Чем запомнился этот день

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Число инфицированных в республике возросло до 2466, за сутки – 48 новых случая ковида, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждены 48 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16, в Кондопожском районе – 8 (Кондопога – 5, деревня Юстозеро – 2, деревня Улитина Новинка – 1), в Кеми – 7, в Костомукше – 2, в Прионежском районе – 1 (поселок Шуя), в Медвежьегорском районе – 1 (село Челмужи), в Сегеже – 1, в Пряжинском районе – 3 (Пряжа – 2, село Святозеро – 1), в Пудожском районе – 1 (поселок Подпорожье), в Олонецком районе – 2 (деревни Коткозеро и Тукса), в Лахденпохском районе – 2 (поселок Мийнала), в Сортавале – 2, в Питкяранте – 2.

Выздоровели еще 27 человек: в Петрозаводске – 17, в Кондопожском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Кемском районе – 2, в Суоярвском районе – 3, в Лоухском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1

Всего выздоровели 1666 человек.

На самокарантине находятся 828 человек (+15 за сутки).

В обсерваторе пребывают 10 человек (+1 за сутки).

Проведено 119282 исследований (+833 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 18 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 401,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 587 случаев, по Северо-Западу – 579,2.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился в городе Карелии

В Сегеже проводится доследственная проверка по факту падения мужчины из окна многоэтажного дома.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 03 августа на козырьке подъезда одного из многоквартирных домов в Сегеже было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Установлено, что до падения мужчина находился на лестничной площадке между 8 и 9 этажами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Следственные органы проводят проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мужчина выпал из окна высотного дома и разбился в Петрозаводске.

фото: © ОАО "РЖД"

Пригородные поезда в Карелии планируют заменить на рельсовые автобусы

Правительство Карелии рассчитывает на заключение соглашения с АО "РЖД", которое позволит провести замену пригородных поездов на рельсовые автобусы.

Это следует из постановления правительства об утверждении порядка реализации "индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы". Подобные программы имеют лишь 10 российских регионов, для финансирования которых предусмотрены отдельные ассигнования из федерального бюджета.

Один из пунктов программы предусматривает заключение соглашения с РЖД о формировании долгосрочного заказа на пригородные железнодорожные маршруты "составами рельсовых автобусов". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Минздрав Карелии подозревает у двух пациентов повторные случаи заражения коронавирусом

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии в соцсети.

Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте" рассказал о возможных рецидивах COVID-19 в республике.

"Сложно говорить о повторных случаях инфицирования или заболевания ковид. Это связано с длительным выделением вируса из организма. Но настораживают два случая в Карелии. Это обычные люди средних лет без особых хронических заболеваний и сниженного иммунитета. Все алгоритмы лечения, диагностики и динамического контроля соблюдены", – написал министр здравоохранения.

Глава Минздрава Карелии сообщил нашему изданию, что у пацентов подозревают повторное заражение.

"Это может быть длительное рецидивирующее выделение вируса. Также вирус может мутировать", – добавил Михаил Охлопков.

Напомним, по состоянию на 5 августа число инфицированных в республике возросло до 2466, за сутки – 48 новых случая ковида.

фото: © Столица на Онего

Закончилось расследование зверского убийства в общежитии Петрозаводска

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве соседа в одном из общежитий Петрозаводска на майских праздниках.

Следственный комитет Карелии сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении убийства и покушении на убийство двух лиц в общежитии Петрозаводска.



По версии следствия, днем 05 мая 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из общежитий в Петрозаводске, пришел в комнату своих соседей и в ходе ссоры сначала напал с ножом на хозяйку, а затем на хозяина комнаты, причинив им множественные колото-резаные раны. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а женщина была доставлена в больницу и осталась жива.



По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru

Нургалиев столкнулся с очередными "непонятками" при посещении "Бесовых следков" в Карелии

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев проинспектировал ход капремонта павильона над петроглифами "Бесовы Следки".

Руководитель рабочей группы №5 государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Рашид Нургалиев вновь побывал в Беломорске. Он проинспектировал ход строительства павильона над группой петроглифов "Бесовы следки" и реконструкции Музея Карельского фронта в Беломорском районе. Эти объекты до сих пор не сданы.

"Что касается павильона "Бесовы следки", то здесь мы все время сталкивались с многими "непонятками", связанными с тем, что недостаточно четко были проработаны проекты, - рассказала в интервью "Столице на Онего" депутат Госдумы Валентина Пивненко. - И это касалось не только самого здания, но и того, что рядом находится плотина. Наша последняя поездка немного удивила – до того, как пришла компания "ВАД" на дорожный проект (участок от Колы до Беломорска в 36 км передан в федеральную собственность), мы не знали, что мост у плотины находится в аварийном состоянии. Только сейчас на совещании в Беломорске вадовцы озвучили эту информацию.

Такие неожиданности имеют место быть. Но все это решаемо. Это вопрос времени и денег. Полагаю, что несмотря на то, что будет закончена работа госкомиссии, Карелия справится самостоятельно с тем, чтобы эти объекты завершить".

Подробнее о последнем визите Рашида Нургалиева в Карелии читайте здесь.

фото: © кадр из видео

В соседнем с Карелией регионе медведь устроил зажигательные танцы (ВИДЕО)

Медведь удивил сотрудников природного заповедника в Мурманской области, в соседнем с Карелией регионе.

В понедельник, 3 августа, в паблике Кандалакшского природного заповедника появилось видео танцующего медведя. За несколько дней только в этом паблике видео собрало более 100 тысяч просмотров и стало вирусным.

"Медведи в этом году продолжают радовать. Очередные зажигательные танцы – почесушки от бурого мишки", – написали сотрудники заповедника.

Напомним, при отсутствии туристов финляндско-российскую границу облюбовали медведи.

фото: © Минприроды Карелии

В Минприроды Карелии назвали причину массовой гибели рыб на одном из озер

Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений 28 июля отобрали пробы воды на озере Рахкалампи в Суоярви.

Напомним, в конце июля местные жители сообщили о том, что в ламбушке вблизи озера Суоярви очень мутная вода и замечена мертвая рыба.

Администрация района незамедлительно организовала выезд специалистов для организации визуального осмотра прибрежной территории озера Рахкалампи. В ходе обследования сброса в водоем токсических веществ или канализационных отходов не установлено.

Как отметили в Минприроды Карелии, летний замор рыбы в таких небольших озерах как Рахкалампи, как правило, возникает из-за сильного развития водорослей и отсутствия проточного движения.

Для установления точной причины гибели рыбы были отобраны пробы воды на озере.

В воде не обнаружены химические вещества, элементы, которые бы указывали на выброс сточных вод.

Результаты указывают на природные факторы.

фото: © паблик "ОМВД России по Пряжинскому району"

В Карелии ищут рыбака, пропавшего на Сямозеро три дня назад

Мужчина вышел в минувшее воскресенье на моторной лодке в озеро в районе деревни Ангелахта и пропал.

Как сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", разыскивают без вести пропавшего Сергея Метальникова 1983 года рождения. Он вечером 2 августа в районе деревни Ангелахта вышел в акваторию озера Сямозеро на лодке с мотором и пропал. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.





Приметы: рост 180-185 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, высокого роста. Одет в болоньевую куртку черного цвета, болоньевые камуфляжные брюки.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает, где искать пропавшего, сообщить сведения по номерам телефонов в Пряжинском районе: +7911-435-24-91, 8(81456)3-29-60, 102 или 112.

Ранее пожилая пенсионерка без вести пропала в Карелии.

фото: © Администрация Петрозаводска

В центре Петрозаводска погибли клены, которые повредили при благоустройстве газонов

На проспекте Карла Маркса меняют не прижившиеся клёны, сообщили в администрации Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии, сейчас подрядчик заменяет восемь не прижившихся клёнов на проспекте Карла Маркса.

Ранее горожанин сообщал в "столицу на Онего", что на проспекте Карла Маркса около здания МВД Карелии рабочие во время снятия грунта повредили корни молодых деревьев.

На вопрос горожанина, "что вы делаете?", молодые ребята ответили: "меняем газон".

Работникам нужно было обкопать клены на расстоянии 30 см, но они этого не сделали. Более того, сняли такой слой земли, что все корни оказались снаружи.

"Клены были высажены там два года назад. В этом году они "набрались сил", подросли. Но теперь не известно, что с ними будет после такой халатности", – рассказал обеспокоенный петрозаводчанин.

Напомним, подрядчик при выкапывании поребриков переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска, которые украшали город более 60 лет.

фото: © кадр из видео

Легковушка наехала на мотоциклиста в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло 4 августа на Кукковке.

В 20.32 на Карельском проспекте водитель легкового автомобиля наехал на движущийся в попутном направлении мотоцикл.

От удара мотоцикл опрокинулся. А водитель упал на проезжую часть. Судя по кадрам, мотоциклист не пострадал. Мужчина мгновенно поднялся и пошел общаться с автомобилистом.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Напомним, в центре Петрозаводска 30 июля около главного корпуса ПетрГУ произошло столкновение автомобиля Hyundai и мотоциклиста. По информации Госавтоинспекции, 30-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent при повороте налево не предоставила преимущество в движении мотоциклу Yamaha. В результате происшествия 32-летний мотоциклист получил травмы.

фото: © Столица на Онего

"Железнодорожный маньяк" орудует в районе Карелии (ФОТО)

В Олонецком районе ищут вандала, который в течение недели ломает светофор на переезде у поселка Устье Нурмойла.

Обращение к жителям Олонецкого района с просьбой помочь поймать вандала, из-за которого на переезде у поселка Устье Нурмойла постоянно горит красный свет, появилось в паблике "Подслушано в Олонце".

"Уже больше недели по вечерам какой-то вандал рвет провода на светофоре переезда поселке Устье Нурмойла, после чего загораются красные сигналы светофора при свободном переезде. Тем самым нарушая безопасность движения! Я неоднократно обращался в полицию, но результата в поиске вандала это не дало. Дежурил сам у переезда. Результата тоже, как видите, нет. Теперь за помощью решил обратиться к вам, сознательным гражданам. Возможно кто-то из вас обратил внимание на подозрительных личностей неподалеку от данного переезда", - пишет в паблике местный житель.



© паблик Подслушано в Олонце

В другом олонецком паблике – "Чтобы лучше было жить" – уверены, что на переезде орудует "железнодорожный маньяк".



© паблик Подслушано в Олонце

"Пообщавшись с мастером-железнодорожником, складывается впечатление, что орудует какой-то железнодорожный маньяк. Он просто все ломает, представители станции Олонец что только не делали, чтобы маньяк не мог портить имущество, но увы, погром, за погромом. Здесь действительно в пору к полицию обращаться", - пишут в паблике.

Ранее вандалы в Петрозаводске выломали видеокамеры у входа в отремонтированный подземный переход.

фото: администрация Петрозаводска

Ремонт дорог и тротуаров завершается в Петрозаводске (ФОТО)

Подрядчики ведут ремонт магистралей и тротуаров в разных районах карельской столицы, сообщили в мэрии.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, компания «АБЗ-Дорстрой» восстанавливает три последних объекта этого года в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ремонт магистралей и тротуаров продолжается на набережной Варкауса и улице Калинина. Завершается укладка нового асфальтобетонного покрытия на Первомайском проспекте.



Параллельно с этим в рамках подготовки к 100-летию Карелии Кондопожское ДРСУ продолжает ремонтировать тротуары на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Еремеева, Андропова, Ровио, Правды, Германа Титова, а также на проспекте Александра Невского и площади Кирова.

Проезжие части подрядчик восстанавливает на улице Зайцева и проезде Автолюбителей.

Кроме этого, во всех районах города ведутся работы по устранению повреждений дорожного покрытия. К настоящему времени подрядчик завершил ремонт на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), на улицах Фёдора Тимоскайнена и Фабричной.





В мэрии отмечают, что за каждым этапом работ следят специалисты комитета ЖКХ, все мероприятия синхронизированы с плановыми работами на инженерных коммуникациях. Новый асфальт укладывается только после их завершения.

Земляные и дорожные работы увязаны на набережной Варкауса, Первомайском проспекте, улицах Калинина, Чапаева, Связи и др.

фото: © Столица на Онего

Финляндия нашла доказательства нарушения воздушных границ истребителями, вылетевшими из Карелии

По словам пограничников, российские истребители заходили на финскую территорию на глубину не более 600 метров.

Напомним, в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.

По информации министерства обороны РФ, четыре российских истребителя Су-27 морской авиации ВМФ планово перелетели из Карелии на аэродром в Калининградской области. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением.

Пограничная охрана Финляндии выступила с утверждением, согласно которому ей удалось подтвердить нарушение воздушных границ страны двумя истребителями Су-27, принадлежащими России, пишет ТАСС.

"В ходе предварительного расследования совершенного 28 июля нарушения было установлено, что два российских истребителя Су-27 нарушили воздушные границы Финляндии в районе города Порвоо. Они вторглись в воздушное пространство [республики] в 14.07 по местному времени (совпадает с московским - прим. ТАСС). Преодолев примерно в течение одной минуты расстояние в 10 км, истребители покинули воздушное пространство Финляндии", – говорится в опубликованном сообщении.



По версии пограничников, истребители заходили на финскую территорию на глубину не более 600 метров.

Погранохрана добавила, что в ходе расследования "не были установлены личности пилотов, поэтому по данному делу нет возможности выдвинуть обвинения против кого-либо".

фото: © Столица на Онего

Дорожный знак в Петрозаводске едва не обрушился на пешеходов (ВИДЕО)

Инцидент произошел 5 августа на пересечении улиц А. Невского и Калинина.

Сегодня в 9.13 временный дорожный знак, установленный на пересечении улиц А. Невского и Калинина, где ремонтируют дорогу, упал от ветра.



Рядом стояли пешеходы. К счастью, никто не пострадал.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент произошедшего.

Упавший знак до сих пор не вернули на место.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Никольский

Патрушев оценит подготовку Карелии к 100-летнему юбилею в сентябре

Итоговое заседание государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики пройдет под руководством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Москве предположительно 4 сентября.

Об этом "Столице на Онего" сообщила депутат Госдумы Валентина Пивненко.

"Итоги будем подводить на заседании госкомиссии, которое будет вести ее руководитель Николай Патрушев. Предположительно это будет 4 сентября. Там все оценки будут поставлены, в том числе и по привлечению в Карелию финансовых, инвестиционных ресурсов", - рассказала парламентарий.

Зачем на прошлой неделе в Карелию вновь приезжал заместитель секретаря Совета безопасности России, руководитель рабочей группы №5 государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики Рашид Нургалиев, читайте здесь.

фото: © паблик "Поисковое движение Карелии"

Фрагменты бомбардировщика нашли в одном из болот Карелии (ФОТО)

Детали обнаружили на одном из болот в Суоярвском районе.

Как сообщается в паблике "Поисковое движение Карелии", 2 августа бойцы поисковых отрядов "Феникс" и "Совесть" в Суоярвском районе обследовали место падения скоростного бомбардировщика.





Были обнаружены фрагменты фюзеляжа, обломки узлов и механизмов самолета. Номерных деталей найти не удалось.





Поисковые работы будут продолжены.





Ранее поисковики Карелии нашли останки четырех красноармейцев.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Власти Карелии планируют, что золото и алмазы дадут рост инвестиций на душу населения в 2024 году

Правительство Карелии объявило планах, связанных с месторождениями алмазов, золота и платины и рассчитывает, что эти проекты дадут рост инвестиций на душу населения уже в 2024 году.

Такие планы содержатся в постановлении правительства о порядке реализации мероприятий "индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Карелия на 2020-2024 годы". Подобные программы имеют лишь 10 российских регионов, для финансирования которых предусмотрены отдельные ассигнования из федерального бюджета.

В постановлении правительства содержится несколько пунктов, которые касаются возможности разработки месторождений алмазов, золота и платины. В каких районах расположены эти месторождения, и какие планы строит правительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

ТИК в Карелии проигнорировала инициаторов проведения референдума в Сортавале

Сортавальская территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации группе горожан, решившей заняться организацией местного референдума после скандала с отставкой главы Сортавалы Сергея Крупина.

Об этом сообщил лидер карельских "справедливороссов" Ройне Изюмов. По его словам, ТИК оставила без рассмотрения документы инициаторов проведения референдума. Причина, по мнению Изюмова, формальная: члены инициативной группы подали документы для регистрации не в Центризбирком Карелии, а в Сортавальскую территориальную избирательную комиссию. В ТИК считают, что это противоречит нормам закона, а потому и группу нельзя регистрировать.

"Таким своим решением ТИК втравливает в судебный процесс не только себя и республиканский избирком, но и Центризбирком России. Дело в том, что в аналогичной ситуации члены ЦИК РФ - в лице секретаря Центризбиркома РФ М. Гришиной - как раз требовали от мурманских инициаторов референдума, чтобы те документы на регистрацию своей группы подавали в территориальный избирком, а не в региональный, как они поступили, поскольку брались они проводить местный референдум. По этой причине в Мурманской области несколько месяцев назад было отказано в проведении местного референдума. Там, к слову, тоже речь шла об объединении поселений/территорий", - отметил Ройне Изюмов.

По словам лидера карельских "справедливороссов", сортавальцы намерены обжаловать решение мзбирательной комиссии в суде. В качестве свидетеля в пользу инициативной группы они могут вызывать секретаря ЦИК РФ Гришину, уверен Изюмов.

"Интересным обещает быть зрелище. Сортавальский ТИК рискнёт оспаривать профессиональную компетентность членов ЦИК России?" – задается вопросом Изюмов.

Напомним, 28 июля в Сортавале прошел санкционированный митинг, на котором участники отстаивали свое право избирать главу города. Акцию решили провести после скандала, связанного с незаконным удалением в отставку главы города Сергея Крупина депутатами горсовета.

фото: Министерство экономического развития и промышленности республики Карелия

Власти обещают построить новую ГЭС в Карелии

Минэк республики сообщил о начале реализации инвестиционного проекта строительства Сегозерской ГЭС, завершить который предполагается к концу 2022 года.

Инвестиционный проект строительства Сегозерской ГЭС планирует реализовать в Карелии энергетическая компания "ЕвроСибЭнерго", входящая в «En+ Group». Правительство республики заключило с данным инвестором соглашение о сотрудничестве для реализации проекта.

Сообщается, что ГЭС мощностью 8,1 МВт будет построена на левом берегу истока реки Сегежа. Инвестиции En+ Group в проект составят порядка 1,4 млрд рублей. Правительство Карелии окажет содействие в его реализации.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: правительство РК

Аэропорт "Петрозаводск" может получить в свое ведение все районные посадочные площадки

Аэропорт "Петрозаводск" должен стать федеральным казенным учреждением и получить в свое ведение сеть посадочных площадок в районах Карелии.

Такой пункт включен в программу социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.

"Подготовка документа о создании федерального казенного учреждения на базе аэропорта "Петрозаводск" и передача в его ведение посадочных площадок, расположенных на территории Республики Карелия (г. Костомукша, г. Сортавала, г. Пудож, пгт. Калевала)", - говорится в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © правительство Карелии

В Деревянке построят школу на 200 мест

Проектно-сметная документация на строительство школы в поселке Деревянка Прионежского района готова, сообщили в правительстве Карелии.

О новой школе говорили на выездном совещании, которое 4 августа в Прионежском районе провела вице-премьер Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник.





В новом учебном году ребята из поселка Деревянка, где закрывается старая школа, будут ездить на уроки в соседнее село Деревянное. Это временная мера − на период строительства новой школы. По запланированному маршруту 4 августа проехали участники выездного совещания во главе с заместителем премьер-министра Правительства республики по социальным вопросам Ларисой Подсадник.





Главное здание Деревянкской средней школы №5 построено в 1955 году, двухэтажная пристройка – в 1966-м. Весной 2018 года по предписанию надзорных органов был закрыт второй этаж школы. На предыдущих совещаниях под руководством Главы Карелии неоднократно отмечалась назревшая потребность строительства в поселке современной большой школы.





Новое здание на 200 мест будет возведено на месте нынешней школы. Согласно проекту предусмотрено оснащение современным оборудованием, в том числе для исследовательской деятельности.





− Федеральные средства выделяются в рамках национального проекта «Образование». Республика также серьезно вложилась в строительство этой школы. По решению Артура Парфенчикова необходимая сумма добавлена из регионального бюджета, − сказала Лариса Подсадник.





Софинансирование складывается из примерного расчета 60% федеральных средств и 40% − республиканских.

Как сообщил глава администрации Прионежского района Григорий Шемет, проектно-сметная документация для строительства школы получила положительное заключение госэкспертизы, осенью будут проведены конкурсные процедуры на определение подрядчика.

На время строительства образовательный процесс будет организован в средней школе №9 села Деревянное, в двухэтажном кирпичном здании 1988 года постройки. Там сейчас учатся 149 человек. К ним добавятся еще около 80 ребят из Деревянки. Учитывая, что самой в деревянской школе почти 150 учеников, обучение придется организовать в две смены. При этом дети начальных классов будут учиться в самой Деревянке − в здании детского сада.

В 2019 году Деревянкская школа приобрела три новых автобуса ПАЗ вместимостью 22 пассажира каждый. Расстояние между населенными пунктами − 20 километров, на поездку потребуется примерно полчаса. Сейчас ведется ямочный ремонт дороги. Привести дорожное полотно в надлежащее состояние дано Министерству транспорта республики. Кроме того, принято решение обустроить остановочный комплекс на одной из двух остановок в Деревянке – где такая конструкция отсутствует.





Для организации с 1 сентября бесплатного горячего питания школьников младших классов и ремонта пищеблоков общеобразовательных организаций администрации Прионежского района предоставлена субсидия в размере 3 миллионов 830 тысяч рублей. Более полутора миллионов с учетом прибавления учеников получила школа села Деревянное, сейчас там ремонтируются пищеблок и спортзал.

Новую школу в Деревянке планируется построить до конца 2021 года. Следующее совещание состоится накануне учебного года.

фото: © Ладога Трофи

"Ладога Трофи" отменили впервые за 24 года

Одно из самых крупных внедорожных соревнований, которое проходит на территории Ленобласти и Карелии, отменили.

Впервые за 24 года "Ладога Трофи" отменяется и переносится на 2021 год, сообщили организаторы соревнования на сайте.

Причиной стал запрет Роспотребнадзора из-за массовости мероприятия.

"Из-за этого запрета, мы не можем сделать для вас то, что является важными компонентами традиционной "Ладога Трофи": мы не можем делать штаб, потому что это будет означать, что мероприятие состоялось и последует уголовная ответственность для организаторов; мы не можем сделать уже заказанную инфраструктуру лагеря (кафе, душ, туалеты, детский лагерь); не может работать судейская бригада и служба безопасности; к нам не могут приехать телеканалы, их не могут возить наши партнеры вездеходы и публиковать об этом материалы; мы не сможем с вами встречаться и проводить брифинги и собираться группами ; мы не сможем провести награждение и стартовый подиум", – отметили организаторы.

Однако можно принять участие в прохождении индивидуальных маршрутов по группе дисциплин "Маршрут".

"Мы тоже готовились, мы с октября месяца делали новые трассы, мы тратили деньги на производство наклеек, банеров и флагов, мы закупали новое оборудование для инфраструктура лагерей, мы собирали партнеров, искали новые возможности, чтобы сделать наше мероприятия лучше, сотрудники нашей команды перенесли свои отпуска на время проведения "Ладоги". Мы делали всё это с целью сохранить наше соревнование", – заключили создатели соревнования.

Напомним, на днях отменили традиционную "Кижскую регату" в Карелии. Но анонсировали проведение массового фестиваля Ruskeala Symphony.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

Трех человек доставили в больницы Карелии с диагнозом "внебольничная пневмония"

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за сутки в Карелии не зарегистрировано, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки три человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 1029 пациентов, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, по состоянию на 5 августа число инфицированных в республике возросло до 2466, за сутки – 48 новых случая ковида.

фото: pixabay

Малому бизнесу в Карелии начали выдавать "быстрые займы" под 4,25% годовых

Государственный Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия приступил к выдаче кредитов под 4,25% годовых по новой программе микрозаймов "Быстрый займ".

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития и промышленности Карелии.

Особенность программы "Быстрый займ" состоит в том, что рассмотрение заявок осуществляется в течение 1 рабочего дня. Об условиях кредитования читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в России вылечилось от коронавируса больше человек, чем заболело

За последние сутки в России выявлено 5 204 человека, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 866 627 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Выздоровели за время пандемии в России 669 026 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 7 555 пациентов.

Летальных случаев за все время: 14 490, за последние сутки подтверждено 139 смертей больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 29,4 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 232 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 августа остаются 246 685 человек.

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия

Элиссан Шандалович: "Закон о самозанятых в Карелии оправдывает ожидания"

Как сообщило накануне Управление Федеральной налоговой службы по Карелии, только за один месяц количество вновь зарегистрированных самозанятых граждан в республике увеличилось до 900 человек.

В их числе – водители такси, репетиторы, парикмахеры, кондитеры, специалисты рекламного рынка, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

По мнению спикера карельского парламента Элиссана Шандаловича, таким образом граждане продемонстрировали свое предпочтение быть полноценным участником рынка труда, нежели оставаться в "тени", рискуя получить штраф за ведение незаконной предпринимательской деятельности.

"Когда мы рассматривали этот законопроект на заседании Законодательного Собрания, некоторые депутаты его раскритиковали. Но, как мы видим, эксперимент проходит успешно, на данный момент закон о самозанятых в Карелии оправдывает ожидания. Это позволит гражданам абсолютно легально зарабатывать, а также пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей", – отметил Элиссан Шандалович.

Закон о самозанятых, который начал действовать в Карелии с 1 июля 2020 года, предусматривает специальный налоговый режим: 4% от годового дохода при оказании услуг и продаже физическим лицам, 6% – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Напомним, ранее Элиссан Шандалович и председатель Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова подготовили поправки в федеральный закон "Об образовании", направленные на закрепление статуса самозанятых в сфере образования. Парламентарии предлагают законодательно включить граждан, применяющих специальный налоговый режим, в число участников участники отношений в сфере образования. Кроме этого, авторы инициативы считают, что необходимо предусмотреть для репетиторов возможность получения господдержки на региональном уровне.

фото: © Александр Мудрац/ТАСС

Автовладельцам выдают вместо бумажных ПТС электронные документы

В июле в России активно начали выдавать электронные ПТС, заменяя ими бумажные аналоги.

Согласно указаниям Минпромторга, последние перестанут выдавать окончательно в ноябре этого года. Мы выяснили, как покупатели реагируют на ЭПТС, что хорошего в переводе документа на цифровую платформу и какие сложности могут возникнуть из-за отсутствия бумажного аналога.



"С 1 ноября 2020 года бумажные ПТС будут полностью исключены из оборота, до этого момента печатный вариант выдается по желанию клиента. При покупке автомобиля ЭПТС оформляет дилер, номер документа указывается в договоре купли-продажи. При оформлении в ГИБДД принципиальных отличий между бумажной и электронной версией нет, потому многие автовладельцы сейчас переводят в цифровой формат действующие бумажные ПТС", — пояснили корреспонденту Autonews.ru в пресс-службе ГК "АвтоСпецЦентр".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Прогноз погоды на среду



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фото: Столица на Онего

Минздрав Карелии установил порядок продления трудовых отношений с главврачами, достигшими 65 лет

Терять опытные кадры в руководстве медицинских учреждений недопустимо, считают в ведомстве.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в мае-июне этого года, несмотря на сложную обстановку с ковидной инфекцией, в ведомстве провели большую работу по внесению изменений в уставы медицинских организаций.

"Главное, что мы сделали – установили порядок продления трудовых отношений с главными врачами и их заместителями. Теперь в результате внесенных изменений, министерство имеет право продлить срок пребывания в должности руководителя до достижения им возраста 70 лет по представлению общего собрания (конференции) работников медицинской организации".



Как пояснил Михаил Охлопков, соблюдения этих норм требует федеральный закон № 256 2017 года и статья 350 «О некоторых особенностях регулирования труда медицинских работников» Трудового кодекса РФ.

"Наша республика всегда славилась своими врачами. Мы знаем много примеров, когда врачи становились руководителями медицинских организаций. Минздрав всегда бережно и с уважением относился и относится к главным врачам. Многие из них занимают свои посты уже много лет, сформировали свои команды из профессионалов, знают свою работу и работу своих сотрудников досконально. И терять такие кадры – недопустимо", - заявил Охлопков.