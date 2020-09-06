Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: со станицы космонавта Ивана Вагнера/https://vk.com/ivan_mks63?w=wall-193482660_4030

Космонавт Иван Вагнер прислал к 100-летию Карелии фото Петрозаводска из космоса

Иван Вагнер на своей странице во "ВКонтакте" поздравил всех жителей Карелии со 100-летием республики и пожелал беречь свои родные места.

- В этом году 8 июня Республика Карелия отметила свой 100-летний юбилей! Однако торжественные мероприятия были перенесены на 5 сентября. Хотя бы к этой дате спешу поздравить карелов с этим праздником! – написал космонавт Иван Вагнер.

Также он добавил: "Вы живете в красивейшем крае рек, озер и лесов. Как турист, я бывал на многих из них и, конечно, не мог не попытаться снять Карелию с борта Международной космической станции, даже если эти места очень далеко от трассы полета!"

Иван Вагнер выложил фотографию Петрозаводска, сделанную через объектив в 1600 мм, — это максимально крупное изображение, которое удалось получить.

"Поздравляю вас, жители Карелии, Русского севера! Берегите свои родные места!", - пожелал космонавт.

фото: Столица на Онего

Ни одной смерти от коронавируса в Карелии за сутки не зарегистрировано

За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 24 пациента, сообщили в оперштабе Карелии.

За сутки 19 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 11 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Суоярви – 1 человек, в Медвежьегорске – 5 человек. Всего заболевших - 3316 человек.

Всего выздоровели 2572, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 24 человека: в Петрозаводске – 16, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Питкярантском районе – 1.

Число умерших за время пандемии COVID-19 в Карелии составило 31 человек.

Находятся на самокарантине 928 человек (+4 за сутки).

В местах обсервации пребывают 23 человека.

Всего на 6 сентября проведено 151073 исследования на коронавирус.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 540 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 695,3 случая, по Северо-Западу – 698,9.

фото: Алексей Терехин/https://vk.com/dtpptz

Фонарный столб рухнул на автомобили в Петрозаводске (ФОТО)

На улице Калинина в Петрозаводске фонарный столб упал на автомобили и повредил их.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в минувшую субботу, 5 сентября, на улице Калинина, в районе детской стоматологии, упал фонарный столб.

Пострадали два автомобиля – Renault и Suzuki.

Автор фото Алексей Терхин сообщил, что "Renault сильно досталось".

Автомобиль вылетел на газон в Петрозаводске, убегая от ГИБДД (ВИДЕО)

Авария произошла на верхнем Чапаевском кольце.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 5 сентября на верхнем Чапаевском кольце легковой автомобиль, пытаясь скрыться от преследования ГИБДД, не удержался на мокрой дороге и вылетел на газон.

фото: Подслушано в Петрозаводске

Рабочие увлеклись и просверлили асфальт вдоль всего проспекта в Петрозаводске, несмотря на остановку

На улице Чапаева рабочие просверлили отверстия для установки ограждений вдоль всей улицы, и на месте остановки автобуса тоже.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске", горожане интересуются: "интересно, остановки автобуса №10 на перекрестке Чапаева-Островского больше не будет или рабочие просто увлеклись разрушением асфальтового покрытия и просверлили все подряд?".

Как отмечает автор сообщения в соцсети, в 051 ответ не дали.

"Наверное, когда люди начнут фоткаться, перелезая забор, чтобы сесть в автобус, кто-нибудь зашевелится", - спрашивает петрозаводчанин.

фото: Не все туристы готовы спать в палатках. Фото: Столица на Онего

Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова

Минувшим летом Карелия столкнулась с небывалым туристическим бумом, к которому регион был не готов, считает генеральный директор туристической базы "Карьяла парк" Дмитрий Кузнецов.

Оказавшись перед закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами, россияне отправились на отдых по отечественным курортам, историческим и природным достопримечательностям, и на небольшую лесную республику обрушился поток желающих увидеть "остроконечные елей ресницы над голубыми глазами озер".

Как считает генеральный директор туристической базы "Карьяла парк" Дмитрий Кузнецов, к такому наплыву туристов регион был не готов. "Столица на Онего" попросила руководителя известной туристической компании подвести предварительные итоги летнего сезона и спрогнозировать ситуацию в отрасли после того, как турпоток схлынет.

"За последние пять лет это – самый высокий сезон, и можно сказать, что это – действительно бум. В общем-то, такого сезона у нас не было никогда. Прежде всего, это видно на нашей гостиничной загрузке. Мы начали принимать туристов с середины июня, сейчас у нас забронированы гостевые дома до конца сентября, и "продан" почти весь Новый год, и когда нам звонят люди и интересуются, можно ли им снять дом более чем на двое суток, у нас для них ничего нет. Мы работали со 100-процентной загрузкой весь июль и весь август", - рассказал Кузнецов.

При этом Кузнецов отмечает, что не все готовы спать в палатках где-нибудь в болотах или смотреть рассветы на берегу какой-нибудь речушки в лесной глуши, куда они ломились с рюкзаками двое суток.

О ситуации с туризмом в Карелии и возможном туристическом буме в дальнейшем читайте здесь.

фото: Швеция в нынешнем году осталась без многочисленных туристов. Фото: Валерий Поташов

Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирус без масочного режима

Бывший петрозаводчанин Никита Михайлов, который живет сейчас в Уппсале и преподает в Университете Даларны, поделился собственными впечатлениями от "шведской стратегии".

– Вторая волна пандемии, накрывшая многие европейские страны, заставила их вернуть значительную часть ограничительных мер. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России и в Карелии, в частности, по-прежнему держится на довольно высоком уровне. А как у вас в Швеции? Удалось ли стране достичь "коллективного иммунитета", на выработку которого была рассчитана стратегия главного шведского эпидемиолога Андерса Тегнеля?

– Я не могу дать медицинское заключение, выработался в Швеции "коллективный иммунитет" или нет, но пока многие ограничения, которые все-таки были у нас введены, остаются в силе. Несмотря на то, что эпидемическая ситуация в целом более или менее нормальная – в интенсивной терапии местной больницы сейчас никого нет, а смертность – на уровне единичных случаев в неделю, у нас по-прежнему действует запрет на посещение домов престарелых и ограничение на мероприятия численностью более 50 человек. Что касается детских садов и школ, то они как были открыты, так и остаются открытыми. Но если у ребенка имеются симптомы простудного заболевания, родителям рекомендовано оставить его дома, и вот как раз сегодня мы последовали таким рекомендациям, потому что у нашего среднего сына обнаружился кашель. Чтобы его не отправили обратно, он с утра сидит дома. В общем, я бы не сказал, что все в полном порядке, и мы живем как прежде, но о введении каких-то новых ограничений речи нет.

Если же говорить о тех мерах, которые были приняты в рамках "шведской стратегии", то у нас на несколько месяцев были закрыты театры, кинотеатры и отменены концерты, а магазины и рестораны работали по сокращенному графику. Причем, ресторанам и барам по-прежнему необходимо обеспечивать дистанцию между посетителями, поэтому было бы неверным утверждать, что в Швеции совсем не проводились карантинные мероприятия.

Какие ограничения из-за коронавируса были введены в Швеции и как она пережила период пандемии, читайте здесь.

фото: Столица на Онего

"Получается, что человек, нанесший такие травмы несовершеннолетней девочке, спокойно сможет жить дальше спустя всего 3,5 года"

Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.

Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.

Как стало известно "Столице на Онего", представители общественных организаций Карелии, многие годы занимающиеся защитой детей, помогающие больным детям и их семьям, высказали свое отношение к "делу Дмитриева" и вынесенному приговору суда. Директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина, а также руководитель благотворительного фонда "Мама-Дом" Людмила Набиренкова и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев написали обращение (копии есть в редакции) в адрес председателя Верховного суда РК Анатолия Накваса с просьбой обратить внимание на рассмотрение апелляционных жалоб по делу Юрия Дмитриева.

руководитель благотворительной организации "Мама-Дом" Людмила Набиренкова считает, что данный приговор в будущем может быть использован как прецедент для данной категории дел, что приведет к многочисленным преступлениям в этой области из-за безнаказанности. "Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений, за их психическое и физическое состояние. После совершенных преступлений такой категории у детей остаются психологические травмы на всю жизнь, а в данном случае получается, что человек, нанесший эти травмы, спокойно сможет жить дальше спустя всего 3,5 года".

Когда будет рассмотрена апелляция по делу Дмитриева и что написали общественники в своих обращениях в адрес председателя Верховного суда РК Анатолия Накваса, читайте здесь.

фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

Роспотребнадзор в Карелии обязал работодателей за свой счет массово прививать своих сотрудников от гриппа

Бизнес называет эти требования абсурдом и нарушением прав.

Карельский Роспотребнадзор направил региональным работодателям предписание, которое обязывает их закупить вакцину от гриппа и привить в обязательном порядке большую часть трудового коллектива.

В документе главный государственный санитарный врач по Карелии Екатерина Горид предписывает руководителю компании предусмотреть выделение необходимых ассигнований на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения специфической профилактики гриппа среди работников, в том числе трудящихся вахтовым методом. При этом работодателю необходимо обеспечить иммунизацию не менее 60% от общей численности работников.

Владимир Абрамов, директор компании, получившей предписание, признается, что над ним нависла угроза крупных штрафов за неисполнение требований Роспотребнадзора – вплоть до миллиона рублей.

В ведомстве, отвечая на запрос "Столицы на Онего", пояснили, что российского гражданина действительно нельзя привить насильно, поскольку медицинское вмешательство по закону может быть произведено лишь с согласия человека. Однако Роспотребнадзор напомнил о праве руководителя предприятия ограничить допуск к работе невакцинированных сотрудников в период эпидподъема заболеваемости. В документе отмечено, что глава компании должен создать условия для вакцинации и провести разъяснительную работу.

Примечательно, что Роспотребнадзор весьма обтекаемо упоминает о внушительных штрафах, которые фактически больше всего беспокоят предпринимателей, считающих нереалистичными требования по вакцинации работников.

Подробнее о ситуации, в которой оказались работодатели, и о путях выхода из нее, читайте здесь.

фото: администрация Петрозаводска

Активисты из Петрозаводска очистили Пески от мусора (ФОТО)

Масштабную уборку провели в местах отдыха Пески, Петушки и Сайнаволок, сообщили в администрации Петрозаводска.

Ежегодная экологическая акция "Чистое Онего" стартовала в карельской столице 4 сентября. Марафон открыли активисты ОНФ вместе с представителями администрации Петрозаводска, надзорных органов и других организаций, в том числе и общественных. Они очистили от мусора прибрежную площадку "Петушки", а также часть территории парка 35-летия Победы.

Второй этап экологического марафона прошёл в районах Пески и Сайнаволок. Для петрозаводских студентов команда "Молодёжка ОНФ" придумала экоигру. 5 сентября в Песках, где любят отдыхать жители и гости города, уборку провели учащиеся кооперативного, лесотехнического техникумов, техникума городского хозяйства, медицинского, юридического, педагогического колледжей, колледжа технологии и предпринимательства, Госуниверситета речного и морского флота и ПетрГУ. На прибрежной полосе ребята собирали раздельно стекло и пластик. Первый опыт эковолонтёрства и значки на память получили и совсем юные участники акции "Чистое Онего".

Мероприятие проходит под эгидой Минприроды России при поддержке ФГБУ "Центр развития водохозяйственного комплекса" в рамках реализации ФЦП "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

фото: © УФСИН по Саратовской области

Путин избавил от приставки "врио" главу саратовского УФСИН, прибывшего из Карелии

Полковник из Карелии Алексей Федотов возглавил УФСИН по Саратовской области.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Федотов ранее служил первым заместителем руководителя ведомства. В феврале этого года он возглавил УФСИН Саратовской области в статусе временно исполняющего обязанности, сообщил "СарБК".

До этого Федотов был первым замглавы УФСИН по Карелии, где работал с 2015 года. Предшественником Федотова в Саратове был Геннадий Казаков.

Ранее отмечалось, что сегодня в Саратовской области с населением свыше 2,4 млн человек имеется 10 колоний, 2 сизо и тюрьма, в которой отбывают наказание рецидивисты, в том числе осужденные к пожизненному лишению свободы.

Для сравнения: в Карелии, где зарегистрированы более 600 тысяч человек, насчитывается 5 колоний и 2 СИЗО.

фото: Минздрав Карелии

Молодой онколог рассказала, почему променяла Москву на Карелию

Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова рассказала о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.

- У хирурга-онколога в Москве наверняка больше возможностей, чем в небольшом городе на севере Карелии. Как вы, молодой перспективный доктор, решились променять Москву на Костомукшу?

- Когда встал вопрос о том, чем дальше заниматься, где работать, было множество вариантов. Рассматривались варианты в Москве, Южно-Сахалинске. Не хвалюсь этим, но и не стесняюсь. Но московские предложения мне показались непривлекательными, поскольку у меня была бы очень узкая специализация. Заниматься одной патологией, видеть определенный спектр пациентов я считала недостаточным.

Были варианты с работой в средней полосе России, на Дальнем Востоке, но Карелия меня соблазнила своими возможностями – в Костомукше открывался Центр амбулаторной онкологической помощи, где все можно было создать с нуля, сделать так, как я считаю правильным. У меня были очень хорошие заведующие отделениями в Москве, троих из них я могу назвать своими учителями. Они мне показали, как может работать отделение, как должна быть организована помощь онкобольным. Желание приблизиться, а в идеале сделать работу еще лучше, у меня было и остается. Теперь я надеюсь, что все свои амбициозные планы смогу осуществить в Костомукше.

- Диагноз "онкология" для многих людей звучит как приговор. А каково ваше мнение? Можно ли сегодня победить болезнь?

Что ответила молодой онколог на этот вопрос, читайте здесь.

фото: скрин видеосюжета канала "Россия-24"

Федеральный канал рассказал об итогах работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии (ВИДЕО)

О том, с какими результатами республика подошла к юбилею и о задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы, рассказали журналисты федерального канала "Россия-24".

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков разметил видеосюжет канала "Россия-24" об итогах работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.

Журналисты показали отчеты чиновников о проделанной работе, а также рассказали о планах развития Карелии в ближайшие пять лет.

Ранее Николай Патрушев сообщил, что благодаря поддержке Госкомиссии в Карелию удалось привлечь более 126 млрд рублей.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Еще 4 человека с внебольничной пневмонией госпитализированы в Карелии

За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1211 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии в больницы поступило 4 человека с внебольничной пневмонией. Смертей пациентов с пневмонией не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: http://dvinanews.ru

Художник из Петрозаводска подарил Архангельску трехметровые кеды

Изображение популярной обуви символизирует путешествия по родному краю.

Сейчас в столице Поморья в самом разгаре фестиваль стрит-арта "Живые истории города". Молодые художники украшают яркими живописными полотнами стены трансформаторных будок и водонапорных подстанций в жилых дворах и на общественных территориях. Многие объекты уже готовы и радуют взор жителей. На остальных днем и даже ночью трудятся художники, сообщает "Двина-информ" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. По планам инициаторов проекта этим летом и осенью преобразятся 17 сооружений в разных частях столицы Поморья.

"Эта инициатива по украшению трансформаторных подстанций, на мой взгляд, замечательная, – считает главный художник Архангельска Михаил Трещёв. – Такие объекты есть в каждом городе, и их облик не всегда положительно влияет на городскую среду. Фестиваль стрит-арта поможет добавить позитива в наши дворы".

Так, во дворе на Новгородском проспекте невзрачную будку украсила концептуальная работа уличного художника из Петрозаводска. Главный персонаж полотна – забавные кеды, символизирующие путешествия по родному краю.

Любопытный факт: в 2010 году к Всемирному дню книги рекордов был изготовлен самый большой в мире кед длиной 5,5 метра и почти 3 метра в высоту. Гигантский кед соответствует 845 английскому размеру обуви. Для доставки его на выставку в Амстердам была задействована специальная платформа.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В России заболеваемость коронавирусом за сутки сохраняется на отметке 5 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 5 195 человек, заболевших COVID-19, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 1 025 505 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии коронавируса выписано по выздоровлению 840 949 пациентов, за прошедшие сутки выздоровели 2 823 человека.

Летальных исходов за все время: 17 820, за последние 24 часа подтвержден 61 летальный случай с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено более 38,4 млн тестов на коронавирус, за сутки - 333 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 сентября остаются 209 155 человек.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ КАРЕЛИИ, МАССОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНОВ В КОРОНАВИРУС И ОРДЕН ПАРФЕНЧИКОВУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

В Москве состоялось итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии

Рабочие группы Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии подвели итоги

В ходе заседаний было отмечено улучшение транспортной доступности региона. Речь шла о строительстве нового здания аэровокзала аэропорта "Петрозаводск", ремонте автомобильных дорог, мостов, железнодорожных вокзалов и путей. Благодаря инвестициям возобновилось производство на Онежском судостроительном заводе, проведена комплексная реконструкция Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.

Николай Патрушев отметил, что благодаря поддержке Госкомиссии в Карелию удалось привлечь более 126 млрд рублей

Новые школы и детские сады продолжают строить в Карелии

Посещаемость объектов культуры и туризма в Карелии выросла вдвое

Глава Карелии снял ряд ограничений на посещение магазинов и траурных залов в период COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором скорректировал меры безопасности при посещении магазинов в период распространения коронавирусной инфекции.

При этом Минэк Карелии выступил с обращением к предпринимателям республики, в котором предложил бизнес-сообществу приобретать защитные экраны, поскольку в ближайшее время не будут сняты ограничения из-за распространения коронавируса.

Патрушев наградил Парфенчикова орденом за подготовку к 100-летию Карелии







Глава Совбеза РФ Николай Патрушев вручил главе Карелии орден "За заслуги перед Отечеством".

Коронавирус не отступает

Минздрав Карелии рассказал о коронавирусе в Республиканской больнице

В кардиологическом отделении больницы в период с 19 по 26 августа были выявлены случаи коронавирусной инфекции у мужчины из Беломорска и у женщины из Петрозаводска.

Пресс-секретарь главы Карелии: "Слухи о "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны"

Марина Кабатюк, пресс-секретарь главы Карелии, прокомментировала ситуацию с коронавирусом, сложившуюся на сегодняшний день в республике.

По информации оперштаба, в Карелии на 4 сентября зарегистрировано 3264 заболевших коронавирусом. За время пандемии выздоровело 2506 человек. Умерло – 30 пациентов.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1204 пациента, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Обнаруженные останки обследуют специалисты в области судебно-медицинской экспертизы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Верховный суд Карелии назначил дату рассмотрения апелляций по делу Дмитриева

Апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева рассмотрят в Верховном суде республики 16 сентября.

Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева

Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.

Страшные ДТП

Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими подростками

фото: https://pixabay.com/

Молодая жительница Петрозаводска, не подумав, перевела мошенникам почти 2 млн рублей

В Петрозаводске 28-летняя девушка выполнила все просьбы телефонных мошенников и перевела на их счета 1,8 млн рублей, а они ей на память оставили невыплаченный кредит, сообщили в МВД Карелии.

В УМВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в котором пострадала 28-летняя петрозаводчанка.

По словам заявительницы, она закончила рабочую смену и возвращалась домой, когда на мобильный телефон поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её счета произошло списание денежных средств. Якобы для того, чтобы остановить несанкционированную операцию, необходимо было снять деньги со счета и через терминал перевести их на "безопасные счета".

Действуя по указанию неизвестного, женщина отправилась в отделение банка. Там она, не уточняя информацию у операционистов, действовала исключительно по подсказке телефонного собеседника. Обналичив без малого 790 000 рублей, петрозаводчанка перевела их через банкомат на "резервный" счёт, будто бы открытый дистанционно специально для неё.

По словам лже-менджера банка реквизиты этого счета ей собирались сообщить позднее, после того, как деньги будут находиться в безопасности. К слову, эта информация так и не поступила. При этом, немного погодя с ней вновь связались по телефону "из службы безопасности". На этот раз уведомили, что уже в ином банке мошенники оформили на ее имя кредит в размере миллиона рублей.

Клиентка нескольких банков, действительно, получала предложение о предварительном одобрении кредита на такую сумму. Но пользоваться им не собиралась. Тем не менее, злоумышленники, создавшие иллюзию звонка из настоящего кредитного учреждения, вынудили назвать данные другой карты и коды из смс. Таким образом, они от имени петрозаводчанки оформили кредит, а затем убедили ее обналичить этот миллион рублей и перевести деньги на посторонние ресурсы.

Не понимая последствий своих действий, петрозаводчанка отправилась в отделение того самого другого банка, где выполнила все озвученные требования. Таким образом, за несколько часов молодая женщина перевела мошенникам почти 1 800 000 рублей, из них большая часть - моментально подтвержденный кредит, по которому ей придется выплачивать проценты.

Осознание того, что общение происходило с криминалом, наступило после того, как гражданка не дождалась данных о номере нового "резервного"» счета. Она обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 стать 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полиция Карелии напоминает. Никогда не сообщайте посторонним реквизиты карты и коды из смс-сообщений. Никогда не переводите денежные средства под руководством неизвестных вам лиц. Помните, что финансовые организации не предлагают открывать какие-либо резервные счета и действия по защите карт предпринимают сами. Уточняйте информацию о состоянии счета самостоятельно в отделении банка или по официальным каналам связи.

фото: Столица на Онего

Полицейские в районе Карелии узнали, куда пропадает форель из садков в частной фирме

В Прионежском районе в частной форелеводческой фирме стала пропадать рыба из садков, расследованием занялась полиция, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа в отдел полиции по Прионежскому району поступила информация о том, что кто-то периодически крадет форель из садков, принадлежащих частной фирме, занимающейся ее разведением. В ходе проверки она подтвердилась.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался один из работников организации, 37-летний петрозаводчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина имел доступ к лодкам и необходимому для вылова рыбы инвентарю. Когда он в очередной раз похитил 15 штук форели, полицейские задержали его на месте преступления. Ущерб, причиненный незаконными действиями подозреваемого, превысил 10 тысяч рублей.

В настоящее время гражданин находится под подпиской о невыезде. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Погода в Петрозаводске сегодня, 6 сентября



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фото: со страницы главы Карелии/https://vk.com/id419407976

Парфенчиков поздравил ректора ПетрГУ Анатолия Воронина с днем рождения

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в соцсети поздравление Анатолию Воронину.

Артур Парфенчиков написал, что 6 сентября исполняется 61 год ректору Петрозаводского государственного университета Анатолию Воронину. Две трети своей жизни, сорок лет, Анатолий Викторович посвятил ПетрГУ, который окончил с отличием.

- С именем Анатолия Воронина связывают сегодняшние успехи вуза. При нем Петрозаводский университет стал опорным вузом России – в числе 33 высших учебных заведений страны. Анатолия Воронина знают как требовательного руководителя и в то же время отзывчивого, к которому можно обратиться с просьбами и быть услышанным.

Ректору Воронину, доктору технических наук, принадлежит идея открытия в университете иннопарков. В 2009 году в ПетрГУ появился IT-парк, а за ним – Институт высоких биомедицинских технологий, наноцентр, молодежный и гуманитарный иннопарки, инновационный педагогический парк.

Петрозаводский государственный университет стал одним из лидеров в области информационных технологий и подготовки программистов. Труды Анатолия Викторовича оценили: в год своего 60-летия он стал почетным гражданином Петрозаводска.

Анатолий Воронин из семьи педагогов. Его отец был директором школы поселка Ревда Мурманской области, которая теперь носит его имя. Ректор ПетрГУ признавался, что его семья гордится этим.

А вами, Анатолий Викторович, гордится вся Карелия. Желаю вам крепкого здоровья, новых идей, и пусть все задуманное удается претворять в жизнь.

фото: Евгений Тиньков собирает чернику. Фото: Алекс Кирсанов

Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро

В этом году, несмотря на коронавирус, в Финляндию приехали за ягодами сотни украинцев. Организация подобной "турпрограммы" стоит пару сотен евро и за сезон сборщики могут заработать столько же, сколько за год на родине.

Евгений Тиньков – один из самых активных сборщиков ягод, приехавших из Украины. По словам организатора его поездки – он вообще самый активный из всех украинских рабочих за последние 10 лет.

"Он установил абсолютный рекорд по сбору лесных ягод: за этот сезон он заработает 8500 евро! За день он собирает от 60 до 130 килограмм черники и от 25 до 40 килограмм морошки", – поделился ранее организатор рабочих поездок в Финляндию Алекс Кирсанов.

Это уже третье лето, которое Евгении проводит в Финляндии. В этом году он приехал в муниципалитет Суомуссалми в середине июля и останется до середины сентября. За первые полтора месяца он успел заработать 7 000 евро. И это после вычета всех расходов. В оставшееся время он намерен “надавить на газ” и заработать еще 1 500 евро.

Компания, принимающая ягоды, платит за килограмм черники 2,20 евро, морошки – 10 евро, а брусники – 1,20 евро.

"В этом году очень хорошо черника и морошка растет, поэтому и заработок лучше. Бруснику начали собирать только пару дней назад, и потом, - говорит Евгений, - за неё будут платить побольше".

Дома, в центральной части Украины, Евгений работает в строительстве. Средний месячный заработок в этой сфере – около 10 000 гривен в месяц, то есть чуть более 300 евро.

Полное интервью со сборщиком ягод Евгением Тиньковым читайте на страницах новостного портала Yle.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Сегодня вечером водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки

Водителей проверять на трезвость, сообщил в ГИБДД Петрозаводска.

Вечером 6 сентября Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей "Контроль трезвости".

За 8 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 9 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяную женщину достали из-за руля в районе Карелии

В Медвежьегорском районе инспекторы остановили 35-летнюю женщину, которая напилась и села за руль, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС Медвежьегорского района отстранили от управления автомобилем BMW 35-летнюю автолюбительницу, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушительнице грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает всех водителей к трезвости за рулем, а граждан к бдительности, заметив пьяного водителя, незамедлительно сообщайте все имеющиеся сведения в полицию - 102 или 112.

фото: Столица на Онего

Ливень затопил Анапу (ФОТО)

Двухдневные проливные дожди затопили курортный город.

В эти выходные на Анапу, после продолжительной засухи, обрушились проливные дожди, затопившие многие улицы курорта, сообщает "Сочи24".



Столица на Онего

По свидетельствам очевидцев, значительно затруднён проезд по улицам Ленина, Промышленной, Крылова, Омелькова, в других микрорайонах, в том числе в популярном у отдыхающих посёлке Витязево.



Столица на Онего

Как сообщалось ранее, синоптики заранее предупредили о ливнях с грозой, градом и шквалистым усилением ветра на Черноморском побережье, в том числе в Сочи.

фото: администрация Петрозаводска

Школьники Петрозаводска сделали белых журавликов в память о жертвах теракта в Беслане

Тысячи петрозаводчан почтили память жертв терактов, сообщили в администрации города.

В первые дни сентября школы города и молодёжные организации запустили флешмобы и образовательные акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Акцию "Белый журавлик", посвящённую трагедии в Беслане, провели во всех образовательных учреждениях карельской столицы. Ученики и педагоги почтили минутой молчания память жертв терактов и сделали бумажные фигурки птиц.

Белых журавликов вместе со специалистами молодёжных клубов Петрозаводска разместили на окнах школьники из нашего города и других районов Карелии. Флешмоб поддержали юнармейцы, студенты средних специальных учебных заведений, воспитанники социальных центров.

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом Молодёжный центр "Смена" также приурочил серию видеороликов "Неделя безопасности", квест ""Жизни - да" и акцию #КапляЖизни.

Городской центр молодёжи 3 сентября опубликовал фильм о событиях в Беслане, призывая вспомнить о жертвах террористических актов, а также сотрудниках правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

фото: Столица на Онего

Небольшой дождь ожидает жителей Карелии 7 сентября

О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 сентября будет переменная облачность. Пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночная температура составит +9, +11 градусов, днем потеплеет до +16, +18.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +7, +12, местами до +4, днем воздух прогреется до +14, +19 градусов.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян/ Архив

Школьников не будут заставлять сдавать тесты на коронавирус

Как сообщили в Минпросвещения, внимание будет сосредоточено на тех, кто работает в школе.

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус, заявил ТАСС первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

"С детей тесты никто не берет, главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация", - сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что учителя российских школ будут вакцинироваться от коронавируса в добровольном поряде, принуждать их к этому никто не будет.

"Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке", - сказал Глушко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 26,9 млн человек, более 879 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 025 505 случаев заражения, выздоровели 840 949 человек, умерли 17 820. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

фото: Столица на Онего

Оформить ДТП можно будет в электронном виде

С 1 ноября автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии не только без ГИБДД, но даже и без бумаг - в электронном виде.

Причем, в каком бы уголке страны не произошло ДТП. Лишь бы был интернет и установленное на смартфоне или планшете специальное приложение "Помощник ОСАГО", пишет "Российская газета".

Напомним, что 1 ноября прошлого года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволяют при упрощенном оформлении аварии (Европротокол) подавать электронное извещение о ДТП. Для этого Центробанк с минкомсвязью разработали суперсервис "Помощник ОСАГО", администрированием которого занимается Российский союз автостраховщиков.

Для оформления Европротокола есть два мобильных приложения: "ДТП.Европротокол" и "Помощник ОСАГО". Первое приложение только упрощает оформление аварии. В страховую компанию все равно придется подавать заявление. А новое приложение позволяет оформить извещение в электронном виде. Каждый десятый, воспользовавшийся электронным сервисом, предпочел суперсервис.

А теперь воспользоваться суперсервисом, то есть оформить электронное извещение ДТП можно будет независимо от того, где авария произошла.

Для оформления Европротокола оба участника аварии должны быть застрахованы по ОСАГО. В аварии пострадали только два автомобиля, не причинен ущерб третьим лицам, нет пострадавших. Для оформления электронного извещения мобильное приложение "Помощник ОСАГО" должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП.

Авторизация пользователя выполняется с помощью его подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. При начале оформления пользователь вводит серию и номер полиса второго участника, после чего он будет проверен по информационной системе АИС ОСАГО и оба участника смогут убедиться в действительности своих полисов. То есть в том, что ответственность обоих водителей застрахована по ОСАГО.

Далее проводится проверка наличия у второго участника подтвержденной учетной записи в сервисе госуслуг. Затем необходимо ввести сведения о поврежденных элементах конструкции обоих автомобилей. После этого пользователь получает возможность выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без нее.

Вариант оформления происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах максимального лимита выплаты за причинение вреда имуществу по ОСАГО в размере 400 тысяч рублей. При отказе от фотофиксации автовладелец может рассчитывать на возмещение только в пределах 100 тысяч рублей.

Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователем, оформлявшим аварию. Затем второму участнику из сервиса госуслуг поступает электронная форма извещения о ДТП, в которую уже внесены данные об участниках, а также заполненные первым водителем сведения о повреждениях автомобилей и обстоятельствах происшествия.

Для просмотра личного кабинета госуслуг мобильное приложение второму участнику не требуется, это делается в обычном интернет-браузере. Он проверяет содержание извещения и подписывает форму или, если у него есть несогласия, отклоняет ее. Если форма подписана, то она передается в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение передается уведомление об успешном завершении оформления ДТП и его уникальный номер.