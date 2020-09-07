Самое важное за сегодня

фото: pxhere.com

В Петрозаводске погиб человек во время взрыва отопительного котла

В столице Карелии произошел взрыв, в результате которого погиб человек.

Взрыв произошел в воскресенье, шестого сентября, по адресу Коммунистов, 50. Эту информацию "Столице на Онего подтвердили в МЧС по Карелии.

В министерстве пояснили, что взорвался отопительный котел, в результате чего погиб мужчина.

Сотрудники МЧС привлекались для помощи специалистам Следкома.

Ранее уточнялось, что помещение, где произошла трагедия, является цехом по обработке шунгита.

Ранее сообщалось, что в Карелии начался суд над бандой, попавшейся на торговле оружием и взрывчаткой.

фото: © правительство Карелии

Первая школа в Карелии отправлена на карантин после заболевания учащегося коронавирусом

Министр образования Карелии Роман Голубев сообщил о закрытии на карантин детей в школе в Лахденпохском районе.

Министр образования Карелии Роман Голубев в ходе прямой линии сообщил о первом случае заражения школьника COVID-19 с начала нового учебного года.

"У нас первый случай коронавируса у школьника с начала учебного года. Заболел учащийся школы в поселке Элисенваара Лахденпохского района".

По словам Романа Голубева, школьников отправили на карантин и перевели на дистанционное обучение.

Как уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков, речь идет о семейном заражении.

По словам Романа Голубева, переводить все школы Карелии на дистанционное обучение власти не собираются.

фото: © "Столица на Онего"

Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок

Власти Суоми пока не планируют открывать границы для граждан России.

"Ограничения на пересечение внешней границы сохраняются. На данный момент нет информации о том, когда будут сняты ограничения на пересечение границы", – пишет "Фонтанка. Ру" со ссылкой на заявление Посольства Финляндии в России.

Внешнеполитическое ведомство указывает, что предыдущий запрет на пересечение границы заканчивается завтра, 8 сентября.

Напомним, исключения сделаны для определенных категорий граждан. В Финляндию по-прежнему пускают с целью учебы или работы, но командировка, например, действительно должна быть обоснованной: во время пограничного контроля у командированного лица могут быть запрошены документы, обосновывающие въезд в страну.

Также в списке других необходимых причин есть и семейные дела (например, встречи с родственниками, партнерами, участие в похоронах или свадьбе, по случаям, связанным с болезнью).

Каждый случай решается непосредственно в пункте пропуска на индивидуальной основе.

Финляндия закрыла свои границы еще весной. Европейский Союз рекомендует своим членам пока не пускать к себе граждан государств со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, включая Россию. Минтрансы РФ и Суоми ведут переговоры по возобновлению пассажирского сообщения. Министр внутренних дел Суоми Мария Охисало ранее говорила, что поездки в РФ разрешат одними из последних.

Глава Карелии вновь проведет "прямую линию"

В понедельник, 7 сентября, Артур Парфенчиков проведет "прямую линию" по вопросам отопления, а также подведет итоги первой недели учебы в школе.

Об этом глава республики сообщил на своей странице в соцсети.

"Отвечу на ваши вопросы относительно отопительного сезона, также поговорим о том, как прошла первая неделя учебного года", - обозначил Парфенчиков темы "прямой линии".

Начало онлайн-трансляции в 18.30.

Эфир пройде в официальном паблике правительства Карелии.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Многие коньяки и вина начали исчезать из магазинов из-за нового закона

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня 2020 года.

Проблема — в трактовке его нормы, которая требует на этикетке (контрэтикетке, кольеретке) указывать место происхождения и год урожая винограда. Но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, говорят участники рынка.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © instagram.com/dorozhko

Екатерина Дорожко из Карелии опубликовала серию откровенных снимков (ФОТО)

Жена бразильского футболиста Луиса Адриано порадовала подписчиков новыми фото.

Екатерина Дорожко, уроженка Карелии, после недавнего возвращения в Instagram на фоне слухов об измене мужа-футболиста, выложила в Сеть серию откровенных снимков.

"Как учил меня мой папа:

-Помни, доченька, ты-девочка! Никакой агрессии. Жми на курок с улыбкой", – написала Екатерина.





Ранее СМИ сообщали, что Адриано нашел новую любовь – тоже модель, только местную. Отношения Луиса с бразильской 27-летней красавицей Лумой Симойнш длятся несколько месяцев. Футболист, выступающий сейчас за "Палмейрас", не афиширует свою новую девушку, зато сама Лума признается спортсмену в любви в своих сториз. Еще недавно она выкладывала совместное фото с ним.





Информации о разводе пока нет. И в статусе у Екатерины до сих пор написано – "замужем".

Напомним, о романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche. Ради нее он ушел от жены с тремя детьми. Влюбленные обвенчались. Сейчас супруги проживают в Бразилии. Ранее Луис Адриано выступал за "Спартак", с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".





фото: © Читатель "Столицы на Онего"

"Фонтаны" забили на набережной Петрозаводска (ФОТО)

После благоустройства в центре города забили "фонтаны".

Петрозаводчанка во время прогулки заметила в створе улицы Свердлова, где недавно установили арт-объект "Ряпушка", "фонтан" – из-под земли пробилась вода.





"Полагаю, так интересно устроили дренажную систему, что самопроизвольно возникают такие вот милые фонтанчики", – отметила горожанка.

Ранее сообщалось, что рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок.

фото: © Людмила Корвякова

Отремонтированный подземный переход у вокзала в Петрозаводске "дал течь"

В обновленном подземном переходе под железнодорожными путями на улице Максима Горького после дождя появились подтеки и лужи.

На потолке между двумя бетонными плитами в переходе после дождя образовалась ровная череда капель, а на полу – растеклась лужа. Между тем работы велись в течение 2,5 месяцев и представитель подрядчика АО "РЖДстрой" Вячеслав Рейтер особо подчеркнул, что самое главное, что удалось сделать, – это гидроизоляцию, пишет "МК в Карелии".

В пресс-службе городской мэрии изданию заявили, что администрацией готовится обращение к подрядчику о необходимости устранения данного дефекта в рамках гарантийных обязательств по договору. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев.

Напомним, в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения. Но спустя полтора месяца после сдачи объекта вандалы оставили на стенах надписи.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии полицейские обстреляли автомобиль нарушителя (ВИДЕО)

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 4 сентября, сообщили в МВД Карелии.

Около 2.00 ночи водитель автомобиля Lada Priora пытался скрыться от сотрудников полиции.



На проспекте Александра Невского автоинспекторы начали преследование автомобиля, водитель которого создавал угрозу жизни и здоровью граждан и нарушал правила дорожного движения.



Мужчина игнорировал требования об остановке. Автомобиль проследовал до деревни Ужесельга.

Инспектор дважды выстрелил по колесам авто, после чего водитель выбежал из машины и попытался скрыться.

Нарушителем оказался 26-летний житель села Деревянное. Был трезв.

В отношении водителя составлены административные материалы.

На автомобиле были подложные госномера.



Транспорт перемещен на специализированную стоянку.



Устанавливаются все обстоятельства.

Ранее похожий случай произошел 30 августа в Костомукше.

фото: © ТАСС / Александр Некрасов

Стала известна сумма минимальных выплат карельским пенсионерам в 2021 году

Пенсионеры в Карелии в 2021 году будут получать денежные выплаты в размере не ниже 12115 рублей в месяц.

Это следует из проекта закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год", который направил в парламент руководитель региона Артур Парфенчиков.

Жители Карелии, которые получают пенсию меньше 12115 рублей, будут получать социальные доплаты, чтобы общая сумма достигла этого уровня. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

В Карелии неизвестный водитель насмерть сбил пешехода вблизи границы

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют подробности происшествия на дороге, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, пятого сентября около 21 часа на 16 км. (+207 м.) автодороги "Подъезд к МАПП "Вяртсиля"" совершен наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На данный момент нет информации ни о водителе, ни о транспортном средстве, под колеса котрого мог попасть человек. Личность погибшего также устанавливается.

"Сотрудники Госавтоинспекции Сортавальского района выясняют обстоятельства ДТП, совершенного неизвестным водителем на неустановленном автотранспортном средстве", - говорится в заявлении ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что пенсионер на "легковушке" сбил женщину у дачного поселка в Карелии.

фото: © ГИБДД Карелии

Пятилетний мальчик пострадал в ДТП в Петрозаводске

Аварию на пересечении Лососинского шоссе и Лесного проспекта устроил 84-летний водитель.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье в 12.15 на пересечении Лососинского шоссе и Лесного проспекта 84-летний водитель Hyundai отвлекся от управления и врезался в остановившийся перед перекрестком автомобиль Opel.

В результате ДТП травмы получил пассажир Opel. Пятилетнему мальчику была оказана медицинская помощь.

Ранее в Карелии водитель без прав сбил юношу и протаранил два автомобиля.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число случаев заболевания коронавирусом в Карелии снижается

За минувшие сутки в республике выявлено 5 новых случаев COVID-19, 16 человек выздоровили.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Карелии за минувшие сутки подтверждены 5 новых случаев коронавируса, все в Петрозаводске.

Выздоровели еще 16 человек: в Петрозаводске – 7, в Костомукше – 4, в Беломорском районе – 2, в Калевальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1.

Всего за период пандемии в Карелии заболел 3321 человек, 31 пациент скончался, победили болезнь 2588.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 540,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 698,8 случая, по Северо-Западу – 702,7.

Накануне за сутки в республике были выявлены 19 новых случаев коронавируса.

фото: youtube.com / varlamov

Блогер Илья Варламов в среду приедет в Карелию

Топовый российский блогер Илья Варламов посетит республику Карелия в рамках пресс-тура, организованного для известных журналистов.

Илья Варламов приедет в Карелию девятого сентября, в среду. Известный блогер станет участником ранее анонсированного пресс-тура. Об этом сообщил источник "Столицы на Онего".

Программа визита Варламова держится в секрете. В частности, "Столице на Онего" не удалось получить ее подробностей у организаторов, встречающих гостя, - компании "Калева тур".

Известно, что в Карелии Илья Варламов пробудет до 11 сентября.

Напомним, ранее на сайте госзакупок были опубликованы результаты определения поставщика по аукциону на оказание услуг по организации пресс-тура для российских блогеров. Акция запланирована для пиара республики. Максимальная цена контракта составляла 6,4 млн рублей. Победителем аукциона стала компания "Калева тур", которая предложила провести мероприятие за 4,8 млн рублей.

фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Навального вывели из искусственной комы

Врачи Charite сообщили о значительном улучшении состояния здоровья Алексея Навального.

Он был постепенно выведен из искусственной комы и стал реагировать на обращения окружающих, сообщили в немецкой клинике, куда он был госпитализирован, пишет ТАСС.

Навальный был постепенно выведен из искусственной комы и стал реагировать на обращения окружающих, сообщили в клинике.

Долгосрочные последствия произошедшего для здоровья Навального по-прежнему нельзя исключать, отметили немецие медики.

Напомним, в четверг, 20 августа, утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.



Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.

Позднее Навального перевезли в клинику "Charite" в Германии. Немецие специалисты по результатам исследования пришли к выводу, что российский оппозиционный политик был отравлен токсическими веществами из группы "Новичок".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов

Принято решение о повышении зарплаты федеральным бюджетникам

Зарплаты работникам федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений проиндексируют на 3% с 1 октября.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений", — говорится в документе. Кого еще коснется индексация, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Управления судебных приставов по Карелии

Главный пристав Карелии рассказал, как узнать о своих долгах с помощью мобильного телефона

Руководитель Управления судебных приставов по Карелии Олег Гончаров в интервью рассказал жителям, как узнать о долгах через приложение.

Для граждан разработано мобильное приложение "ФССП", которое можно легко найти и установить на соответствующих системах из магазина приложений Google Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске ФССП, отметил главный пристав Карелии.

"При запуске данного приложения открывается окно "Банк исполнительных производств", в котором Вы, зарегистрировав себя (фамилия, имя, отчество, как физическое лицо, дата рождения), увидите, ведутся в отношении вас производства или нет. Приложение позволяет не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться, чтобы получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся", – отметил Олег Гончаров.





Руководитель управления также напомним, что любую имеющуюся задолженность можно оплатить через интернет. Для этого в сервисе "Банк исполнительных производств" нужно распечатать готовую квитанцию для оплаты долга.

Полное интервью с Олегом Гончаровым читайте на сайте управления судебных приставов по Карелии.

фото: © Архив EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

В Карелии нашли следы поселений каменного века

Российские археологи обнаружили сразу несколько поселений древних людей, которые жили на территории Карелии в эпоху мезолита.

Поселения обнаружили в окрестностях реки Ууксунйоки, где сейчас строится трасса Олонец-Вяртсиля, пишет ТАСС.

"Раскопки стоянок каменного века редко удается проводить на большой площади, и еще реже удается исследовать и центральные и периферийные участки поселений. Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить ее структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения. Такая находка крайне важна для Северо-Восточного Приладожья – региона, который мало изучен в археологическом отношении", – рассказал один из археологов, научный сотрудник ИА РАН Дмитрий Ожерельев.

Ученые считают, что первые люди появились в окрестностях Ладожского озера и в других регионах Карелии примерно в 8–10 тысяч лет назад. Сначала они заселили южные части региона. Впервые крупные археологические памятники эпохи мезолита в Северо-Восточном Приладожье советские археологи открыли лишь в 1980 годах. В окрестностях деревни Укса они нашли семь стоянок древних людей эпохи мезолита.



Эти памятники, как отмечает пресс-служба ИА РАН, оставались неизученными до недавнего времени, когда в регионе начали прокладывать трассу Олонец–Вяртсиля. Летом этого года археологи воспользовались этим, чтобы провести масштабные спасательные раскопки на площади в 2200 кв м.

"Сейчас эти памятники находятся на 7 метров выше уровня реки, но во время своего бытования уровень воды был намного выше. Эти стоянки были обитаемы в то время, когда уровень Ладоги еще не понизился до современного уровня, но в то же время здесь уже не было ледников и сформировалась флора и фауна, похожая на современную. Рос хвойный лес, в которых водились звери, из которых главным промысловым зверем, скорее всего, был лось, а в реках было множество рыбы", – рассказал Ожерельев.

Эти раскопки, как отмечает археолог, помогли ученым проследить за тем, как со временем менялся облик поселений, а также изучить их структуру и выяснить, как были устроены отдельные жилища. В частности, ученые обнаружили, что очаг в одном из жилищ несколько раз перестраивался, меняясь в размерах и форме. Измерив доли тяжелого углерода в образцах пепла из каждого очага, ученые смогли уточнить возраст других находок, собранных на территории этих древних поселений.

В общей сложности ученые нашли более 6 тысяч предметов, в том числе различные орудия труда, такие как мотыги, ножи, скребки и другие инструменты, изготовленные из местных природных ресурсов.

фото: © Столица на Онего

Следком Карелии инициировал проверку по факту гибели мужчины во время взрыва котла

В Петрозаводске проводится проверка по факту гибели мужчины 6 сентября, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, взрыв произошел в воскресенье, шестого сентября, по адресу Коммунистов, 50. Взорвался отопительный котел, в результате чего погиб мужчина.

Установлено, что вечером 6 сентября произошел взрыв отопительного котла в цехе по обработке камня. Во время взрыва получил травмы находившийся в помещении 29-летний мужчина, который скончался на месте происшествия.

Проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

фото: © 365 News

Картодром в Петрозаводске приходит в упадок (ФОТО)

Жители Петрозаводска возмущены запущенным состоянием картодрома в районе улицы Лыжной.

Фото гоночной трассы, которая сегодня напоминает развалины, опубликовали в издании "365 News".





"В год столетнего юбилея Карелии, когда так много рапортуется о строительстве и реконструкции спортивных объектов, ситуация, когда забрасываются старые – вызывает недоумение", - пишет издание.





Как сообщили "Столице на Онего" в Минспорта Карелии, картодром в районе улицы Лыжной в находится в оперативном управлении "Центра спортивной подготовки". В 2020 году в адрес министерства и "Центра спортивной подготовки" поступили предложения от представителей общественности Петрозаводска о реконструкции картодрома.





"В настоящее время прорабатываются различные проектные решения, а также рассматриваются возможные источники финансирования", - уточнили в Минспорта.

фото: Сергей Юдин. ИА "Республика".

Питерский подрядчик сорвал сроки строительства нового автовокзала в поселке Карелии

Минстрой Карелии расторг договор с компанией "Преображение" из Санкт-Петербурга, которая занималась строительством нового автовокзала в поселке Пряжа.

Причиной разрыва соглашения стало грубое нарушение подрядчиком сроков производства работ. Об этом сообщил глава Минстроя Виктор Россыпнов.

"Вынуждены принять непростое решение об одностороннем расторжении контракта с компанией ООО "Преображение" из Санкт-Петербурга", - написал министр на своей странице в "ВКонтакте".

Как рассказал Россыпнов, при участии в торгах компания пошла на существенный демпинг: понизила цену с 31 млн до 23 млн, то есть более чем на 25 %, что и позволило ей победить в аукционе. Однако по закону столь значительное понижение в цене лишает подрядчика права получить аванс и фактически строительство должно вестись за собственные средства.

"В результате с момента заключения договора – 23 апреля 2020 года, то есть более чем за 4 месяца, работники ООО "Преображение" смогли только демонтировать старое здание автостанции и подготовить площадку для строительства нового. Обязательства по устройству фундамента к 12 августа были не выполнены, отставание от графика составляет 10 недель, в установленный договором срок - 30 декабря этого года объект построить при таких темпах невозможно. 3 сентября подрядчику вручено уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке за нарушение сроков строительства подрядчик оштрафован почти на 800 тысяч рублей", - сообщил Виктор Россыпнов.

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики республики, управление капстроительства готово приступить к организации торгов по выбору нового подрядчика.

"С 1 сентября 2020 года, в том числе и по инициативе правительства республики, были внесены изменения в законодательство о закупках, позволяющие при выборе подрядчика учитывать не только предложенную цену, но и наличие опыта, квалифицированных кадров и другие показатели, характеризующие надежность компании и наличие у нее необходимых ресурсов. Рассчитываем, в полной мере воспользоваться изменением законодательства за избежание повторения подобного печального опыта", - подытожил глава Минстроя Карелии.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСC

Еще один человек умер от внебольничной пневмонии в Карелии

Число смертей от внебольничной пневмонии с начала пандемии увеличилось до 74.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще пять человек попали в больницы Карелии с пневмонией. Зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умер мужчина 1946 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID -19 дал отрицательный результат.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1216 пациентов, 74 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее в Карелии от пневмонии умер 84-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией дыхательной системы.

фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Минэк рекомендовал усилить антивирусную защиту в магазинах в Карелии

Меры по профилактике коронавируса в организациях торговли и сферы услуг в Карелии продлятся в течение неопределенного периода.

Это следует из рекомендаций министерства экономического развития республики по применению средств защиты.

Минэк рекомендовал компаниям, чей персонал непосредственно контактирует с посетителями, использовать вместо лицевых экранов и очков защитные перегородки. "Учитывая, что в ближайшее время не планируется снятия ограничений, связанных с пандемией, рекомендуем качественно подойти к решению данной задачи и использовать эстетически привлекательные, качественные и главное безопасные защитные экраны", - говорится в рекомендациях. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Управление пресс-службы главы Карелии

Новые автобусы выйдут на междугородние маршруты в Карелии

Министерство транспорта Карелии объявило аукционы на поставку 5 автобусов для междугородних перевозок по республике.

Это следует из документации к контрактам.

Согласно техническому заданию планируется приобретение трех автобусов вместимостью 20-30 пассажиров и двух автобусов на 40-50 мест. Большие автобусы будут также использоваться для туристических перевозок. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Жители Карелии сократили расходы на товары и услуги из-за коронавируса

Жители Карелии в первом полугодии сократили свои расходы на 2,5% из-за карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Такой вывод содержится в отчете Карелиястата "Денежные доходы и расходы населения Республики Карелия в январе-июне 2020 года".

"В I полугодии 2020 года денежные расходы населения составили 100,4 млрд. рублей. В период карантинных ограничений они снизились на 2,5%, что в большей мере отразилось в расходах на покупку товаров и оплату услуг", - говорится в отчете. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Проект актуализированной схемы теплоснабжения Петрозаводска получил поддержку публичных слушаний

В развитие тепловых сетей города планируется вложить около 5 миллиардов рублей, но заплатить за это придется, в том числе, самим жителям.

В администрации Петрозаводска 7 сентября прошли публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа до 2032 года. По сути, жителям карельской столицы было предложено обсудить инвестиционную программу в области теплоэнергетики самого крупного муниципального образования республики, за реализацию которой им придется платить, в том числе, из своего кармана. Однако эта тема заинтересовала лишь три десятка горожан, причем едва ли не половину участников слушаний составили представители энергетических и коммунальных компаний, которые непосредственно связаны с реализацией схемы теплоснабжения.

Разработкой проекта занималось ООО "Ивтеплоналадка" из города Иваново, и, как сообщил собравшимся директор фирмы Александр Зубанов, общая стоимость вложений в развитие теплоэнергетики Петрозаводского городского округа, которые предусмотрены схемой, оценивается в 5,7 миллиарда рублей. Большую часть этой суммы – свыше 4,8 миллиарда – предполагается инвестировать в тепловые сети.

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".

фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Налоговая служба Петрозаводска разъяснила, какие отсрочки положены бизнесу из-за эпидемии

Организации и индивидуальные предприниматели, чей бизнес в наибольшей степени пострадал из-за пандемии коронавируса, имеют право на получение отсрочки или рассрочки налоговых платежей в упрощенном порядке.

Разъяснения на этот счет подготовила налоговая служба Петрозаводска.

Отсрочку или рассрочку по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на имущество физлиц и соответствующим авансам могут получить организации и ИП, которые отвечают определенным требованиям. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Центр госохраны объектов культурного наследия РК

Стало известно, как используют памятник архитектуры Сортавалы после реставрации

"Почта России", заказавшая реставрацию одного из главных архитектурных памятников Сортавалы – бывшее здание банка начала XX века - сохранит там свое почтовое отделение.

Это следует из документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая займется реставрацией.

В техническом задании указано, что историческая постройка после реставрации должна быть приспособлена для современного использования. В ходе реставрационных работ планируется сохранить внешний вид здания и все исторические интерьеры. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии объявили леса на юге Заонежского полуострова памятником природы

Новая особо охраняемая природная территория создана для защиты ценных ельников и сосняков Заонежья.

В последние дни лета глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление республиканского правительства, которое объявило южную часть Заонежского полуострова в Медвежьегорском районе ботаническим памятником природы регионального значения. Как говорится в постановлении, новая особо охраняемая природная территория площадью более 1,9 тысячи гектаров образована "в целях сохранения высокопродуктивных условно-коренных ельников и сосняков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов сосудистых растений, мхов, грибов и насекомых". Вполне логично, что и назвали памятник природы "Еловые леса Заонежья" – он полностью находится в лесном фонде, к западу от старинной деревни Типиницы.

Однако, когда в природоохранной организации "СПОК" увидели те кварталы, которые республиканское правительство включило в эту особо охраняемую природную территорию (ООПТ), ее создание вызвало у карельских экологов недоумение.

Читайте подробнее в статье "Экологическая одноходовочка".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жилфонд Петрозаводска готов к отопительному сезону на 98%

Общая готовность жилищного фонда города к новому отопительному сезону составляет 98%, внутридомовых систем – 99%, сообщили в администрации столицы Карелии.

Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил сегодня на заседании штаба по подготовке к отопительному периоду о том, что паспорта готовности домов оформили 92% управляющих организаций, запланированные работы по замене трубопроводов и изоляции на сетях теплоснабжения выполнены на 100%. 35 управляющих компаний полностью завершили подготовку к зиме.

По данным мэрии города, не предоставлена информация по осуществлению промывки и испытаний на внутридомовых системах центрального отопления от АО "МКС-Петрозаводск" (16 домов). О проблеме лицензирования деятельности данной управляющей организации поставлена в известность прокуратура Петрозаводска.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в 18.30 глава Карелии проведет очередную прямую линию в соцсетях, во время которой ответит на вопросы относительно отопительного сезона.