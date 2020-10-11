Самое важное за сегодня

фото: читатель Столицы на Онего

"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)

Петрозаводчане возмущаются, что весь город обнесли железными заборами, из-за которых горожане оказываются в опасных ситуациях.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на котором запечатлел забор, появившийся на улице Красной рядом со спортивным магазином.

"Приехал в "Спорттовары". Вышел из машины и не понял, как зайти в магазин. Забор поставили. Прямо 5 метров, а так 30 метров по дороге, где ездят машины. Это забота о нашей безопасности?" - спрашивает петрозаводчанин.

Другой горожанин прислал фото с улицы Фролова на Кукковке.

"Ехал вечером по Фролова, через забор переваливалась девочка-подросток, чуть не упала мне под колеса, пришлось притормозить, - написал водитель. – А потом сам припарковался на дороге вдоль этой же улицы, а когда вышел из машины, пришлось идти по дороге, чтобы попасть на тротуар, так как улица теперь обнесена забором с двух сторон. Для чего это сделано – непонятно. Там тротуар был отделен от дороги газоном и рядом деревьев и кустами. Зачем забор?".

фото: Столица на Онего

Несмотря на запрет главы Карелии, сельхозярмарка продолжает работать в Петрозаводске (ФОТО)

Сельскохозяйственная ярмарка у ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске вновь открылась для покупателей, несмотря на то, что глава Карелии Артур Парфенчиков приостановил ее работу из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сельскохозяйственная ярмарка на площади у ТРК "Лотос Плаза" работает.

"Все продавцы и покупатели в масках, торговые точки обтянуты пленкой, которая имитирует защитный экран, на входе на ярмарочную площадь стоит антисептик для рук, повсюду развешены объявления о необходимости надеть маску, а также предупреждения, что покупателей без масок обслуживать не будут", - рассказал корреспондент "Столицы на Онего".

Напомним, что сельхозярмарка открылась 9 октября, а 10-го ее посетил глава Карелии. Артур Парфенчиков и остался недоволен работой ярмарки, посчитав, что ни посетители, ни продавцы не соблюдают мер противоэпидемической безопасности. В результате поздно вечером в субботу глава принял решение приостановить работу сельхозярмарки и издал об этом распоряжение, указав, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер.

Сегодня ярмарка вновь начала работать. На первый взгляд, нарушения все устранены, но комментария главы Карелии по факту происходящего пока нет.

Ранее сообщалось, что селькохозяйственная ярмарка в Петрозаводске будет работать с 9 до 18 октября с 10.00 до 20.00. На ярмарке можно приобрести мясо, рыбу, молочную продукцию, кондитерские изделия, мед, ягоды и грибы, а также товары для дома и дачи.

фото: ©Паблик "ТОС СОЛОМЕННОЕ"

Жители отдаленного района Петрозаводска поддержали петицию Путину о плохой работе городского общественного транспорта

Жителям Соломенного, СКЗ, Сулажгоры и Пятого поселка надоело страдать и терпеть.

"На имя президента составлена петиция по поводу состояния транспорта в Петрозаводске. Страдают в первую очередь самые отдалённые районы - Соломенное, СКЗ, Сулажгора, 5-й посёлок, - сообщается в паблике "ТОС Соломенное". - Давайте придадим проблеме ещё большую огласку - надоело страдать и терпеть!"

В сообщении опубликован текст петиции и предложение подписать ее.

Напомним, жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе.

Петрозаводчане создали петицию, в которой требуют наладить работу маршрутных автобусов.

"В салоне почти всегда страшная давка, ругань, грязь, запах табака, водители нарушают все возможные правила ПДД, грубят пассажирам, разговаривают по телефону во время вождения. И так каждый день, без какой-либо надежды решить проблему силами перевозчика", - пожаловалась автор петиции, сообщив также о постоянных срывах в расписании и несоответствии цены качеству услуги.

фото: ГИБДД Карелии

ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека

Смертельная авария произошла на Лесном проспекте в Петрозаводске, три человека погибли, один госпитализирован в тяжелом состоянии, также пострадал 4-летний ребенок.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 10 октября в 17.00 на Лесном проспекте водитель автомобиля Lada Granta направлялся со стороны Древлянки в сторону Кукковки по Карельскому проспекту, в попутном направлении двигался автомобиль Mitsubishi Carisma, произошло столкновение. От удара автомобиль Lada Granta "перелетел" через разделительную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Lexus и Kia Rio.

В ДТП погибли два пассажира автомобиля Lada Granta - мужчина и женщина. Водитель Lada Granta скончался в больнице. Водитель Lexus находится в тяжелом состоянии.

В ГИБДД Карелии сообщили, что за рулем автомобиля Lada Granta находился 71-летний житель Петрозаводска.

Погибшими пассажирами Lada Granta оказались: 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель Ладвы-Ветка.

За рулем Lexus была 49-летняя петрозаводчанка, госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в страшной аварии пострадал ребенок: 4-летний мальчик - пассажир Kia Rio, он получил ушибы в ДТП. По факту ДТП проводится проверка.

фото: Читатели "Столицы на Онего"

Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

В ГИБДД Карелии сообщили, что водителю перевернувшейся Lada Granta был 71 год.

Комментаторы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" под новостью о смертельной аварии, которая произошла 10 октября в 17.00 на Лесном проспекте, сообщают, что водитель автомобиля Lada Granta, который столкнулся с Mitsubishi Carisma, перелетел через разделительную полосу и задел еще Lexus и Kia Rio, был таксистом.

"Водитель Granta вез заказ от плазы на Сегежскую, 13", - сообщили комментаторы паблика и в доказательство опубликовали фото найденного на месте ДТП телефона с номером заказа.

Ранее в ГИБДД Карелии сообщили, что за рулем автомобиля Lada Granta находился 71-летний житель Петрозаводска.

Погибшими пассажирами Lada Granta оказались: 22-летняя петрозаводчанка и 26-летний житель Ладвы-Ветка.

За рулем Lexus была 49-летняя петрозаводчанка, госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в страшной аварии пострадал ребенок: 4-летний мальчик - пассажир Kia Rio, он получил ушибы в ДТП. По факту ДТП проводится проверка.

Песня про ряпушку в исполнении жителя Карелии попала в TikTok Аллы Михеевой (ВИДЕО)

В Костомукше с размахом прошел фестиваль ряпушки.

С невероятным размахом в этот раз прошёл Фестиваль ряпушки. За звание лучших рыболовов боролись тринадцать команд, сообщает издание "Новости Костомукши".

За необычными состязаниями наблюдало множество костомукшан и даже гости из Москвы – съёмочная группа «Острого репортажа» с Аллой Михеевой, которая принимала самое активное участие в конкурсах.

Праздник получился ярким и эмоциональным.

А песня про ряпушку, которую спел Ярослав Семенов на берегу после фестиваля попала в TikTok. «Алла Михеева сняла нашего зямляка на свой телефон и тут же отправила запись в "Тик ток. Алла Михеева", сообщает паблик "Беседка в Костомукше товарной".

Появилась запись, как иномарка в Петрозаводске сбила выбежавшего на дорогу подростка (ВИДЕО)

Перебегавший дорогу по «зебре» 13-летний подросток попал под машину.

В Сети появилась видеозапись момента ДТП, которое произошло 10 октября в 17.30 на пешеходном переходе на ул. Калинина-Загородная в Петрозаводске.

В минувшую субботу вечером 42-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 13-летнего пешехода, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, что двое подростков выбежали на дорогу. Один успел добежать до тротуара, а второй был сбит на пешеходном переходе. Отлетев на несколько метров, подросток поднялся и, видимо, пребывая в шоковом состоянии, встал у машины.

Подросток с ушибами доставлен в ДРБ. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДд Карелии.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ТАСС сообщает: глава Карелии приостановил работу сельскохозяйственной ярмарки после выявленных нарушений

В частности, посетители и продавцы находились без защитных масок/

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение приостановить работу сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске после лично выявленных многочисленных нарушений. Об этом он сообщил в субботу на своей странице "ВКонтакте", пишет ТАСС.

"Посетил сельскохозяйственную ярмарку, открывшуюся 9 октября в Петрозаводске у ТРЦ "Лотос-плаза". И, к сожалению, лично убедился в многочисленных нарушениях требований противоэпидемической безопасности, о которых мы не устаем напоминать! Не соблюдена дистанция между отдельными торговыми точками. Покупатели при большой скученности ходят по торговым рядам без защитных масок <…> Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - написал Парфенчиков.

В своем сообщении он отметил, что требования Роспотребнадзора не выполняли и продавцы ярмарки, многие из них находились за прилавками без перчаток и масок. "При этом, невзирая на риск заражения, люди еще и дегустируют мясные и колбасные изделия, сыры, другие продукты. Кроме того, на ярмарку приехали представители из других регионов России, Белоруссии, Абхазии, имеется также большое количество непродовольственных товаров, что нашим форматом не предусматривалось", - уточнил глава Карелии.

По его мнению, такое легкомыслие может привести к вспышке заболеваемости коронавирусом, тем более, что среди посетителей ярмарки много людей старшего возраста, которые наиболее подвержены риску заболевания.

Отмечается, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения.

По информации оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, на утро субботы в Карелии выявлено 72 случая заражения. Общее число инфицированных составляет 4 613, 187 человек находятся на лечении в стационаре, из них пятеро - на ИВЛ, умер 41 человек.

Распоряжение о приостановке работы сельхозярамрки было опубликовано в минувшую убботу, 10 октября.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 51 человека

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии на 11 октября составляет 4664 человека, сообщили в оперштабе республики.

COVID-19 в Карелии за минувшие сутки выявлена у 51 человека. Из этого числа заболевших - 44 человека, из них 13 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 38 человек, в Кондопожском районе – 4 человека (Кондопога – 3, поселок Березовка – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Пудожском районе – 1 человек (поселок Колово), в Прионежском районе – 3 человека (село Заозерье, поселки Новая Вилга и Мелиоративный), в Лахденпохском районе – 4 человека (поселок Куркиеки – 3, поселок Элисенваара – 1).

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 14, в Кондопожском районе – 11, в Медвежьегорском районе – 1, в Сегежском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Прионежском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 759,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 875,7 случая, по Северо-Западу – 902,6.

фото: ГИБДД Карелии

Водитель иномарки сбил 13-летнего ребенка в Петрозаводске

Подросток с травмами госпитализирован, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 10 октября, в 17.30 на пешеходном переходе на ул. Калинина-Загородная в Петрозаводске произошел наезд на ребенка.

Так, 42-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил 13-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Подросток с ушибами доставлен в ДРБ. По факту ДТП проводится проверка.

"Водители, при подъезде к пешеходному переходу заранее снижайте скорость движения автомобиля. Пешеход имеет преимущество в пересечении дороги по пешеходному переходу", - напоминают в Госавтоинспекции.

фото: flickr.com/Pavel Kazachkov

Житель Карелии, спускавшийся по водосточной трубе многоэтажки в Санкт-Петербурге, сорвался с высоты третьего этажа

Трагикомичный случай произошёл накануне вечером в Приморском районе Петербурга.

Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

В минувшую субботу, 10 октября, в 19.42 в полицию позвонил 20-летний студент и заявил, что ждал такси, когда из окна пятого этажа дома № 39 на Сердобольской улице по водосточной трубе стал выбираться мужчина. В районе третьего этажа он не удержался и упал. Мужчина находился в сознании и был пьян.

Прибывшие на место врачи оказали пострадавшему первую помощь, после чего он от госпитализации отказался и ушёл в неизвестном направлении.

Полицейские опросили жильца коммунальной квартиры на пятом этаже, из окна которой предположительно вылез мужчина.

Однако 52-летний жилец заявил, что посторонних в квартире не было и из окна никто не выходил. Врачам пострадавший представился 41-летним уроженцем Карелии. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Карелии усилили контроль за соблюдением требований эпидбезопасности предпринимателями

По поручению главы Карелии Минэкономразвития совместно с сотрудниками Роспотребнадзора возобновили проверки торговых организаций, общепита и сферы услуг.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков написал: "Хочу отметить, что в целом нарушений стало меньше. Но они по-прежнему есть. Где-то отсутствуют защитные экраны, где-то диспенсеры, не проводится должным образом дезинфекция помещений".

Глава напомнил, что по каждому нарушению составляется протокол. "Уже сложилась судебная практика, и штрафы нешуточные – от 100 тысяч рублей. Кроме того, мы приняли решение, что в случае, если предприниматель игнорирует требования безопасности в сегодняшних условиях, это может послужить основанием для отказа в предоставлении ему мер государственной поддержки", - предупредил Парфенчиков.

Глава считает, что сегодня бизнес должен подчеркивать ответственное отношение к соблюдению противоэпидемических мер. "В результате он окажется в выигрыше: клиенты пойдут туда, где заботятся об их безопасности", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее Артур Парфенчиков пришел на сельхозярмарку, увидел, что там продавцы и покупатели без масок, и закрыл ее.

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

После ремонта фасадов с дома в центре Петрозаводска пропали капители

После снятия строительных лесов на фасаде здания-памятника в Петрозаводске не оказалось нескольких декоративных элементов.

В нынешнем году в карельской столице начались работы по сохранению административного здания, расположенного на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова, которое включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения как образец архитектуры советского неоклассицизма и послевоенной застройки города.

Власти Карелии выделили на проведение ремонтных работ более 60 миллионов рублей. По условиям контракта, который был заключен с ООО СП "Строймонтаж", генеральный подрядчик должен был провести реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора здания-памятника.

Однако после того, как с фасада дома на проспекте Карла Маркса были сняты строительные леса, обнаружилось, что на нескольких пилястрах не хватает капителей. Причем следы исчезнувших декоративных элементов оказались заметны даже под свежей краской.

Внимательные горожане поделились своим беспокойством за судьбу капителей со "Столицей на Онего", и мы поинтересовались у руководителя республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлии Алиповой, следит ли она за ситуацией вокруг работ по сохранению здания-памятника на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова.

Что ответили в управлении по охране объектов культурного наследия, читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Как чиновники в Карелии делят общественный транспорт

В Карелии чиновники городского и республиканского уровня не могут определиться, кому из них взять на себя миссию по спасению деградирующего общественного транспорта в Петрозаводске.

В конце сентября глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о намерении республиканского правительства принять полномочия у городской власти по управлению общественным транспортом Петрозаводска. По замыслу Парфенчикова, эта мера необходима для того, чтобы направить в проблемную точку финансовый поток и "оживить" сектор перевозок.

Со стороны петрозаводской власти открытого сопротивления губернаторской инициативе нет, однако отсутствует и движение навстречу. Пока республиканская и городская власть разбираются в вопросах распределения полномочий, жители Петрозаводска написали письмо Владимиру Путину в надежде, что с живущими по своим законам маршрутками в карельской столице разберется президент страны.

"Столица на Онего" выслушала позиции сторон, ответственных за деятельность общественного транспорта, и выяснила, почему в ближайшее время горожанам не стоит надеяться на качественные улучшения в работе маршруток и троллейбусов в карельской столице.

Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Глава Карелии дал поручения, которые необходимо выполнить для возобновления работы сельхозярмарки

Видимо, не зная о том, что сельскохозяйственная ярмарка самовольно сегодня распахнула двери для покупателей, Артур Парфенчиков вместе с Ириной Мирошник составили список поручений, который необходимо выполнить для возобновления работы ярмарки.

На своей странице в соцсети глва Карелии опубликовал обращение от своего имени и от главы Петрозаводска Ирины Мирошник.

"Уважаемые жители и гости Петрозаводска! - написал Парфенчиков. - В связи с выявленными грубейшими нарушениями противоэпидимиологических правил и отсутствием работы по привлечению местных производителей к участию, работа сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске приостановлена.

Однако понимая важность и значимость ее для жителей и гостей города, администрация Петрозаводского городского округа и Правительство Республики Карелии объединили усилия для скорейшего устранения всех нарушений и возобновления работы ярмарки. В настоящий момент даны следующие поручения:

1)Провести работу с карельскими сельхозпредприятиями, предприятиями пищевой промышленности, фермерами, владельцами КФХ на предмет их участия в ярмарке и составить реестр уведомлений. Считаем, что надлежащая работа с местными производителями проведена не была.

2)Исключить участие представителей других субъектов РФ. Формат ярмарки в период ограничений допускает реализацию только товаров местных производителей. Кроме продовольственных товаров возможна продажа изделий народных промыслов, но только местного производства.

3)Исключить посредничество каких-либо коммерческих предприятий в организации ярмарки и предоставлении площадей. Для местных производителей создать максимально комфортные условия, определив место (места) проведения ярмарки.

4)Обеспечить необходимую дистанцию между торговыми местами и точками. Использовать для организации торговли имеющиеся стационарные павильоны, приобретённые для уличной торговли.

5)Определить порядок контроля за соблюдением противоэпидимиологических правил в ходе торговли.

6) В рамках достигнутых соглашений привлечь к контролю надзорные органы - Роспотребнадзор, МВД, в том числе по прекращению работы несанкционированной ярмарки.

7) Обеспечить возобновление работы ярмарки не позднее 17 октября.

Ранее корреспондент "Столицы на Онего" сообщал, что на ярмарочной площади у ТРК "Лотос Плаза" вовсю идет торговля. Торговцы вооружились масками и перчатками, обтянули палатки пленкой, развесили предупреждающие объявления, что без средств защиты никого обслуживать не будут, и без разрешения возобновили работу сельскохозяйственной ярмарки.

фото: паблик пожарных-спасателей Олонецкого района/https://vk.com/club176813874

Внедорожник сгорел в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Ильинский Олонецкого района сгорел автомобиль Niva, сообщается в местном паблике пожарных-спасателей.

В минувшую субботу, 10 октября, в 11.10 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в поселке Ильинский на улице Лесная, во дворе дома №2 загорелся автомобиля "ВАЗ-21214".

Для ликвидации пожара привлекались пожарные поселка Ильинский и Олонца.

В 11.18 пожар ликвидирован. Пожарным удалось остановить огонь и спасти стоящие рядом постройки.

Фото паблика пожарных-спасателей Олонецкого района.

фото: Фото Леонид Николаев, Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Вице-премьер правительства Карелии по экономике рассказал, что он чувствует, когда республику причисляют к отстающим регионам

Вице-премьер по экономике Дмитрий Родионов стал гостем рубрики "Кофе со сливками" и ответил на вопросы о ФЦП, о поддержке предпринимателей, о ситуации в экономике республики.

- Недавно Карелию включили в число отстающих регионов и выделили из федерального бюджета 5 млрд рублей. Вам, как вице-премьеру по экономике, наверное, неприятно быть в числе отстающих?

- Во-первых, слово "отстающий" там никогда не звучало, -уточнил Дмитрий Родионов. - Это журналисты такой термин придумали. Была формулировка "регион с низким уровнем социально-экономического развития". То есть регион, у которого некоторые показатели ниже среднероссийских. Если мы посмотрим на динамику основных показателей за последние три года, то видно, что у нас уровень инвестиций, уровень собственных доходов населения, доходы регионального бюджета выше среднероссийских значений. Карелия уступает, наверное, только по уровню миграции и общей безработицы, хотя отставание и по этим показателям уже сокращается.

Так что формулировка не смущает, наоборот, мы рады, что вошли в число этих регионов, так как получили финансирование по индивидуальной программе развития и заложили в нее важные объекты, которые, я уверен, дадут эффект.

Я думаю, что, когда на кону 5 миллиардов, любой регион согласится быть в особом списке, лишь бы получить на свое развитие такие деньги.

Откуда взяли деньги на помощь предпринимателям? Не перегнули ли власти палку, когда во время карантина ввели в Карелии самые строгие ограничительные меры? Как отвтеил Дмитрий Родионов на эти и другие вопросы, читайте здесь.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Число больных коронавирусом в России стремительно растет

За последние сутки в России выявлено 13 634 человека, заболевших COVID-19, сообщили в оперштабе.

За последние 24 часа число больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 13 634 человека и составило на 11 октября 1 298 718.

Выздоровели 1 020 442 пациента, за сутки выписаны по выздоровлению 4 240 человек.

За последние сутки подтверждено 149 летальных случаев с коронавирусом, общее число летальных исходов составляет 22 597.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 50,7 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 476 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11октября остается 261 921 человек.

фото: Ярослав Шатилов

"Жигуленок" протаранил столб в Петрозаводске (ФОТО)

Автомобиль "ВАЗ" въехал в столб на улице Шотмана в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 10 октября, в 9.18 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации происшествия на дороге.

На улице Шотмана, у дома №36 "Жигули" врезался в столб.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

За 6 месяцев в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 1443 человека

А это значит, что в Карелии в среднем за месяц в больницы с пневмонией попадает по 240 человек.

По информации оперштаба Карелии, в республики за минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 5 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1443 пациента, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Ярослав Шатилов

Появились кадры, с места ДТП, где "жигуленок" протаранил столб в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль "ВАЗ" въехал в столб на улице Шотмана в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 10 октября, в 9.18 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации происшествия на дороге.

На улице Шотмана, у дома №36 "Жигули" врезался в столб.

Информация о пострадавших уточняется.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео ДТП.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ИЗБИЕНИЕ МЛАДЕНЦА, ЖАЛОБЫ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19 В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Карелии пьяный отец до полусмерти избил 4-месячного младенца

В Петрозаводске пьяный 36-летний мужчина до состояния комы избил своего 4-месячного сына. Мальчик попал в детскую республиканскую больницу. Врачи борются за его жизнь. Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев, комментируя ситуацию, выразил надежду, что мальчик выкарабкается – он сильный.

Органы опеки в Петрозаводске взяли под защиту избитого до полусмерти младенца

На время следствия интересы избитого 4-месячного мальчика будет представлять не его родная мать, а органы опеки.

Глава Карелии также прокомментировал ситуацию и рассказал о состоянии избитого малыша.

Жители Петрозаводска пожаловались Путину на работу общественного транспорта в городе

Петрозаводчане создали петицию, в которой требуют наладить работу общественного транспорта в городе.

Власти Петрозаводска просят прокуратуру проверить транспортные предприятия города в связи с жалобами горожан на плохую работу маршруточников.

Парфенчиков заявил: "Мы сделаем в рамках правового поля все необходимое, чтобы изгнать с маршрутов общественного транспорта хамов и нерях"

В Карелии продолжают умирать больные пневмонией

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 1431 пациент, 80 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Около 80 новых случаев COVID-19 выявлено в Карелии за минувший четверг, 8 октября.

Число заболевших достигло 4541, выздоровели – 3677, умерли за время пандемии в Карелии 40 человек.

Другая тема

Маленькая девочка в Петрозаводске помахала папе рукой и выпала с балкона 5-го этажа

Девочка находится в тяжелом состоянии.

В Карелии госкомиссия приняла реставрацию Преображенской церкви на острове Кижи

В многолетней истории реставрации поставлена точка.

Об этом заявила журналистам в Петрозаводске заместитель министра культуры России Алла Манилова. По её словам, реставрация была сложнейшей, а Кижи являются восьмым чудом света.

фото: © pixabay.com / Life-Of-Pix

Росгвардейцы в Петрозаводске спасли работников и посетителей бара от пьяного дебошира

Дебошир вел себя так, что сотрудникам бара пришлось нажать кнопку экстренного вызова, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Поздно вечером 8 октября в одном из баров столицы республики была нажата кнопка экстренного вызова наряда вневедомственной охраны.

Прибывшие на место через две минуты после срабатывания сигнала росгвардейцы выяснили, что прибегнуть к помощи правоохранителей бармена вынудил нетрезвый посетитель. Мужчина, придя в заведение за спиртным, приставал к посетителям, ругался нецензурной бранью, мешал работе персонала.

В результате 33-летний правонарушитель был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Территориальное управление Росгвардии напоминает жителям Республики Карелия, что за совершение подобных противоправных действий в общественном месте предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Погода в Петрозаводске сегодня, 11 октября



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фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Женщина полгода держала новорожденного ребенка в сумке в шкафу

Малышка выжила только благодаря старшему брату, который тайком ее подкармливал.

Соседи и знакомые жительницы Карпинска, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу, рассказали, что не слышали подозрительных звуков из ее квартиры и не предполагали, что в семье появился еще один ребенок. Подробностями о жизни семьи они поделились с "Комсомольской правдой".

Знакомый россиянки рассказал, что она рассталась с мужем, с которым состояла в браке 10 лет, полгода назад. Официально развод они еще не оформили, но вместе не жили. Причиной их расставания могли стать угрозы и избиения с его стороны, считают знакомые с ситуацией люди. Некоторые из них утверждают, что мужчина знал о новорожденном, но не признал его.

Соседи отмечают, что не видели женщину с момента ее заселения в квартиру, встречали только сына женщины с одноклассником, который часто приходил к ним в гости. Одна из жительниц дома отметила, что обычно никакого шума из квартиры соседки не слышала.

Ранее в октябре сообщалось, что подруги 37-летней матери во время застолья услышали детский плач и обнаружили младенца в истощенном состоянии в шкафу. Они обратились в полицию. Помимо младенца у женщины еще двое детей — 13-летний сын и 3-летняя дочь. Рожала россиянка не в роддоме, на учете по беременности не состояла. Знакомым, которые видели ее беременной, сказала, что ребенок умер. Все эти полгода она ходила на работу и исправно заботились о двух старших детях.

Новорожденная всю жизнь жила в шкафу в сумке. Родительница не кормила ее, она выжила благодаря старшему брату, который тайно подкармливал младенца.

Ранее семья на учете не состояла, жалоб от соседей не поступало. Полиция возбудила против матери дело по статье 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка"). Женщину отправили в психиатрическую больницу.

фото: ГИБДД Карелии

Очередной пьяный водитель остановлен на дороге в Карелии

В Кемском районе 30-летний нетрезвый водитель внедорожника отстранен от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.

Накануне инспекторы ГИБДД Карелии в Кемском районе остановили автомобиль Chevrolet Niva. За рулем находился 30-летний нетрезвый водитель.

Водитель отстранен от управления автомобилем. Составлены административные материалы. Водителя ждет лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

фото: ГИБДД Карелии

Мотоциклист из Санкт-Петербурга упал в кювет с трассы в Карелии

В Лахденпохском районе мотоциклист пострадал в ДТП, выполнив неудачно обгон, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 10 октября, в 10.00 в Лахденпохском районе, на 164км автодороги Сортавала 35-летний водитель мотоцикла Yamaha - житель СПб - при совершении обгона не справился с управлением, мотоцикл съехал в кювет.

У мотоциклиста перелом правой ключицы, от госпитализации он отказался.

фото: Столица на Онего

Теплая осень продолжит радовать жителей Карелии 12 октября

О погоде на понедельник, 12 октября, рассказали синоптики Карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 12 октября будет облачно. Пройдет небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +10,+12°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная погода. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +4, +9°С, днем воздух прогреется до +8, +13°С.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяных водителей продолжают убирать с дорог Карелии

Очередного нетрезвого водителя отстранили от управления автомобилем, сообщили в ГИБД Карелии.

В Сегежском районе инспекторы ГИБДД Карелии отстранили от управления автомобилем "Жигули" 42-летнего пьяного водителя.

Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

фото: © Сергей Красноухов/ТАСС

ОГЭ для учеников девятых классов в 2021 году проведут раньше обычного

Экзамен в 2021 году планируют провести с 20 апреля по 1 июля.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для школьников в 2021 году планируется провести с 20 апреля по 1 июля, следует из проекта расписания, опубликованного в субботу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Соответствующий документ подготовили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор, сообщает ТАСС.

Ожидается, что ОГЭ в 2021 году пройдет в три этапа: с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период, с 21 мая по 1 июля - основной, с 3 по 22 сентября - дополнительный.

Досрочный период планируется начать с экзамена по математике, основной - с экзамена по иностранным языкам.

Экзамены у выпускников девятых классов в 2020 году из-за пандемии коронавируса были отменены, итоговые оценки школьникам выставили на основании годовых.

Ранее также был опубликован проект расписания ЕГЭ на 2021 год, экзамены у 11-классников планируется провести с 22 марта по 1 июля.