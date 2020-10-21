Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Суд признал незаконными требования властей Петрозаводска по установке вывесок на зданиях

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Петросовета, установившего требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города.

Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействующим решение Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

"Выступила на суде заинтересованным лицом и высказала свою позицию о том, что этот нормативный акт не соответствует федеральным законам и незаконно возлагает на субъекты бизнеса города Петрозаводска дополнительные обязанности, создает препятствия для осуществления предпринимательской деятельности. Суд поддержал мнение Уполномоченного, административных истцов и прокуратуры", - пишет Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Карелии на своей странице в соцсети.

В результате, по словам Елены Гнетовой, требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводска, утвержденные Петросоветом, отменены.

Решение апелляционного суда вступает в законную силу немедленно, уточнила бизнес-омбудсмен.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске продолжается борьба с безвкусными вывесками и несуразной рекламой. В центре города заменено более 350 вывесок.

"Проспект Ленина сегодня разительно изменился. И дело здесь не только в ремонте фасадов. Со зданий исчезло множество вывесок, которые просто уродовали город, потому что были сделаны без учета каких-либо стандартов. Сейчас центр Петрозаводска уже не похож на стихийный рынок, залепленный вывесками всех форм и размеров, за которыми не было видно города.

Эти перемены произошли не случайно, потребовалось разработать и утвердить новые требования к размещению вывесок", – говорил начальник Управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ Петрозаводска Игорь Сергеев.

фото: © "Столица на Онего"

Карелию ожидает резкое потепление

Синоптики обещают, что тепло вернется в республику, но ненадолго.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, с завтрашнего дня на территории республики ожидается потепление. По северу еще возможен ночью снег, по югу пройдут дожди и мокрый снег. В Петрозаводске завтра, 22 октября, ожидается небольшой дождь.

"Самым теплым днем будет пятница, 23 октября. По южным районам пройдут дожди, днем потеплеет до +5, +10 градусов. По северным районам возможен мокрый снег. Температура воздуха составит 0, +5 градусов. Ночные температуры также будут положительными 0, +5 градусов", - рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

Уже с субботы, 24 октября, температурные показатели вернутся к климатической норме. Воздух в Петрозаводске прогреется до +2, +4 градусов, без осадков.

Зимы жителям республики пока ждать не стоит. При этом синоптики советуют автомобилистам все же "переобуться".

"Среднесуточная температура для смены резины должна быть +5 градусов и ниже. Такая температура в Карелии уже установилась. На юге асфальт сейчас сухой, а на севере выпадет снег, а потом подтает. За городом на дорогах возможен гололед. Для своей безопасности автолюбителям лучше поменять резину", - считают синоптики.

фото: © Столица на Онего

Мэр Петрозаводска заболела коронавирусом

Глава столицы Карелии Ирина Мирошник заявила, что у нее обнаружен COVID-19.

Мирошник сообщила в соцсети, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. Тест на COVID-19 петрозаводского мэра оказался положительным.

"К сожалению, мой тест на COVID-19 дал положительный результат. Нахожусь дома, на связи с коллегами. Желаю всем здоровья, берегите себя!", - написала Ирина Мирошник.

По данным на 21 октября, в Карелии насчитывается 5468 инфицированных COVID-19. За сутки вирус обнаружен у 92 человек. Число умерших от коронавируса достигло 45 человек.

фото: © кадр из видео

Автомобиль встал на пути гонщика в Петрозаводске и спас пешехода (ВИДЕО)

ДТП, где при столкновении двух автомобилей чуть не пострадал пешеход, попало в объектив камеры наружного наблюдения.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" размещен пост с видеороликом, на котором запечатлен момент аварии на пересечении ул.Антикайнена и ул.Красной, где 20 октября в 20.55 произошло столкновение двух автомобилей.

Пешеходы спокойно переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора, автомобиль совершал левый поворот, тоже на разрешающий сигнал, но неожиданно на перекресток вылетел второй участник движения и снес машину, которая поворачивала. От удара автомобили разлетелись по сторонам проезжей части, едва не задев пешеходов.

"Пешеходу, идущему со стороны "Спорттоваров", стоит призадуматься о переходе дороги даже на "зеленый", - написано в комментарии под видео. - Торпеда аккурат в него летела, не измени траекторию выезжающий автомобиль по ул.Красной. Зелёный сигнал светофора - не гарантия вашей безопасности из-за таких водителей".

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Еще около 100 человек заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 5468, сообщили в региональном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки коронавирусная инфекция сутки выявлена у 92 человек. Из этого числа заболевших – 76 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 53 человека, в Кондопоге – 8 человек, в Костомукше – 4 человека, в Кеми – 1 человек, в Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 2, деревня Каршево - 2), в Муезерском районе – 3 человека (поселок Муезерский – 2, поселок Ледмозеро – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Суоярвском районе – 2 человека (поселки Пийтсиеки и Райконкоски), в Сортавале – 6 человек, в Лахденпохском районе – 8 человек (Лахденпохья – 1, поселок Куркиеки – 5, поселок Эстерло – 1, поселок Вялимяки – 1), в Прионежском районе – 2 человека (деревни Вилга и Ужесельга).

Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 5468 человек.

За сутки выздоровели еще 63 человека, за время пандемии - 4068 пациентов.

За минувшие сутки летальных исходов от COVID-19 в Карелии не зарегистрировано. Жертвами коронавирусами в республике стали 45 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 890,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 975,6 случая, по Северо-Западу – 1224,5.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал, кто чаще болеет коронавирусом в республике.

фото: © Столица на Онего

Глава Минздрава Карелии рассказал, кто чаще болеет коронавирусом в республике

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков призвал беречь пожилых людей.

Около 45% среди заболевших COVID-19 в Карелии – это люди старше 60 лет. Такие данные приводит глава Минздрава республики.

"Хочу напомнить еще раз: ковидной инфекцией наиболее часто заболевают пожилые люди, - пишет Михаил Охлопков на своей странице в "ВКонтакте".- В Карелии уже более 5300 человек инфицированы COVID-19 за время эпидемии. Из них 44% - люди в возрасте старше 60 лет, 28% - в возрасте 40-60 лет, 17% - в возрасте 18-40 лет, 11% - дети до 18 лет. Выводы – на поверхности. Берегите своих близких".

Ранее глава Минздрава Карелии заявил о запуске новой лаборатории диагностики коронавируса.

фото: © instagram.com/kirill.tl

Суд оставил за решеткой гонщика Сортланда, совершившего смертельное ДТП

Петрозаводский городской суд продлил арест Кириллу Сортланду, арестованному по обвинению в совершении смертельного ДТП.

Во вторник, 20 октября, судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева продлила арест Кириллу Сортланду, оставив обвиняемого в смертельном ДТП по стражей до 24 ноября.

По словам адвоката Сортланда Леонида Автуховича, аргументами к принятию такого решения стали те же причины, что и прежде: общественное мнение и опасение, что арестованный вновь может сесть за руль и совершить административное нарушение.

"Мы предлагали заменить арест какими-либо ограничениями, - сказал защитник Автухович. – Например, запретить выходить в интернет или запретить водить автомобиль. Он же вину признает, с места ДТП не скрывался. Держать его в заключении не имеет смысла, но суд решил по-другому. Мы ведь и компенсацию пострадавшим предлагали, но они отказываются, при этом подали иск, хотят получить 20 млн рублей за ДТП".

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован. Через три дня он был освобожден. Адвокат Леонид Автухович пояснил прессе, что, по наркотикам Сортланд оказался чист. "Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование", - заявлял Автухович.

фото: Яндекс. Карты

Минимущества в 3 раза снизило начальную цену продажи бывшей фабрики в Петрозаводске

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии в очередной раз выставило на продажу здание бывшей Картонажной фабрики в Петрозаводске, снизив цену более чем втрое.

Это следует из документации к торгам.

Здание на улице Правды площадью 5,4 тыс. кв. метра продается вместе с земельным участком площадью 5,1 тыс. кв. метра. Начальная цена продажи - 16,6 млн рублей. Сколько этот объект стоил 3 года назад, и как его собирались использовать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Четыре класса и две группы студентов отправлены на карантин по коронавирусу в Карелии

Глава Карелии рассказал о ситуации с заболеванием коронавирусом в учебных заведениях республики.

На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены:

- один класс в школе поселка Шуя

- один класс в сортавальской школе №6

- два класса в петрозаводской школе №43

- одна группа в Колледже технологии и предпринимательства

- одна группа в кооперативном техникуме

Также на карантин из-за ОРВИ выведены: один класс петрозаводской школы №3, одна группа детского сада в селе Деревянное и одна группа детского сада в поселке Чална-1.

К очной форме обучения вернулись три класса в кондопожских школах №1, №2 и №8.

Напомним, что в Карелии на 21 октября зарегистрировано 5468 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4068 пациентов, умерли за время пандемии 45 человек.

фото: © Николай Смирнов / "Республика"

Экс-глава Прионежского района Алексей Лучин предстал перед судом

Алексей Лучин обвиняется в хищении более 40 миллионов рублей при строительстве двух домов для переселенцев из аварийного жилья в Заозерье.

Во вторник, 20 октября, судья петрозаводского городского суда Ольга Ильичева начала рассматривать резонансное уголовное дело бывшего главы Прионежского района Алексея Лучина.

Следствие МВД Карелии обвиняет 57-летнего экс-чиновника в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч.4 УК) и в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.2 УК).

По версии следствия, вменяемые Алексею Лучину преступления совершены им в 2012-2015 годах и связаны с расселением аварийного жилья в Прионежье. В статьях сетевого издания "Вести Карелии": "Дурилка картонная" и "Дурилка картонная-2", в других публикациях подробно рассказано об этой неприглядной истории. Напомним, что до октября 2012 года Алексей Лучин возглавлял компанию "Базис-строй", которая построила два двухэтажных дома (24- и 8-квартирных) для переселенцев из аварийного жилья на улице Заречной в селе Заозерье Прионежского района. Той же осенью Алексей Лучин стал главой района, после чего названную строительную фирму возглавила его супруга Ирина Якубова.

Спустя время выяснилось – и это подтвердилось в ходе следствия, что оба дома в Заозерье были построены с грубыми нарушениями нормативных требований.

Так, 25 января 2019 года в рамках этого уголовного дела петрозаводский суд арестовал Алексея Лучина, однако, опытный адвокат экс-главы района Александр Яковлев обжаловал это решение и 8 февраля Верховный суд республики его отменил.

После оглашения обвинительного заключения по насчитывающему более 40 томов уголовному делу Алексея Лучина, судья спросила подсудимого: Признает ли он свою вину? "Не признаю", - ответил Алексей Лучин.

Не согласен с предъявленными бывшему главе Прионежского района серьезными обвинениями и защитник Александр Яковлев. Окончательную точку в этой истории должен поставить суд.

фото: читатели "Столицы на Онего"

Аварийный мост без ограждений стал угрозой для пешеходов в Петрозаводске (ФОТО)

Закрытый администрацией города на ремонт мост на Лососинской набережной бросили без ограждений и предупреждающих об опасности табличек.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото пешеходного моста через реку Лососинка у стадиона "Спартак". Горожане возмущены, что аварийное сооружение, закрытое на ремонт, полностью доступно для пешеходов.

"Находящийся на ремонте мост через реку у "Спартака" открыт для пешеходов. Нет ни ограждений, ни сигнальной ленты, ни предупредительной таблички. Ходят дети с родителями, просто подростки. Повсюду торчит арматура, полусырой бетон, в котором остаются следы от ботинок. Рабочих рядом нет. Все перекопано, все валяется. Просто ужас. Опасность стопроцентная. Ждать беды недолго", - считают петрозаводчане.

Ранее в мэрии заявили, что пешеходный мост, связывающий Лососинскую набережную и стадион "Спартак", признан аварийным. Для безопасности горожан движение по данному мосту полностью прекращено.

"Движение по аварийному мосту очень опасно. В настоящее время подрядная организация, выполняющая ремонт лестничного спуска на Лососинской набережной, проводит сварочные работы и устанавливает запрещающие знаки у входа на мост", - говорилось в сообщении администрации города.

фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС

Недобросовестный бизнес виноват в плохом питании в медучреждениях, считают в парламенте Карелии

Медицинские учреждения Карелии не могут повлиять на недобросовестных поставщиков питания из-за того, что предприниматели находятся под защитой федерального закона.

Такое мнение высказал депутат парламента Карелии, главврач "Городской поликлиники №1" Петрозаводска Михаил Стоцкий на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

По его словам, медучреждения заключают контракты на поставку питания по федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ. По этому закону главным критерием при заключении контрактов является не качество питания, а цена, которую предлагает поставщик. Если он оказывает некачественные услуги, то расторгнуть с ним договор очень сложно, пояснил Стоцкий. "Тут же вмешается Федеральная антимонопольная служба… На этом поле игры мы не в равных условиях. У нас преференции имеет кто? Субъекты предпринимательства, которых априори почему-то защищают, а не заказчика, который платит деньги...", - заявил депутат. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Установленные в центре Петрозаводска ограждения закрыли обзор для автомобилистов

В Петрозаводске водители пожаловались, что новые ограждения на улице Куйбышева закрывают обзор.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано фото, на котором водитель, выезжавший с улицы Титова на Куйбышева запечатлел ограждение, закрывающее обзор.

"Спасибо за прекрасную видимость", - написал автомобилист в комментарии к фото.

Ранее петрозаводчане уже присылали в редакцию фото ограждений и отмечали, что многие из них создают больше опасностей, чем служат защитой для сохранения жизни.



Так, например, перекрыты выходы с парковки у магазина "Спорттовары" по улице Красной.



© читатель Столицы на Онего

Несмотря ни на что, власти продолжают зонировать город оградками, уже ограждено 50 улиц.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Мужчина напал на 11-летнюю девочку в Петрозаводске и ограбил ее

В Петрозаводске мужчина подозревается в грабеже, совершенном в отношении несовершеннолетней девочки, сообщили в Следкоме Карелии.

В Следственном комитете Петрозаводска возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего мужчины, подозреваемого грабеже с применением насилия.



По версии следствия, подозреваемый в Петрозаводске на улице потребовал у незнакомой 11-летней девочки отдать ему мобильный телефон, а затем выхватил его из рук ребенка и скрылся с места происшествия.

Ущерб от потери мобильного устройства составил не менее 5 тысяч рублей.



Как сообщили в Следственном комитете Карелии, в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

фото: © Ольга Мякеля/паблик Вконтакте "Живой Петрозаводск"

Кустарник вырубили в центре Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчане возмущены сносом декоративного кустарника на улице Энгельса.

"Кто может пояснить, зачем убрали кусты на Энгельса (дорожка к Вечному огню)??? Осталось немного", - пишут авторы фото, опубликованные в паблике "Живой Петрозаводск".

Петрозаводчане уже не раз обращали внимание на массовую вырубку деревьев в разных микрорайонах города.

Ранее в мэрии сообщали, что до конца октября в столице Карелии снесут не менее 125 аварийных деревьев.

фото: © паблик Вконтакте заповедника "Костомукшский"

Медведь прошел по лестнице в 129 ступеней в заповеднике на севере Карелии (ФОТО)

Косолапый обитатель заповедника "Костомукшский" пользуется инфраструктурой маршрута на Царь-порог.

В паблике заповедника "Костомукшский" выложили фото со следами медведя, которые он оставил на первом снеге.

"На только что выпавшем снеге хорошо видны следы. Поэтому мы сразу заметили, что кто-то пользовался инфраструктурой маршрута на Царь-порог: на лестницах и настилах чётко отпечатались очертания чьих-то подошв", - пишут в паблике.

Оставил следы местный житель - медведь.

"Не хочет косолапый идти по пересечённой местности, где лапы будут колоть ветки, шишки и иголки. Он выбирает деревянный настил, а в горку забирается по лестнице. Все 129 ступеней преодолел, ни одной не пропустил", - отметили сотрудники заповедника.

Ранее лесной олень устроил гарем в национальном парке Карелии.

фото: "Россия 24. Карелия"

Последний государственный хлебозавод в Карелии выставлен на торги: объявлена цена

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на продажу 100% доли в уставном капитале ООО "Суоярвский хлебозавод".

Это следует из документации к аукциону, организованному для продажи актива, принадлежащего правительству республики.

Начальная цена продажи составляет 8,2 млн рублей. Это больше номинальной стоимости почти на 2 млн рублей. Ранее вопрос о приватизации "Суоярвского хлебозавода" вызвал противоречивую реакцию в парламенте. Чего опасаются противники продажи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "ПСК"

Не тратьте деньги зря

В последнее время в Прионежском районе Карелии появляются довольно активные и, я бы сказал, ушлые персонажи с солидными удостоверениями в красных корочках и уговаривают доверчивых потребителей произвести замену счетчиков электроэнергии. За деньги. И немалые.

Новый счетчик торговцы предлагают купить за 4900 рублей! И есть уже примеры, когда доверчивые пенсионеры верили сладким речам и выкладывали деньги из своих и так небольших пенсий.

Причем эти незваные визитеры убеждают граждан, что их счетчики – самые что ни на есть настоящие, а те, что ставят сетевые энергокомпании и гарантирующие поставщики, так это вовсе и не счетчик, а так… непонятно что.

Об этом специалистам АО "Прионежская сетевая компания" рассказывают люди, к которым энергетики приходят менять счетчики – внимание! – совершенно бесплатно.

Да-да! Не надо ничего платить, если у вас истек срок поверки прибора или он вышел из строя, или истек срок его эксплуатации. Или если его вообще не было. Установят бесплатно в течение 6 месяцев.

Подробнее читайте здесь.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска объяснили, зачем обрезали кусты под корень в центре города

В администрации столицы Карелии назвали вырубку кустарника омолаживающей обрезкой "живой изгороди".

Как рассказали в мэрии, в парках и скверах Петрозаводска продолжаются работы по содержанию зеленого фонда. Удаление старой поросли - необходимая часть ухода за насаждениями. Так "живые изгороди" омолодятся и станут весной более пышными и красивыми.

"Санитарную и формовочную обрезку насаждений необходимо проводить регулярно. Благодаря средствам, выделенным к 100-летию республики, у администрации города появилась возможность охватить работами гораздо больше территорий", - отметила заместитель начальника управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.

Сейчас обрезка кустарника проводится в центральной части карельской столицы. Ранее "Городской комбинат благоустройства" провел работы в скверах Ленинградских ополченцев, Ивана Сенькина, Ивана Молчанова, Ортьё Степанова, Библиотечном, в парках Зарецком и Железнодорожников, на аллеях Отцов, Дружбы, на бульваре Победы, на других территориях.

В администрации напомнили, в рамках подготовки к юбилею республики в этом году в Петрозаводске было высажено более тысячи декоративных кустов и многолетних растений.

Ранее петрозаводчане были возмущены сносом декоративного кустарника на улице Энгельса.

фото: ТАСС / Смирнов Владимир

Глава Роспотребнадзора назвала ответственных за проверки соблюдения масочного режима в Карелии

Наказывать магазины, заведения общепита и другие организации за нарушения масочного режима должны органы исполнительной власти и местного самоуправления Карелии.

Об этом сообщила на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Она ответила на предложение депутатов усилить контроль за соблюдением масочного режима в связи с обострением пандемии коронавируса. "Масочный режим введен в режиме чрезвычайной ситуации распоряжением главы (республики – прим. ред.) Это административное наказание в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса… Право составлять протоколы по этой статье… (имеют) органы исполнительной власти и органы местного самоуправления. То есть Роспотребнадзор по этой статье не привлекает к ответственности…", - пояснила Котович. Почему эта ситуация вызвала обеспокоенность депутатов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Общественники просят Конституционный суд Карелии проверить закон о порядке предоставления жилья из специализированного жилфонда республики

Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами в течение 14 лет не обеспечиваются жилыми помещениями по договорам безвозмездного пользования.

Карельская региональная общественная организация защиты прав граждан "Согласие" направила заявление в Конституционный суд республики с просьбой проверить на соответствие Конституции Карелии республиканский закон о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилфонда, принятый в 2006 году. Сомнение общественников вызвала, в частности, статья 7 этого закона, которая касается предоставления жилья по договорам безвозмездного пользования инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.

"В соответствии со статьей 7 закона республики Карелия от 18 мая 2006 года № 981-ЗРК "О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Карелия" порядок и условия предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования устанавливаются правительством Республики Карелия. Однако нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования, отсутствуют, что приводит к бездействию со стороны органов государственной власти Республики Карелия – на протяжении 14 лег отдельные категории граждан, в том числе инвалиды п семьи, имеющие детей инвалидов, не обеспечиваются жилыми помещениями по договорам безвозмездного пользования из жилищного фонда Республики Карелия",– говорится в заявлении "Согласия".

Как считают общественники, неисполнение в течение длительного времени положений регионального законодательного акта подрывает доверие граждан к действиям государства и закону. Кроме того, отсутствие правового механизма предоставления жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования снижает уровень социальной поддержки граждан.

фото: © ГИБДД Карелии

Два пассажира пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Водитель не справился с управлением автомобиля на федеральной трассе А-119 "Вологда-Медвежьегорск" в Пудожском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший вторник, 20 октября, в 20:05 на 483 км + 600 м федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 36-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате ДТП травмы получили два пассажира – мужчины 31 и 36 лет. Обоим оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, автобус с пассажирами упал в кювет на севере Карелии.

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

Пожилая пациентка инфекционной больницы Петрозаводска скончалась от пневмонии

Начиная с 1 апреля в Карелии от внебольничной пневмонии умерли уже 84 человека, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии 22 человека госпитализированы с внебольничной и один человек умер.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1594 пациента, 84 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За последние 24 часа в Карелии зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии: скончалась 91-летняя женщина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Совет Федерации

Предложения Карелии по развитию лесного комплекса поддержаны в Совете Федерации

В верхней палате Федерального собрания обсудили меры по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства, сообщил сенатор Игорь Зубарев.

В ходе пленарного заседания Совета Федерации сегодня состоялся "правительственный час" по вопросу "О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства" с участием заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Как отметил Игорь Зубарев, особое внимание было уделено мерам по борьбе с нелегальной лесозаготовкой. По экспертным оценкам, объемы нелегально заготовленной древесины в России составляют от 10 до 30 млн кубометров ежегодно. При этом у государства фактически нет надзорных функций, а регионы, которые должны следить за состоянием лесного комплекса, не получают необходимого финансирования.

Во время "правительственного часа" обсудили также вопросы лесоустройства и лесовосстановления, создания института лесных госинспекторов, цифровизации отрасли, кадровые проблемы и меры по борьбе с лесными пожарами.

Все рекомендации, выработанные сенаторами для правительства, нашли свое отражение в проекте постановления Совета Федерации "О мерах по совершенствованию государственной политики в сфере лесного хозяйства". Среди них – предложения Карелии, которые были направлены в Совфед при подготовке к "парламентскому часу".

По словам Игоря Зубарева, республика обратила внимание федеральных властей на проблему нехватки квалифицированных специалистов в лесном хозяйстве, включая охрану лесов. При отсутствии достаточного финансирования, предусматривающего величину заработной платы в размере средней по региону, численность работников парашютно-десантной службы, летчиков-наблюдателей и постоянных работников лесопожарных станций будет ежегодно сокращаться в связи с оттоком специалистов. При этом затраты на подготовку новых кадров по таким специальностям, как летчики-наблюдатели, существенны.

Не менее важной для Карелии остается проблема снижения объемов поставок древесного сырья на отечественные лесоперерабатывающие предприятия, в том числе целлюлозно-бумажные комбинаты, испытывающие значительный дефицит в древесине. Один из вариантов решения этого вопроса – снятие ограничений на перевозку леса автотранспортом с 44 до 55 тонн. Так, в сходной климатической зоне (Финляндия, Швеция) допустимая масса транспортного средства составляет более 70 тонн. В этих странах сначала расчетным путем, а потом на практике подтвердили, что за счет сокращения количества рейсов нагрузка на дорожное полотно не растет, а падает.

Несанкционированные свалки ТКО на территории лесфонда также остаются в зоне особого внимания региона. Вопрос ликвидации лесных свалок невозможно решить без разработки и принятий Минприроды РФ необходимой нормативной правовой базы и увеличения объемов субвенций, направляемых на борьбу с несанкционированными объектами скопления мусора.

"В проект постановления, который Совет Федерации принял 21 октября по итогам "правительственного часа" в палате регионов с участием вице-премьера Виктории Абрамченко, вошло 243 предложения. Инициативы нашей республики были поддержаны. И как отметила Виктория Абрамченко, сегодня важно заниматься вопросами кадрового потенциала лесной отрасли. Государство должно защитить людей, обеспечив им достойную зарплату. Без этого невозможно развитие лесного комплекса", - уверен Игорь Зубарев.

фото: Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

После карантина общепит в Карелии так и не смог восстановиться

Ежемесячный рост оборота кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии, начавшийся после отмены карантина, почти остановился в сентябре.

Это следует из данных Карелиястата.

В сентябре оборот отрасли вырос всего на 0,2% по сравнению с августом. Ранее ежемесячные темпы роста были в несколько раз выше. В результате общее сокращение за 9 месяцев 2020 года составило почти 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году отрасль показывала хорошие результаты, но, несмотря на это, многие кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания в Карелии были убыточными еще до начала пандемии коронавируса. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчика, не оградившего опасный мост в Петрозаводске, ждет штраф

Аварийный пешеходный мост на Лососинской набережной полностью закрыт, подрядчику, несвоевременно оградившему территорию, грозят штрафные санкции, сообщили в администрации Петрозаводска.

На прошлой неделе пешеходный мост, связывающий Лососинскую набережную и стадион "Спартак", признан аварийным. Для безопасности горожан движение по данному мосту полностью прекращено.

Подрядная организация ООО "Свой дом", выполняющая ремонт лестничного спуска на Лососинской набережной, была обязана установить запрещающие знаки для предотвращения доступа пешеходов на мост. Однако в ходе очередной инспекции объекта сотрудниками администрации сигнальные ленты и информационные таблички не были обнаружены. Доступ пешеходов на мост не был ограничен.

В настоящее время нарушение устранено. Вместе с тем подрядчику грозит штраф за несоблюдение норм по обеспечению безопасности.

Администрация Петрозаводска просит жителей заблаговременно планировать свой маршрут и использовать другие объекты пешеходной инфраструктуры, расположенные на данной территории. Движение по аварийному мосту крайне опасно.

Ранее в "Столицу на Онего" обратились петрозаводчане, которые сообщили, что у "Спартака" по аварийному мосту, который находится в стадии ремонта, беспрепятственно ходят пешеходы, рискуя напороться на арматуру. Табличек, предупреждающих об опасности нигде нет.

фото: © Segezha Group

В Сегеже назван победитель конкурса "дачных" грантов Segezha Group

Среди дачных некоммерческих объединений Сегежского района Карелии прошел конкурс "дачных" грантов.

Мероприятие организовано по инициативе Segezha Group (входит в АФК "Система") при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, а также Администрации муниципального образования в рамках работы по линии Общественного совета по экологии и Меморандума о сотрудничестве в области экологии.

Победителем конкурса стало Садовое некоммерческое товарищество "Волна". Ему присуждена грантовая поддержка в размере 100 тыс. руб. Вручение денежного сертификата победителю конкурса состоится на очередном заседании Общественного совета по экологии.

"Вопрос обращения с твердыми бытовыми отходами в дачных кооперативах, особенно по завершении летнего сезона, – один из самых актуальных. Ежегодно в лесном фонде, в окрестностях дач, регистрируются десятки несанкционированных свалок. Наша задача – поддержать лучшие практики, стимулировать садовые товарищества к развитию экологической инфраструктуры и бережному отношению граждан к природе", - отмечает председатель комиссии по подведению итогов конкурса, главный эколог Сегежского ЦБК Антон Фадеев.

СНТ "Волна" существует с 1986 года. В кооперативе – около 150 садовых участков. Товарищество эффективно решает вопросы вывоза бытовых отходов, регулярно проводит субботники и просветительские мероприятия.

"Благодарим Segezha Group и Экологический совет за возможность реализовать наши планы. Полученные средства направим на дальнейшее развитие экологической инфраструктуры кооператива: установим дополнительные контейнеры, урны и информационные стенды", - говорит председатель СНТ Алена Купченко.

фото: Антон Вергун/ТАСС

Плату за ЖКУ будут возвращать, если услуги окажутся некачественными

Совет Федерации на заседании одобрил закон об уменьшении платы за коммунальные услуги, если их предоставляют с перерывами или с нарушением качества.

Подготовленные правительством поправки в Жилищный кодекс предусматривают снижение размера платы за некачественные ЖКУ вместо штрафов.

Положение о том, что виновный в нарушении качества услуг ЖКХ или непрерывности их предоставления должен уплатить штраф потребителю, было предложено исключить. В правительстве предложили альтернативную меру - перерасчет стоимости ЖКУ и возмещение морального и иного вреда. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России число случаев COVID-19 за сутки снова превысило 15 тысяч

За прошедшие сутки в России выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заразившихся COVID-19 в России на 21 октября составило 1 447 335 случаев.



Выздоровело за время пандемии 1 096 560 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 10 952 пациента.

Летальных случаев за все время: 24 952, за последние сутки - 317 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 55,1 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 496 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 октября остаются 321 488 человек.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Жителей Карелии ждет очередная прямая линия с Парфенчиковым вечером в пятницу

Глава республики Артур Парфенчиков расскажет 23 октября о ситуации с коронавирусом и помощи фермерам.

"Расскажу об эпидобстановке в республике и мерах, которые мы предпринимаем, чтобы остановить распространение коронавируса. Вместе со специалистами ответим на ваши вопросы об оказании плановой медицинской помощи в поликлиниках и БСМП", - пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте".

По словам Парфенчикова, в ходе прямой линии обсудят также вопросы предоставления земли фермерам и под индивидуальное жилищное строительство.

Начало онлайн-трансляции 23 октября в соцсетях в 18.30.