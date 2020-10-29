Самое важное за сегодня

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Родильный дом им.Гуткина в Петрозаводске переделывают под ковид-центр

По приказу Минздрава Карелии родильный дом им. Гуткина К.А. с 1 ноября начинает приём пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается в паблике медицинского учреждения.

"Приём беременных, рожениц и родильниц будет осуществляться в Республиканском Перинатальном центре", - написано на странице родильного дома в соцсети.

О возобновлении работы Родильного дома как акушерского стационара пообещали сообщить заранее.

Отметим, что в одном из своих интервью глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков говорил, что если понадобится, то принять ковидных больных готов роддом имени Гуткина.

На вопрос: Ничего, что это здание находится в самом центре Петрозаводска?

Михаил Охлопков ответил: А вы что хотите, чтобы мы открыли палаточный госпиталь в Прионежье, где нет подвода кислорода, и возили больных туда? Зимой?

Мы же не можем закрыть под ковидное отделение республиканскую больницу – не забывайте, что люди болеют другими заболеваниями, и плановая помощь им должна оказываться в любом случае. И сейчас она не остановлена.

фото: © кадр из видео

Корреспондента "Вечернего Урганта" чуть не покусали альпаки в Карелии (ВИДЕО)

Алла Михеева показала в "Вечернем Урганте" первую серию своего репортажа о фестивале ряпушки в Карелии.

В минувший четверг в эфире Первого канала вышел "Вечерний Ургант, где Алла Михеева показала свой "Острый репортаж", который она снимала в Карелии в начале октября. Михеева побывала в деревне Вокнаволок, где проходит ежегодный фестиваль ряпушки.

По ее словам, фестиваль оказался таким интересным, что она решила сделать двухсерийный репортаж. В первой серии она показала, как добиралась до Вокнаволока через Петрозаводск и Костомукшу. По дороге ее чуть не покусали альпаки. В Вокнаволоке она впервые ловила рыбу сетями.

Напомним, Фестиваль ряпушки прошел в этом году с размахом. За звание лучших рыболовов боролись тринадцать команд. Песня про ряпушку в исполнении жителя Карелии попала в TikTok Аллы Михеевой.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Союз архитекторов Карелии поддержал мэрию Петрозаводска в ее конфликте с предпринимателями вокруг вывесок

Члены союза считают, что отмененные по иску бизнесменов требования к размещению вывесок помогли раскрыть весь архитектурный потенциал центральной части города.

Союз архитекторов Карелии выразил поддержку администрации Петрозаводска в ее конфликте с местными предпринимателями, которым удалось через суд добиться отмены утвержденных городскими властями требований к размещению вывесок на фасадах зданий. Как говорится в заявлении союза, текст которого размещен в онлайн-издании "Лицей", архитекторы готовы оказать поддержку мэрии в качестве экспертов в случае последующих судебных разбирательств.

"Многие годы наш город заполняли бессистемным размещением многочисленных рекламных продуктов, как отдельно стоящих на земельных участках, так и на фасадах зданий, - заявили члены Союза архитекторов Карелии. - После выхода постановления о правилах размещения вывесок и после ремонта фасадов зданий на проспекте Ленина горожане увидели совершенно другой город (чистые фасады и красивые и профессионально изготовленные вывески), отсутствие кричащей рекламы, и это не может не радовать. Открылись все лепные элементы зданий, ранее скрытые, установленные как попало растяжки, баннеры, подложки разных размеров, многочисленные штендеры, которые были размещены в огромном количестве вдоль улиц".

Как считают в Союзе архитекторов Карелии, благодаря отмененным требованиям в центральной части города раскрылся весь ее архитектурный потенциал. В частности, по словам тех, кто подписал это заявление – Евгения Фролова, Елены Ициксон, Ирины Лялько и Александра Савельева, "не может не радовать сокращение в большом количестве рекламных конструкций (билборды 3 х 6м), которые в большом количестве были размещены в центральной части города, а не вдоль крупных транзитных автодорог как в крупных городах страны".

Напомним, Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил 20 октября решение городского совета Петрозаводска, который утвердил в прошлом году требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории карельской столицы. Под предлогом борьбы с уродливой рекламой петрозаводская администрация заставила сменить в городе более трехсот вывесок. Однако не согласные с этим решением бизнесмены оспорили его в суде и, дойдя до апелляционной инстанции, добились признания утвержденных требований недействующими.

О том, почему предприниматели стали судиться с городскими властями Петрозаводска, читайте в статье "С гражданами нужно разговаривать!"

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Готовятся изменения в системе работы общественного транспорта Петрозаводска

Реформирование системы общественного транспорта в Петрозаводске предусматривает сохранение и развитие МУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусным сообщением в городе.

Об этом сообщила заместитель министра по дорожному хозяйству и транспорту Республики Карелия Юлия Мизинкова на совещании, посвященном перспективам развития общественного транспорта Петрозаводска.

По ее словам, транспортная реформа предусматривает обновление подвижного состава, использование экологически чистых видов топлива, транспортную доступность отдаленных районов города, переход на регулируемые тарифы, эффективный контроль за пассажирскими перевозками, а также повышение безопасности перевозок пассажиров. В начале года администрация Петрозаводска утвердила комплексную схему организации дорожного движения на территории города, значительная часть которой посвящена работе общественного транспорта. Подробнее о деталях реформы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © facebook.com/pg/rajavartiolaitos

Из Карелии в Финляндию бежали трое мужчин

Перебежчики попросили политического убежища.

Финские пограничники задержали троих мужчин, которые незаконно перешли российско-финляндскую границу недалеко от карельского поселка Вяртсиля. Как рассказала пограничная служба Финляндии, иницидент произошел утром 29 октября. Патруль задержал перебежчиков на одной из дорог вблизи границы.

Задержанные попросили политического убежища. Об их гражданстве или национальности ничего не сообщается.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии за сутки коронавирус выявлен опять у 117 человек

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 30 октября составляет 6475, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 91 человек, из них 47 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 62 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Кеми – 9 человек, в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 2, поселок Салми – 1), в Лоухи – 1 человек, в Пудожском районе – 5 человек (Пудож – 4, деревня Кошуково – 1), в Костомукше – 1 человек, в Муезерском – 2 человека, в Сортавальском районе – 8 человек (Сортавала – 7, Туоксъярви – 1), в Прионежском районе – 5 человек (село Заозерье – 1, поселок Пай – 1, поселок Новая Вилга – 3), в Сегежском районе – 7 человек (Сегежа – 6, поселок Надвоицы – 1), в Пряжинском районе – 9 человек (поселок Чална – 8, село Крошнозеро – 1).

Выздоровел 4301 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 27 пациентов: в Петрозаводске – 17, в Лахденпохском районе – 3, в Кондопожском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Беломорском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1054,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1077,9 случая, по Северо-Западу – 1543,5.

Напомним, что 29 октября коронавирусом за сутки заболели тоже 117 человек. И 28 октября цифра инфицированных была такая же - 117.

фото: © "Столица на Онего"

Депутат Заксобрания Карелии сломал алгоритм действий мошенников, рассказав им о проститутках

Парламентарий Андрей Рогалевич рассказал, как троллит телефонных мошенников.

На своей странице в соцсети Андрей Рогалевич написал, что ему часто звонят мошенники и пытаются его "развести", но он нашел способ, как вывести их равновесия.

"Вам звонят мошенники? – спрашивает Рогалевич. - Сначала я нервничал, потом я их стал ненавидеть, затем смирился, а после сам начал их троллить. Люблю я "отдел финансового мониторинга". Правда, после фразы "оплачивал проституток" у них ломается алгоритм, а так хочется поговорить".

фото: © "Столица на Онего"

Петрозаводск и Санкт-Петербург свяжет авиасообщение

Долететь из Петрозаводска до Санкт-Петербурга можно будет за 1 час 10 минут.

Специализирующаяся на санавиации и грузоперевозках калининградская авиакомпания "Скол" с 5 ноября запускает прямые рейсы из Петербурга в Псков и Петрозаводск. Об этом "Фонтанке" 29 октября сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы туда-обратно будут выполняться на самолете L-410 вместимостью в 16 пассажирских кресел. Отмечается, что судно произведено в 2019 году. Флот авиакомпании насчитывает всего пять таких самолетов, а также по три СESSNA 208B GRAND CARAVAN (9 пассажирских мест) и ЯК-40 (32 места).

"Скол" планирует выполнять на каждом заявленном направлении по пять рейсов в неделю с понедельника по пятницу. Из петербургского аэропорта Пулково в Псков самолеты будут с понедельника по четверг отправляться в 17.00, а по пятницам — в 18.00 по местному времени. Путь в одну сторону займет один час. Из Петербурга в Петрозаводск рейсы будут вылетать в 11.50, время в пути составит один час десять минут.

Билеты на самолет уже есть в продаже. На сайте aviasales.ru билет на 5 ноября из Петрозаводска можно приобрести от семи тысяч рублей.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Путин и Парфенчиков наградили жителей Карелии за заслуги перед республикой

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии, получивших высокие награды.

Указом президента России Владимира Путина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден Вячеслав Иванович Кашин - член Президиума Карельской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Государственной награды он удостоен за активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Почетным знаком Главы Карелии "За вклад в развитие Республики Карелия" поощрил работников Республиканской больницы им. В. А. Баранова:

- Татьяну Бачинскую, старшую медсестру,

- Людмилу Келкка, медсестру консультативной поликлиники,

- Светлану Кузьмину, медсестру медико-генетической консультации,

- Елену Русакову, старшую медсестру центра "Диабет",

- Татьяну Жданович, ведущего программиста.

Таким образом отмечаем вклад работников в развитие здравоохранения Карелии, их многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Кроме того, почетным знаком поощрен митрополит Петрозаводский и Карельский Константин – за вклад в формирование культуры мира и согласия, развитие государственно-конфессиональных отношений.

"Спасибо за ваш труд, друзья, верность избранному делу – это достойно глубокого уважения! Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия!" - написал Артур Парфенчиков.

фото: ТАСС/Павел Смертин

Строительство нового Дома для пожилых людей планируется в Петрозаводске

Государственный "Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия" планирует строительство Дома для проживания пожилых людей в Петрозаводске.

Это следует из решения публичных слушаний, на которых обсуждался статус земельного участка, где планируется строительство.

Центр собирается снести принадлежащее ему здание на набережной Гюллинга и построить Дом для престарелых на том же месте. Почему возникла проблема с участком, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Следком Карелии

Водолазы семь раз спускались на дно озера в Костомукше в поисках тела пропавшего в мае подростка

Водолазы Карельской поисково-спасательной службы на прошлой неделе искали тело пропавшего в мае этого года Игоря Гаврилова.

Как сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на поисково-спасательную службу, 21 октября специалисты произвели один водолазный спуск в озеро Контоккиярви. 22 числа – шесть спусков в местах, где, по мнению сотрудников Следственного комитета, мог утонуть молодой человек. 22 октября были проверены все остальные указанные места возможного нахождения тела пропавшего.

Поиски не дали результатов.

Ранее родные пропавшего 17-летнего подростка из Костомукши пожаловались главе Следственного комитета России на нерасторопность следователей в Карелии.

Напомним, 17-летний Игорь Г. Пропал в Костомукше в ночь на 7 мая. Он вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и пропал. Последний раз его видели в 4 утра у бензозаправки.



В настоящий момент Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ – убийство.

На телеканале "Россия-1" Андрей Малахов в передаче "Прямой эфир" обсудил загадочное исчезновение подростка с его родными, близкими, друзьями и свидетелями, которые последними видели Игоря в ночь исчезновения.

Во время эфира волонтеры рассказали, что у автозаправки спустя 4 дня после исчезновения Игоря был найден его телефон с разбитым экраном, но на нем не было ни одно отпечатка пальцев.

фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Обвиняемый в мошенничестве с дольщиками в Петрозаводске признан банкротом

Арбитражный суд Карелии признал банкротом Дмитрия Бушмакина, обвиняемого в мошенничестве по делу об обманутых дольщиках жилищного строительства в Петрозаводске.

Как следует из решения суда, ходатайство о банкротстве Бушмакина направляла налоговая служба. ФНС предъявила ему претензии на общую сумму более 1 млн рублей.

На заседании он заявил, что не возражает против признания его банкротом и не имеет доходов для реструктуризации задолженности.

Кроме ФНС к Бушмакину имеют финансовые претензии и другие кредиторы.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске разыскивают водителя-нарушителя, чуть не сбившего пешеходов на "зебре" (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев инцидента на улице Ключевая, где водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

По информации ГИБДД города, 30 октября в 09.56 в районе дома № 10 по улице Ключевая неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения - совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку.

В ГИБДД просят помощи в установлении государственных регистрационный знаков автомобиля.

"Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Петрозаводска.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

"В такие сложные времена жители Карелии надеются только на нас с вами"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков обратился к медикам, которые героически борются за жизнь и здоровье каждого человека в период эпидемии коронавируса.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков опубликовал проникновенное обращение к медикам и поблагодарил их за самоотдачу, сострадание к людям и чуткое сердце.

"Обратимся к истории. Во все времена в период эпидемий люди надеялись только на врачевателей, лекарей, которые их спасали. Начиная с глубокой древности, мы знаем трагические истории врачей, когда они заболевали во время повального мора и умирали, выполняя свой долг.



В настоящее время, в период пандемии коронавируса, медики героически борются за жизнь и здоровье каждого человека, несмотря на трудности, круглосуточно, не считаясь с личным временем, подчас забывая о собственных семьях, потому что в их помощи нуждаются пациенты.



Но медицинские работники - такие же люди, ходят в магазины, ездят на общественном транспорте и так же подвержены заражению вирусом, как и все остальные. Кроме того, они могут заболеть на работе, непосредственно соприкасаясь с больными. Такие случаи есть и будут, к сожалению.



Мы никогда не скрывали случаи заболевания ковидной инфекцией медицинских работников. В Карелии, в отличие от некоторых российских регионов, не было ни одного летального исхода от ковида среди медиков. Мы не закрыли ни одного отделения, ни одной больницы, не остановили оказание помощи, а даже расширили её.



Дорогие коллеги, благодарю вас за вашу самоотдачу, сострадание к людям, чуткое сердце, понимание того, что жизни людей в ваших руках. Я знаю, что ради нас вы делаете всё возможное. Сил вам, здоровья, терпения - выстоять и дойти до конца пути. Берегите себя! В такие сложные времена жители республики надеются только на нас с вами".

фото: https://www.facebook.com/Old-negatives

Фотограф из Карелии опубликовал снимки перезахоронения жертв политических репрессий в Петрозаводске (ФОТО)

В траурном шествии в 1991 году участвовали сотни горожан.

Накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается в России 30 октября, известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен, проживающий сейчас в Финляндии, опубликовал в своем паблике Old negatives в социальной сети Facebook репортаж о перезахоронении останков репрессированных в Петрозаводске в 1991 году.



Фото Михаила Олыкайнена

Церемония прощания проходила в Национальном театре Карелии, который тогда еще назывался Финским.



Фото Михаила Олыкайнена

В траурном шествии по улицам карельской столицы приняли участие сотни горожан.



Фото Михаила Олыкайнена

Останки погибших обрели покой на Зарецком кладбище, где сейчас находится мемориал жертвам политических репрессий.



Фото Михаила Олыкайнена

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

В Петрозаводске вспомнили имена горожан, расстрелянных в Сандармохе (ФОТО)

На Зарецком кладбище прошла акция памяти жертв политических репрессий.

Жители Петрозаводска пришли днем в пятницу на мемориал жертвам политических репрессий, открытый в начале 90-х годов на Зарецком кладбище. Горожане возложили цветы к памятнику погибшим землякам, после чего вспомнили поименно тех, кто был расстрелян из них в печально известном урочище Сандармох в Медвежьегорском районе. Чтение имен было приурочено к Дню памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается в России 30 октября.



Чтение имен. Фото: Валерий Поташов

Как отметил один из участников акции Андрей Литвин, исследователям сталинских репрессий Вениамину Иофе, Ирине Флиге и Юрию Дмитриеву удалось восстановить и опубликовать имена тех, кто был убит в Сандармохе, но многие из расстрелянных в годы советского террора так и остались безымянными. "В этот день мы вспоминаем и их, тех кто канул в Лету таким страшным образом", - сказал Литвин.



Андрей Литвин. Фото: Валерий Поташов

Траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, прошли 30 октября и в самом урочище Сандармох, где в 30-е годы XX столетия сотрудники НКВД казнили несколько тысяч человек.



Фото Валерия Поташова

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска требуют наказать подрядчиков, проваливших благоустройство скверов

Администрация Петрозаводска направила обращение в прокуратуру для принятия мер в отношении двух компаний, не исполнивших муниципальные контракты в установленный срок.

Речь идет о подрядных организациях ООО "СМС" и ООО "Онего-строй", сообщили в мэрии города.

Сегодня состоялось очередное выездное совещание специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства с представителями подрядных организаций.

Так, "Онего-строй" в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" ведёт работы на тропе Ивана Царевича. Подрядчику предъявлены замечания по водоотводным канавам и укладке бутового камня. Поставка опор для фонарей по-прежнему задерживается. Подводка для будущего освещения этого объекта подготовлена. Покрытие пешеходных дорожек восстановят полностью после установки опор и вывода техники с объекта.

Этот же подрядчик в рамках нацпроекта ведёт благоустройство Новодревлянского сквера. Сотрудники организации принимаются за исправление предъявленных специалистами администрации и представителями Петросовета замечаний. На участках выравнивают мощение центральной дорожки. Специалисты поручили плотнее утрамбовать насыпные откосы пешеходной инфраструктуры.

ООО "СМС" ремонтирует Рускеальский проезд. Серьёзные нарекания вызывает скорость работ на объекте. Подрядчик заверил, что асфальтирование тротуаров и проезжей части начнётся на следующей неделе: сейчас на месте устраивают основание под укладку. Этот же подрядчик постепенно завершает благоустройство сквера Кукковский Петух. Компании указано на необходимость ускорить работы по подготовке основания под асфальт на тротуаре, а также исправить замечания на отсыпных дорожках сквера.

В рамках мероприятий 100-летия Карелии ООО "Свой дом" ремонтирует лестничный спуск на улице Фрунзе. На объекте ведут мощение, устройство газонов и готовят основание под асфальтирование тротуара. Подрядчику поручили срезать лишний материал после монтажа бордюра отделяющего проезжую часть, а также обратить особое внимание на место стыковки спуска и тротуара.

Всем без исключения подрядчикам указано на необходимость строгого соблюдения технологий проведения работ и их качественное исполнение вне зависимости от погодных условий и иных факторов. За нарушение прописанных в муниципальных контрактах условий, а также сроков исполнения работ, организациям выставляют штрафные санкции. Приняты и оплачены будут только работы надлежащего качества, сообщили в мэрии.

Ранее администрация Петрозаводска обещает жителям Древлянки благоустроить Тропу Ивана Царевича до зимы.

фото: © pixabay.com

Студенты колледжей в Карелии продолжают уходить на дистанционное обучение

За сутки шесть групп в двух колледжах закрылись на карантин из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса вышли три группы в Северном колледже в Сегеже и три группы в железнодорожном колледже Петрозаводска.

Кроме того, на "дистант" перевели один класс в школе поселка Лоймола в Суоярвском районе.

Также на карантин выведены две группы в детском саду № 4 в Петрозаводске.

За сутки завершенных карантинов в образовательных учреждениях нет.

Ранее сообщалось, что более 3200 школьников Карелии переведены на "дистант" из-за коронавируса.

фото: © Илья Тимин

В Карелии осталось менее 35% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19

За сутки доля свободных коек для лечения больных коронавирусом в республики сократилась на 5,5%.

Как сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на 30 октября доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 34,4%. Сутками ранее этот показатель составлял 39,8%.

По данным на 30 октября, в стационарах находятся 384 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 368 - в состоянии средней тяжести, 11 тяжелобольных и 5 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Родильный дом им.Гуткина в Петрозаводске переделывают под ковид-центр.

фото: yabloko.ru

Лидер "Яблока" предложил создать общественную коалицию "Сандармох"

В День памяти жертв политических репрессий руководство партии приехало в Карелию.

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков считает необходимым создание общественной коалиции "Сандармох" для продолжения дела известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который, напомним, осужден в Карелии по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери. Как сообщили в партийной пресс-службе, лидер "Яблока" выступил с такой инициативой во время посещения мемориального кладбища Сандармох в День памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается в России 30 октября.

"Мы считаем, что реальной причиной уголовного преследования Юрия Дмитриева является его работа по сохранению памяти расстрелянных в Сандармохе и публикация имен палачей. Это значит, что нам нужно приложить все усилия, чтобы о Сандармохе узнали гораздо больше людей, чем знали о нем до ареста Дмитриева", – заявил Рыбаков.

По его мнению, общественная коалиция могла бы заниматься проведением выставок, мемориальных акций, круглых столов, книгоиздательской деятельностью, готовить видеопрограммы, посвященные Сандармоху. При этом председатель "Яблока" особо подчеркнул, что коалиция "Сандармох" не должна быть коалицией памяти. "Это должна быть коалиция за будущее России без государственного террора, без большевизма, без человеконенавистничества. Потому что Сандармох – не место памяти. Это – место преступления. И место сопротивления реставрации идей государственного террора", - сказал Рыбаков.

фото: ГИБДД Карелии

Грузовик загорелся на трассе в Карелии

Инспекторы ДПС пришли на помощь водителю грузовика и затушили огонь землей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инспекторы ДПС Денис Федоров и Павел Данькин во время патрулирования участка федеральной автодороги "Кола" накануне вечером, в районе 407 км, следуя за грузовым автомобилем, заметили, что у него искрит заднее колесо.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, автоинспекторы включили спецсигналы патрульного автомобиля и по громкоговорящему устройству призвали водителя остановиться. Водитель выполнил остановку. Инспекторы без промедления направились к источнику возникновения искр, где уже образовался открытый огонь и возникла реальная угроза возгорания полуприцепа.

Содержимого имеющихся автомобильных огнетушителей было недостаточно для локализации огня. Инспекторы прибегли к подручным средствам, взяв лопату, они затушили огонь землей с обочины дороги.

Водитель, 54-летний житель Ростова-на-Дону, поблагодарил сотрудников ГИБДД за своевременно оказанную помощь. Ему на некоторое время придется задержаться в Карелии и заняться ремонтом колеса.

фото: пресс-служба главы Карелии

Что происходит на стройплощадке школы в Кеми, где ранее выявили нарушения (ФОТО)

Строительство школы на 1200 мест в районном центре Карелии идет по графику, заявил подрядчик.

Как рассказал начальник участка ООО "Строй Групп" Загир Саругланов, подготовительные работы проведены на 99%. Установлен и готов к работе бетонно-смесительный узел. Ведется монтаж башенного крана. Растительный грунт вывезен с территории.

− Выкопаны и подготовлены под нулевой цикл фундаментов котлованы. Мы находимся в графике строительства школы, − цитирует Загира Саругланова пресс-служба главы Карелии.

Напомним, что согласно проекту, в Кеми строится трехэтажное здание на 1200 мест. Школа будет оснащена современным оборудованием для уроков, исследовательской деятельности и других мероприятий. Кроме основных учебных кабинетов, запланировано обустроить помещения пищеблока и школьной столовой на 428 мест, два спортивных зала, актовый зал, мастерские и кабинет ОБЖ с электронно-лазерным тиром.

Ранее специалисты Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору провели проверку в отношении ООО "СтройГрупп" на объекте капитального строительства. Основанием для контрольно-надзорных мероприятий стало извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке, которые включают в себя подготовительные и земляные работы, а также устройство фундаментов для блок-модуля начальной школы.

В ходе проверки объекта капитального строительства было установлено, что работы по устройству фундаментов не завершены. Кроме этого, выявлены факты нарушения, касающиеся фактической организации строительной площадки, использования дополнительной территории вне земельного участка для строительства объекта, устройства водоотвода и ряда других объектов, предусмотренных, которые не соответствуют проектной документации.

По результатам проведенной проверки ООО "СтройГрупп" выдано предписание об устранении в течение месяца выявленных нарушений требований технических регламентов и проектной документации, допущенных при строительстве объекта капитального строительства.

фото: Минздрав Карелии

Число заболевших пневмонией в Карелии превысило 1800

С начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 1818 человек.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки 37 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1818 пациентов, 85 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 29 октября у 28 человек была диагностирована внебольничная пневмония в Карелии.

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Депутаты парламента Карелии обратились в Следком и Минобороны, чтобы выяснить судьбу человеческих останков из Сандармоха

Найденные поисковиками Российского военно-исторического общества останки 17 человек до сих пор по закону не захоронены, утверждают парламентарии.

Фракция "Яблоко" в парламенте Карелии отправила запросы главе республики Артуру Парфенчикову, в региональное управление следственного комитета России и управление министерства обороны страны по увековечению памяти погибших при защите Отечества с просьбой сообщить результаты судебно-медицинской экспертизы останков 17 человек, которые были обнаружены поисковиками Российского военно-исторического общества в урочище Сандармох в 2018-2019 гг. Депутаты поинтересовались, кому в дальнейшем были переданы эти останки для захоронения, а также какие меры были приняты Минобороны РФ и правительством Карелии по захоронению и мемориализации погибших, как это положено по закону.

Как отметила член фракции "Яблоко" Эмилия Слабунова, во время поисковой экспедиции, проведенной Российским военно-историческим обществом в период с 25 августа по 5 сентября 2018 года в урочище Сандармох Медвежьегорского района Карелии были вскрыты две погребальные ямы с последующей эксгумацией останков пяти человек, которые были переданы согласно действующему законодательству на экспертизу в республиканское управление следственного комитета. По данным РВИО, 16 августа 2019 года во время новой поисковой экспедиции в Сандармохе были обнаружены и переданы на экспертизу в Следком России останки еще 12 человек. Однако до настоящего времени захоронение этих останков в соответствие с Законом РФ от 14.01.1993г. № 4292-1 (в ред. от 01.04.2020) "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" и Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 01.10.2019) "О погребении и похоронном деле" не произведено.

Напомним, урочище Сандармох является местом массовых казней, которые устраивали в 30-е годы прошлого столетия сотрудники НКВД. Родственники репрессированных выступили против проведения Российским военно-историческим обществом раскопок на территории мемориала в Медвежьегорском районе.

фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Жителям Карелии разъяснили, куда жаловаться на банки

Национальный банк по Карелии подготовил рекомендации, куда обращаться с жалобами на кредитные организации.

Новые возможности дает мобильное приложение "ЦБ онлайн".

"Это своего рода "горячая кнопка", которая позволит пользователям в круглосуточном режиме получать ответы на интересующие вопросы. Например, заемщик может прямо во время визита в банк задать в приложении вопрос, обязан ли он покупать страховку, которую ему предлагает кредитор. Приложение «ЦБ онлайн» - еще один доступный для каждого канал взаимодействия Банка России и жителей всех регионов страны, который поможет защитить права потребителей финансовых услуг", - пояснил управляющий региональным Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка - Национального банка по Республике Карелия - Вадим Чекан.

О жалобах на банки читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

В России выявлены рекордные 18 238 инфицированных коронавирусом за сутки

Общее число заболевших COVID-19 в России на 30 октября составляет 1 599 976 человек.

За последние сутки в России выявлено 18 283 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего заболевших COVID-19 в России - 1 599 976 человек.

Выздоровели за время пандемии 1 200 560 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлением 14 519 человек.

Летальных случаев за все время: 27 656, за последние сутки умерло 355 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 59,8 млн тестов на коронавирус, за сутки - 582 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 октября остаются 380 224 человека.

фото: администрация Петрозаводска

Стихийную свалку убрали в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске с территории общего пользования возле контейнерной площадки на улице Лизы Чайкиной убрали свалку мусора, устроенную жителями.

Сотрудники администрации Петрозаводска обнаружили стихийную свалку возле контейнерной площадки на улице Лизы Чайкиной в районе дома № 3.

Как сообщили в мэрии, о необходимости в срочном порядке произвести уборку оповестили компанию по вывозу мусора. Отходы с территории оперативно вывезло ПМУП "Автоспецтранс".



Администрация в очередной раз призвала петрозаводчан ответственно относиться к чистоте своего города.

Ни в коем случае нельзя складировать мусор возле контейнерных площадок, а тем более в парках, скверах или лесополосе. Бытовые отходы необходимо оставлять в предназначенных для этого ёмкостях, а не в отсеках для крупногабаритных отходов. Несоблюдение этих правил приводит к захламлению территорий и росту популяции крыс. Шины, древесные остатки и строительные отходы требуют особой утилизации – их нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором. Кроме того, администрация просит автолюбителей не парковать свой транспорт на подъездных путях мусоровывозящей техники.

фото: страница Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте

Массовые проверки водителей на состояние опьянения пройдут в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска 31 октября и 1 ноября проведет рейды "Контроль трезвости" для массовой проверки водителей.

Сотрудники ГИБДД будут патрулировать улицы города, останавливать автомобили и проводить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Накануне рейдов автоинспекция обратилась к жителям города с призывом быть внимательнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

"Напоминаем, за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении ГИБДД.

За 9 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 ДТП c участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 13 получили травмы. За этот же период 556 нетрезвых водителей отстранены от управления транспортными средствами.

фото: © Николай Смирнов/"Столица на Онего"

Пчеловод Андрей Рогов: "Ярмарка на Инженерной дает нам возможность познакомить покупателей с местной продукцией"

Пчеловод из Кондопожского района готов каждый день преодолевать по 100 км, чтобы торговать карельским медом на Осенней сельскохозяйственной ярмарке.

Андрей Рогов из деревни Мянсельга Кондопожского района торгует медом на Осенней сельскохозяйственной ярмарке на улице Инженерной в Петрозаводске с первого дня ее открытия. Пчеловод очень доволен организацией ярмарки для местных сельхозпроизводителей. Здесь он смог познакомить жителей и гостей столицы Карелии со своей полезной продукцией.

"Для меня ярмарка на Инженерной – это возможность показать то, что мы производим. Нас в Петрозаводске мало, кто знает. Хотя мы поставляем мед в учреждения здравоохранения и в один из магазинов. А сейчас на ярмарке люди приходят, пробуют наш мед и потом возвращаются, чтобы купить еще. В Кондопожском районе такой бойкой торговли нет, у меня нет возможности реализовать свою продукцию", - сказал Андрей Рогов.

Как отметил пчеловод, у покупателей на осенней ярмарке пользуется спросом не только мед, но другая продукция местных производителей. Последние в свою очередь довольны условиями, которые для них созданы на торговой площадке.

"Здесь мне очень нравится. Честное слово. Условия для нас созданы хорошие. Палатки не продувает. Все чистенько, аккуратно. Я каждый день езду из деревни в Петрозаводск, 100 км туда и обратно, но мне нравится. Низкий поклон всем, кто сделал эту ярмарку. Почаще бы организовывали такие ярмарки или открывали ярмарки выходного дня, чтобы фермеры могли предлагать свою продукцию", - подытожил кондопожский пчеловод.

Напомним, ярмарка на Инженерной работает до 1 ноября. С 29 октября по 1 ноября между улицей Инженерной и микрорайонами города - Древлянкой, Кукковкой и Ключевой – курсируют бесплатные автобусы.

фото: © "Баренц Групп"

Когда каждый новый дом становится арт-проектом

Художник Павел Бриткин начал расписывать стены новостроек в Петрозаводске, получив приглашение от своего друга, который работает в компании "Баренц Групп".

Большинство из тех, кто родился в СССР и на постсоветском пространстве, хорошо знакомы с реалиями тех времен. И многое из этого перекочевало в наши дни, в том числе – советские дома с весьма скромными по площади, неудобными подъездами и настенной "живописью" местных хулиганов.

Но на дворе XXI век, и теперь мы хотим жить в комфорте и красоте. Поэтому в корне меняется не только внешний вид новостроек, но и дизайн помещений общего пользования. Примером могут послужить подъезды в жилых комплексах компании "Баренц Групп".

Каждый дом "Баренца" – это особый арт-проект. Уют начинается задолго до того, как человек попадает в свою квартиру. Дизайнерские холлы радуют глаз. При входе в подъезд слышится приятная музыка или пение птиц. А стены украшают замечательные рисунки художника Павла Бриткина.

Павел Бриткин начал расписывать стены новостроек, получив приглашение от своего друга, который работает в компании "Баренц Групп". Сотрудники строительной организации задались вопросом: почему в их новостройках подъезды стандартные? И решили украсить стены холлов яркими акцентами. Тут и неординарный исполнитель нашелся.

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