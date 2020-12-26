Чем запомнился этот день

фото: паблик Подслушано в Петрозаводске/https://vk.com/podslushanovptz?w=wall-59517317_202121

Вандалы спилили голубую ель в центре Петрозаводска

Неизвестные в Петрозаводске срубили голубую ель на аллее памяти воинам- интернационалистам.

Как сообщается в паблике "Подслушано в Петрозаводске", в минувшую пятницу, 25 декабря, накануне Нового года неизвестные срубили голубую ель.

"Вчера вечером в Парке мира, на Аллее памяти воинам -интернационалистам, какие-то вандалы спилили голубую ель", - написал в комментарии паблика автор фото.

фото: паблик Сегежа слушает

Девочки-подростки "по приколу" затопили туалет в торговом центре в районе Карелии

В Сегеже подростки затопили туалет в торговом центре и сбежали.

В паблике "Слушает Сегежа" сообщается, что подростки затопили туалет в ТРЦ "Весна".

"Девочки забились толпой в кабинку и начали съемку своего акта вандализма. Забив унитаз бумагой, они утрамбовали всё это дело поглубже и спустили воду. Туалет в момент затопило, а подростки скрылись", - сообщается в паблике.

Также в соцсети отмечено, что позже дети выложили видео своего хулиганского поступка в интернет.

На заставке видео написано: "прикол".

фото: © AP Photo/Craig Ruttle

В Карелии скончался 150-й больной коронавирусом

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса, сообщили в оперштабе республики.

В госпитале для ветеранов войн скончалась 67-летняя жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие хронические заболевания.

В результате общее число умерших от коронавируса в Карелии к 26 декабря достигло 150 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 369 человек. Из этого числа заболевших – 334 человека, из них 74 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом, 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего в Карелии инфицировано коронавирусом 26075 человек.

Выздоровели 18828, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 497 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4124,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2039,3 случая, по Северо-Западу – 3205,2.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

Сотрудницу Пенсионного фонда в районе Карелии поймали на распространении персональных данных

В Кондопожском районе прокуроры выявили нарушения законодательства о персональных данных в деятельности Пенсионного фонда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Кондопожского района в рамках рассмотрения обращения гражданина выявила нарушения в деятельности Управления Пенсионного фонда РФ в Кондопоге.

В своем обращении в прокуратуру района гражданин указал, что в ходе рассмотрения о дела о разделе совместно нажитого имущества его сожительница представила суду справку о его пенсионных выплатах.

Федеральным законом закреплены принципы обработки данных выплат, в том числе наличие соответствующего согласия лица, чьи данные обрабатываются. Люди, имеющие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять личную информацию без согласия субъекта персональных данных.

В ходе проверки было установлено, что специалист кондопожского Управления Пенсионного фонда выдала справку о выплатах на имя гражданина его сожительнице. Это было сделано на основании заявления последней. И в отсутствие согласия мужчины на передачу персональных данных третьим лицам.

По данному факту прокуратурой района в отношении провинившегося специалиста учреждения было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. С точки зрения закона это ничто иное, как обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

В итоге постановлением мирового судьи должностному лицу назначено наказание в виде 10 тыс. рублей штрафа. Кроме того, прокуратура района привлекла к дисциплинарной ответственности начальника кондопожского Управления Пенсионного фонда.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Что можно купить на Рождественской ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске на площади Кирова открылась Рождественская ярмарка.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник ознакомилась с представленным ассортиментом товаров и проконтролировала соблюдение существующих санитарно-эпидемиологических требований.



администрация Петрозаводска

С 24 декабря по 10 января на площади Кирова работает Рождественская ярмарка. Покупателей ждут более 20 стилизованных домиков и фирменные автомобили с товарами местных производителей.

Жители и гости карельской столицы могут приобрести сувениры и подарки, новогодние игрушки, мед, травяные чаи, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, консервы, полуфабрикаты, ягоды и елки.



администрация Петрозаводска

Сегодня работу ярмарки проинспектировала глава Петрозаводска. Ирина Мирошник ознакомилась с представленным ассортиментом товаров, приняла участие в благотворительной акции ярмарки. Особое внимание было уделено проверке предпринятых санитарно-эпидемиологических мер.

По рекомендациям Роспотребнадзора расстояние между домиками увеличили до четырёх метров, их оборудовали защитными экранами и сантиайзерами. На ярмарке действует масочный режим, покупателей призывают соблюдать социальную дистанцию.

Режим работы ярмарки:

27 декабря (воскресенье) – с 11 до 17 часов

28, 28,30 декабря – с 16 до 20 часов

31 декабря-10 января – с 11 до 17 часов.

В это время настроение на ярмарке будет создавать музыка, специально записанная Городским домом культуры. Кроме того, посетителей ждут сувениры (светоотражатели, силиконовые браслеты, карманные календари) с логотипом 100-летия Республики Карелия и Рождественской ярмарки.

Смотрите фото с Рождественской ярмарки здесь.

фото: © Александр Гнетнев/"Столица на Онего"

Более 400 медицинских сотрудников, заразившихся коронавирусом на работе, получили страховку

Для медицинских работников, заразившихся коронавирусом при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, предусмотрены страховые выплаты, сообщили в Минздраве Карелии.

Претендовать на компенсацию вправе врачи, средний и младший медицинский персонал и водители машин скорой помощи при одновременном соблюдении следующих условий: их должностные обязанности предполагают контакты с коронавирусными больными; такие контакты имели место; заражение произошло на работе в связи с исполнением служебных обязанностей; гражданин имеет подтвержденный COVID-19.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам предоставления страховых выплат медикам с главным врачом Больницы скорой помощи Натальей Алонцевой, ее заместителями Юлией Ильиной и Татьяной Смолиновой.

Главной темой разговора стали критерии подтверждения случая коронавирусной инфекции. Как разъяснил руководитель карельского минздрава, при постановке диагноза коронавирус медицинские организации руководствуются временными методическими рекомендациями, согласнокоторым, подтвержденным случаем COVID-19 является:

1) положительный результат лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV-2 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) или антигена SARS-CoV-2 с применением иммунохроматографического анализа вне зависимости от клинических проявлений;

2) положительный результат на антитела класса IgA, IgM и/или IgG у пациентов с клинически подтвержденной инфекцией COVID-19.

Таким образом, диагноз новой коронавирусной инфекции COVID-19 устанавливается как при положительном результате ПЦР-теста, так и при определенном титре и соотношении антител (ИФА).

При этом не учитывается наличие или отсутствие герметичности средств индивидуальной защиты, которая может нарушаться в процессе оказания медицинской помощи.

При расследовании случаев заболевания медицинских работников коронавирусной инфекцией формируется врачебная комиссия, в состав которой входят представители государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Карелия и двух медицинских организаций: в которой установлен диагноз и в которой трудоустроен медицинский работник.

Согласно данным Фонда социального страхования, на 25 декабря 438 работника медицинских организаций Карелии, привлеченных специальным приказом к работе с пациентами, у которых подтверждено наличие COVID-19, и пациентами с подозрением на эту инфекцию, инфицированные при исполнении трудовых обязанностей, получили страховые выплаты. Еще 235 страховых случаев рассматриваются ФСС.

фото: Правительство Карелии

Детский сад в районе улицы Чистой в Петрозаводске выкуплен

Ранее по поручению главы Карелии было проведено обследование здания, собственнику указано на недостатки, которые необходимо устранить.

Детский сад на 160 мест в районе ул. Чистая в Петрозаводске приобретен в муниципальную собственность в рамках реализации национального проекта "Демография". Сейчас все ранее выявленные замечания устранены. Открыть объект планируется в начале 2021 года.

Детский сад на ул.Чистой станет четвертым дошкольным учреждением за 2019-2020 годы на Древлянке. Это один из наиболее активно застраивающихся микрорайонов карельской столицы, где проживает много молодых семей с детьми.

Напомним, детский сад в микрорайоне Древлянка-8 построен компанией "Чистый город" в 2014 году. Приобрести здание не представлялось возможным из-за изменившихся требований по пожарной безопасности. Кроме того, объект не был включен в федеральный реестр типовых проектов. В прошлом году эта обязательная норма перестала действовать.

В марте текущего года Глава Карелии поручил организовать взаимодействие с собственником здания по устранению несоответствий требованиям Госпожнадзора и Центра гигиены Роспотребнадзора, чтобы приобрести объект.

"Как и обещал, мы выкупили это здание у собственника. Нам удалось наладить взаимодействие с владельцем, все замечания надзорных органов он устранил. Теперь здание передано в муниципальную собственность и готово принять малышей", - отметил на своей странице в социальной сети Глава Карелии Артур Парфенчиков.

По информации Министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Россыпнова, результаты обследования показали, что здание соответствует ГОСТу и пригодно к эксплуатации.

фото: паблик Подслушано в Петрозаводске/https://vk.com/podslushanovptz?w=wall-59517317_20212

Ветераны боевых действий в Петрозаводске ищут вандалов, спиливших ель у памятника воинам-интернационалистам

Неизвестные в минувшую пятницу срубили голубую ель в Парке мира в Петрозаводске, теперь их ищут ветераны боевых действий.

Срубленная вандалами ель росла на аллее памяти воинам-интернационалистам.

В редакцию обратились ветераны боевых действий и попросили помочь найти вандалов, срубивших ель.

"Ели посажены в память о военнослужащих погибших в Афганистане и Чеченской Республике. Каждая ель посвящена военнослужащему. Просьба сообщать любую информацию о происшествии по телефону 89217020500 - Михаил Васильевич", - написано в обращении ветеранов.

Напомним, что об акте вандализма сообщили горожане в паблике "Подслушано в Петрозаводске".

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Врачи в Карелии борются за жизни 137 больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии

На сегодняшний день в Карелии с COVID-19 госпитализированы 730 человек, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков.

Всего на 26 декабря госпитализированы 730 человек, заболевших COVID-19, 587 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 137 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 26 декабря составляет 19.3 процента, что является критической отметкой.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один человек и 369 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 26075 человек. Выздоровели – 18828. Умерли 150 пациентов.

фото: администрация Петрозаводска

К Новому году Петрозаводск украсили тысячи световых композиций (ФОТО)

Новогодних конструкции засверкали в центре Петрозаводска и микрорайонах города.

Накануне новогодних праздников Петрозаводск заметно преобразился. Улицы города окрасились светом декоративных конструкций. В центре и районах карельской столицы установили в общей сложности около тысячи различных элементов.

На опорах освещения смонтировали более 900 консолей. Более 80 фигур украсили общественные территории города. Среди них вновь выделяются фотозоны с функцией дополненной реальности. Одна из таких конструкций с объёмным буквами, сложенными в поздравление, появилась в сквере Михаила Калинина. Композиция с оленями разместилась в сквере Кукольного Театра. Там же расположилась одна из двух золотистых шишек, вторая же смонтирована на площади Кирова. При использовании мобильного приложения жители и гости Петрозаводска могут увидеть возле этих фигур новогоднюю анимацию и сфотографироваться с ней.

По индивидуальным эскизам гирляндами украсили живые деревья на площади Гагарина, в Центральном сквере напротив Галереи городов-побратимов и других местах. Искусственные и натуральные ели установили в этом году на 16 общественных территориях в разных районах города.

На площади Кирова появились огромные световые скульптуры медведя и птицы, посвящённые 100-летию республики и выполненные в цветах карельского флага. Традиционно в центре площади возвышается 18-метровая новогодняя ель. В этом году её впервые украсили шатром из гирлянд.

фото: Минспорта Карелии

В столице Карелии к 2022 году обещают построить новый спорткомплекс "Динамо"

Проект строительства ФОК "Динамо" в Петрозаводске получил поддержку, сообщили в Минспорта Карелии.

В минувший четверг, 24 декабря, в Москве в формате видеоконференцсвязи было проведено заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо". Одним из ключевых вопросов заседания стало рассмотрение проекта строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса "Динамо" в Петрозаводске.

Докладчиком выступил первый заместитель председателя Карельского регионального ОГО ФСО "Динамо" Владимир Стариков. По итогам рассмотрения вопроса члены Президиума ЦС Общества "Динамо" единогласно поддержали проект строительства в Петрозаводске многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса "Динамо" и согласно Уставу приняли соответствующее протокольное решение.

В соответствии с проектом спортивный комплекс будет включать универсальный спортивный зал размером 45 на 24 метра и площадью 1077 кв. метров. Зал будет отвечать всем требованиям для проведения официальных спортивных мероприятий различного уровня по мини-футболу, баскетболу, волейболу, единоборствам и по другим видам спорта. При этом в зале предусмотрено устройство профессионального многослойного напольного покрытия стоимостью более 6 млн. рублей, строительство трибун для зрителей, а также наличие двух борцовских ковров для проведения тренировочных занятий и официальных соревнований по самбо и боевому самбо. Это даст возможность проводить всероссийские соревнования, в том числе Общества "Динамо", по указанным видам спорта.

Кроме того, в ФОКе будет оборудованный профессиональным спортивным инвентарем тренажерный зал площадью 177 кв. метров, помещения для служебных кабинетов аппарата региональной организации "Динамо", конференц-зала и музея боевой, трудовой и спортивной славы "Динамо" Карелии.

Реализацией проекта строительства ФОКа будет заниматься известная в Карелии строительная компания "Баренц Групп".

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию спортивного объекта "Динамо" запланированы на 2022 год, накануне 100-летия Общества "Динамо".

Подробности читайте здесь.

фото: © Сергей Красноухов/ТАСС

Министр образования Карелии опубликовал изменения порядка проведения выпускных экзаменов, которые внесены из-за коронавируса

На своей официальной странице в соцсети министр образования Карелии Роман Голубев со ссылкой на Минпросвещения России сообщает, что из-за пандемии COVID-19 внесены изменения в порядок проведения ЕГЭ и ГИА 9 и 11 классов в 2021 году.

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году.

Министр образования Карелии Роман Голубев подробно отметил те моменты, которые изменятся при сдаче выпускных экзаменов из-за коронавируса.

- Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется;

- Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике;

- Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат достаточно будет сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по одному предмету – русскому языку;

- ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году, как и в 2020, проводиться не будет;

- Досрочный период проведения экзаменов для девятиклассников отменен, как и в 11 классах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции;

- Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать учебные предметы по выбору;

- Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021;

- Конкретные даты будут определяться региональными органами управления образованием, либо школами;

- ГИА по русскому языку и математике состоится в период с 24 по 28 мая 2021 года;

- Резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 состоятся в начале июня 2021 года;

- Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный сентябрьский период

- При проведении экзаменов будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов.

фото: vokzal.karelia.ru

Автовокзал Петрозаводска временно изменил пригородное и междугородное расписание автобусов

На официальном сайте автовокзала Петрозаводска опубликованы пригородное и междугородное расписания на период с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года.

Автовокзал отмечает, что в данные расписания могут вноситься изменения.

Отслеживать информацию о внесении изменений в расписания на праздничные дни можно на официальном сайте автовокзала и в группе ВКонтакте.

фото: © shutterstock.com/Nancy Beijersbergen

Минздрав Карелии сообщил, что более 5 тысяч больных коронавирусом получили лекарства на дому

По состоянию на 25 декабря 5238 человек обеспечены лекарственными препаратами на дому на общую сумму 8687,15 тысяч рублей, сообщили в Минзраве Карелии.

В соответствии с соглашением от 31 октября между Минздравом России и правительством Республики Карелия для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, республике выделены средства федерального бюджета в объеме 23,1 млн рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 18 декабря текущего года на эти же цели дополнительно выделены средства федерального бюджета в объеме 12,7 млн рублей.

Таким образом, всего на указанные цели выделено 35,8 млн рублей.

В целях эффективного и своевременного расходования средств федерального бюджета Минздравом Карелии сформированы основная и дополнительная заявки на закупку лекарственных препаратов для обеспечения пациентов.

В настоящее Минздрав закупает лекарственные препараты. С поставщиками заключено 30 государственных контрактов на поставку 13 лекарственных препаратов: Интерферон альфа-2b, Умифеновир, Фавипиравир, Ривароксабан, Апиксабан, Амоксициллин, Амоксициллин + Клавулановая кислота, Парацетамол, Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин, Преднизолон, Дексаметазон на общую сумму 35 367,21 тысяч рублей с учетом дополнительно выделенных средств (98,6%).

Уже осуществлены поставки в Республику Карелия препаратов на общую сумму 21,9 тыс. рублей.

С 23 ноября лекарственные препараты переданы в медицинские организации и выдаются пациентам на дому. Назначение лекарств осуществляет врач в зависимости от тяжести и характера заболевания.

По состоянию на 25 декабря 5238 человек обеспечены лекарственными препаратами на дому на общую сумму 8687,15 тысяч рублей.

фото: администрация Петрозаводска

Стадион "Юность" в Петрозаводске модернизируют и оградят забором

Глава Петрозаводска провела выездное совещание по вопросу развития спортивного комплекса "Юность", сообщили в администрации Петрозаводска.

Модернизация площадки в центре карельской столицы продолжится в 2021 году. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник посетила спортивный комплекс "Юность".

В 2020 году по Программе поддержки местных инициатив на стадионе реконструирован скейтпарк: установлено новое современное оборудование, выполнено освещение. Гостевая парковка вынесена на площадь Кирова, что позволяет обеспечить безопасность юных спортсменов.

Как сообщил руководитель "Дирекции спорта" Василий Филин, в рамках федеральной субсидии совместно со спортивной школой № 7 подготовлен проект реконструкции спортивного ядра. На 2021 год запланирована замена искусственного покрытия основного и запасного полей, основания и покрытия легкоатлетической дорожки. Дополнительно проектом предусмотрено установление ограждения всей территории спортивного комплекса "Юность".

В 2020 году велась большая работа по приведению в соответствие с требованиями нормативно-правовых документов для включения спортивного комплекса "Юность" во всероссийский Реестр спортивных объектов. Комплексу присвоен юридический адрес: по ул. Кирова д. 2. После установки ограждения объект будет включен в Реестр, что позволит проводить мероприятия высокого уровня.

Спортивные сооружения расположенные в пойме реки Лососинка ведут свою историю с 1930 года. В настоящее время это одно из любимых мест занятий спортом у жителей Петрозаводска. На территории проводятся тренировки и соревнования по футболу, легкой атлетике, скейтборду и другим видам спорта. Также на стадионе принимают нормы ГТО. В 2020 году на площадке состоялось почти 100 городских физкультурных и спортивных мероприятий.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В Карелии родители ушибли ребенку голову во время скандала между собой

В Костомукше несовершеннолетняя девочка пострадала во время скандала родителей.

Как сообщает газета "Новости Костомукши", 23 декабря в мэрии состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Рассмотрено 22 административных материала, вынесено штрафов на 33,8 тысячи рублей.

На комиссии рассматривались материалы и в отношении родителей. В некой семье употребляли горячительное до поздней ночи в присутствии несовершеннолетних детей, затем учинили скандал, переросший в драку. В результате пострадала несовершеннолетняя девочка – ей ушибли голову.

Один материал касался нахождения несовершеннолетнего на улице ночью без сопровождения родителей. В шести рассматривались инциденты с распитием подростками алкоголя. Два были посвящены мелким хищениям. Четыре – нарушению масочного режима. Два протокола составлены в отношении несовершеннолетних за шум в ночное время, по одному – за повреждение чужого имущества и неповиновение законным требованиям полиции. Пять материалов комиссия рассматривала по поводу неисполнения родителями своих обязанностей.

Шесть административных правонарушений из этого списка совершил всего один подросток. Мальчик похитил из магазина алкогольный напиток, при этом находился в магазине без маски. После этого он, будучи в нетрезвом состоянии, разбил стекло в подъезде многоквартирного дома, оказал неповиновение полиции, а когда его доставили домой, долго не мог успокоиться, чем мешал соседям глубокой ночью.

фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Идею ЗС Карелии давать льготы по ипотеке на вторичное жилье в Минфине РФ считают бесполезной

Департамент финансовой политики Минфина РФ дал отрицательное заключение на предложение парламента Карелии распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.

Об этом говорится в ответе Департамента на обращение Законодательного собрания Карелии заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

По мнению карельских депутатов, программа льготной ипотеки под 6% годовых должна распространятся не только на новые квартиры, но и на жилье на вторичном рынке. Действующая программа льготной ипотека предусматривает, что банки получают из федерального бюджета компенсации своих убытков, возникающих из-за применения пониженной ставки. Кроме того, в программе участвует государственная компания «ДОМ.РФ», которая также финансируется из бюджета. Чтобы распространить программу на жилье на вторичном рынке, требуется увеличить это финансирование. @На сегодняшний день в малых городах, сельской местности новое жилье нередко не строится, что фактически исключает возможность для молодых семей решить свои жилищные проблемы, воспользовавшись правом на получение кредита (займа) или подписание дополнительного соглашения о рефинансировании по сниженной ставке", - говорится в обращении парламента Карелии. Почему в Минфине РФ против такой идеи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Лиля Кончакова/"Республика"

Ирина Мирошник поблагодарила жителей Петрозаводска за терпение

Глава Петрозаводска поздравила жителей карельской столицы с наступающим Новым годом и поблагодарила за терпение.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подвела итоги года и поздравила горожан с наступающими новогодними праздниками.

- Петрозаводчанам я хочу пожелать на будущий год в первую очередь здоровья. Мы все в уходящем году научились его особенно ценить. Также я хочу поблагодарить наших горожан за терпение: понимаю, насколько непросто им дался этот год и в работе, и в обучении детей, и во всех ограничениях, которые приходилось соблюдать. Нам всем было очень трудно привыкать к новым условиям жизни, но вместе мы справились с этим. Справимся и со всем остальным. От всего сердца желаю всем счастья, любви, поддержки близких и душевного равновесия. Давайте смотреть в новый 2021 год с большими надеждами!

Полную версию интервью с Ириной Мирошник читайте здесь.

фото: © Виталий Невар/ТАСС

Как идет реформа по защите прав дольщиков в Карелии, оценили в Нацбанке РК

Основные показатели проектного финансирования долевого жилищного строительства в Карелии выросли по итогам трех кварталов 2020 года.

Об этом говорится в комментарии, подготовленном региональным Отделением Северо-Западного главного управления Центробанка РФ – Национальным банком по Республике Карелия.

Нацбанк проанализировал результаты перехода на использование счетов эскроу при долевом строительстве в Карелии. Эскроу счет предназначен для защиты прав и денежных средств дольщиков. Доступ к деньгам застройщик получает только после исполнения обязательств. Какие результаты это дало в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Стало известно, сколько в школ в Карелии закрыты на карантин и кто еще учится в обычном режиме

Оперштаб в Карелии дал информацию по карантинам в школах республики.

На текущий момент закрытыми на карантин из-за коронавируса остаются две школы: Сортавальская школа №7 и школа поселка Хаапалампи Сортавальского района.

Во всей республике 1-3 классы с 19 декабря находятся на каникулах.

4-11 классы в 87 школах Карелии работают очно. Это образовательные организации, в которых обучается до 300 человек, а в населенном пункте – спокойная эпидобстановка.

Кроме того, 4 коррекционные школы-интерната продолжают занятия в традиционной форме. Всего почти половина общеобразовательных учреждений работают в очном формате.

4-11 классы во всех остальных школах учатся в дистанционном режиме.

С 28 декабря согласно календарному учебному графику, утвержденному в каждой школе, 4-11 классы начнут выходить на плановые каникулы.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Денис Русинов

Еще 39 детей заразились коронавирусом в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 39 случаев заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 25 декабря по статистике в Карелии было 25706 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2564 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 26 декабря, – уже 26075 ковидных больных, из них 2603 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 39 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умер один человек и 369 заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 26075 человек. Выздоровели – 18828. Умерли 150 пациентов.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОСОВЕТА МАТВЕЕВ ПОЛУЧИЛ СРОК, ФОРЕЛЕВОДЫ ПУСТИЛИ "КРОВАВЫЕ РЕКИ" В СЕГЕЖЕ И СНОС "НЕВСКОГО ПАССАЖА"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда

Заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, осужденного за взятку в 4 млн рублей, отправили в колонию строгого режима на 3,5 года.

После вынесения приговора глава Петрозаводска Ирина Мирошник была вызвана на допрос.

И следом последовали обыски в Петросовете.

Минприроды Карелии подало в суд на форелеводов, пустивших "кровавые реки" в лесу

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии направило иск в суд о запрещении деятельности ООО "Русское море – Аквакультура", сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее власти Карелии обнаружили грубые нарушения форелеводов, устроивших "кровавые реки" в лесу.

Минприроды вынесло предписание форелеводам, которые должны были ликвидировать нарушения. Но "Кровавые реки" продолжают течь по лесу в Карелии, несмотря на проверку Минприроды (ВИДЕО)

В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)

Незаконную пристройку к жилому дому демонтируют через шесть лет после вступления в силу судебного решения о ее сносе.

Громкие дела в суде

Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, гособвинение запросило 2 года и один месяц колонии-поселения

Приговор совершившему смертельное ДТП Кириллу Сортланду будет вынесен 29 декабря.

"Дело Дмитриева" направлено в Санкт-Петербург

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит обоснованность обвинительного приговора известному исследователю сталинских репрессий из Карелии.

Интересно

Стала известна кандидатура нового министра природных ресурсов Карелии

В этой должности приехавшего из Бурятии Алексея Щепина, очевидно, заменит уроженец Карелии, директор филиала "Сименс" в СЗФО Андрей Карпилович.

На елочных базарах столицы Карелии торгуют елками из Пскова (ФОТО)

Елочные базары открылись в столице Карелии, на них торгуют псковскими елками.

фото: pixabay.com / pixel2013

Волонтеры в Петрозаводске просят помочь создать бездомным "мандариновое настроение"

Центр "Попечение" в Петрозаводске запустил в помощь бездомным акцию "Мандариновое настроение".

В паблике социального центра "Попечение" опубликовано приглашение принять участие в акции "Мандариновое настроение".

"Каждое воскресенье мы кормим горячими обедами бездомных, - написали организаторы. - Давайте порадуем их праздничным обедом и подарим подарки, фрукты, сладости. Ведь у них тоже должен быть праздник!"

Что можно подарить людям, которые волею судьбы оказались на улице и выживают в зимнее время года? Конечно, тепло!

С сегодняшнего дня и до 9 января, ежедневно с 10 до 13.00, принимаются подарки для бездомных мужчин ( в основном) и женщин.

Тёплые носки

Рукавицы

Шапки

Шарфы

Трусы(х.б.)

Супы или пюре быстрого приготовления

Чай в пакетиках

Сладости к чаю

Волонтеры отмечают, что непосредственно перед акцией 8 и 9 января с 10 до 13.00 и 10 января- строго до 12.30 можно принести мандарины или другие фрукты и сладости к горячему чаю.

Адрес приема: Вольная, 1.

Обязательно подпишите пакетик - "Мандариновое настроение".

"Давайте подарим надежду тем, кто её совсем потерял!" - призывают организаторы акции.

фото: © petrsu.ru

Министр образования Карелии: "Достаточно сложно пришлось нам без лагерей"

В Карелии, встречающей в этом году полчища туристов, совсем не осталось места для оздоровительного отдыха детей. Ни один из стационарных лагерей в республике не работает.

Власти Карелии отчитались за летнюю оздоровительную кампанию-2029 работой пришкольных лагерей и организацией других малозатратных форм детского отдыха на базе образовательных учреждений. В результате из 2,5 тысяч детей, попавших в отчеты, только 54 ребенка смогли полноценно отдохнуть. Этих ребят, проживающих в районах, отнесенных к Арктической зоне, отправили в детский оздоровительный лагерь "Зори Анапы" в Краснодарский край.

"В Карелии огромный спрос на лагеря. Особенно в этом году, когда по сути выезд из региона из-за пандемии был ограничен. "Полярный круг" в Лоухском районе только и остался. Но это частный лагерь. Достаточно сложно пришлось нам без лагерей", – признался министр образования Карелии Роман Голубев.

Почему закрылись все стационарные лагеря в Карелии, читайте здесь.

"Если бы здание Музея карельского фронта представляло угрозу, я бы не побоялся это сказать"

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов рассказал, почему Музей карельского фронта в Беломорске торжественно открыли раньше ввода здания в эксплуатацию.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов стал гостем авторской рубрики Натальи Захарчук "Кофе со сливками" и ответил на острые вопросы, касающиеся объектов, которые вызвали конфликты.

- Про вас говорят, что вы принципиальный человек. Но давайте поговорим о конфликтных ситуациях, когда вы принимали сторону ваших начальников, хотя могли бы принять другую… Признайтесь, ведь могли бы сказать: не открывайте Музей карельского фронта в Беломорске 30 сентября, мы не успеваем сдать его в эксплуатацию… давайте перенесем сроки. Почему не сказали?

- Потому что мы успели сделать все строительные работы к 30 сентября. В полном объеме. Такое бывает, что строительные работы обгоняют работы на бумаге. Но они их догнали в конечном итоге.

- Но вы же закон нарушили? Нельзя было людей пускать в это здание!

- Мы там с десятками контролеров ходили на этапе строительства, я сам в этом здании был, наверное, раз десять с проверяющими из Минкультуры. Минобороны и Совета безопасности. И мы знали, что здание готово: к указанному сроку все строительные работы были полностью завершены, никаких угроз безопасности не было. Если бумаги не готовы, то это не значит, что дом не готов и опасен.

Поверьте, если бы здание представляло угрозу, я бы не побоялся и не постеснялся это сказать.

О чем еще рассказал Виктор Россыпнов, комментируя скандальные ситуации, читайте в рубрике "Кофе со сливками".

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

К началу декабря размер бюджетного дефицита в Карелии составил около 3 миллиардов рублей

Поступления налога на прибыль в республике упали в 2020 году на 46%.

По итогам 11 месяцев уходящего года в бюджет Карелии поступило 23,6 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом объем этих поступлений сократился на 6%.

Согласно данным республиканского министерства финансов, особенно заметно упали доходы от налога на прибыль. В 2020 году они уменьшились на 46% и к началу декабря составили только 4,2 миллиарда рублей, что обусловлено коронавирусным кризисом. Вместе с тем, поступления в карельскую казну налога на доходы физических лиц выросли на 8% и достигли почти 8,5 миллиарда рублей.

В целом, доходы республиканского бюджета за 11 месяцев уходящего года составили около 51 миллиарда рублей, а расходы – 54 миллиарда.

фото: Столица на Онего

За сутки в Карелии госпитализированы 42 больных пневмонией

Летальных исходов пациентов с внебольничной пневмонией за последние 24 часа в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 3536 пациентов, 101 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Если подсчитать, то получается, что в среднем в месяц пневмонией в Карелии заболевает 320 человек и 9 больных умирают.

В оперштабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: http://eparhia.karelia.ru/

Правительство Карелии помогло собрать рождественские подарки для воспитанников воскресных школ Петрозаводской епархии

В каждый подарок вложена поздравительная открытка от карельского митрополита.

В управлении Петрозаводской епархии Русской православной церкви подготовили подарки для воспитанников епархиальных воскресных школ. Дети получат их в предстоящие рождественские праздники.

Как отметили в епархии, собрать более 650 сладких подарков удалось благодаря поддержке правительства Карелии и благотворителей. В каждый подарок вложена поздравительная открытка от митрополита Карельского и Петрозаводского Константина.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

За время эпидемии в России более трех миллионов человек заразились коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 29 258 случаев COVID-19 в 85 регионах страны.

В России за последние сутки обнаружено 29 258 случаев COVID-19. В итоге за все время зарегистрировано 3 021 964 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, при этом число выписанных пациентов выросло до 2 426 439.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 28 185 человек.

За минувший день в России подтверждено 567 летальных исходов с коронавирусом, за все время в стране 54 226 смертей от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 88,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 511 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 декабря остаются 654 275 человек.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии водителя погрузчика с очень большим ковшом ждет серьезное наказание

В Кондопожском районе водителя погрузчика могут лишить прав за то, что он использовал технику с превышением допустимых габаритов, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопожском районе инспекторы ГИБДД привлекли водителя погрузчика к административной ответственности за управление транспортным средством с превышением допустимых габаритов ковша.

В соответствии с законом за данное нарушение водителю может грозить наказание в виде административного штрафа от 5 до 10 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 2 до 4 месяцев.

В отношении должностного лица предусмотрен штраф от 35 до 40тыс. рублей.

Ранее в Кондопожском районе сотрудники ГИБДД уже штрафовали водителя погрузчика за большой ковш. Правда, неизвестно, наказанию подвергается один тот же водитель или это два разных нарушителя.