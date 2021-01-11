Самые читаемые новости за 11 января

фото: © "Столица на Онего"

Вспышка заболевания, сопровождающегося диареей и рвотой, произошла в санатории Карелии

В праздничные дни в санатории "Марциальные воды" 34 человека заболели норовирусом.

Вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков провел 10 января выездное совещание по вопросу противодействия норовирусу в санатории "Марциальные воды". Вспышка инфекционного заболевания произошла на территории курорта в новогодние праздники. Заболели 34 человека. Об этом сообщила администрация санатория.

"Благодаря оперативным действиям персонала санатория, специалистов Министерства здравоохранения республики, Роспотребнадзора и Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора очаг болезни локализован. Выздоровевшие гости уже уехали из санатория. В санатории остались шесть человек, которые находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении администрация ООО "Санаторий "Марциальные воды".

Норовирусы являются ведущей причиной гастроэнтерита ‒ заболевания, проявляющегося диареей и рвотой. Они способны поражать людей разного возраста и передаваться при общении, а также через окружающие предметы, например, дверные ручки. При этом норовирусы не имеют отношения к коронавирусной инфекции, уточнили в санатории.

По результатам рабочего совещания в "Марциальных водах" было принято решение продолжить проведение дезинфекции и противоэпидемиологических мероприятий на территории курорта. В связи с этим прием гостей приостановлен по 17 января включительно.

Ранее сообщалось, что санаторий "Марциальные воды" попал в число самых популярных направлений для лечебно-оздоровительного отдыха в 2021 году.

фото: Водолазная группа "ДобротворецЪ"

При 17-градусном морозе водолазы-добровольцы искали потерявшегося в Карелии 6-летнего ребенка (ФОТО)

Поиск пропавшего 6-летнего Филиппа на реке Тохмайоки в поселке Хелюля Сортавальского района Карелии не прекращается даже в морозы.

В паблике водолазной группы "ДобротворецЪ" сообщается, как прошел первый день, 10 января, поисковых мероприятий.

"Так, 10 января в 9.47 водолазная группа "ДобротворецЪ" прибыла на место поисковых мероприятий. Старший поисковой группы на месте провел инструктаж. В 10.00 поисковая группа вышла на лёд. Приступили к поисковым работам. Водолазы и дайверы начали подготовку к погружениям. Сделали 303 технологических отверстий во льду. Провели осмотр донной поверхности акватории при помощи двух подводных видеокамер с инфракрасной подсветкой. Провели водолазные спуски на акватории. В 17.00 закончили поисковые работы. За первый день поисковая группа выполнила 4 спуска".

Поиски выполнялись при температуре воздуха минус 17 градусов, температура воды была ноль градусов, глубина акватории - 2-4 метра, видимость под водой - 20-40 см, дно каменистое, илистое.

В поисковых мероприятиях приняли участие водолазы и дайверы из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, а также Следственный комитет России, уголовный розыск МВД, специалисты карельской поисково-спасательной службы,- МЧС Карелии, поисково-спасательный отряд ‘"ЛизаАлерт", спасатели Ладожского пожарно-спасательного отряда.

Общий состав поисковой группы - 15 человек, из них 6 водолазов и дайверов и 11 человек обеспечивали поисковые работы.

В результате поисков ребенок не обнаружен, поэтому работы будут продолжены.

По версии следствия, 6-летний Филипп ушел из дома днем 28 декабря, после чего пропал. Через несколько дней было возбуждено уголовное дело, которое взял под контроль центральный аппарат Следственного комитета России.

К поискам мальчика подключился поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт". Водолазная группа "ДобротворецЪ".

фото: © страница Вконтакте Инна Гордевич/vk.com/id57773253

Минздрав Карелии услышал мольбу жительницы Сегежи и пришел на помощь

Жителя Сегежи, заболевшего пневмонией, в тяжелом состоянии на вертолете доставили в госпиталь Петрозаводска.

В социальных сетях 9 января жительница Сегежи сообщила, что ее 52-летний супруг заболел пневмонией и находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По словам сегежанки, спасти ее мужа в Сегеже не могут, с каждым днем ему становится все хуже и хуже.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - написала жительница Сегежи.

Крик о помощи услышал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, который связался с женщиной и пообещал сделать все возможное для спасения заболевшего.

Как сообщили в Минздраве республики, срочно был собран консилиум реаниматологов, которые обсудили ситуацию и приняли решение, что как только позволит состояние больного, он будет перевезен в Петрозаводск.

В результате 10 января вертолет санавиации доставил сегежанина в ковид-центр Карелии.

"На сегодняшний день доставленный в госпиталь из Сегежи мужчина находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ, врачи борются за его жизнь", - сообщили в пресс-службе Минздрава Карелии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Туристы заплатили за пять дней в Карелии почти миллион рублей

Ассоциация туроператоров включила поездку в Карелию в десятку самых дорогих российских туров.

Индивидуальный тур в Карелию на двоих вошел в топ самых дорогих российских туров 2020 года, заняв в нем восьмое место. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров.

Стоимость тура в Карелию составила 960 тыс. рублей. В расчете на одного человека - 480 тыс. рублей.

Сообщается, что двое туристов приобрели индивидуальный тур в Карелию, состоявшийся в октябре прошлого года. В стоимость входили пятидневная карельская экспедиция на джипе в индивидуальном формате с вертолетными экскурсиями на Ваалам и Кижи. В тур было включено проживание в уникальных объектах размещения, индивидуальный маршрут с сопровождением (водопады Юканкоски, водопады на реке Тохмайоки, горный парк "Рускеала", острова Валаам и Кижи), обеды и ужины в национальных ресторанах премиум-уровня.

Петрозаводск, Кижи и Валаам также входили в программу речного круиза, который приобрела семья из шести человек за 930 тыс. рублей.

В целом, рейтинг самых дорогих российских туров возглавила поездка на Сахалин. Туда семья из семи человек отправилась на неделю и потратила на эти цели 10 млн 114 тыс рублей.

Ранее сообщалось, что Карелия попала в топ-3 популярных направлений для природного туризма.

фото: © Столица на Онего

Семья на внедорожнике попала под фуру в Карелии – водитель погиб

Во время новогодних праздников на трассе в Карелии произошло 11 ДТП, в которых 14 человек пострадали и один погиб, сообщили в ГИБДД Карелии.

В числе происшествий – 2 наезда на пешеходов, 3 съезда в кювет, 4 столкновения транспортных средств. Наибольшее число ДТП зафиксировано с 17 до 18 часов.

ДТП с летальным исходом произошло 4 января в Кондопожском районе около 17.00 водитель тягача Mercedes-Benz Actros 184 с полуприцепом допустил столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате происшествия погиб 45-летний водитель внедорожника, его пассажиры, 42-летняя женщина и 10-летнй ребенок, получили травмы. Также травмирован 30-летний водитель большегруза.

Еще один ребенок, 5-летний пассажир, пострадал в столкновении транспортных средств 7 января в Петрозаводске.

Всего на улицах Петрозаводска за выходные и праздничные дни января произошло 3 ДТП, в которых были травмированы 4 человека.

Отметим, что впервые в течение праздничных дней ГИБДД не давала сводку ДТП.

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии госпитализировали 673 больных коронавирусом

К аппаратам ИВЛ в ковид-центрах республики подключены 8 пациентов, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 11 января, в стационарах находятся 673 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 525 – в состоянии средней тяжести, 140 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 20,9%. Сутками ранее этот показатель составлял 21,9%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 176 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 30879 человека. Выздоровели – 24974. Умерли 186 пациента.

фото: Сегежа групп Ук

В районе Карелии подросток провалился в колодец теплотрассы

Мальчику потребовалась помощь спасателей и врачей, сообщили в МЧС Карелии.

В Сегеже 10 января в 16.08 на улице Северной 12-летний мальчик упал в люк теплотрассы.

На место происшествия прибыли спасатели подразделения МЧС по Сегежскому району.

С помощью троса ребенка подняли.

В результате падения мальчик получил перелом ноги, был госпитализирован с места происшествия.

фото: Дмитрий Беленихин

Коммунальщики в Карелии обезобразили визитную карточку Олонца (ФОТО)

Фотограф в Карелии Дмитрий Беленихин возмущен и расстроен появлением двух столбов, испортивших вид на храм в Олонце.

"Ну вот и всё, для эстетов и фотографов визитная карточка Олонца обезображена, красивых снимков больше не будет, - написал Дмитрий Беленихин на своей странице в соцсети. – Видимо, осваивая бюджет, коммунальщики установили два столба в самом неподходящем для этого месте. Теперь, как не вертись, столбы всегда испортят пейзаж так, что никакой фотошоп не поможет. А ведь можно было эти два тупиковых столба поставить справа от мостика, и самое красивое место сохранило бы своё очарование, а мостик был бы подсвечен".

А ещё, по мнению фотографа, можно было бы подсветить саму церковь, сделав этот островок просто сказочным.

"Но, судя по тому, что крыша и вся земля вокруг 200-летнего храма усыпаны битым кирпичом из рассыпающихся на глазах стен, здесь давно уже никому ничего не нужно, какая уж тут красота", - с горечью констатировал Дмитрий.

Снимки до и после "благоустройства".

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / скриншот видео регистратора

Стало известно, как автомобилист "потерял" капот в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП, после которого автомобилист остался без капота, но решил продолжить движение.

Сегодня утром водитель легкового автомобиля устроил ДТП в районе улицы Шотмана в Петрозаводске и скрылся, оставив на дороге отвалившийся капот.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликована запись видеорегистратора одного из автомобилистов, на которой зафиксирован момент происшествия.

Машина двигалась по улице Шотмана в сторону площади Гагарина. Вероятно, водитель не справился с управлением, после чего автомобиль занесло в сторону металлического ограждения. Машина врезалась в преграду, в результате чего у нее отвалился капот. При этом водитель принял решение продолжить движение.

Ранее об этом происшествии "Столице на Онего" сообщил очевидец ДТП.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

За сутки в Карелии три человека умерли от коронавируса и 176 заразились COVID-19

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жители Петрозаводска 58-ми и 53-х лет, в Олонецкой ЦРБ скончался 75-летний житель села Видлица. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса составило 186 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 176 человек. Из этого числа заболевших – 174 человека, из них 40 имеют симптомы средней тяжести, 4 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии инфицировано коронавирусом 30879 человек.

Выздоровели 24974 пациента, за сутки выписаны по выздоровлению 298 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4962,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2318,2 случая, по Северо-Западу – 3882,3.

фото: © dtpptz.ru

Четыре автомобиля столкнулись на заснеженной трассе в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

В Олонецком районе водитель автомобиля Ford Focus выехал на "встречку" и устроил массовое ДТП.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 9 января в 18.28 в Олонецком районе Карелии, на 325-м километре автодороги Р-21 "Кола", в районе отворотки к населённым пунктам Коткозеро, Утозеро, произошла групповая авария – столкнулись четыре иномарки.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся сначала с Volkswagen Polo, а потом с внедорожниками Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero Sport.

Автомобили разбросало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв, сообщается в паблике.

Видеорегистратор одного из участников происшествия запечатлел момент ДТП.

фото: читатель "Столицы на Онего"

В Петрозаводске водитель "потерял" капот после ДТП и скрылся (ФОТО)

В центре Петрозаводска автомобилист лишился капота после ДТП на улице Шотмана.

Водитель легкового автомобиля попал в ДТП в районе улицы Шотмана в Петрозаводске и скрылся, оставив на дороге отвалившийся капот. Инцидент произошел утром в понедельник, 11 января.

Об этом "Столице на Онего" сообщил очевидец. По его словам, он услышал грохот на улице и увидел уезжающий автомобиль. На земле остался лежать капот.

Ранее появились фото с места аварии, где водитель улетел в кювет на трассе в Карелии.

фото: Инстаграм / rebrov32

Вратарь московского "Спартака" Артём Ребров поделился впечатлениями от поездки в Карелию

Наибольшее впечатление на знаменитого футболиста произвели карельские хаски, которые знают, что такое преемственность.

Артём Ребров рассказал в инстаграме, что во время визита в Карелию посетил питомник собак породы хаски.

"Поездка была интересна тем, что можно было не просто прокатиться в упряжке с собаками, но и самому управлять ездовой повозкой. Также интересно было и узнать, как подготавливают собак и другие интересные факты из жизни четвероногих друзей", - поделился спортсмен.

Наибольшее впечатление на вратаря произвела информация о том, что достигшие почтенного возраста хаски способны обучать более молодых псов.

"Один занимательный факт буквально пробил меня. На вопрос, что делают с собаками, которые не молоды и в силу возраста не могут добиваться высочайших результатов, инструктор ответил не сразу, дав публике порассуждать. Ответы были разные: "Отдыхают", "Фотографируются", "Катают детей"... Однако истина меня удивила и что-то напомнила. Итак, ответ инструктора звучал следующим образом: на самом деле, возрастные хаски очень важны. Они помогают молодым собакам правильно распределять темп, показывают своим примером, как не запутаться в поводьях, при этом поддерживают себя в хорошей форме. Люди могут сколько угодно объяснять собакам, что нужно делать, но только прошедшие тысячи километров собаки, которые стоят вместе с молодыми в упряжке, смогут показать примером, как правильно вести себя и что делать во время тренировок и поездок", - поделился впечатлениями Артё Ребров.

"Казалось бы, собаки... Но даже у животных есть преемственность; связь стариков, передающих знания более молодым собратьям. Все должны идти своим чередом и меняться постепенно", - заключил он.

Ранее сообщалось, что карельский путешественник-полярник Виктор Симонов установит памятный знак своей умершей собаке.

фото: © pixabay.com

Избитый отцом до полусмерти младенец четвертый месяц находится в реанимации в больнице Петрозаводска

Малыш, жестоко избитый отцом, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Ребенок, попавший в реанимацию в возрасте 4-х месяцев, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи Детской республиканской больницы с конца сентября прошлого года борются за его жизнь.

"Ребенок жив, но находится на ИВЛ", – сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Ранее Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

фото: © МВД Карелии

В новогодние праздники в Петрозаводске пропал мужчина (ФОТО)

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, местонахождение которого неизвестно с 5 января, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Александра К. 52 лет, местонахождение которого неизвестно с 5 января.

Приметы: на вид около пятидесяти лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы прямые, седые.

Был одет: в темно-серую куртку, синие джинсы, обут в темно-коричневые ботинки, на голове темно-коричневая вязаная шапка.

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении пропавшего, полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 (8142) 755 000, 8 921 224 10 63, 8 981 402 06 14.

фото: © паблик Вконтатке "Подслушано в Сортавала"/vk.com/podslushanovsortavala

Прокуратура Карелии заинтересовалась ситуацией в Сортавале, где при катании с горки пострадали дети

Ведомство организовало проверку по информации в СМИ о получении двумя маленькими детьми травм при катании с горы в парке Ваккосалми в Сортавале.

"В ходе проверки будут приняты меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в соцсетях появилась информация о том, что 6 и 7 января в парке Ваккосалми на горке рядом с трамплином три человека получили травмы - 2 ребенка и 1 взрослый.

В пресс-службе Минздрава Карелии подтвердили информацию о госпитализации двоих детей, сообщив, что возраст пострадавших 4 и 6 лет.

"В четверг, 7 января, было 7 обращений "ватрушечников" за медицинской помощью в Сортавальскую ЦРБ, в том числе по поводу травм у пяти детей. Госпитализировано двое детей с ушибами и переломами. Их состояние стабильное, без ухудшения. В субботу, 9 января, амбулаторно обратились еще двое "ватрушечников". Помощь оказана", - рассказали в Минздраве республики.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

В России усилен контроль за операциями с наличными

В России начали действовать поправки в "антиотмывочный" закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами.

Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг.

Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.

Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/Leszek Glasner

Вам удалось отдохнуть за 10 праздничных дней? (ОПРОС)

Сегодня, 11 января, - первый рабочий день нового года.

Сегодня большинство жителей вышли на работу, школьники в Карелии продолжили дистанционное обучение.

Позади 10 праздничных выходных, с настоящей зимней погодой.

Вам удалось отдохнуть за 10 праздничных дней?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Прионежская полиция

В новогодние праздники пять пьяных водителей катались по Прионежскому району Карелии

В выходные дни водители садились за руль в пьяном виде, превышали скорость и опасно перевозили детей, сообщили в Прионежской полиции.

С 25 декабря по 10 января при проведении профилактического мероприятия автоинспекторы привлекли к административной ответственности 24 водителя, которые превысили скоростной режим, 13 водителей, нарушивших правила обгона, 9 водителей, перевозивших детей в автомобиле в нарушение ПДД.

Отстранили от управления пять нетрезвых водителей, один из которых, водительское удостоверение никогда не получал, двое водителей отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Накануне Нового года произошло два дорожных происшествия, в которых были травмированы 3 человека.

Накануне Нового года, 29 декабря, в 10.50 в поселке Кварцитный был совершён наезд на 43-летнего пешехода, который вышел на дорогу, не убедившись в безопасности перехода, из-за припаркованного автомобиля.

А 31 декабря в 16.10 лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате были травмированы водители – мужчины 24 и 33 лет.

С начала 2021 года в Прионежском районе дорожных аварий с погибшими и травмированными людьми не зарегистрировано.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Гражданские активисты намерены сохранить в Карелии независимое наблюдение за выборами

В 2021 году республику ждут три крупные избирательные кампании.

В новогодние каникулы в Петрозаводске прошла встреча гражданских активистов, участвующих в общественном наблюдении за выборами. Как было отмечено на встрече, в наступившем году Карелию ждут три крупные избирательные кампании – выборы в Государственную думу России, Законодательное собрание республики и городской совет карельской столицы. Все они пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Впрочем, выборы в Госдуму теперь будут проводиться в течение трех дней, и, по всей видимости, трехдневное голосование ждет жителей Карелии и на выборах в республиканский парламент. Во всяком случае, минувшей осенью депутаты от партии власти уже внесли необходимые изменения в региональное законодательство.

Трехдневные выборы, безусловно, поднимут явку избирателей и снизят эффективность общественного контроля за проведением голосования. Однако гражданские активисты намерены сохранить в Карелии независимое наблюдение за выборами.

Читайте подробнее в материале "Общественному оку закрывают веки".

фото: © "Столица на Онего"

Автовокзал изменил расписание автобусов до аэропорта "Петрозаводск"

Расписание автобусных рейсов до аэропорта "Петрозаводск" и обратно скорректировано в соответствии с графиком прибытия и отправления авиалайнеров, сообщили в Минтранспорта Карелии.

С 11 января начало действовать обновленное расписание следования автобусов "Карелавтотранс-Сервис" 100, 112 и 117А маршрутов из Петрозаводска в одноименный аэропорт и обратно. Изменения в порядок движения пригородных автобусов внесены для удобства авиапассажиров. Теперь автобусы будут прибывать в аэропорт заранее, и пассажиры могли без спешки пройти регистрацию на нужный им авиарейс и сдать багаж. Отправление автобусов из аэропорта также планируется с учетом времени, необходимого для прохождения авиапассажирами всех аэропортовых процедур и получения ими багажа.

С новым расписанием движения автобусов до аэропорта "Петрозаводск" можно ознакомиться здесь.

Ранее автовокзал временно отменил часть рейсов между Петрозаводском и Кондопогой.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число жертв коронавируса в России превысило 62 тысячи человек

За минувшие сутки в России подтверждено 436 летальных исходов жителей с коронавирусом, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 23 315 случаев COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 425 269 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 800 675 человек, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 21 786 пациентов.

За минувшие сутки в России подтверждено 436 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 62 273 смерти пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 93,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано- 383 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 января остаются 625 950 человек.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом у детей

За прошедшие 24 часа в Карелии один ребенок заразился коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 10 января по статистике в Карелии было 30703 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2957 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 11 января, – уже 30879 ковидных больных, из них 2958 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразился коронавирусом один ребенок.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 176 заразилились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 30879 человека. Выздоровели – 24974. Умерли 186 пациента.

фото: © РИА Новости/ Игорь Зарембо

В Карелии мужчина до смерти избил собутыльника

В Сегеже мужчина обвиняется в причинении смерти местному жителю, сообщает карельский Следком.

Сегежские следователи расследуют уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует карельский Следком.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртное в компании своего знакомого в Сегеже. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил потерпевшего, который с травмами был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, как зверское избиение со смертельным исходом в Карелии квалифицировали как "неосторожность"

фото: © Минздрав Карелии

Умер главный травматолог Петрозаводска Олег Юрьян

Ушел из жизни известный врач-травматолог Больницы скорой медицинской помощи Олег Юрьян, сообщили в Минздраве Карелии.

Больше половины жизни Олег Иванович отдал БСМП Петрозаводска. За более чем полувековую профессиональную деятельность он получил звание заслуженного врача Республики Карелия и Российской Федерации, а также по праву считался основоположником травматологической службы Петрозаводска.

Он начал свою трудовую деятельность врачом-травматологом в Республиканской больнице им. Баранова, куда пришёл после окончания первого Московского медицинского института И.М.Сеченова. В 1964 году Олега Ивановича назначили заведующим травматологическим отделением Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска. Многие годы Юрьян успешно выполнял обязанности главного травматолога города.

Под руководством Олега Ивановича отделение травматологии стало самым крупным в Карелии. Кроме врачебной работы, у заведующего отделением хватало времени и на научную деятельность. Он автор около сотни научных публикаций, участник многочисленных конференций травматологов и ортопедов, как российского, так и международного уровня.

Прощание с Олегом Ивановичем состоится 15 января с 13 до 14 часов в траурном зале на улице Вольная, 4.

Напомним, прощание с детским хирургом Игорем Григовичем пройдет в Петрозаводске в среду, 13 января.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

В Петрозаводске главбух обманула судебного пристава на 750 тысяч рублей

В Петрозаводске пресечено злостное неисполнение решения суда главбухом лесопромышленного предприятия, сообщили в прокуратуре Карелии.

По решению суда главный бухгалтер лесопромышленного предприятия в Карелии была обязана перечислять часть своих доходов банку. Тем не менее она умышленно их не выплачивала.

Впоследствии с целью скрыть данный факт она предоставила судебному приставу искаженные сведения о своих доходах. В результате в пользу банка не было перечислено более 750 тыс. рублей.

Правоохранительными органами действия женщины определены как преступление, предусмотренное уголовным кодексом. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину.

В данный момент прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительный акт в отношении главного бухгалтера коммерческой организации. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

фото: vk.com/id419407976 / Артур Парфенчиков

Директора магазина в Карелии отдали под суд за отсутствие у продавцов защиты от коронавируса

Директор магазина привлечен к административной ответственности за несоблюдение ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщили на сайте Беломорского районного суда.

Суд установил, что директор магазина допустила работу персонала без лицевых защитных экранов при отсутствии защитных перегородок между персоналом и потребителями, а также не обеспечила установку стационарного дозатора с антисептиком при входе в магазин.

Суд признал директора магазина виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в минимальном размере.

фото: Столица на Онего

Осужденный в Карелии напал на сотрудника колонии

Заключенный совершил преступление в исправительном учреждении, сообщили в Сегежском городском суде.

Сегежский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении заключенного, который отбывает срок в колонии №1. За бандитизм и разбой он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Отбывая наказание в исправительной колонии строгого режима в ИК-1, заключенный совершил преступление против порядка управления, а именно: дезорганизацию деятельности учреждения, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, в отношении сотрудника колонии, исполнявшего служебные обязанности.

Осужденного суд признал виновным и назначил наказание в виде лишения свободы, с присоединением неотбытого наказания по предыдущему приговору.

фото: © Петросовет

Депутаты Петросовета подарили гранаты врачам ковид-центра Карелии (ФОТО)

Депутаты присоединись к акциям "Лови гранат" и "С Новым годом, ветеран!", которые проходили в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе Петросовета.

В рамках всероссийской благотворительной акции "Лови гранат" волонтеры передают в ковид-стационары фрукты для поддержания иммунитета врачей и медперсонала. В преддверии праздников депутаты Петрозаводского городского Совета Павел Петров и Оксана Политова вручили сотрудникам Республиканской инфекционной больницы и монопрофильного центра на базе госпиталя ветеранов войн гранаты, мандарины и лимоны. Они также поздравили медиков с наступающим Новым годом и поблагодарили их за самоотверженный труд.

Акция "С Новым годом, ветеран!" - это еще одна возможность поблагодарить ветеранов, тружеников тыла за их подвиг и создать им праздничное настроение. В канун Нового года депутат Петросовета и волонтер Екатерина Реутова поддержала акцию, поздравила своих подопечных – пожилых петрозаводчан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в период пандемии коронавирусной инфекции, и передала им новогодние подарки.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 11 января



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