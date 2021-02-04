Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Столица на Онего

"Квирин" принес в Карелию снегопады

Циклон "Квирин" засыпает снегом весь северо-запад России.

В минувшую среду, 3 февраля, на северо-запад страны вышел очередной циклон, получивший у немецких синоптиков "Квирин". Этот посланник Атлантики засыпает снегом весь запад Европейской России – от Петрозаводска до Брянска, сообщает центр погоды "Фобос".

Синоптики прогнозируют снег и метели в Карелии еще на протяжении нескольких дней.

Ранее специалисты карельского Гидрометцентра предупредили о том, что на следующей неделе в Карелию вновь придут сильные морозы. Температура воздуха будет ниже 20 градусов.

"Нас ждет нормальная зима", - констатировали в Гидрометцентре.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Скульпторы режут красоту изо льда и снега у мэрии Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Участники фестиваля "Гиперборея" работают над своими скульптурами на Онежской набережной.

Напомним, в минувший вторник в Петрозаводске состоялось торжественное открытие Международного фестиваля "Гиперборея - 2021". В ходе жеребьевки участники конкурса снежных и ледовых скульптур выбрали номера своих кубов.

Сегодня на Онежской набережной работают мастера из Петрозаводска, Кондопоги, Санкт-Петербурга, Рязани, Ошты, Красноярска, Мурманска, Омска, Королева, Архангельска, Екатеринбурга, Саратова и Белграда (Сербия). Они создадут 30 скульпутр.

"Работа в разгаре, снежные кубы уже обрели очертания фигур, ледяные блоки еще в процессе", - сообщает фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов с набережной.

Фоторепортаж смотрите здесь.

Напомним, композиции конкурсантов будут готовы к 6 февраля. "Гиперборея - 2021" пройдет в формате городского променада.

фото: © ГУП РК РГЦ "Недвижимость"

В Петрозаводске умер Андрей Шандалович

После тяжелой и продолжительной болезни скончался директор Республиканского государственного центра "Недвижимость" Андрей Шандалович.

4 февраля не стало Андрея Шандаловича. Ему было 53 года.

Андрей Владимирович родился в 1968 году в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Долгие годы он занимал руководящие должности в коммерческих организациях, а с 2016 года возглавил ГУП РК РГЦ "Недвижимость".

За время своей работы внес существенный вклад в организацию работы предприятия, наладил взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти республики, зарекомендовал себя грамотным, опытным и эффективным руководителем, деятельность которого всегда была ориентирована на результат.

Профессионал своего дела и одновременно интеллигентный, деликатный человек, Андрей Владимирович пользовался заслуженным авторитетом у сотрудников предприятия.

По итогам 2020 года Андрей Владимирович поощрен Почетным знаком главы республики "За вклад в развитие Республики Карелия" за плодотворное сотрудничество в области технической инвентаризации и учета объектов капитального строительства.

Сотрудники центра выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Шандаловича.

Прощание с Андреем Владимировичем состоится 6 февраля с 13 до 14 часов в траурном зале №2 по улице Вольная, 4 в Петрозаводске.

фото: © Минздрав Карелии

"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Жительница Пудожа написала в соцсети крик о помощи, призывая всех, кто может помочь, спасти ее тяжело заболевшую маму.

"В моей семье случилась беда, моя мама (53 года) попала в Сегежскую ЦРБ. 28 января у нее поднялась температура, мама вызвала врача с Пудожской ЦРБ. Врач приехал, осмотрел, выписал лечение, сказал, что будут звонить каждый день, но так никто не позвонил. Состояние стало ухудшаться, мы вызвали ночью "скорую", "скорая" приехала, сделала укол, послушали ее легкие и сказали, что они чистые. Через день мы сами поехали в нашу больницу, и нам сказали, что у мамы сильное поражение легких. К вечеру ее транспортировали в Сегежу, но и там никакой помощи нет. Чтобы позвать на помощь, маме нужно встать с кровати, при попытке подняться она падает. На сегодняшний день у нее температура держится, сильный кашель, она задыхается. Мы хотим добиться транспортировки в Петрозаводск. Мы сами готовы оплатить вертолет, главное, чтобы оправить ее туда. Помогите, если кто-то может", - написала пудожанка.

В результате сегодня ее маму на вертолете перевезли в Петрозаводск.

"Маму транспортирую, ждем прибытия в госпиталь", - написала благодарная девушка.

Ранее, 9 января, жительница Сегежи в соцсетях написала буквально крик о помощи, что ее 52-летний супруг заболел пневмонией и находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По словам сегежанки, спасти ее мужа в Сегеже не могут, с каждым днем ему становится все хуже и хуже. В результате Минздрав увидел ее пост и перевез заболевшего мужчину в Петрозаводск, но, к сожалению, врачи ковид-центра спасти его не смогли, было слишком поздно.

После смерти 52-летнего сегежанина Минздрав организовал проверку в Сегежской ЦРБ.

фото: © "Столица на Онего"

Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)

Реконструкция здания карельской таможни в Петрозаводске, по всей вероятности, еще привлечет внимание правоохранительных органов.

В Петрозаводске провели реконструкцию здания карельской таможни на улице Ф. Энгельса. Дом из красного кирпича с богатым историческим прошлым превратился в стандартное и безликое офисное здание. Обратившиеся в редакцию "Столицы на Онего" горожане считают, что таким образом была уничтожена визитная карточка Петрозаводска.

"Здание таможни стоит на пересечении улиц Энгельса и Красной. И там десятилетиями сохранялся определенный архитектурный ансамбль из домов, построенных из красного кирпича. В него входило здание статистики и таможни. А теперь вместо таможни появился серый офис-монстр…", - написали в редакцию возмущенные петрозаводчане.

Между тем, как стало известно, реконструкция здания карельской таможни обошлась в 90 млн рублей из федерального бюджета (информация об этом содержится на сайте госзакупок). При этом госконтракт был заключен карельской таможней с единственным участником аукциона – крупной строительной фирмой, в середине 2019 года. Почему победила именно эта строительная компания, и в торгах не смогли принять участие другие желающие, остается загадкой.

По словам очевидцев, работы на объекте проводились другими организациями, при этом сроки завершения строительства неоднократно переносились. Этот блок здания уже считали отремонтированным и введенным в эксплуатацию, но в нем не работали системы отопления, вентиляции и кондиционирования; не были завершены и строительно-монтажные работы.

"Столица на Онего" направила запрос в таможню, чтобы прояснить ситуацию.

фото: ДТП ПТЗ/vk.com/dtpptz

В Петрозаводске четыре автомобиля раскидало по шоссе после ДТП (ВИДЕО)

Групповое ДТП произошло на Лососинском шоссе у автозаправки.

В минувшую среду около 18.00, когда город встал в пробках из-за снегопада, на Лососинском шоссе, в районе пересечения с Высотным проездом столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из участников ДТП вылетел за пределы проезжей части в сугроб, остальные машины раскидало по дороге. В результате на шоссе у автозаправки образовался затор.

Очевидцы выложили фото и видео дорожной ситуации, сложившейся из-за аварии на Лососинском шоссе, в паблике ДТП ПТЗ.

Ранее внедорожник вылетел на тротуар после ДТП на перекрестке в Петрозаводске.

фото: © кадр из видео

Кроссовер наехал на сугроб и перевернулся в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Древлянке перевернулся Renault Duster.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент аварии, как сегодня днем, 4 февраля в 14.18, на пересечении пр.Лесной и ул.Древлянка водитель автомобиля Renault Duster при попытке избежать столкновения с впереди идущей машиной наехал на сугроб и перевернулся.

По информации ГИБДД Петрозаводска, в ДТП никто не пострадал.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Коронавирус унес жизни еще трех пожилых жителей Карелии

Всего за время пандемии в Карелии скончались 240 больных коронавирусом, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки, 3 февраля, в Карелии зарегистрировано еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Медвежьегорской ЦРБ скончалась 71-летняя жительница Медвежьегорска, в Республиканской инфекционной больнице умер 72-летний петрозаводчанин, в Межрайонной больнице №1 скончался 72-летний житель Костомукши. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса на сегодняшний день составляет 240 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 237 человек. Из этого числа заболевших – 216 человек, из них 33 имеют симптомы средней тяжести, 12 – в тяжелом состоянии.

Всего в Карелии инфицирован 37061 человек.

Выздоровели 31874 человека, выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 287 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5958,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2658,4 случая, по Северо-Западу – 4670,6.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Как инспекторы спасали автомобилистов на заваленных снегом улицах Петрозаводска (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД карельской столицы помогали автомобилистам выбираться из сложных ситуаций на неубранных городских дорогах.

Госавтоинспекция Петрозаводка разместила в своем паблике фотографии, на которых запечатлены инспекторы, которые помогают автовладельцам выбираться из снежных завалов на улицах Петрозаводска.

"Вчера погода устроила настоящее испытание для петрозаводских водителей. Многие автомобилисты оказались в сложной ситуации и не могли справиться с последствиями снегопада. Инспекторы ДПС неоднократно приходили на помощь участникам дорожного движения: помогали выбираться из сугробов, вызывали специальный транспорт для уборки дороги и буксировки грузовых транспортных средств, оказывали помощь в устранении технических неполадок транспортных средств", - сообщают в ГИБДД.

В ближайшие дни в Карелии ожидается снег, местами метель. Госавтоинспекция Петрозаводска рекомендует начинающим водителям в условиях снегопада воздержаться от управления автомобилем.

Ранее власти Петрозаводска рассказывали о круглосуточной борьбе со снегом и льдом на городских улицах.

фото: © Минздрав Карелии

Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с перевозкой коронавирусной больной из Сегежи в Петрозаводск

Сегодня из-за крика о помощи в соцсети Минздрав перевел пациентку, заболевшую ковидом, из Сегежской больницы в госпиталь в Петрозаводск.

Как рассказали в пресс-службе Минздрава Карелии, сегодня в социальных сетях размещена информация о пациентке С. из Пудожа, госпитализированной для лечения коронавирусной инфекции в специализированное инфекционное отделение Сегежской центральной районной больницы. Информация содержала требование о переводе пациентки в монопрофильный ковидный центр на базе Госпиталя для ветеранов войн, так как в Сегеже "никакой помощи нет".

"Пациентка С. поступила в инфекционное отделение Сегежской ЦРБ 2 февраля. Ей проведены все исследования, включая ПЦР-исследование на наличие коронавируса, КТ-исследование, выявившее острую двустороннюю пневмонию. Лечение назначено в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции. Пациентка пробыла в больнице под наблюдением квалифицированных специалистов ЦРБ чуть более суток. Сегодня больная не лихорадит, хрипов нет, сатурация 98 – состояние средней степени тяжести. Вместе с тем с учетом наличия сопутствующих патологий больная переведена в Петрозаводск, в ковидный центр на базе госпиталя. В экстренной госпитализации в ковид-центр по тяжести состояния пациентка не нуждалась", - сказали в Минздраве.

По словам ведомства, во всех межрайонных ковидных отделениях, включая инфекционное отделение Сегежской ЦРБ, созданы условия для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе с тяжелой пневмонией. Кроме того, врачам доступны онлайн-консультации по трудным случаям заболевания с ведущими специалистами республики в области лечения COVID-19.

Вопросы экстренного или планового перевода в петрозаводский монопрофильный центр решаются специалистами в зависимости от тяжести состояния больного.

В 2020 году в ковид-центре на базе госпиталя получили лечение 2049 человек, в том числе 676 – больные коронавирусом из районов республики, из них 46 – направлены на госпитализацию из Сегежской ЦРБ. В январе 2021 года в ковидном стационаре на базе госпиталя пролечено 77 больных из районов Карелии.

Напомним, пост о помощи маме разместила в соцсети пудожанка, а ранее спасти мужа просила сегежанка. Мужчину, к сожалению, спасти не успели, а жительницу Пудожа привезли в ковид-центр вовремя.

фото: Яндекс. Панорама

Власти Карелии рассчитывают пустить поезда и самолеты в Пудож

Правительство Карелии планирует возобновление авиасообщения с Пудожем и строительство железнодорожной ветки для запуска поездов в данном направлении.

Об этом было объявлено на совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому развитию Пудожского района.

В Пудоже расположена старая посадочная площадка (на фото), которая будет реконструирована после создания федерального казенного предприятия "Аэропорты Карелия" на базе аэропорта "Петрозаводск". В это предприятие войдут все районные аэродромы республики. Кроме того, правительство рассчитывает, что в Пудожском районе появится железнодорожный транспорт. Как это возможно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Лев Федосеев / ТАСС

Пьяный замполит обматерил по громкой связи мичмана и его жену во время карантина на подлодке "Карелия"

Позднее замполит заявил, что не пил спиртное, а использовал его для обеззараживания помещения и собственных рук в период пандемии коронавируса.

Скандал произошел во время пандемии коронавируса на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения "Карелия" в июле 2020 года, информирует "Коммерсантъ".

Заместитель командира по военно-политической работе крейсера получил неполное служебное соответствие за то, что пил спиртное на его борту и оскорбил подчиненного и его беременную жену. Фигурант скандала утверждает, что с помощью спиртного он боролся с ковидом.

Разбор конфликта военнослужащих провел командир подлодки капитан 1-го ранга Антон Масленников.

"Из пояснений, которые командир дал потом суду, следовало, что одного из участников стычки, замполита капитана 2-го ранга Константина Фролкина, он нашел в его каюте. Тот пребывал "в расстроенных чувствах", и у него имелись явные признаки алкогольного опьянения: покраснение кожи и глаз, а также запах алкоголя изо рта. По словам командира, заместитель признался ему в том, что пил спиртное, поругался с мичманом, а потом продолжил пить", - сообщает "Коммерсантъ".

Как выяснилось, беременная супруга мичмана, запертого на карантин вместе с экипажем на подлодке, не могла оформить продление договора о социальном найме жилья с администрацией ЗАТО Александровск (Мурманская область). В этой связи мичман решил обратиться к замполиту, но нашел его пьяным в медицинском кубрике.

"По словам пострадавшего, фактически послав его, капитан 2-го ранга проследовал на центральный пост, откуда, не стесняясь в выражениях как в адрес мичмана, так и его супруги, повторил сказанное ранее по громкой связи. Смысл выражений, по словам очевидцев, сводился к тому, что подчиненный сам должен решать свои проблемы. После этого мичман отправился на центральный пост, чтобы поговорить с командиром, но его вовремя остановили", - сообщает издание.

Командиру лодки было доложено о происшествии. Замполиту Фролкину было объявлено неполное служебное соответствие. С наложенным на него взысканием тот не согласился и обратился в Гаджиевский гарнизонный военный суд. Военный утверждал, что не пил и не ругался, отрицая конфликт.

Однако факт ругани подтвердили очевидцы. Тогда замполит ответил, что "нецензурную брань использовал без умысла оскорбить кого бы то ни было". Он также пояснил, что спиртное из найденных у него бутылок в условиях пандемии использовал для обеззараживания рук, предметов и самого помещения. Замполит подчеркивал, что объективными доказательствами его пьянства командир подводного крейсера не располагает.

В гарнизонном суде капитан 2-го ранга Фролкин дело проиграл, но после этого обратился в апелляционную инстанцию — Северный флотский военный суд. Причем его требования были поддержаны военным прокурором, который настаивал на отмене приказа командира "Карелии". Однако суд постановил, что протест надзорного органа и другие обстоятельства не влияют "на правильность принятого по данному делу решения". Аналогичную позицию занял и кассационный военный суд, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее сообщалось, как экс-глава республики Худилайнен дарил нарды из карельской березы экипажу подлодки "Карелия".

фото: © скриншот из мультфильма "Про Ивана-дурака"

Житель глубинки Карелии быстро съездил в Санкт-Петербург и Петрозаводск, чтобы перевести мошенникам 2 млн рублей

В Лахденпохье 35-летний местный житель в течение нескольких дней переводил мошенникам крупные суммы денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 35-летний житель Лахденпохьи. Он сообщил, что в течение нескольких дней переводил неизвестным крупные суммы денег.

Мужчина пояснил, что сначала с ним на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности одного из известных банков. Звонивший предупредил горожанина о том, что на его имя кто-то пытается взять кредит. Выяснив, что заявитель об этом ничего не знает, "работник" финансовой организации предложил предотвратить противоправные действия и аннулировать заём. Для этого необходимо было сделать следующее: оформить на себя долговые обязательства в размере 1 190 506 рублей, обналичить эту сумму и перевести её на "специальный" счёт. Как только деньги на него поступят, обещал голос в трубке, кредит автоматически закроется, а клиенту будет сделан возврат денежных средств. Так как по месту жительства нужного банкомата не было, мужчина отправился в Санкт-Петербург. Выполнил все продиктованные ему инструкции и вернулся обратно.

Однако на этом злоумышленники не остановились. На следующий день заявителю позвонил "сотрудник" уже другого кредитного учреждения. Рассказал уже знакомую ему историю и убедил жителя Лахденпохьи отправиться в Петрозаводск, оформить на себя долговые обязательства в размере 472 160 рублей, обналичить деньги и перевести их на "защищённый" счёт. Как только транзакция была совершена, с потерпевшим связался "специалист" ещё одного банка. В ходе разговора мужчину убедили взять третий кредит на сумму 300 тысяч рублей и проделать с этой суммой вышеперечисленные действия. После заявителю пытались навязать и четвёртый по счёту заём, однако в этот момент он понял, что попался на уловку мошенников, и обратился в полицию.

В похожей ситуации оказалась и 48-летняя жительница Муезерского района. Под предлогом предотвращения противоправных действий и аннулирования оформленного на неё неизвестными кредита "работник банка" убедил женщину взять на себя долговые обязательства в размере 950 тысяч рублей. Она выполнила всё, что ей сказал звонивший из финансовой организации "специалист". То, что её обманули, женщина осознала лишь тогда, когда рассказала о случившемся своим знакомым. Они и порекомендовали ей написать заявление в правоохранительные органы.

В настоящий момент по каждому факту мошеннических действий стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Помните, что сотрудники службы безопасности банков не звонят своим клиентам с подобными предложениями. Работники финансовых учреждений никогда не будут убеждать вас перевести личные сбережения на некие «специальные» счета. Ни в коем случае не передавайте персональную информацию о своих банковских картах чужим людям. Никому не сообщайте ПИН-коды и пароли из СМС. Не вступайте в диалог с людьми, которые под диктовку заставляют совершить какую-либо манипуляцию с вашими денежными средствами. Если вас просят выполнить вышеперечисленные действия, немедленно завершите разговор.

фото: © Илья Тимин

За сутки резко сократилось число коек для коронавирусных больных в Карелии

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 588 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 4 февраля, в стационарах находятся 588 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 501 - в состоянии средней тяжести, 76 тяжелобольных и 11 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии 3 февраля было 33,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом, за сутки это число снизилось до 23,1.

Напомним, за сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека, инфицированы COVID-19 еще 237 человек. Всего умерли 240 пациентов. С начала пандемии инфицирован 37061 житель республики, выздоровели 31874 заболевших.

фото: http://www.karjalansivistysseura.fi

"После восстания примерно 12 тысяч карелов ушли в Финляндию"

Последнему крупному выступлению карелов против Советской власти исполняется сто лет.

В нынешнем году исполняется сто лет Карельскому восстанию – последнему крупному выступлению карелов против Советской власти. О том, что заставило население северных карельских волостей взяться в 1921 году за оружие, и чем закончилось это восстание, "Столица на Онего" попросила рассказать научного сотрудника Университета Восточной Финляндии Александра Осипова.

"После этого восстания примерно 12 тысяч карелов ушли в Финляндию, – отметил историк. – То есть практически все оставшиеся в живых участники этих событий и жители ближайших деревень. Архивные сводки, которые рассказывают о том, что стало с карельскими деревнями после восстания, очень печальны. В некоторых деревнях остались одни старики. Тех, кто ушел в Финляндию, распределили в пункты для приема беженцев в разных городах. Кто-то устроился на работу, дети пошли в школу, но очень многие не прижились, и началась обратная миграция".

Читайте полностью в статье "После восстания в некоторых деревнях остались только старики.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Оперативники в Карелии взяли распространителя наркотиков с поличным (ВИДЕО)

Петрозаводские оперативники задержали подозреваемого в сбыте запрещённых сильнодействующих веществ, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Петрозаводску в ходе оперативных мероприятий узнали, что 26-летний уроженец Костомукши сбывает в карельской столице запрещённые вещества.

В январе молодой человек был задержан с поличным в момент, когда совершил "закладку". У него изъяли более 160 граммов наркотика синтетического и растительного происхождения.

Установлено, что незаконным бизнесом подозреваемый занимался с осени прошлого года. Он "представлял" одну из торговых интернет-площадок, осуществляющую свою незаконную деятельность в крупных городах страны, в том числе в Петрозаводске. Молодой человек хранил партии запрещенного вещества у себя дома, а когда поступал заказ – доставлял товар в тайники. В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъято более 500 граммов синтетического наркотика, приготовленного к сбыту.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Ему инкриминируется порядка 20 эпизодов преступной деятельности. Фигурант помещён под стражу. В рамках возбуждённых уголовных дел проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, а также возможные соучастники.

фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz

Звезды посыпались с обновленной тумбы "1941-1945" в сквере у танка в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Отреставрированная летом мемориальная тумба у памятника "Танк Т-34" стала разрушаться.

Мемориальная тумба "1941-1945", которую в прошлом году в рамках реконструкции сквера Ивана Молчанова обшили, смонтировав на ней световую инсталляцию, стала терять звезды. Фото с разрушающимся памятником опубликовали в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"Администрация Петрозаводска, когда уже пластмассовая звезда на мемориальной тумбе с надписью 1941 -1945" в сквере им. Ивана Молчанова будет отремонтирована и вновь станет красной?" - интересуются петрозаводчане в паблике.

При этом горожане считают, что стыдно, что в Карелии, где достаточно развита горнодобывающая промышленность, власти ее столицы не нашли достойного красивого природного камня для памятника. Решение администрации обшить мемориальную тумбу, посвященную Великой Отечественной войне, дешевыми серыми композитными панелями "под камень" и установить на нее пластмассовые звезды петрозаводчане считают странным.

Напомним, сквер Ивана Молчанова попал в число объектов для благоустройства в рамках подготовки к 100-летию Карелии. Подрядчик проложил здесь подземную кабельную линию, установил опоры наружного освещения, бортовые камни, замостил брусчаткой пешеходную инфраструктуру. Постамент памятника "Танк Т-34" покрасили, а мемориальную тумбу "1941-1945" обшили и смонтировали на ней световую инсталляцию с годами Великой Отечественной войны.

фото: © Лютеране России - Церковь Ингрии/elci.ru

Умер пастор лютеранской церкви Петрозаводска

Ушел из жизни пастор евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии Иван Паккарь.

Пастор скончался в возрасте 93-х лет, сообщили в Миннаце Карелии.

Иван Паккарь (Юхо Паккарь) жил в Карелии с 1949 года. Он служил настоятелем прихода в поселке Чална, на протяжении долгих лет был проповедником и миссионером в тех местах, куда его приглашали верующие, посещал многие приходы Карелии.

Почти до последних дней Иван Иванович читал на богослужениях прихода Петрозаводска Библию на родном финском языке. Смирение, сердечная простота, искренность, любовь к окружающим – такими словами отзываются о пасторе прихожане.

В Миннаце республике выразили соболезнование родным Ивана Ивановича и всем, кто знал его.

Прощание с пастором состоится 6 февраля с 10:00 до 11:00 в лютеранской церкви Петрозаводска (Древлянская набережная, 25).

Напомним, в конце января Петрозаводск простился с писателем и "главным лесным журналистом" Карелии Николаем Сабурым.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Бензин в Петрозаводске дорожает каждую неделю: новые цены

Бензин и дизельное топливо подорожали в Петрозаводске за неделю на 0,1%-0,2%.

Это следует из проведенного Карелистатом мониторинга потребительских цен за период с 26 января по 1 февраля 2021 года.

Бензин АИ-92 и АИ-95 подорожали на 0,1% - в среднем, до 43 рублей 93 копеек и 47 рублей 26 копеек за литр. О ценах на АИ-98 и дизельное топливо читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Ужас, что творится: "Голодные собаки в приюте на севере Карелии скоро начнут жрать друг друга" (ВИДЕО)

Жители Сегежи в шоке от условий, в каких условиях находятся животные в приюте "Верный друг".

Жители Сегежи обеспокоены ситуацией, сложившейся в приюте для животных "Верный друг". По словам сегежан, условия для собак здесь чудовищные. Голодные животные воют ночью и днем.

"Ужас у нас творится в приюте на птичнике… Собаки голодные скоро друг друга жрать будут. Вольеры загажены, везде подкопы. Собаки убегают. Везде висят замки. Попасть туда трудно, чтобы накормить животных. Хозяев вообще там не видно. Надо срочно собак оттуда забирать, иначе они погибнут", - пишут в паблике "Сегежа online".

Активисты разместили в паблике видео, где они запечатлели, как пытались накормить голодающих постояльцев приюта. Женщины побоялись выпускать собак из тесных вольеров, чтобы животные не набросились друг на друга.

"Вот реально крик души! Сейчас увидела, какой ужас твориться в приюте "Верный друг". Зачем так издеваться над животными?! Это нельзя так оставлять. Столько животных погибает," – возмущается сегежанка после посещения приюта и требует привлечь к отвественности виновных.

Ранее два приюта для животных в Карелии получили гранты Парфенчикова.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Уголовный розыск Петрозаводска ищет мужчину, подозреваемого в преступлении (ВИДЕО)

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже, сообщили МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданина, изображенного на видеозаписи. Он может быть причастен к хищению.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят сообщать по телефону: 8 (921) 018-09-05. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © паблик Вконтакте "Муезерский район"/vk.com/muezerskyru

Охотники добыли пять волков, терроризировавших жителей поселков на севере Карелии

Жители Муезерского района жалуются на хищников, которые гуляют по поселкам по ночам.

С начала года участились случаи захода волков в населенные пункты Муезерского района. Этому способствуют суровые погодные условия этой зимы - высокий уровень снегового покрова, ограничивающий передвижение хищников, а также сильные морозы. Об этом сообщили в администрации района со ссылкой на представителя охотнадзора.

Так, неоднократные жалобы поступали от жителей поселков Муезерский, Ледмозеро и Тикша. Волки заходят в населенные пункты по ночам, обычно с 2 до 5 часов ночи в поисках собак и кошек. Их провоцируют собаки, которые не закрыты в вольеры, а живут около дома на привязи.

Как сообщается в паблике Муезерского района, с начала этого года охотниками добыто 5 волков. За добычу волка охотник получает премию 10 тысяч рублей и право получения разрешения на добычу лося.

"Охотой на волка занимается много наших охотников, поэтому не рекомендуем гражданам в этот период выгуливать собак без привязи вблизи поселков - они могут попасть в установленный на волка капкан - последствия будут печальные", - предупреждают госинспекторы отдела охотнадзора. Они также советуют жителям поселков закрывать дома своих домашних животных.

Ранее житель Карелии рассказал о растерзании волками местной собаки.

фото: Подслушано в ПТЗ/vk.com/podslushanovptz

Власти Петрозаводска пообещали быстро вернуть на место упавшую звезду на военном мемориале

Звезду в сквере Ивана Молчанова восстановят до конца недели, обещают в администрации столицы Карелии.

Компания "КарелСтройУправление" планирует восстановить световую звезду на мемориальной тумбе в сквере Ивана Молчанова до конца недели. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В администрации сообщают, что в середине января неизвестные повредили деталь инсталляции "1941-1945". Сейчас изготовленные по индивидуальному размеру запасные элементы конструкции доставили в город. Подрядчик отремонтирует объект по гарантии. Петрозаводская полиция ищет причастных к повреждению конструкции.

Территорию в районе пересечения Первомайского проспекта с улицами Шотмана и Мелентьевой благоустроили в прошлом году в рамках мероприятий к 100-летию Карелии. На месте проложили подземную кабельную линию, установили опоры наружного освещения, бортовые камни, замостили брусчаткой пешеходную инфраструктуру. Постамент памятника "Танк Т-34" покрасили, а мемориальную тумбу "1941-1945" обшили и смонтировали на ней световую инсталляцию.

Затем звезды "посыпались" с обновленной тумбы в сквере у танка.

"Администрация Петрозаводска, когда уже пластмассовая звезда на мемориальной тумбе с надписью 1941-1945" в сквере им. Ивана Молчанова будет отремонтирована и вновь станет красной?" - поинтересовались петрозаводчане в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

Горожане также возмутились в целом качеством произведенных работ на объекте. Людей не устроило решение властей обшить мемориальную тумбу, посвященную Великой Отечественной войне, дешевыми серыми композитными панелями "под камень" и установить на нее пластмассовые звезды.

фото: pixabay

Какие продукты питания больше всего выросли в цене в 2020 году: статистика по Карелии

Лидерами по росту цен среди продуктов питания в 2020 году стали сахар, картофель и подсолнечное масло.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Сахар подорожал за год в 1,6 раза, картофель – на 42%, подсолнечное масло – на 21,4%. Кроме того, резко выросли цены на макаронные изделия (19,4%), крупу и бобовые (19%). На сколько подорожали другие продукты питания, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: сайт правительства Карелии

Подготовлены законопроекты об описании границ Карелии, Ленинградской и Мурманской областей

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектами об утверждении соглашений об описании границ республики с Ленинградской и Мурманской областями.

Такие соглашения ранее подписали глава Карелии Артур Парфенчиков и губернаторы соседних областей, но для вступления этих документов в силу требуется утвердить их на законодательном уровне.

К проектам законов приложено детальное картографическое описание местоположения границ Карелии, Ленинградской и Мурманской областей и копии соглашений между губернаторами.

В соглашениях содержится отдельный пункт, в котором оговаривается, что границы между регионами не изменятся.

Для чего требуется принять такие законопроекты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев

"Рак - не приговор": глава Минздрава Карелии рассказал о борьбе с онкологией в регионе

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков во Всемирный день борьбы против рака сообщил о том, как в Карелии помогают больным онкологическими заболеваниями.

Михаил Охлопков выразил на своей странице в соцсети благодарность людям, которые оказывают поддержку онкологическим больным.

"В этот день особые слова признательности мы адресуем всем, кто помогает людям, столкнувшимся с этим заболеванием, противостоять ему и продолжать жить; всем тем, кто поддерживает их делом и словом; всем тем, кто поддерживает в них веру, что рак — это не приговор: ученому сообществу, докторам, родным, друзьям…", - заявил министр.

Как сообщил Охлопков, в настоящее время помощь больным онкологическими заболеваниями и тем, у кого имеется подозрение на болезнь, действует на нескольких уровнях.

"В целях организации своевременной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями или с подозрением на рак в Республике Карелия действует трехуровневая система оказания помощи пациентам: первый уровень – медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в которых функционируют первичные онкологические и смотровые кабинеты, кабинеты и отделения профилактики; второй уровень – межрайонные медицинские центры, на базе которых запланировано создание 4 Центров амбулаторной онкологической помощи. В июле 2020 года открыт первый из них – в Межрайонной больнице № 1 (г. Костомукша), на 2021 год запланировано открытие центра в г. Сегежа, на 2022 год – в г. Сортавала, на 2023 год – в г. Петрозаводск; третий уровень – специализированная медицинская помощь, оказываемая на базе Республиканского онкологического диспансера, Детской республиканской больницы и Республиканской больницы имени В.А. Баранова", - написал глава карельского Минздрава.

По данным Минздрава, в течение последних пяти лет в Карелии ежегодно регистрируется около трех тысяч новых случаев злокачественных заболеваний, из них больше половины (55-57%) – на ранних стадиях. У мужчин лидируют заболевания легкого, предстательной железы, желудка; у женщин - рак молочной железы, кожи, тела матки.

Михаил Охлопков заявил о важности профилактики рака и назвал пять основных факторов, увеличивающих риск онкозаболеваний. Это употребление табака, употребление алкоголя, отсутствие физической активности, высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и овощей.

"Конечно, чтобы не допустить заболевания, нужно соблюдать меры профилактики. Это не только регулярные визиты к врачам и медицинские осмотры. Это ещё и отказ от вредных привычек и здоровый образ жизни", - резюмировал Охлопков.

Ранее сообщалось, что в онкодиспансере Карелии открылось новое амбулаторно-поликлиническое подразделение.

фото: Новости компании

МТС "прокачала" связь на дорогах и в поселках Карелии

В Карелии завершен проект по обеспечению LTE-интернетом республиканских участков федеральных трасс, региональных автодорог и железнодорожных станций республики. Об этом сообщили в МТС.

Использовать весь потенциал онлайн-сервисов теперь могут автолюбители, чей путь пролегает по федеральной трассе Р-21 "Кола", связывающей Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск, а также А-121 "Сортавала" и А-119 "Вологда – Медвежьегорск". Новое покрытие также появилось вдоль региональных автодорог и расположенных вдоль них населенных пунктов. Мобильный LTE-интернет впервые появился в поселках Пийтсиеки и Леппясюрья, находящихся на дороге, связывающей города Суоярви, Питкяранта и Сортавала, а также поселках Новое Юшкозеро и Боровой в Калевальском районе и Кочкома. Новое покрытие от МТС также появилось в селе Ругозеро, поселках Сосновец и Летнереченский, расположенных на дорогах, ведущих от городов Костомукша и Беломорск до федеральной трассы Р-21.

Улучшения также могут заметить абоненты МТС в поселках Кяппесельга Кондопожского района, Ладва-Ветка, Прионежского района, деревне Торосозеро Олонецкого района, а также на станции Кузема Кемского района.

"Качественная и бесперебойная связь и интернет на дорогах – один из показателей безопасности автолюбителей и комфорта в путешествиях, в пути важно не только иметь возможность связаться с экстренными службами, но и иметь доступ ко всему спектру современных сервисов на основе передачи данных, – рассказал директор регионального филиала МТС Александр Кочкин. – Отдельно отмечу, что благодаря нашей работе на трассах жители многих близлежащих населенных пунктов, таких как Пийтсиеки и Леппясюрья, Новое Юшкозеро и Кочкома, впервые получили возможность пользоваться услугами скоростного мобильного интернета, что значительно повышает уровень жизни".

фото: © pixabay.com

фото: Минсельхоз Карелии

Суд вернул заявление о банкротстве госпредприятия, о возрождении которого говорили власти Карелии

Налоговая служба, подавшая в суд заявление о банкротстве государственного совхоза "Ведлозерский", сообщила о погашении части задолженности предприятия, но суд вернул иск по другой причине.

Об этом говорится в комментарии регионального Управления ФНС.

Арбитражный суд Карелии 2 февраля принял заявление УФНС о признании АО "Ведлозерский" банкротом. Размер финансовых претензий УФНС на тот момент составлял 4,7 млн рублей. Суд вернул иск, но это связано не с погашением части задолженности, а с другой причиной – к заявлению был приложен не полный комплект документов, пояснили в налоговой службе. В УФНС сообщили, что совхоз работает в штатном режиме и руководство принимает меры для полного погашения задолженности. Как сообщалось ранее, в прошлом году власти Карелии выделили этому предприятию более 500 млн рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Опрос показал, что почти 40% жителей Карелии с трудом дотягивает от зарплаты до зарплаты

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter провели опрос среди жителей Карелии и выяснили, достаточно ли им заработной платы.

Из общего числа респондентов 36% сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, еще 39% признались, что на заработанные деньги они живут с большим трудом, а еще 20% пожаловались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть даже ключевые потребности.

Чаще всех о нехватке денег говорили представители рабочего и административного персонала, а также транспортной сферы. Среди тех, кто не испытывают никаких материальных проблем, преобладают сотрудников банков, ИТ-специалистов и строители. Участники опроса также рассказали, куда уходят деньги и на чем приходиться экономить. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще один пожилой житель Карелии умер от пневмонии

Число жертв внебольничной пневмонии в Карелии увеличилось до 113.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 4 февраля, зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 88-летний мужчина, который имел сопутствующую соматическую патологию. Его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Всего с начала пандемии от пневмонии в республике скончались 113 пациентов.

За минувшие сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 4647 пациентов.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне за сутки 19 человек попали в больницы с пневмонией в Карелии.