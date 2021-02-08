Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса

В Кеми на пятый день после прививки от коронавируса скончался 40-летний мужчина, но Минздрав говорит о переохлаждении пациента после вакцинации.

В соцести появилась информация, что в Кеми умер 40-летний мужчина, который сделал прививку от коронавируса.

"В Кеми умер мужчина, 40 лет. Машинист электровоза умер на пятые сутки после вакцинации, развилась сильнейшая пневмония, и спасти его не смогли", - пишут соцсети.

Также в паблике уточняют, что мужчина был абсолютно здоров, "обращался к врачам с температурой после вакцинации, но ему сказали, что все нормально".

Сегодня умершего хоронят.

В Минздраве Карелии прокомментировали данное сообщение, опровергнув то, что причиной смерти могла стать прививка.

"Специалисты не связывают развитие пневмонии и смерть пациента с вакцинацией, есть факт переохлаждения после прививки. Проводятся уточняющие вирусологические исследования. Данных за коронавирусную инфекцию в настоящее время не получено. Вакцина не содержит живых патогенных вирусов и не может вызвать развитие заболевания, но иммунитет после вакцинации не развивается мгновенно, поэтому очень важно беречься и соблюдать рекомендации врачей после прививки", - сказали в Минздраве.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии в два раза превышен суточный показатель заболеваемости COVID-19, заявила Татьяна Голикова

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что Карелия входит в число регионов, в которых превышен суточный показатель заболеваемости коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, однако есть регионы, где суточный показатель заболеваемости превосходит средний по стране. К таким регионам относится и Карелия. Об этом Татьяна Голикова заявила на брифинге в понедельник, передает РИА Новости.

"Сегодня мы можем сказать, что в стране с распространением новой коронавирусной инфекции ситуация стабилизируется", - заявила она.

"Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается. В два и более раз выше среднего по России показатель превышен в Республиках Карелия, Калмыкия, в Санкт-Петербурге", - рассказала Голикова.

Минимальные уровни, по словам вице-премьера, зафиксированы в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

По ее словам, на сегодняшний день все регионы страны находятся в зоне заболеваемости ниже единицы.

"В стадии снижения, стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации – 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны – это Костромская и Псковская области. Мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется", - заявила Голикова в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что глава Карелии сделал прививку от коронавируса.

фото: Столица на Онего

В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве

Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс", купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

Как стало известно "Столице на Онего", учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс" Сергей Сечко, купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский" за 72 млн рублей и попавший в число резидентов территории опережающего развития "Кондопога", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

После публикации о приобретении Кондопожского свинокомплекса, со "Столицей на Онего" связались жители Минска. Как выяснилось, семья Сечко – Светлана Васильевна Сечко, Василий Иванович Сечко и Сергей Васильевич Сечко – это учредители и руководители ООО "Светлана" в Беларуси. Компания "Светлана" занимается производством бетона и поставляет его на строительные объекты Минска. Оказалось, что фирма "Светлана" поставляла на стройки жилых комплексов бетон, а застройщик рассчитывался с ней квартирами. Реализуя эти квартиры, компания заключала договоры с физическими лицами, которые сейчас являются пострадавшими в рамках уголовного дела о мошенничестве.

"Деньги "Светлана" брала, а квартиры не предоставляла, кормила людей обещаниями. Когда обман вскрылся, в 2018 году пострадавшие стали обращаться в правоохранительные органы. В мае 2019 года в отношении руководителя ООО "Светлана" - Сечко Светланы Васильевны было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, а в октябре дело возбудили также в отношении ее мужа Сечко Василия Ивановича и ее сына – Сергея Васильевича Сечко. ООО "Светлана" с декабря 2018 года находится в ликвидации, а на данный момент в стадии банкротства: имущество распродано, обязательства по договорам не выполнены, деньги не возвращены", - пояснил один из пострадавших.

Потерпевшие рассказали, что расследование дела длится почти два года, но все руководители ООО "Светлана" до сих пор находятся в статусе подозреваемых и продолжают спокойно жить, в то время как "обманутые покупатели просто брошены в долговую яму"

Обманутые жители Минска предполагают, что вырученные от сделок с ними деньги могли быть потрачены на приобретение бизнеса в России.

Как минимум об одной покупке фигурантом уголовного дела о мошенничестве в Беларуси Сергеем Васильевичем Сечко известно. Это свиноводческий комплекс "Кондопожский" в Карелии.

Подробнее об уголовном деле, где в мошенничестве подозревают Сергея Сечко – инвестора в Карелии, читайте здесь.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Госдолг Карелии вырос в 2020 году почти на 5 миллиардов рублей

По объему региональной задолженности республика откатилась на несколько лет назад.

1 января 2021 года Карелия встретила с государственным долгом 23,4 миллиарда рублей. За прошлый год его размер увеличился почти на 5 миллиардов.

Так стремительно республика погружалась в долги только при бывшем губернаторе Александре Худилайнене. По объему региональной задолженности Карелия откатилась на несколько лет назад.

Читайте подробнее в статье "Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги".

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / камеры наблюдения

Стали известны подробности наезда автобуса на девушку в Петрозаводске

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что пострадавшей в аварии оказалась 14-летняя девушка.

В дорожном происшествии, которое произошло сегодня утром на пересечении улиц Правды и Варламова пострадала 14-летняя девушка-пешеход. Об этом "Столице на Онего" сообщили в ГИБДД.

Автобус сбил подростка на переходе. После ДТП девушка была доставлена в больницу для осмотра. У Госавтоинспекции нет на данный момент информации о характере травм пострадавшей. Ей оказывают помощь врачи.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ГИБДД.

Напомним, водитель автобуса сбил подростка на переходе. От удара пострадавшая проехала по дороге несколько метров, затем самостоятельно поднялась и покинула проезжую часть.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / камеры наблюдения

В Петрозаводске автобус сбил пешехода: женщина пролетела несколько метров (ВИДЕО)

Пешеход самостоятельно встала и ушла с дороги после того, как ее на полном ходу сбил автобус.

Дорожное происшествие случилось 9 февраля в 08-24 на пересечении улиц Правды и Варламова, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Наезд на пешехода произошел на регулируемом перекрёстке.

Автобус двигался вниз по улице Правды. Пешеход пересекал проезжую часть улицы Правды по регулируемому пешеходному переходу.

"Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора: автобус выезжал на перекрёсток на желтый сигнал светофора, а пешеход вступил на проезжую часть за несколько мгновений до включения зелёного сигнала пешеходного светофора", - говорится на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Камеры наблюдения компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру" запечатлели момент ДТП.

На видео зафиксировано, что сбитая женщина проехала по дороге несколько метров, затем самостоятельно поднялась и покинула проезжую часть.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил лошадь с наездницей в Петрозаводске.

фото: instagram.com/larsentut

Тутта Ларсен с удовольствием наелась калиток и рыбы в Карелии (ФОТО)

Известная телеведущая Тутта Ларсен получила гастрономическое удовольствие во время небольшого путешествия по Карелии.

Телеведущая вместе со своим мужем-музыкантом Валерием Колосковым и детьми впервые побывала в Карелии. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с подписчиками в Instagram.

"Поездка оказалась очень интересной и насыщенной. Это был мой первый визит в Карелию. Пока Норвегия с Финляндией закрыты, Карелия — место, куда я планирую поехать ещё не раз", - пишет Тутта Ларсен.

Известная телеведущая с семьей посетила Сортавалу и Рускеалу. Ее впечатлила красота этих мест, белейший снег, хорошие дороги, вкусная еда и удобная логистика.

"Сам опыт с Рускеальским экспрессом — отдельное удовольствие: ретро-поезд и вагон-салон в духе 19 века впечатлили и детей, и нас. Путешествие получилось мега разнообразным и насыщенным. Тут тебе и погружение в историю в виде того же ретро-поезда, и экскурсии с гидами по Сортавале и мраморным тоннелям горной Рускеалы. А ещё экстрим на снегоходах! Можно было на зиплайне прокатиться над каньоном, но мы не решились. И дзен-единение с природой", - пишет Ларсен.

Не оставила телеведущую равнодушной карельская кухня. Во время путешествия она получила гастрономическое удовольствие.

"Местная кухня с традиционными карельскими калитками, соленьями, ягодными взварами (напоминает безалкогольный глинтвейн), финской ухой и разной вкусной рыбой очень недурна, а цены весьма умеренные", - поделилась Тутта Ларсен.

Среди минусов поездки она отметила то, что никуда нельзя было попасть с ее собаками, а детей до 7 лет не пускали в пещеры.

"Найти бюджетное жилье будет непросто. Ну и родной сервис местами хромал, но об этом не будем. У нас была отличная компания!" – пишет телеведущая, сообщившая подпискам. Что в следующий раз отправится в Карелию летом на машине.

Ранее лидер группы "Руки вверх" заявил о Карелии: "О лучших рождественских каникулах и мечтать нельзя было".

фото: сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Утром в Петрозаводске произошла авария – ребенка увезли в больницу (ФОТО)

Сегодня утром на Вытегорском шоссе лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", сегодня утром, 9 февраля в 7.35, на Вытегорском шоссе, у дома №94, в районе пересечения с ул.Другорецкой произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

"Столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на относительно прямом участке автодороги. По одной из версий, одного из участников ДТП занесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем", сообщается на сайте.

В ГИБДД Петрозаводска выясняют подробности ДТП, по предварительной информации, в результате ДТП травмирован ребёнок, находящийся в одном из автомобилей, его увезли в больницу для осмотра.

фото: Столица на Онего

Путину доложат о создании в Карелии федерального детского лагеря за 6,3 млрд рублей

В конце февраля президенту России Владимиру Путину представят доклад о создании в Спасской Губе Кондопожского района федерального детского центра круглогодичного действия.

О проекте федерального детского лагеря, который сможет принимать детей в течение всего года, речь шла на встрече сенатора от Карелии Игоря Зубарева с министром образования республики Романом Голубевым.

Напомним, с предложением о создании в Карелии круглогодичного лагеря для детей глава республики Артур Парфенчиков обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко год назад. По задумке властей республики, зимой лагерь в Спасской Губе станет горнолыжным курортом с удобными для школьников трассами, а летом – центром для любителей скалолазания, сплавов по реке и других видов активного отдыха. Учитывая близость санатория "Марциальные воды" к Спасской Губе, возможно предусмотреть одновременный отдых с лечением детей с ограниченными возможностями здоровья, считает глава Карелии.

По словам Роман Голубева, расчеты по строительству детского центра уже подготовлены. С учетом замечаний Минэкономразвития России, Минстроя России, Минспорта России расчетная предельная стоимость строительства лагеря составит более 6,3 млрд рублей. В настоящее время документы находятся на повторном согласовании в Главгосэкспертизе, после чего они будут направлены в Минпросвещения РФ. Контрольный срок доклада президенту – 25 февраля.

"Нам предложен вариант государственно-частного партнерства. Но учитывая специфику республики, считаем целесообразным создание детского центра в форме федеральной государственной бюджетной организации круглогодичного действия, относящейся к нетиповой образовательной организации, осуществляющей свою работу за счет средств федерального бюджета. У нас есть положительный опыт с открытием федеральных олимпийского училища в Кондопоге, президентского кадетского училища", - отметил глава Минобразования Карелии.

Как отметил Игорь Зубарев, оздоровительная кампания 2021 года вызывает беспокойство, поскольку стационарные лагеря, к которым у контролирующих ведомств есть немало претензий, в Карелии вновь не откроются.

"Отсутствие стационарных загородных лагерей - это большая проблема. Поэтому решение о создании в поселке Спасская Губа Кондопожского района федерального детского центра круглогодичного действия, которое поддержала в прошлом году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, важно для нашей республики", - считает Игорь Зубарев.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска решили отдать лагерь "Старт" Олимпийскому училищу.

фото: Столица на Онего

Мороз идет в Карелию

По Карелии ожидается аномально холодная погода, сообщили в МЧС республики.

По данным карельского Гидрометцентра, с 10 по 14 февраля по Карелии ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 10 и более градусов ниже нормы.

По данным синоптиков карельского Гидрометцентра, в Карелии 10 февраля похолодает до минус 29 градусов.

фото: © Илья Тимин

Глава Минздрава Карелии объяснил резкое сокращение доли свободных коек для больных коронавирусом

За минувшие сутки доля свободных коек в ковид-центрах республики сократилась на 11 процентов.

По данным на 9 февраля в ковид-центрах Карелии осталось 11, 8% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее этот показатель составлял 23,1%.

"Сегодня в таблице, которую я ежедневно размещаю на своей странице, вы заметили, что доля свободных коек – 11,8 %, тогда как раньше это показатель колебался около 20%. Это не значит, что ковидные стационары переполнены. Минздрав России рекомендует сейчас держать процент свободных коек на уровне 10%, пока ситуация с распространением COVID-19 позволяет. В Карелии она имеет тенденцию к улучшению. При неблагоприятной эпидситуации рекомендовалось держаться на уровне 20%, и нам это удавалось", - написал министр здравоохранения, объясняя резкое количества мест для больных COVID-19.

По словам Михаила Охлопкова, медицинские организации республики постепенно возвращаются к обычной жизни. Часть коек, которые были развернуты для пациентов с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, переводят для оказания плановой медицинской помощи.

Так, койки возвращают к профильной деятельности в Лоухской ЦРБ, Республиканском противотуберкулезном диспансере, в Республиканском наркологическом диспансере. Уменьшается количество ковидных коек в Республиканской инфекционной больнице, в Пряжинской ЦРБ часть ковидных коек перепрофилируется под реабилитацию.

"В случае необходимости ковидные койки снова могут быть развернуты в кратчайшие сроки", - пишет глава Минздрава республики, напомнив, что на пике эпидемии в Карелии было развернуто 1489 коек, а сегодня 976.

Ранее сообщалось, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Карелии заразились еще 164 человека, три пожилые женщины умерли.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

Жертвами коронавируса в Карелии за сутки вновь стали три человека

За минувшие сутки от COVID-19 умерли еще три пожилые женщины.

По данным регионального оперштаба на 9 февраля, в Карелии подтверждены три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканском противотуберкулезном диспансере скончалась 85-летняя жительница Петрозаводска, в Межрайонной больнице № 1 - 81-летняя жительница Костомукши, в Госпитале для ветеранов войн – 79-летняя жительница поселка Ладва. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 257.

Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 38014 человек.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что Карелия входит в число регионов, в которых превышен суточный показатель заболеваемости коронавирусом.

Доктор Ольшевский: "Было до слез обидно за профессию, за страну"

Известный в Карелии врач Владимир Ольшевский рассказал, как и почему в республике возникла частная стоматология.

Владимир Ольшевский – человек-легенда. В 1991 году, будучи успешным врачом и преподавателем, автором популярных книг о том, как сохранить зубы здоровыми, он создал первую в Карелии частную стоматологическую клинику. С чего все началось, Владимир Андреевич рассказал в интервью, став гостем нашей популярной рубрики "Кофе со сливками".

- В 1970 году я закончил Ленинградский институт и был направлен врачом стоматологом в "отделенческую больницу на станции Петрозаводск". В те годы "железка" была очень продвинутым медицинским учреждением. Стоматология славилась наличием санации рта под наркозом. За 3 года я выполнил их более 600 и считался очень востребованным специалистом в "столичной" больнице. Но когда меня отправили в командировку на "линию", в Суккозеро, я столкнулся с реальной ведомственной стоматологией и был буквально шокирован. Десятки измученных зубной болью железнодорожников, с 6 утра осаждающих двери амбулатории. Вибрирующая бормашина с приводным шнуром, кипятящиеся стеклянные шприцы, изношенные инструменты и одна медсестра Тоня, мечущаяся между тремя кабинетами, до сих пор стоят перед моими глазами.

Потом была ординатура в родном Ленинградском институте и возвращение в Карелию уже в статусе челюстно-лицевого хирурга Республиканской больницы. Здесь в те годы существовала практика курирования медицинской помощи в районах, и все специалисты республиканской больницы периодически туда выезжали. Имел возможность не раз убедиться в печальном уровне оказания зубоврачебной помощи населению.

Разваливающееся оборудование стоматологических кабинетов, отсутствие эффективных обезболивающихся препаратов, пломбы, которые выпадали от тряски в транспорте – вот реальная картина стоматологии тех дней. Не случайно люди, пережившие в школьные годы посещение таких кабинетов, до сих пор вспоминают их, как комнаты "пыток". Поэтому нетрудно себе представить, что испытал я, оказавшись в конце восьмидесятых в стоматологическом кабинете центра здоровья маленького финского городка Китее. В те годы я уже работал в ПГУ и участвовал в международном проекте по изучению состояния зубов у жителей приграничных территорий. Тогда я впервые увидел, что пациент не сидит, а лежит в стоматологическом кресле и два специалиста – врач и ассистент - лечат его «в четыре руки» на скоростной турбинной установке. А пациент почти дремлет в комфортных условиях простого "сельского" государственного финского кабинета.

Потом были поездки в Германию и Израиль, где стоматология практически полностью передана в частные руки. Уровень её оказался столь высоким, что нам, советским врачам, было неловко участвовать в дискуссиях. Какая имплантация титановых зубов?! Да у нас не только оснащения, даже масок одноразовых не было в то время, и коллеги нам их дарили в качестве презента! Было до слез обидно за профессию, за страну. Вопрос "а почему" был в голове у каждого думающего. Ответ очевиден: при всех экономических проблемах того периода государству было не до зубов.

Поэтому, когда в 1991 году правительство заявило о легализации частной собственности, я решил попытаться реализовать мечты о "другой" стоматологии для наших жителей.

Полный текст интервью читайте здесь.

фото: ИА "Республика"/Сергей Юдин

Карелия вдохновила Мишустина на запуск идеи использования плавучих домов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представителям федеральной власти выдвинуть идеи по использованию плавучих домов.

Премьер Михаил Мишустин поручил до 1 июня представить предложения по использованию самоходных домов на воде (хаусботов). Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Сообщается, что это поручение разработано Мишустиным после того, как он вернулся из Карелии. Оно дано Минприроды, Минстрою, МЧС России, Росприроднадзору, Росреестру.

"Представить в правительство Российской Федерации предложения в части возможности использования "хаусботов" на водных объектах. Срок – 1 июня 2021 года", - говорится в поручении премьера после поездки в Карелию.

Ранее Парфенчиков назвал главный итог визита Мишустина в Карелию.

фото: ДТП ПТЗ

Стали известны подробности ДТП в Петрозаводске, где пострадал 11-летний ребенок

Ребенку понадобилась медицинская помощь после жесткого столкновения двух автомобилей на Вытегорском шоссе.

Напомним, сегодня утром, 9 февраля в 7.35, на Вытегорском шоссе, у дома №94, в районе пересечения с улицей Другорецкой произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.



Госавтоинспекция Петрозаводска

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat не справилась с управлением и совершила столкновение с автомобилем Hyundai, двигающимся во встречном направлении.



Госавтоинспекция Петрозаводска

В результате дорожно - транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась 11-летнему ребенку - пассажиру автомобиля Hyundai.

Обстоятельства ДТП выясняются.

фото: Петрозаводский городской Совет / ВК

Власти Петрозаводска готовы отказаться от сноса здания заброшенной школы на Волховской

Петрозаводский городской совет рассмотрит инициативу, касающуюся исключения заброшенного здания школы на улице Волховской из программы приватизации.

Проект решения об исключении заброшенного здания бывшей петрозаводской школы на Волховской из программы приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов внесен в повестку очередной сессии Петрозаводского городского Совета. Об этом сообщает горсовет.

Ранее власти собирались снести старую постройку и передать участок под жилую застройку. Здание неоднократно выставляли на торги. Сейчас городские парламентарии намерены рассмотреть варианты возможного применения заброшенного объекта.

"Планируется, что дальнейшую судьбу объекта решит профильная рабочая группа, в которую войдут специалисты администрации карельской столицы, депутаты Петросовета и представители инициативной группы граждан ..... Руководитель комитета экономического развития Петрозаводска Эдуард Марченко пояснил, что в дальнейшем администрация Петрозаводского городского округа готова рассмотреть техническую возможность эксплуатации и обсудить вместе с петрозаводчанами варианты использования данного здания", - говорится в заявлении горсовета.

Окончательное решение депутатский корпус примет 17 февраля на сессии.

Здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации постройку на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности этого здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы. Участники паблика "Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10" намерены добиться включения постройки в перечень объектов культурного наследия.

Депутат Петросовета Галина Васильева обратилась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10.

фото: Столица на Онего

Прокуратура проверила жалобы на незаконное взимание платы с туристов за проход на гору Сампо

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская ответила на жалобы населения о незаконном взимании платы за подъем туристов на гору Сампо.

Эту тему она затрону на сегодняшнем совещании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

Свидская рассказала о результатах проверок, проводившихся по обращениям граждан, которые жаловались, что популярная среди туристов гора Сампо завалена мусором, ведущая на вершину лестница сломана, а с посетителей незаконно взимают плату. "Вопрос, что там взимается незаконно плата за проход на гору Сампо, при проверке прокуратурой не был установлен", - сообщила министр. На совещании обсуждался вопрос о привлечении инвестора, которые возьмет на себя благоустройство инфраструктуры горы Сампо и получит право взимать плату с туристов. Что преложил глава Карелии Артур Парфенчиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Камера наблюдения компании "Sampo.ru"

Две лисицы прибежали на улицы Петрозаводска (ВИДЕО)

На улицах карельской столицы были замечены две лисицы.

Камера наблюдения зафиксировала лисиц в одном из дворов Петрозаводска. Видео опубликовали защитники Каменного бора в сетевой беседе.

Лисицы вышли к людям второго фераля вечером. Они появились во дворе дома на улице Сегежской.

Видео было снято камерой наблюдения компании "Сампо.ру".

Ранее сообщалось, как лисица прибежала на центральный проспект Петрозаводска.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

"Население вынуждено ездить "за зубами" в крупные города"

Накануне международного дня стоматолога (9 февраля) гостем рубрики "Кофе со сливками" стал генеральный директор сети стоматологических клиник "Кардент" Владимир Ольшевский.

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Накануне этой даты мы встретились с известным карельским врачом Владимиром Ольшевским, который рассказал, как развивалась стоматология в Карелии и в каком состоянии находится стоматологическая помощь сейчас.

"Столица на Онего" присоединяется к поздравлениям всех стоматологов с профессиональным праздником и предлагает интервью с одним из них.

Владимир Ольшевский – человек-легенда. Полвека живет в Карелии и все эти годы занимается стоматологическими проблемами ее жителей. Семь лет был главным нештатным специалистом Минздрава, являлся одним из разработчиков республиканской программы профилактики болезней зубов у детей. Он – автор популярных, изданных еще в советское время книг о том, как сохранить зубы здоровыми. Многие годы работал в челюстно-лицевом отделении республиканской больницы, защитил кандидатскую диссертацию. Отмечен почетным званием "Заслуженный врач Карелии". Успешно сочетал лечебную работу с педагогической – преподавал хирургическую стоматологию будущим зубным врачам в медицинском училище; создал и 17 лет заведовал курсом стоматологии Петрозаводского университета, обучал азам стоматологии студентов медицинского факультета.

В 1991 году Владимир Андреевич принял удивившее многих решение – зарегистрировал первое в Карелии закрытое акционерное общество по оказанию стоматологической помощи, ЗАО "Кардент". Начинали с одного арендуемого кабинета и двух врачей. Сегодня "Кардент" - это сеть стоматологических клиник двух юридических лиц с общей численностью более 100 сотрудников. В одной из них, в клинике на улице Попова, любимом детище Владимира Андреевича, мы и встретились за чашкой кофе.

- Сегодня мы наблюдаем большой прогресс в качестве стоматологической помощи в Петрозаводске и ряде городов Карелии, - говорит Владимир Ольшевский. - В тоже время, очевидно, что в ряде районов доступность стоматологической помощи стала хуже, чем раньше. Имеются серьезные проблемы с врачебными кадрами. Зубных врачей больше не выпускают, а стоматологи ехать "на село" не хотят по известным причинам. Население вынуждено ездить "за зубами" в крупные города, либо пользоваться услугами приезжающих неизвестных дантистов. Никто точно не считал, но, зная количество и загруженность частных клиник, совершенно очевидно, что большую долю стоматологических проблем частники берут на себя. Все мы видим, что уменьшились, а где-то и исчезли очереди "за номерком" в государственных поликлиниках.

Полную версию интервью читайте в рубрике "Кофе со сливками".

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Следственный изолятор в Карелии ограничил доступ к арестантам и остановил поток посылок

В следственном изоляторе № 2 приостановлен до особого распоряжения прием посылок и передач, вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия.

Сообщается, что в соответствии с санитарно-эпидемическими требованиями установлены ограничения на допуск посетителей в СИЗО. Об этом информирует УФСИН по Карелии.

"Исключения составляют краткосрочные свидания с адвокатами и иными лицами, осуществляющими юридическую помощь, а также с работниками органов следствия и дознания. Встречи проводятся в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания", - говорится в заявлении УФСИН.

Сообщается также, что сотрудники изолятора будут трудиться в новом режиме. Они переведены на двухнедельный график работы. В течение 14 дней работники, заступившие в дежурные смены, будут оставаться на службе. Все они обеспечены предусмотренными средствами индивидуальной защиты. Для них организовано трехразовое питание, места для отдыха и сна, сообщают в УФСИН.

Ранее сообщалось, что более трети осужденных в Карелии вышли на свободу раньше срока.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Больных коронавирусом, которые не могут самостоятельно дышать, в Карелии стало больше

В ковид-центрах республики к аппаратам искусственного дыхания подключены 12 человек, врачи борются за их жизни, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 9 февраля, в стационарах находятся 590 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 491 - в состоянии средней тяжести, 87 тяжелобольных и 12 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались трое больных коронавирусом и заразились COVID-19 164 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 38014 человек. Выздоровели – 33181. Умерли 257 пациентов.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Рыбак провалился под лед на реке Выг в Карелии и утонул

Спасатели достали тело жителя Кеми со дна реки спустя сутки после трагедии.

Спасатели достали тело жителя Кеми со дна реки спустя сутки после трагедии.

Как сообщается в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, пропавшему 5 февраля на реке Выг в районе Беломорской ГЭС рыбаку было 48 лет. На вызов выехал Кемский поисково-спасательный отряд.

Тело было найдено, поднято со дна реки 6 февраля.

Как рассказали "Столице на Онего" спасатели, житель Кеми, видимо, неудачно встал на кромку льда. Река Выг не замерзла. По ее берегам образовалась кромка, она составляет около 6 метров.

Ранее двух рыбаков нашли мертвыми в палатке на льду Ладоги.

фото: сайт АО "Кондопожский ЦБК"

Сокращение производства на Кондопожском ЦБК сменится ростом, пообещал директор

АО "Кондопожский ЦБК", сокративший производство в 2020 году, готов выйти на полную мощность в 2021 году.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Виктор Толстов на сегодняшнем совещании правительства Карелии, посвященном социально-экономическому развитию Кондопожского района.

По его словам, в прошлом году резко упал спрос на мировом рынке газетной бумаги, что привело к сокращению производства на комбинате. По данным Минэкономразвития, выпуск бумаги на ЦБК сократился в 2020 году почти на 4% по сравнению с 2019 годом. Толстов сообщил, что комбинат перепрофилировал производство на другие виды продукции. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Антонина Кябелева/gubdaily.ru

Частного владельца памятника истории в Карелии хотят лишить прав собственности

Администрация Кондопожского района Карелии заинтересована в смене собственника памятника истории – бывших корпусов медеплавильного завода эпохи Петра-I в селе Кончезеро.

Об этом сообщил глава местной администрации Виталий Садовников на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию района.

"Были вопросы, чтобы лишить данного собственника права, поскольку он не ухаживает за памятником истории…Мы обсуждали с нашими предпринимателями, в частности, с клиникой "Кивач", может они могли бы взять этот объект, но пока инициативы нет никакой", - сказал Садовников. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Профильный комитет парламента Карелии не поддержал поправку оппозиции в федеральный закон о полиции

Депутаты от партии "Яблоко" предложили ввести обязательную видеофиксацию во всех полицейских помещениях.

Комитет по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии не поддержал 9 февраля проект поправок в федеральный закон о полиции, который внесли на рассмотрение республиканского парламента депутаты от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова и Иван Гусев. Напомним, этот законопроект предусматривает обязательное применение систем постоянной видеофиксации во всех помещениях полицейских подразделений, а также по аналогии с авиационными бортовыми самописцами в служебных автомобилях правоохранительных органов. При этом, как считают авторы поправки, запись информации должна производиться на удаленный носитель во избежание ее несанкционированного редактирования.

Предполагается, что данные видеонаблюдения можно будет использовать в качестве дополнительного источника сведений при проведении профилактических или следственных мероприятий, а также при разрешении спорных вопросов, возникающих в ходе общения сотрудников полиции с гражданами. Кроме того, законопроектом предусмотрено предоставление информации, полученной средствами аудио- и видеофиксации, гражданам и общественными объединениям, осуществляющим общественный контроль за деятельностью полиции.

Инициатива "яблочников" не вызвала возражений у старшего помощника прокурора Карелии по взаимодействию с законодательными и исполнительными органами власти Аллы Сухановой, которая отметила, что речь идет о защите прав граждан. Однако когда руководитель профильного комитета республиканского парламента Александр Федичев предложил представителям министерства внутренних дел Карелии высказать свое отношение к поправкам в федеральный закон о полиции, выяснилось, у карельского МВД нет собственной позиции по обсуждаемому законопроекту. Министерство направило запрос в МВД России, чтобы узнать его точку зрения на эти поправки, но ответ из Москвы в Карелию еще не пришел.

Законопроект "яблочников" поддержал депутат от КПРФ Евгений Ульянов. По его словам, предложенные поправки позволят избежать гражданам и полиции избежать взаимных обвинений, поскольку все их взаимоотношения будут фиксироваться на видео. Однако член фракции "Единой России" Николай Зайков, который оказался единственным депутатом, который открыто выступил против законопроекта, предположил, что реализация этих поправок приведет к увеличению бюджетных расходов на полицию, и по итогам голосования законопроекту "яблочников" не удалось получить заручиться необходимой поддержкой членов профильного комитета.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 38 тысяч

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 164 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирусной инфекцией в республике заразились за сутки еще 164 человека. Из этого числа заболевших – 158 человек, из них 27 имеют симптомы средней тяжести, 3 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии инфицировано 38014 человек.

За сутки выздоровел еще 231 человек. Выписан по выздоровлению уже 33181 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6135,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2714,3 случая, по Северо-Западу – 4779,2.

Напомним, за сутки коронавирус унес жизни еще трех пожилых женщин. Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 257.

фото: Столица на Онего

Иномарка сбила ребенка в Петрозаводске

Ребенок госпитализирован с места ДТП на Ключевой, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 8 февраля, в 19.45 на улице Ключевой, в районе дома №14 произошло ДТП с ребенком.

Водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на 12-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.

В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.

фото: Петросовет

Александр Ханцевич: "Для успешного решения вопросов благоустройства необходим комплексный подход"

Исполняющий обязанности председателя Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич принял участие в работе Консультативного совета по вопросам благоустройства и развития общественных территорий, созданном администрацией города.

Выступая на совещании, и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич подчеркнул, что Консультативный совет должен стать площадкой для обсуждения, которая объединит знания и опыт специалистов разных областей и позволит на основе полученных рекомендаций выработать консолидированный подход к реализации тех или иных проектов благоустройства.

- Вопросы благоустройства зачастую напрямую связаны с вопросами из сфер градостроительства и архитектуры, права, экономики, инвестиционной политики, истории или общественной жизни. Для их успешного решения необходим комплексный и стратегический подход, обязательно учитывающий компетентное мнение экспертов-профессионалов смежных областей и позицию горожан. Депутатский корпус Петросовета надеется на то, что Консультативный совет задаст новый современный вектор будущего развития городской среды, которая должна стать максимально благоприятной и комфортной для всех жителей и гостей Петрозаводска, - сказал Александр Ханцевич.

Депутат также отметил, что особое внимание участники Консультативного совета должны обратить на вопросы дальнейшего грамотного перспективного развития общественных пространств и мест отдыха, популярных у петрозаводчан (таких, как: городская набережная, лесопарковая зона вдоль трассы "Фонтаны", прибрежные зоны рек Лососинка и Неглинка, вело-пешеходная инфраструктура и объекты в отдаленных жилых микрорайонах, обустройство которых было начато в рамках "Комфортной городской среды" и программы поддержки местных инициатив, и др). Кроме того, по его мнению, в рамках работы Консультативного совета важно проработать возможные варианты поиска и привлечения к реализации проектов благоустройства новых инвесторов, что позволит не только существенно снизить нагрузку на городской бюджет, но и реализовать максимальное количество инициатив горожан.

Консультативный совет по вопросам благоустройства и развития общественных территорий создан для координации и взаимодействию по вопросам реализации в городе новых мероприятий по благоустройству, а также для анализа уже проделанной работы. В состав коллегиального органа вошли представители администрации, депутаты Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич и Александр Анишин, общественники и специалисты в различных областях.

фото: © ОНФ в Карелии

Лагерь "Айно" обещают вернуть детям Карелии в 2024 году

Власти Карелии планируют в марте-апреле 2021 года объявить аукцион на проведение проектных работ на строительство и ремонт загородной базы "Айно" в Лососинном.

Напомним, в 2020 году лагерь "Айно", находящийся ранее в ведении администрации Петрозаводска, был передан из муниципальной в республиканскую собственность. Загородная база теперь находится на балансе Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского.

Как рассказали в Министерстве образования республики, концепция развития лагеря предполагает создание многопрофильного детско-юношеского центра, включающего в себя стационарный загородный лагерь круглогодичного действия, палаточный лагерь и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

За год здесь смогут отдохнуть до 2 тысяч детей, из них одна тысяча во время летней оздоровительной кампании.

В настоящее время здесь проводятся работы по комплексному обследованию технического состояния зданий, сооружений, инженерных сетей базы отдыха и определению стоимости проектных и строительных работ.

"В соответствии с условиями контракта срок выполнения работ по комплексному обследованию и определению стоимости проектных и строительных работ 28 февраля 2021 года", - уточнили в Минобразования республики.

В марте-апреле 2021 года будет объявлен аукцион на проведение проектных работ на строительство (реконструкцию, ремонт) лагеря.

Предполагаемые сроки реализации данного проекта 2021-2024 годы.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска решили отдать лагерь "Старт" Олимпийскому училищу.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

Пожилой водитель в районе Карелии устроил ДТП, где пострадали три человека

В Кондопоге при столкновении двух отечественных авто травмы получили три человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 8 февраля, в 19.00 на улице Советов в Кондопоге водитель автомобиля "ВАЗ-21113" при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-21093", допустив столкновение.

В результате ДТП пострадали 3 человека - 78-летний водитель "ВАЗ-21113", его 44-летняя пассажирка и 21-летний водитель "девятки". Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.