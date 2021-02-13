Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Пандемия унесла жизни еще трех жителей Карелии

Еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции зарегистрированы за минувшие сутки в Карелии.

Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Два человека умерли в Республиканской инфекционной больнице - житель поселка Матросы 1957 года рождения и житель Петрозаводска 1956 года рождения.

Третий пациент скончался в Медвежьегорской ЦРБ - это житель поселка Пиндуши 1944 года рождения.

"Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания", - отметили в оперативном штабе.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 177 человек. Из этого числа заболели 168 жителей республики, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.





фото: Госавтоинспекция Карелии

Стали известны подробности лобового столкновения кроссовера с фурой в Карелии (ФОТО)

ГИБДД сообщила подробности ДТП с участием грузового автомобиля Scania и кроссовера Renault Duster, произошедшего в пятницу в Калевальском районе Карелии.

Авария произошла на автодороге Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша.

По данным ГИБДД, водитель фуры Scania "допустил занос автомобиля", выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Renault Duster, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии травмирована 73-летняя пассажирка Renault Duster. Женщина госпитализирована в лечебное учреждение. По факту ДТП проводится проверка.

фото: pixabay

Пожар уничтожил туристическую базу отдыха в Карелии

Крупный пожар произошел сегодня в Пряжинском районе Карелии - огнем уничтожена туристическая база отдыха.

Как сообщили "Столице на Онего" в МЧС Карелии, сообщение о возгорании поступило в 05.25. Пожар произошел деревне Важинская Пристань на улице Сигнаволокская.

На тушение пожара были направлены 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Справиться с огнем им удалось только через 3 часа.

В результате пожара поврежден гостевой дом на площади 300 кв. метров, но никто не пострадал, пояснили в МЧС.

Причины пожара будут установлены в ходе проверки.

фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Генпрокуратура РФ приняла жалобы жителей Карелии на состояние дорог и ЖКХ

Генеральная прокуратура России организует проверку по жалобам жителей Карелии, поступившим заместителю руководителя ведомства Алексею Захарову.

Он принимал обращения во время приема граждан в режиме видеоконференцсвязи. На что жаловались жители Карелии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Часть обращения касалась вопросов соблюдения законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе должностными лицами управляющих организаций. Например, житель Петрозаводска пожаловался на бездействие управляющей компании, которая не проводит ремонт в многоквартирном жилом доме и не реагирует на претенезии жильцов. Из Пряжинского района в Генпрокуратуру поступила жалоба на органы местного самоуправления из-за состояния автодороги до деревни Куккойла. Туда не могут проехать общественный транспорт и скорая помощь. В числе других претензий надзорное ведомство отметило жалобы на нарушения прав инвалидов на доступную среду, прав несовершеннолетних на своевременное обеспечение лекарственными средствами, трудовых прав работников. "По каждому обращению была организована проверка, ход и результаты которых находятся на личном контроле заместителя Генерального прокурора Российской Федерации", - сообщили в прокуратуре Карелии.

фото: администрация Петрозаводска

Ушел из жизни почетный гражданин Петрозаводска - один из экс-руководителей города

На 84-ом году жизни скончался Павел Евстигнеевич Пещенко - почетный гражданин Петрозаводска, с именем которого связаны крупные стройки жилых кварталов города.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте администрации столицы Карелии.

"Павел Евстигнеевич Пещенко с 1986 по 1990 годы занимал должность председателя исполкома Петрозаводского городского совета народных депутатов. Он являлся одним из инициаторов создания в карельской столице Молодежного жилого комплекса. Под его контролем и при активном участии строились объекты квартала МЖК на Перевалке", - говорится в сообщении. Звания почетного гражданина Петрозаводска он был удостоен в 2009 году "за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в научное, культурное и социально-экономическое развитие города", пояснили в мэрии.

фото: из проектной документации промпарка

Родионов объяснил, что будет выпускать промышленный парк стоимостью 1,2 млрд в Петрозаводске

Власти Карелии определили основные виды деятельности промышленного парка, строительство которого идет Петрозаводске.

Об этом рассказал журналистам вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

"Мы планируем построить три цеха, которые будут распределены по направлениям. Один цех будет так называемым парком производства строительных материалов...и там будут изготавливаться строительные материалы, в том числе из камня, которого в Карелии более ста месторождений. Второй цех мы определили для себя как цех деревообработки...Там может быть производство и сборка мебели и изготовление иных видов продукции из дерева. Ну и третий цех будет называться сборочным цехом... Это будут предприниматели, связанные с упаковкой продукции, с конвейерной сборкой", - рассказал вице-премьер.

Он оценил стоимость строительства в 1,2 млрд рублей. Финансирование идет в рамках индивидуальной программы социального-экономического развития Карелии за счет федерального бюджета.

По этой программе Карелия должна ежегодно получать из федеральной казны по 1 млрд рублей.

На какие цели потратят эти деньги, читайте в статье "Миллиарды на помощь отстающему".

фото: Столица на Онего

Подозреваемый в мошенничестве резидент ТОСЭР в Карелии отказался от комментариев

Учредитель ООО "Карельский агропромышленный комплекс" Сергей Сечко, получивший преференции как резидент территории социально-экономического развития в Карелии, подозревается в мошенничестве у себя на родине.

"Карельский агропромышленный комплекс" купил одно их крупнейших предприятий сельского хозяйства Карелии - свинокомплекс "Кондопожский" за 72 млн рублей и попал в число резидентов ТОСЭР "Кондопога". Ему обещаны серьезные льготы и преференции от властей республики. Вскоре после этого выяснилось, что учредитель компании Сергей Сечко является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве. На просьбу "Столицы на Онего" прокомментировать этого уголовное дело Сечко ответил отказом.

"Я не хочу ничего комментировать. Зачем вам это нужно?", - сказал Сечко.

Подробнее об этой скандальной истории читайте в статье "Бизнес по-свински".

фото: Яндекс. Карты

Легковой автомобиль "вылетел" на встречную и столкнулся с грузовиком под Петрозаводском

ДТП с участием большегрузного автомобиля и "легковушки" произошло сегодня в пригороде Петрозаводска.

По данным МЧС, сообщение о происшествии поступило в 12:33.

Авария произошла на трассе "Кола" за станцией Шуйская.

На место выезжали пожарно-спасательные подразделения Кондопожского и Прионежского районов - 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Как сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Карелии, по предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем. Обстоятельства ДТП выясняются.

Водитель Hyundai был осмотрен медиками, но информации о том, насколько сильно он пострадал, в ГИБДД пока нет.

фото: группа Минспорта РК Вконтакте

Карельская спортсменка завоевала серебро на Чемпионате мира по лыжным гонкам

Карельская спортсменка Ольга Жолудева завоевала серебро на Чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров в Финляндии.

Об этом сообщили в министерстве спорта Карелии.

Жолдуева участвовала в эстафете - четыре дистанции по 3,3 км. Карельская спортсменка в составе российской сборной бежала третий этап.

Команда России заняла второе место, уступив соперникам из Норвегии.







фото: © Илья Тимин

Выздоравливающих после коронавируса в Карелии больше, чем новых случаев заражения

Число выздоровевших после коронавируса в Карелии выросло и превысило количество заболевших.

Это следует из данных о ситуации с заболеваемостью, опубликованных на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

За сутки в Карелии коронавирусом заболело 168 человек - на 2 пациента меньше, чем днем ранее. При этом суточное количество выздоровевших выросло с 209 до 220.

Общее число случаев коронавирусной инфекции, выявленных с начала пандемии в Карелии достигло 38,7 тыс. За это время выздоровели более 34 тыс. панциентов, 268 умерли.

Остальные находятся в стационарах или на самокарантине.

фото: © "Столица на Онего"

Морозы в Петрозаводске пошли на спад, но в некоторых районах Карелии будет за 30 °С

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье 14 февраля.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег.

Ветер юго-западный, умеренный. На дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -21, -23°С, днем -12, -14°С.

В большинстве районов Карелии днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный, днем северный, северо-западный, умеренный.

Температура воздуха ночью -18, -23°С, по юго-восточным, восточным районам - местами -27, -32°С. Днем столбик термометра покажет -10, -15°С, местами до -20°С.

фото: Администрация Петрозаводска

Владельцы сотен самовольно построенных гаражей в Карелии ждут "гаражной амнистии"

В Карелии в 2020 году было выявлено 217 земельных участков, самовольно занятых под гаражи, но их общее количество не может подсчитать никто.

Владельцы таких построек ждут вступления в силу федерального закона о "гаражной амнистии".

Новый закон должен упростить процедуру оформления прав собственности на постройки в старых гаражных кооперативах.

Однако законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс. Это могут быть только капитальные строения.

Подробности читайте в статье "Кто попадет под гаражную амнистию?".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ ОТ COVID-19, ИНВЕСТОР С УГОЛОВНЫМ ДЕЛОМ И ВАКЦИНАЦИЯ ПАРФЕНЧИКОВА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Житель Карелии умер после прививки от коронавируса



© РИА Новости / Виталий Белоусов

В Кеми на пятый день после прививки от коронавируса скончался 40-летний мужчина.

"Коронавируса не было": стала известна причина смерти жителя Карелии после вакцинации от COVID-19

В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве

Учредитель и директор ООО "Карельский агропромышленный комплекс", купивший на торгах свинокомплекс "Кондопожский", является фигурантом уголовного дела в Республике Беларусь и подозревается в мошенничестве.

Глава Карелии сделал прививку от коронавируса



Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что привился от COVID-19.

Парфенчиков рассказал, как чувствует себя после прививки от коронавируса

На опубликованном фото Парфенчикова во время вакцинации все заметили коробочку, висевшую у него на шее. Пресс-секретарь главы рассказала, что это за прибор.

Коронавирус не отступает

Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице



© Владимир Гердо/ТАСС

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение, согласно которому жители республики должны носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице при проведении массовых мероприятий.

Финляндия намерена ввести обязательное тестирование на коронавирус на границе

Финское правительство планирует подготовить законопроект об этом к концу нынешней недели.

Другая тема

Телевизионщики из Парижа прибыли на остров Кижи в Карелии



Музей

Французская съемочная группа готовит материал о деревянном зодчестве.

Тутта Ларсен с удовольствием наелась калиток и рыбы в Карелии (ФОТО)

Известная телеведущая Тутта Ларсен получила гастрономическое удовольствие во время небольшого путешествия по Карелии.

Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)

В больнице скорой медицинской помощи, не приходя в сознание после ДТП, скончался 54-летний петрозаводчанин.

фото: Центр молодежи Петрозаводска

Прохожим на улице в Петрозаводске подарят цветы в День всех влюбленных

Волонтеры Центра молодежи в Петрозаводске 14 февраля в День всех влюбленных будут дарить цветы случайным прохожим на улице.

Акция пройдет возле торгового центра "Макси".

Координатор флэшмоба Эдуард Хохлов рассказал "Столице на Онего", что волонтеры будут подходить к парам, поздравлять их с праздником и дарить розы.

Акция начнется в 11.00 и продлится около получаса.

Такой же флэшмоб Центр молодежи проводил в минувшую пятницу (на фото). Волонтеры подарили влюбленным около 100 букетов.

Кроме того, организаторы призывают жителей города опубликовать на своих страницах в соцсетях фотографии, посвященные празднику.

фото: администрация Петрозаводска

"Продолжает обеспечивать чистоту и безопасность": власти рассказали о борьбе со снегом в Петрозаводске

Администрация столицы Карелии опубликовала список городских автодорог, которые сегодня очищала от снега подрядная организация "ТехРент".

Список улиц размещен на официальном сайте мэрии.

"Минувшей ночью подрядчик вывозил снег с центральных магистралей – проспекта Карла Маркса, улиц Шотмана и Гоголя, Заводской Линии. Сегодня днём работы ведутся на площади Кирова и в районе Кукковского моста. В темное время суток подрядчик продолжит вывозить снег с перечисленных магистралей, а также с улицы Анохина и площади Ленина", - говорится в сообщении.

Также в администрации отметили, что "вручную обслуживаются остановочные комплексы, пешеходные переходы, труднодоступные участки тротуаров".

"В рамках муниципального контракта подрядчик продолжает обеспечивать чистоту и безопасность пешеходной и транспортной инфраструктуры Петрозаводска. Уборка и распределение противогололёдных материалов осуществляются круглосуточно. Специализированная техника и мобильные бригады ООО "ТехРент" работают в разных районах карельской столицы... За качеством и оперативностью уборки следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. Рейды проходят ежедневно", - добавили в мэрии.

фото: © ОПФР по РК

Финансовые эксперты объяснили, почему они против ликвидации Пенсионного фонда

Смена руководителя Пенсионного фонда РФ подняла новую волну рассуждений о том, что ПФР надо ликвидировать, а деньги пожилым россиянам платить напрямую из бюджета.

На этом фоне сразу несколько депутатов Госдумы выступили с идеей закрыть Пенсионный фонд, сэкономив на этом немалые госсредства. Насколько реализуема эта идея, и как она может повлиять на размер пенсий в стране, "МК" выяснил у экспертов.

Перестановки в руководстве Пенсионного фонда России, активизировали выступления ряда депутатов Госдумы - в основном, из партий "меньшинства" - о необходимости скорейшего закрытия ПФР. Не в первый раз обратился к этой идее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между пенсионерами и госбюджетом", - заявил депутат.

Ему поддержал коллега по Госдуме Алексей Журавлев.

"Странная ситуация вокруг главы ПФР — лишний повод напомнить о целесообразности упразднения самой этой сомнительной конторы. Аккумулируют колоссальные средства россиян, прокручивают миллиарды, а возвращают копейки", — написал на своей странице в соцсети народный избранник.

Другой депутат Госдумы Вера Ганзя заявила в радиоэфире, что Пенсионный фонд России является ненужным посредником при выплате пенсий. Парламентарий отметила, что пенсии россиянам должны выплачиваться напрямую из бюджета. Свою позицию Ганзя мотивировала тем, что накоплений, поступающих из страховых взносов в ПФР, явно недостаточно для выплаты нормальных пенсий, "дыру" приходится закрывать из федерального бюджета.

Финансовые аналитики с этим не согласны.

"Упразднить систему можно всегда - но что придет ей на смену? Если какой-то "сырой" механизм, внедряемый в спешке и с ошибками, то лучше не надо. Основная целевая аудитория ПФР - это люди старшего возраста, они могут и не понять, что делать с такими технологиями и сбоями внутри них", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

"Если ликвидировать ПФР, то пенсии россиянам можно увеличить уже в ближайшее время, так как государство сможет сэкономить миллиарды рублей, которые сейчас тратятся на зарплаты сотрудников Пенсионного фонда, его пиар и недвижимость", - утверждает депутат.

Аналитик "ТелеТрейд" Петр Пушкарев считает, что в ближайшее время ликвидация ПФР невозможна.

"Пенсионный фонд с его системой баллов и сбором взносов от работодателей в соответствии с уровнем зарплаты конкретного сотрудника — пока незаменимое звено в российской солидарной пенсионной системе...Размер пенсии каждого гражданина России определяется на основе таких важных вводных, как наработанный трудовой стаж и от соотношения среднего дохода человека со средней зарплатой по стране — потому такая система учёта необходима и дальше, и функции ПФР как раз и состоят в эффективном выполнении этих расчётов.", — уверен эксперт.

Он отметил, что россияне получают сейчас небольшие пенсии, меньше, чем заслужили своей жизнью и работой. Но это не означает, что имеющуюся систему учёта нужно полностью перечеркнуть.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Студентам ПетрГУ компенсируют стоимость теста на антитела перед вакцинацией от коронавируса

Студенты ПетрГУ, которые перед вакцинацией от коронавируса согласятся сделать анализ на антитела, получат компенсацию стоимости теста.

Это следует из рекомендаций по проведению вакцинации, размещенных на сайте вуза.

"Перед вакцинацией от коронавируса рекомендуется пройти количественный тест на наличие антител класса G...Это не является обязательным требованием, но позволяет определить, выработался ли у Вас определенный собственный иммунитет к коронавирусной инфекции. Как правило, он сохраняется в пределах 3-6 месяцев", - говорится в сообщении.

Студентам, которые пройдут тест на антитела, смогут с 1 по 10 марта написать заявление на выплату компенсации в профкоме.

Вакцинация студентов и сотрудников ПетрГУ ранее проводилась на базе Молодежного иннопарка, а с 15 февраля прививки будут делать в санатории-профилактории вуза.

Погода в Петрозаводске сегодня, 13 февраля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -22 …-16 1 м/с ЮЗ 755 мм.рт.ст. 82% день Небольшой снег, -14 …-12 0 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 81% вечер Небольшой снег, -16 …-15 0 м/с СВ 754 мм.рт.ст. 86% ночь Небольшой снег, -18 2 м/с СВ 754 мм.рт.ст. 85%

фото: © pxhere.com

Пьяное застолье в Карелии закончилось убийством: мужчина забил насмерть собутыльницу

Следственные органы завершили расследование уголовного дела об убийстве, произошедшем в январе 2021 года в поселке Чална.

Об этом сообщила пресс-служба карельского управления Следственного комитета РФ.

Обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) предъявлено 42-летнему мужчине.

По версии следствия, 15 января он распивал спиртное в компании в квартире знакомой.

"Во время застолья между обвиняемым и хозяйкой квартиры произошел конфликт, в ходе которого он причинил потерпевшей телесные повреждения, повлекшие смерть женщины", - говорится в сообщении Следкома.

Обвиняемый арестован. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: страница Минспорта РК Вконтакте

Морозы помешали Карелии поставить рекорд по числу участников "Лыжни России" (ФОТО)

В Карелии сегодня прошел региональный этап всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2021".

По данным министерства спорта Карелии, по всей республике на старт вышли около 7 тыс. человек. Их количество могло быть больше, но помешали морозы.

"В связи с низкими температурами и сложными климатическими условиями некоторые муниципальные районы перенесли массовую лыжную гонку на следующие выходные", - пояснили в Минспорта.



В Петрозаводске "Лыжня России" прошла на территории спортивного комплекса "Курган", где собрались более 2 тыс. участников. Среди них была олимпийская чемпионка Евгения Медведева, представители министерства спорта и Центра спортивной подготовки Карелии.



Среди профессиональных спортсменов лучшими в своих возрастных категориях стали Анастасия Гладкова, Артем Прозоров, Екатерина Ядовина и Александр Андреев.



Любители лыжного спорта попробовали свои силы в массовых забегах на 500 метров для дошкольников и на 3300 метров для всех остальных.

Самыми юными участницами стали 2-летние Ксения Балашова, Анна Рой и Дарья Кайялайнен, а самым старшим – 88-летний Вейко Хакало.





Участники получили традиционные шапочки с символикой соревнований, а победители гонок - кубки, дипломы и медали министерства спорта Российской Федерации.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа

Большинство жалоб жителей Петрозаводска по "прямой линии" в мэрии - на уборку улиц

Очередная "прямая линия" с населением Петрозаводска, прошедшая в администрации города, показала, что большинство жалоб жителей связано с уборкой улиц от снега.

Как сообщила пресс-служба мэрии, в пятницу обращения горожан принимала заместитель главы Петрозаводска – руководитель аппарата Диана Евстигнеева.

"Большинство обращений касалось качества уборки дорог и тротуаров карельской столицы в период снегопадов. Все сообщения будут переданы в оперативный штаб, который в постоянном режиме контролирует работу подрядных организаций", - говорится в сообщении.

Администрация рекомендовала жителям Петрозаводска сообщать о неудовлетворительном состоянии улиц в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

фото: Госавтоинспекция Лахденпохьи

Инспекторы ДПС райцентра в Карелии останавливали водителей, чтобы подарить "валентинки" (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД Лахденпохского района Карелии вместе с отрядом юных инспекторов движения провели акцию, посвященную Дню святого Валентина.

Об этом рассказали в районной Госавтоинспекции.

Акция проходила на одном из оживленных участков дороги в Лахденпохье.

Инспекторы ДПС останавливали машины, а дети дарили водителям "валентинки", которые они изготовили своими руками.

На бумажных сердечках были написаны обращения с призывами соблюдать правила дорожного движения.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Какие ситуации у банкомата могут плохо кончиться: эксперты дали советы, чего нельзя делать

Невнимательность или неправильное поведение при использовании банкомата может привести к потере денег.

"Рамблер" выяснил, чего нельзя делать.

Не стоит давить на сенсорный экран - он достаточно хрупкий и может треснуть. В таком случае автоматически сработает сигнализация и в отделение приедет охрана. Если банкомат завис, необходимо вызвать сотрудника банка. Так как фактически в устройстве находится компьютер, который необходимо будет перезапустить.

Следует всегда забирайть чек из банкомата. Если произойдет сбой, придется предоставить доказательство совершения операции.

Также эксперты советуют не использовать терминалы в людных местах - там они хуже охраняются. Безопаснее всего пользоваться терминалами внутри банка, где за процессом приглядывают сотрудники. В таких местах можно обратиться за помощью или вызвать охрану в случае чрезвычайной ситуации.



Если кто-то оставил в банкомате свою карту, лучше не трогать ее руками. Велика вероятность, что в отделении внезапно может появится аферист и обвинит в краже денег с его счета.

фото: "Петрозаводскмаш"

"Петрозаводскмаш" отправил первую партию нового оборудования в Турцию

"Петрозаводскмаш" - филиал компании "АЭМ-технологии" - отгрузил первую партию оборудования для АЭС "Аккую" в Турции.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Первая партия — два трубных узла — была отгружена с завода автомобильным транспортом. Расстояние около 5 тысяч километров груз преодолеет примерно за две недели.

Контракт предусматривает производство 20 трубных узлов, а также комплекты колец для аттестации технологии сварки и аттестации сварщиков на монтаже.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения III+ c повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими характеристиками. Основные этапы изготовления проходят под наблюдением Агентства по ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK).

фото: сайт администрации Петрозаводска

Петрозаводские футболистки победили на турнире Северо-Запада РФ

Команда "Карелия" стала победителем межрегионального этапа Первенства России по мини-футболу в Северо-Западном Федеральном округе.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Карелии.

Петрозаводчанки заняли первое место среди девушек 2003-2004 г.р.

Кроме того, две участницы команды стали лауреатами турнира. Лучшим вратарем признали Диану Аверкиеву, а лучшим игроком – Снежану Кирпичникову.

Команда "Карелия" сформирована из воспитанниц спортивной школы № 7 Петрозаводска под руководством тренеров Сергея Ершова и Аллы Григорьевой.

Спортивная школа претендует на получение дополнительного финансирования РФС на развитие женского футбола в Карелии.

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска объявили результаты проверок гостиниц на соблюдение "антивирусных" правил

Специалисты администрации Петрозаводска сегодня провели проверки гостиниц города - как они выполняют требования по профилактике коронавируса.

О результатах рейда сообщила пресс-служба мэрии.

Ревизоры навестили гостиницы в микрорайонах Перевалка и Голиковка.

"В числе проверенных – "Ладога", "Белые ночи" (отель и кафе), а также "LOFT". Специалисты обращали внимание на наличие защитных экранов и санитайзеров, соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований... На обследованных объектах нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении.

Такие проверки будут продолжены на объектах розничной торговли и сферы услуг.

фото: "Медиаволонтеры ПетрГУ"

Студенты в Петрозаводске придумали, как помочь людям узнать, что их любовь взаимна

В преддверии Дня влюбленных группа "Медиаволонтеры ПетрГУ" Вконтакте установила мини-приложение, которое поможет всем желающим узнать, стоит ли им отправлять "валентинки" своим возлюбленным.

"Сочините валентинку для человека, который вам нравится, и он получит её 14 февраля. Признание останется анонимным, если адресат не отправит вам ответную валентинку", - сообщили инициаторы акции.

В приложении можно включить функцию уведомлений о присланных "валентинках".

Кроме того, можно оправить послание в 2022 год, но тогда оно не будет анонимным.

"Такой вариант отлично подойдет для пар и друзей с совместными планами", - пояснили "Медиаволонтеры ПетрГУ".

.

фото: Столица на Онего

Реального победителя опроса "Столицы на Онего" о будущем главе Петрозаводска выявить невозможно

Редакция "Столицы на Онего" не будет подводить итоги опроса о будущем главе Петрозаводска, поскольку реального победителя выявить невозможно.

Опубликованный накануне опрос "Кого бы вы назначили главой Петрозаводска?" вызвал настолько живой интерес, что за некоторых претендентов голосовали по 200 раз за несколько минут. Менее чем за сутки проголосовало 4 000 человек.

Поскольку возникло подозрение, что наш опрос превратился в соревнование штабов и "групп поддержки", а, не исключено, что и способом дискредитации некоторых претендентов на эту должность, мы решили итоги не подводить.

Новый глава Петрозаводска будет утверждаться депутатами Петросовета 21 апреля.