Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом еще одного уголовного дела

В отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука Следком Карелии возбудил новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1, ст.285 УК России).

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, и это также подтвердил карельский Следком, в отношении 48-летнего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука, находящегося под арестом по обвинению в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, Следком республики возбудил новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1, ст.285 УК России).

По имеющейся информации, в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к оплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей.

При этом, по данным следствия, в 2017 году, когда Боднарчук ездил в Москву для участия в мероприятиях, не связанных с его депутатскими полномочиями, он проживал в гостиничном номере стоимостью более 25 тысяч рублей в сутки.

Всего же, по полученным нашим изданием данным, с марта 2016-го по декабрь 2018 года городской бюджет оплатил Боднарчуку командировочные расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей.

В этой связи не менее интересна и другая связанная с депутатскими командировками ситуация. Выяснилось, что решением Петрозаводского городского Совета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. При этом, к разработке утверждения названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук. Именно поэтому и в этих его действиях правоохранительные органы усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Напомним, что во вторник 16 февраля заканчивается срок содержания Геннадия Боднарчука под стражей. В этот же день судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов рассмотрит ходатайство расследующего это резонансное коррупционное дело опытного старшего следователя по особо важным делам Александра Брюханова о продлении ареста Боднарчука еще на два месяца.

Ожидается, что в этот же день Боднарчуку будет предъявлено новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщалось ранее, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля прошлого года и на следующий день помещен под арест. Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев. В настоящее время Матвеев уже осужден – в декабре 2020 года Матвеев был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Экс-депутат привлечен к ответственности за получение взятки в размере 4 млн рублей.

Напомним также, что 24 декабря в Петросовете прошли обыски.

фото: © Столица на Онего

"Допустили брак": Что грозит Преображенской церкви на острове Кижи в Карелии

Бывший главный реставратор музея "Кижи" Николай Попов рассказал о современной истории реставрации Преображенской церкви и недоделках, на которые все закрывают глаза.

Николай Попов считает, что при завершении реставрационных работ на Преображенской церкви допустили брак.

- И чем это грозит Преображенке? – поинтересовался журналист "Столицы на Онего" у Николая Попова.

- Считаю, что некоторые вещи были сделаны неправильно, - сказал Попов. - Это касается среднего (главного) четверика, на котором висит вся тяжесть церкви. При его реставрации не была учтена динамика движения бревен, при изменении температурно-влажностного режима окружающей среды. Ведь бревна живут, они не мертвые. В зависимости от окружающей влажности или сухости бревно может как толстеть, так и становиться тоньше. Сейчас в четверике все бревна зажаты сжимами. Так делать нельзя. Мы не даем бревнам дышать. Древние, когда строили церковь, это учитывали, а мы нет.

Кроме того, внизу здания решили оставить металлический каркас. Я сам предложил это решение: под полом оставить все элементы каркаса, который устанавливал Смирнов. Пол дополнительно оперли на эти обрезанные стойки. Но вертикальные металлические стойки и горизонтальные бревна подклета тоже по-разному "дышат". Как поведет себя эта конструкция, непонятно. Пока все стоит, работает. Что будет дальше, не знаю.

Читайте в интервью главного реставратора, что он сказал о системе пожаротушения главного храма Кижи и почему в этой связи вспомнил сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге.

фото: Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт для экскурсий из-за COVID-19

Проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" в Кондопожском районе закрыт для посещения из-за связанных с пандемией ограничений.

Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха "Карелия" в деревне Ватнаволок, в настоящее время не принимает школьников на экскурсии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщила руководитель благотворительного фонда "Открытые возможности" Наталья Абрамова в соцсети.

"До снятия ограничений относительно экскурсий для школьников объект закрыт, ждём наступления весны и начала историко-образовательной программы", - написала Абрамова.

Она заявила, что "последнее время поступает большое количество заявок на посещение объекта реконструкции переселенческих лагерей в Ватнаволоке".

Напомним, презентация проекта под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" состоялась в декабре. Организатором бутафорского концлагеря выступил детский благотворительный фонд "Открытые возможности", который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Авторы проекта заявляли о намерении организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагалось, что подростки смогут, в частности, посетить "уроки мужества", которые для них проведут местные казаки.

Запуск проекта обернулся скандалом, о котором ранее сообщала "Столица на Онего" в тексте "Патриотизм и бутафория".

фото: © ОПС Медгора

В ГИБДД Карелии рассказали, кто погиб при столкновении с лесовозом в Медвежьегорском районе

Авария в Медвежьегорском районе унесла сразу четыре жизни, среди погибших двое детей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в Медвежьегорском районе на 632 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск в 9.00 произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля Hyundai Getz под управлением 38-летней женщины.

По предварительным данным, в ДТП погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик). Во время ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье, пристегнуты.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают автоинспекторы. Уточненная информация будет сообщена дополнительно.

Ранее спасатели показали фото с мепста страшной аварии.

фото: © ОПС Медгора

Спасатели показали страшные кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)

Сегодня утром в Медвежьегорском районе произошла страшная авария, где при столкновении с лесовозом погибли двое взрослых и двое детей.

Как сообщалось ранее, сегодня в Медвежьегорском районе в начале 9 утра произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля. Машины столкнулись на 13 км от развилки на Медвежьегорск в сторону севера, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают автоинспекторы.



© ГИБДД Карелии

В паблике пожарных-спасателей Медгоры опубликованы фото автомобиля Hyundai Getz, в котором находились погибшие в ДТП с лесовозом.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

В Петрозаводске водитель иномарки насмерть сбил пешехода

В карельской столице погиб пешеход, оказавшийся под колесами автомобиля.

Трагедия произошла 15 февраля в 18.10 в районе дома № 16 по улице Володарского в Петрозаводске. Об этом информирует ГИБДД карельской столицы.

Водитель 1965 года рождения на автомобиле "Ford Kuga" при повороте налево совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по линии тротуара справа налево по ходу движения машины.

В результате наезда пешеход 1962 года рождения скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.По факту ДТП проводится проверка, сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности наезда автобуса на девушку в Петрозаводске.

фото: © ГИБДД Карелии

Погибшая в ДТП в Карелии семья ехала с детьми на горнолыжную базу

Такое предположение сделали спасатели, которые увидели на месте аварии разбросанные по дороге сноуборды и горнолыжные костюмы.

Ранее сообщалось, что сегодня в Медвежьегорском районе на 632 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск в 9.00 произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля Hyundai Getz под управлением 38-летней женщины.

По предварительным данным, в ДТП погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик). Во время ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье, пристегнуты.

В паблике пожарных-спасателей Медгоры сообщается, что, вероятно, семья направлялась на отдых в одну из горнолыжных баз, расположенных на севере.

"Среди разбросанных по дорожному полотну вещей был сноуборд и горнолыжная амуниция, - сообщается в паблике спасателей. - Чтобы извлечь погибших из покорёженного авто, пожарным пришлось вырезать части конструкции автомобиля, срезать крышу. Водитель лесовоза не пострадал. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственных органов".

Ранее спасатели показали фото с места страшной аварии.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В Карелии от коронавируса умерли еще три женщины, одной из которых было всего 45 лет

О ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией рассказали в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Больнице скорой медицинской помощи скончалась 83-летняя петрозаводчанка, в Госпитале для ветеранов войн умерли 65-летняя жительница поселка Найстенъярви и 45-летняя жительница Олонца. Все три пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавируса скончались 274 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 165 человек. Из этого числа заболевших – 155 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Общее число зараженных COVID-19 в Карелии составляет 39217 человек.

Выздоровели 34607 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 197 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6333,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2784,4 случая, по Северо-Западу – 4907,9.

фото: © "Столица на Онего"

Аномальные холода надвигаются на Карелию

Карельский Гидрометцентр предупреждает, что ожидается аномально холодная погода.

В период с 17 по 22 февраля местами, преимущественно по северным и восточным районам Карелии, ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10°С.

По информации синоптиков, 17 февраля ночная температура опустится до -22…-24 градусов, днем потеплеет до -19, 18 февраля в ночные часы похолодает до -29, днем температура воздуха составит -14…-16 и 19 февраля ночью ожидается -20…-22, днем – минус 13 – минус 15 градусов.

Под действие опасного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Сегежский и Пудожский районы.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

В Петрозаводске снесут дом, чтобы благоустроить территорию будущего здания театра

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о реконструкции здания Дома культуры Онежского тракторного завода в Петрозаводске.

Глава напомнил, здание бывшего ДК мы выкупили у частного владельца в 2020 году. Планируем, что после ремонта сюда переедет Театр драмы Карелии "Творческая мастерская", который сейчас делит одно здание с Карельской филармонией и остро нуждается в большой сцене, репетиционных залах, гримерных и других помещениях.

Подходить к вопросам ремонта ДК следует предельно аккуратно, так как здание является объектом культурного наследия. Сейчас мы уже нашли техническое решение, которое позволяет нам провести реконструкцию здания с обустройством зрительного зала на 350 мест. Примечательно, что площади позволяют расположить тут не только зрительный зал и помещения для нужд коллектива театра, но и, к примеру, комнаты для детских студий или творческих коллективов. А территория заднего двора театра, ныне крайне неприглядная, в процессе реконструкции превратится в летний театр и кафе.

Подготовка ПСД должна быть завершена к 2022 году, а сами ремонтные работы – к 2025-му. Понятно, что реконструкция исторического здания потребует трудоёмких и длительных работ.

Также особое внимание в проекте уделяем благоустройству прилегающей территории. Это не только реконструкция фонтана, озеленение и малые архитектурные формы, но и комфортная парковка для посетителей. Для ее нужд используем земельный участок под аварийным деревянным домом по улице Герцена, 4 , который будет расселен и снесен к 2025 году. К этому времени мы уже получим новый театрально-концертный комплекс, который без сомнения станет еще одним культурным центром и визитной карточкой Петрозаводска.

Ранее Парфенчиков пообещал директору "ТМ" в юбилейный день рождения новое помещение для театра.

фото: Столица на Онего

Четыре человека погибли в аварии с лесовозом в Карелии: в числе жертв есть дети

Сегодня утром в Медвежьегорском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли четверо человек, включая двоих детей.

Сегодня в Медвежьегорском районе в начале 9 утра произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля. Машины столкнулись на 13 км. от развилки на Медвежьегорск в сторону севера, передает Госавтоинспекция Карелии.

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на месте работают автоинспекторы.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель иномарки насмерть сбил пешехода.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

В Карелии следователи проверяют обстоятельства гибели задохнувшихся пенсионеров

В Прионежском районе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины и женщины, сообщает карельский Следком

Как сообщают в Следкоме, 13 февраля в одном из частных домов в поселке Деревянка Прионежского района были обнаружены тела 64-летнего мужчины и его 91-летней матери. Ранее пожилые мужчина и женщина перестали выходить на связь со своими родственниками.

По предварительным данным, их смерть наступила от отравления продуктами горения при нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

фото: © Владимир Сверкалов/РИА

Мужчина в Карелии задохнулся в собственном гараже

В Петрозаводске на Старой Кукковке пожарные вскрыли гараж и обнаружили тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 15 февраля, в 10.50 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что на улице Каменоборской из-под закрытой двери гаража идет дым.

Когда спасатели приехали на место вызова и вскрыли дверь бензорезом, то обнаружили в гараже мертвого мужчину и работающий автомобиль.

По предварительным данным, мужчина мог задохнуться от выхлопных газов.

фото: pixabay

Две карельские компании вошли в топ-100 работодателей России: там все хотят работать

Российская платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter объявила результаты ежегодного рейтинга работодателей России – в топ-100 вошли карельские компании "Ситилинк" и "Торговый дом "Ярмарка".

Рейтинг был сформирован на основе анализа работодателей по ряду критериев.

Например, учитывалась готовность действующих сотрудников компании рекомендовать ее как работодателя и желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании.

Какие места в рейтинге заняли "Ситилинк" и "Торговый дом "Ярмарка", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК / скрин видео

В Петрозаводске инспекторы ищут лихача, едва не сбившего группу пешеходов (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку по факту нарушения правил дорожного движения на проспекте Ленина.

16 февраля в 08.37 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Антикайнена автомобилист не пропустил людей на пешеходном переходе, едва не сбив их. Люди пересекали дорогу на зеленый свет.

Водитель и автомобиль в настоящее время неустановлены. Видео инцидента размещено в паблике петрозаводской Госавтоинспекции.

"По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку. Просим помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении инспекции.

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск водитель, едва не сбивший пешеходов в Петрозаводске, решил сдаться.

фото: © Яндекс Карты

В центре Петрозаводска изменится схема движения транспорта

Ограничения вступят в силу в начале весны, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 9 марта в центре карельской столицы изменится схема движения транспорта. На участке улицы Еремеева, на противоположной от Левашовского бульвара стороне, будет запрещена остановка автомобилей.

Кроме того, в мэрии напомнили, что с этого же числа изменятся схемы движения транспорта на Кукковке, Древлянке и проспекте Ленина. Ограничения призваны повысить безопасность и облегчить уборку инфраструктуры.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Женщина погибла на пожаре в центре Петрозаводска

Трагедия произошла 15 февраля в многоквартирном доме на набережной Гюллинга, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 15 февраля, в 7.46 произошел пожар в многоквартирном доме на набережной Гюллинга. Загорелась одна из квартир, огонь повредил кухню на площади 10 кв.м.

Спасатели с помощью дымозащитных масок эвакуировали из дома 5 человек. В 8.12 пожар ликвидировали.

На месте пожара было обнаружено тело женщины.

Причины возгорания и смерти женщины выясняются. Работают следователи.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

В Петрозаводске водитель сбил ребенка на переходе

В столице Карелии ребенок пострадал в ДТП, произошедшем на пешеходном переходе.

ДТП произошло 15 февраля в 19.12 в районе дома № 7 по ул. Пограничная в карельской столице, передает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Водитель автомобиля "Ford Fiesta" совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения машины.

12-летний пешеход получил травмы, назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, пояснили в ГИБДД.

Ранее в Петрозаводске водитель иномарки насмерть сбил пешехода.

фото: © сайт Валаамского монастыря

Пожар на Валааме тушили 4,5 часа, спасено 30 человек

Сегодня ранним утром на острове Валаам загорелось здание площадью 100 кв.м, сообщили в МЧС Карелии.

По данным ведомства, огонь вспыхнул сегодня утром, 16 февраля в 4.39, в хозпостройке на острове Валаам, недалеко от монастыря. Горели технические помещения автодорожников.

На тушение огня привлекались 13 человек и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать к 9.13. В ходе тушения пожара из соседнего здания было эвакуировано 30 человек.

Пострадавших во время происшествия нет, сообщили в МЧС Карелии.

фото: © Столица на Онего

В Карелии бизнесмен, осужденный за взятку депутату Матвееву, обжаловал приговор

Руководитель строительной компании Александр Ивин, приговоренный к реальному лишению свободы за дачу взятки в размере 1,9 млн рублей заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, обжаловал приговор суда.

Александр Ивин, осужденный ранее за дачу взятки депутату Валерию Матвееву, обжаловал приговор. Об этом "Столице на Онего" сообщила адвокат Светлана Вечерская, представляющая в суде интересы Ивина.

Вечерская подала апелляционную жалобу. Она считает приговор Александру Ивину "неоправданно суровым"

25 января судья Петрозаводского городского суда Наталья Федичева признала фактического руководителя строительной компании "Полит-Консалт" Александра Ивина виновным в даче взятки заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву и приговорила его к трем годам колонии строгого режима и 12 миллионам рублей штрафа. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

В суде было установлено, что с октября 2018-го по май 2019 года осужденный Ивин через посредника передал заместителю председателя Петрозаводского городского Совета Валерию Матвееву взятку в сумме более 1,9 млн рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей.

Напомним, это коррупционное уголовное дело связано со строительством жилого комплекса "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске. Подконтрольная Ивину фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство здесь среднеэтажных домов. По версии карельского Следкома, Александр Ивин и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов, очевидно, с целью получения большей прибыли хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях "Черники" надстроить еще один этаж.

Однако на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. За помощью в решении этого вопроса Ивин и Кротов обратились к Матвееву, которому с 2018 по 2019 год передали два из предполагаемых к передаче четырех миллионов рублей.

23 декабря Петрозаводский суд назначил Матвееву 3,5 года колонии строгого режима и 20 миллионов рублей штрафа за получение взятки. Приговор вступил в законную силу.

Кротов сразу же написал явку с повинной о даче им вместе с Ивиным денег Матвееву. Поэтому, согласно закону, Кротов был освобожден от уголовной ответственности как лицо, добровольно сообщившее о совершенном им преступлении. Ивин же получил реальный срок лишения свободы и огромный штраф.

"В апелляционной жалобе мы просим о смягчении наказания Александру Ивину, в том числе, значительном уменьшении суммы неподъемного для него денежного штрафа, - сообщила адвокат Светлана Вечерская. – Очень тяжело переживающий случившееся Ивин активно способствовал расследованию преступления – и это отражено в обвинительном заключении. Он признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В таком случае закон позволяет прекратить уголовное преследование, хотя мы об этом не просили. Но все же надеялись на более мягкое, условное наказание".

По мнению Светланы Вечерской, назначенное Александру Ивину реальное лишение свободы и большой штраф "очень тяжело скажутся на условиях жизни его семьи и особенно троих несовершеннолетних детей, которые останутся без помощи отца".

"Один из этих детей является инвалидом, и ему требуются дорогостоящее лечение и постоянное внимание родных, - говорит адвокат. – Серьезное заболевание имеется и у самого Ивина, который проживал на съемной квартире, и ему просто нечем оплачивать назначенный судом 12-миллионный штраф. Хочу надеяться, что Верховный суд Карелии учтет все эти обстоятельства при рассмотрении нашей апелляционной жалобы".

фото: © "Столица на Онего"

Надпись "С Новым годом" со снежинками обошлось жителю Карелии в 61 тысячу рублей

В Олонце строителю не заплатили деньги за работу, и он с помощью баллончика краски ярко со снежинками поздравил заказчика с Новым годом, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники дознания отдела полиции по Олонецкому району расследуют уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Его фигурант – ранее несудимый 55-летний житель района. Причастность мужчины к противоправному деянию установили сотрудники уголовного розыска.

Он подрабатывал на строительстве дома в одном из населенных пунктов. Выполнив обязательства, житель Карелии попросил оплатить его труд. Однако заказчица, петрозаводчанка, этого не сделала.

Декабрьским днем недовольный работник, по версии полицейских, на фасаде только что выстроенного деревянного объекта начертал фразу "С Новым годом". Краски в баллончике также хватило на несколько снежинок. Ущерб от его действий был оценен в сумму, превысившую 61 тысячу рублей.

фото: Telegram-канал "Mash на Мойке" / скрин видео

Как на острове Валаам вспыхнуло пламя (ВИДЕО)

В Интернете опубликованы кадры пожара, произошедшего сегодня на острове Валаам.

Сегодня ранним утром на острове Валаам загорелось здание площадью 100 квадратных метров.

Telegram-канал "Mash на Мойке" опубликовал видео с места происшествия. По информации канала, пожарные несколько часов боролись с огнём.

"ЧП произошло прямо в день рождения архимандрита Мефодия. Пока гости прибывали на остров и готовились к празднеству, огонь тушили пожарные из Валаамской части МЧС и добровольная дружина монастыря. Рискуя жизнью, они вынесли из огня газовые баллоны. Обошлось без жертв и пострадавших — выгорели несколько гаражей с техникой, автомобили и разная мелочевка", - говорится в сообщении "Mash на Мойке".

Ранее сообщалось, что огонь вспыхнул сегодня в 4.39 в хозпостройке на острове Валаам, расположенной недалеко от монастыря. Горели технические помещения автодорожников.

На тушение огня привлекались 13 человек и три единицы техники. Пожар удалось ликвидировать к 9.13. В ходе тушения пожара из соседнего здания было эвакуировано 30 человек. Пострадавших во время происшествия нет, сообщили в МЧС Карелии.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Правительство Карелии намерено разработать проект строительства моста в Соломенном

На эти цели в региональной инвестиционной программе заложено 60 миллионов рублей.

В ближайшие несколько лет власти Карелии намерены разработать проектно-сметную документацию на строительство моста через пролив Логмозерский в петрозаводском микрорайоне "Соломенное", где сейчас действует понтонная переправа. Средства на эти цели заложены в региональной адресной инвестиционной программе на 2021 и плановый период 2022-2023 гг., которую утвердило республиканское правительство в феврале. Объем финансирования работ в 2021 году определен в 10 миллионов рублей, а в 2022 и 2023 годах – еще по 25 миллионов.

О том, какие еще объекты попали в программу, читайте в статье "Государство как инвестор".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Суд в Санкт-Петербурге отклонил кассационную жалобу Юрия Дмитриева

Приговор в отношении исследователя сталинских репрессий из Карелии по делу о педофилии оставлен в силе.

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил 16 февраля жалобу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева на решение Верховного суда Карелии, который приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Напомним, судья Верховного суда республики Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение. Таким образом, из Санкт-Петербурга дело Дмитриева вновь возвращается в Петрозаводск.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по второму кругу.

22 июля 2019 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, которая и была отклонена 16 февраля.

фото: © МИД РФ

Глава МИД Финляндии выразил обеспокоенность судом над Юрием Дмитриевым

Финский министр поднял вопрос об уголовном деле исследователя сталинских репрессий накануне рассмотрения его кассационной жалобы в Санкт-Петербурге.

В Третьем кассационном суде Санкт-Петербурга сейчас начинается рассмотрение жалобы известного исследователя сталинских репрессий из Карелии Юрия Дмитриева на сентябрьское решение Верховного суда республики, который приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Сам осужденный на заседании присутствовать не сможет, защищать его будет адвокат Виктор Ануфриев.

Накануне министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто поднял вопрос об уголовном преследовании Дмитриева во время своей встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Хаависто, в Хельсинки обеспокоены этим процессом.

Напомним, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2019 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии.

фото: © Retralog.com

Власти Карелии хотят потратить десятки миллионов рублей на строительство в районах угольных котельных

Средства на них заложены в региональную адресную инвестиционную программу на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Более десяти лет назад правительство Карелии утвердило региональную стратегию развития топливной отрасли на основе местных энергетических ресурсов, которая предусматривала существенную экономию бюджетных средств на переходе от ископаемого к возобновляемым видам топлива. Однако многое из того, что задумывалось, так и осталось нереализованным. А в феврале нынешнего года республиканские власти приняли адресную инвестиционную программу на ближайшие несколько лет, которая предусматривает строительство в районах угольных котельных.

Читайте подробнее в статье "Кому в Карелии захотелось погреться на угле?".

фото: Максим Берштейн / МК в Карелии

Читатели "МК в Карелии" голосуют против отмены двух питерских "Ласточек"

Если дирекция Федеральной пассажирской компании прислушается к мнению населения, ей придется вернуть два популярных железнодорожных рейса между карельской и Северной столицами.

В первые дни Нового года неприятным сюрпризом для многих петрозаводчан стало известие об отмене двух из четырех железнодорожных рейсов по направлению Петрозаводск - Санкт-Петербург. Речь идет и поезде, который выходил из Петрозаводска вечером, а из СПб – рано утром. Теперь в расписании стоят только две "Ласточки": электропоезд №803 отправляется из Петрозаводска ежедневно в 6:36 утра и прибывает в Санкт-Петербург в 12:00, а в обратном направлении стартует в 18.00 с прибытием на конечную станцию в 22.57.

Свои действия АО ФПК объяснило тем, что отмененные "Ласточки" не пользовались высоким спросом у пассажиров. При этом компания сохранила альтернативные маршруты, которые позволяли при необходимости оказаться в Питере вечером, а в Петрозаводске – ночью.

Но сообщения в соцсетях, а также обращения читателей свидетельствовуют о том, что есть и другое мнение. Чтобы определиться, как люди оценивают отмену электричек, издание "МК в Карелии" в течение недели проводило опрос.

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фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Сегодня врачи в Карелии борются за жизни семи ковидных больных, которые не могут дышать самостоятельно, еще 91 пациент в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 16 февраля, в стационарах находятся 612 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 514 - в состоянии средней тяжести, 91 тяжелобольной и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 4 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 165 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39217 человек. Выздоровели – 34607. Умерли 274 пациента.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Геннадия Боднарчука оставили за решеткой до середины апреля

Петрозаводский городской суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому во взятке председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку до 16 апреля.

В Петрозаводском городском суде сегодня рассмотрели ходатайство Следственного комитета Карелии о продлении меры пресечения председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку. Судья Эдуард Новоселов посчитал аргументы следствия достаточными для того, чтобы оставить Боднарчука в следственном изоляторе еще на два месяца – до 16 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда.

Между тем, сторона защиты просила заменить Боднарчуку содержание под стражей на домашний арест или выпустить под залог в 3 млн рублей.

Напомним, накануне появилась информация, что Геннадий Боднарчук стал фигурантом нового уголовного дела – о злоупотреблении должностными полномочиями на посту председателя Петросовета (по ч.1, ст.285 УК России).

По данным следствия, в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к оплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей.

При этом, по данным следствия, в 2017 году, когда Боднарчук ездил в Москву для участия в мероприятиях, не связанных с его депутатскими полномочиями, он проживал в гостиничном номере стоимостью более 25 тысяч рублей в сутки.

Всего же, по полученным нашим изданием данным, с марта 2016-го по декабрь 2018 года городской бюджет оплатил Боднарчуку командировочные расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей.

Выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. При этом, к разработке утверждения названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук. Именно поэтому и в этих его действиях правоохранительные органы усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Как сообщалось ранее, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля прошлого года и на следующий день помещен под арест. Боднарчуку предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев. В настоящее время Матвеев уже осужден – в декабре 2020 года Матвеев был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Экс-депутат привлечен к ответственности за получение взятки в размере 4 млн рублей.

Срок содержания под стражей Геннадия Боднарчука неоднократно продлевался. По решению Петрозаводского городского суда он останется под арестом до 16 апреля.

фото: © Николай Смирнов/Столица на Онего

Как коронавирус обрушил доходы троллейбусного парка в Петрозаводске

Предприятие "Городской транспорт" столкнулось с падением доходов и снижением пассажирского потока в период пандемии коронавируса.

На предприятии "Городской транспорт" наблюдается снижение пассажиропотока в сравнении с 2019 годом. Это связывают с изменением маршрутной сети из-за закрытия аварийных мостов и введением ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Показатели за год упали более чем на треть.

"Падение выручки от осуществления пассажирских перевозок за январь 2021 года к аналогичному периоду 2020 года составляет 35,3%. Падение пассажиропотока за 2020 год к 2019-му составляет 30,5%", - говорится в информации мэрии города.

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