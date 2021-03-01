Что случилось в Петрозаводске и Карелии 2 марта

фото: © коллаж "Столица на Онего"

Выберите секс-символ карельского правительства (ОПРОС)

В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельском правительстве.

Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельском правительстве.

В список мы включили главу Карелии Артура Парфенчикова, его замов, а также министров.

Роман Голубев – Министр образования и спорта







Олег Ермолаев – министр экономического развития







Сергей Киселев – министр по национальной политике







Игорь Корсаков – вице-премьер по вопросам здравоохранения







Владимир Лабинов – министр сельского хозяйства







Владимир Любарский – замглавы по региональной политике







Михаил Охлопков – министр здравоохранения







Артур Парфенчиков – глава Карелии







Дмитрий Родионов – вице-премьер







Виктор Россыпнов – министр строительства, ЖКХ и энергетики







Александр Чепик – премьер-министр







Юрий Шабанов – представитель главы Карелии в Заксобрании

Сергей Щебекин – министр транспорта

Алексей Щепин – министр природы





Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.

Итак, голосуем здесь.

фото: © кадр из видео

Депутат Госдумы от Карелии об Америке: "Обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся"

Валентина Пивненко считает, что США нужно прекратить учить весь мир демократии.

Депутат Государственной Думы России от Карелии Валентина Пивненко позволила себе довольно жесткие высказывания в адрес американской демократии. Произошло это во время интервью Пивненко программе "Акцент" гостелерадиокомпании "Карелия", которая вышла 24 февраля в эфир канала "Россия 24".

Ведущий программы Олег Горновский затронул тему ограничений в Интернете и вспомнил историю с блокировкой экс-президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

"Нужно вообще забыть про Трампа и про Америку! – заявила в ответ депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко. – Когда учили столько лет демократии, извините меня, они, по-русски скажу, обкакались так на весь мир, что теперь пусть заткнутся и никого не учат, а пусть посмотрят, что в России".

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"

Празднику быть: власти Карелии опровергли информацию о введении запрета на торговлю алкоголем

Власти республики не намерены запрещать торговлю спиртным в Карелии в течение праздничных дней, сообщили в пресс-службе губернатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь Артура Парфенчикова Марина Кабатюк в соцсети.

"Глава Карелии не планирует вводить запрет на продажу алкоголя в республике", - заявила она.

Кабатюк также назвала недостоверной информацию в статье издания "Газета.ru", где сообщалось о положительной оценке карельским губернатором идеи запретить продажу алкоголя в праздники.

"Рассмотреть вопрос введения такой инициативы "Газете.Ru" пообещали и в Карелии, которая также входит в пятерку самых "пьющих" регионов России. "Поручил министру экономического развития и промышленности рассмотреть этот вопрос", — заявил глава региона Артур Парфенчиков", - гласит текст, опубликованный федеральным изданием.

Марина Кабатюк пояснила, что авторам текста в "Газете.ru" поступал ответ от карельских властей об отсуствии планов введения запрета на торговлю спиртным в праздники.

"На запрос журналиста издания, готовится ли Карелии вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции, были даны пояснения, что в ближайшее время введение подобных ограничений не планируется... Никаких поручений Минэку по данному вопросу от руководителя региона не поступало", - заявила пресс-секретарь губернатора Карелии.

"Поясню, почему в этом мы не видим целесообразности. Дело в том, что цифры статистики весьма относительны. Присутствие Карелии по результатам исследований Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) за 2020 год в числе лидеров по потреблению водки обусловлено в том числе высоким уровнем легальной розничной продажи. Иными словами, у нас немного так называемых "наливаек" и домашних фермерских виноделен (в сравнении, к примеру, с южными регионами). Большая часть продукции реализуется легально – и это подтверждено данными Росалкогольрегулирования, согласно которым республика входит в восьмерку субъектов Российской Федерации с максимальным значением легальной розничной продажи водки и алкогольной продукции на душу совершеннолетнего населения", - пояснила Марина Кабатюк.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков готов запретить жителям Карелии покупать алкоголь в праздники

фото: © МВД Карелии

Предприниматель, расстрелявший человека в центре Петрозаводска, надеется на суд присяжных

Дело бизнесмена Евгения Яблокова, убившего гражданина Азербайджана в центре Петрозаводска, направлено в Верховный суд Карелии.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат потерпевших Анатолий Хоменя, прокурор подписал обвинительное заключение, и дело направлено в Верховный суд Карелии, так как обвиняемый хочет, чтобы его рассматривала коллегия присяжных, у него есть такое право, потому что грозит наказание свыше 10 лет лишения свободы за тяжкое преступление.

"Ему вменяется целый букет статей: основная "убийство", совершенное общеопасным способом, – п."е".ч.2. ст. 105 УК РФ, а также покушение на убийство - ч.3. ст. 30 УК РФ, подпункты "а". "е" ч.2. ст.105 УК РФ, он стрелял в двух убегавших азербайджанцев, одному прострелил капюшон, плюс два эпизода повреждения имущества – ч.2.ст. 167 УК РФ, в первом случае он во время стрельбы повредил машину, которая проезжала мимо, пуля попала в порог, а если бы на 20 сантиметров выше, то могла ранить водителя, и один выстрел был в дом: хозяйка квартиры нашла пулю, которая пробила стену насквозь", - рассказал адвокат из Санкт-Петербурга Анатолий Хоменя.

По словам Хомени, обвиняемый долго проходил психолого-психиатрическую экспертизу, где комиссия в итоге признала его вменяемым.

Отметим, что законом за данные преступления предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы. Евгения Яблокова защищает адвокат по назначению Анатолий Парфенчиков.

Напомним, бизнесмена Яблокова обвиняют в убийстве гражданина Азербайджана. ЧП произошло в марте 2020 года у дома №44 по улице "Правды" в Петрозаводске. По версии следствия, в ходе конфликта с мужчиной Яблоков выстрелил в него из своего охотничьего ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Жертвой преступления стал водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

фото: "ТехРент"

Откровенное интервью собственника: Что на самом деле происходит с "ТехРентом"

Собственник компании "ТехРент" Евгений Гарюткин рассказал о сложностях, с которыми подрядчик столкнулся этой зимой, убирая Петрозаводск.

В последнее время в СМИ появляется много публикаций, связанных с работой компании "ТехРент" и уборкой Петрозаводска. В частности, появилась информация о миллионных штрафах, наложенных на подрядчика в связи с некачественной работой по содержанию городских дорог, и неудовлетворительной оценке, которую дала "ТехРенту" администрация Петрозаводска по итогам зимы.

"Столице на Онего" удалось поговорить с собственником компании Евгением Гарюткиным, который согласился дать эксклюзивное интервью о сложившейся ситуации.

- Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев в недавнем телеинтервью дал предварительную оценку по уборке города в зимний период – неудовлетворительно. А как Вы считаете, компания справляется с возложенными на нее обязанностями?

- Если говорить в общем, так сказать на "взгляд со стороны", с точки зрения обывателя, то, конечно, можно согласиться с этой оценкой. Но если же углубиться в изучение самого контракта – кратности, исполнения, посмотреть на расценки, которые не менялись с 2013 года и при пятилетнем контракте не индексируются из года в год, – то ситуация в оценке поменяется.

За те деньги, которые заложены в контракте, мы работаем удовлетворительно. Нельзя требовать высокого качества (которого на сегодняшний день все больше и больше требует заказчик) в отсутствии надлежащего финансирования.

При этом, я не хочу сказать, что контракт экономически не выгоден. Выгоден. Но при определенных условиях в работе, о которых я еще скажу, а также при конструктивном взаимодействии и полном взаимопонимании между подрядчиком и заказчиком.

Я уверен, что в тех климатических условиях, которые в определённые промежутки времени были у нас этой зимой, выполнить работы на "пятерку" или даже на "четверку" своевременно не смог бы никто и ни за какой бюджет.

Конечно, мы делали расчеты, когда заходили на контракт, и понимали, что зимой выпадает снег. Ключевое слово – выпадает, а не валит нон-стопом лавиной. А потом резко наступает весна – в январе, на несколько дней, и уходит обратно в сильный минус. Дороги (внутриквартальные, в основном), "проваливаются" и потом этот накат встает колом…

Было отмечено, что из года в год уборка становится все хуже. Хотелось бы услышать Ваше мнение.

Что ответил на это собственник компании "ТехРент" Евгений Гарюткин, читайте здесь.

фото: Россия 24. Карелия

"Это называется "дурку гонять": Пивненко объяснила, как Карелия получит 5 млрд рублей

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко объяснила, почему республика вошла в десятку самых неблагополучных регионов России, получив возможность дополнительного федерального финансирования.

Своим мнением на этот счет она поделилась в эфире телеканала "Россия 24. Карелия", комментируя индивидуальную программу социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы.

Такие программы имеют всего 10 регионов, признанных наиболее неблагополучными по решению Минэкономразвития России. "За этим кроется политика. У нас иногда это называется "дурку гонять". Поэтому для того, чтобы получить какие-то средства любые, по любой программе, через любой закон, через любую инициативу депутатскую, в другой раз прикинешься так, что и сам себя не узнаешь. Поэтому я думаю, что когда готовили обоснование, старались слезу вышибить, для того, чтобы все-таки получить 5 млрд, получить эти преференции по 1 млрд на год на конкретные вещи. Поэтому хорошо, что мы туда вошли", - сказала Пивненко. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков говорил, что республика вошла перечень из 10 регионов с наиболее низким социально-экономическим уровнем по его инициативе. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixaba

Арестовано за долги имущество "Холод Славмо" - производителя мороженого в Петрозаводске

Судебный пристав-исполнитель в Петрозаводске наложил арест на имущество производителя мороженого ЗАО "Холод Славмо" на сумму почти 33,5 млн рублей: оборудование выставят на продажу для оплаты долгов.

Об этом сообщила пресс-служба УФССП по Карелии.

Под арест попала 51 единица имущества, в том числе модульная котельная, машина для варки глазури, установки по выпечке вафельных стаканчиков и охлаждения жидкости в комплекте, автоматическая линия для производства сахарных рожков и многое другое. "Арестованное имущество будет оценено и реализовано в счет погашения задолженности", - говорится в сообщении. В прошлом году Арбитражный суд Карелии принял к производству заявление о признании предприятия банкротом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Депутат раскритиковал идею главы Карелии ограничить продажу алкоголя в праздники

Депутат карельского парламента Андрей Рогалевич прокомментировал поддержанную главой республики инициативу о запрете продажи алкогольной продукции в праздничные дни.

"Не вижу смысла ограничивать продажу спиртного в праздничные дни, когда на смену могут прийти суррогаты. Многие, видимо, забыли о том, что во время ограничений в торговле из-за пандемии, алкоголь можно было покупать по объявлению. Объявлений было достаточно много. И никто не знал, что было в бутылках, которые привозили людям", - написал Андрей Рогалевич в своем telegram-канале.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что вопрос о запрете на торговлю спиртным в праздники он поручил рассмотреть карельскому Минэку.

"Поручил министру экономического развития и промышленности рассмотреть этот вопрос", — процитировала Парфенчикова Газета.ru.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Пандемия COVID-19 унесла жизни еще трех человек в Карелии

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил еще о трех летальных исходов, причиной которых стал COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница деревни Бесовец 1952 года рождения и жительница села Святозеро 1938 года рождения, в Медвежьегорской ЦРБ скончался житель Медвежьегорска 1966 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

Согласно официальным данным властей, общее число жертв пандемии в Карелии достигло 311 человек. Эти цифры приведены в таблице на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 97 человек. Из этого числа заболевших – 88 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели за сутки еще 135 человек. Общее официальное число выздоровевших с начала пандемии достигло 36987 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6665,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2901,3 случая, по Северо-Западу – 5194,6, заявили в оперштабе.

фото: © pixabay.com

Дом сгорел – житель Карелии погиб

В Прионежском районе более 4,5 часов тушили загоревший жилой дом, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 1 марта, в 22.07 в поселке Ладва-Ветка Прионежского района загорелся жилой частный дом.

К ликвидации пожара привлекались 5 человек и две единицы техники.

Для подачи воды была установлена мотопомпа.

С огнем боролись 4,5 часа, в результате к 2.37 пожар удалось потушить, но дом сгорел.

На месте пожара найдено тело мужчины. Проводится проверка.

фото: © АО "Вариант РПФ"

Стечение ряда обстоятельств: стали известны причины гибели траулера "Онега"

Комиссия Федеральной службы по надзору в сфере транспорта завершила расследование аварии с траулером "Онега", повлекшей гибель 17 членов экипажа.

Гибель траулера "Онега" в Баренцевом море в декабре прошлого года произошла из-за стечения ряда обстоятельств, в том числе обледенения судна, неоправданного решения капитана выбирать ярус в условиях шторма, пишет РИА Новости со ссылкой на Госморречнадзор (структура Ространснадзора).

"В результате расследования комиссия установила, что гибель судна явилась следствием стечения нескольких обстоятельств: обледенение судна, способствовавшее уменьшению начальной остойчивости, неоправданный риск, допущенный капитаном судна при принятии решения о выборке яруса в сложных гидрометеорологических условиях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди причин - штормовая погода и наличие открытого лацпорта для выборки рыболовной снасти, что привело к попаданию забортной воды в помещения судна, расположенные на главной палубе, к отрицательной начальной остойчивости, резкому увеличению крена и затоплению судна.

В комиссии пришли к выводу, что "непрофессиональные действия капитана судна и вахтенного старшего помощника капитана, заключающиеся в отсутствии должного контроля за остойчивостью судна и несвоевременном объявлении судовой тревоги по оставлению судна экипажем" также привели к гибели судна.

Напомним, "Онега" затонула 28 декабря у Новой Земли. На борту находились 19 человек, двоих из них спасли коллеги с другого судна.

фото: pixabay

Жалобы дачников в Карелии на несправедливость взносов дошли до депутатов, и они вмешались

Группа депутатов парламента Карелии вступила с инициативой изменить законодательство, регламентирующее права дачных кооперативов определять размер членских взносов.

Предложения депутатов изложены в проекте обращения к председателю комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаю Николаеву.

Карельские депутаты ссылаются на обращения жителей республики, которые жалуются на несправедливые решения садоводческих или огороднических некоммерческим товариществ при определении размера взносов. Они учитывают размер дачных участков, но не общий объем используемого имущества общего пользования. "Объемы использования имущества общего пользования для обеспечения стандартных (6 соток) садовых участков, но с расположенными на них объектами недвижимости повышенной комфортности (к примеру жилых домов высокой этажности), могут быть значительно выше, чем в отношении участков площадью 10-20 соток с более скромными постройками", - говорится в проекте обращения. Чего добиваются парламентарии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © архив РИА Новости

На Соловках сборщик ламинарий побежал за водкой и насмерть замерз в лесу

Трагедия произошла в День защитника Отечества.

Несколько дней на Соловках продолжались поиски мужчины, который в метель отправился с острова Малая Муксалма в поселок Соловецкий за спиртным. На обратном пути путник потерял ориентир, решил переночевать в лесу и замерз насмерть, сообщает news29.ru со ссылкой на службу "112".

В день защитника Отечества, 23 февраля, один из членов бригады, занимающейся сбором ламинарии для предприятия по переработке водорослей, решил отправиться с острова Малая Муксалма в поселок Соловецкий за водкой. К слову, заготовительный участок, где проживала бригада, обеспечивается всем необходимым, в том числе продуктами, и нужды покидать место проживания у них нет.

Так, 45-летний мужчина успешно преодолел 15-километровый отрезок до магазина, закупился и отправился в обратный путь. Пройдя 9 километров, он сделал привал у рабочих, которые занимаются реставрацией Сергиевского скита Соловецкого монастыря. Обогревшись и попив чаю, снова отправился в путь, до цели оставалось 5 км.

Началась пурга. Мужчина был нетрезв и измотан долгой дорогой. Не дойдя 4 км до заготовительного участка, он сбился с единственного ориентира, снегоходного следа, и уклонился в сторону моря. Повернуть в обратную сторону, к скиту, от которого он отошел всего на километр, мужчина почему-то не смог. Видимо, отчаявшись выйти к людям, путник углубился в мелколесье и готовился переждать ночь, попытавшись укрыться в ветвях елей. Но пронизывающий ветер и мороз за 20 не оставили ему никаких шансов.

Сотовая связь действует только в поселке Соловецкий, поэтому сообщить о своем местонахождении и вызвать помощь пропавший не мог.

Об исчезновении человека экстренным службам стало известно к вечеру следующего дня. Утром 25 февраля на поиски выехала сводная группа на 4-х снегоходах. Поиски велись два дня, в течение которых спасатели проехали в общей сложности порядка 100 км. Утром 26 февраля тело погибшего было обнаружено в его импровизированном укрытии под деревьями.

фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Правительство России планирует строительство 40 новых вышек сотовой связи в Карелии

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует строительство около 40 новых вышек сотовой связи вблизи туристических объектов и маршрутов в Карелии.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания, посвященного национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

По его словам, вышки будут строить не только на оживленных трассах, но и в труднодоступных районах, где расположены популярные туристические объекты. "На территории мест паломничества, к примеру, в горном парке "Рускеала" или на горе Воттоварра недостаточная зона покрытия, что создает сложности, связанные, в том числе с обеспечением безопасности путешественников. Поэтому Минцифры дано поручение решить вопрос, у них в планах уже заложено строительство порядка 40 вышек", - сказал Чернышенко. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Условия жизни студентов автотранспортного техникума Карелии улучшили за 22 млн рублей

В 2020 году в Карелии начался масштабный ремонт общежитий колледжей и техникумов, которые долгое время не ремонтировались, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Парфенчикова, для проведения ремонта была разработана отдельная программа, рассчитанная до 2024 года, и уже в прошлом году на обновление общежитий выделили значительные средства из республиканского бюджета.

"22 миллиона направили на улучшение условий проживания студентов Петрозаводского автотранспортного техникума. В общежитиях на улице Краснофлотской и Мелентьевой в 35 комнатах сделали косметический ремонт и привели в порядок туалеты, душевые комнаты, кухни, комнаты для умывания", - сказал Артур Парфенчиков.

В здании на Мелентьевой, по смловам главы Карелии, дополнительно оборудовали на этажах 5 душевых и заменили систему отопления, на Краснофлотской отремонтировали внутренние сети электроснабжения и заменили системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения.

"Нам предстоит ещё большой объем работы, во многих общежитиях ремонт проводится в несколько этапов. Но сейчас первоочередная задача – привести в порядок кровли, окна, трубы, подвалы, чтобы студенты жили в теплых, комфортных и безопасных условиях", - поделился планом работ глава респблики Артур Парфенчиков.

фото: Антон Вергун/ТАСС

Какие семьи в Карелии могут не платить транспортный налог в 2021 году, разъяснили в ИФНС

Инспекция Федеральной налоговой службы по Петрозаводску подготовила разъяснения о льготах по транспортному налогу, которые получили многодетные семьи в Карелии.

Льгота предоставляется с 2020 года и будет учтена в уведомлениях, которые налоговый орган направит в 2021 году.

От уплаты транспортного налога полностью освобождается один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

Льгота распространяется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно, мотоциклы и мотороллеры. Получить льготу можно только на одно транспортное средство. Как оформить заявление, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска пытаются избежать "наводнения" из-за таяния снега (ФОТО)

"Служба заказчика" готовит ливневую канализацию к пропуску паводковых вод, сообщили в администрации столицы Карелии.

Сотрудники "Службы заказчика" очищают дождеприемные колодцы, размораживают трубы на особо затопляемых участках автомобильных дорог. Необходимые мероприятия по очистке уже провели на улицах Попова, Судостроительной (в районе домов № 12 и № 14), Сулажгорской, Чкалова, Дзержинского, набережной Варкауса (возле дома № 5), на проспектах Лесном и Карла Маркса, Лососинском шоссе, Пименовском мосту и 1-ом Внутриквартальном проезде. Разморозили водопропускные трубы ливневки на улицах Шотмана и Сулажгорской.

В мэрии предлагают горожанам обращаться по вопросам обслуживания сети ливневой канализации к диспетчеру МКУ "Служба заказчика" по телефону: 8 (963) 744-02-55 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Ранее саперы спасли от наводнения населенные пункты в Беломорском районе.

фото: © Петрозаводский городской суд

Инструкторы лагеря "Сямозеро", где погибли 14 детей, в суде вину не признают

В горсуде Петрозаводска состоялось очередное судебное заседание, где вновь рассматривают дело инструкторов лагеря "Сямозеро", в котором погибли 14 детей.

Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Дмитрий Маслов, защищающий Валерия Круподерщикова, в минувший понедельник, 1 марта, в Петрозаводском городском суде судья Елена Голяева продолжила рассмотрение дела инструкторов ООО "Парк-Отель "Сямозеро", где во время шторма утонули 14 детей.

"Вчера сторона обвинения представляла свои доказательства, читали показания свидетелей, изучали письменные материалы, пока свидетей в суд не приглашали", - сказал Дмитрий Маслов.

По его мнению, повторное рассмотрение дела инструкторов может продлиться до лета.

"Валерий Круподерщиков и Павел Ильин вину не признают, там ее не в чем признавать", - сообщил адвокат.

Напомним, на скамье подсудимых молодые инструкторы – Валерий Круподерщиков и Павел Ильин. Они обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц).

Круподерщикова защищает адвокат Дмитрий Маслов, Ильина – Иван Варфоломеев.

Первый приговор Петрозаводского горсуда инструкторы лагеря выслушали 18 марта 2019 года. Бывший инструктор Павел Ильин был оправдан. А Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности и приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но фигурант был освобожден от наказания за истечением срока давности.

Павел Ильин и Валерий Круподерщиков обвинялись в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро.

В суде представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора – Коваленко и Котович. Дело на данный момент находится в стадии рассмотрения. Обвиняемые сказали последнее слово и ждут решения суда.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Адвокаты председателя Петросовета Геннадия Боднарчука обжаловали продление его ареста еще на два месяца

Защитники просят освободить Геннадия Боднарчука под домашний арест либо залог в 3 миллиона рублей.

Как сообщил "Столице на Онего" один из адвокатов Геннадия Боднарчука – Артем Черкасов, они обжаловали вынесенное 16 февраля судьей петрозаводского городского суда Эдуардом Новоселовым решение о продлении ареста их подзащитного еще на два месяца, до 16 апреля включительно.

"В поданной нами апелляционной жалобе в Верховный суд Карелии мы просим назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей", - сообщил Артем Черкасов.

Как ранее мы сообщали, задержанный 17 июля 2020 года и на следующий день арестованный судом, Геннадий Боднарчук карельским Следкомом обвиняется в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Напомним также, что в минувшем феврале в отношении Геннадия Боднарчука возбуждено новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК России). По данным следствия, в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. Тем не менее, городской бюджет с марта 2016 по декабрь 2018 года оплатил ему командировочные расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей. При этом в Москве Геннадий Боднарчук проживал в роскошном гостиничном номере стоимостью более 25 тысяч рублей в сутки.

По этому уголовному делу Геннадий Боднарчук, по информации Артема Черкасова, в настоящее время является подозреваемым.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Министерства и ведомства Карелии обязали экономить

Республиканское правительство потребовало от чиновников "обеспечить неувеличение утвержденных бюджетных ассигнований на содержание органов исполнительной власти".

В конце февраля глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о мерах по реализации республиканского закона о региональном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Появление такого документа менее через два месяца после вступления закона в силу выглядит, как минимум, странным и свидетельствует либо о качестве этого нормативно-правового акта, либо об уровне государственного управления в регионе, если для исполнения недавно принятого закона республиканским властям необходимы еще какие-то меры по его реализации.

Можно было бы предположить, что губернаторское распоряжение направлено на сокращение расходов карельской казны в условиях ее огромного дефицита – напомним, что в прошлом году он вырос почти на 5 миллиардов рублей, однако предложенные меры не предусматривают урезания бюджетных трат. Речь, скорее, идет об усилении в республике бюджетной дисциплины, на что карельскому руководству не раз указывали в федеральном центре.

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фото: Виталий Никулин

Жители Карелии стали свидетелями северного сияния (ФОТО)

Кадры северного сияния сняли в деревне Вокнаволок.

Автор фото - Виталий Никулин. Он опубликовал в соцсети снимки северного сияния, которое появилось в небе над деревней Вокнаволок.

Ранее сообщалось, как северное сияние озарило Кижи.

фото: © pixabay.com

Владелец антиквариата в Карелии закрыл дом на палку и лишился накопленных богатств

Пряжинский суд рассмотрел дело о краже.

Районный суд в Пряже рассмотрел уголовное дело краже с незаконным проникновением в жилище.

Как было установлено, мужчина решил зайти в гости к своему знакомому, но того не оказалось дома. При этом дом был закрыт на палку, которая подпирала входную дверь.

Тогда злоумышленник задумал проникнуть в дом, так как ранее знакомый показывал свою коллекцию марок, монет и бумаг царских денежных средств. Убедившись, что его никто не видит, мужчина пробрался в дом, прошел в комнату и взял там старинные монеты и марки, а также бронзовый колокол 1887 года.

На следующий день злоумышленник продал похищенное в магазин антиквариата за 4 с лишним тысячи рублей. По заключению эксперта стоимость похищенного составила почти 63 тысячи рублей.

В судебном заседании подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил похитителю наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, по иску потерпевшего с него взыскана сумма причиненного ущерба в размере 61 тысячи 925 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

В Петрозаводске инспектор оштрафовал водителя троллейбуса за разговоры по мобильнику

Водителя троллейбуса ждет штраф за разговор по телефону, сообщили в Госавтоинспекции.

Инспектор ДПС обнаружил, что водитель троллейбуса разговаривает по телефону, который не оборудован гарнитурой. Об этом сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

Инспектор вынес водителю троллейбуса постановление об административном правонарушении по ст.12.36.1 КоАП РФ ("Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства").

Ранее сообщалось, что ребенка в Петрозаводске зажало в дверях троллейбуса

фото: ТОС "Топозерье"/vk.com/public200125286

Жители поселка в Карелии расчистили снег у дома культуры, чтобы отпраздновать Масленицу (ФОТО)

Активисты поселка Кестеньга в Лоухском районе своими силами подготовили площадку к масленичным гуляниям.

В паблике ТОС "Топозерье" поселка Кестеньга выложили фото с субботника, который провели местные жители у дома культуры. Активисты расчистили от снега площадку у ДК, где пройдет празднование Масленицы.

"На прошлой неделе обратилась к участникам ТОС "Топозерье". Очень нужна была помощь, по расчистке снега возле ДК. Скоро праздник "Масленица" и запланировала провести его на площадке у Дома культуры. Ответ не заставил себя ждать! Дружная команда ТОС отозвалась сразу, да еще и привлекли активных и не равнодушных жителей нашего поселка", - написала в паблике директор Кестеньгского ДК Ольга Мисник, поблагодарив всех помощников.

Ранее в новом микрорайоне Петрозаводска мужчины сами расчистили двор от снега, чтобы завтра машины и люди могли выйти на работу.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Число жертв пневмонии в Карелии увеличилось до 120

В Карелии от внебольничной пневмонии скончался еще один пожилой мужчина.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 72-летний мужчина, имеющий сопутствующую соматическую патологию. Его тест на COVID-19 был отрицательным.

За сутки 13 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом госпитализированы 5094 пациента, 120 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, с 22 по 28 февраля заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднего уровня в 2,3 раза, зарегистрировано 259 случаев.

фото: Алексей Даничев/visualrian.ru

Идея властей Карелии передавать сельхозземли турбизнесу нашла поддержку в Москве

Правительство РФ поддержало инициативу властей Карелии об изменениях законодательства, которые позволят использовать земли сельхозназначения для организации агротуризма.

Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе российского вице-премьера Виктории Абрамченко по итогам совещания, посвященного национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

"Ростуризму и Минсельхозу России поручено подготовить и включить в новый профильный нацпроект мероприятия по развитию агротуризма, как на территории Карелии, так и в других регионах страны", - говорится в сообщении. Пресс-служба приводит слова Абрамченко о том, что этот вопрос требует детальной проработки, чтобы сельхозземли не превратились в коттеджные поселки. Об этой проблеме читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА"! / ВК

В городе Карелии два автомобиля не поделили дорогу (ФОТО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в городе Лахденпохья.

В Лахденпохье на пересечении улиц столкнулись легковые автомобили. Об этом информирует паблик "Лахденпохья-Навсегда!"

"Прямо сейчас: ДТП на перекрестке Советская - Ленина в Лахденпохья", - говорится в посте.

Ранее сообщалось, как отказ соблюдать дистанцию стал причиной нелепого ДТП в центре Петрозаводска.

фото: © www.shutterstock.com/Hayk_Shalunts

Суд в Карелии лишил водительских прав любителя выпить, страдающего психическим расстройством

Мужчина с психическим расстройством, управлявший автомобилем, угрожал безопасности населения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По результатам проверки выявлен житель Прионежского района, имеющий водительское удостоверение со сроком действия до марта 2027 года, при этом он страдает психическим и поведенческим расстройством, вызванным употреблением алкоголя, которое включено в Перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, утвержденный постановление правительства РФ.

Управление транспортным средством при наличии такого заболевания нарушает права неограниченного круга лиц, поскольку создаёт опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

По указанным основаниям прокуратурой Прионежского района в суд направлено административное исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами.

Прионежским районным судом требования прокурора удовлетворены, право на управление транспортными средствами гражданина прекращено.

Определением Верховного суда Республики Карелия решение Прионежского районного суда оставлено без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

В Карелии арестанты вылепили из снега Александра Невского и героев эпоса (ФОТО)

Конкурс снежных и ледовых скульптур состоялся в исправительных учреждениях Карелии.

В карельских учреждениях УФСИН завершился конкурс снежных скульптур. В этом году участникам было предложено создать произведения на тему 800-летия со дня рождения Александра Невского или по мотивам карельского эпоса "Калевала".

По итогам проведенного в УФСИН по Карелии голосования определились лучшие работы.

Первое место заняла скульптура команды осужденных ФКУ ИК-9 - "Эпос Калевала".

Второе место у осужденных из исправительной колонии №1 - за работу "Александр Невский".

"Бронза" досталась осужденным ФКУ ИК-7 за фигуру "Вяйнямёйнен".

Ранее сообщалось, что овчарки Рокки и Прайда будут сторожить арестантов в Карелии

фото: pixabay.com

Предпринимателей Карелии призывают поспешить с подачей заявок на участие в конкурсе "Экспортер года"

Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" продолжает принимать заявки на ежегодный региональный конкурс "Экспортер года 2021" среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

У предпринимателей республики осталось чуть больше месяца для того, чтобы стать участниками конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года. Они смогут померяться своими силами в номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий", "Трейдер года" (для торговых домов), "Прорыв года".

Напомним, заявки на конкурс принимаются до 5 марта в электронной форме. Для этого необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте Акционерного общества "Российский экспортный центр". К заявке прилагается электронная копия о постановке на учет в налоговом органе организации, индивидуального предпринимателя.

Участниками конкурса могут быть юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальные предприниматели. Они должны быть зарегистрированы на территории Карелии и осуществлять экспорт товаров и услуг за пределы РФ. Предприниматели не должны иметь просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, а также возврату бюджетных инвестиций. Участники не могут находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства. К конкурсу не допускаются предприниматели – иностранные юридические лица, а также российские компании, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц превышает 50 процентов.

Победителей конкурса в каждой номинации определит конкурсная комиссия, в состав которой входят представители органов государственной власти республики, общественных организаций, предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей конкурса "Экспортер года" прошлых лет.

Лидеры конкурса, помимо диплома и приза, получат право использовать в своей документации и рекламных материалах присвоенное звание с указанием года, в котором проводился конкурс.

Среди призов "Экспортера года 2021" – сертификаты на покупку авиабилетов и оплату не более 3 суток проживания в гостинице в рамках организуемых "Центром поддержки экспорта" мероприятий (международных бизнес-миссий и выставочно-ярморочных мероприятиях). Победителей ждут также сертификат на обучение деловому английскому языку на сумму не более 70 тысяч рублей, сертификат на участие в международном выставочно-ярмарочном или конгрессе на территории Российской Федерации или за пределами территории нашей страны с индивидуальным стендом вне конкурсного отбора и другие призы.

Организаторы конкурса просят предпринимателей поторопиться и не упустить свой шанс завоевать звание "Экспортер года 2021".

За дополнительной информацией можно обращаться в Фонд "Центр поддержки экспорта Республики Карелия" по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, каб. 2, тел. 672064, 445400 доб. 444, почта: export@kr-rk.ru.