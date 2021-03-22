Самое важное за сегодня

фото: © кадр с камеры Ситилинк

Руководитель управляющей компании, обвиняемый в гибели прохожего под глыбой льда, останется за решеткой до мая

В отношении директора управляющей компании, задержанного по делу о гибели прохожего под глыбой льда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Судья Петрозаводского городского суда удовлетворила ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора управляющей компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).

Арестованный обвиняется в том, что он, являясь директором управляющей компании, не организовал должным образом очистку кровли крыши многоквартирного дома в Петрозаводске от снега, наледи и сосулек, тем самым создал условия для образования ледяной массы, которая упала с крыши дома на мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении руководителя управляющей компании избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2021 года (включительно).

В ходатайстве стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий отказано.

Напомним, что 14 марта около полудня упавшая с крыши глыба льда убила мужчину, стоявшего на крыльце у дома. Следователи начали проверку по факту гибели.

На место происшествия выезжал глава Карелии Артур Парфенчиков, который сообщил, что по нелепой случайности произошло то, чего не должно было случиться, так как крыша данного дома была вычищена от снега за два дня до ЧП. "Видимо, некачественно", - предположил глава.

А 17 марта руководитель управляющей компании был арестован по делу о гибели прохожего под упавшей с крыши глыбой льда.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Коронавирус оборвал жизни двух жительниц Карелии

Общее число умерших от COVID-19 в Карелии сегодня составляет 363 человека, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 77-летняя жительница поселка Кривцы и 68-летняя жительница села Спасская Губа. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 363 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 87 человек. Из этого числа заболевших – 80 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 22 марта составляет 43165 человек.

Выздоровели 39920, за сутки выписаны по выздоровлению 150 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7000,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3037,1 случая, по Северо-Западу – 5373,9.

фото: Кадр из видео/НТВ

"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)

Серийного убийцу, число жертв которого уже перевалило за сотню, встречали в столице Карелии.

В Подмосковье заметили "орского маньяка", которого разыскивают уже 10 лет. О этом сообщили журналисты НТВ в программе "Центральное телевидение".

"Только по подтвержденным данным на его счету семь убитых девушек, по другим почти - 100. О встречах с ним сообщают из Красноярска, Омска, Новосибирска, Питера, Москвы, Петрозаводска. Где скрывается маньяк?" - задаются вопросом журналисты телеканала НТВ.

В середине нулевых Россию сотрясли несколько жестоких убийств. Недалеко от трасс Оренбург — Челябинск и Самара — Оренбург начали находить женские трупы. На представительниц древнейшей профессии, против которых в те годы часто совершались преступления, погибшие похожи не были, пишет "Life.ru".

По информации журналистов НТВ, все убийства происходили примерно одинаково: дальнобойщик Валерий Андреев приостанавливался на остановке, если замечал там одинокую женскую фигуру, предлагал подвести. Кто-то соглашался, кого-то приходилось затаскивать силой. Но конец для всех один – Андрей увозит их в подвал своего гаража. Там он их мучает, насилует и в конце концов убивает…

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Первый заместитель сити-менеджера Петрозаводска официально вступила в должность

Готовящаяся к прекращению своих полномочий мэр города Ирина Мирошник представила коллективу своего первого заместителя Инну Колыхматову.

С 22 марта на должность первого заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа назначена Инна Колыхматова. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Сообщается, что сегодня Мирошник представила Колыхматову коллективу на еженедельной планерке.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", Инне Колыхматовой 41 год. Ранее она занимала пост первого заместителя министра имущественных и земельных отношений Карелии.

До этого Колыхматова работала в должности заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, а позднее – на аналогичной должности в УФССП по Московской области.

Полномочия Ирины Мирошник на должности главы Петрозаводска заканчиваются 20 апреля.

фото: instagram.com/omkpopov/

Василий Попов отметил свое 57-летие, бегая босым по снегу в Финляндии

Известный в Карелии бизнесмен Василий Попов, который получил политическое убежище в Финляндии, необычно отметил свой очередной день рождения.

В минувшее воскресенье, 21 марта, Василию Попове исполнилось 57 лет. О праздновании своего дня рождения он написал в своем инстаграме.

"В этом году решил отметить день рождения по-другому. Без кафе и айпада. Лыжная прогулка, костер и целый день на природе. Сегодня надо остановиться и посмотреть на огонь. Для того, чтобы завтра двигаться дальше", - пишет некогда известный карельский политик.

Василий Попов опубликовал сразу несколько фото со своего дня рождения. Он продемонстрировал, как бегал босым по снегу, сидел у огня и общался с другом – собакой породы "хаски".

Ранее Василий Попов разочаровался в партии "Яблоко".

фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Три автомобиля столкнулись на трассе "Сортавала" – есть погибшие и пострадавшие (ФОТО)

В соседнем с Карелией регионе утром 22 марта столкнулись три автомобиля.

Как сообщает 47news, в понедельник раним утром, 22 марта в 4.05, на 89-м километре федеральной дороги А-121 "Сортавала" в Приозерском районе Ленинградской области столкнулись грузовик "Scania R500LA", под управлением неустановленного водителя, грузовик "Scania RL360", под управлением неустановленного водителя, и легковой автомобиль "Renault Logan" под управлением 59-летнего владельца.

В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались, водитель автомобиля Renault Logan и два его пассажира госпитализированы.

Движение по федеральной дороге в оба направления оказалось полностью перекрыто.

Дорожная полиция проводит проверку.

фото: Дарья Каликина/vk.com/id23246584

"Кладбищенские оградки" сломали в центре Петрозаводска (ФОТО)

Ограждения, установленные на проспекте Ленина в рамках программы по благоустройству, местами снесли.

Ограждения, которые появились вдоль проспекта Ленина в 2017 году и были названы горожанами "кладбищенскими", покорежили и сломали. Фото изуродованных элементов благоустройства выложила на свой странице в соцсети общественница Дарья Каликина.

"Вандалы покорежили и местами снесли могильные оградки на проспекте Ленина. Те самые, на которые ушли немалые деньги, которые, похоже не знали куда девать по Комфортной городской среде… Кто и за чей счет все это будет восстанавливать и понимала ли Администрация ПГО, заказывая этот бред, каков будет итог? На фото малая часть, разрушения по всему проспекту Ленина", - комментирует фото общественница.

Напомним, по словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, изначально такие высокие ограждения задумывались специально для сохранения газонов, которые также обновляются в ходе благоустройства проспекта Ленина.

"Большинство газонов в Петрозаводске не соответствует нормативам с точки зрения правил безопасности дорожного движения, - заявила Мирошник, - снег и песко-соляную смесь скидывают на газоны, где образуется холмик, а газон должен быть ровным и не возвышаться. И при парковке автомобилей граждане предпочитают в любом направлении по газону преодолевать расстояния, поэтому в верхней части проспекта Ленина от Энгельса ограждение оправдало себя. Мы видим сохранность газонов".

А если кто-то считает ограждения "кладбищенскими, то, как считает Ирина Мирошник, это всего лишь субъективное мнение.

фото: Минздрав Республики Карелия / ВК

Врач из глубинки Карелии получила статью за хорошую работу

Врач-терапевт Кемской больницы Екатерина Фёдорова получила за достойный труд статью президента России Владимира Путина, посвященную победе в Великой Отечественной войне.

18 марта в Кемской ЦРБ состоялось награждение врача-терапевта участкового Екатерины Фёдоровой. Медик получила подарочный экземпляр статьи президента страны "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" и благодарность организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом информирует Минздрав республики.

"В период сложной эпидемиологической обстановки, при соблюдении мер санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции Екатерина Вадимовна принимала активное участие в организации и проведении медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны на дому, в проведении праздничного флешмоба с участием детей.

Поздравляем Екатерину Вадимовну с заслуженной наградой!", - говорится в сообщении министертсва в соцсети.

Ранее сообщалось, как директор "Кареллеспрома" получил премию в размере 26 млн рублей, потому что хорошо работал.

фото: Столица на Онего

Следком проверит обстоятельства гибели мужчины, чей труп был найден в брошенном авто

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, тело которого было обнаружено в брошенном автомобиле "Daewoo Nexia".

Петрозаводские следователи выясняют обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает Следком Карелии.

Тело 36-летнего мужчины было обнаружено 20 марта в автомобиле, который был припаркован на дороге возле поселка Шуйская Чупа. Труп находился на водительском сидении.

По информации "Столицы на Онего", в полицию заявили местные жители. Они обратили внимание на то, что машина "Daewoo Nexia" долгое время стояла на обочине дороги. По предварительным данным, на теле погибшего не были обнаружены признаки насильственной смерти.

фото: © кадр из видео

На лыжной базе в Карелии лиса играла с собакой (ВИДЕО)

В Спасской Губе местные жители запечатлели на видео, как лиса играла с собакой.

В паблике "Лыжи без границ" опубликовано видео с лыжного склона в Спасской Губе, на котором автор запечатлел, как лиса играет с собакой и совсем не боится людей.

"Даже еду с рук берет", - уточнил автор видео.

фото: © Минприроды Карелии

Алексей Щепин: "Буду доказывать свою невиновность в суде"

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин прокомментировал свое уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"Столица на Онего", со ссылкой на официальный сайт Следственного комитета России, 20 марта сообщила о поступившем в суд уголовном деле в отношении действующего министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексея Щепина. Напомним, что следственные органы Бурятии, где до 2015 года Алексей Щепин работал руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства, обвиняют его в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, "24 марта 2010 года Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной коммерческой организации лесной участок площадью 20 га, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. Между тем, здесь запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

Как считает следствие, Щепин, "зная о запрете, но действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка".

Мы обратились к самому Алексею Щепину и попросили его прокомментировать уголовное дело.

- Скажу сразу: виновным себя я не считаю и буду доказывать свою невиновность в суде. Да, я действительно подписал приказ об утверждении положительного заключения государственной экспертизы проекта освоения указанного участка. Это решение о положительном заключении госэкспертизы принималось коллегиально, несколькими компетентными специалистами. Мне оставалось только подписать соответствующий приказ.

- Почему же, с ваших слов, компетентные специалисты, приняли такое решение, в конечном итоге, обернувшееся уголовным делом против вас?

- Во время предоставления названного участка в аренду, водоохранная зона Байкала не была установлена, и законодательная база по недропользованию в этом районе, не была урегулирована. Почему следствие иначе трактует случившееся, мне до сих пор непонятно.

- По имеющейся у нашего издания информации, следствие предлагало вам прекратить уголовное дело за истечением 10-летнего срока давности уголовного преследования по превышению должностных полномочий. Но вы с этим не согласились. Почему?

- Я действительно не согласился с прекращением моего уголовного дела за истечением срока давности, по не реабилитирующим основаниям. Поскольку это автоматически означало бы признание мной вины в совершении тяжкого преступления, я отказался это сделать. И, как уже сказал, намерен доказывать свою невиновность в суде.

- Если все так, как вы говорите, почему ваше уголовное дело расследовалось более 10 лет, и все-таки передано в суд? Кому и для чего это потребовалось?

- Я не могу ответить на этот вопрос.

фото: администрация Сортавальского района

Осиротевших в Карелии медвежат-тройняшек передали в Тверскую область на воспитание

В приют для медвежат супругов-биологов Пажетновых в Тверской области привезли малышей из Карелии, где лесорубы разорили медвежью берлогу.

Сотрудники Центра спасения медвежат-сирот привезли из Карелии трех медвежат в Торопецкий район Тверской области. Спасти малышей их попросил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин.

Как рассказала ТИА Екатерина Пажетнова, дорогу, а это 700 км, медвежата перенесли хорошо, сейчас на карантине и привыкают к новым условиям: новые запахи и звуки, новый вкус молока, новая обстановка - все это нервирует малышей, у них стресс, поэтому они капризничают. К тому же медвежата слышат рычание и ворчание своих собратьев по несчастью - тройняшек из Кировской области. Бантик, Тиша и Остап приехали в Центр тоже не так давно из кировских лесов. Осиротели они при схожих обстоятельствах.

Но, как отмечают биологи, в таком возрасте – им сейчас около 2 месяцев – они довольно быстро адаптируются. Так что все должно наладиться в скором времени.

Пока что двум братьям и сестричке из Карелии имен еще не давали. Выглядят они вполне здоровыми, весят от 2,8 до 3 кг. Забот и хлопот у семьи Пажетновых прибавилось - малышей стало шестеро.

Напомним, при заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши. Зная, что напуганная медведица больше не вернется и медвежата погибнут, заготовители обратились к персоналу зоопарка с просьбой приютить медведей и спасти их от гибели. Руководство зоопарка "Черные камни" приняло их на свое попечение, чем спасло им жизнь.

фото: © МВД Карелии

Внимание, розыск: женщина пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске пропавшей жительницы города, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники петрозаводской полиции разыскивают Оксану Г. 1974 года рождения. Ушла из дома в неизвестном направлении 13 марта 2021 года. До настоящего времени местонахождение неизвестно.

Всех, располагающих значимой информацией о разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: +7-981-402-06-14, +7-921-224-10-63 или 02 (с мобильного – 102).

фото: pixabay

Планируется увеличение перечня профессий, дающих право получить участок под ИЖС в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о расширении перечня профессий, дающих право сельским жителям бесплатно получить участок для ИЖС.

Согласно проекту, планируется внести изменения в закон "О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия пункта 2 статьи 3910 Земельного кодекса Российской Федерации".

Действующим законодательством установлен перечень специальностей, работа по которым, если она является основной, дает право гражданам получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет для индивидуального жилищного строительства. "Настоящим законопроектом предлагается дополнить указанный перечень специальностью - "Музыкальное образование", - говорится в пояснительной записке к документу. Кто уже имеет такое право, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Давайте смотреть правде в глаза: куда вывозить отходы? На Луну закидывать?"

Задали острые вопросы Владимиру Кванину – гендиректору компании "МЦЕ Инвест Рус", которая проводит мусорную реформу в Карелии.

Гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин стал гостем нашей рубрики "Кофе со сливками" и ответил на самые острые вопросы, касающиеся реализации мусорной реформы в Карелии. В том числе, рассказал, что его компания не отказывается от планов создания мусорного полигона в Сегежском районе.

- Эта тема вызвала общественный резонанс, но обсуждение еще не закончилось, - сказал Владимир Кванин. - Мы понимаем, что республика у нас действительно протяженная, и пока не отказались от этих планов. Я лично считаю, что сегежский полигон в территориальной схеме нужно оставлять, чтобы весь север обслуживался там - необходимо сокращать плечо с севера на юг.

- Однако, сегежане высказались против…

- Не нужно бояться этого. Это же не свалка, когда мусор просто выкидывается. Это отдельный инвестиционный проект, связанный со строительством современного полигона с соблюдением всех экологических норм. С такой же сортировкой и переработкой, которая планируется в Орзеге.

Вот Вы говорите, люди не хотят… И я не хочу. Но давайте смотреть правде в глаза: куда вывозить отходы? На Луну закидывать? Так ведь не закинешь!.. В другой регион вывозить? Так тоже никто не согласится. И мы в Карелии не согласимся, если нам начнут чужой мусор присылать!

Честное слово, я не понимаю людей, которые высказываются против. Хочется спросить: вам нравится, как сейчас? Когда мусор просто вываливается на землю? Это лучше, чем мы предлагаем?!

Ответы на другие актуальные вопросы по поводу обращения с отходами в Карелии, читайте здесь.

фото: © сайт Валаамского монастыря

Монахи в Карелии зимой вырастили ананасы в монастыре

На заснеженном Валааме, среди сугробов, льдов и пронизывающих ветров вот уже несколько лет в монастырских теплицах растут желтые гости из жаркой Колумбии — сладкие ананасы.

Как сообщается на сайте Валаамского монастыря, шесть лет назад на Рождество Христово братию угощали этими радующими глаз экзотическими фруктами: пару из них решили попробовать посадить в теплицах, они прижились, созрели, и впоследствии начали бурно размножаться.

Так, 19 марта был собран новый урожай ананасов.

"На данный момент в теплицах растут 32 ананаса, — рассказывает отец Иларион. — На сегодняшний день свободное место в теплицах не позволяет посадить более 40 ананасов. Созревшими ананасами обычно угощают игумена, а он в свою очередь, может их кому-то подарить. Например, однажды он отвез наш ананас вместе с другими фруктами в детский хоспис".

Сейчас, по словам Илариона, в теплицах монастыря растет еще авокадо, которое монахи "усыновили" из жалости, чтобы он не погиб у брата на ферме. Был еще финик, который мы недавно отдали заинтересовавшемуся им человеку.

фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Жители Карелии столкнулись с проблемами во время записи на вакцинацию от COVID-19

Минздрав Карелии сообщил, что на портале "Госуслуги" произошел сбой, ставший помехой при записи на прививку от коронавируса.

Жители республики, которые решили записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции через личный кабинет на портале "Госуслуги", сталкиваются с сообщением "В выбранном Вами регионе услуга временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже".

Минздрав Карелии заявил в соцсети, что на портале произошел сбой.

"Министерство здравоохранения Республики Карелия сообщает, что эта техническая проблема, связанная со сбоем на стороне разработчика, в ближайшее время будет устранена. В настоящее время жители Республики Карелия могут записаться на вакцинацию в регистратуре поликлиники или по телефону горячей линии 122", - говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что почти 23 тысяч жителей Карелии сделали обе прививки от коронавируса.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

В Карелии водитель "ВАЗ" влетел в "сложившуюся" на трассе фуру (ФОТО)

На трассе в Карелии произошла авария с участием тягача и легкового автомобиля.

ДТП с участием седельного тягача "Renault" с полуприцепом и легкового автомобиля "ВАЗ-2112" произошло ночью 22 марта на 396-м километре автодороги Р-21 "Кола", на участке между населенными пунктами Матросы и Пряжа. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автопоезд двигался в сторону Санкт-Петербурга. Легковой автомобиль - в сторону Мурманска. ДТП произошло в тёмное время суток в условиях снегопада на извилистом участке дороги с перепадами по высоте.

По одной из версий, тягач занесло и развернуло, после чего он выехал за пределы дорожного полотна в кювет. Прицеп "сложился", перегородив проезжую часть. В этот момент произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении легковым автомобилем. После столкновения "ВАЗ-2112" отбросило в кювет.

По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель "ВАЗ-2112". Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в соседнем с Карелией регионе утром 22 марта столкнулись три автомобиля.

фото: © паблик Вконтакте "Сбормобиль Птз"

В Петрозаводске выстроилась огромная очередь желающих сдать вторсырье в "сбормобиль" (ФОТОФАКТ)

На улице Московская в Петрозаводске выстроилась огромная очередь к "сбормобилю".

Фото, где запечатлено, как улице Московской выстроилась огромная очередь желающих сдать вторсырье в "сбормобиль", опубликовано в паблике "Сбормобиль Птз.".

Напомним, по Петрозаводску 21 марта проехал "Сбормобиль" и "Металлмобилль". В расписании было 23 остановки в разных районах карельской столицы. Волонтеры принимали у горожан на переработку вторсырье. Средства, вырученные от сбора вторсырья, волонтеры передают в Первый петрозаводский общественный приют для животных.

Ранее сообщалось, что волонтёры "Сбормобиля" раздали листовки с информацией о предстоящем голосовании за благоустройство территорий.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Дело высокопоставленного чиновника из Карелии рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ

Главу карельского Минприроды обвиняют в совершении должностного преступления более чем десятилетней давности.

Уголовное дело в отношении карельского министра Алексея Щепина поступило 19 марта в Октябрьский районный суд города Улан-Удэ. Напомним, бывшему руководителю агентства лесного хозяйства Бурятии, а ныне главе Минприроды Карелии инкриминируется "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" (пункт "в" часть 3 статьи 286 УК РФ). В случае, если вина господина Щепина будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Правда, юристы сомневаются, что высокопоставленный карельский чиновник будет привлечен к уголовной ответственности. Дело в том, что по Уголовному кодексу РФ преступления, за совершение которых предусмотрено такое наказание, относятся к категории тяжких, но срок давности по ним составляет десять лет, и, судя по всему, срок этот для Алексея Щепина уже истек.

Как утверждают в Следкоме, в марте 2010 года агентство лесного хозяйства Бурятии передало в аренду одной из фирм лесной участок площадью 20 гектаров, расположенный на территории Бабушкинского лесничества в Кабанском районе республики в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне озера Байкал. По действующему законодательству на этом участке запрещены сплошные рубки деревьев, добыча полезных ископаемых, а также иная деятельность, наносящая ущерб экосистеме.

"23 июня 2010 года Щепин, исполняя обязанности руководителя агентства, зная о запрете, но, действуя в угоду руководству коммерческого предприятия, подписал приказ и незаконно утвердил положительное заключение государственной экспертизы предоставленного арендатором проекта освоения указанного участка. Данный проект включал работы по добыче полезных ископаемых песчано-гравийных пород, а также создание складов, промплощадок, которые предусматривали сплошную рубку лесных насаждений на всей площади лесного участка. После этого в течение года арендатором на участке проведены сплошные рубки лесных насаждений, а также добыча полезных ископаемых, которые привели к изменению гидрологического режима, уничтожению мест обитания объектов животного мира, к началу эрозионных процессов и другим негативным природным процессам, наносящим вред уникальной экосистеме озера Байкал. В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщил Следственный комитет РФ.

Читайте подробнее в статье "Карельского министра настигло бурятское дело".

фото: © кадр из видео

В Карелии два автомобиля не поделили дорогу и в момент удара зацепили третьего участника движения (ВИДЕО)

Утром в Сортавале столкнулись три автомобиля.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", сегодня утром, 22 марта в 8.23, в Сортавале на пересечении улиц Карельская и Ленина произошло ДТП с участием двух кроссоверов.

Столкновение произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда один из участников ДТП выезжал на перекрёсток с улицы Ленина. В это же время второй автомобиль двигался по улице Карельская в прямом направлении.

От столкновения выезжающий с улицы Ленина автомобиль отбросило на угол перекрёстка, после чего произошло еще одно столкновение с третьим автомобилем.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: "Республика"/Сергей Юдин

"Лидеры Карелии" войдут в кадровый резерв правительства, пообещал губернатор

Глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о начале регионального конкурса "Лидеры Карелии 2021" для молодых управленцев государственных и коммерческих организаций.

"Все желающие, талантливые и неравнодушные жители нашей республики могут заявить о своем участии. Наш региональный конкурс с 2018 года помогает выявить молодых и талантливых руководителей, которые готовы трудиться на благо нашей республики, предлагать действительно важные проектные решения, помогающие нашему региону идти в ногу со временем и развиваться", - написал глава Карелии на своей странице Вконтакте.

Что губернатор пообещал победителям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Стало известно, почему Карелию могут исключить из программы льготной ипотеки

Банк России разработал критерии для регионов, в которых может быть продлена льготная ипотека - Карелия им не соответствует.

Как сообщает ТАСС, об условиях продления льготной ипотеки сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Мы отправили свою позицию в правительство, надеемся ее обсудить. Мы предложили критерии, их можно обсуждать, так же, как и набор регионов", - сказала она. "Прежде всего программу нужно сохранять в тех регионах, где льготная ипотека не привела к негативным эффектам, в том числе с точки зрения снижения доступности жилья, разгона цен на жилье и формирования предпосылок ипотечного пузыря", - пояснила глава ЦБ. Ранее Карелиястат опубликовало данные об изменении цен на жилье в Карелии. По этому критерию республика не соответствует условиям Центробанка. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Глава Минсельхоза объяснил, как новый собственник свинокомплекса в Карелии преодолеет протесты населения

Новый собственник свинокомплекса "Кондопожский" построит дорогу для вывоза органических отходов, чтобы прекратить протесты местного населения против возобновления работы предприятия.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

Он отреагировал на обращения местных жителей, выступающих против открытия свинокомплекса. По их словам, с 2011 по 2018 годы, когда предприятием владела другая компания, рядом скопилось большое количество органических отходов, которые загрязняют почву и водоемы в окрестностях поселка Березовка. По словам министра, новый собственник готов устранить причины этих протестов, в том числе, за свой счет построить отдельную дорогу для вывоза органических отходов. Что сказал министр, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Почему отходы в Карелии вывозят и транспортируют силами компании из Новгорода?

Гендиректор компании "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин рассказал, как и почему на рынке услуг по вывозу мусора в Карелии появились новгородцы.

- Мы – инвестиционная компания и не специализируемся на вывозе и транспортировке отходов, пояснил Владимир Кванин в интервью нашему изданию, став гостем рубрики "Кофе со сливками". - Нам нужно было найти партнеров с необходимой компетенцией, чтобы реализовать проект на территории Карелии. При этом одним из условий карельского правительства для вхождения нашей компании в качестве инвестора на территорию республики было сохранение существующего тарифа. Поэтому мы долго искали партнеров, которые согласились бы работать с действующими ценами. Проводили множество переговоров, выбирали между московскими, питерскими компаниями, и, в конце концов нашли подрядчика, который при тарифе даже чуть ниже, чем был в республике, сумел организовать и настроить эффективную систему обращения с отходами. Так появились наши коллеги из Новгородской области. Никакого секрета из этого мы не делаем. Мы – инвестиционная компания, они – компания с компетенцией. Нам было важно вложить деньги в надежные руки.

Полную версию интервью читайте здесь.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Строительная и горнодобывающая компании хотят заниматься рыбным хозяйством в Карелии

Инвестировать в бизнес в рыбном хозяйстве Карелии решили компании, чья основная деятельность не имеет никакого отношения к данной отрасли.

Это следует из доклада министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова об инвестиционных проектах в отрасли.

"Новый инвестор у нас появился…объекты в Питкярантском и Сортавальском районах. Собственник представляет корпорацию "Трансстрой"…Это корпорация, которая занимается строительством мостов в России. И сегодня на этих двух объектах ведутся работы по обустройству прибрежной инфраструктуры, корпусов для проживания персонала. Объем инвестиций, заявленный на 2021-2022 годы – 500 млн рублей. В 2021 году в рамках этих инвестиций декларируется построить цех по переработке рыбы и организовать мелкую розницу", - сообщил Лабинова. Еше об одном новом инвесторе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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В Петрозаводске будут судить подростка с другом, которые избили и ограбили на улице прохожего

Молодым злоумышленникам грозит 10 лет лишения свободы за разбойное нападение, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении 18-летнего мужчины и 17-летнего подростка, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, вечером 8 сентября 2020 года 18-летний петрозаводчанин и его 17-летний друг в состоянии алкогольного опьянения, находясь на улице в Петрозаводске, напали на прохожего мужчину, применили к нему насилие и похитили 4,5 тысячи рублей. С места происшествия обвиняемые скрылись, но были задержаны.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Глава Минсельхоза Карелии признал клубничный бизнес фермеров перспективнее животноводства

Министерство сельского хозяйства Карелии в 2021 году пересмотрит приоритеты грантовой поддержки фермеров с молочного животноводства на выращивание клубники.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

"Я на протяжении недолгих лет работы в Карелии декларировал, что приоритетом у нас будет молочное животноводство, но по практике реализации грантов вижу, что объемный выхлоп этих грантов в части молочного животноводства пока не высок, но очень эффективно себя демонстрируют растениеводы. В основном, клубничники. Это действительно гранты, которые создают бизнес. Это не просто занятость, это реальное создание бизнеса, и в этом году я готов несколько пересмотреть свою внутреннюю установку, и приоритизация, наверное, будет в сторону заявок по клубнике, которые имеют в бизнес-плане не просто занятость, а создание производств", - сказал министр. Вместе с тем, по его словам, количество грантов фермерам в 2021 году сократится по сравнению с 2020 годом. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Сегодня в Карелии от коронавируса лечатся 530 человек, 52 из них в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 22 марта, в стационарах находятся 530 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 472 - в состоянии средней тяжести, 52 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирусная инфекция унесла жизни двух человек, 87 заразились. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 43165 человека, скончались 363 пациента, выздоровели 39920.

фото: © ТАСС / Владимир Смирнов

Огонь уничтожил деревянную постройку в Кижских шхерах

Из горящего дома в деревне Лонгасы пожарные вынесли несколько баллонов с газом, сообщили в МЧС Карелии.

В деревне Лонгасы, расположенной на острове Большой Клименецкий в Кижских шхерах на Онежском озере, 21 марта пожарные тушили деревянный жилой дом. Возгорание произошло днем около 14.00, локализовать огонь удалось к 20.00. Дом полностью сгорел, жертв нет. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Всего в тушении принимали участие четверо пожарных, которые успели вынести из горящего дома несколько баллонов с газом, предотвратив, таким образом, возможное распространение огня и дополнительные разрушения.

Причины возгорания выясняются.