Самое важное за сегодня

фото: kremlin.ru

Путин назвал возможные сроки снятия ограничений по COVID-19 в России

Президент напомнил, что для этого нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения.

Президент России Владимир Путин заявил, что при нынешних темпах вакцинации россиян от коронавируса коллективный иммунитет будет к концу лета.

Он напомнил, что для этого нужно, чтобы прививку получило около 70% взрослого населения.

"Это произойдет, и здесь уже нам нужно послушать специалистов, об этом уже сказано, после того как будет создан популяционный иммунитет. Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", — цитирует "РИА Новости" слова Путина, которые он сказал в эфире канала "Россия 1".

Медали и подарки вручат самым активным участникам фестиваля "Зимние фонтаны" в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске праздником завершится юбилейный сезон "Зимние фонтаны", рассказали в администрации города.

В воскресенье, 28 марта, состоится последний день городского фестиваля "Зимние фонтаны", который в этом сезоне отметил свое 30-летие. На лесном стадионе самых активных участников наградят памятными призами. Кружки, свидетельства и медали будут вручать на стартовой площадке трассы с 10 до 15 часов.

Призы достанутся тем, кто сумел отметиться на электронной станции лесного стадиона в каждый из 34 дней фестиваля.

Кроме того, дирекция спорта Петрозаводска информирует, что традиционный розыгрыш 100 призов, по многочисленным просьбам участников, состоится 4 апреля в 13 часов на стартовой поляне. Присоединиться к нему смогут горожане, у которых в копилке 25 и более выходов на трассу "Фонтаны" за сезон.

Главный приз – телевизор – разыграют только среди присутствующих 4 апреля на стартовой поляне.

Пять автомобилей столкнулись на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Карельском проспекте произошло сразу две аварии.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в минувшую субботу, 27 марта, вечером в условиях тумана на скользкой дороге между Кукковкой и Древлянкой, в районе моста произошло две аварии.

Очевидец запечатлел на видео раскиданные по дороге после столкновения автомобили.

Информация о пострадавших выясняется.

Ранее на этом же участке дороги произошла смертельная авария, когда таксист совершил столкновение, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В результате погибли три человека.

фото: паблик поселка Суоеки

Старая школа сгорела в поселке Карелии (ФОТО)

В поселке Суоеки Суоярвского района сгорело неэксплуатируемое здание школы, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 27 марта в 6.30, на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в здании бывшей школы в поселке Суоеки.

Прибывшие на место происшествия пожарные смогли отстоять у огня часть здания. По информации МЧС, в результате пожара здание бывшей школы выгорело на площади 50 кв.м, общая площадь – более 2 тысяч кв.м.

Причины устанавливают, пострадавших на пожаре нет.

В паблике поселка Суоеки очевидцы разместили фото, на которых запечатлели, как горела школа.

"Очень печально... В посёлках ничего не строится, а последнее горит и разрушается... Жаль...", - написала одна и комментаторов.

Напомним, ранее в поселке произошел пожар в доме у семьи, прославившейся информационным скандалом с Парфенчиковым.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Трое жителей районов Карелии скончались от коронавируса

Всего в Карелии скончались от коронавируса 380 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончались 84-летний мужчина и 72-летняя женщина - жители Питкяранты, а также 66-летний житель поселка Импилахти. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии скончались от коронавируса 380 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек. Из этого числа заболевших – 86 человек, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в Краелии на сегодняшний день составляет 43683 человека.

Выздоровели 40882 больных, за сутки выписаны по выздоровлению 158 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7084,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3073,8 случая, по Северо-Западу – 5437,5.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Председателю горсовета Петрозаводска Боднарчуку предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений

Сам Геннадий Боднарчук вину по вынесенным обвинениям не признает.

Как стало известно "Столице на Онего", и это подтвердили в правоохранительных органах республики, 22 марта следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов предъявил председателю Петрозаводского городского совета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении различных преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске. Этот комплекс на улице Федосовой, с красивым видом на Онего, возводит единственный учредитель и директор зарегистрированного в 2006 году ООО "Тонус" Леонид Белуга.

Также Боднарчуку было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ), когда, по версии следствия, бывший заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев (теперь уже осужденный) передал ему 1,5 млн рублей.

Подробнее о деле Боднарчука читайте здесь.

Автомобиль вылетел с обледенелой дороги у Президентского кадетского училища в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло ночью у Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте в Петрозаводске.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Краелии", в минувшую субботу,27 марта, в 23.59 на Комсомольском проспекте, у регулируемого пешеходного перехода в районе пересечения с улицей Балтийская, водитель легкового автомобиля не удержал машину на обледенелой дороге и вылетел на обочину, на металлические ограждения.

К счастью, обошлось без жертв, отмечатеся в паблике.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

В паблике предупреждают, что, несмотря на потепление, по ночам подмораживает. В ночное и утреннее время дорога может быть покрыта стекловидным льдом, который внешне не отличим от мокрого асфальта. Советуют выбирать скоростной режим, соответствующий дорожным и погодным условиям.

фото: Дмитрий Ерохин

Бородатая неясыть прилетела в Петрозаводск (ФОТО)

Фотограф в Петрозаводске запечатлел редкую пернатую гостью.

В минувшую субботу, 27 марта, в Петрозаводск прилетела редкая птица - Бородатая неясыть. Ее успел запечатлеть фотограф Дмитрий Ерохин.

"Сегодня у нас редкая гостья - Бородатая Неясыть. Красная книга Карелии. Сидела рядом с вороньим гнездом. Интересно, что вороны вели себя относительно тихо", - написал Дмитрий в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводск прилетели ястребы. Они, кстати, тоже подружились с воронами.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяная женщина в районе Карелии катала на машине ребенка

В Медвежьегорском районе остановили пьяную женщину на "жигулях", которая куда-то везла ребенка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Медвежьегорском районе от управления автомобилем отстранена 36-летняя женщина. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 1.073 промилле. В момент остановки в автомобиле находился ребёнок.

В отношении автоледи составлены соответствующие материалы по ст.12.8 Кодекса. Женщине предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и по решению суда она будет лишена водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет.

фото: компания КСМ

Завершается строительство самой большой школы в Карелии

В Петрозаводске на Древлянке компания "КСМ" заканчивает строительство здания школы на 1350 мест, которая станет самой большой в республике.

Объект будет полностью сдан заказчику (а им выступает правительство Карелии) к 1 июля. На сегодняшний день здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. И уже понятно, что ничего подобного в нашем регионе не строилось никогда.

Это не просто школа. Это школа с просторными холлами и огромными окнами. Со столовой, где одновременно могут находиться полтысячи человек. С актовым залом на 870 мест, который больше любого петрозаводского театра или кинотеатра. С библиотекой, которая сравнима с Национальной. И со спортзалами, рассчитанными на проведение соревнований регионального уровня.

Этот сложный с конструктивной и архитектурной точки зрения социальный объект, который, кроме всего прочего, отвечает новым санитарным, противопожарным и антитеррористическим правилам, построили менее чем за полтора года. Как это удалось? Какие технологии применялись, какие материалы использовались и с какими сложностями столкнулись строители?

Ответы на эти вопросы читайте здесь.

фото: источник - паблик "События: Петрозаводск, Карелия, Россия"

Сломанное ветром дерево опасно повисло над головами прохожих в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске на Кукковке ветер сломал дерево, оно повисло и грозится упасть на прохожих.

В паблике "События: Петрозаводск, Карелия, Россия" сообщается, что на улице Ровио, в микрорайоне Кукковка, в сквере находится опасное дерево.

"В сквере "Кукковский петух" еще во время сильного ветра 24-25 марта было повалено дерево, так оно и висит. А там рядом детская площадка! Будьте осторожны, гуляя по скверу!", - написано в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что ветер повалил ель на парковку в Петрозаводске.

фото: Валерий Поташов

"Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!" - Пенсионеров собираются отправить в путешествие по Карелии

В Карелии планируется создание более 30 клубов путешественников для людей старшего поколения.

"Хватит смотреть на мир глазами Сенкевича!", – с этим знаменитым афоризмом Жванецкого к пенсионерам карельского города Суоярви 25 марта приехали руководители Центра развития социального туризма из Петрозаводска. Ведущего популярной советской передачи "Клуб путешественников" они вспомнили неслучайно: в прошлом году автономная некоммерческая организация приступила к созданию в городах и районах республики таких клубов для представителей старшего поколения – но не для того, чтобы смотреть на мир чужими глазами, а для того, чтобы путешествовать самим.

Всего в Карелии планируется создать более 30 клубов путешественников, которые объединят свыше 900 пенсионеров, готовых открывать для себя туристические достопримечательности республики. Средства на эти цели Центр развития социального туризма получил из Фонда президентских грантов.

"Мы хотим всколыхнуть карельских пенсионеров, заинтересовать их путешествиями по родному краю, потому что Карелия, действительно, очень сильно изменилась, и многие даже не представляют, как живут люди в других уголках республики.

Простой пример: когда мы недавно встречались с жителями села Ладва в Прионежском районе, оказалось, что почти никто из них не был в вепсском этнографическом музее в другом прионежском селе Шелтозеро. А причина тому – отсутствие логистики, которая позволяла бы преодолеть 70 километров между Ладвой и Шелтозером.

Я считаю, что от этого страдает качество жизни людей. Причем, многие даже не задумываются, что такие путешествия для них доступны, несмотря на возраст и финансовое положение. Так вот эти клубы нужны для того, чтобы пожилой человек для начала задумался, куда бы ему хотелось отправиться и что увидеть, чтобы не проводить свою жизнь в четырех стенах", - сказал руководитель проектов центра Дмитрий Бобров.

Подробнее об идее оотправить пенсионеров в путешествие читайте здесь.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 39 тяжелобольных пациентов, 6 человек не могут сами дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 28 марта, в стационарах находятся 452 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 407 - в состоянии средней тяжести, 39 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились опасной инфекцией 89. Всего в республике за время пандемии инфицирован 43 683 человек. Выздоровели – 40 882. Умерли 380 пациентов.

фото: карельское Управление МЧС

Почему Ладога и Онего нуждаются в защите?

В Карелии продолжат добиваться внесения изменений в федеральное законодательство, которые помогут сохранить и защитить уникальные экосистемы Ладожского и Онежского озер.

240 миллионов кубометров сточных вод ежегодно сбрасываются в водоемы Карелии. Из них 60% недостаточно очищены, а 20% стоков попадают в реки и озера вовсе без очистки. В Медвежьегорске, Кварцитном, Пиндушах сточные воды сбрасываются в Онего напрямую, из Повенца и Пудожа они попадают в озеро через реки Повенчанка и Водла. На Ладожском озере в очистных сооружениях остро нуждаются 8 населенных пунктов. Даже в Сортавале часть сточных вод сбрасывается в Ладожское озеро без предварительной очистки. Такие данные озвучивали в ноябре 2018 года на круглом столе в парламенте Карелии. С тех пор ситуация не изменилась.

Подробнее читайте здесь.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

За год в Карелии 126 человек скончались от пневмонии

За минувшие сутки летальных исходов больных пневмонией в республике не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

За последние 24 часа в больницы Карелии с пневмонией госпитализированы 10 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5432 пациента, 126 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДЕЛО ЩЕПИНА, ЧЕТЫРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БОДНАРЧУКА И ОТЧЕТ МИРОШНИК

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин попал под уголовное преследование по обвинению в преступлении, совершенном более 10 лет назад, когда он возглавлял Республиканское агентство лесного хозяйства Бурятии.

Дело высокопоставленного чиновника из Карелии рассмотрит Октябрьский районный суд Улан-Удэ.

Как сообщил Щепин, в суде он будет доказывать свою невиновность.

Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях

Следственные органы Карелии предъявили председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

Депутаты признали деятельность главы Петрозаводска удовлетворительной

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник в последний раз отчиталась перед депутатами о своей деятельности и работе администрации города.

Тем не менее, депутат Васильева раскритиковала главу Петрозаводска за неумение вести диалог с горожанами.

Уже стала известна новая дата избрания сити-менеджера Петрозаводска.

Дела судебные

Руководитель управляющей компании, обвиняемый в гибели прохожего под глыбой льда, останется за решеткой до мая

В отношении директора управляющей компании, задержанного по делу о гибели прохожего под глыбой льда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщили в Петрозаводском городском суде.

Арестованный хозяин торгового центра "Ягуар" в Петрозаводске написал явку с повинной

Предприниматель Гусейн Мамедов, обвиняемый в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял, написал явку с повинной.

Власти Беларуси арестовали свинокомплекс в Карелии

Заместитель генпрокурора Республики Беларусь наложил арест на свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии и направил постановление для исполнения в Российскую Федерацию в порядке оказания международной правовой помощи.

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов выйдет на свободу в конце марта

Прокуратура не стала обжаловать решение Медвежьегорского суда за 12 марта об условно-досрочном освобождении Андрея Нелидова.

Без политики

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич стал охотоведом

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич выучился на охотоведа и сможет заниматься этим профессионально.

Парфенчиков пообещал не истреблять популяцию комаров в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков не пошел на поводу туристов, которых утомляют карельские комары.

Ну, поплыли!

Новая детская площадка в Петрозаводске превратилась в аквапарк (ФОТО)

Жители Зареки пожаловались на огромные лужи на новой детской площадке.

Фура не смогла форсировать затопленную улицу в Петрозаводске и застряла (ФОТО)

Грузовой автомобиль застрял на одной из затопленных и заваленных снегом улиц карельской столицы.

Жители отдаленного района Петрозаводска могут остаться без воды из-за распутицы на дорогах (ФОТО)

Жители Соломенного обеспокоены тем, что из-за заваленных грязью и снегом дорог к ним не приедет водовозка.

Водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Онежской флотилии водители на автомобилях не едут, а плывут.

фото: Валерий Поташов

Россиян ждет "персиковое" лето

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в центральной России установится идеальная погода.

Лето в этом году будет немного жарче обычного. Об этом россиян предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Говоря о теплом сезоне он добавил, что в центральной части России установится идеальная погода, сообщает "Звезда".

"Лето будет достаточно хорошим. Оно будет "оранжевое" - на 1-2 градуса теплее положенной нормы. Я бы назвал его "персиковым", - сказал Тишковец.

Середина лета может оказаться несколько засушливым, предупредил Тишковец, так как в июле ожидается дефицит осадков.

О непростых метеорологических условиях Тишковец рассказал ранее. Синоптик предостерег автомобилистов от преждевременного визита в шиномонтажные мастерские отметив, что сохраняется угроза гололедицы.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 28 марта



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, 0 …+6 2 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 74% день Облачно с прояснениями, +8 …+9 3 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 50% вечер Малооблачно, +3 …+8 3 м/с ЮВ 755 мм.рт.ст. 69% ночь Пасмурно, +3 …+4 3 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 78%

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Зима не отступает: 29 марта в Карелии пройдет дождь со снегом

О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 29 марта будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит 0, +2°С, днем потеплеет до +6, +8°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью похолодает до +1, -4°С, днем воздух прогреется до +3, +8°С.

Пенсионерка в Петрозаводске пришла к соседке за солью и совершила преступление

В Петрозаводске 60-летняя женщина обокрала спящую соседку по общежитию, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску поступило заявление от жительницы одного из общежитий. Она обнаружила, что из ее комнаты пропали 4 тысячи рублей.

Как выяснилось, в дневное время девушка спала после смены, кошелек держала возле себя – под подушкой. Когда проснулась, обнаружила, что деньги исчезли, а дверь в комнату открыта. Позже стало известно, что ее ребенок, уходя на прогулку, забыл ее закрыть.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастна 60-летняя гражданка, проживающая по соседству с заявительницей. Она дала признательные показания.

Подозреваемая призналась, что шла к соседке за солью, но застала ее спящей. Женщина увидела кошелек, вытащила денежные средства и вернулась к себе. В дальнейшем потратила всю сумму на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под подпиской о невыезде.

фото: pixabay

Финляндия перешла на летнее время

В ночь на воскресенье стрелки часов перевели на час вперед.

Возврат к нормальному, то есть зимнему времени произойдет в конце октября, когда часы переведут на час назад, пишет финская сужба новостей Yle.

В Финляндии первод стрелок на летнее время был введен в 1981 году. Это общая практика на территории всего Евросоюза.

Еврокомиссия предложила отказаться от перевода часов три года назад. По информации министерства транспорта и связи Финляндии, граждане и деловые круги поддержали данное предложение.

Европарламент принял решение о переходе на единое время в 2019 году. В соответствии с этим решением от перевода часов должны были отказаться этой весной, однако рассмотрение вопроса забуксовало в руководящих органах ЕС, в частности, из-за пандемии коронавируса. По информации министерства транспорта и связи, вопрос не стоит в повестке европейских лидеров во время текущего председательства Португалии в ЕС.

Если саммит ЕС примет решение об отказе от перевода часов, каждая страна-член самостоятельно решит, будет ли в стране использоваться летнее или зимнее время. Финляндия пока не определилась со своей позицией по вопросу.

фото: © Законодательное Собрание Карелии

Глава Карелии поблагодарил Шандаловича за работу реаниматологом в Медвежьегорской больнице

Артур Парфенчиков на заседании правительства поблагодарил председателя Заксобрания Карелии Элиссана Шандаловича за работу реаниматологом в Медвежьегорской ЦРБ, которую он ранее возглавлял.

"Вам огромное спасибо за то, что вы делаете сейчас очень много как опытный реаниматолог. Ваша профессия сейчас как никогда востребована, к сожалению. Я знаю, насколько позитивно жители Медвежьегорска оценивают ваше возвращение к основной вашей специальности врача-реаниматолога", — сказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщали, что Шандалович на заседании кабмина предложил выделить дополнительные деньги на покупку оборудования для больных с заболеваниями легких.

"При том, что в целом в республике снижается количество заболевших с коронавирусной инфекцией, в настоящее время доступность инвазивной искусственной вентиляции легких остается достаточно актуальной. Я сам сейчас работаю в реанимационном отделении и могу подтвердить это, — сказал Шандалович. — К сожалению, у пациентов появляются осложнения, они нуждаются в получении кислорода и протезировании функции легких. Поэтому необходимо выделение дополнительных средств на обеспечение медицинских организаций оборудованием".

Напомним, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович с ноября 2020 года помогает лечить ковидных больных в реанимации Медвежьегорской ЦРБ. Шандалович бесплатно работает в больнице, которую ранее возглавлял в качестве главного врача. В медвежьегорской ЦРБ из-за пандемии возник дефицит медицинских кадров. В будние дни он по-прежнему работает спикером ЗС.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Девять жителей Карелии добровольно сложили оружие

Жители Карелии добровольно сдали сотрудникам Росгвардии девять единиц оружия, сообщили в ведомстве.

С 18 по 25 марта сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии провели 93 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Из оборота изъяли две единицы оружия. Составлено 16 протоколов об административных правонарушениях.

Граждане добровольно сдали девять единиц оружия.

фото: Pixabay

Более 8,5 тысячи человек за сутки выздоровели от коронавируса

Всего с начала пандемии в Российской Федерации от коронавируса вылечились 4 139 128 человек, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в России выявлено 9 088 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Всего с начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 4 519 832 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За сутки подтверждено 336 летальных исходов с коронавирусом. Число смертей увеличилось до 97 740.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 8 630 человек. Число выписанных пациентов выросло до 4 139 128.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 119,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки сделано 341 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 марта остается 482 192 человек.

фото: Столица на Онего

Специалист разрушила главный миф о пользе молока

Пастеризация уменьшает пользу молочной продукции, отметила специалист.

Содержащийся в пастеризованном молоке кальций не усваивается организмом. Об этом в разговоре со "Звездой" заявила нутрициолог Кристина Журавлева.

"Есть молоко из-под коровы деревенской, которая ходит на лужайке и кушает травку, ее подоили и попили молоко, в этом молоке есть кальций. Но при пастеризации кальций превращается из органической формы в неорганическую. Органическую форму организм воспринимает нормально, она у него усваивается, а неорганическая - не усваивается", - объяснила специалист.

То же самое, по словам Журавлевой, относится и к другим молочным продуктам, в частности, к творогу.

Кальция "в десять раз больше" в обычной петрушке, добавила нутрициолог. А чемпионами по содержанию этого полезного для организма элемента являются мак и кунжут.

фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС

Ипотечные кредиты на индивидуальное жилье начнут выдавать в 2021 году

Ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) начнут выдавать в этом году, но процентная ставка будет выше, чем обычно, заявил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

По информации РИА Новости, Хуснуллин находится с двухдневной рабочей поездкой в Хабаровском крае.

"Поговорили с Центральным банком, Сбербанком, с (главой Сбербанка Германом) Грефом лично … провели ряд встреч и договорились все-таки в этом году выпустить такой ипотечный продукт. Наверное, он будет чуть подороже, чем обычный … Мы в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом", - рассказал зампред в субботу журналистам.

Он отметил, что финансирование этой программы "будет измеряться в десятках миллиардов". О точных цифрах пока еще говорить рано, заметил зампред. Как заявил Хуснуллин, спрос на ИЖС очень большой. В то же время существует ряд проблем, которые препятствуют начать ипотечное кредитование.

"Мы считаем, что развитие ИЖС особенно на имеющихся земельных участках сегодня одна из самых наших больших точек роста. На сегодняшний день, к сожалению, такого большого ипотечного продукта нет, потому что и земля не отмежевана, стоимости не имеет, залоговый интерес не представляет. И банки этот продукт не кредитуют", - заключил Хуснуллин.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов в срок до 1 июля текущего года.