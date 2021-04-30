Самые значимые события пятницы

фото: © Столица на Онего

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска

Отобранными кандидатами на пост главы Петрозаводска стали провластные выдвиженцы - Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

Сегодня на заседании по итогам собеседований члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Ими стали замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков.







© правительство Карелии

Кого-то из данных кандидатур 12 мая депутаты путем тайного голосования изберут на пост главы Петрозаводского городского округа.

Напомним, что для участия в конкурсе на должность сити-менеджера Петрозаводска было зарегистрировано 13 кандидатов.

1.Белянинов Алексей Иванович.

2.Ганюченко Екатерина Михайловна.

3.Гущин Андрей Иванович.

4.Корсаков Игорь Юрьевич.

5.Кочакова Екатерина Геннадьевна.

6.Любарский Владимир Константинович.

7.Прокопчик Яков Михайлович.

8.Рогалевич Андрей Сергеевич.

9.Стальцов Павел Александрович.

10.Талбонен Виктор Игоревич.

11.Таранов Алексей Александрович.

12.Тимошенко Артем Иванович.

13.Тимошин Лев Сергеевич.

Все участники конкурса прошли собеседование на конкурсной комиссии, по итогам которого из общего числа были отобраны только две кандидатуры.

фото: © "Столица на Онего"

Самолеты из Петрозаводска полетят в Казань

С 3 мая открывается авиасообщение «Петрозаводск-Казань».

Это сделает новая авиакомпания из республики Татарстан АО «ЮВТ АЭРО», организовавшая прямой рейс из Петрозаводска в Казань и обратно.

Так, с 3 мая жители Карелии и гости республики смогут летать прямыми рейсами из Петрозаводска в столицу Татарстана Казань, об этом «Столице на Онего» сообщили в аэропорту «Петрозаводск». Аналогичная информация появилась на сайте авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Полеты из Петрозаводска в Казань будут осуществляться два раза в неделю – в понедельник и в четверг.

В понедельник самолет Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров вылетит из Казани в 11.20, а приземлится в Петрозаводске в 13.30. Обратный рейс «Петрозаводск-Казань» соответственно - в 14.30 и 16.40.

По четвергам самолет будет вылетать из Казани в 9.00 и через два часа приземляться в Петрозаводске. Обратно вылет из Петрозаводска в 12.10, приземление в Казани в 14.20.

Максимальная стоимость билета в одну сторону составит 5 тысяч 90 рублей. Такая цена действует при заказе билетов на сайте авиакомпании.

Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «ЮВТ АЭРО».

фото: Столица на Онего

Синоптики сообщили, когда в Карелию придет тепло

По прогнозам центра «Фобос», существенного улучшения погоды пока не предвидится.

«Настоящего тепла придется ждать до Дня Победы», пишет паблик «Погода Петрозаводска и Карелии» со ссылкой на центр «Фобос».

То, что происходит сейчас на Русской равнине – уже не просто похолодание, это полноценный реванш зимы: регионы Центральной России снова засыпало снегом, отмечают синоптики.

И пока порадовать жителей Русской равнины нечем — погода, если улучшилась, то ненамного: основные облачные поля циклона, вызвавшего метели в центральных регионах, сместились на восток. На большей части Русской равнины осадки будут слабыми, но по-прежнему западнее линии Нижний Новгород-Сыктывкар (то есть и на всей территории Карелии) они могут переходить в снег. И температурный режим по-прежнему будет отставать от календаря как минимум на две недели.

Но и в последующие дни кардинального улучшения ждать не стоит: новый высотный циклон раскручивается в средней тропосфере над Баренцевым морем. Дальше на восток его не пропускает блокирующий антициклон, так что этот вихрь продолжит закачивать на Русскую равнину (то есть и на всю территорию Карелии тоже) холодные североатлантические воздушные массы.

А к началу мая основное ядро вихря станет перемещаться на юг, и поток холода – усилится.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Количество смертей от коронавируса в Карелии увеличилось до 469

Еще три смерти от COVID-19 зарегистрировано в республике.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 30 апреля, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончались 73-летний житель Петрозаводска и 67-летняя жительница Сегежи, в Питкярантской ЦРБ умерла 85-летняя жительница поселка Харлу. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии скончались уже 469 пациентов с коронавирусом.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 41 человека. Из этого числа заболевших – 33 человека, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, пять человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в республике теперь составляет 45761.

За минувшие сутки выздоровели еще 47 человек. Всего выписанных по выздоровлению уже 43823 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7452,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3268,6 случая, по Северо-Западу – 5737,5.

Накануне две смерти от COVID-19 были подтверждены в Карелии.

фото: © кадр из видео

В центре Петрозаводска на перекрестке произошла жесткая авария (ВИДЕО)

Водитель легковушки повернул на проспект Ленина, не заметив летящий на него автомобиль.

В центре Петрозаводска, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева, сегодня, 30 апреля, камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала ДТП с участием двух легковушек.

В 14.34 легковой автомобиль с улицы Куйбышева начал поворот на Ленина. В то же время с проспекта на перекресток вылетел другой автомобиль. Столкновение случилось прямо рядом с троллейбусом с пассажирами, который едва не стал третьим участником ДТП.

Ролик с аварией выложен на паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Напомним, вчера на перекрестке проспекта Ленина и улицы Андропова неуправляемый автомобиль снес дорожный знак, чудом не убив пешеходов.

фото: © Столица на Онего

Самая большая школа в Петрозаводске откроется для своих первых учеников уже в сентябре

Власти столицы Карелии рассчитывают в сентябре принять в школе № 55 в микрорайоне Древлянка шесть первых классов.

В Петрозаводске заканчивается строительство здания школы на 1350 мест. Подрядчик, компания «КСМ», планирует сдать во многом уникальный объект к 1 июля. А власти Петрозаводска рассчитывают с 1 сентября открыть школу № 55 в микрорайоне Древлянка для шести первых классов. Об этом рассказала глава столицы Карелии Ирина Мирошник, которая вместе с представителями администрации города и Петросовета провела выездное совещание на объекте.

«Темпы выполняемых работ впечатляют. Не так давно на этом объекте был нулевой цикл, а сейчас перед нами самая крупная школа в Петрозаводске и Карелии. Все уже в высокой степени готовности, и первого сентября школа примет детей», — отметила Ирина Мирошник.

Подробнее читайте здесь.

фото: © правительство Карелии

Кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска?

Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска – Владимира Любарского и Игоря Корсакова.

На заседании по итогам собеседований 30 апреля члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Ими стали замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков.

После майских праздников, 12 мая, депутаты путем тайного голосования кого-то из данных кандидатур должны будут выбрать на пост главы Петрозаводска.

Пока депутаты не приняли решение, интересуемся у вас: кого бы вы из выбранных комиссией кандидатов хотели видеть на посту главы Петрозаводска?

Проголосовать можно здесь.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Валентина Пивненко: «В выборах участвовать не планировала»

В шестой раз участвовать в выборах в Государственную Думу Валентина Пивненко «не планировала», хотя ее там хотят «сохранить» — эксклюзивное интервью «Столицы на Онего» с депутатом.

— Я в Госдуму не собиралась, — ответила Валентина Пивненко. — Прежде всего, потому, что хорошо помню предвыборную кампанию 2016 года. Тогда против меня боролись даже те, кто стояли во главе Карелии. Уже на праймериз все главы местного самоуправления республики получили указание работать против меня. Один из руководителей Карелии приходил в Кремль и приводил своих кандидатов. Но ему сказали: нет, в Госдуму пойдет Пивненко. В то время и меня вызывали в Кремль и просили идти на выборы, а также настаивали, чтобы у меня был отдельный штаб. Так и было, чем, кстати, некоторые были недовольны.

И сейчас есть такие же недовольные, я знаю, кто это. Хочу их успокоить: участвовать в выборах в Госдуму я не планировала. Еще в прошлом году я сообщила об этом заместителю главы по региональной политике Владимиру Любарскому, а совсем недавно то же самое сказала Артуру Олеговичу Парфенчикову, когда он поинтересовался, буду ли я участвовать в выборах.

— В таком случае как вы можете объяснить, что разговоры о вашем участии в выборах по-прежнему не утихают и в последнее время даже усилились?

— Возможно, это происходит потому, что предполагающие такой вариант люди знают о хорошем отношении ко мне федерального центра, руководства «Единой России» и Государственной Думы. В подтверждение этого расскажу о состоявшемся 25 января нынешнего года в Госдуме заседании фракции «Единой России», возглавляемой Сергеем Неверовым. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда сказал буквально следующее: «Мы должны сохранить костяк в Госдуме, и мы должны сделать все, чтобы сохранить в ней Пивненко».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Валентины Пивненко «Столице на Онего».

фото: Виталий Голубев/ИА "Республика"

Частное животноводство уходит из Карелии - предприятия закрываются одно за другим

Закрытие частных сельхозпредприятий по производству молока и мяса в Карелии становится трендом – в 2020 и 2021 годах об уходе из республики заявили уже четыре инвестора, занимавшиеся животноводством.

Первой крупной потерей стал совхоз «Маяк», который несколько лет назад считался одним из ведущих сельхозпредприятий Карелии. В 2020 году на предприятии начался финансовый кризис — ООО «Маяк» задолжало по налогам, зарплате и другим платежам. В декабре 2020 года Арбитражный суд Карелии возбудил дело о банкротстве ООО «Маяк» и ввел там процедуру наблюдения.

Вторым тревожным «звоночком» стало закрытие компании «Видлица АГРО». Весной 2020 года собственник объявил, что все поголовье будет вывезено в Ленобласть, а предприятие в Карелии фактически прекратит существование. В марте 2021 года ООО «Новое», занимавшееся в Карелии разведением коров абердин-ангусской породы для производства элитной «мраморной» говядины, перевело бизнес в Ленинградскую область. Руководство компании уведомило Минсельхоз, что часть поголовья уже перевезена, а другая часть пущена на убой. Последнее неприятное известие пришло от компании «Сила инвеста» — она выразила желание продать совхоз «Искра», которое до сих пор числилось в передовиках отрасли. Министерство оценивает работу «Искры» как стабильную. Ферма насчитывает 2 тыс. голов крупного рогатого скота. Предприятие имеет статус племенного репродуктора крупного рогатого скота айширской породы. Уходу инвесторов предшествовали жалобы сельхозпроизводителей на изменение условий господдержки. Что собираются делать власти республики, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © novostivolgograda.ru

Экс-начальники районной полиции в Карелии, осужденные за хищения, выплатили штрафы, чтобы не попасть за решетку

Судебный пристав взыскал с коррупционеров 570 тысяч рублей штрафа, сообщили в УФССП Карелии.

Ранее сообщалось, что Олонецкий суд приговорил к штрафам экс-начальника райотдела полиции Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина за присвоение денег.

Сотрудники ФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировки в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие за "командировки" 57 тысяч рублей, по указанию Калинина передали деньги лично ему, считает следствие и это подтвердилось в суде.

Крупин, по данным следствия, незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему, и таким способом получил более 100 тысяч рублей.

Кроме того, в суде несколько участковых уполномоченных подтвердили и другие факты нарушений Крупиным уголовного закона. Судя по их показаниям, доплату за совмещение должностей, например, в случае ухода коллеги в отпуск, они получали при условии, что немалую часть этих денег передадут своему непосредственному руководителю Крупину. И участковые были вынуждены это делать.

Накануне возбуждения этого коррупционного уголовного дела Калинин и Крупин перешли на службу в МВД, где заняли руководящие должности.

В ходе судебного процесса гособвинитель, прокурор Олонецкого района Сергей Тирских просил суд приговорить не признавших свою вину Калинина и Крупина к пяти годам лишения свободы каждого. Однако судья Анастасия Алеева назначила Калинину 400 тысяч, а Крупину – 200 тысяч штрафа.

По сообщению УФССП Карелии,17 марта в межрайонном отделении судебных приставов были возбуждены исполнительные производства о взыскании с обоих должников штрафа за коррупционное преступление.

На следующий день должникам было лично вручено постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснено, что в случае неуплаты штрафа наказание может быть заменено на реальное лишение свободы на срок до шести лет.

Штраф необходимо было выплатить до 21 апреля, что осужденные бывшие офицеры полиции и сделали, чтобы не попасть за решетку.

фото: © МВД Карелии

В Карелии задержали банду наркоторговцев – изъята тысяча доз

Одна из участниц наркогруппировки оказалась еще и воровкой, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии в ходе реализации оперативных материалов последовательно задержали шестерых подозреваемых в преступной деятельности. Фигуранты – жители Вологодской, Самарской, Омской и Иркутской областей в возрасте от 24 до 30 лет, среди них две женщины.

Установлено, что подозреваемые в интересах незаконного интернет-магазина через тайники-закладки распространяли синтетический наркотик. На территории Карелии они успели «поработать» непродолжительное время – при проведении спецоперации их задержали полицейские при силовой поддержке бойцов отряда «Гром». При личном досмотре, а также во время дальнейших обысков изъято свыше 400 граммов наркотических средств, что превышает 1 000 разовых доз.

В настоящее время все фигуранты заключены под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по 20 эпизодам преступной деятельности. Подозреваемым грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении одной из фигуранток возбуждены уголовные дела по фактам имущественных преступлений. За время пребывания в Петрозаводске она совершила кражи телефона и денежных средств.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Суд Петрозаводска возобновил судебное производство по «делу полицейских»

Судебное заседание по «делу полицейских» продолжится с 13 мая.

Судья петрозаводского городского суда Олег Грабчук 29 апреля принял решение о возобновлении судебного производства по так называемому «делу полицейских». Об этом «Столице на Онего» рассказали в суде, сообщив, что судебные заседания по этому делу продолжатся с 13 мая.

Напомним, что рассматривавший это уголовное дело с 10 августа прошлого года Олег Грабчук в конце ноября вынес постановление о приостановлении судебного процесса. Это было связано с длительной болезнью одного из троих обвиняемых — замначальника Следственного управления петрозаводской полиции, 39-летнего Ивана Воронова, о котором отзываются как о профессиональном сотруднике, дипломатичном, очень вежливом человеке. Поскольку Иван Воронов выписался с больничного, суд решил продолжить рассмотрение дела.

Как ранее мы рассказывали, карельский Следком обвиняет Ивана Воронова, следователя Екатерину Хорину и участкового Рината Гратия в халатности, повлекшей смерти двух лиц. По версии следствия, полицейские не предприняли надлежащих мер в поимке петрозаводского маньяка Антона Ипатова после того, как тот причинил тяжкий вред здоровью своего приятеля в ходе их совместного застолья.

В результате, оставаясь безнаказанным, ранее неоднократно судимый Ипатов в состоянии алкогольного опьянения ножом убил двух молодых девушек и нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой.

Вначале это уголовное дело рассматривал судья Александр Смирнов, который вынес оправдательный приговор полицейским. Однако прокуратура и родители убитых девушек обратились соответственно с апелляционным представлением и жалобой на оправдательный приговор в Верховный суд Карелии. В результате, 28 июня прошлого года вышестоящая инстанция его отменила, и направила «дело полицейских» на новое рассмотрение в городской суд, но уже другим судьей. Им стал Олег Грабчук.

Напомним также, что Верховным судом Карелии Антон Ипатов приговорен к пожизненному лишению свободы и отбывает наказание в ИК-6 Республики Мордовия. Эта колония, находящаяся в поселке Тарбеево в 200 км от столицы Мордовии Саранска, является одной из семи российских колоний для так называемых «пожизненников».

Подробнее о «деле полицейских» читайте в материале «Кто породил серийного убийцу».

фото: Сампо.ру

Мотоциклист протаранил автомобиль и перелетел через капот в Петрозаводске (ВИДЕО)

Уличная камера видеонаблюдения зафиксировала момент столкновения мотоциклиста с автомобилем в Петрозаводске.

Как сообщалось ранее, авария произошла сегодня около шести часов вечера на Карельском проспекте.

По данным ГИБДД мотоциклист ехал со стороны улицы Лыжная когда с примыкающей второстепенной дороги на проспект выехал автомобиль Лада Веста.

Судя по видеозаписи, мотоциклист пошел на опережение попутного транспорта, который перекрыл обзор водителю Лады Весты. Он не заметил двухколесного, ехавшего по главной дороге, и не предоставил ему преимущество, что привело к ДТП. Мотоциклист протаранил легковушку и перелетел через капот.

По данным ГИБДД, мотоциклист получил травмы, на место была вызвана «скорая помощь». По предварительным данным, травмы не опасны для жизни.

Видеозапись проекта "Мой город" компании "Сампо.ру".

Кадровый резерв правительства пополнили «Лидеры Карелии» готовые к «жизненным вызовам»

Комиссия при главе Карелии по формированию резерва управленческих кадров включила в число претендентов на высокие должности победителей конкурса «Лидеры Карелии».

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Все участники — люди с активной жизненной позицией, заинтересованные в решении социальных проблем в республике, улучшении качества жизни ее жителей, готовые принять любые жизненные вызовы», — говорится в сообщении. Решения о включении в резерв управленческих кадров принимались с учетом результатов тестирования, проведенного Карельским филиалом «Российская академия народного хозяйства и государственной службы», индивидуальных собеседований и представленных кандидатами документов. За резервистами закреплены «персональные кураторы», добавили в правительстве республики. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что победители конкурса получат возможность реализовать проекты при поддержке правительства. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Участники опроса никакой радости не испытывают от подаренных 10-дневных выходных на майские

Провели опрос и выяснили, рады ли люди 10-дневным выходным на майские праздники.

В опросе приняли участие 811 человек, большинство из которых – 469 (57%) ответили, что никакой радости нет – одни проблемы: ни денег, ни поездок, ни учебы у детей.

Чуть меньшее количество респондентов – 208 (25%) сказали, что очень даже рады подаренным выходным: хоть отдохнут нормально.

И 133 (16%) участника опроса сообщили, что им все равно, так они работают по сменам, да и начальство не разрешит устроить такие весенние каникулы.

Напомним, Роспотребнадзор попросил Путина сделать майские выходные в России непрерывными. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу.

Согласно указу президента, майские выходные в России будут непрерывные - с 1 по 10 мая (включительно).

фото: © pixabay.com

Мошенники похитили у жителя Петрозаводска деньги, суперспособности и магические артефакты

Петрозаводчанин пытался продать аккаунт в онлайн-игре, но попался на уловку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 33-летнего жителя города. Мужчина сообщил, что попался на уловки мошенников при продаже учетной записи одного из игровых серверов и потерял более 60 тысяч рублей. Долгое время он улучшал свой игровой аккаунт и однажды получил предложение о покупке. Один из геймеров захотел приобрести всех героев с суперспособностями, питомцами, помощниками и магическими артефактами за 200 тысяч рублей.

При этом для безопасности сделки мужчины договорились провести ее с помощью третьего лица — участника этой же игры. Посреднику переводил деньги покупатель, а владелец в свою очередь сообщал ему же пароли, логины и прочую информацию, позволяющую получить доступ к аккаунту.

Личных встреч не было — сделка проходила дистанционно. Сначала петрозаводчанин получил скриншот о переводе нужной суммы и назвал в ответ пароли. В этот же момент посредник сообщил ему о проблеме. Якобы для перевода на его счет необходима сумма в 230 тысяч рулей. Он попросил недостающие деньги, которые он тут же обещал отправить обратно. Заявитель перевел 30 тысяч рублей. После этого оказалось, что следует оплатить комиссию в размере 20 тысяч рублей. А следом еще 10 тысяч рублей для моментального перевода.

Только после отправки третьего платежа петрозаводчанин понял, что сделка идет не по заранее намеченному плану, и попытался связаться с посредником и покупателем. Однако те удалили переписку и на связь выходить перестали.

Петрозаводчанин обратился в полицию. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

фото: администрация Петрозаводска

Чиновников мэрии Петрозаводска привили от коронавируса

Администрация Петрозаводска и муниципальные учреждения присоединились к масштабной вакцинации против COVID-19, сообщили на сайте мэрии города.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник и руководители поликлиник инициировали проведение в учреждениях и на предприятиях города мероприятий для скорейшего создания коллективного иммунитета к коронавирусу.

В администрации Петрозаводска 29 апреля работал выездной пункт вакцинации против COVID-19. Первый компонент векторного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V») получили сотрудники, изъявившие желание защитить себя от коронавируса.

Перед вакцинацией специалисты поликлиники № 4 провели обязательный осмотр сотрудников: измерили температуру, давление, уровень кислорода в крови, убедились в отсутствии противопоказаний к прививке.

Ранее в администрации была организована встреча с врачом-эпидемиологом. В ходе беседы специалист рассказала о существующих препаратах, этапах вакцинации, дала рекомендации по профилактике COVID-19.

Горожанам напомнили, записаться на прививку петрозаводчане могут через личный кабинет на портале «Госуслуги» или в регистратуре любой поликлиники. Также пункты вакцинации открыты в ТЦ «Тетрис», у рынка «Ягуар» на Древлянке, в ТРК «Лотос-Плаза», мобильный комплекс работает у рынка «Главный». По информации Министерства здравоохранения Республики Карелия, 1 и 9 мая на площади Кирова Городская поликлиника № 1 организует работу еще одного пункта.

Рост числа привитых граждан, отмечают специалисты, будет способствовать формированию коллективного иммунитета и скорейшему завершению пандемии. Сейчас в карельской столице прошли вакцинацию уже порядка 30 тысяч жителей.

фото: © Столица на Онего

Женщина в Карелии убила сожителя, попросившего выключить телевизор

Суд в Беломорском районе отправил в колонию местную жительницу, которая убила своего сожителя во время пьяной ссоры, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Беломорского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 57-летней жительницы района, обвиняемой в убийстве.

Как выяснилось в ходе следствия, в ночь с 10 на 11 января 2021 года подсудимая и ее сожитель у себя дома распивали спиртное. В какой-то момент мужчина собрался спать и потребовал, чтобы женщина выключила свет и телевизор. Но обвиняемая отказалась это делать. Рассердившись, мужчина начал душить свою сожительницу, а та в ответ пырнула его ножом в область сердца.

Осознав случившееся, женщина попыталась помочь потерпевшему — предложила остановить кровотечение, а также вызвать медицинскую помощь, но тот отказался от вызова медиков. Сожители выпили еще, а после легли спать, но утром проснулась только подсудимая.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что пострадавший умер от ножевого ранения.

Женщина признала свою вину, раскаялась и пояснила, что совершила преступление под воздействием алкоголя.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил любительницу телевизора к лишению свободы на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

фото: © Столица на Онего

Пять городских автобусов в Петрозаводске изменят свой маршрут 1 мая

Из-за перекрытого участка проспекта Карла Маркса сразу несколько автобусов будут вынуждены следовать в объезд.

По сообщению администрации города, завтра, 1 мая, с 7 до 20 часов изменятся маршруты пяти городских автобусов. В связи с запретом движения транспорта по проспекту Карла Маркса, между улицами Куйбышева и Андропова, пассажирские перевозки будут организованы в объезд. Изменения коснутся маршрутов №№ 8, 12, 17, 20 и 26. Вместо поворота с улицы Правды на проспект Карла Маркса указанные автобусы будут следовать по улице Куйбышева до проспекта Ленина, не заезжая на остановку «Национальный банк» на улице Кирова. Остальной маршрут не претерпит изменений.

Напомним, что 1 мая с 7 до 20 часов проспект Карла Маркса будет перекрыт для движения автомобилей на участке между улицами Куйбышева и Андропова. Схема движения изменится из-за проведения массовых и спортивных мероприятий. В этот день на площади Ленина пройдут республиканский этап всероссийской акции «Георгиевская ленточка», праздничная выставка народных художественных промыслов и ремесел Карелии, на проспекте Карла Маркса организуют забеги для любителей активного образа жизни.

Ранее сообщалось, что схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска и 8-9 мая.

фото: источник - паблик «Сегежа online...»

Разваливающийся мост в райцентре Карелии закроют на капремонт

С 15 мая путепровод, соединяющий две части Сегежи, будет закрыт на капитальный ремонт, сообщили в администрации Сегежского района.

Как сообщается в официальном паблике администрации района, капитальный ремонт моста будет проводится с перекрытием движения всех транспортных средств. На подходах к путепроводу будут установлены информационные щиты с паспортом объекта и указанием дат перекрытия и альтернативного пути движения транспортных средств.

Пешеходы смогут передвигаться со стороны опор уличного освещения путепровода.

"В связи с капитальным ремонтом путепровода убедительно просим всех автовладельцев в целях безопасности при следовании из микрорайона в старую часть города и обратно выбирать объездную автомобильную дорогу Дамба (ул.Советская) – АЗС (Надвоицкое шоссе)", - пишут в паблике.

Ранее сайте госзакупок была опубликована информация о поиске подрядчика для выполнению работ по ремонту путепровода в Сегеже. Заказчиком работы выступает администрация Сегежского района. Максимальная цена контракта составляет 161 млн 845 тыс. рублей. Выполнить ремонт предстоит до 30 сентября 2022 года. Источником финансирования являются средства субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелии «Развитие транспортной системы» на 2021 год, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021–2022 года в бюджете Сегежского городского поселения. Но выбор компании для выполнения ремонта разрушающегося моста в Сегеже был приостановлен.

Напомним, в Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние. Объект разваливается. Местные жители опасаются передвигаться по мосту.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Пожарные таскали колеса весом в 100 кг по площади в Петрозаводске в честь своего праздника (ФОТО и ВИДЕО)

В День пожарной охраны на площади Кирова проходят соревнования газодымозащитников МЧС.

Сегодня пожарные и ветераны пожарной службы отмечают свой профессиональный праздник — 372 годовщину образования пожарной охраны в России. В честь такой знаменательной даты праздничные мероприятия прошли в центре Петрозаводска, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На праздничные мероприятия в Петрозаводске и на Международные соревнования специалистов газодымозащитной службы приехали пожарные не только из районов Карелии, но и с Оренбургской, Мурманской, Тюменской, Архангельской областей, а также из Санкт-Петербурга.

После торжественной части судьи объявили о старте соревнований специалистов газодымозащитной службы. Пожарные соревновались за звания «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС». Пожарные в полном снаряжении, с баллоном на спине и дыхательной маской и шлемом на голове должны залезть на вышку, втянуть на неё шланг и спуститься, передвинуть колесо, которое весит более 100 килограмм, пробежать «змейку» по полосе препятствий, вытащить на себе «пострадавшего».

После забега коллеги участников помогали им снять дыхательный аппарат, отпаивали водой и прочими жидкостями.

Помимо соревнований, на площади выставлены несколько машин, с которыми можно сфотографироваться — как снаружи, так и в кабине, и работает полевая кухня, где можно отведать кашу.

«Такие соревнования показывают уровень подготовки наших пожарных. А еще, они невероятно зрелищные, собрали вокруг себя множество зрителей», — отметил председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

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фото: © кадр из видео

«Все получится!»: Парфенчиков рассказал на видео об итогах 2020 года

Глава Карелии Артур Парфенчиков ответил на вопросы, которые жители республики чаще всего задают правительству.

Непарадный видеоотчет появился на странице главы республики в соцсети. В нем говорится не только о достижениях, но и о непопулярные решениях и существующих сложностях.

В основу видео лег доклад о годовой работе, который руководитель региона в апреле представил Законодательному собранию. Акценты в докладе смещены в сторону вопросов, которые жители Карелии чаще всего задают правительству республики. Это и разбитые дороги, и расселение аварийного жилья, и работа школ и больниц во время пандемии.

Глава республики открыто подчеркнул, что тяжелые вызовы сложного 2020 года научили всех работать по-новому.

– Мы обязаны оправдать ожидания тысяч наших земляков. Я понял, что мы стали одной командой ― командой Карелии, и выдержали, благодаря единству и взаимовыручке. Наши возможности и потенциал могут стать реальным рычагом развития. Давайте работать дальше на благо республики, вместе у нас все получится.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Миграционный прирост населения начался в Карелии

Официальная статистика показала миграционный прирост в Карелии в первом квартале 2021 года.

По данным Карелиястата, число прибывших в республику превысило количество уехавших на 283 человека.

В аналогичном периоде предыдущего года была зафиксирована миграционная убыль – 91 человек. Миграционный прирост населения из регионов России составил 153 человека, из-за рубежа – 130 человек. В январе-феврале прошлого года статистика показала убыль на 57 и 34 человека, соответственно. Одновременно резко выросла естественная убыль населения - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Подозреваемого в жестоком избиении жителя Карелии нашли в колонии

В Кеми 19-летний местный житель до полусмерти избил собутыльника, но пока его искали, он попал в за решетку за другое преступление, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кемского района поступила информация о том, что в больницу доставлен 36-летний пациент с множественными ушибами головы и тела. Мужчина был госпитализирован, а участковый уполномоченный полиции установил картину произошедшего.

Как выяснилось, потерпевший находился дома и распивал спиртное с двумя приятелями. В ходе застолья с одним из них произошел конфликт. В итоге гость нанес хозяину квартиры несколько ударов ногами и кулаками, а затем скрылся.

Пострадавший за медицинской помощью обращаться не стал, однако в дальнейшем родственники обнаружили его в тяжелом состоянии и вызвали медицинских работников.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый, 19-летний кемлянин, уже находится в местах лишения свободы, где отбывает наказание за ранее совершенное имущественное преступление.

фото: © pixabay.com

Ребенок в Петрозаводске взял чужой телефон и стал фигурантом уголовного дела

Несовершеннолетний посетитель игровой зоны торгового центра украл у другого ребенка телефон и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 45-летний горожанин: у его дочери пропал мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей.

Как выяснилось, заявитель и его супруга совершали покупки в одном из торговых центров Петрозаводска. Пока они ходили по магазинам, ребенок находился в детской игровой зоне. В какой-то момент девочка ненадолго отлучилась, при этом оставила свой телефон на столике. Когда же вернулась, то не нашла его там.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен другой посетитель заведения — несовершеннолетний. Он сознался в содеянном и отдал телефон полицейским, которые вернули его владельцам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

фото: © Николай Смирнов/ИА Республика

Накануне Дня Победы власти Карелии установили зону охраны у братской могилы в поселке Янишполе

В зоне охраны запрещено капитальное строительство, размещение торговых рядов и мусорных контейнеров.

Накануне Дня Победы правительство Карелии установило зону охраны братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, которая находится у клуба в поселке Янишполе Кондопожского района. Братская могила относится к объектам культурного наследия регионального значения.

Как отмечается в правительственном постановлении, на территории охранной зоны запрещено капитальное строительство и размещение некапитальных сооружений, в том числе – нестационарных торговых объектов. Кроме того, у братской могилы нельзя устанавливать контейнеры для сбора отходов и рекламные конструкции.

фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Жителям отдаленных поселков Карелии дадут мобильную связь 4G для денежных переводов

Количество базовых станций подвижной радиотелефонной связи в Карелии в 2019–2020 годах увеличилось на 150 единиц.

Об этом сообщила заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Юлия Мизинкова на совещании по вопросам повышения доступности финансовых услуг в Карелии.

Строительство новых вышек сотовой связи позволяет расширить охват территорий мобильной связью 4G и повысить доступность финансовых услуг для жителей удаленных населенных пунктов Карелии, считают в правительстве республики. Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило о планах строительства около 40 новых вышек сотовой связи вблизи туристических объектов и маршрутов в Карелии. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Яндекс.Карты

Движение ограничат на Перевалке в Петрозаводске из-за строительства ливнёвки

Схема движения транспорта изменится на Суоярвской улице.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в понедельник, с 6 часов 3 мая до 6 часов 4 мая будет ограничено движение транспорта на Суоярвской улице в районе дома № 22. Участок проезжей части будет закрыт на время производства земляных работ. Застройщик будет прокладывать ливневую канализацию.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, накануне Дня Победы изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Накануне Дня Победы изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Ограничения вводятся на 8 и 9 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 8 мая с 17.00 начнёт действовать запрет остановки на улице Фридриха Энгельса (между проспектом и площадью Ленина), на площади Ленина, на улицах Заводская Линия и Гоголя (от улицы Герцена), на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), на Пушкинской улице (от проспекта Карла Маркса до улицы Германа Титова), на улице Германа Титова (между улицами Пушкинской и Куйбышева), а также на улицах Фаддеевской и Луначарского (от Фаддеевской улицы до набережной Гюллинга).

В День Победы 9 мая с 8.00 до 23.00 все указанные выше участки городских магистралей, за исключением улиц Пушкинской и Германа Титова, превратятся в пешеходные зоны. Также проезд транспорта будет запрещён на улице «Правды» — между улицами Казарменской и Куйбышева. С 16.30 возобновится движение по улицам Фридриха Энгельса, Заводская Линия, Гоголя (от улицы Герцена), площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова).

Ограничения призваны повысить безопасность и предупредить дорожно-транспортные происшествия на время проведения массовых мероприятий. 9 мая жителей и гостей карельской столице ждёт обширная праздничная программа.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

фото: администрация Петрозаводска

Накануне Первомая Петрозаводск начали готовить к Дню Победы

У Вечного огня вновь установили 10-метрову. Инсталляцию виде слова «Победа», сообщили в администрации Петрозаводска.

Арт-объект в сквере Вечный Огонь составлен из фотографий карельских фронтовиков.

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы карельская столица преобразится, заверили в мэрии. На общественных территориях в центре города разместят декоративные объекты с символикой 9 мая, на опорах освещения появятся праздничные консоли, возле памятников и мемориальных комплексов смонтируют флаговые конструкции.

В сквере Вечный Огонь, как и в прошлом году, установили большую инсталляцию, созданную совместно с жителями карельской столицы. Объёмное слово «Победа» составлено из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны. Десятиметровый арт-объект включает в себя несколько сотен снимков героев.

Завершить украшение города ко Дню Победы планируется до 5 мая. Работы ведёт ООО «КарелСтройУправление».