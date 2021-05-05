Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © «Столица на Онего»

Коммунисты потребовали отменить итоги конкурса на должность сити-менеджера Петрозаводска

Представители бюро Петрозаводского городского комитета КПРФ требуют отмены итогов конкурса на должность главы столицы Карелии, поскольку к процедуре не были допущены оппозиционные кандидаты.

Петрозаводские коммунисты считают, что конкурс на определение кандидатур сити-менеджера был проведен с нарушением прав кандидатов, поэтому должен быть отменен. Об этом говорится в заявлении бюро Петрозаводского городского комитета КПРФ.

Авторы заявления требуют отменить итоги конкурса, назначить новый персональный состав комиссии и провести процедуру заново.

«В Петрозаводске состоялся конкурс на должность главы города, по итогам которого на утверждение сессии Петросовета не были допущены оппозиционные кандидаты. В финал конкурса прошли два чиновника правительства Карелии, один из которых — приезжий, предполагаем, что даже улиц в городе не знает, и не представил на рассмотрение комиссии никакой программы. При этом, другие претенденты, по оценкам экспертов, выступили с серьезными предложениями по развитию города и организации работы главы Петрозаводска. То есть в отсутствие прямых выборов мэра, испугавшись реальной конкуренции, даже конкурс по назначению сити-менеджера власти провели с нарушением прав кандидатов и превратили в фарс», — говорится в заявлении коммунистов Петрозаводска.

Как сообщают авторы заявления, также авторы конкурса могли нарушить принцип открытости власти, поскольку провели процедуру за закрытыми дверями, не допустив на заседания комиссии ни журналистов, ни общественников.

«Был нарушен принцип открытости власти — основополагающий при принятии решений, от которых зависит жизнь целого города. Со стороны власти это выглядит, как политическая трусость и недальновидность. Вы позорите себя перед горожанами и дискредитируете процедуру назначения главы Петрозаводска», — говорится в тексте сообщения.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска. Ими стали провластные выдвиженцы — Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

фото: © сайт аэропорта Храброво (Калининград)/kgd.aero

Самолеты из Петрозаводска отправятся в Калининград

Авиапредприятие «Северсталь» вводит новый регулярный рейс Петрозаводск — Калининград.

Компания «Северсталь» сообщила о запуске нового регулярного рейса «Петрозаводск — Калининград». Об этом сообщается в паблике авиапредприятия в соцсети.

Рейсы между столицей Карелии и Калининградом будут выполняться с 21 мая по 29 октября этого года по пятницам.

«Вылет из Калининграда 10:50, прилет в Петрозаводск в 13:35.

Вылет из Петрозаводска в 14:25, прилет в Калининград 15:10.

Время вылета/прилета указано местное», — говорится в сообщении «Северстали».

Стоимость стандартных билетов на рейс из Петрозаводска в Калининград, согласно данным на сайте авиапредприятия, составляет 4500 рублей, 5500 рублей, 6600 рублей.

Ранее сообщалось, что самолеты из Петрозаводска полетят в Казань.

фото: © Стоян Васев/ТАСС, архив

Леса вновь загорелись в Карелии

В Карелии произошли два лесных пожара, сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Пожары произошли в Лахденпохском и Сортавальском районах на площади 1,3 га, информирует Миннприроды региона.

Возгорания ликвидированы силами АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов». Причины пожаров: в Лахденпохском районе – выжигание травы на землях сельхозназначения, в Сортавальском районе – переход огня с полосы отвода железной дороги.

С начала сезона в лесах республики ликвидировано 4 лесных пожара на общей площади 4,2 га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 2 лесных пожара на площади 3,5 га.

Ранее сообщалось, что первый лесной пожар вспыхнул в Карелии из-за весеннего пала травы

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Ребенок пострадал в результате лобового столкновения в Карелии

В результате лобового столкновения, которое произошло на трассе в Прионежском районе, пострадала 7-летняя пассажирка.

ДТП произошло четвертого мая, во вторник, в Прионежском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 18:10 на 1,5 км. автодороги «Педасельга - ст. Ладва-Ветка» 35-летний водитель автомобиля «Lexus» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП была травмирована 7-летняя пассажирка автомобиля «Lexus». Она госпитализирована в ДРБ Петрозаводска. Сообщается, что девочка находилась в детском автокресле.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель без прав устроил в Карелии аварию с пострадавшими.

фото: Живой Петрозаводск / ВК

В Петрозаводске недавно отремонтированный фасад дома пришел в негодность (ФОТО)

Жители столицы Карелии расстроены качеством ремонта фасадов: свежая краска «облезла» на недавно отремонтированном здании.

Недавно отремонтированный фасад дома № 3 на улице Свердлова в Петрозаводске снова требует ремонта. На стене здания «облезла» свежая краска. Об этом сообщают горожане в паблике «Живой Петрозаводск».

«Сегодня утром, 5 мая, из нашего окна мы наблюдаем вот такую картину на доме № 3 по улице Свердлова. А ведь ремонт фасадов был проведен только осенью 2020 года. Администрация ранее сообщала о том, что гарантия на ремонт — пять лет. В течение этого времени подрядная организация должна будет за свой счет устранить недочеты. Но ведь нам обещали, что при выполнении работ по реконструкции фасадов для властей очень важен серьезный контроль качества, применяемых технологий и сроков. А почему это произошло: человеческий фактор или погодные условия? И можно ли на будущее учесть эти факторы и делать такие работы на года?», — заявляет автор поста.

Автор сообщения, в частности, возмущена тем, что на ремонт фасадов власть собирает деньги у населения, при этом результат работы не выдерживает критики.

Ранее сообщалось, как жители отдаленного микрорайона Петрозаводска сами отремонтировали дорогу подручными средствами.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

«Ребята спецы в своём деле»: Парфенчиков впечатлился ремонтом больницы в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков положительно оценил ход ремонтных работ в Республиканской больнице.

Артур Парфенчиков посетил Республиканскую больницу, в которой ведутся работы по реконструкции травматологического отделения и сосудистого центра. Губернатор дал в соцсети оценку увиденному.

"Приятные впечатления – в Республиканской больнице и в нерабочие дни активно идут работы по реконструкции травматологического отделения и сосудистого центра. Рабочих много и видно, что ребята спецы в своём деле. Уверен, что в этом году пациентов примут новые три операционные: в травматологии – артроскопическая и для эндопротезирования, в сосудистом центре – гибридная ангиографическая. Все операционные оснащаются самым современным оборудованием", - заявил он.

По словам Парфенчикова, пациентам будут доступны новые виды высокотехнологичной медпомощи, которые сейчас приходится ожидать в федеральных медицинских центрах.

Ранее Парфенчиков приказал чиновникам «идти навстречу фермерам» в Карелии.

фото: © Столица на Онего

Дождь, снег и мощный ветер обрушатся на Карелию в четверг

Карельские спасатели предупреждают жителей республики о приближении непогоды.

В четверг, шестого мая, во второй половине дня местами по южным районам республики, вечером и в ночь на пятницу по центральным и северным районам ожидаются сильные осадки в виде дождя, по северным районам снега и мокрого снега. Также произойдет усиление юго-восточного, восточного ветра порывами до 15-17 м/с. Об этом сообщает МЧС со ссылкой на данные синоптиков.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

Спасатели рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспорт, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; закрепить слабо укрепленные конструкции на своих участках, их разрушение может привести к травмированию людей; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще два пациента умерли от COVID-19 в Карелии

Оперштаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о подтверждении еще двух смертей пациентов от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, информирует оперштаб. В Республиканской инфекционной больнице скончались жители Петрозаводска 1935 и 1939 годов рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 39 человек. Из этого числа заболевших – 36 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 52 человека.

По официальным данным властей с начала пандемии в Карелии скончались от коронавируса 482 человека. Выздоровели за этот же период 44074 человек. Информация об этом содержится на странице в соцсети главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7485,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3297,8 случая, по Северо-Западу – 5779,6.

фото: Медвежьегорск Online / ВК

«Моральные уроды вываливают мусор»: жители города в Карелии жалуются на стихийную свалку (ФОТО)

Пользователи соцсети из Медвежьегорская сообщают, что в их районе образуется новая свалка мусора.

Об этом сообщается в паблике «Медвежьегорск Online».

«Интересно, кто разрешил свозить снег на поля около щебзавода. Приедьте и посмотрите, что за помойка теперь там. Но это треть беды. Какие-то моральные уроды вываливают теперь там строительный мусор. Когда же всë-таки поставят там камеру или фотоловушку, чтобы штрафовать этих нелюдей. Вся дорога до Лазарь-лампи завалена этим мусором, так теперь ещё и на полях свалку устраивают!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вандалы сожгли мусорный контейнер в микрорайоне Петрозаводска.

фото: © Управление пресс-службы Главы Карелии

Премьер-министр Александр Чепик рассказал, чем похожи Кузбасс и Карелия

Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик выступил с поздравлением, адресованным жителям Кузбасса.

Текст поздравления опубликован на сайте «Вести Кузбасс».

«Искренне поздравляю вас с трёхсотлетием с начала промышленного освоения региона. Кузбасс и Карелия далеки друг от друга территориально, но сегодня нас связывает не только соглашение о сотрудничестве и торгово-экономические связи. Нам близко и понятно ваше ощущение значимого праздника — трёхсотлетнего юбилея. В прошлом году Карелия отмечала столетие своего образования. Мы долго готовились к этому событию — и сегодня наша республика изменилась к лучшему», — заявил Чепик.

Он также выразил надежду, что «в Кузбассе также возводятся новые социальные объекты, строятся дороги и мосты, преображаются города и посёлки».

«Есть ещё одна особенность, связывающая жителей Карелии и Кузбасса — это люди с особенной закалкой, целеустремлённые труженики, любящие свою малую родину и готовые на многое для её процветания», — сказал Александр Чепик.

Ранее сообщалось, как Чепик призывал жителей республики не участвовать в несанкционированных митингах.

фото: Борис Семенов

«Никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии»

О войне и Победе говорили, говорят и будут говорить - вспоминаем "Как это было".

«В откровенных, „непарадных“ рассказах ветеранов война представлялась сложнее, чем только победы и героизм. Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки и головотяпство, случаи трусости, подлости, предательства. На войне, как на войне.

Но никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии, советского народа, сокрушивших фашизм, величие и значение Победы».

Подробнее — в тексте Армаса Машина.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В Карелии пожилая женщина стала жертвой пневмонии

Число пациентов, скончавшихся от внебольничной пневмонии, увеличилось в Карелии.

За минувшие сутки зарегистрирована одна смерть от внебольничной пневмонии, информирует оперштаб. Умерла женщина 1941 года рождения. У нее была обнаружена сопутствующая сердечно-сосудистая патология, тест на COVID-19 был отрицательным.

За сутки 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5905 пациентов, 138 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода), заявляют в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что еще два пациента умерли от COVID-19 в Карелии.

фото: Столица на Онего

Власти ужесточили правила сбора грибов и березового сока для жителей России

В РФ начали действовать два приказа Минприроды - о правилах сбора березового сока, ягод и грибов.

Теперь для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса, сообщает Росбалт. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Арендовать участок леса требуется и при сборе грибов на продажу. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но не причиняя вред природе.

Вводится также требование к размерам грибов. Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.

Строго запрещается сбор грибов с токсическим и наркотическим действием - это грозит уголовной ответственностью.

фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Жители Петрозаводска предлагают не перегружать город дорожными знаками

Представители общества «Городские проекты» заявляют, что иногда лучше отказаться от разметки и дорожных знаков.

Участники «Городских проектов» считают, что избыток дорожных знаков может отвлекать водителя, являясь «инофрмационным шумом». Об этом общественники заявили в своем паблике.

«Знаки и разметка нужны для регулирования движения на дорогах. Иногда огромное количество знаков отвлекает водителя, воспринимается, как информационный шум. Мы говорим о тихих улицах, где нет интенсивного движения. Зачастую люди становятся более внимательными и осторожными, когда знаков меньше или совсем нет», — утверждают петрозаводские представители «Городских проектов».

Общественники приводят в пример положительный опыт европейских стран, где, по их оценке, хорошо зарекомендовали себя общие пространства для различных участников движения.

«В Европе существуют общие пространства, где пешеходы, велосипедисты и автомобилисты не отделены друг от друга. Отсутствуют знаки, бордюры, заборы. Исследования показывают, что аварий меньше, скорость ниже, пешеходов больше. Повторимся, это применимо не для всех улиц. Огромное количество знаков не про безопасность, а про перенос ответственности на пешеходов и водителей. При возникновении спорной ситуации всегда можно будет указать на дорожный знак», — утверждают они.

«Городские проекты» в Петрозаводске — некоммерческий проект, призванный объединить людей, желающих совершенствовать городское пространство.

Ранее сообщалось, что неуправляемый автомобиль сбил дорожный знак в центре Петрозаводска, чудом не убив пешеходов.

Коммунальщики украшают Петрозаводск ко Дню Победы

Власти карельской столицы сообщают, что работы по украшению города к 9 мая не прекращаются в праздничные дни.

Компания-подрядчик «Карелстройуправление» украшает Петрозаводск ко Дню Победы. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Рабочие устанавливают на улицах и общественных территориях консоли с праздничной символикой, флаги и декоративные конструкции, а также развешивают гирлянды.

Сейчас смонтировано 30 декоративных консолей и шесть флаговых конструкций, заменены флаги у мемориала «Вечный огонь» и на площади Кирова. Продолжается сборка декоративных конструкций на площади Кирова и монтаж флагов у памятников в разных районах города.

Ранее в сквере Вечный Огонь была установлена большая инсталляция, созданная совместно с жителями карельской столицы. Объёмное слово «Победа» составлено из фотографий их родственников, участников Великой Отечественной войны. Десятиметровый арт-объект включает в себя несколько сотен снимков героев, пояснили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что маршруты общественного транспорта в Петрозаводске изменятся в День Победы.

фото: © Минздрав Карелии

Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении медицинских работников.

Артур Парфенчиков подписал Указ «О награждении государственными наградами Республики Карелия» за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и большой вклад в профилактику и охрану здоровья населения, организацию и оказание лечебной и лечебно-профилактической помощи гражданам. Об этом сообщает Минздрав региона.

Согласно документу, почетное звание «Заслуженный врач Республики Карелия» присвоено: Ирине Глатенок, главному врачу Республиканской психиатрической больницы (Пряжинский район); Дмитрию Захарову, врачу ультразвуковой диагностики Республиканского онкологического диспансера (Петрозаводск); Левону Налбандяну, врачу-рентгенологу Межрайонной больницы № 1, г. Костомукша; Евгении Ошевневой, врачу-педиатру участковому Лоухской ЦРБ; Светлане Роговой, врачу клинической лабораторной диагностики Республиканского онкологического диспансера (Петрозаводск).

Звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия» были удостоены Татьяна Аксенова, старшая медицинская сестра Боровской больницы Калевальской ЦРБ и Елена Федорова, старший фельдшер Калевальской ЦРБ.

Ранее глава Минздрава Карелии поздравил работников скорой помощи.

фото: © Столица на Онего

В Карелии перекроют трассу из-за взрывных работ

Власти Питкярантского района сообщают о проведении взрывных работ на участке, где ведется реконструкция трассы.

Взрывные работы будут производиться восьмого мая на дороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта». Об этом сообщает паблик «Питкярантский район» со ссылкой на компанию «ВАД».

«АО „ВАД“ информирует о том, что на объекте „Ремонт участка автомобильной дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта, км 73+050 — 155+720 (выборочно участками) и автомобильной дороги Салми-ст. Салми“ будут проводиться буровзрывные работы с перекрытием движения. Местоположение и сроки производства работ: 8 мая с 14:00–16:00; км 130-км 133 а/д Олонец-Питкяранта-Леппясилта», — говорится в сообщении.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Сотрудники полиции нашли исчезнувшую жительницу Карелии

Пропавшая жительница поселка Матросы найдена, сообщили в карельской полиции.

Полицейские обнаружили пропавшую даму из поселка Матросы. В МВД сообщают, что криминальной составляющей в истории исчезновения нет.

«Полиция Пряжинского района сообщает об успешном окончании розыскных мероприятий по установлению местонахождения без вести пропавшей жительницы поселка Матросы, объявление о розыске которой публиковалось вчера. Криминальная составляющая в исчезновении отсутствует», — говорится в сообщении МВД.

В полиции пояснили, что местонахождение женщины было установлено с помощью информации, полученной от граждан.

Прогноз погоды на среду



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фото: © za.gorodsreda.ru

Комфортная среда в Петрозаводске: как и за что голосовать

Организаторы рассказали о первых двух проектах, участвующих в голосовании.

26 апреля в России стартовало рейтинговое голосование за проекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». От Петрозаводска в нем участвуют 14 объектов, семь из которых — те, что получат больше всего голосов, — благоустроят уже в следующем году.

Кукковский сквер

Кукковский сквер находится рядом с домом № 3 по улице Генерала Фролова. Сейчас это небольшая зеленая зона без особого благоустройства, где местные жители любят выгуливать собак.

Изначально городская администрация предлагала установить рядом со сквером, со стороны улицы Фролова, детскую площадку с игровым оборудованием. Однако, узнав об этом, жители окрестных домов с мнением мэрии не согласились и предложили альтернативный вариант: направить деньги на дальнейшее благоустройство сквера (проложить удобные дорожки, высадить новые деревья), а детскую площадку поставить во дворах, рассказывает куратор проекта, исполнительный директор ОРЭС-Петрозаводск Александр Болдырев.

«Всего за несколько дней инициативная группа собрала около 300 подписей жителей Кукковки под обращением с призывом изменить планы благоустройства территории, — говорит Болдырев. — Это обращение мы передали в администрацию Петрозаводска, и заместитель главы города Андрей Бекелев заверил нас, что мэрия обязательно учтет мнение жителей».

Если проект благоустройства Кукковского сквера попадет по итогам голосования в первую семерку, городские власти готовы реализовать его так, как предложат жители близлежащих домов, отмечает куратор.

Проект помогает курировать депутат Законодательного собрания Карелии Алексей Хейфец. По его словам, жители Кукковки уже добились главного: власти Петрозаводска их услышали и пообещали благоустраивать сквер только с учетом их мнения.

«Теперь самое важное — чтобы проект набрал достаточно голосов. Мы верим в его успех и в ближайшее время встретимся с жителями, чтобы обсудить детали предстоящего благоустройства».

Аллея Алексея Сиверикова

Алексей Хейфец курирует еще один объект, выставленный на голосование, — аллею Алексея Сиверикова на Древлянке. На аллее, расположенной между бульваром Интернационалистов и Лесным проспектом, мэрия предлагает установить детскую площадку и спортивные тренажеры.

Однако решать, как именно должна выглядеть территория после благоустройства, здесь тоже должны сами местные жители, подчеркивает Хейфец. 3 мая кураторы проекта встретились с жителями Древлянки, чтобы обсудить, какие объекты они хотят увидеть на аллее в следующем году.

«На встрече мы выяснили, каким должно быть благоустройство аллеи Алексея Сиверикова по мнению жителей. Люди предлагали разные варианты: детская площадка с горкой, песочницей, качелями и так далее, спортивные тренажеры, уличное освещение. Важным было замечание не трогать при благоустройстве неаварийные деревья, — говорит куратор проекта, директор ООО „Рыботорговая сеть“ Виталий Марков. — Думаю, в результате у нас получилось прийти к компромиссу, устроившему всех участников встречи: нужно и детское игровое оборудование, и спорт, и фонари. Все предложения жителей обязательно передадим специалистам городской администрации и проконтролируем, чтобы их учли при реализации проекта».

Инициативная группа продолжит работать над тем, чтобы за проект проголосовало как можно больше людей, обещает Алексей Хейфец.

«Если аллея проходит в числе семи выигравших, будем согласовывать с жителями уже конкретный эскизный проект — какие тренажеры, как их поставить. Совершенно справедливо люди говорят, что [при благоустройстве] нужно сохранить зеленые насаждения, деревья. Постараемся всё учесть в конечном проекте и дальше, по мере его реализации, будем контролировать исполнение», — добавляет депутат.

Голосование продлится до 30 мая, в 2022 году власти обещают реализовать семь проектов, набравших наибольшее число голосов. Проголосовать за понравившийся проект может любой житель республики старше 14 лет. Для этого нужно лишь пройти небольшую процедуру регистрации по номеру телефона или через профиль на госуслугах (это нужно, чтобы один человек не мог проголосовать больше одного раза).

Проголосовать — значит решить, каким станет ваш район и весь наш город завтра. Не оставайтесь в стороне!

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы поймали очередного пьяного автомобилиста

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что в руки инспекторов попался очередной автолюбитель, который сел за руль пьяным.

В Прионежском районе в СНТ «Авангард» инспекторы отстранили от управления автомобилем "Nissan " 53-летнего жителя Петрозаводска. Об этом информирует Госавтоинспекция Карелии.

Сообщается, что мужчина находился за рулем с признаками опьянения. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Нарушителю грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, как пьяный водитель попался инспекторам на безлюдной трассе в Карелии.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Синоптики обещают в четверг скверную погоду в Карелии

О погоде на четверг, 6 мая, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В четверг, шестого мая, по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, днем умеренные, местами сильные осадки.

Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер восточных направлений ночью слабый, днем юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый сильный. Температура ночью +1, -4°С, днем +3, +8°С, на юге местами до +12°С.

В Петрозаводске будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем дождь.

Ветер восточный, юго-восточный ночью слабый, днем умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет падать.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

В Карелии заключенные приняли участие в весенней спартакиаде

Весенняя спартакиада прошла в карельской исправительной колонии №9.

В рамках спартакиады в ИК №9 состоялись турниры по футболу, волейболу и шахматам. Об этом информирует УФСИН.

"Осужденные с большим энтузиазмом участвовали в спартакиаде, каждый хотел быть лучшим в той или иной спортивной дисциплине. Спортсмены проявили волю к победе и сплоченный командный дух. По итогам соревнований участники награждены грамотами", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии нарисовали картины для постояльцев дома-интерната для ветеранов.

Около 11 тысяч человек проголосовали за проекты благоустройства в Карелии

Продолжается выбор объектов для благоустройства в Петрозаводске, Костомукше, Кондопоге и Сегеже.

Жители четырех карельских городов выбирают общественные территории, которые получат деньги на благоустройство в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Отобрано 27 объектов из Петрозаводска, Кондопоги, Костомукши и Сегежи. Из них предстоит выбрать 14. Голосование проходит на общероссийской платформе zagorodsreda.ru. С 23 апреля свой голос оставили 10897 человек (в Петрозаводске — 8433, в Кондопоге — 800, в Костомукше — 797, в Сегеже — 867).

В первые дни работы платформы наблюдались технические сбои. Проект такого масштаба запускается в стране впервые, нагрузка на платформу превысила прогнозную — наблюдается очень высокий интерес к голосованию и теме городской среды. Для решения проблемы оператор платформы подключил дополнительные мощности. Сейчас все работает корректно.

Голосование устроено просто:

— заходите на платформу za.gorodsreda.ru и выбираете свое муниципальное образование;

— после этого вы увидите список территорий или дизайн-проектов, участвующих в голосовании;

— выбираете объект и жмете на кнопку «Узнать подробности и проголосовать»;

— изучаете объект, если хотите посмотреть другой, возвращаетесь на шаг назад;

— когда принято решение, выбираете опцию «Голосовать за объект»;

— заполняете форму регистрации, получаете подтверждение номера телефона или записи на портале «Госуслуг»;

— голосуете.

Выбирайте общественные территории и дизайн проекты благоустройства, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города! Если жители карельских городов не будут принимать активного участие в отборе, то в будущем наша республика может остаться без федеральных денег на «Формирование комфортной городской среды».

Голосование на сайте za.gorodsreda.ru продлиться до 30 мая.

фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия

Новая аптека открылась в селе Великая Губа

Пятого мая в селе Великая Губа Медвежьегорского района открылась новая аптека сети ООО «Ромашка».

Возобновление торговли лекарственными препаратами после долгого перерыва стало возможным благодаря поддержке республиканского министерства здравоохранения, органов местного самоуправления Медвежьегорского района и председателя Законодательного Собрания Карелии Элиссана Шандаловича.

Реализацию лекарств в Великой Губе осуществляет Медвежьегорская аптечная сеть ООО «Ромашка». Компания отремонтировала помещения, установила специальное оборудование для обеззараживания воды и воздуха. Кроме лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, жители могут приобрести здесь и готовые формы очков. Режим работы аптеки ежедневный с 9:00 до 19:00.

Вопросы розничной торговли лекарственными препаратами в отдалённых населённых пунктах находятся на постоянном контроле Минздрава Карелии. С 2019 года совместно с ГУП РК «Карелфарм» и органами местного самоуправления в отдалённых деревнях и селах открыто 5 аптек и 7 точек отпуска лекарственных препаратов.

фото: © bashinform/Андрей Старостин

Назван срок получения анонсированных Путиным выплат для россиян с детьми

Выплаты по 10 тысяч рублей семьям со школьниками должны провести до 17 августа.

Правительство РФ до 17 августа должно получить доклад об осуществлении выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет, а также о предоставлении помощи неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Как сообщила в среду пресс-служба кабмина, соответствующие поручения по реализации Послания президента РФ Федеральному собранию дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом информирует ТАСС.

"Доклад о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля, ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тыс. рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства - Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России - должны направить в кабмин до 17 августа", - сообщили в правительстве.

О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до семи лет профильные ведомства обязаны отчитаться до 1 июля. Кроме того, до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми.

Всего в правительственном перечне поручений по реализации послания значится 58 пунктов. Помимо поддержки семей с детьми и беременных, они касаются вопросов модернизации здравоохранения, поддержки отечественной туристической отрасли, предоставления госуслуг и обеспечения финансовой устойчивости бюджетов регионов.

Мишустин 28 апреля сообщил, что за три дня после оглашения послания уже практически все, о чем говорил президент, было оформлено в законопроекты и проекты нормативных правовых актов, и главная задача - реализовать послание быстро и эффективно.

фото: pixabay.com / pixel2013

Дискуссия в Сети: грозит ли дачникам штраф за одуванчики и мяту на участке

В Сети развернулась дискуссия после заявления юриста о том, что дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, может грозить административный штраф.

Дачникам, которые не уничтожают на участке сорные растения, среди которых и одуванчик лекарственный, и мята полевая, грозит административный штраф, рассказала РИА Недвижимость юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова.

Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, уточнила она.

«Перечень сорных растений определен постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов», — перечислила она.

Правонарушение заключается как в действии, например, в использовании семян, зараженных болезнями, так и в бездействии, например, когда владелец дачи не применяет надлежащие химикаты для уничтожения сорных растений или не убирает их механическим путем. За них наказывают предупреждением или административным штрафом для граждан в размере от 300 до 500 рублей; для должностных лиц — от 0,5 до 1 тысячи рублей; для юридических лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, уточнила Мацукова. Но при несущественности нарушения, когда формально правила нарушены, но вред от этого крайне мал, административной ответственности можно избежать, добавила она.

Затем глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев опроверг данные, что дачникам за заросшие сорняками участки может грозить штраф: речь в документе идет об использовании земель сельхозназначения.

«Никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило!» — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он заявил, что документ, на который ссылаются СМИ, «касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения».

«Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет!.. Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно!» — подчеркнул парламентарий.

Во вторник еще один эксперт, сотрудник экологического правового центра «Беллона» Всеволод Левченко, рассказал РИА Новости, что дачникам может грозить ответственность, только если их участки относятся к сельхозземлям, при этом в «диком» состоянии должно быть не менее 50% участка. Он отметил, что даже в этом случае штраф грозит, только если сельскохозяйственная деятельность ведется на площади менее 25% земельного участка.