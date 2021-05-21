Что случилось в Петрозаводске и Карелии 21 мая

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек

За прошедшие сутки COVID-19 забрал жизни еще троих жителей Карелии, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончался 21-летний житель Сегежи, а в Сортавальской ЦРБ умерли 74-летний житель Лахденпохьи и 64-летний житель Сортавалы. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 523 человека.

COVID-19 в Карелии за минувшие сутки выявлен у 59 человек. Из этого числа заболевших — 55 человек, из них 12 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 46727 человек.

Выздоровели 44888, за сутки выписаны по выздоровлению 65 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7609,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3390,1 случая, по Северо-Западу — 5912,7.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска рассказал, кто отвечает горожанам на его странице в соцсети

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский дал большое интервью "Столице на Онего", в котором затронул самые актуальные вопросы.

Гостем постоянной рубрики «Кофе со сливками» стал новый глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Владимир Любарский с первых дней работы перевернул формат общения главы Петрозаводска с жителями. Он завел страницу в соцсетях, за двое суток принял в друзья 10 тысяч человек и начал писать посты о каждом важном шаге, который совершает на посту мэра.

Любарский отвечает горожанам в личке и на стене, через свою страницу помогает находить ключи и документы, объясняет логику своих решений и советуется, как лучше поступить в той или иной ситуации. Он обедает в столовой мэрии, входит в здание администрации через дверь для посетителей и по пути разговаривает со всеми, кто к нему обращается. А еще жители Петрозаводска теперь могут встретить главу города на улице, потому что он много ходит пешком и занимается спортом на свежем воздухе.

- Соцсети занимают много времени. Если в таком режиме с людьми общаться, надолго ли Вас хватит?

- Для меня такой формат общения не является какой-то инновацией, потому что глава Карелии Артур Олегович Парфенчиков уже опробовал его на себе. Я видел, как он работает, и просто принял эту же модель. Мы разные люди, и я не собираюсь слепо его копировать, но открытость в общении с жителями, которую он создал, по-настоящему эффективна, и я решил взять ее в качестве ориентира.

Ко всему нужно подходить с точки зрения здравого смысла. Мэр Петрозаводска не должен жить в соцсетях, это понятно. Поэтому у меня есть помощники. Они модерируют страницу и распределяют запросы по моим заместителям, курирующим те или иные направления. При этом я несу персональную ответственность за ответы, которые получают на свои сообщения жители города.

Я считаю, что формат общения в соцсетях очень важен, так как помогает понять, что волнует людей. Тот срез, который мы получили за эти дни, коррелируется с информацией, которая была у меня как у куратора Петрозаводска в правительстве. То есть я уже понимаю, что мусор и транспорт - первые и самые актуальные проблемы, которые нужно решать. И мы группируем их в блоки, чтобы отвечать горожанам предметно.

Конечно, я и сам присутствую на странице и какие-то вопросы решаю лично. Иногда это бывают даже мелкие, на первый взгляд, проблемы. В выходной обратилась женщина, рассказала, что при реконструкции и продлении дороги на улице Куйбышева возле новостроек рубят деревья. Она увидела на дереве гнездо, расстроилась, что птицы могут погибнуть. Я сам нашел подрядчика. В итоге мы выяснили, что дерево с гнездом рубить не будут. Вопрос решили.

Как Владимир Любарский будет решать вопросы с пассажирскими перевозками, с уборкой города и каким образом выстроит работу с подчиненными, читайте в большом интервью.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский считает неправильной схему, когда весь город убирает один подрядчик, и намерен ее изменить.

Об этом глава Петрозаводска рассказал в большом интервью, которое он дал главному редактору «Столицы на Онего» Наталье Захарчук в авторской рубрике «Кофе со сливками».

- Город убирается не очень хорошо, это факт, - сказал Владимир Любарский. - Но когда говорят: давайте этих выгоним, придут другие, наступит счастье, я в этом сильно сомневаюсь. Если одна компания убирает улицу за 100 рублей, а придет другая и будет убирать за 50 рублей, я не думаю, что это будет качественно.

Однако у меня есть претензии к самой структуре моно-подряда. Когда весь город убирает один подрядчик, и абсолютно все от него зависит, - это неправильно. И я думаю, мы придем к тому, чтобы эту схему изменить.

Когда город убирает одно юридическое лицо, и у него многолетний контракт – разговаривать очень тяжело. Когда конкуренция, и несколько компаний, причем местных, уже можно как-то договариваться.

Понятно, что нам нельзя допустить никакого коллапса. И я думаю, что в итоге мы добьемся желаемой ситуации. Во-первых, нам нужно минимизировать присутствие компаний, не имеющих в Карелии никаких корней. Во-вторых, будем допускать только социально ответственный бизнес. В-третьих, - работать будем только в условиях конкуренции.

О том, в какие сроки произойдет революция на рынке уборки и содержания дорог Петрозаводска, читайте здесь.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска: «Сами создаём проблемы и потом сами их мужественно решаем»

Глава Петрозаводска Владимир Любарский прокомментировал возвращение левого поворота с улицы Пушкинской на набережную.

«По многочисленным просьбам горожан, по согласованию с ГИБДД вопрос решён. Никакого героизма, сами создаём проблемы и потом сами их мужественно решаем…, но лучше признать ошибку и оперативно ее исправить, чем упираться и делать вид, что все нормально. Будьте бдительны, товарищи водители, к возврату тоже теперь надо привыкнуть», - написал на своей странице Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что отменен запрет левого поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу.

Мотоциклиста выбросило из седла после столкновения с автомобилем в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Во время смены сигнала светофора на проспекте Ленина столкнулись легковой автомобиль и мотоциклист.

В минувший четверг, 20 мая, в 21.50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Транспортные средства двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время мотоциклист двигался в прямом направлении.

Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: © кадр из видео

Проспект в Петрозаводске ушел под воду после первого весеннего дождя (ВИДЕО)

Первомайский проспект в Петрозаводске затопило после дождя.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» водитель опубликовал видео, на котором запечатлел, как автомобили вплавь преодолевают Первомайский проспект в Петрозаводске.

Дорога ушла под воду после первого дождя.

«Карельская Венеция», — написал автор видео в комментарии.

фото: Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора нашли в Петрозаводске санкционный сыр в продаже и сожгли его

В точке несанкционированный торговли на Кукковке проверяющие нашли финский сыр, изъяли его и сожгли, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В четверг, 20 мая, госинспекторы управления Россельхознадзора провели в Петрозаводске контрольно-надзорное мероприятие в целях пресечения незаконного оборота товаров, в отношении которых введены санкции.

В ходе мероприятия в несанкционированной торговой точке на Кукковке была выявлена в продаже 5 кг сыра производства Финляндия и Дания.

Товар был изъят и сожжен. В настоящий момент Управлением решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении продавца продукции.

Всего с начала года в Карелии сотрудники Управления Россельхознадзора выявили и изъяли из незаконного оборота 11,15 кг продукции животного происхождения (сыр и масло производства стран ЕС). Изъятая продукция уничтожена в соответствии с установленными правилами.

фото: © Столица на Онего

Финляндия снова продлила ограничения на въезд в страну

Решением правительства Финляндии ограничения на внешней границе, а также о частичном продолжении контроля на внутренних границах сохраняются как минимум до 15 июня.

Как сообщается в паблике «Консульство Финляндии в Петрозаводске», правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Более подробный перечень о других категориях граждан, которым разрешено пересечение финской границы можно найти здесь.

Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

Напомним, власти Финляндии объявили 1 марта о введении в стране чрезвычайного положения, такого же, какое действовало весной прошлого года. Согласно документу правительства, кабмин на три недели закрыл рестораны и другие предприятия общественного питания. Причиной этого шага стал рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе вызванной новыми, более опасными штаммами вируса.

фото: Минтранс Карелии

В Карелии задержали водителя микроавтобуса, который нелегально занимался пассажирскими перевозками

Маршрутчик-нелегал выполнял междугородний рейс под видом перевозки по заказу, сообщили в Минтрансе Карелии.

Очередной водитель микроавтобуса, незаконно перевозивший пассажиров по маршруту «Питкяранта – Петрозаводск», выявлен во время совместного рейда, проведенного специалистами Минтранса республики, сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска, работниками Управления госавтодорнадзора и Управления налоговой службы.

Для того, чтобы избежать проверок, перевозчик попытался оформить рейс как заказной, однако это не помогло: сотрудники ГИБДД остановили маршрутку, а участвующие в рейде работники контролирующих ведомств выявили нарушения обязательных требований безопасности, в связи с чем в отношении водителя составлены административные материалы.

Специалисты Минтранса в очередной раз напоминают, что услуги нелегальных перевозчиков представляют опасность. Организаторы «теневых» маршрутов ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, их уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП. И, конечно же, нелегалы не платят налоги.

Рейды, направленные на пресечение незаконного транспортного бизнеса, будут продолжены.

фото: © паблик Вконтакте «Весь Петрозаводск | Карелия»

Через два дня после субботника неизвестные снова превратили парк в Петрозаводске в помойку (ФОТО)

Неизвестные выкинули в парке Беличий остров строительный мусор

В паблике «Весь Петрозаводск | Карелия» 20 мая появились фотографии, совсем недавно сделанные в городском парке Беличий остров. На фото видна гора строительного мусора, выброшенного рабочими, которые пояснили, что со всеми вопросами следует обращаться к администрации близлежащего торгового центра.

Как пишет автор поста, о происшествии уже сообщено новому мэру города.

Буквально два дня назад, 17 мая, в этом парке проходил субботник. Полсотни неравнодушных горожан, привлеченных молодежным центром "Смена", очищали излюбленное место отдыха жителей Кукковки от мусора. Как написали на сайте администрации, активисты собрали множество пластиковых и стеклянных бутылок, а также другой мусор.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Власти Петрозаводска вернули левый поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу

На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация карельской столицы информирует водителей об изменении схемы движения транспорта в центре Петрозаводска. На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц в сторону Онежской набережной разрешен левый поворот.

Участников дорожного движения просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Напомним, с 13 марта был запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера). Как объяснили в ГИБДД, новый режим был призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности.

Изменения в схеме движения вызвали резко негативную реакцию водителей Петрозаводска, бизнесменов, туроператоров…

фото: © ГИБДД Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, где мотоциклиста выбросило из седла после столкновения с авто

В центре Петрозаводска столкнулись иномарка и мотоцикл – пострадал 50-летний водитель двухколесного железного коня, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что 20 мая в 21.50 на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева произошло ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля.

Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время мотоциклист двигался в прямом направлении.

От удара мотоциклиста выбросило из седла, и он упал на дорогу.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

В ГИБДД пояснили, что за рулем автомобиля Ford Focus находился 20-летний водитель, который при выполнении левого поворота не предоставил преимущества в движении мотоциклисту.

В результате ДТП пострадал 50-летний мотоциклист, с полученными травмами пострадавший госпитализирован.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть предельно внимательными, учитывать, что в весенне-летний сезон на дорогах появляются велосипедисты и мотоциклисты.

фото: © паблик Вконтакте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В деревне на юге Карелии выпал град

В Олонецком районе прошел град.

Огромные обледенелые горошины усыпали обочину в деревне Куйтежа Олонецкого района.

Фото разместила жительница Карелии в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: © кадр из видео

В Петербурге молния ударила под ноги прохожему (ВИДЕО)

Зонт спас прохожего от дождя из искр, которые сыпались после удара молнии.

Непогода бушевала в Северной столице. 20 мая на город вновь обрушились ливни с грозами. В сети публикуют кадры, на которых можно заметить, как молния ударяет в землю рядом с прохожим, который пытается совладать со стихией, укрываясь от дождя под зонтом. На миг в сером небе появилась яркая вспышка, после чего посыпался сноп искр, сообщает Ren.tv.

По всей видимости, молния ударила в металлическую конструкцию, что вызвало искры. От попадания искр человека спас зонтик, однако испуг прохожий, судя по всему, всё же испытал. На кадрах видно, как человек отскакивает в сторону после раската грома и громкого звука, сопровождавшего летящие во все стороны искры.

фото: © паблик Вконтакте «Живой Петрозаводск»

Спасаясь от фотоловушек, жители Петрозаводска теперь выбрасывают покрышки куда придется (ФОТО)

Опасаясь разоблачения с помощью фотоловушки, неизвестные выбросили старые автопокрышки не на помойку, а в ближайший двор.

В паблике «Живой Петрозаводск» появились фотографии захламленна двора карельской столицы. В самых неожиданных местах попадаются старые покрышки.

«Подведомственное Минприроды Карелии ГКУ РК „Карелприрода“ расставило фотоловушки „Филин 800“ для борьбы с несанкционированными свалками и захламлением контейнерных площадок. Теперь несознательные граждане, не желающие попасть в объективы ловушек и подвергнуться административному штрафу, выбрасывают автопокрышки и строительный мусор … в соседних дворах», — написали в паблике.

Этот «сюрприз», по словам администратора паблика, появился в одном из дворов по улице Мурманская. Что характерно, территория, где был выброшен мусор, находится вне поля охвата камер видеонаблюдения.

В паблике задаются вопросом: стоило ли обязанность по утилизации автопокрышки возлагать на самих автовладельцев, чтобы потом обнаруживать свалки в самых неожиданных местах, тратить деньги на фотоловушки и прочие ухищрения?

Напомним, власти Карелии расставили сеть фотоловушек на контейнерных площадках Петрозаводска, чтобы выявлять нарушителей, выбрасывающих на помойки автопокрышки и строительный мусор.

А совсем недавно, 15 мая, в фотоловушку попались строители, выбросившие мусор в неположенном месте.

фото: © Столица на Онего

Игорь Зубарев от имени жителей Карелии поблагодарил Рашида Нургалиева за новый павильон «Бесовы следки»

Сенатор Игорь Зубарев принял участие в открытии защитного павильона над группой петроглифов «Бесовы следки».

В Беломорске сегодня, 21 мая, торжественно открыли павильон «Бесовы следки», который был недоступен для посетителей с 1999 года. На первой экскурсии по уникальному объекту, реконструированному в рамках работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики, побывали заместитель председателя Совета безопасности Рашид Нургалиев, сенатор Игорь Зубарев, представители правительства и парламента республики, муниципалитета и жители Беломорска.

Группа петроглифов «Бесовы следки» — первая из 12 известных на настоящий момент групп Беломорских петроглифов, которая была открыта летом 1926 года историком, этнографом, писателем, автором известной книги «Листы каменной книги» Александром Линевским. Как отметили участники церемонии, знаменательно, что завершение работ по реконструкции защитного павильона «Бесовы следки» совпало с 95-летием открытия памятника.

«От имени жителей Карелии мне хотелось бы поблагодарить заместителя секретаря Совета Безопасности Рашида Гумаровича Нургалиева за реализацию этого проекта. Защитный павильон над наскальными изображениями „Бесовы следки“ имеет ключевое значение для развития туризма на Севере Карелии, так как позволяет круглогодично использовать уникальный объект для организации экскурсий.

Завершение работ по реконструкции и созданию музейной экспозиции в павильоне будет способствовать продвижению российского объекта в Список ЮНЕСКО, сохранению и популяризации уникального объекта, развитию внутреннего и международного туризма», — считает Игорь Зубарев.

Рашид Нургалиев напомнил, что впервые вопрос о подготовке документов на Беломорские петроглифы для представления в перечень объектов ЮНЕСКО был поднят на заседании Госсовета при президенте по культуре ещё в 2014 году.

«Это очень важный объект. И было очень много сложностей при реализации проекта, над которым трудилась большая команда. Правительство Карелии, администрация Беломорского района, Законодательное собрание республики, Совет Федерации, Госдума работали вместе. Валентина Николаевна Пивненко душой болела за этот проект. И только всем вместе можно было добиться такого результата. Уже в июле в Париже будут представлены документы на Беломорские петроглифы для включения в список объектов ЮНЕСКО. Это мировое наследие. Это не только туристической объект, но научный и культурный центр», — отметил заместитель председателя Совета безопасности.





Рашид Нургалиев вручил представителям Беломорского краеведческого музея « Беломорские петроглифы» документы на право собственности здания. Теперь учреждению предстоит продолжить работу по развитию павильона.

По заказу Минкультуры республики подготовлена концепция внутреннего экспозиционного пространства павильона «Бесовы следки», разработан тематико-экспозиционный план и дизайн-проект музейной экспозиции. На создание экспозиции, рассказывающей об истории петроглифов, потребуется около 4 млн рублей.

В настоящее время в Беломорском районе идут работы по созданию единого туристско-рекреационного комплекса. Он будет включать в себя защитный павильон «Бесовы следки» и наскальные изображения «Петроглифы Залавруга». Чтобы обеспечить доступ к «Петроглифам Залавруга», необходимо построить мост через протоку Кислый Пудас, возвести около него туристический визит-центр «Беломорских петроглифов» с конференц-залом, гостиницей и рестораном, а также провести к нему линии электропередачи, отремонтировать подъезд со стороны автомобильной дороги общего пользования Пушное-Беломорск и сделать автостоянку.

По мнению Рашида Нургалиева, реализация этих проектов, открытие музея Карельского фронта, с предложением о создании которого выступил на заседании Госкомиссии Игорь Зубарев, даст новый импульс развития Беломорского района и Карелии в целом.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в Петрозаводске"

Жительница Петрозаводска носила в ладошках воду из лужи, чтобы затушить костер в городском парке (ФОТО)

Неизвестные разожгли костер в парке на Кукковке и ушли, не потушив пламя.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" горожанка сообщила, что 19 мая шла по парку Защитников города на Кукковке и увидела непотушенный костер, рядом с которым никого не было.

"Залила водой из близлежащей лужи, но сколько можно принести воды в ладошках?", - рассказала петрозаводчанка.

"Началось потепление, люди начали вылезать на пикники. И ладно бы делали это по всем правилам безопасности - но нет! Разжечь костёр, да ещё и в пределах города, да ещё и оставить его непотушенным! Молчу уже о мусоре, который раскидан тут же. Парк на Кукковке, куда люди ходят на родник. Нельзя разжигать костры в пределах города. Мало леса вырубили - хотите сжечь остальное", - возмутилась жительница Петрозаводска.

фото: Минприроды Карелии

В Петрозаводске с пришкольной территории, облюбованной бомжами, вывезли 20 мешков мусора

Более 20 мешков с мусором собрали сотрудники ГКУ РК «Карелприрода» и учителя школы № 3, сообщили в Минприроды Карелии.

Сообщение о большом количестве мусора поступило через Центр управления регионом, в который обращались жители Петрозаводска.

Во вторник, 18 мая, сотрудники «Карелприроды» вместе с учителями школы убрали мусор с пришкольного участка. Организаторы субботника заранее позаботились о вывозе отходов. ООО «Экосервис» оперативно вывез мешки с собранным мусором.

Ранее сообщалось, что активные жители в Ключевой провели субботник возле школы № 3, но через несколько дней маргиналы загадили эту территорию еще хуже.

фото: © Столица на Онего

Следователи выясняют, как 10-летний мальчик упал в Петрозаводске с недостроенного дома

Проводится доследственная проверка по факту падения несовершеннолетнего с высоты, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, вечером 17 мая на строительной площадке жилого дома в Петрозаводске с третьего этажа на второй этаж упал 10-летний ребенок, который там гулял. После падения ребенка доставили в больницу, где в настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего, будет установлен собственник здания, а также лица ответственные за его содержание. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что падение ребенка с недостроенного дома произошло в микрорайоне Ключевая. Мальчик был госпитализирован, врачи оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Норвежский Хельсинкский комитет присудил Юрию Дмитриеву Премию имени Сахарова

Исследователь сталинских репрессий из Карелии удостоен награды за восстановление памяти о жертвах советского террора.

К 100-летию со дня рождения известного советского ученого и правозащитника Андрея Сахарова Норвежский Хельсинкский комитет присудил Премию имени Сахарова исследователю сталинских репрессий из Петрозаводска Юрию Дмитриеву. По словам генерального секретаря комитета Гейра Хеннеланда, этой награды Юрий Дмитриев удостоен за восстановление памяти о жертвах советского террора в Карелии, где десятки тысяч людей были расстреляны без суда и захоронены в братских могилах.

«Дмитриев собрал кости этих жертв в местах их массовых захоронений, идентифицировал имена погибших и вернул им человеческое достоинство», – заявил Гейр Хеннеланд.

Из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, церемония награждения Премией имени Сахарова назначена на 29 октября. Однако сам лауреат премии сейчас находится под стражей по обвинению в педофилии.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

фото: © Столица на Онего

Суд по делу экс-начальника ИК № 9 Ивана Савельева и его бывшего зама Ивана Ковалева начнется в Петрозаводске

Оба офицера УФСИН Карелии обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Так, 25 мая в 10.00 заместитель председателя петрозаводского городского суда Александр Мерков планирует начать рассмотрение уголовного дела экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева. Оба офицера УФСИН Карелии обвиняются в избиении признанного потерпевшим 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева. По приговору суда за сбыт наркотиков с 2012 по 2019 год он отбывал наказание в колонии № 9.

Как ранее мы сообщали, в 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал. А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» этот гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания. При этом ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Напомним, что вначале заместитель прокурора Карелии Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в Следком республики «для производства дополнительного расследования». Основным доводом для этого послужило заключение эксперта из Санкт-Петербурга, не подтвердившего, что на указанной видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев. На основании данного и других обстоятельств, прокуратура пришла к выводу, что в этой ситуации «невозможно дать правовую оценку правомерности либо неправомерности, а также возможности применения Савельевым и Ковалевым в отношении Насруллоева физической силы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного кодекса….».

Однако спустя несколько дней после отказа зампрокурора республики утвердить обвинительное заключение по уголовному делу Савельева и Ковалева, уходящий прокурор Карелии Карен Габриелян все-таки сделал это, и в результате дело оказалось в суде.

Защищают Савельева и Ковалева адвокаты Михаил Шогин и Михаил Ямчитский. Оба майора внутренней службы по-прежнему не признают свою вину.

Редакция будет следить за дальнейшим развитием этой неоднозначной «тюремной» истории.

фото: © Столица на Онего

Адвокаты обвиняемого в даче взятки хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова просят освободить его из-под стражи

Трое защитников Гусейна Мамедова просят назначить их подзащитному домашний арест.

Верховный суд Карелии 24 мая рассмотрит апелляционную жалобу всех троих адвокатов хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова. Петрозаводские защитники бизнесмена Иван Варфоломеев, Павел Гравченков и Эльчин Аскеров из Калининграда, ссылаясь на плохое здоровье Гусейна Мамедова просят заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Как ранее мы рассказывали, 4 мая петрозаводский суд по ходатайству расследующего это уголовное дело следователя по особо важным делам карельского Следкома Дмитрия Комиссарова продлил заканчивавшийся 9 мая арест Гусейна Мамедова до 9 июля.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» на Древлянке в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, разрешение на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом, все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Прокуратура Карелии предложила наделить распоряжения главы республики статусом нормативных правовых актов

Поводом послужило прошлогоднее распоряжение губернатора о введении в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

В парламент Карелии поступил проект поправки в региональный закон о нормативных правовых актах, автором которого выступил теперь уже бывший прокурор республики Карен Габриелян. Экс-руководитель надзорного ведомства предложил считать нормативно-правовыми актами республики не только Конституцию и законы Карелии, постановления Законодательного собрания и указы главы региона, но и его распоряжения.

В прокуратуре не скрывают, что поводом для внесения в республиканский парламент такого законопроекта послужило рассмотрение в прошлом году в Верховном суде Карелии коллективного административного иска о признании незаконным одного из пунктов небезызвестного губернаторского распоряжения, установившего в регионе режим повышенной готовности, а затем и «всеобщей самоизоляции» из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Читайте подробнее в статье «Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица».

Новый защитный павильон над группой петроглифов «Бесовы следки» принял первых посетителей

В Беломорском районе Карелии сегодня открылся новый защитный павильон над группой петроглифов «Бесовы следки», которые более двадцати лет были недоступны из-за аварийного состояния.

Среди первых посетителей павильона - заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, сенатор от Карелии Игорь Зубарев, депутат Заксобрания Карелии Ирина Кузичева и другие.



© Заксобрание Карелии

С 1999 года «Бесовы следки» были недоступны из-за аварийного состояния павильона, возведенного в 60-е годы.



Инфраструктурный проект направлен на повышение туристической привлекательности республики. Он был реализован рабочей группой №5 госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии (руководитель - Рашид Нургалиев) во взаимодействии с правительством и органами исполнительной власти республики, госкорпорациями, компаниями, организациями и др.

О том, как велась работа, Рашид Нургалиев рассказал в эксклюзивном интервью.

фото: © Столица на Онего

С сегодняшнего дня из Петрозаводска в Калининград начали летать самолеты

По маршруту, соединяющему две региональные столицы, выполняют рейсы лайнеры авиакомпании «Северсталь», сообщили в Минтрансе Карелии.

Частота полетов - один раз в неделю, по пятницам. Вылет из аэропорта «Храброво» (Калининград) в 10.50, приземление в аэропорту «Петрозаводск» в 13.35. Обратный "борт" вылетает в 14.25, прибывая в Калининград в 15.10.

Рейсы выполняются воздушными судами «Sukhoi Superjet 100».

Продажа билетов уже открыта. Их можно приобрести на сайте авиакомпании.

Авиаперевозчик напоминает об обязательном ношении масок и перчаток в самолёте. В средствах индивидуальной защиты необходимо оставаться на протяжении всего полёта.

фото: © Depositphotos

В городе горняков в Карелии пьяный подросток сбежал из больницы

В Костомукше 19 мая состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассмотрели 13 материалов.

О заседании комиссии по делам несоврешеннолетних рассказала газета "Новости Костомукши" со ссылкой на городскую администрацию.

В списке нарушений, которые были рассмотрены на комиссии: побои, мелкое хулиганство (нецензурные выражения), появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Одного нетрезвого подростка доставили в Межрайоную больницу №1, где тот вёл себя неадекватно, грубо выражался в адрес медперсонала. Работники больницы хотели оставить буйного пациента для дальнейшего обследования, но подросток просто ушёл из больницы.

Также на комиссии рассмотрели дела о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также о нахождении несовершеннолетних на улицах ночью без сопровождения.

фото: © правительство Карелии

В Москве прошла встреча главы Карелии Артура Парфенчикова и президента Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина

Мероприятие прошло в рамках проведения Дней Карелии в Москве.

На встрече, состоявшейся сегодня в Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Артур Парфенчиков и Сергей Катырин обсудили вопросы привлечения инвесторов на территорию республики, развития туристической отрасли, обеспечения сырьем лесопромышленных предприятий и многие другие вопросы.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин подчеркнул широкие возможности организации в продвижении регионов: «Самая главная задача для нас — найти инвесторов на проекты, заинтересовать их регионом. Я думаю, что у Карелии таких шансов очень много. Есть все перспективы привлечь в республику не только туристов, но и инвесторов в ту же горнорудную промышленность. Возможности у инвесторов по Карелии неисчерпаемые».

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выразил благодарность за возможность презентовать регион на важной общероссийской и международной площадке.

Руководитель региона напомнил, что в Карелии отмечен рост инвестиций, несмотря на пандемию, и 30 процентов приходится на малый бизнес. По словам Артура Парфенчикова, эта тенденция является важным условием для интереса инвесторов к Карелии.

Глава Карелии подчеркнул, что сегодня регион готов представить свои возможности для инвесторов, используя комплексный подход.



«Сегодня главная задача — представлять потенциал республики в комплексе, включая социальные условия, трудовые, образовательные ресурсы. У нас действительно много интересных проектов: и в области машиностроения, и в плане возрождения производства лесозаготовительной техники, а также судостроения. Актуальны инвестиции в лесопереработку — имеем ряд серьезных проектов в данной сфере. Это проекты в Сегеже вместе с АФК „Система“, в Питкяранте, в Кондопоге, на ряде других деревообрабатывающих производств», — сказал Артур Парфенчиков.

Руководитель региона рассказал о планах производства мебели. Задача — максимально глубокая переработка древесины, чтобы не вывозить лес за пределы региона.



«Карельский щебень создает лучшее внешнее покрытие дорог. В этом плане большие возможности имеет наш промышленный парк, где мы сконцентрировали самое современное оборудование для обработки камня, производства строительных материалов, строительного камня, отделочных материалов. И мы будем двигаться к тому, чтобы обрабатывать не только российский камень, но и сырье из других сопредельных государств СНГ. В будущем мы готовы представить Карелию, как некий центр компетенций по данному направлению», — отметил глава республики.

Артур Парфенчиков и Сергей Катырин осмотрели выставки, работающие сейчас в Торгово-промышленной палате. Выставка «Северная звезда», выполненная в традиционных карельских цветах, рассказывает о крупных предприятиях лесопромышленного и горнопромышленного комплексов, о судостроительных и машиностроительных предприятиях, предприятиях рыбной и пищевой промышленности, основных туристических доминантах Карелии, значимых исторических вехах региона.

Также были представлены эксклюзивные и традиционные блюда карельской кухни, такие как главракс — форель с черникой, ягель — олений мох, калитки с черникой, крем-мёд с клюквой, твёрдые сыры «камни Карелии», пироги для зятя и многое другое. Традиционное ремесло в современном звучании продемонстрировала выставка изделий карельских мастеров.

Фотовыставка «Сделано в Карелии» представляет товары, удостоенные этого знака. Это икра и рыба, ягоды и мед, дикоросы и мясные деликатесы. Фотовыставка «Туристический потенциал» предлагает разные варианты отдыха в Карелии.

фото: © Карельский окатыш

«Карельский окатыш» получил статус резидента Арктической зоны России

Горно-обогатительный комбинат из города Костомукши в Карелии намерен реализовать проект циклично-поточной технологии стоимостью 9 миллиардов рублей.

Горно-обогатительный комбинат «Карельский окатыш», который входит в ПАО «Северсталь» стал резидентом Арктической зоны России с проектом циклично-поточной технологии. По словам менеджера налогового управления «Северстали» Юлии Тарасовой, руководство предприятия рассчитывает получить значительные налоговые льготы по налогу на имущество в части объектов недвижимости, которые планируется построить в рамках инвестиционного проекта.

Как отметили в компании, проект циклично-поточной технологии является крупнейшим со времени строительства комбината. Инвестиции в него составят около 9 миллиардов рублей.

О том, что предусматривает реализация проекта, читайте в деловой интернет-газете «Вести Карелии».

фото: пресс-служба Московского метрополитена / Дмитрий Иванов

К 100-летию Карелии Московский метрополитен выпустил транспортную карту «Тройка»

Карту можно использовать при проезде на любом виде общественного транспорта Москвы.

В честь 100-летия республики Московский метрополитен выпустил лимитированную карту «Тройка», посвященную также экспедиции музея метрополитена и Общества коллекционеров в Карелию. Карта «Тройка» − это электронная транспортная карта Москвы с возможностью пополнения и использования на любом виде общественного транспорта Москвы.

Московский метрополитен, многие станции которого оформлены с использованием известных на весь мир горных пород из Карелии − карельского габродиабаза, малинового кварцита и валаамского гранита, принимает активное участие в мероприятиях, посвященных юбилею республики.

В рамках взаимодействия Московского метрополитена и региона на станции метро «Балтийская» 27 февраля 2020 года, накануне Международного дня Калевалы и в честь 100-летия республики, выступил Академический хор метрополитена.

Участники хора исполнили произведение знаменитого карельского композитора, ровесника республики, первого в Карелии симфониста, автора национального балета «Сампо» Гельмера-Райнера Синисало «Моя Карелия». Артистов поддержали юная певица, участник шоу «Лучше всех» на Первом канале София Хоменко и музыканты проекта «Музыка в метро».

1 сентября в галерее «Метро» на станции метро «Выставочная» прошла фотовыставка «Карелия − далекая и близкая». Фотоработы карельских художников познакомили москвичей и гостей столицы с красотами Карелии в разное время года.

Юбилейные мероприятия продолжила ежегодная экспедиция Народного музея метрополитена и Общества коллекционеров «Наше метро» в Карелию. Участники экспедиции провели сбор и анализ материалов, представляющих историческую и культурную ценность. Данные материалы использованы для формирования отдельной экспозиции в витринах и на стендах Центра профориентации метрополитена, выпуска книги и фильма «Каменные сокровища Карелии».

Фильм об экспедиции можно посмотреть на сайте.

Напомним, что 20-21 мая в Москве проходят Дни Карелии, приуроченные к 100-летию республики.

фото: Столица на Онего

В Карелии пьяная женщина насадила мужа на шампур

В Кондопожском районе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве своего мужа, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в июне 2020 года 37-летняя жительница Кондопожского района в состоянии алкогольного опьянения в селе Кончезеро во время ссоры со своим мужем проколола его металлическим шампуром. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.