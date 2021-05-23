Чем запомнился этот день

фото: кадр с видео

Береза упала на женщину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как дерево упало на группу жителей, стоявших во дворе дома по улице Лизы Чайкиной, одна женщина не успела отскочить.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, происшествие случилось днем 19 мая во дворе дома №7 по улице Лизы Чайкиной в Петрозаводске. Возле подъезда дома стояли женщины с двумя детскими колясками и дети.

Как видно на кадрах, четыре женщины и дети о чем-то разговаривали во дворе. При этом две женщины были с детскими колясками. Ветром раскачивало дерево. Также по внутренней части двора вблизи дерева прогуливались прохожие.



В какой-то момент одна из женщин подняла голову в сторону дерева. Возможно, она услышала треск ломающейся древесины. Она схватила ребенка и побежала в сторону, за ней побежали остальные. Но одна женщина осталась стоять. Ее накрыло ветками и самой верхушкой дерева.



Под ветки попала и пустая детская коляска. Женщина отшатнулась назад и схватилась за голову, после чего также побежала к остальным, все еще держась за голову.

Видео компании Ситилинк было опубликовано в группе КАРЕЛФОРНИЯ NEWS. Смотреть с 2.43 мин.

фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Сильный дождь обрушится на Карелию в ближайшие часы

Во второй половине дня 23 мая и ночью 24 мая по южным, центральным и северным районам Карелии ожидается сильный дождь, предупредили в МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 23 мая местами, преимущественно по южным районам, ночью 24 мая по центральным и северным районам республики ожидается сильный дождь.



Как сообщили в региональном Управлении МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.



В МЧС рекомендуют во время сильного дождя ограничить поездки на личном автотранспорте, а также нахождение детей на улице; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Жители Карелии продолжают умирать от коронавируса - в больницах скончались три пациента из глубинки

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции – умерли жители Лоухского, Кемского районов и Сортавалы.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Как сообщили в Оперштабе, в Беломорской ЦРБ скончался житель поселка Плотина Лоухского района 68 лет, в Госпитале для ветеранов войн скончалась 62-летняя жительница поселка Авнепорог Кемского района, в роддоме им. Гуткина скончался житель Сортавалы 60 лет. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число смертей от коронавируса в Карелии по состоянию на 23 мая 2021 года - 529 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 60 человек. Из этого числа заболевших – 54 человека, из них 11 имеют симптомы средней тяжести.



Выздоровели еще 57 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7628,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3402,1 случая, по Северо-Западу – 5931,1.

Напомним, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев не исключил, что вакцинация от коронавируса в России может стать обязательной.

Кабаны пришли к зданию мэрии Петрозаводска (ФОТО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что к нему на прием пытались попасть два необычных посетителя.

«Доброе утро, сегодня на приём к главе Петрозаводского городского округа пытались попасть два необычных посетителя, - написал Владимир Любарский на своей странице в ВК. - Не застав мэра на рабочем месте, ушли в лес. Помогли проводить гостей сотрудники полиции и министерств - природы и сельского хозяйства. Опасности нет».

Недавно кабанов уже видели на улицах Петрозаводска. Так, 9 мая они бегали по Ключевой, и петрозаводчанин успел снять видео с бегущими кабанами.

фото: Вести Карелии

Жители Петрозаводска спасли селезня (ФОТО)

Птица не могла летать, но неравнодушные горожане и врачи ветклиники ее спасли.

Историю спасения селезня рассказали в официальной группе правительства со ссылкой на телеканал Вести Карелии.





«На проезжей части на Кукковке петрозаводчане Андрей и Александра обнаружили селезня. Он не улетал, и птицу в любую минуту могла сбить машина. Бедолагу поймали и отвезли в ветеринарную клинику.





Оказалось, что селезень не мог летать. Врач предположил, что на него напало животное, но птица вырвалась.

После осмотра пострадавшего выпустили на набережной, и он уплыл».

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Более двадцати больных коронавирусом в Карелии находятся в тяжелом состоянии

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов в ковид-центрах республики.

По данным Минздрава, на сегодняшний день в стационарах Карелии находятся 333 пациента с коронавирусом.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, 307 из них – в состоянии средней тяжести, 21 пациент – в тяжелом состоянии. Еще 5 больных COVID-19 – в крайне тяжелом состоянии. Они не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, по данным на 23 мая 2021 года от коронавируса в Карелии скончалось 529 человек.

Объявленный в розыск водитель, который едва не снес пешеходов, сам явился в полицию Петрозаводска

Раскаявшемуся водителю внедорожника грозит наказание за непропуск пешеходов и выезд на встречную полосу, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Как рассказали в ГИБДД Петрозаводска, в полицию явился водитель белого внедорожника, которого объявили в розыск за нарушения ПДД 16 мая на перекрестке Антикайнена-Красная.

Напомним, 16 мая в 12.06 на перекрестке ул. Антикайнена - ул. Красная водитель автомашины "Тойота" при повороте налево, не уступил дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска водитель 1982 года рождения сожалеет о случившемся. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска вынесено постановление за непредоставление преимущества пешеходам и выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.

Камера наблюдения, напомним, зафиксировала нарушения.

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Почему вы не спешите сделать прививку от коронавируса? (ОПРОС)

В Карелии подлежат вакцинации 290 633 человека.

По информации Минздрава Карелии, в республику на сегодняшний день поступило 88 986 доз вакцины от коронавируса.

Интересуемся у читателей: если вы не сделали еще прививку от коронавируса, то почему не торопитесь на вакцинацию? Не верите в эффективность вакцины или уже переболели и надеетесь на наличие антител? А может ждете новой вакцины от коронавируса или считаете, будь что будет?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Кабинет обвиняемого во взятках председателя Петросовета Геннадия Боднарчука отдали первому заму мэра

Кабинет председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, который находится в СИЗО по обвинению в коррупционных преступлениях, заняла первый заместитель главы Петрозаводска Инна Колыхматова.

Об этом «Столице на Онего» рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский, который дал нашему изданию первое большое интервью в новой должности.

На вопрос, правда ли, что кабинет председателя Петросовета Геннадия Боднарчука забрали под нужды администрации, и теперь там работает первый заместитель главы Инна Колыхматова, Любарский ответил утвердительно:

- Да, это так. Когда-то этот кабинет использовался первым замом главы, если помните, там работал Евгений Журавлев, и мы просто вернули все в первоначальный вид. Коллеги из Петросовета согласились, что для повседневной работы первому заму этот кабинет нужнее: идет большой поток людей, там есть возможность проводить сложные совещания. Теперь кабинеты мэра Петрозаводска и председателя Петросовета напротив друг друга. Он может оперативно зайти ко мне, я к нему.

Напомним, что обязанности председателя Петросовета в настоящее время исполняет Александр Ханцевич.

Полностью интервью читайте в авторской рубрике Натальи Захарчук «Кофе со сливками».

фото: страница Владимира Любарского в ВК / https://vk.com/vkl1968

По приказу Любарского на набережной Петрозаводска начали заделывать ямы (ФОТОФАКТ)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о том, как выполняются первые его поручения.

«Сегодня на пробежке увидел первые результаты по данным на прошлой неделе поручениям. Пока это лишь малая толика, но начало положено. Продолжаем работу!», - написал Любарский на своей странице в ВК и разместил фото «до» и «после».

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии ищут волонтеров с катерами для поиска тела утонувшего в Кончезеро рыбака

В районе берега Лучевого и острова Семеверстный в Кончезеро ведутся поиски тела рыбака, который утонул на глазах товарища.

Поисковый отряд «Доброспас» обратился за помощью к волонтерам с катерами, которые готовы выехать на оз. Кончезеро в районе берега Лучевого и острова Семеверстный (координаты 62.093705 34.091107) для поисков тела утонувшего рыбака.

Как рассказал нашему изданию координатор поиска, в настоящее время известно конкретное место, где произошла трагедия, на дне озера найден катер с мотором, на котором вышли в озеро рыбаки. По словам добровольца, рыбак погиб на глазах товарища, которому удалось выплыть после того, как катер перевернулся. Однако тело до сих пор не найдено, хотя поисковики несколько раз прошлись по дну «кошками».

Волонтеров с катерами просят присоединиться к поисковой операции в понедельник 24 мая в 9:00. С координатором поиска можно связаться по тел.: +79114066487.

фото: Владимир Гердо/ТАСС

Уроженка Карелии Оксана Пушкина опровергла сообщения об отказе баллотироваться в Госдуму

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала «вбросом» сообщения о ее отказе участвовать в выборах.

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, уроженка Карелии Оксана Пушкина назвала вбросом сообщения о ее якобы отказе от участия в выборах в Госдуму.

Напомним, ранее один из Telegram-каналов сообщил, что Пушкина якобы заявила об отказе от участия в думских выборах, потому что на праймериз «Единой России» власти Московской области решили сделать ставку на певца Дениса Майданова. Эту информацию опубликовали некоторые федеральные СМИ.

"Это вброс", - сказала РИА Новости Пушкина.

Напомним, ранее телерадиокомпания Би-Би-Си включила Оксану Пушкину в ТОП-100 влиятельных женщин мира.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Жителя Петрозаводска обвиняют в оскорблении подполковника ФСБ в Интернете

Активист из группы поддержки Юрия Дмитриева Алексей Чесноков оказался фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти.

Гражданский активист узнал об этом утром 10 июня прошлого года, когда ему позвонила жена и сообщила, что в квартиру, где она проживает, пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

«Я приехал домой и увидел, что по квартире моего отца разгуливают неизвестные люди, – рассказал Алексей Чесноков «Столице на Онего». – Я собрал всех в гостиной, поскольку во время обыска все его участники должны находиться в одном помещении, и только тогда выяснил, что ко мне приехали сотрудники Следственного комитета и ФСБ вместе со студентами правовой академии, которые были привлечены в качестве понятых».

По словам Чеснокова, обыск в квартире продолжался до самого вечера. Сотрудники правоохранительных органов изъяли два планшета и ноутбук, и только когда обыск закончился, гражданский активист узнал от следователя Следственного комитета Максима Завадского, что уголовное дело возбуждено по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), а пострадавшим по делу оказался подполковник ФСБ.

Из разговоров со следователем у Алексея Чеснокова понемногу стала складываться картина происходящего. Формальным поводом для возбуждения уголовного дела послужил комментарий в социальной сети Facebook, размещенный на странице жительницы Медвежьегорска Екатерины Мурановой (Павлючени), которая в конце декабря 2019 года была признана 2-м Западным окружным военным судом виновной в публичном оправдании терроризма и приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Как следует из дела Чеснокова, инкриминируемый ему комментарий был якобы размещен на странице Екатерины Мурановой (Павлючени) 9 октября 2019 года, когда жительница Медвежьегорска еще находилась под следствием. В комментарии следователь, занимавшийся делом Екатерины Мурановой (Павлючени), был назван неприличным словом из уголовного жаргона, а этим следователем оказался подполковник ФСБ.

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фото: Илья Тимин

«45 дней весны за 45 секунд»: фотограф сделал ролик из кадров с фотоловушки, установленной в карельском лесу (ВИДЕО)

Известный фотограф Илья Тимин создал ролик о том, как в Карелию приходит весна, на основе кадров с фотоловушки, установленной в лесу.

«45 дней весны за 45 секунд. Карелия лесная», так назвал Илья Тимин таймлапс с фотоловушки, установленной на глухарином токовище.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ РЕБЕНКА, МЭР ЛЮБАРСКИЙ И 700 ТЫСЯЧ ДИРЕКТОРА КИЖИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Ребенок погиб под завалами старого здания в Карелии

В деревне Карелии обрушилась кирпичная стена старого здания – под завалами погиб ребенок, сообщили в МЧС республики.

Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка,

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка под завалами старого здания.

На следующий день после трагедии в Олонецком районе в Петрозаводске с недостроя упал 10-летний мальчик, с травмами он был госпитализирован. Находится в состоянии средней тяжести.

Следователи выясняют, как 10-летний мальчик упал в Петрозаводске с недостроенного дома.



Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль

Глава Петрозаводска Владимир Любарский дал поручение своим заместителям составить план мероприятий по благоустройству города, а также по решению актуальных вопросов.

Владимир Любарский в должности нового главы Петрозаводска дал большое интервью, в котором рассказал, как собирается менять схему уборки города, и ответил на интересующих всех вопрос: кто отвечает горожанам на его странице в соцсети.



ГТРК

Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц

Министерство культуры РФ опубликовало данные о среднемесячной зарплате руководителей подведомственных учреждений, в том числе, музея «Кижи» за 2020 год.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал свои доходы за минувший год, которые выросли на 1,5 млн рублей.



Стихия

В деревне на юге Карелии выпал град

В Олонецком районе прошел град.



© паблик Вконтакте

Дерево упало на жилой дом в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Коммунистов в Петрозаводске аварийное дерево упало на жилой дом, сообщают очевидцы.

Убрано дерево, упавшее на жилой дом в Петрозаводске

Ураганный ветер оставил пожарных в районе Карелии без крыши (ФОТО)

В Олонце на здании пожарной части №35 ураганный ветер сорвал обшивку с крыши.

Происшествие случилось накануне в 19-38 на парковке у дома № 50 по улице Пограничная, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Другая тема

Власти Петрозаводска вернули левый поворот с улицы Пушкинской к Речному вокзалу

На перекрестке Пушкинской и Фаддеевской улиц изменилась схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.



Госавтоинспекция Петрозаводска

Из Петрозаводска в Калининград начали летать самолеты

По маршруту, соединяющему две региональные столицы, выполняют рейсы лайнеры авиакомпании «Северсталь», сообщили в Минтрансе Карелии.



В Карелии возбуждено уголовное дело о картельном сговоре поставщиков продуктов питания в соцучреждения

Ущерб от незаконного ограничения конкуренции оценивается почти в 70 миллионов рублей.

фото: Группа Maneskin. Фото: Peter Dejong / AP

Стал известен победитель Евровидения-2021, и это не Россия

Победу на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2021 завоевала итальянская рок-группа Måneskin с композицией Zittii E Buoni ("Тихие и послушные").

По суммарным результатам голосования зрителей и жюри коллектив набрал 524 балла, сообщают РИА-Новости.

Måneskin основана в 2015 году знакомыми со средней школы вокалистом Дамиано, басисткой Викторией, гитаристом Томасом и барабанщиком Итаном. Коллектив объединяет разные музыкальные влияния: от рока и рэпа до регги, фанка и попа. Название группы происходит от датского "лунный свет" в знак уважения родине Виктории. На счету коллектива две студийных пластинки.

В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".

Второе и третье места заняли исполнители из Франции и Швеции.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, получив 204 балла от зрителей и профессионального жюри.

Артистка выступила в огромном платье, которое, по ее словам, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым "главным конкурентом" на Евровидении стала борьба со стереотипами о странах.

Последнее, 26-е место, занял певец из Великобритании, он не получил ни одного балла ни от жюри, ни от зрителей. Это произошло впервые за историю конкурса.

Музыкальный конкурс "Евровидение" проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). Полуфиналы традиционно проходят во вторник и четверг, а финал конкурса – в субботу. Выступления исполнителей проходят в прямом эфире.

В 2021 году в связи с пандемией коронавируса вещатель каждой страны отснимет живое выступление своего представителя на тот случай, если он не сможет приехать на конкурс или если артист будет вынужденно помещен на карантин на месте.

Телеголосования составляют 50% результата, остальные 50% определяются профессиональным жюри в каждой участвующей стране.

Победителем международного музыкального конкурса Евровидение признается страна, чей исполнитель набрал наибольшее количество очков. Она и получает право в следующем году принимать конкурс у себя.

фото: группа Ботанического сада ПетрГУ

В Ботаническом саду Петрозаводска зацвела алыча – желающих зовут фотографироваться

В Ботаническом саду ПетрГУ зацвела алыча 'Подарок Санкт-Петербургу'.

Администрация Ботанического сада ПетрГУ рассказала, что 20 мая зацвела алыча, с которой любят фотографироваться посетителя сада.

«Зацвела любимица фотосессий - алыча 'Подарок Санкт-Петербургу», - сообщили в группе Ботанического сада.

Поскольку алыча цветет недолго, всех желающих пригласили запечатлеть это явление.

Погода в Петрозаводске сегодня, 23 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +9 …+14 3 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 67% день Небольшой дождь, +12 …+14 3 м/с В 746 мм.рт.ст. 72% вечер Дождь, +10 …+12 2 м/с В 744 мм.рт.ст. 87% ночь Небольшой дождь, +10 1 м/с В 742 мм.рт.ст. 95%

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Любарский назначил первый день личного приема жителей Петрозаводска – обещает встречаться каждый четверг

Глава Петрозаводска Владимир Любарский составил график личных приемов и пообещал, что в первый месяц они будут каждый четверг.

«В первый месяц, понимая, что после назначения на должность, особенный период, встречаться будем еженедельно. Далее - раз в месяц, в том числе попеременно с моим первым заместителем. Встречаться пока будем по четвергам, начиная с 27 мая», - написал Любарский на своей странице в соцсети.

Для записи необходимо обращаться в администрацию:

- по телефону: 8(8142)71-35-55 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;

- на адрес электронной почты: adm@petrozavodsk-mo.ru.

«Прошу с пониманием отнестись к соблюдению формальностей. Для предметного рассмотрения вашего вопроса в обращении желательно указать его суть. Спасибо за понимание, увидимся!», - добавил глава города.

Ранее Любарский назвал дату первой открытой планерки в мэрии, которые новый глава города решил возобновить.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Число жителей России, заразившихся коронавирусом, официально превысило 5 млн человек

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 001 505 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в России выявлен 8 951 случай COVID-19 в 83 регионах, из них 1 299 (14,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 001 505 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 617 762.



За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 7 297 человек, подтверждено 357 летальных исходов с коронавирусом.



Летальных случаев за все время: 118 482.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 135,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 360 тысяч тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.05.2021 остаются 516 507 человек.

фото: © pixabay.com

Добровольные пожарные потушили загоревшуюся в районе Карелии баню

Пожар в частной бане произошел накануне в деревне Иванисто Пряжинского района, сообщили в МЧС Карелии.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 22 мая в 15:06 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района и добровольная пожарная команда поселка Соддер (5 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Пряжинский район, деревня Иванисто.

Более часа понадобилось, чтобы победить огонь. В 16:25 пожар был ликвидирован.

Напомним, днем ранее в поселке Карелии огнем был уничтожен частный жилой дом.

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Более десятка жителей Карелии попались в руки росгвардейцев за административные правонарушения

Патрули Росгвардии по охране объектов и квартир в течение недели задержали 11 человек за административные правонарушения, сообщили в региональном управлении.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Карелия с 15 по 21 мая по подозрению в совершении преступлений задержаны четыре человека, сообщили в ведомстве.

Группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержали 11 человек за административные правонарушения.



Совершено 545 выездов по сообщениям и сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, в восьми случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Ранее сообщалось о задержании силами Росгвардии мужчины, который пытался вынести мясо из магазина в Петрозаводске, спрятав его в детской коляске.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Онколог рассказал, с какими тревожными сигналами нужно обращаться к врачу

Немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен должны стать поводом для максимально раннего визита к медикам.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

"При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу", - напомнил он.

Слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, как напомнил Хатьков, - тревожные сигналы, которые также требуют незамедлительного посещения специалистов.

Он также рассказал, что чаще всего у онкобольных в Москве встречаются рак молочной и предстательной желез, далее идут колоректальный рак, рак легкого и рак желудка.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

У пенсионера после застолья пропали деньги с банковской карты

Жительница Петрозаводска подозревается в хищении денег с банковской карты у своего пожилого знакомого, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в МВД Карелии, в начале мая в дежурную часть полиции Петрозаводска поступило заявление от 73-летнего жителя города. У него пропала банковская карта, а затем со счета были списаны 3 000 рублей. Об этом мужчина узнал из смс-уведомлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что к преступлению причастна 40-летняя знакомая пенсионера. В один из дней она приходила к нему в гости, и они вместе выпивали.

Женщина призналась, что во время застолья незаметно забрала банковскую карту пенсионера, а затем отправилась в магазин, где приобрела продукты и спиртное.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

фото: Столица на Онего

В Карелии в понедельник будет ветрено и дождливо

В большинстве районов Карелии в понедельник, 24 мая пройдут дожди.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 24 мая на территории Карелии ожидается облачная, днем с прояснениями погода. В большинстве районов осадки в виде дождя, по северным районам с мокрым снегом, местами сильные.

Ветер ночью северо-восточный, на юге западный, северо-западный, днем северо-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+9, по северным районам до -1…+4, днем +8…+13, на севере +3…+8 градусов.

фото: Публикация НТВ / Oli Scarff, David M Benett / Getty Images

Российские олигархи попали в топ-10 самых богатых бизнесменов Великобритании

Российские олигархи Алишер Усманов и Роман Абрамович улучшили свое положение в рейтинге самых богатых бизнесменов в Великобритании, сообщает ТАСС.

Список был опубликован в пятницу газетой The Sunday Times, которая ежегодно составляет рейтинг, включающий как британских поданных и резидентов, так и людей, проживающих в королевстве или чей бизнес связан с Великобританией, сообщает ТАСС.

Усманов поднялся в списке на одну строчку и идет на шестой позиции. Состояние главы холдинга USM (родительская структура компаний "Металлоинвест", "Мегафон", Mail.ru Group) по подсчетам газеты увеличилось за прошедший год на £1,72 млрд ($2,44 млрд по курсу на текущий момент) и достигло £13,4 млрд ($19 млрд).

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Усманов дважды занимал восьмую строчку рейтинга с состоянием £11,339 млрд в 2019 году и £10,556 млрд в 2018 году, а в прошлом году его состояние оценивалось в £11,68 млрд.

Газета называет Усманова "самым щедрым филантропом" рейтинга, подчеркивая, что лишь за прошлый год он перевел на благотворительность более £500 млн ($710 млн). За 20 лет истории существования списка благотворительных пожертвований бизнесменов по версии The Sunday Times Усманов лично или через свои компании перевел на эти цели £4,2 млрд ($6 млрд), говорится в статье.

Роман Абрамович в рейтинге этого года занял восьмую строчку с состоянием в £12,10 млрд ($17,16 млрд), что на £1,95 млрд ($2,76 млрд) больше, чем в списке прошлого года, когда он занимал 12-ю строчку. Положение в рейтинге основателя "Альфа-группы" Михаила Фридмана не изменилось. Он находится на 11-й строчке списка, несмотря на то, что его состояние выросло на £563 млн ($800 млн).