Важные новости, которые вы могли пропустить

"Трудное наследство": Любарский рассказал, как Петрозаводск влез в многомиллионные долги

Бюджет Петрозаводска остался должен еще 134 миллиона рублей по контракту, из-за которого город погрузился во тьму.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о своей встрече с представителями ООО «Балтэнергоэффект».

По словам мэра, в 2014 году администрация Петрозаводска заключила с этой компанией энергосервисный контракт. Он подразумевал экономию за электроэнергию после установки новых энергоэффективных фонарей.

«Фонари были заменены в 2014-2015 годах, экономия-то имела место быть, но, по факту, город погрузился во тьму». – рассказал Любарский.

По информации мэра, город отказался от такого партнёрства. Тем не менее, особенности контракта позволили ООО «Балтэнергоэффект» в судебном порядке взыскать с города экономию.

«Компании уже перечислено 67 миллионов рублей. Городской бюджет должен еще 134 миллиона. Из тех денег, которых у нас и так нет! Теперь приходится благодарить «Балтэнергоэффект» за согласие предоставить нам рассрочку. И деваться некуда. Без рассрочки есть риск серьезно обрушить наш и без того скудный бюджет», - констатировал Любарский.

фото: © Виталий Голубев

Представитель главы Карелии публично оскорбил оппозиционера Навального

Высокопоставленный республиканский чиновник выступил против инициативы карельских «яблочников» о приведении в порядок улиц и площадей, которые названы в честь Победы в Великой Отечественной войне.

Представитель главы Карелии в Законодательном собрании республики Юрий Шабанов позволил себе публичное оскорбление российского оппозиционера Алексея Навального. Примечательно, что произошло это на заседании депутатского комитета по культуре, образованию, спорту и молодежной политике, где 9 июня обсуждалось предложение фракции «Яблоко» о подготовке федеральной программы по благоустройству улиц и площадей, которые названы в честь Победы в Великой Отечественной войне, или носят имена павших героев.

«Мы проводим много памятных мероприятий и много говорим совершенно правильных слов о роли нашей страны в борьбе с фашизмом, о памяти в отношении тех героев, которые сложили свои жизни. Но важно это подтвердить еще и достойным состоянием тех улиц и площадей нашей страны, которые носят имя Великой Победы и которые носят имя героев, – заявила на заседании комитета депутат от фракции «Яблока» Эмилия Слабунова. – К сожалению, многие улицы и площади, которые носят имена героев, находятся в таком состоянии, что ощущение, как будто война закончилась буквально несколько месяцев назад».

Однако эта инициатива карельских «яблочников» вызвала эмоциональный взрыв у представителя главы республики в Законодательном собрании Юрия Шабанова. Он выразил удивление самим фактом появления такой инициативы со стороны депутатов Эмилии Слабуновой и Ивана Гусева, которые входят во фракцию «Яблока».

«Просто как-то для себя разберитесь: то вы Навального поддерживаете и говорите, что это – молодец, а это – мое мнение – подонок, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, и тут вы говорите: давайте мы сделаем», – заявил Шабанов, заметив при этом, что он ни разу не видел депутата Слабунову на официальных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, которые проходят в Карелии.

На это Эмилия Слабунова ответила, что, если она не участвует в официальных мероприятиях, которые проводят республиканские власти, это не значит, что она не чтит память павших в Великой Отечественной войне. По словам депутата, 9 мая она была у Вечного Огня, как и многие другие жители Карелии.

После этой словесной перепалки комитет по культуре, образованию, спорту и молодежной политике проголосовал против предложения карельских «яблочников» федеральным властям.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Труп мужчины нашли в лесу на выезде из Петрозаводска

Молодой человек с травмами головы обнаружен мертвым в лесу недалеко от Вознесенского шоссе, сообщили в Следкоме Карелии.

Труп мужчины с травмами головы нашли в ночь на 9 июня в лесу недалеко от Вознесенского шоссе в Петрозаводске. В совершении преступления подозревается местный житель, от которого получена явка с повинной. По версии следствия он в ходе ссоры убил знакомого, нанеся жертве множественные удары по голове металлической трубой.

В настоящее время закончен осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены экспертизы, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, в Карелии девочка предотвратила убийство матери.

фото: pixabay

Доходы бюджета Карелии в 2021 году будут больше запланированного

Собственные доходы бюджета Карелии без учета федеральной помощи в 2021 году будут выше запланированного на 4,1 млрд рублей за счет роста прибыли предприятий, увеличения зарплат и ряда других факторов.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту изменений в бюджете Карелии на 2021 год.

Основной рост суммы налоговых поступлений ожидается за счет налога на прибыль. Платежи из этого источника вырастут на 2,5 млрд. рублей по сравнению с показателями, которые ранее были заложены в бюджет. Налогооблагаемая прибыль увеличится в 2021 году в результате роста цен «на основные виды промышленной продукции, производимой крупнейшими организациями республики — на железорудные окатыши, пиломатериалы и целлюлозу», говорится в документе. О других источниках роста доходов читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Анна Ларионова

Как чиновники и древние люди оставили воспитательницу без нового дома в Карелии

Суд обязал сельскую воспитательницу разобрать дом и начать раскопки, потому что на выданном ей государством участке прежде жили древние люди.

В Карелии Прионежский суд обязал сельскую воспитательницу Анну Ларионову разобрать часть построенного семейного дома на участке, выданном ей государством. Мотивация суда заключалась в том, что большая часть земли, на которой Ларионова решила заняться ИЖС, находится в границах территории обнаруженного объекта культурного наследия «Стоянка Шуя ХХII». Суд также обязал районную воспитательницу провести спасательные археологические работы. Теперь сельскому специалисту Ларионовой предстоит разбирать то, что она успела построить, а затем погружаться в вопросы археологии. На демонтаж и раскопки у воспитательницы денег нет. Она намерена продолжать судиться с чиновниками.

«Как они объясняют, это объект археологического наследия, — на данный земельный участок якобы ступала нога древнего человека. То есть там какие-то можно раскопки производить и можно найти какие-то артефакты. Мы, когда рыли котлован под фундамент, ничего там не нашли. Вообще ничего», — рассказала Анна Ларионова.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Смертельный пожар произошел на пилораме на юге Карелии (ФОТО)

В деревне Рыпушкалицы сгорела пилорама: один человек погиб, еще один оказался в больнице, сообщили в МЧС Карелии.

В деревне Рыпушкалицы Олонецкого района 8 июня произошел пожар: загорелась местная пилорама. Сообщение о возгорании пришло на пульт единой службы спасения в 20.28, в тушении огня участвовали сотрудники пожарных частей города Олонец и поселка Ильинский.

Всего в ликвидации пожара оказалось задействовано 13 человек личного состава и 3 единицы техники. В 21.16 огонь был потушен.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, в результате пожара один человек погиб. Еще один пострадавший был доставлен в Олонецкую центральную районную больницу. Личности пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Население Карелии сократилось на 186 тыс человек без войны, мора и землетрясений

Население Карелии постоянно росло со времени образования нынешней республики по времена горбачевской перестройки.

В рамках проекта «Как это было» Армас Машин проанализировал, как менялась численность населения Карелии с 1987 года.



«В 1987 году в Карельской АССР проживало 795 тысяч человек. На начало 2021 года – немногим более 609 тысяч. Население Карелии сократилось на 186 тысяч человек! Без войны. Без мора. Без землетрясений. Без высылок и депортаций. 186 тысяч человек – примерно три пятых населения сегодняшнего Петрозаводска (280 тысяч), и раз в шесть больше, чем население Костомукши или Кондопоги, - пишет Армас Машин. - Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживало 60 815 карелов, из них 45570 человек – в Республике Карелия (7,08% населения). В 2002 году карелов насчитывалось в России более 93 тысяч человек. По мнению ряда специалистов и активистов карельского национального движения, общая численность карелов вряд ли превысит 50 тысяч человек по результатам следующей, запланированной на осень этого года Всероссийской переписи населения.

Сокращение численности карелов - реальность и – объективно – результат политики «национального возрождения карельского народа», которая проводится у нас со времен распада СССР».

Подробнее читайте здесь.

фото: https://spravedlivo.ru/9210410

В «Справедливой России» в Карелии перед выборами начался раскол

На выборы с формальным руководителем Ройне Изюмовым вряд ли пойдут основатели партии в Карелии Ирина Петеляева и Виктор Степанов.

Известные и уважаемые политики, которые по сути создавали партию «Справедливая Россия» в Карелии и с нуля завоевывали ей авторитет, – бывший руководитель республики Виктор Степанов и многолетний лидер справедливороссов Ирина Петеляева - по всей вероятности, участвовать в выборах не будут, сообщает МК в Карелии.

По данным издания, ставший в конце 2017 года председателем совета регионального отделения партии Ройне Изюмов решил, что сам возглавит партийный список в Заксобрание Карелии, и сам же пойдет в Госдуму от «Справедливой России» как кандидат по одномандатному округу.

- Очевидно, что при таком раскладе вторыми, третьими и т.д. номерами политические тяжеловесы Степанов и Петеляева не станут, а «Справедливую Россию» ждет провал, поскольку ни известности, ни доверия у Изюмова в республике нет. Его в принципе не воспринимают серьезно, - анализирует политическую ситуацию автор издания. - При небольшой узнаваемости и отсутствию авторитета такой ход вряд ли принесет пользу и достаточное количество голосов «СР». Того же Виктора Степанова в Карелии хорошо знают, и если бы он сделал нечто подобное, то это было бы оправдано. А в исполнении Ройне Изюмова такой заход «из-под печки» выглядит неоправданно и неразумно. И все это похоже на опасную игру в угоду личным политическим амбициям.

По информации «МК в Карелии, это понимают рядовые члены партии и руководители партийных отделений в районах, которые начинают вступать в открытый конфликт с Изюмовым. Известно, что многие бывшие сторонники «Справедливой России» и члены партии из «призыва Петеляевой» заявили, что с Изюмовым на выборы не пойдут, так как не хотят участвовать в фарсе и позорном поражении.

Подробнее о ситуации в «Справедливой России» читайте здесь.

фото: © фото предоставлено близкими погибшего

Чеченский полицейский, убивший спецназовца из Карелии на курсах в Нальчике, скрылся

Сотрудник полиции из Чечни, обвиняемый в убийстве по неосторожности карельского бойца, уже год не появляется в суде.

Чеченский полицейский Хизир Зубайраев убивший в драке карельского спецназовца из отряда «Гром» Александра Флегонтова, скрылся. Об этом сообщает «Медиазона».

Издание сообщает, что суд не завершен до сих пор: заседания откладывались 28 раз, большая часть из них — в связи с неявкой подсудимого. Потерпевшие и их адвокат полагают, что Зубайраев затягивает процесс, дожидаясь ноября, когда истекут сроки давности по делу.

Рассмотрение откладывалось из-за карантина в связи с коронавирусом, из-за отказа потерпевших от особого порядка, из-за занятости адвокатов в других процессах, дважды из-за болезни защитника Алауди Мусаева и четырежды — из-за заболеваний самого подсудимого.

18 мая в карточке дела на сайте суда появилось сообщение, что производство по делу приостановлено, поскольку подсудимый скрылся. Зубайраев объявлен в розыск.

«В отношении Зубайраева X.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На время розыска подсудимого производство по уголовному делу приостановлено», — говорится в ответе суда.

«Возможно, позиция Зубайраева направлена на истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — заявил адвокат «Зоны права» Андрей Сабинин, который представляет интересы потерпевших.

Вину Хизир Зубайраев признал сразу, но несколько раз менял показания о том, как именно и сколько раз он ударил Флегонтова — судмедэкспертиза показала, что Александр получил как минимум два удара по лицу, кровоподтеки обнаружили и на груди убитого.

Напомним, ЧП произошло 18 октября 2019 года. 34-летний лейтенант полиции погиб после конфликта со своим коллегой из Чечни на курсах повышения квалификации, которые проходили в Нальчикском филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.

По данным экспертизы, причиной смерти карельского полицейского стала закрытая черепно-мозговая травма: перелом костей черепа, ушиб мягких тканей затылка и кровоизлияние в мозг. На лице и груди убитого было несколько кровоподтеков. В крови погибшего был обнаружен этиловый спирт в концентрации, соответствующей алкогольному опьянению средней степени.

Управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии возбудило против Зубайраева уголовное дело об убийстве по неосторожности, но родственники Флегонтова настаивали, чтобы преступление квалифицировали как умышленное убийство. Они утверждают, что есть свидетели того, как чеченский полицейский добивал упавшего карельского бойца.

фото: © страница Вконтакте Эльвиры Пажетновой

Погиб ученый, спасший осиротевших медвежат из Карелии

В Тверской области трагически погиб спасатель медвежат-сирот Валентин Пажетнов.

Известный ученый, основатель Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области Валентин Пажетнов трагически погиб. Об этом пишет «АиФ Тверь».

По предварительной информации, во время рыбалки перевернулась лодка, и ученый утонул.

В 1985 семья Пажетновых организовала в деревне Бубоницы Торопецкого района уникальную биологическую станцию «Чистый лес». Ее главной целью было выходить медвежат-сирот и выпустить их в лес. Медвежата не должны были привыкать к человеку, чтобы самостоятельно выжить в дикой природе. За все время существования проекта на волю было выпущено более 200 особей, оставшихся без мамы. «Чистый лес» стал известен по всему миру, а опыт полученный̆ тут, перенимают другие страны по сей день.

Именно в центр Пажетновых попали трое медвежат, обнаруженных лесорубами в берлоге в Карелии. При заготовке леса на территории поселка Вяртсиля во время спила дерева была обнаружена медвежья берлога. Лесорубы совершенно случайно потревожили семью медведей. Медведица покинула берлогу и убежала, а через некоторое время вдруг стали вылезать детеныши.

После переезда в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области один умер из троих медвежат умер, а двоих удалось выходить.

фото: © Петрозаводский автотранспортный техникум

Учреждения профессионального образования Карелии открыли набор на новые специальности

Техникумы, колледжи и другие учреждения профессионального образования Карелии в этом году начнут обучение семи новым специальностям.

Об этом сообщила заместитель министра образования и спорта республики Наталья Кармазина на заседании парламентского комитета при обсуждении вопроса о ситуации на рынке труда.

В числе новых специальностей, которым будут обучать в Карелии — токарь на станках с числовым программным управлением и литейное производство черных и цветных металлов (Петрозаводский автотранспортный техникум), лабораторная диагностика (Петрозаводский медицинский колледж), обогатитель полезных ископаемых (Костомукшский политехнический колледж). Полный список читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

Полиция Карелии ищет мужчину со шрамом (ФОТО)

Пряжинские полицейские ищут пропавшего без вести жителя поселка Эссойла, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Пряжинского района устанавливают местонахождение 43-летнего Олега Анатольевича Н., жителя посёлка Эссойла, утратившего связь с родственниками.

Особая примета: слева на шее шрам около 2 см.

Может работать на лесозаготовительных предприятиях.

Полиция просит всех, кто обладает значимыми сведениями о месте нахождения разыскиваемого, сообщать информацию по номерам телефонов в посёлке Пряжа: (814 56) 3-29-60, 3-12-39, 3-29-68, +7-911-6636920.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В стационарах Карелии на сегодняшний день находится 391 человек с коронавирусом

Семеро из них в крайне тяжелом состоянии подключено к аппарату искусственного дыхания, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, за сутки в республике от коронавируса умерли три человека. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции с начала пандемии увеличилось до 571.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 61 жителя республики, 57 из них — заболевшие, один из них — тяжело заболевший.

В стационарах с коронавирусом находится 391 человек, включая 7 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47841 человек.

За сутки выздоровел еще 63 человека. Всего выписано по выздоровлению 46074 пациента.

фото: Столица на Онего

Уголовное дело по мошенничеству с газовым оборудованием для пенсионеров суд в Петрозаводске возвратил на доследование

Судья Петрозаводского городского суда Марина Носова вернула на доследование в полицию уголовное дело по мошенничеству с газоанализаторами.

На 7 июня было запланировано заседание Петрозаводского суда под председательством Марины Носовой по уголовном уделу, связанному с мошенничеством при установке навязываемых пенсионерам карельской столицы и Кондопоги газоанализаторов.

Напомним, по версии следствия, двое жителей Краснодара и четверо Пскова в 2019 году приходили в дома жителей Петрозаводска и Кондопоги с предложением приобрести газовое оборудование (сигнализаторы загазованности) по заведомо завышенной цене. При этом, как считает следствие, обвиняемые в мошенничестве в составе организованной группы (ст.159 ч.4 УК) фигуранты вводили потерпевших, преимущественно пенсионеров, в заблуждение. Говорили им, что газоанализаторы нужно установить обязательно, поскольку только с таким оборудованием можно предотвратить утечки газа. Всего в деле 41 потерпевший, а общая сумма причиненного ущерба, считает следствие, составила более 300 тысяч рублей.

К настоящему времени один из шестерых обвиняемых – житель Пскова, признавший свою вину и заключивший досудебное соглашение со следствием, уже осужден: в прошлом году его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Из оставшихся пятерых трое также признают вину, а двое – нет.

Один из обвиняемых содержится под домашним арестом. Двоим суд назначил норму ЗОД - запрет определенных действий, в частности, на пользование телефонной связью и интернетом. Еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Защищают обвиняемых адвокаты Михаил Шогин, Андрей Закатов, Равиль Закиров, Виктор Обруч, Максим Романьков и Александр Шишков. При этом, начавшийся 7 июня в 16 часов суд закончился очень быстро.

Как сообщил «Столице на Онего» Михаил Шогин, опытная судья Марина Носова приняла решение возвратить данное уголовное дело снова в полицию, для проведения дополнительного расследования.

Причиной этого стал тот факт, что родной брат адвоката Александра Шишкова – Илья Шишков возглавляет проводившее первоначальное расследование Следственное управление УМВД по Петрозаводску, пояснил Михаил Шогин. В этом случае закон запрещает рассматривать это уголовное дело без необходимой доработки и устранения названного противоречия.

Прокомментировать возникшую правовую коллизию мы попросили адвоката Александра Шишкова, однако он не пожелал этого сделать.

По информации Михаила Шогина, изготавливаемые в Новосибирске сигнализаторы загазованности обвиняемые покупали у их поставщика в Казани по 3 тысячи 600 рублей, а жителям Карелии, которых, подчеркнул адвокат, никто не заставлял их приобретать, газоанализаторы обходились в 6 тысяч 990 рублей.

- В данном случае с газоанализаторами имеют место обычные гражданско-правовые отношения и состава уголовного преступления здесь нет, - считает Михаил Шогин.

фото: © "Столица на Онего"

Открытие новых авиа- и железнодорожных маршрутов профинансируют за счет бюджета Карелии

Власти Карелии компенсируют расходы авиакомпаний и структур РЖД по обслуживанию новых маршрутов за счет бюджета на сумму более 40 млн рублей.

Это следует из проекта изменений в бюджете республики на 2021 год.

Планируется компенсация затрат авиаперевозчиков, которые обслуживают рейсы Петрозаводск — Мурманск, Петрозаводск — Казань, Петрозаводск — Минеральные воды, Петрозаводск — Сочи, Петрозаводск- Анапа, Петрозаводск — Симферополь. Они получат из бюджета Карелии 29,2 млн рублей. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: кадр с видео

Аварийный мост в поселке Карелии может рухнуть в любой момент (ВИДЕО)

Жительница села Видлица Олонецкого района потребовала от властей принять срочные меры, чтобы избежать трагедии.

Ольга Бутенко записала открытое видеообращение к властям от имени жителей села Видлица и деревни Большие Горы в борьбе за сохранность моста через реку Новзема.

По словам активистки, в селе Видлица Олонецкого района уже несколько лет происходит планомерное разрушение деревянного автомобильного моста тяжёлыми лесовозами. Жители села опасаются, что в любой момент он может разрушиться.

«На сегодняшний день мост уже в аварийном состоянии, движение TC свыше 7 тонн по нему ограничено (установлены соответствующие знаки), но эти требования не соблюдаются организациями, осуществляющими вблизи Видлицы вывоз леса. Жители села бьют тревогу! Нужно принимать срочные меры во избежание трагедий».

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Более 9 тыс. предпринимателей в Карелии могут заблокировать счета за неуплату по УСН

Каждый второй плательщик по упрощенной системе налогообложения в Карелии имеет задолженность, им может грозить блокировка счетов.

Об этом сообщили в УФНС по Карелии.

Из 19,6 плательщиков по УСН 9,4 тыс. тыс. числится среди должников. Срок уплаты налога для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, за 2020 год истек 30 апреля. Должникам направлены требования об уплате налога. Какие санкции грозят должникам, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © YouTube

В финском Валааме гонят виски, а на российском – выращивают форель (ВИДЕО)

Журналисты канала «Редакция» сняли фильм о Старом и Новом Валааме.

«На монашеский намоленный остров – ну, чем не русский Ватикан? – питерские туристы прибыли на теплоходе «Ленин». Это фактически то же самое, если бы людей доставило судно с надписью «Антихрист», – рассказывает журналист Дмитрий Сошин в новом документальном фильме «Раскол, бриллианты и «Ленин». Непарадная история озерной обители», который вышел на YouTube-канале «Редакция».

Фильм посвящен драматической истории Валаамского архипелага XX столетия. Чтобы погрузиться в нее, журналисты «Редакции» побывали и в древней православной обители на Ладожском озере и в Ново-Валаамском монастыре, который находится сейчас в Финляндии. Его основала бывшая валаамская братия, покинувшая архипелаг в 1940 году, когда эта территория отошла СССР по итогам советско-финляндской войны.

«В настоящей, не глянцевой истории ладожского острова-монастыря отражается история всей России», – считает один из авторов фильма Дмитрий Сошин.

Авторы фильма вспомнили и о произошедшем расколе среди прежней валаамской братии, часть которой ушла в СССР, и о том, как в 50-е годы на Валаам стали свозить инвалидов Великой Отечественной войны, которых советские власти решили убрать с улиц Москвы и Ленинграда, и о выселении светского населения архипелага, когда туда вернулся монастырь. Но фильм более интересен зарисовками современной жизни Старого и Нового Валаама: финские монахи производят в своей обители вино и виски, а российские – выращивают форель и выпускают молочную продукцию.

фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

В Карелии ищут виновных в разливе рыбных отходов, привезенных из Мурманской области

Представители Минсельхоза Карелии побывали в совхозе «Толвуйский» на месте разлива рыбных отходов, предназначенных для компостирования.

Представители Минсельхоза Карелии провели выездное совещание в совхозе «Толвуйский», чтобы оценить ситуацию, сложившуюся после разлива здесь рыбного гидрализата, предназначенного для компостирования.

По данным Минсельхоза, для компостирования рыбного силоса были выбраны две силосные траншеи. Траншеи имеют бетонное основание и стены с трех сторон. Чтобы компостная масса не вытекала из траншеи, дополнительно оборудован бурт грунта. Так как емкости с гидролизатом располагались на краю траншеи, то есть на возвышенности, жидкость из них должна была течь самотеком. Но в результате действий неустановленных лиц, которые открыли краны нескольких привезенных контейнеров с целью их хищения, произошла неконтролируемая утечка содержимого емкостей, в том числе на дорогу и прилегающую территорию, после чего предприятие не досчиталось 30 штук многооборотной тары.

По данному факту руководитель ОАО «Совхоз «Толвуйский» подал заявление в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время последствия разлива гидролизата ликвидированы, территория вокруг траншей сухая.

Как отметили в Минсельхозе, ОАО «Совхоз «Толвуйский», осуществляющий производственную деятельность в сфере молочного животноводства (100% акций предприятия находятся в собственности Республики Карелия), в 2021 году разрабатывает проектно-сметную документацию по строительству роботизированного животноводческого комплекса на 2000 голов дойного стада коров. В целях обеспечения грубыми и сочными кормами всего поголовья крупного рогатого скота, в том числе планируемого к увеличению за счет реализации инвестиционного проекта, предприятию требуется дополнительное количество кормовых угодий, которые имеются в непосредственной близости от ОАО «Совхоз «Толвуйский».

Так, одним из решений данного вопроса будет использование на праве аренды земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения ликвидированного АОЗТ «Прогресс».

фото: © правительство Карелии

Современное литейное производство создается в Карелии

Продукцию самого высокого качества для различных отраслей будет изготавливать ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» в рамках масштабного инвестиционного проекта.

В минувший вторник, 8 июня, глава Карелии Артур Парфенчиков посетил предприятие вместе с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой.

В 2020 году проект по созданию Центра компетенции литейного производства на базе ООО «Литейный завод «Петрозаводскмаш» признан инвестиционным. Намерения о реализации этого масштабного проекта были подкреплены Соглашением между правительством Карелии, АО «Трансмашхолдинг» и предприятием. Оно было подписано 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Литейный завод включен в региональный Перечень системообразующих организаций. Это единственное в России и странах СНГ предприятие, изготавливающее чугунные фасонные отливки массой более 100 тонн.

Завод имеет уникальные плавильные и грузоподъёмные мощности, оснащен современным технологическим оборудованием. Реализация проекта позволит переформатировать завод, создав современное научно-производственное предприятие. Здесь планируется выпускать продукцию для различных сфер экономики: целлюлозно-бумажной промышленности, железнодорожной и судостроительной отраслей, ветроэнергетики.

Генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа заявил, что основная задача компании — возродить мощь предприятия, равных которому не было ни в Советском Союзе, ни сейчас в России.

— Наша цель — возродить рынок и спрос. Для этого все заказы, которые есть внутри нашей группы, мы передаем на это предприятие. Еще одна задача — обеспечить восстановление технологии и культуру производства для необходимого качества, обеспечить ремонт станков и оборудования. После этого предприятие сможет выйти на рынок и успешно на нем конкурировать, в том числе с иностранными производителями, — подчеркнул Кирилл Липа.

Вопрос развития литейного производства в республике является одним из ключевых в промышленной политике региона. Глава Карелии выразил уверенность, что сотрудничество с «Трансмашхолдингом» поможет вывести завод на лидирующие позиции российского и зарубежного рынков.

Организовать современное литейное производство на предприятии помогут высокие IT-технологии. Их разработкой занимается Центр искусственного интеллекта Петрозаводского госуниверситета. Например, здесь создали систему мониторинга, которая автоматически собирает информацию о работе оборудования, помогает снижать вероятность ошибок, отслеживать возможные дефекты и предупреждать их. Такая система уже была внедрена на двух станках завода.

С учебными заведениями республики будет решаться вопрос подготовки для предприятия высококвалифицированных работников. С 1 сентября в Петрозаводском автотранспортном техникуме откроется первая группа по обучению специалистов литья.

Артур Парфенчиков отметил, что создание Центра компетенции позволит внедрить на заводе лучшие производственные и управленческие практики, создать в регионе новые перспективные рабочие места, увеличить объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Глава Карелии запретил разводить костры в лесах республики

Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении особого противопожарного режима на территории Карелии.

В связи с повышением пожарной опасности в лесах с 8 июня введен особый противопожарный режим на территории всей Карелии. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков, сообщили в Минприроды республики.

На период действия режима главы городских и сельских поселений районов организуют патрулирование традиционных мест отдыха, примыкающих к лесам и расположенных в лесопарковой зоне с привлечением сотрудников МВД, центральных лесничеств.

Центральные лесничества выставят аншлаги перед въездами в лес с информацией о введении особого противопожарного режима, будут патрулировать леса.







© forestforum.ru/Лесной форум Гринпис

Минприроды Карелии в зависимости от класса пожарной опасности обеспечит ежедневное авиапатрулирование.

Нарушителей правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима ждут штрафы: граждан – штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей; должностных лиц – штраф от 20 до 40 тысяч рублей; юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Если в результате пожара причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

В Минприроды напоминают, если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо сообщить об этом по бесплатным круглосуточным телефонам прямой линии лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Ранее МЧС предупреждало о том, что в большинстве районов республики ожидается высокая пожарная опасность 4 класса.

фото: pixabay

Торговые компании в Карелии считают недостаточным рост цен в магазинах

Средний уровень торговой наценки в магазинах Карелии во втором квартале 2021 года вырос до 25%, но ритейлеры считают это недостаточным для получения прибыли.

Такой вывод следует из результатов проведенного Карелиястатом опроса руководителей торговых фирм.

«По оценке опрошенных, разница между сложившимся и достаточным для обеспечения возмещения издержек и получения прибыли уровнем торговой наценки составила 18%», — говорится в комментарии к опросу. На сколько выросла торговая наценка в магазинах республики с начала года, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ГИБДД Карелии

Женщина получила травмы при столкновении легковушки с "Газелью" на трассе в Карелии

В ДТП в Пудожском районе пострадала 44-летняя пассажирка легкового автомобиля.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 8 июня, в 17:30 на 511км + 589м федеральной автодороги «Вологда - Медвежьегорск» произошло столкновение попутных автомобилей. Как выяснилось, 47-летний водитель автомобиля «ВАЗ» неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с бортовым автомобилем «ГАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получила 44-летняя пассажирка легковушки. Женщине оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, ребенок получил травмы в ДТП, где автомобиль улетел в кювет у поселка в Карелии.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

В Карелии пожарные в течение двух часов тушили свалку мусора (ФОТО)

В Кемском районе горела мусорная свалка, устроенная в лесополосе.

Как сообщается в паблике кемского отряда пожарно-спасательной службы, 8 июня 2021 года в 15:55 подразделения привлекались для тушения пожара мусора. Несанкционированная свалка загорелась в лесополосе.

Справиться с пожаром удалось только в 18:30.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении особого противопожарного режима на территории республики.

фото: © «Автоспецтранс»

В Петрозаводске едва не сгорел мусоровоз

Лишь бдительность водителя, заметившего дым в бункере машины, помогла избежать беды, сообщили в пресс-службе «Автоспецтранса».

Загрузив отходы на территории одного из предприятий города, мусоровоз двинулся далее по маршруту, но выехать за ворота так и не успел. Водитель заметил дым в бункере машины и принял единственное верное решение — выгрузить мусор прямо на территории.

После того, как возгорание было ликвидировано, на место прибыл еще один мусоровоз, и в течение часа мусор был погружен в машину и вывезен. Причиной тления и возгорания могли послужить пакеты с использованными маслами и смесями, применяемыми в ремонте.

Инцидент произошел 8 июня. Напомним, это уже не первый подобный случай. Ровно год назад в Петрозаводске на Кукковке мусоровоз едва не сгорел из-за тлеющего окурка, выброшенного в мусорный бак.

«Автоспецтранс» обращает внимание жителей Карелии: с наступлением тёплой погоды следует внимательнее относится к выбрасываемому мусору. Непотушенный окурок, горящая спичка и легко воспламеняющиеся предметы могут привести к пожару.

фото: © Заксобрание Карелии

Сенатор Игорь Зубарев рассказал, как в России будут бороться с авариями на железной дороге

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев выступил одним из соавторов законопроекта, касающегося усиления мер ответственности за безопасность на железной дороге.

Документ, который вносит изменения в федеральные законы «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» и «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», поступил на рассмотрение в Госдуму РФ.

Как отмечает парламентарий, железнодорожные аварии в последнее время происходят все чаще. Так, в Карелии только за последний месяц зарегистрировано два ЧП: 12 мая 19 вагонов грузового поезда сошли с рельс на станции Заделье в Кондопожском районе, а 1 июня два порожних вагона и передняя тележка третьего вагона - на подъездном пути станции Лахколамен Суоярвского района. Аварии обошлись без жертв, но произошла задержка пассажирского поезда, потребовался ремонт для части железнодорожных путей и электроопоры.

«Как правило, при проведении расследования сходов и крушений поездов контрольно-надзорные органы выявляют факты некачественного ремонта вагонов. Ремонтные организации могут скрывать, что у них закончились разрешения на тот или иной вид ремонта и просто его не проводят. При этом отметки в паспорте вагона о проведении ремонта ставятся. Все это сказывается на ситуации с безопасностью движения на железной дороге. И происходит это во многом потому, что в настоящее время ответственность за некачественный ремонт четко не распределена между собственником, ремонтными организациями и работниками железных дорог. Мы предлагаем разграничить ответственность за техническое состояние вагонов между владельцем инфраструктуры, владельцем вагонов и ремонтными организациями», - рассказал Игорь Зубарев.

Законопроект четко определяет ответственных лиц. Так, владельцы инфраструктуры будут отвечать за техническое состояние грузовых вагонов во время перевозок. Для этого со стороны ОАО «РЖД» установлены участки гарантийного обслуживания, системы диагностики подвижного состава и другие мероприятия, исключающие постановку в поезда технически неисправных вагонов. Собственники должны отвечать за техническое состояние вагонов вне перевозок, своевременное прохождение ими обслуживания и ремонта. А ремонтные организации несут ответственность за техническое состояние при проведении ремонта.

Кроме того, документом предлагается установить штраф для перевозчика за задержку в отправлении собственных вагонов, по зависящим от него причинам. В обязанности перевозчика войдет и составление актов общей формы при задержке пустых вагонов на путях в связи с их неочисткой либо принятием к перевозке неочищенных вагонов. Качество перевозки также зависит от коммерческого состояния вагона, поданного под погрузку. Никому не хочется везти свой груз в грязном вагоне, считают авторы законопроекта.

"Безопасность движения и сроки доставки грузов – это главное для сети железных дорог. Думаю, что наш законопроект получит поддержку в ГосДуме", - подытожил Игорь Зубарев.

фото: © instagram.com/victorsimonov_arcticleader

Путешественник из Карелии отправится в плавание на арктической яхте по Северному ледовитому океану

Виктор Симонов отправится в путешествие с Николаем Литау на знаменитой арктической яхте «Апостол Андрей» по Северному ледовитому океану.

О своем новом путешествии «вдоль кромки мира» петрозаводчанин написал в истанграме. В плавание на арктической яхте по Северному ледовитому океану Виктор Симонов отправится с Николаем Литау через месяц.

«Мы будем посещать необитаемые места, насыщаться энергией первозданной природы, учиться управлять яхтой в Арктике под руководством профессионалов и мировых звёзд яхтенной индустрии. И это не просто переход на яхте. Это соприкосновение с историей и величайшими достижениями мира: именно эта яхта многократно совершила путешествие вокруг света, именно на ней устанавливались не раз мировые рекорды. А возможность пообщаться в реальных условиях и быть сопричастным к новым путешествиям и стать командой легендарного капитана Арктики — это как увидеть живого мамонта в природе», — пишет Виктор Симонов

Путешественник отмечает, что по длительности поездка составляет 2 недели.

«Ещё есть места, чтобы присоединиться к участию. Решайтесь!» — приглашает Виктор Симонов смельчаков, мечтающих покорить Северный Ледовитый океан.

Ранее сообщалось, организатор мировых гонок на собачьих упряжках в Карелии, известный путешественник-полярник Виктор Симонов потерял любимого пса Черкешу, который участвовал в экспедициях с Федором Конюховым.

фото: © Сергей Малых

Самолеты из Петрозаводска в Минеральные Воды будут летать два раза в неделю

Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на перелеты между Петрозаводском в Минеральными Водами.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, все рейсы будут выполняться с 14 июня по понедельникам и пятницам на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.

«Авиакомпания «РусЛайн», следуя своей стратегии соединения регионов прямым сообщением в обход Москвы и Санкт-Петербурга, открывает новый рейс. Данное направление позволит еще больше реализовать туристический потенциал обоих городов, а пассажиры смогут удобными прямыми рейсами добраться до стартовой точки для путешествий по Северному Кавказу и столицы одной из самых красивых республик России - Карелии», — комментирует заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Напомним, открыть авиасообщение с Минводами и Мурманском попросили жители республики в ходе ранее проведенного Минтрансом республики интернет-опроса.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Профильный комитет парламента Карелии рекомендовал назначить выборы нового депутатского корпуса на 19 сентября

Законодательное собрание республики рассмотрит вопрос о дате парламентских выборов на июньской сессии.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению Законодательного собрания Карелии рекомендовал 9 июня республиканскому парламенту назначить дату выборов его нового депутатского корпуса на 19 сентября. Как пояснила коллегам председатель комитета Анна Лопаткина, по действующему законодательству решение о назначении даты парламентских выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до голосования, т.е. не ранее 10 июня и не позднее 20 июня.

Ближайшая сессия Законодательного собрания Карелии состоится 18 июня, поэтому вопрос о назначении даты выборов будет включен в повестку дня этого заседания. Напомним, выборы нового республиканского парламента приурочены к Единому дню голосования в стране, которым в нынешнем году определено 19 сентября. В этот день россияне будут выбирать новую Государственную Думу.

фото: pixabay

Строители в Карелии пессимистично оценивают ситуацию в отрасли

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий, как бизнес оценивает свои перспективы, в строительной отрасли в Карелии во втором квартале составил минус 23%.

Это показатель, на сколько доля «пессимистов» превышает число «оптимистов» среди строителей.

Такие результаты были получены в ходе проведенного Карелиястатом опроса руководителей компаний. Объем портфеля заказов и планы производства «ниже нормального» оценили 52% строительных организаций Карелии. Общей экономической ситуацией в отрасли не удовлетворены 39% опрошенных. Как они оценивают перспективы отрасли, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».