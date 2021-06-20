Чем запомнился этот день

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Участок одной из улиц будет полностью перекрыт из-за реконструкции улицы Куйбышева, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В районе пересечения улицы Кирова – набережной Варкауса — Ленинградской улицы планируются работы по реконструкции улицы Куйбышева.

Начнется обустройство инженерных сетей и строительство кольцевого пересечения улиц Кирова, Ленинградская, Куйбышева и набережной Варкауса.

На отдельных участках дороги будет ограничен проезд и запрещена остановка машин.

С 20 июня в районе реконструкции дороги изменится схема движения транспорта:

Участок Озерного переулка от въезда на территорию ЖК «Аквамарин» до улицы Кирова будет полностью перекрыт. Ограничат въезд к жилому комплексу с набережной Варкауса.

Объехать участок можно будет следующим образом: Московская улица – Октябрьский проспект – Ленинградская улица.

Запретят остановку ТС:

- на Ленинградской улице от улицы Кирова до Октябрьского проспекта,

- на Октябрьском проспекте от Ленинградской до Московской улиц,

- на Московской улице от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса,

- на набережной Варкауса от Московской до Ленинградской улиц.

Этот проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса.

По прогнозам магистраль разгрузит улицу Кирова, улучшит транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами.

На участке планируется мост через реку Неглинку, разворотное кольцо в районе Ленинградской улицы, дополнительные остановочные пункты и светофоры.

фото: фото со страницы Владимира Любарского/

«Ковчег мира» появится в Петрозаводске в День города

Морской клуб «Полярный Одиссей» хочет установить в акватории Онежского озера в день города «Ковчег мира», сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский рассказал, что 19 июня посетил морской клуб «Полярный Одиссей» и поздравил его президента Виктора Дмитриева с 75-летием.

Во время встречи с главой города Виктор Дмитриев презентовал арт-объект «Ковчег мира», который морской клуб хочет установить в акватории Онежского озера в день города.

«Идея отличная, готов ее поддерживать и присутствовать на открытии. Только надо детально изучить возможность установки такого арт-объекта», - сказал Любарский.

Ранее сообщалось, что после посещения морского клуба родилась идея устроить в Карелии свои «Алые паруса» для отличников.

фото: паблик "Горожанин"

Залитый в керны битум плавится на жаре и прилипает к обуви жителей Петрозаводска

Петрозаводчане пожаловались, что испортили обувь из-за кернов на дорогах в городе.

В паблике «Горожанин» петрозаводчане оставляют фото испорченной обуви и возмущаются работой дорожников, заделавших отверстия от кернов материалом, который плавится на солнце и прилипает к обуви.

«А это точно единственный вариант заделки дырок в асфальте?» - негодуют петрозаводчане.

Факты попадания в неприятную ситуацию отмечены на улице Гоголя, 30 и на Антикайнена, напротив дома №19.

Ранее экс-чиновница сообщала, что чуть не убилась, когда попала каблуком в дырку от керна.

фото: паблик "Подслушано в Кеми"

В Карелии медведь посетил кладбище в родительскую субботу

В Кеми медведь ходит по кладбищу.

В паблике «Подслушано/ Кемь» сообщается, что 19 июня на кладбище в Кеми, которое находится на 6 км от города, ходил медведь.

В комментариях жители обвиняют посетителей кладбища в появлении медведя: «Давно уже всем сказано, что нельзя на кладбище нести жрачку, ни печенья, ни конфеты, ни крупу. Цветы и всё, нет же, наш народ тащит колбасу, водку наливает в рюмки и оставляет на могилах, засыпят всё пшеном - вот он и ходит поесть, лес вырубили, ягод ещё нет».

фото: Читатель "Столицы на Онего"

Зеленые птицы прилетели в Петрозаводск (ВИДЕО)

На пляж в Петрозаводске прилетели чайки изумрудного цвета.

В редакцию «Столицы на Онего» горожане прислали фото и видео, как на пляж в Песках прилетели зеленые птицы.

Где чайки приобрели такой изумрудный окрас, пока неизвестно.

фото: Фото Владимира Ларионова/ интернет-газета "Лицей"

В Петрозаводске умерла выдающийся филолог, известный преподаватель, потомок Пушкина Лидия Владимировна Савельева

Лидия Владимировна Савельева скончалась в ковид-центре Петрозаводска в 84 года.

Сегодня ночью, 20 июня, в петрозаводском госпитале ушла из жизни Лидия Владимировна Савельева, доктор филологических наук, прямой потомок Пушкина. Свой 84-й год рождения 7 июня она встретила в больнице, сообщает газета «Лицей».

Профессор Савельева известна в научном мире исследованиями по истории русского языка, палеославистике, лингвопоэтике. Она впервые дешифровали славянскую азбуку и интерпретировала ее как поэтический текст, писала об экологии языка, введя это понятие в науку, что высоко оценил Дмитрий Лихачев.

В Петрозаводск Лидия Савельева приехала с мужем Замиром Курбановичем Тарлановым после окончания филологического факультета Ленинградского университета и почти 50 лет проработала в Карельском педагогическом институте. Последние годы она работала над книгой воспоминаний.

Лидия Владимировна Савельева — прямой потомок Александра Пушкина. Его старший сын Александр Александрович был дедом Софьи Николаевны, бабушки Лидии Владимировны.

фото: Светлана Алсуфьева

Неизвестные загрязняют реку в Петрозаводске – Любарский будет разбираться

В реку Неглинку сливают неизвестные отходы, сообщила петрозаводчанка.

В соцсети горожанка Светлана обратилась к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой разобраться, что происходит с Неглинкой.

«Каждую неделю потоки химии по Неглинке сливаются в Онежское озеро», - сообщила петрозаводчанка и показала фото загрязненной реки.

Глава Петрозаводска мгновенно отреагировал, пообещав привлечь компетентные органы и разобраться с проблемой.

«Похоже на отходы производства по камнеобработке, а не на какую-то чистую химию. Будем проверять вместе с компетентными органами», - написал у себя на странице в социальной сети Любарский.

Демонтированный ларек-фургон по-наглому вернулся в микрорайон Петрозаводска (ВИДЕО)

Автоларек, который мэрия убрала с газона на улице Ровио, вернулся.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру», на котором запечатлено, как 19 июня в 10.37 автоларек в нарушение всех правил ПДД проезжает по пешеходному переходу на тротуар, а после паркуется на газоне, откуда ранее был убран.

Днем ранее, 18 июня, власти карельской столицы сообщили, что на Кукковке больше нет незаконного торгового объекта.

Председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Петрозаводска Евгений Перов сообщил, что властям удалось добиться удаления торгового фургона с улицы Ровио. Об этом он сообщил у себя в соцсети. Перов разместил фото улицы, на которой больше нет незаконного торгового объекта.



фото администрации Петрозаводска

фото: © Егор Алеев/ТАСС

В Карелии коронавирус забрал еще три жизни

Согласно официальным данным Минздрава республики, в Карелии от коронавируса скончались еще три человека.

В Карелии еще три человека стали жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщается в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Общее число погибших после заражения коронавирусом в Карелии достигло 599 человек с начала пандемии.

За сутки коронавирус обнаружен у 94 человек. Из них заболевших — 92 человек, средней тяжести — 44 человека, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — 0.

Ранее сообщалось, что власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости.

фото: instagram.com / lurje_best_manik

Подозрительный мужчина, на которого уже пожаловались в полицию, вновь замечен у детской площадки в Петрозаводске

В соцсети вновь сообщают о мужчине, на которого петрозаводчане уже пожаловались в полиции, когда он пытался увести двух маленьких девочек в детской площадки.

«Мамочки, в нашем районе Октябрьского проспекта ходит подозрительный молодой человек. На днях из его рук были буквально вырваны две 6-летние девочки, которых под предлогом поиграть, он увел с детской площадки на ул. Варкауса. Сегодня он был замечен на Ленинградской, ходил вокруг детской площадки, следил за гуляющими детьми. Предупредите своих деток! Сейчас с этим пытаются бороться, связываются с органами. Но пока это все затягивается, будьте внимательны», - написала горожанка 19 июня в 8 утра.

Ранее жители Петрозаводска сообщали в Сети, что подозрительный мужчина пытался увести двух детей с детской площадки.

Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место, но никого не обнаружили. На данный момент проводятся мероприятия по поиску очевидцев и самого подозреваемого.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков: «Непривитого сотрудника можно отстранить от работы»

Сотрудника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление об обязательной вакцинации, заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", - заявил Котяков журналистам в субботу, пишет «Интерфакс».

Он уточнил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

Министр сказал, что "решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов".

"Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - подчеркнул Котяков.

Он добавил, что "если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы".

Ранее Котяков заявил, что в трудовом законодательстве РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

Из-за осложнения ситуации по заболеваемости коронавирусом ряд регионов РФ ввели обязательную вакцинацию, в частности в Москве она введена для работающих в сфере услуг.

Напомним, что глава Карелии Артур Парфенчиков ввел паспорта коллективного иммунитета для организаций, где вакцинировано не менее 60% сотрудников, и пообещал таким предприятиям преференции в случае введения дополнительных ограничительных мер.

фото: © Минздрав Карелии

Глава Минздрава Карелии сказал теплые слова в адрес коллег в День медицинского работника

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поздравил коллег с профессиональным праздником. Дорогие коллеги!

Сегодня наш профессиональный праздник – День медицинского работника.

Как и год назад, мы отмечаем его в условиях пандемии COVID-19. Многие медицинские работники перенесли всю тяжесть инфекции на себе, некоторых уже нет с нами. Работа медиков не останавливается ни на минуту. Мы возобновили плановую помощь, активно проводим вакцинацию населения от COVID-19.

За этот год изменилось в лучшую сторону отношение жителей к работникам медицинских учреждений. Не проходит и дня, чтобы мы не получили положительных отзывов в адрес медиков.

Призываю вас к ещё большей ответственности к своему делу, к пациентоориентированности на всех этапах оказания медицинской помощи.

Сердечно поздравляю вас, дорогие коллеги, с нашим профессиональным праздником.

Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственность, чуткое и внимательное отношение к пациентам.

Желаю вам всегда оставаться верными высоким идеалам профессии. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В "Артеке", где также отдыхают дети из Карелии, зафиксировали коронавирус

Заболевших детей доставили на лечение в детскую инфекционную больницу Симферополя.

Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких детей, находящихся на отдыхе в Международном детском центре "Артек" в Крыму. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский, пишет ТАСС.

"В "Артеке", к сожалению, выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией <…> Небольшое количество детей. Всем оказана соответствующая помощь. Все дети в хорошем состоянии, нет тяжелых, пневмонии пока не выявлено, небольшие признаки заболевания по типу ОРВИ", - сказал замминистра.

Лясковский отметил, что Роспотребнадзор провел эпидрасследование, по результатам которого принято решение поместить контактных в обсерватор. "Если все отрицательно, все будут возвращены либо в "Артек", либо домой", - отметил представитель Минздрава.

Заразившиеся, по словам Лясковского, находятся на лечении в детской инфекционной больнице Симферополя, контактные - в санатории "Прибой" и больнице Армянска, где открыты койки для обсервации.

"Очень быстро отреагировали, Роспотребнадзор держит на контроле. Обследовали все помещения, проводится дезобработка силами сотрудников лагеря, пока все нормально", - сказал заместитель министра. Он отметил, что в случае если коронавирус не получит дальнейшего распространения, "Артек" продолжит принимать детей.

В свою очередь в пресс-службе "Артека" ТАСС сообщили, что текущая ситуация в детском центре на его работу не повлияла, он продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее талантливых школьников из Карелии приглашали побороться за путевку в «Артек».

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске дрифт-такси катают пассажиров по гоночной трассе картодрома (ФОТО и ВИДЕО)

Фестиваль "Sickest weckfest" проходит в эти выходные в Петрозаводске, участвуют как местные гонщики, так и гости из Санкт-Петербурга и других городов.

Как сообщает фотокорреспондент «Столицы на Онего», фестиваль проходит на Кукковке на картоброме, зрителей много, на входе всех проверяют на наличие масок (если нет - бесплатно дают маску) и напоминают о масочном режиме на территории фестиваля.

Вход на территорию бесплатный.

Помимо гонок там можно купить хотдоги, квас и пиццу, посмотреть на выставку машин (а за отдельные деньги - и пройти в специальную зону, где можно сфотографироваться с участниками заезда - машинами и гонщиками), послушать диджеев.

«Самое интересное развлечение - дрифт-такси - на человека надевают шлем, сажают в пассажирское кресло и провозят по той же самой трассе, на которой идут соревнования», - поделился впечатлениями наш фотокорреспондент.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Тополиный пух накрыл Петрозаводск (ФОТО и ВИДЕО)

Тополиный пух в июнькую жару запечатлел фотограф «Столицы на Онего»

На углу улиц Правды и Калинина в Петрозаводске летает тополиный пух

"Вниз по улице Правды всё успыпано тополиным пухом. Пух на земле, пух в воздухе, пух разлетается из-под колес машин, лежит на газонах и лезет в нос людям", - поделился впечатлениями фотограф Николай Смирнов.

фото: ГИБДД Карелии

В Карелии юный водитель уронил автомобиль в кювет – пострадали два человека

В Медвежьегорском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 18 июня, в 20.10 в Медвежьегорском районе, 613 км федеральной автодороги Вологда - Медвежьегорск - автомобильная дорога Р-21 "Кола", произошло ДТП.

Как стало известно сотрудникам ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля Datsun On-Do, двигаясь в направлении Медвежьегорска, опрокинулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека - 21-летний водитель и его 39-летний пассажир.

фото: pixabay

«Самая благородная на свете профессия»: Глава Карелии поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

В День медицинского работника Артур Парфенчиков поблагодарил врачей, медсестер, фельдшеров за милосердие и самоотверженность, за доброе сердце и чуткость.

«Мы никогда не устанем благодарить наших врачей, медсестер, фельдшеров за милосердие и самоотверженность, за доброе сердце и чуткость, которые помогают пациентам в самые трудные минуты, - написал глава Карелии на своей странице в соцсети - Уважаемые медицинские работники! У вас самая благородная на свете профессия, вы помогаете сохранить нам здоровье и спасаете жизни. Примите искренние поздравления с вашим праздником и пожелания счастья, благополучия, семейного тепла и, конечно, крепкого здоровья!»

фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

С начала недели столбики термометров будут продолжать «ползти» вверх до +35

Раскаленный воздух с Иранского нагорья принес аномальную жару, в том числе и в Карелию.

Антициклон принесет аномальную жару значительной части европейской России. По его западной периферии в Центр России начнет поступать раскаленный воздух с Иранского нагорья. Положительная аномалия температуры от юга Центрального района до Белого моря может составлять 6-8, в отдельные дни местами до 10-12 градусов, сообщают «Метеоновости».

С начала недели столбики термометров будут продолжать «ползти» вверх и со вторника днем уже ожидается 30-35 градусов тепла. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Карелии. В понедельник, вторник и среду в республике столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов.

Специалисты отмечают, что духота и перегрев особенно плохо переносятся в городских условиях, где заметно снижено содержание кислорода в воздухе. Создаются условия погодной гипоксии, которую особенно плохо переносят люди с сердечно-сосудистыми патологиями, особенно уязвимы пожилые люди и дети, лица с ишемической болезнью сердца, эндокринными нарушениями, а также перенесшие в недавнем прошлом серьезные заболевания органов дыхания, осложненные кислородной недостаточностью, особенно при несостоятельности механизмов термоадаптации.

Им рекомендуется реже выходить на улицу, особенно в околополуденные часы, свести к минимуму пребывание на солнце, соблюдать назначенные врачом лечебные мероприятия, соблюдать питьевой режим — это вода минеральная без газа, морсы, зеленый чай, травяные настойки, чаще принимать контрастный душ.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: УТОНУВШИЕ В ОЗЕРЕ, КОРОНАВИРУС ЛЮТУЕТ И ВВЕДЕНИЕ ПАСПОРТОВ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Петрозаводске утонули трое подростков, а в Медвежьегорске целая семья с маленькими детьми

Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней.

Вечером 11 июня на пляже в районе улицы Береговая в Петрозаводске пропали трое подростков, которые ушли купаться и не вернулись на берег. Погибли одноклассники, выпускники девятого класса школы № 38. Как рассказал их друг, один из подростков начал тонуть, а двое других попытались его спасти.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере.

Спасатели опубликовали фото с места трагедии на озере, где утонула целая семья

В акватории озера Кумчозеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Погибших родителей подняли со дна 16 июня, их нашли в трестах метрах от места, где перевернулась лодка.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков отступил от правил и предоставил оперативные данные о числе смертей от коронавируса за минувшие сутки: скончались девять человек.

«Это не дискриминация»: учреждениям и организациям в Карелии будут выдавать паспорта коллективного иммунитета

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о выдаче паспортов коллективного иммунитета организациям, где вакцинированы более 60% сотрудников.

Актуально

Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Руководитель республики Артур Парфенчиков ввел дополнительные противоэпидемические меры.

Власти Карелии запретили собирать на массовых мероприятиях более 50 человек

Министерство образования и спорта Карелии объявило о запрете массовых мероприятий в закрытых помещениях с численностью участников более 50 человек.

Полиция накажет трех жителей Карелии за распространение в соцсетях ложной информации о коронавирусе

Трех жителей Карелии ждет наказание за то, что они разместили в соцсетях ложную информацию о негативном влиянии прививок от коронавируса, сообщили в правительстве Карелии.

Бывает

Ветер сорвал часть кровли с павильона «Бесовы следки» в Карелии (ФОТОФАКТ)

Новый павильон над самой знаменитой группой беломорских петроглифов открыт в мае с участием заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.

«Проект проблемный»: мэр Петрозаводска прокомментировал вырубку деревьев на улице Куйбышева

Владимир Любарский прокомментировал ситуацию с вырубкой деревьев в центре Петрозаводска, на которую пожаловались горожане.

Погода в Петрозаводске сегодня, 20 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +20 …+29 3 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 48% день Ясно, +29 …+30 5 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 34% вечер Ясно, +21 …+30 4 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 45% ночь Ясно, +18 …+21 2 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 65%

фото: pixabay

Федеральные СМИ сообщили, что и в каких регионах теперь нельзя без справки о прививке, в том числе в Карелии

Из-за роста заболеваемости COVID регионы стали вводить обязательную вакцинацию.

При этом начинают появляться ограничения для тех, кто прививку не сделал. Где появились «бесковидные зоны» и какие сферы они затронут — разбирался РБК.

Москва

- Получить плановую медицинскую помощь в больницах можно будет только после вакцинации. Это требование не распространяется на страдающих рядом болезней (онкология, гематология), а также на тех, у кого есть противопоказания.

- Посетить некоторые столичные рестораны в ночное время смогут только получившие прививку. Известно, что в эксперименте с «ковид-свободными ресторанами» примут участие сначала три заведения.

- Прийти на личный прием к мировым судьям смогут только привитые от COVID-19.

- Ректоры столичных вузов рекомендовали пускать на очные занятия в новом учебном году только привитых студентов. Также предоставить можно справку о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

Санкт-Петербург

Власти обязали госучреждения вакцинировать 65% сотрудников. На мероприятия численностью более 75 человек разрешили пускать только с отрицательным тестом на COVID, лимит по числу посетителей — 500. Вузам рекомендовано стимулировать студентов к вакцинации.

Ленинградская область

Принять участие в массовых мероприятиях в так называемых красных зонах региона (туда входят Тихвинский, Гатчинский, Сланцевский, Выборгский, Приозерский, Всеволожский, Лодейнопольский районы и город Сосновый Бор) возможно только для вакцинированных. У всех участников должны быть на руках справки о полной вакцинации или отрицательный тест, который был сделан максимум трое суток назад.

Калининградская область

Принимать участие в «деловых мероприятиях» можно только привившимся или людям с отрицательным тестом на COVID-19. Для таких мероприятий установлено ограничение — не больше 150 человек.

Карелия

- Для карельских сотрудников органов исполнительной власти введен особый режим работы. В кабинете может находиться только один не переболевший и не вакцинированный работник.

- На массовые мероприятия «предлагается допускать» при наличии справки об отрицательном анализе на COVID-19.

Севастополь

Справки потребуются и для туристов, приезжающих в Севастополь. С таким предложением выступил глава региона Михаил Развожаев. По его инициативе без сертификата или документа о перенесенном заболевании нельзя будет остановиться в гостиницах.

В Севастополе в ближайшее время введут ряд ограничительных мер, касающихся публичных мероприятий, работы общепита и туристического сектора, сообщил губернатор. Если они не помогут улучшить ситуацию, в регионе могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных групп, сказал 19 июня глава города Михаил Развожаев.

Каки ограничения введены для Тульской области, Башкирии, Нижегородской области, Ивановской области, Хабаровском крае, Сахалине, читайте здесь.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного 56-летнего водителя достали из-за руля в районе Карелии

В Прионежском районе инспекторы ДПС остановили пьяного водителя за рулем иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе сотрудники ГИБДД отстранили от управления автомобилем Hyundai 56-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения прибор показал 1.27 промилле.

В отношении нарушителя составлены административные материалы, ему грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

фото: © REUTERS/Ilya Naymushin

Продавец сетевого магазина в Петрозаводске перевел мошенникам все наличные из сейфа

Мошенник представился продавцу сетевого магазина учредителем и попросил перевести все деньги, что есть в сейфе, для закупки нового оборудования, сообщили в МВД Карелии.

В минувшие выходные продавцу одного из сетевых магазинов поступил звонок от неизвестного. Представившись учредителем данной торговой сети, мужчина поинтересовался, сколько денег находится в сейфе. После, под предлогом необходимости закупки нового оборудования, звонивший потребовал работника перевести ему всю наличность, что тот и сделал - через банкомат отправил 24 тысячи рублей на продиктованный собеседником номер телефона.

Только на следующий день сотрудник решил рассказать о произошедшем своему непосредственному руководителю, который и обратился с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка.

Аналогичный случай произошел еще в одном торговом заведении города. Неизвестный позвонил продавцу и представился заместителем директора. Уточнив, сколько денег находится в кассе, он попросил перевести их на его счет. Женщина оказалась бдительной: прекратила разговор и решила прояснить ситуацию у своего начальника. Тот опроверг информацию и обратился с заявлением в полицию. Ущерб мог составить 23 тысячи рублей.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Аномальная жара +33 градуса сохранится в Карелии в понедельник

О погоде на 21 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 21 июня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем +30, +32°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также будет переменная облачность. По северным районам кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью +14, +19°С, на севере +10, +15°С, днем +28, +33°С, на севере местами +20, +25°С.

фото: Элиссан Шандалович/Заксобрание Карелии

Шандалович о медработниках: Никакая «умная машина» не способна заменить человеческое сострадание, милосердие и гуманизм

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил медицинских работников республики с профессиональным праздником.

Дорогие друзья, дорогие коллеги! Сегодня наша страна отмечает один из самых дорогих моему сердцу праздников - День медицинского работника.

Пожалуй, вряд ли кто усомнится в том, что врачевание было и остается самым трудным и самым благородным делом. Очень непросто каждый день делить с людьми их боль и при этом вселять надежду и оптимизм. Да, современная медицина благодаря высоким технологиям и научным разработкам позволяет врачам буквально творить чудеса, но никакая « умная машина» не способна заменить человеческое сострадание, милосердие и гуманизм.

Сегодня пандемия коронавируса продолжает весь мир испытывать на прочность. И все то, с чем столкнулись, что пережили медицинские работники, невозможно описать словами. Но, несмотря ни на что, вы показали людям, к какой безграничной самоотдаче вы готовы, борясь за жизнь человека до последней капли своих сил.

От всей души хочу поздравить вас, дорогие друзья, с профессиональным праздником! Вы заслужили самую высокую оценку и признательность за возвращенное здоровье и спасенные жизни! - отмечается в поздравлении на странице спикера в соцсети "ВКонтакте".

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Жители Карелии добровольно принесли в Росгвардию 17 стволов

С 10 по 18 сотрудники Росгвардии провели 59 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщили в ведомстве.

Проверку сохранности оружия и патронов проводили сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии.

В результате проверки составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.

Граждане добровольно сдали 17 единиц оружия.

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Израиль откроет границы для туристов, но не для всех

Иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля, сообщило министерство иностранных дел страны.

"Как сообщила сегодня министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед, начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима", - говорится в сообщении министерства иностранных дел, пишут РИА Новости.

Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, а также утверждённых вакцин будет опубликован дополнительно.

Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.