Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © pixabay

Непогода идет в Карелию

В ближайшие сутки на республику обрушатся сильные дожди и ветер.

Как рассказали «Столице на Онего» в карельском Гидрометцентре, в ближайшие сутки преимущественно по западным, ночью по юго-западным, а днем по северо-западным районам ожидаются очень сильные дожди.

«Непогода придет в первой половине ночи 3 августа. Выходит юго-западный циклон, через западные районы он будет смещаться на север. Он принесет очень сильные осадки. Возможны грозы. Ветер усилится до 15-ти, местами 20-ти, метров в секунду», — пояснили в карельском Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, на 4 августа еще по северным районам местами ожидаются сильные дожди. А 5 августа на всей территории республики осадков уже не предвидится.

«Жары не будет. Но воздух прогреется до 15-20 градусов. Антициклон установится на несколько дней. Для августа будет комфортная погода», — отметили специалисты Гидрометцентра.

фото: © «Столица на Онего»

Сегодня в Карелии горит 9823 гектара леса

Сводку о лесопожарной обстановке на 2 августа дали в правительстве Карелии.

На 2 августа на 10.00 в Карелии действуют 5 лесных пожаров на площади 9823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 пожаров локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено.

Суоярвский район

Лесной пожар в квартале 156 Вешкельского лесничества (750 га), пожар перешел с территории Пряжинского района 16.07.2021 (с квартала 68 Сяпсинского лесничества). Всего на пожаре работают 31 человек и 4 единицы техники, 30 июля пожар локализован на площади 750 га. Проводится окарауливание.

Пряжинский район

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 102 Сяпсинского лесничества на площади 3300 га (300 га – выгорело болото). Обнаружен 11 июля. Привлечены к тушению пожара 32 человека и 2 единицы техники. 30 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 130 Сяпсинского лесничества на площади 4973 га (965 га – выгорело болото). Обнаружен 15 июля. Привлечены к тушению пожара 33 человека и 3 единицы техники. Проводится окарауливание. На 27 июля пожар локализован.

Лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 4 Сяпсинского лесничества (авиационная зона) на площади 700 га. Обнаружен 16 июля Привлечены к тушению пожара 23 человека и 3 единицы техники. 23 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Муезерский район

Крупный лесной пожар действует в квартале 9 Ругозерского лесничества. Площадь 100 га (30 га – выгорело болото). Обнаружен 13 июля. Работают на пожаре 5 человек. На вечер 23 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Ранее Парфенчиков снял режим ЧС в Карелии из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами.

фото: © «Столица на Онего»

Подростка госпитализировали с пешеходного перехода в Петрозаводске – он ничего не помнит

В Петрозаводске на улице Муезерской произошел несчастный случай с 15-летним подростком.

Как сообщил сегодня на городской планерке директор ЕДДС Петрозаводска Вадим Измайлов, 26 июля в 9.55 на улице Муезерской, в районе дома № 148, произошел несчастный случай с ребенком 2006 года рождения.

«Подросток пострадал на пешеходном переходе, ничего не помнит, госпитализирован», — сообщил Измайлов.

В ГИБДД Петрозаводска ДТП на пешеходном переходе на улице Муезерской, в районе дома № 148, зарегистрировано как неучетное, то есть пострадавших не было.

На данный момент проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

фото: © «Столица на Онего»

Глава Петрозаводска рассказал, как служил в ВДВ

Владимир Любарский сегодня отмечает День ВДВ.

На своей странице в соцсети Любарский написал, что сегодня, 2 августа, праздник тех, кто служил в воздушно-десантных войсках.

«В 1986 году меня распределили именно в это подразделение Советской армии. Сначала проходил службу в учебке в Литве, а затем перевели в 11 отдельный десантно-штурмовой батальон в город Могоча Читинской области, Забайкальский военный округ. Это были непростые два года, многому научившие», — признался глава города.

Также Владимир Любарский вспомнил, что учебная часть была в Гайжюнае, где снимался легендарный фильм «В зоне особого внимания» с Борисом Галкиным в главной роли.

«В начале фильма есть сцена, где беглые заключенные покупают водку в магазине — мимо этого магазина мы бегали на зарядку», — рассказал Любарский.

В Петрозаводске традиционно чествуют десантников в парках Мира и Лес Победы, где установлен целый комплекс мемориалов, посвященный ВДВ: памятник командующему Воздушно-десантными войсками СССР Герою Советского Союза Василию Маргелову, памятник боевой машине-десанта БМД-1, мемориал «Черный тюльпан», посвященный воинам-афганцам, памятник «Защитнику Отечества» и другие.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

На одном из оживленных перекрестков Петрозаводска изменилось движение транспорта

Об изменении схемы движения на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Ленинградской рассказали в городской Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Петрозаводска предупредила об изменении движения на перекрестке улицы Ленинградской и Октябрьского проспекта.

На улице Ленинградской со стороны набережной Варкауса теперь можно поворачивать направо, на проспект Октябрьский, из крайней правой и средней полосы.

На Октябрьском проспекте при движении в сторону центра повернуть налево, на улицу Ленинградскую, можно из крайней левой и средней полосы.

фото: © кадр из видео

Водитель внедорожника чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На проспекте Александра Невского ребенок, переходивший дорогу на разрешающий сигнал светофора, чуть не стал жертвой ДТП.

Камера наружного наблюдения компании «Сампо.ру» запечатлела, как сегодня днем, 2 августа в 12.30, на проспекте Александра Невского автомобиль, выехавший на перекресток за трактором, пересекал пешеходный переход уже на запрещающий сигнал светофора.

В этот же момент на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора вышел ребенок, который чуть не угодил под колеса внедорожника.

Видео опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: © freepik

Главарь банды воров пойдет под суд в Петрозаводске

Дело организатора преступной группировки, занимавшейся кражами на территории Карелии, будет рассмотрено в особом порядке, сообщили в прокуратуре республики.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора преступной группы, обвиняемого в совершении 11 краж.

По версии следствия, обвиняемый в период 2019–2020 годов создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся кражами из гаражей и подсобных помещений в Петрозаводске, Пряжинском и Кондопожском районах.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 1 миллиона рублей.

Преступники похищали главным образом лодочные моторы и рабочий инструмент, которые впоследствии продавали по сниженной цене. Часть похищенного имущества была изъята в ходе предварительного следствия и возвращена законным владельцам.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу в особом порядке, поскольку обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование уголовного дела в отношении остальных пятерых участников организованной преступной группы продолжается.

Напомним, в начале 2021 полицейские установили банду воров из 6 человек, совершившую 22 кражи общим ущербом в полтора миллиона рублей.

фото: правительство Карелии

В Карелии монахи назвали причину пожара на острове, где расположен скит Валаамского монастыря

Пожар на острове Путсаари, где расположен один из 17 скитов Валаамского монастыря, локализован.

Как сообщается на сайте Валаамского монастыря, на острове Путсаари продолжается пожар, на нем находится отдаленный от Центральной усадьбы Сергиевский скит. Площадь пожара - свыше одного гектара, на место происшествия направлены пожарные с мотопомпами и вертолет Ми-8.

Пожар на острове Путсаари, где расположен один из 17 скитов Валаамского монастыря, не угрожает остальным постройкам обители, сообщил эконом монастыря монах Ефрем.

Путсаари - остров на северо-западе Ладожского озера, на нем расположен Сергиевский скит Валаамского монастыря.

Центральная усадьба обители, где находятся Спасо-Преображенский собор и основные монастырские постройки, а также остальные скиты, находятся на Валаамском архипелаге, на расстоянии около 19 километров по Ладоге от острова Путсаари.

По словам монаха Ефрема, сейчас на острове работает МЧС и добровольная пожарная дружина, которая состоит из братии и сотрудников монастыря.

"Тушить пожар там непросто, рельеф местности сложный, да и на машине на остров не подъехать - используются помпы, работает авиация МЧС. Мы, конечно, не ждем, пока огонь подойдет к скиту, стараемся потушить сразу", - рассказал эконом.

Он уточнил, что пожар начался на удаленной, необжитой части острова Путсаари.

"Там останавливаются туристы, приезжают на лодках и катерах, возможно, из-за них и случился пожар. А на архипелаге у нас следят за сохранением лесов, мы осуществляем надзор, не разрешаем туристам останавливаться нигде, кроме определенных для этого мест. А на Путсаари такой контроль осуществить сложно", - заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар на острове, где расположен скит Валаамского монастыря.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Петрозаводске

В центре столицы Карелии автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

ДТП произошло первого августа, в воскресенье, в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция.

На улице Гоголя, 12 в 18:45 водитель автомобиля «Kia Rio» наехал на 25-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы.

Ранее сообщалось, что в поселке Карелии автомобилист сбил пешехода с мопедом и уехал с места ДТП.

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

Еще три жителя Карелии стали жертвами коронавируса за последние сутки

Общее число жертв коронавируса в республике увеличилось до 728 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 2 августа, за сутки коронавирус был выявлен у 155 жителей республики, из них 154 не были привиты. Заболели также 154 человека, в состоянии средней тяжести находятся 21 пациент, 6 тяжелых, больных, госпитализированных в крайне тяжелом состоянии (на ИВЛ), — нет.

В ковид-центрах проходят лечение 774 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 56 300 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 728 человек.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52 712 человек.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Жители Петрозаводска, оказывающие туристические услуги нелегально, не спешат выходить из тени

Даже в низкий туристический сезон количество предложений по сдаче жилья и гостевых домов в наем исчисляется в столице Карелии сотнями.

Администрация Петрозаводска попыталась в начале августа оценить, как идет в карельской столице легализация лиц, оказывающих услуги в сфере туризма, или, как принято говорить, «серого туризма». Напомним, в эту сферу попадают как сдача в наем туристам городских квартир и загородных гостевых домов, так и услуги экскурсоводов, перевозка отдыхающих и даже прокат лодок и предоставление бань.

Как сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник отдела оперативного контроля городской инспекции Федеральной налоговой службы Ирина Лебедева, сейчас фискальным органам известны лишь 86 адресов на территории Петрозаводска, где туристический бизнес ведется официально. Речь идет о 37 юридических лицах, 20 индивидуальных предпринимателях и 11 самозанятых гражданах. Однако достаточно взглянуть на популярные российские и международные интернет-сервисы, предлагающие бронирование жилья и гостевых домов, чтобы увидеть реальный масштаб «серого туризма» в столице Карелии. Даже в низкий туристический сезон количество предложений таких услуг исчисляется сотнями.

Читайте подробнее в статье «Налоговики оказались бессильны перед «серым туризмом».

фото: © ИТАР-ТАСС / Юрий Белинский

В Петрозаводске у пьяной матери чуть не выпал ребенок в подгузнике из окна 4 этажа

Полицейские спасли ребенка в подгузнике, который чуть не выпал из окна 4 этажа на Перевалке.

Сегодня на очередной планерке в администрации Петрозаводска директор ЕДДС Вадим Измайлов сообщил, что 28 июля в 18.53 в доме на улице Архипова в окне 4 этажа был обнаружен ребенок в подгузнике.

Оперативные службы выехали на место происшествия.

«В квартире находились два малолетних ребенка и их мать в алкогольном опьянении. Оперативные службы доставили детей в Детскую республиканскую больницу по социальным показаниям», — сказал Измайлов.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/aparfenchikov

Людей и технику уводят с мест лесных пожаров в Карелии

Оперативную сводку о ситуации с лесными пожарами дало Минприроды Карелии.

По данным ведомства на 1 августа на 22.00, в Карелии существует 297 пожаров, но действующих нет, пять локализованы.

Борются с огнем 124 человек, ранее огнеборцев было 140, в помощь им дано 10 единиц техники, сутками ранее ее было 14.

По данным правительства Карелии, на 1 августа на 10.00 в республике действуют 6 лесных пожаров на площади 11223 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 6 пожаров локализованы. Все пожары окарауливают.

Напомним, 30 июля Артур Парфенчиков снял режим ЧС в Карелии из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами.

фото: © freepic

Ушел из жизни ветеран карельской журналистики Виктор Макаров

Виктор Григорьевич Макаров последние месяцы боролся с болезнью, которая оказалась сильнее.

Ушел из жизни наш коллега, ветеран карельской журналистики Виктор Григорьевич Макаров. Болезнь, с которой он боролся последние месяцы, оказалась сильнее.

Виктор Григорьевич работал в разных изданиях — в газетах «Северный Курьер», «Карелия», «Oma Mua». Много ездил по Карелии. Всегда был неравнодушен к чужой боли. Его труд не был отмечен высокими наградами, но на таких «рабочих лошадках», говорят его коллеги, и держится любая редакция.

Союз журналистов Карелии соболезнует семье и близким Виктора Григорьевича.

Прощание с Виктором Макаровым состоится в среду, 4 августа, в 12.30 на улице Вольной, 4.

«Голубые береты» отмечают 91-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск

Днём рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек для выполнения тактической задачи.

В Петрозаводске торжественное мероприятие состоялось в парке Мира у мемориала прославленного генерала Василия Маргелова.

С приветственным словом к десантникам обратилась депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко:

«Это важная традиция каждый год 2 августа отмечать знаменательный праздник. Действительно — никто, кроме вас! Потому что десантники самые сильные, самые смелые, самые отважные, самые профессиональные. А главное, патриоты, независимо от того, находятся ли сейчас на службе или уже отслужили. С праздником вас, с 91-й годовщиной. Никто кроме вас!»

На мероприятии традиционно прозвучала главная песня десантников «Расплескалась синева», после чего гости и участники праздника возложили цветы к памятнику генерала Маргелова.

В честь покровителя десантников в храме Ильи Пророка состоялось богослужение. Торжественную службу вёл митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

На торжественном мероприятии Совета матерей, погибших воинов локальных войск выступила Анна Генриховна Калинина, мама героя Российской Федерации капитана Калинина. Мужественная женщина сказала проникновенные слова:

«Милые женщины, берегите ваших мальчиков, мужей, мужчин. Они у нас очень сильные и в тоже время хрупкие. Они не умеют плакать, держат всё в себе. Прошло много времени со дня гибели наших детей, они от нас не уходят, но они к нам и не придут. Они навсегда остались молодыми. Сейчас наши герои живут в детях и внуках. Низкий материнский поклон всем ребятам, которые прошли эти войны».

По видеосвязи с участниками мероприятия связался заместитель Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев, который выразил слова благодарности мамам героев.

фото: © Олония

Сегодня стартовало молочное предложение «Олонии»

Новое молочное предложение «Олонии» было разработано с учетом опросов и пожеланий жителей Карелии, которые указали, что при выборе молочных продуктов их прежде всего интересуют натуральность, свежесть и низкие цены.

Основой молочного предложения является продукция Олонецкого молочного комбината, который находится на Олонецкой равнине с уникальными климатическими условиями, благоприятными для сельского хозяйства. Продукция изготавливается из натурального свежего молока и каждое утро поступает в торговые точки «Олонии».

Цены на основные молочные продукты стали значительно ниже. Пакет молока теперь стоит 46 рублей, кефир — 53 рубля, пачка творога (200 г) — 49 рублей, а пакет сметаны (500 г) — 69 рублей. Такие цены не могут не радовать.

фото: © Администрация Петрозаводска

Шины, мангалы и телевизор вынесли с берега Онежского озера под Петрозаводском (ФОТО)

Участники субботника собрали в парке Савин Наволок 50 мешков мусора, сообщили в администрации столицы Карелии.

В минувшую пятницу, 30 июля, в парке Савин Наволок состоялся очередной субботник. Мероприятие прошло в рамках ежегодных акций «Чистый Петрозаводск» и «Вода России». Специалисты администрации и местные жители вместе расчистили берег Онежского озера. Общими усилиями в парке собрали 50 мешков мусора. На побережье нашли различные бытовые отходы, автомобильные шины, мангалы и даже старый телевизор.

Традиционные акции «Чистый Петрозаводск» и «Выходные в любимом парке» планируют возобновить к началу осени. Сейчас специалисты администрации составляют перечень территорий для будущих субботников и принимают заявки от горожан. Их можно направлять на адрес электронной почты: anna.kashnikova@petrozavodsk-mo.ru. В письме следует указать контактное лицо, телефон для связи, территорию, которую планируется очистить от мусора, а также отметить необходимость предоставления мешков и перчаток.

Ранее участники экологической акции собрали 33 кубометра мусора с берега Онежского озера.

фото: © pixabay

МЧС предупреждает: на Карелию надвигаются сильный дождь и ветер

Непогода придет в Карелию 3 августа, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, в течение суток 3 августа ночью по юго-западным, западным, днем по западным, северо-западным районам Карелии ожидается очень сильный дождь.

Под действие опасного явления могут попасть семь муниципалитетов: Костомукша, Калевальский, Лахденпохский, Лоухский, Муезерский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Также, по информации карельского Гидрометцентра, 3 августа, начиная с западных районов, на территории Карелии ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся республика.

Чтобы не стать жертвой непогоды, необходимо:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © Архив ТАСС

Молодой житель Петрозаводска проломил своей матери череп на день рождения

Мужчину будут судить за причинение тяжкого вреда здоровью матери, сообщили в прокуратуре Петрозаводска.

Заместитель прокурора Петрозаводска Рашид Бескембиров 30 июля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 30-летнего местного жителя Владимира. Предварительное следствие городской полиции обвиняет его в причинении тяжкого вреда здоровью собственной матери. О случившемся «Столице на Онего» рассказал старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев.

"В День Победы 9 мая сын с матерью отмечали ее 59-летний день рождения, - сообщил Олег Беляев. - Оба выпили, после чего мать заснула прямо за столом. Вероятно, это разозлило мужчину, и он руками и ногами жестоко избил мать. В результате жестокого избиения женщина получила тяжелые травмы. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом основания черепа, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью".

В результате, по информации Олега Беляева, день рождения для женщины закончился в больнице, где она находится до сих пор. А ее ранее судимый за кражу сын был задержан и арестован вначале на 2 месяца. А на днях, сообщил Олег Беляев, городской суд продлил содержание Владимира под стражей до 31 августа. Скоро его уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

фото: © Богдан Руденко / Минобороны России

В Карелии военные летчики ищут лесные пожары

Экипажи истребительной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа проводят мониторинг пожароопасной обстановки в ходе проведения тренировочных полётов.

Экипажи сверхманёвренных истребителей Су-35С, проходя по маршруту, ищут очаги возгорания в Медвежьегорском, Кондопожском, Пряжинском и Прионежском районах. При обнаружении очагов их координаты по оперативной линии сообщаются в штаб по ликвидации пожаров. Высота полёта истребителей составляет 1000-1500 метров, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В результате работы экипажей армейской авиации ЗВО на очаги возгорания всего сброшено более 450 тонн воды. В ходе ликвидации последствий лесных пожаров уже удалось локализовать распространение огня в районе населенных пунктов Настенъярви, Кудама и Кажма.

К тушению пожаров в Карелии также привлечено более 100 военнослужащих Ленинградской армии ВВС и ПВО, более 20 единиц специальной техники.

Напомним, на 2 августа на 10.00 в Карелии действуют 5 лесных пожаров на площади 9823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 пожаров локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено.

фото: кадр из видео

Иномарка протаранила дорожный знак в одном из районов Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Промышленная две иномарки не поделили перекресток с изменившейся схемой движения.

Авария с участием автомобиля Mersedes произошла 1 августа в 16.31 вечера на перекрестке улиц Промышленной и Коммунистов. Видео появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобиль марки Mercedes-Benz ехал по улице Коммунистов в сторону проспекта Александра Невского. В момент прохождения им перекрестка улиц Коммунистов и Промышленная траекторию движения ему пересекла другая иномарка, после чего водитель Mersedes врезался в дорожный знак и ограждение на улице Промышленная.

Аварию зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Напомним, схема движения на улице Коммунистов была временно изменена из-за реконструкции водопровода.

фото: © Татьяна Кузьмина

Байкеры покатали онкобольных и врачей по улицам Петрозаводска (ФОТО)

В Петрозаводске прошел мотопробег «Достучаться до небес», посвященный жителям Карелии, которые борются с онкологией.

В конце июля в Петрозаводске Карельское отделение мотоклуба «Ночные Волки» и Благотворительный фонд им. Арины Тубис организовали и провели мотопробег «Достучаться до небес». Мероприятие было посвящено жителям Карелии, которые борются с онкологией, и в память о людях, которые умерли от этого заболевания. Он был задуман как объединяющая и жизнеутверждающая встреча понимающих людей, способных на сострадание и поддержку, знающих цену жизни и не сдающихся, отметили организаторы мотопробега.



© Татьяна Кузьмина

Идейным вдохновителем мероприятия стала автономная некоммерческая организация «ОнкоЛига» из Санкт-Петербурга. Она много лет таким образом поддерживала онкопациентов и их родственников и передала эстафету Петрозаводску.



© Татьяна Кузьмина



© Татьяна Кузьмина

Десятки мотоциклистов вместе с онкопациентами, врачами-онкологами, родителями детей, которые борются с болезнью, проехали по улицам Петрозаводска, а затем отправились в гарнизон Бесовец к церкви Илии Пророка. После молебена участники мотопробега посадили деревья вокруг церкви, как символ человеческой и духовной поддержки в борьбе с недугом.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Финляндии почтут память финнов, расстрелянных в Сандармохе

Траурная церемония приурочена к очередной годовщине начала Большого террора в Советском Союзе.

В Финляндии почтут память финнов, расстрелянных в конце 30-х годов прошлого столетия в урочище Сандармох в окрестностях карельского города Медвежьегорска. Имена жертв сталинских репрессий зачитают на траурной церемонии, которая пройдет 5 августа в лютеранском храме на улице Турунлиннантие в Хельсинки.

Проведение церемонии приурочено к очередной годовщине начала Большого террора в Советском Союзе. В этот период в 1937-1938 годах только в Сандармохе, где 5 августа состоится традиционный День памяти, сотрудники НКВД расстреляли около тысячи финнов.

фото: © Instagram vladislavlarin87

Смотрите ли вы Олимпиаду, которая проходит сейчас в Токио? (ОПРОС)

Сегодня в копилке российских спортсменов, выступающих на Олимпийских играх в Токио, 12 золотых, 21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

Одну из медалей высшего достоинства завоевал спортсмен из Карелии — тхэквондист Владислав Ларин. Он принес седьмое «золото» сборной России на Олимпиаде в Японии.

Также на Олимпиаде работает уроженец Петрозаводска, который комментирует баскетбольные матчи.

Уже на предстоящих выходных мы сможем увидеть выступление воспитанницы Спортшколы олимпийского резерва № 1 Анастасии Максимовой, уроженки Петрозаводска, в составе сборной по художественной гимнастике.

А вы смотрите Олимпиаду, которая проходит сейчас в Токио?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Двое детей пострадали в аварии после столкновения машины с деревом в Карелии

Машина улетела в кювет и врезалась в дерево: в аварии травмированы дети.

ДТП произошло первого августа, в воскресенье, в Олонце, сообщает Госавтоинспекция.

На улице Карла Либкнехта, 16 в 18:27 водитель автомобиля «Citroën C1» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП пострадали 5-летняя девочка и 11-летний мальчик.

Ранее сообщалось, что девушка попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе в Петрозаводске.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Пожилой водитель травмирован после ДТП на трассе «Кола» в Карелии

На федеральной трассе «Кола» произошла авария, в которой получил травмы водитель.

ДТП произошло первого августа, в воскресенье, в Лоухском районе на 1020 км. + 610 м. федеральной автодороги «Кола». Об этом информирует Госавтоинспекция.

В 09:25 водитель автомобиля «ВАЗ-21150» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю «Volkswagen Passat», допустив с ним столкновение.

В результате происшествия пострадал 60-летний водитель автомобиля «ВАЗ».

Ранее сообщалось, что двое детей пострадали в аварии после столкновения машины с деревом в Карелии

фото: © Сергей Коньков / ТАСС

Бизнесмены в Карелии могут получить до 100 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на борьбу с ковидом

Карельский бизнес может возместить часть затрат на защиту от ковида, сообщили в правительстве Карелии.

В прошлом году 180 субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии получили такую компенсацию.

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия ведет отбор на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, пострадавших в связи с распространением COVID-19.

Сроки проведения кампании — с 27 июля по 26 августа (до 18.00).

Возмещаются фактически понесённые расходы на приобретение средств защиты:

• бактерицидных облучателей,

• оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений,

• защитных экранов (перегородок) между персоналом и потребителями (посетителями),

• термометров;

• стационарных диспенсеров (дозаторов), мобильных стоек с диспенсерами (дозаторами).

Размер субсидии не может превышать 100 тысяч рублей из расчёта не более 70% произведённых субъектом МСП затрат с 1 апреля 2020 года до даты принятия решения об отборе.

Полная информация по проведению отбора, в том числе перечень необходимых документов, требования к участникам отбора и порядок подачи заявки опубликованы здесь.

фото: © РИА Новости / Пресс-служба правительства Москвы

Число смертей от коронавируса в России превысило отметку в 160 тысяч человек

За сутки в стране от коронавируса кончались 785 больных, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 23 508 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 192 (9,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 312 185 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 640 783.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 14 893 человека.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 160 137. За прошедшие сутки скончались 785 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 166,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 441 тысяча тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 августа остаются 1 239 271 человек.

фото: © АО «ПСК»

Вниманию потребителей электроэнергии поселка Муезерский!

В связи с повреждением в результате сильной грозы двух ЛЭП напряжением 35 кВ вышестоящей сетевой организации на севере Карелии в поселке Муезерский резко упало напряжение в сетях АО «Прионежская сетевая компания».

Поселок Муезерский питают электроэнергией 4 ЛЭП напряжением 10 кВ, находящиеся в обслуживании АО «ПСК». В связи с опасностью повреждения электроприборов и внутренних сетей потребителей, руководством компании принято решение отключить эти линии 2 августа с 12.30 до устранения ЧП вышестоящей сетевой организации.

В настоящее время ее аварийно-восстановительные бригады выехали в места повреждений. После устранения повреждений линии будут вновь введены в работу.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Суд в Карелии наказал двух местных жителей за постоянные кражи водки и еды из магазина

В Беломорске два брата неоднократно похищали из сетевого магазина спиртное и продукты, за это попали на скамью подсудимых, сообщается на сайте Беломорского районного суда.

Органами предварительного расследования и судом действия одного из братьев квалифицированы по статьям «кража» и «грабеж», действия второго - покушение на кражу.

Учитывая личности подсудимых, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства их совершения, суд назначил наказание: одному брату штраф в размере 70 тысяч рублей, второму – 480 часов обязательных работ.