Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © «Столица на Онего»

Подорожали билеты на все виды пассажирского транспорта в Карелии

Билеты на пассажирские поезда, самолеты и автобусы в Карелии подорожали в первом полугодии.

Это следует из отчета Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июнь 2021 года.

Больше всего выросли тарифы на авиарейсы — цены на полеты экономклассом увеличились на 31,5% с начала года.

Билеты на проезд в плацкартном вагоне поездов дальнего следования подорожали на 23,4% и 20% в зависимости от того, какой это поезд — фирменный или обычный.

Тарифы в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования выросли на 14,4%.

Кроме того, подорожал проезд в городском автобусе — на 9,1% и проезд в такси — на 11,1%.

фото: © ИТАР-ТАСС / Александр Рюмин

Курящих женщин в Карелии больше, чем в среднем по России

По данным Росстата, Карелия вошла в число регионов, где доля женщин среди курильщиков заметно превышает общероссийский показатель.

Как показали данные Росстата, курение остается скорее мужской, чем женской вредной привычкой. По итогам 2020 года среди курильщиков подавляюще большинство — 75,9% — мужчины. При этом в нескольких субъектах доля женщин среди курильщиков заметно превышает общероссийский показатель, пишет РБК.

В число субъектов, где курящих женщин больше, чем мужчин, вошли: Камчатский край (40,7% всех курильщиков в регионе — женщины), Магаданская (39,3%) и Мурманская области (36,9%), Якутия (36,4%), Карелия (36,3%), Сахалинская (35,9%), Псковская (35,3%), Калининградская области (35,3%), а также Хабаровский край и Севастополь (по 34,9%).

Наоборот, по данным статистиков, практически отсутствуют курящие женщины в Ингушетии и Чечне (статистика Росстата показывает 0%), минимальна доля курильщиц в Дагестане (1,6%) и Кабардино-Балкарии (3%).

В 2020 году Минздрав предложил компенсировать растущие из-за COVID-19 расходы бюджета повышением акциза на сигареты. В декабре был принят соответствующий закон, акцизы выросли на 20%, из-за чего в среднем пачка сигарет подорожала с 120 до 140 руб.

фото: © «Столица на Онего»

Издан документ с названиями карельских болот, где запретили сбор редких ягод

Режим особой охраны вводится на территориях 18 болот, получивших статус памятников природы регионального значения в Карелии.

Об этом говорится в указе главы Карелии Артура Парфенчикова от 6 августа 2021 года.

В документе перечислены названия болот. В их числе «Болото у деревни Вендюры», «Болото Конье», «Болото Разломное», «Болото у озер Эльмус», «Болото Пигма», «Болото Пала», «Болото Дикино», «Болото Комарницкое», «Болото Тикша», «Болото у озера Нурдас», «Болото Волгиеламби», «Болото Пайрецкое», «Болото Ладвинское», «Болото Ойгорецкое», «Болото Важинское», «Болото Посадско-Наврожское», «Болото Тамбицкое», «Болото Сулансуо».

На этих территориях запрещены разведение костров, сбор грибов и дикорастущих растений, внесенных в Красные книги России и Карелии,

Также на болотах, вошедших в список, запрещено строительство, добыча полезных ископаемых и ряд других видов деятельности.

фото: © freepik

Цены на основные овощи в Карелии подскочили в несколько раз

Стоимость фруктов и овощей в Карелии в первом полугодии выросла на 11%, а целый ряд продуктов подорожал в несколько раз.

Это следует из отчета Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июнь 2021 года.

Больше всего взлетели цены на свёклу — в 3,6 раза и морковь — в 2,2 раза.

Цены на картофель выросли в 2,1 раза, капусту белокочанную свежую — в 1,8 раза.

Кроме того, виноград подорожал на 36,7%, лук репчатый — на 36,5%, бананы — на 10,7%, яблоки — на 7,6%, зелень - на 5,7%.

Вместе с тем, подешевели огурцы и помидоры — на 32,8% и 16,7%, соответственно.

фото: @ Илья Соснин

Ульянов пока выглядит единственным по-настоящему оппозиционным кандидатом

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов инициировал судебное дело против «Единой России», потребовав снять с выборов весь список единороссов.

Коммунист Евгений Ульянов инициировал судебное дело против «Единой России», потребовав снять с выборов весь список единороссов за нарушение предвыборного законодательства. По слухам, этим он весьма разозлил власть имущих. Посмотрим, что решит суд, но Ульянов пока выглядит единственным по-настоящему оппозиционным кандидатом.

Чем запомнились на прошлой неделе другие кандидаты в Госдуму, - читайте в нашем аналитическом материале.

Напомним, всего в Карельском одномандатном округе за место депутата Госдумы борются 11 кандидатов: Александр Паккуев (ЛДПР), Анна Позднякова (Партия Роста), Эмилия Слабунова (Яблоко), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Иван Кадаяс (Родина) , Валентина Пивненко (Единая Россия), Евгений Ульянов (КПРФ). Владимир Кванин (Новые люди), Виктор Степанов (Справедливая Россия - За правду!).

фото: © «Столица на Онего»

«Неприятный осадок»: Жительница Петрозаводска с ребенком два часа прождала автобус и уехала на такси

Петрозаводчанка с ребенком 1.40 не могла дождаться маршрутку №5 и написала в соцсети все что думала об автобусном сообщении города.

«Переехали жить в ваш город недавно. Живём на улице Беломорская. Чтобы с центра города попасть на свою улицу, приходится ждать очень долго маршрут № 5,так как ни на какой другой маршрутке не попасть. Вот сегодня с ребёнком ждали возле торгового центра на Ленина один час и сорок минут и так не дождались. На дворе 21 век, а с маршрутками беда. Вызвали такси и уехали. Казалось бы, такой город большой, красивый, сравнительно чистый и туристов много. Но вот такой не приятный осадок остался от поездки на ваших маршрутках», — написала горожанка в паблике «Подслушано в Петрозаводске».

Ранее прокуратура Петрозаводска в ходе проверки зафиксировала нарушения маршрутов и расписания работниками одной из транспортных компаний карельской столицы.

фото: Кадр из видео

Автомобиль вылетел на тротуар и снес ограждение на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Московская.

В минувшее воскресенье, 15 августа, в 12.08 два автомобиля не поделили перекресток Октябрьского проспекта и улицы Московская. Судя по видео, виновник ДТП пытался проскочить на желтый сигнал светофора на высокой скорости, двигаясь по проспекту в сторону центра. В это время другой автомобиль поворачивал налево с Октябрьского на Московскую. Уходя от столкновения, «гонщик» вылетел на тротуар, сбив ограждения. К счастью, в тот момент на месте ДТП не оказалось ни одного пешехода.

Момент дорожного происшествия попал в объектив камеры компании «Сампо.Ру». Видео опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Ранее сообщалось, в Карелии водитель без прав улетел в кювет и попал с травмами в больницу.

фото: © Telegram-канал «Mash на Мойке»

Адвокат обвиняемой в ритуальных убийствах в Карелии: На сатанистку не похожа

Петрозаводский адвокат Олег Нескоромный, представлявший ранее интересы москвички, подозреваемой вместе с супругом в совершении ритуальных убийств и каннибализме, рассказал о своей подопечной.

Напомним, москвичи Ольга Б. и Андрей Т., задержанные в Карелии за незаконный оборот наркотиков, состояли в группе сатанистов и сознались в совершении двух ритуальных убийств, каннибализме и расчленении тел своих жертв в Ленинградской области и Карелии в 2016 году. Они были этапированы из Карелии в Москву для следственных действий.

По словам адвоката Ольги Олега Нескоромного, дело «супругов-сатанистов» месяц назад было передано в Москву в центральный аппарат СК, поэтому теперь с подозреваемыми будут работать столичные следователи. Об этом пишет RT.

Нескоромный отмечает, что защищал Ольгу по назначению с марта по июль этого года, пока не ушёл в отпуск, и за этот период никаких громких признаний его подзащитная не делала и обвинений в убийстве ей не предъявлялось.

«Я могу сказать, что на тот период, когда я был защитником, месяц назад ещё, никаких обвинений в убийствах ей не предъявлялось, — говорит адвокат. — Хотя следственные действия проводились в том числе и по этим темам, но в прессу информация не проходила. Для чего сейчас кто-то слил информацию — непонятно».

Адвокат говорит, что родственники Большаковой шокированы публикациями в СМИ, в которых рассказывается, что она увлекается сатанизмом, является членом оккультной организации и причастна к ритуальным убийствам и каннибализму.

По словам Нескоромного, его экс-подзащитная во время общения с ним темы оккультизма не затрагивала.

«В целом она нормальная молодая женщина, немного запутавшаяся в жизни. На сатанистку не похожа. Раз оказалась в СИЗО, значит, несчастная. Сидела терпеливо и ждала своей участи. Передачи передавать ей некому было, деньги ей мама посылала, чтобы купить хоть что-то могла в магазине. Хотела видеть детей, слава богу, давали возможность позвонить матери и узнать, как дела», — рассказывает он.

У пары, обвиняемой в ритуальных убийствах, есть две дочки: старшей — три года, а младшей — год. После ареста родителей их дети, по данным RT, проживают с матерью Ольги.

Туристы загадили берег озера в Карелии и уехали (ФОТО)

Жители села в Карелии пожаловались на туристов, которые отдыхали на берегу озера все лето, а потом уехали, оставив мусор.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница села Видлица Олонецкого района Карелии, которая рассказал, что берег Ладожского озера, где они обычно отдыхают, усеян мусором, который забыли забрать туристы.

«В выходные дни решили прогуляться по пляжу на берегу Ладоги в районе села Видлица. Эти места очень популярны у туристов — тех, кто любит пожить на берегу в палатках. В некоторые летние дни на пляже не было свободных мест, все заставлено машинами и палатками. Сегодня в связи с непогодой туристов практически нет. Зато берега усеяны мусором, который, к сожалению, за собой любители пляжного отдыха не увезли», — написала жительница Карелии в комментарии к фото.

Такая же ситуация, по словам автора обращения, и на берегу Светлого озера в Питкярантском районе.

Как рассказала жительница села, самое обидное, что мусорные контейнеры стоят вдоль дороги и в Видлице, и в Ильинском: надо просто забрать свой мусор и довезти пару километров до деревни.

"А берег озера Светлое каждый год убирали ученики и учителя местной школы. Теперь школу закрыли, убирать мусор некому - если только найдутся неравнодушные люди", - объяснила жительница Краелии.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске легковушка сбила велосипедиста (ВИДЕО)

Оказавшийся на капоте автомобиля велосипедист был госпитализирован.

В Петрозаводске 15 августа в 19.46 на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ровио произошла авария с участием велосипедиста. Видео с камеры наблюдения компании «Ситилинк» появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, владелец двухколесного транспорта ехал по Комсомольскому проспекту вниз в сторону центра города. В этот момент с улицы Ровио в том же направлении поворачивал легковой автомобиль. В момент выезда на Комсомольский проспект легковушка врезалась в велосипед.

В результате удара велосипедист оказался сначала на капоте легковой машины, а затем на проезжей части.

Как нам сообщили в ГИБДД, пострадавший — 31-летний мужчина — был госпитализирован. В дальнейшем ему было назначено амбулаторное лечение.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии рассказал про возрождение площадки Южной промзоны

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что в регионе ведется восстановление производства на площадке Южной промзоны.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что на территории Южной промзоны в настоящее время ведет работу компания «Стройтехника». Он пояснил, что организация набирает персонал, закупает оборудование для производства металлоконструкций.

«Изделия завода широко используются на наших строительных объектах и на производстве. В числе постоянных заказчиков — ДОК „Калевала“, Сегежский и Кондопожский ЦБК, Питкярантский целлюлозный завод, Соломенский лесозавод. Завод успешно конкурирует с предприятиями из других регионов и поставляет свою продукцию по всей стране», — рассказал Парфенчиков.

Глава Карелии заявил, что с руководством завода обсуждены варианты поддержки предприятия.

«Сейчас здесь запустили масштабную модернизацию. В прошлом году часть затрат на покупку нового оборудования мы компенсировали по линии нашего Минэка. Кроме того, как предприятие, которое производит продукцию и поставляет ее в другие регионы, „Стройтехника“ сможет получить компенсацию по части инвестиций в производство. Со следующего года ее размер мы увеличиваем», — сказал он.

Парфенчиков заявил также, что проблемой предприятия является дефицит квалифицированных рабочих.

Ранее сообщалось, что глава Карелии поручил Минэку помочь в продвижении подставок для горячих блюд.

фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

В Карелии за сутки 170 человек излечились от коронавируса

Общее число выздоровевших коронавирусных больных составило в Карелии 55072 человека, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 16 августа зарегистрирована одна смерть от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 750 человек.

COVID-19 был выявлен у 161 жителя Карелии, из них 159 не были привиты. Заболели 153 человека, в состоянии средней тяжести находятся 29 пациентов, двое больных находятся в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 501 больной коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), один пациент подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 58617 человек.

За сутки выздоровели еще 170 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 55072 человека.

фото: © Администрация Петрозаводска

Схема движения изменится еще в одном районе Петрозаводска из-за ремонта на сетях

С четверга на Октябрьском проспекте изменится организация дорожного движения на участке между улицами Московской и Грибоедова.

Неудобства ждут водителей с 19 августа, когда АО «ПКС-Водоканал» приступит к перекладке водопровода в районе Октябрьского проспекта.

В связи с проведением работ на сетях двустороннее движение по Октябрьскому проспекту будет осуществляться по чётной стороне по направлению от Мурманской улицы в сторону Московской улицы. Переезд с одной полосы на другую будет организован. Помимо этого, на Октябрьском проспекте запретят остановку транспорта от Московской улицы по направлению к Мурманской улице и левый поворот от улицы Грибоедова (в сторону Московской улицы). Также на Октябрьском проспекте в районе Московской улицы (по направлению от Ленинградской улицы) движение организуют в три полосы: налево, прямо и направо. Кроме того, будет ограничено движение по улице Грибоедова. Въезд с неё на Октябрьский проспект будет запрещён.

В мэрии города просят водителей быть внимательными на данных участках, руководствоваться дорожными знаками, положениями ПДД и заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, на Перевалке в связи с проведением ремонтных работ полностью перекрыт Суоярвский переулок.

фото: © freepik

В Карелии судят экс-сотрудников форелевого хозяйства, укравших на работе рыбы на 2 млн рублей

В Кондопожском суде на скамье подсудимых двое охранников форелевого хозяйства и двое их знакомых, похищавшие красную рыбу из садков.

На минувшей неделе, 10 августа, судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению уголовного, так называемого «форелевого» дела.

Обвиняемыми по нему проходят четыре человека. Это двое теперь уже бывших охранников форелевого хозяйства «Серебро Онего» на озере Сундозеро и двое их знакомых, все в возрасте от 40 до 50 лет.

По версии следствия, с осени 2019 до января 2021 года подсудимые периодически похищали красную рыбу из садков и продавали ее, преимущественно, местным жителям. Добычу вывозили, в основном, на моторной лодке.

По имеющейся информации, ущерб от кражи в сумме около двух миллионов рублей подсудимые уже погасили, вину свою признали. Следующее заседание суда запланировано на 1 сентября.

За кражу в крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, подсудимым грозит до 6 лет лишения свободы.

фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

В Петрозаводске размыло подход к мосту через Лососинку (ФОТО)

Из-за сильных дождей в столице Карелии оказался размыт подход к мосту возле дома-интерната для ветеранов на Кукковке.

Дожди, обрушившиеся на Петрозаводск в последние дни, размыли подход к Пригородному мосту через Лососинку, расположенному недалеко от Петрозаводского дома-интерната для ветеранов. Фото моста появились в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«После прошедших дождей воды в Лососинке значительно прибавилось, а вот подход к пешеходному мосту у Петрозаводского дома-интерната для ветеранов сильно размыло. Будьте внимательны во время прогулок и занятий спортом», — сообщили в паблике.

Ранее стало известно, что дожди не уйдут из столицы Карелии в понедельник.

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Школе искусств в Петрозаводске передали здание центра «Ровесник»

Республиканская школа искусств получит здание на улице Крупской, где ранее располагался центр «Ровесник», сообщили в правительстве Карелии.

В бывшем здании подросткового клуба идет капремонт. Его новым хозяином станет Республиканская школа искусств, располагающаяся на улице Ленинградской.

«Шла дискуссия, что делать с этим зданием. Экспертиза показала, что конструкции крепкие, и их можно запустить на новый цикл, вложив сюда серьезные средства. Помимо строительства новых, нужно уделять серьезное внимание состоянию наших старых школ. Это здание мы передали республиканской школе искусств, потому что учреждению не хватает помещений, особенно для занятий хореографией», — пояснил глава Карелии Артур Парфенчиков, который сегодня вместе вместе с министром образования и спорта республики Романом Голубевым проинспектировал ход ремонта в здании на улице Крупской.

За два года в помещениях были проведены масштабные работы. Здесь заменены система коммуникаций, окна и кровля, ведется ремонт спортивного зала с прилегающими помещениями, демонтированы полы на первом этаже, в обновленном тепловом пункте установлена погодозависимая автоматика. На ремонт здания из республиканского бюджета было выделено 30 млн рублей.

Глава Карелии сообщил, что школа искусств станет одним из первых учреждений, которое войдет в предстоящую федеральную программу по капитальному ремонту старых школ. Это позволит за счет привлеченных средств завершить все запланированные работы.

«Ремонтов делать нужно много, за счет региональных средств мы приоритетные направления определяли. Сейчас есть возможность привлечь федеральную программу и сделать все гораздо быстрее. Наша задача — представить сметы и заявиться к участию на следующий год», — сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики поручил Министерству образования и спорта Карелии проработать варианты функционирования будущего объекта. Для полноценной загруженности помещений рассмотрят возможность включения спортивных дисциплин или предоставления времени для других учреждений дополнительного образования.

Ранее сообщалось, в Карелии планируют за 5 лет капитально отремонтировать 70 школ.

фото: © ГИМС Сортавала / ВК

Турист перевернулся на байдарке на озере в Карелии – потребовалась помощь спасателей (ФОТО)

Перевернувшегося на байдарке туриста спасатели нашли в Сортавальском районе на камышовом островке на Ладожском озере.

В последнее время участились вызовы сотрудников ГИМС на спасательные операции в Ладожском озере, сообщили в паблике «ГИМС Сортавала».

В Сортавальское отделение ГИМС поступил звонок от диспетчера «01», который сообщил, что на туристической байдарке опрокинулся мужчина в заливе Хийденселька в районе острове Карпансари.

Сотрудник инспекторского отделения Сортавальского центра ГИМС совместно со спасателями Сортавальского пожарно-спасательного отряда прибыли в район происшествия. После проведения поисковых мероприятий пострадавший был обнаружен на камышовом островке в районе острова Мякисало Ладожского озера и доставлен на место базирования основной группы туристов. От медицинской помощи отказался.

«Все происшествие могло бы не случиться, если б при выходе на водоём граждане соблюдали ограничения по району и по высоте волны. Накануне происшествия было объявлено штормовое предупреждение. Гражданина на байдарке спасло только то, что он был в спасательном жилете», — сказали спасатели.

фото: © ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

Молодой водитель мопеда пошел на обгон в поселке Карелии и попал в ДТП (ФОТО)

В поселке Ильинский мопед столкнулся с кроссовером, водителю двухколесного транспорта потребовалась помощь врачей, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 15 августа, в 13.20 в поселке Ильинский Олонецкого района Карелии на улице Станционная водитель мопеда Alpha решил обогнать кроссовер Renault Kaptur, а так как автомобиль пошел на поворот, то произошло столкновение.

В результате водитель мопеда — мужчина 33 лет получил травмы, ему была оказана разовая медицинская помощь.

На место ДТП работал личный состав пожарной части-36 по охране поселка Ильинский — 4 человека, а также сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

фото: © Паблик ВК «Пряжа — самый тёплый поселок»

Ребенок провалился в глубокую яму на размытой дороге в поселке Карелии

В Пряже на въезде во двор размыло дорогу, в яму провалился ребенок.

В паблике «Пряжа — самый тёплый поселок» жительница Пряжи опубликовала пост, в котором сообщила, что у дома № 58 по улице Советской размыло дорогу при въезде во двор.

По словам селянки, от засыпанной щебнем дороги остались лужи да грязь, где ребенок и попал в беду.

«Пока было сухо, ничего не напрягало, прошло пару дождей, дорога провалилась на въезде во двор, а после лужа и грязь у сарая, где ребенок провалился в яму глубиной 60-70см», — написала селянка.

фото: © Полиция Прионежского района

Под Петрозаводском автоинспекторы поймали злостного нарушителя за рулем чужого автомобиля

Сотрудники ГИБДД в Прионежском районе остановили молодого человека без прав, сообщили в полиции района.

В Прионежском районе на федеральной трассе «Кола» 16 августа около 19 вечера автоинспекторы остановили автомобиль Volkswagen Tiguan, водитель которого устроил обгон в нарушении ПДД.

Как выяснили инспекторы, 27-летний петрозаводчанин не имеет водительского удостоверения, и ПДД он нарушает уже не в первый раз. У молодого человека оказалось не оплачено 8 штрафов за ранее допущенные нарушения.

Автоинспекторы привлекли по нескольким статьям административного кодекса водителя автомобиля, а также 31-летнюю пассажирку — она оказалась владелицей машины. Девушка будет наказана за передачу управления лицу, не имеющему такого права.

фото: © ИТАР-ТАСС / Евгений Курсков

Работодатели готовы платить жителям Карелии больше, чем они просят

Запросы жителей Карелии об уровне зарплаты растут быстрее готовности работодателей, но, несмотря на это, претенденты на вакансии просят меньше, чем им готовы платить.

Об этом говорят результаты анализа резюме, размещенных на сайте рекрутингового агентства HeadHunter.

Средняя ожидаемая зарплата, которую указывают жители Карелии в резюме в июле составила 36,2 тыс. рублей, что на 1,7 тыс. больше, чем в начале года.

Работодатели в Карелии предлагают претендентам на вакансии в среднем 42,6 тыс. рублей — на 1 тыс. больше, чем в январе.

«Опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), можно сделать вывод о том, что зарплаты будут расти. Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияют пандемия и сопровождающие ее ограничения. Стабильного роста показателей заработной платы можно ожидать в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19», — говорится в комментарии к результатам исследования.

фото: © Виталий Невар / ТАСС

Петрозаводск опередил большинство городов России в решении квартирного вопроса

Темпы жилищного строительства и обеспеченность населения квадратными метрами в Петрозаводске выше среднероссийского показателя.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга городов России по вводу жилья.

В 2020 году на в пересчете на одного жителя Петрозаводска строители ввели в эксплуатацию 0,62 м2. В среднем по России этот показатель 0,561 м2.

В среднем на каждого жителя карельской столицы приходится 27 м2 жилья, а в среднем по России — 26,9 м2.

В целом, Петрозаводск занял 38 место в рейтинге.

фото: Столица на Онего

В Карелии два человека пострадали в аварии на дороге (ФОТО)

Водитель и пассажир оказались травмированы после того, как их автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Авария произошла 15 августа, в воскресенье, в Муезерском районе. Об этом сообщает ГИБДД.

В поселке Ледмозеро в 05:30 водитель автомобиля «Mitsubishi L200» не справился с управлением. Он допустил занос, наехал на дорожный знак и опрокинулся.

В результате ДТП пострадали 33-летний водитель и 19-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что автомобиль вылетел на тротуар и снес ограждение на перекрестке в Петрозаводске.

фото: © Depositphotos / Surabky

Один ребенок из Карелии остался в больнице, куда попали более 90 детей после отравления в поезде

В больнице Туапсе находится один ребенок из Карелии, сообщила главврач детской поликлиники №1 Петрозаводска Надежда Дрейзис.

«Всего один ребенок из Карелии остается в больнице Туапсе. Все с нетерпением ждем результатов его контрольных анализов. Как только врачи получат результаты, и, если они будут отрицательные, сразу подготовят документы на выписку», — пишет главный врач детской поликлиники №1 на своей странице в соцсети.

Напомним, 9 августа с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде «Мурманск–Адлер».

В поезде дети ужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда «Мурманск–Адлер» правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, так как выяснилось, что они болели норовирусной инфекции, но не уведомили об этом работодателя и заразили детей.

фото: © freepik.com / prostooleh

Пенсионный фонд в Карелии рассказал, как беременным женщинам получить выплаты

Пособие назначается беременным женщинам, проживающим на территории России, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности.

Условием для назначения является низких доход семьи: ежемесячный доход на человека не должен превышать регионального прожиточного минимума на душу населения. В Карелии это 14 467 рублей в месяц.

Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. При этом расчетный период в 12 месяцев необходимо брать за 4 месяца до обращения (например, обращение в августе — расчетный период с 01.04.2020 по 31.03.2021). В семейном доходе учитываются все выплаты, в том числе алименты, стипендия, пособия, пенсия, проценты по вкладам в банке и т. д. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

При назначении этой выплаты также учитывается комплексная оценка нуждаемости семьи по тем же критериям, что и в выплате одинокому родителю, применяется правило нулевого дохода. То есть учитываются не только доходы, но и имущество семьи: квартиры, нежилые помещения машины, мотоциклы, земельные участки и т. д., с 01.01.2022 г. будут учитываться проценты, полученные по вкладам. В соответствии с правилом нулевого дохода у семьи обязательно должен быть доход. Его может не быть только по уважительной причине (уход за детьми, уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет и другие обстоятельства).

Обязательным условием является посещение беременной женщиной медицинской организации (женской консультации) в назначенные сроки.

Каков размер выплаты и как она выплачивается?

Размер выплаты — 7 856,5 рублей.

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности.

Если вы подали заявление до 6 недели беременности, то выплату назначат с 6 недели, если позже — с месяца обращения.

На что нужно обратить внимание при подаче заявления?

При подаче заявления через портал госуслуг необходимо внимательно вносить данные. Допущенные неточности или ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе.

К самым распространенным ошибкам специалисты Пенсионного фонда относят следующие:

— данные ребенка внесены с ошибками;

— указаны неправильные реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);

— неверно введен СНИЛС ребенка;

— ошибка в предоставлении данных о способе перечисления денег (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);

— не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина;

— указан ничем не обоснованный нулевой доход одного из супругов. Если у женщины или любого из членов её семьи от 18 лет нет подтверждённого дохода или уважительной причины его отсутствия, пособие не назначается.

— Еще одна из самых частых ошибок при заполнении заявления допускается в разделе № 5 «Дополнительные сведения о семье». Она заключается в том, что многие заявители указывают (ставят «галочку»), что семья владеет жилым помещений (квартирой или домом), выданным в рамках предоставления мер социальной поддержки, если семья приобрела квартиру/дом за счет средств материнского капитала. Но это является неверным. Такое утверждение нужно отметить только в случаях, если вы бесплатно получили жилье в рамках мер социальной поддержки многодетной семье.

Пенсионный фонд советует внимательно перепроверять сведения, указанные в заявлении перед отправкой. Также нужно учитывать, что получить эти выплаты заявитель сможет только на карту отечественной платежной системы «Мир». Если ее нет, нужно заранее оформить в любом банке.

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Женщин в Карелии лишают детских пособий после того, как они создают свой бизнес при господдержке

Начинающие предпринимательницы, которые получили бюджетные гранты для создания бизнеса, лишились права на детские пособия.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. Ей поступают жалобы от женщин-предпринимательниц, которым министерство социальной защиты Карелии отказало в предоставлении ежемесячных пособий на ребёнка.

Органы соцзащиты мотивировали свои отказы тем, что женщинам выплатили бюджетные субсидии на создание бизнеса, а это привело к увеличению среднедушевого дохода семьи выше уровня, который позволяет получать детские пособия.

«Бывшие безработные граждане получили финансовую помощь (грант) на открытие своего дела. Гранты предоставлялись Центрами занятости и расходовались только на создание своего дела: приобретение оборудования, аренду помещения, рекламу, расходные материалы. Полученные средства не направлялись на заработную плату, а также не относились к доходу от предпринимательской деятельности», — пояснила Гнетова.

Она сообщила об этой проблеме уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову. Он согласился, что несправедливо лишать предпринимательниц детских пособий.

«Одинокие молодые мамы поверили государству, зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, потратили полученные гранты (не на зарплату для себя), отчитались об этом и начали свою предпринимательскую деятельность. Пока их доход очень низкий: это швеи, парикмахеры, организаторы детских мероприятий. По заявлениям обратившихся, если бы они знали, что им откажут в пособии на детей, то не стали бы открывать своё дело», — сказал Титов, чьи слова приводит пресс-служба карельского бизнес-омбудсмена.

Гнётова предложила внести изменения в законодательство, чтобы выплаты гранты на создание бизнеса не учитывается при расчёте среднедушевого дохода семьи, когда решается вопрос о выплатах на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Титов поддержал это предложение и направил соответствующее обращение в адрес правительства России.

Власти поселка в Карелии обещали засыпать яму, в которую провалился ребенок

Власти поселка в Карелии обещали засыпать яму, в которую провалился ребенок

Напомним, в паблике «Пряжа — самый тёплый поселок» жительница Пряжи опубликовала пост, в котором сообщила, что у дома № 58 по улице Советской размыло дорогу при въезде во двор. В образовавшуюся яму провалился ребенок.

«Дорога провалилась на въезде во двор, а после лужа и грязь у сарая, где ребенок провалился в яму глубиной 60-70см», – написали в соцсетях.

Как пояснили в администрации Пряжинского района, яма появились из-за сильных дождей:

«Образование ямы у дома 58 по ул. Советской является следствием обильных дождевых осадков, которые привели к оседанию грунта».

Поселковые власти пообещали, что подрядчик, занимающийся ремонтом водоснабжения и водоотведения на территории Пряжи, займется отсыпкой образовавшейся ямы.

фото: © АО «ПСК»

Энергетики предупреждают: в связи с ремонтами электросетей возможны отключения

АО «Прионежская сетевая компания» в зоне своей ответственности продолжает неотложные ремонтные работы, направленные на повышение качества энергоснабжения потребителей. Также ведутся технологическое присоединение к сетям компании и расчистка трасс ЛЭП.

«Все эти работы невозможно провести без временных отключений электроэнергии», — отмечают в компании. — «Приносим извинения потребителям за доставленные неудобства».

Временные отключения с 16 по 22 августа возможны:

Муезерский муниципальный район:

— С 16 по 22 августа с 9.00 до 21.00. Поселок Волома: улицы Школьная, Приозерная.

— 19 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Гимолы.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 16 по 20 августа с 9.00 до 9.30 и с 16.30 до 17.00. Поселок Шалговаара.

— С 16 по 20 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Шалговаара, форелевое хозяйство; поселок Возрицы: улицы Лесная, Нагорная, вышка «Ростелеком».

— 18 августа с 9.00 до 11.30. Город Медвежьегорск: улицы Фрунзе, Октябрьская (частично).

— 18 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Маслозеро, деревни Венгигора, Сеесъярви, Елмозеро, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондалы.

— 18 и 19 августа с 00.00 до 1.00. Город Медвежьегорск: улицы Кирова, Онежская, Ленина, Болотная, Советская, здание насосной станции.

Калевальский национальный район:

— 19 и 20 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Куусиниеми.

Сегежский муниципальный район:

— С 16 по 18 августа с 8.00 до 18.00. Садово-огородные товарищества в окрестностях г. Сегежа.

— С 17 по 20 августа с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

— С 17 по 20 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

— С 16 по 20 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Речная, здание рыбзавода.

— 18 и 19 августа с 9.00 до 11.45 и с 13.20 до 17.00. Деревня Вожмогора.

Сортавальский муниципальный район:

— С 16 по 20 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Хелюля: улица Комсомольская.

— 16 и 17 августа с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Локомотивная, Маяковского, Пушкина, переулок Заречный.

Кемский муниципальный район:

— 16 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро, здания школы, пожарного депо, водонасосной станции.

— 16 августа с 10.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Загородная (дома 1, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18), Беломорская (дома 11, 13, 14).

— 20 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сокол.

Кондопожский муниципальный район:

— С 16 по 20 августа с 9.00 до 16.00. Песелок Гирвас, деревня Койкары.

— 16 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Нелгомозеро.

— 17 августа с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Заозерная.

— 18 августа с 8.30 до 10.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Бумажников.

— 20 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Уссуна.

Пряжинский национальный район:

— С 16 по 20 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Сущевича.

Прионежский муниципальный район:

— С 16 по 20 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа (частично), деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Березка», «Астра».

Костомукшский городской округ:

— 17 августа с 10.00 до 12.00. Город Костомукша: здания мастерской Козырева В.В., ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс», АЗС «Альпи», гостиничного комплекса «Фрегат», вышка «Мегафон», СНТ «Стан», СНТ «Инфра — 1», СНТ «Поляна — 1».

— 19 августа с 13.00 до 16.30. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная.

Питкярантский муниципальный район:

— С 16 по 20 августа с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дом 33), здания Центра социального обслуживания, бани, спортивного зала, магазинов.

фото: © Столица на Онего

Энергетики Петрозаводска объяснили ситуацию с отключениями света в Соломенном

Представители компании «ОРЭС-Петрозаводск» объяснили разбушевавшейся стихией отключения света в Соломенном и пообещали реконструировать линию.

Жители района Соломенное сообщили в прокуратуру и главе Карелии Артуру Парфенчикову о систематическом отключении электроэнергии. Текст обращения опубликован в паблике «ТОС Соломенное». Его авторы заявляют, что в Соломенном регулярно падают столбы и обрываются провода, после чего пропадает свет.

«На протяжении 2021 года сложилась ситуация, когда электроэнергия отключается систематически по причине обрывов проводов, падения столбов, в том числе из-за дождя и ветра, при том, что погодные условия не экстремальные. Указанное происходит, на наш взгляд, из-за отсутствия своевременных мер по обновлению покошенных столбов, проводов, отсутствия мер по санитарной рубке деревьев под проводами. За период с мая 2021 года и по настоящее время произошло до 10 отключений, из них два самых больших в мае — более 24 часов, в августе — более 12 часов», — гласит текст письма.

В коллективном обращении авторы, в частности, просят провести проверку работы «ОРЭС-Петрозаводск», обеспечить район бесперебойной подачей электричества, проверить готовность Соломенного к зиме и так далее.

В «ОРЭС-Петрозаводск» сообщили «Столице на Онего», что главной причиной отключений электричества в Соломенном являются погодные условия: шквалистый ветер приводил к падению опор линии электропередачи. Также отключения проводились в период плановых ремонтных работ.

Технический директор АО «ОРЭС-Петрозаводск» Денис Несмачный заявил, что в этом году в Соломенном электричество было отключено пять раз. Одно из этих отключений произошло на участке вышестоящей сетевой организации, пояснил он.

Несмачный заявил, что иногда местные жители выступают против вырубки деревьев рядом с опорами.

«Тут такая есть особенность именно этой линии — она проходит вблизи жилых домов по улице Логмозерская… Мы даже нашли, где касались ветки деревьев проводов воздушной линии, но это оказалось такое дерево — черемуха. Возле дома Логмозерская, 2; возле забора растет. И хозяйка этого дома вышла и просто не дала нам провести эти работы», — сказал техдиректор «ОРЭС-Петрозаводск».

При этом Денис Несмачный сообщил, что АО «ОРЭС-Петрозаводск» приступило к реконструкции линии в Соломенном.

«Реконструкция уже назрела этой воздушной линии. На 2021 год была утверждена инвестиционная программа. С сегодняшнего дня начинаются работы. Но с сегодняшнего дня мы не отключали пока. С завтрашнего дня уже будут отключения. То есть будет полномасштабный ремонт, реконструкция этой воздушной линии. То есть замена опор, замена провода. Сейчас он идет неизолированный, будет изолированный. То есть гораздо проще в этом плане будет. … Отключаться уже линия от того, что ветки будут касаться проводов, не будет», — заявил Денис Несмачный.

фото: © pixabay

Субсидии предпринимателям в Петрозаводске в 2021 году вырастут в 10 раз

Власти Петрозаводска направят в 2021 году на выдачу субсидий малому и среднему бизнесу около 115 млн рублей.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города консультант отдела Минэкономразвития Карелии Ксения Жарова

Общий объем субсидий увеличился более чем в 10 раз по сравнению с прошлым годом, когда петрозаводские предприниматели получили всего около 11 млн рублей.

В городской бюджет деньги на субсидирование малого и среднего бизнеса поступили из республиканской казны.

«Принцип распределения субсидий был новый — пропорционального количеству субъектов малого и среднего предпринимательства», — пояснила Жарова.

Председатель комитета экономического развития администрации Петрозаводска Эдуард Марченко назвал сроки, когда предпринимателям начнут выдавать субсидии.

«С 1 сентября начинается заявочная кампания, я призываю предпринимателей активнее в ней участвовать», — сказал Марченко.