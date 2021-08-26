Что случилось в Петрозаводске и Карелии 27 августа

фото: © Павел Шумейкин, Вячеслав Лиманский / ДТП Петрозаводска и Карелии / DtpPtz.ru

Грузовики раскидало по трассе в результате страшной аварии под Петрозаводском (ВИДЕО)

На федеральной трассе «Кола» утром 27 августа произошло столкновение двух грузовых автомобилей, по предварительной информации, есть жертвы.

Утром 27 августа, в 06.12 на федеральной трассе «Кола» в районе поворота на поселок Мелиоративный произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Информация об этом появилась в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

По одной из версий, седельный тягач с полуприцепом двигался в сторону Санкт-Петербурга. Грузовой фургон — в сторону Мурманска.

В результате ДТП грузовики раскидало в разные стороны, при этом фургон опрокинулся. Транспортные средства получили механические повреждения.

По свидетельствам очевидцев — есть жертвы.

Для ликвидации последствий аварии привлекались пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска, всего девять человек и три единицы техники.

Видео: Игорь Джи / ВК

фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Заморозки до минус 2 градусов ударят по Карелии в выходные

МЧС предупреждает о похолодании в субботу и воскресенье на территории семи районов Карелии.

По информации Карельского Гидрометцентра, в ночные и утренние часы с 28 по 30 августа местами по северным районам и восточным районам республики Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2ºС.

Под действие опасного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Сегежский, Медвежьегорский районы.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии:

— ограничить поездки на личном транспорте в ночное время ввиду гололедных явлений и отсутствия зимней резины;

— неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку;

— учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии / DtpPtz.ru

Два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском

Подтверждена гибель людей в страшном ДТП на трассе «Кола».

Согласно уточненным данным ГИБДД и МЧС, в аварии на федеральной трассе «Кола» недалеко от Петрозаводска погибли два человека.

Само ДТП произошло в 06.24 утра 27 августа, возле отворотки в сторону поселка Мелиоративный, на 434 километре трассы.

Столкнулись грузовики MAN и Hyundai. Погибшие в аварии — 45-летний водитель Hyundai, житель Ленинградской области, и 65-летний водитель автомобиля MAN, житель Мурманской области. Оба водителя скончались до приезда скорой медицинской помощи.

В результате столкновения частично заблокировано движение автотранспорта. На месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы сообщали об этой аварии под Петрозаводском, где в результате лобового столкновения грузовики раскидало по трассе.

фото: © Виктория Дудко / ВК

Супруга одного из отравившихся белорусов: Антон поехал в Карелию заработать денег, а не умирать

О смерти своего мужа жительница Слуцка Виктория узнала от министра здравоохранения Карелии.

Напомним, в воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Пятеро из них скончались, остальные находятся в больнице. Среди погибших оказался житель Слуцка Минской области Антон Дудко. Изданию «Млын.BY» удалось побеседовать с его супругой, Викторией.

По ее словам Антон больше трех лет работал на вырубке лесов в России, в Карелию же попал впервые.

«Антон поехал туда заработать денег, чтобы обеспечить нас с детками, но не умирать», — сказала Виктория.

Накануне трагедии женщина созванивалась с мужем.

«Он звонил 22 августа в 20:30. Про выпивку ничего мне не говорил. Я его попросила перезвонить чуть попозже, но он сказал, что сегодня навряд ли. Обещал позвонить завтра, но больше не позвонил», — вспоминает жительница Белоруссии.

О произошедшем с супругом женщина узнала от его друга, который находится в Карелии. Он сообщил, что Антон в критическом состоянии находится в больнице.

«О смерти я узнала от министра здравоохранения Карелии, я его нашла во „ВКонтакте“. Попросила рассказать, как там мой муж, на что он ответил, что по нему зарегистрирован летальный исход», — поделилась Виктория.

Тело Антона на родину пока не доставили, поэтому дата похорон еще не выбрана. В семье погибшего трое детей, младшему из которых 5 лет.

Ранее сообщалось, Следком продолжает расследование уголовного дела по факту отравления алкоголем в Пудожском районе. По имеющейся у следствия информации алкогольная продукция приобреталась рабочими не на территории Карелии.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Подросток погиб в ДТП, которое устроила женщина на трассе в Карелии (ФОТО)

В Кондопожском районе водитель допустила опрокидывание автомобиля, погиб 14-летний пассажир.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 27 августа около 10:35 в Кондопожском районе на 517 км федеральной автодороги «Кола» первернулся автомобиль «Лада Гранта». За рулем машины находилась 45-летняя женщина.

В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи умер 14-летний пассажир. Травмы получил 56-летний пассажир.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

На месте аварии сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение.

Ранее два человека погибли при столкновении грузовиков под Петрозаводском.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Федеральную трассу перекроют на севере Карелии из-за замены высоковольтной линии

В течение двух дней трассу Кола в Сегежском районе будут закрывать для движения транспорта.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 27 и 28 августа с 08:00 до 20:00 в Сегежском районе на 727 км + 522 м федеральной автодороги Р-21 «Кола» будет осуществляться перекрытие дорожного движения по 20 минут каждого часа. Причина - проведение краткосрочных работ по замене высоковольтной линии электропередач.

В Госавтоинспекции Карелии просят водителей учитывать возможные задержки в пути, заранее планировать маршрут и время, чтобы не создавать заторы и скопление транспорта на участке автодороги.

Ранее сообщалось, в сентябре на Шуйском шоссе а Петрозаводске изменится схема движения транспорта.

фото: сайт объявлений «Отдам даром – Петрозаводск»

Жители Петрозаводска бесплатно отдают тазик грибов, потому что устали их чистить

На сайте объявлений в Петрозаводске появилась запись с предложением забрать бесплатно таз подосиновиков и ведро волнушек.

На сайте объявлений «Отдам даром – Петрозаводск» в минувшую среду появилось объявление с предложением бесплатно забрать грибы, так как обладатели лесных даров устали чистить их.

«Отдам таз грибов (белые и подосиновики) и ведро волнушек. Не осилим столько чистить. Собраны вчера. Приходить со своей тарой. Ключевая», сообщалось на сайте объявлений.

Отметим, что через час грибы забрали, в объявлении появилось приписка: отданы.

Ранее сообщалось, в Карелии рекордный урожай грибов. Люди собирают ведрами, корзинами, машинами...

фото: кадр из видео

Автомобиль сгорел возле детского сада в Петрозаводске (ВИДЕО)

Подразделения МЧС потушили горящий автомобиль на Древлянке, припаркованный на стоянке между магазином и детским садом.

В Петрозаводске 26 августа загорелся автомобиль, находившийся на стоянке возле дома по адресу: бульвар Интернационалистов, 8А. Видео горящего автомобиля появилось в паблике "Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск".

Как уточнили в МЧС, пожарно-спасательные подразделения были привлечены для его тушения в 10.02, а уже через 8 минут пожар был потушен. Всего в ликвидации огня принимали участие 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Судя по видео, огонь охватил машину практически полностью и даже успел перекинуться на соседний автомобиль, но подоспевшие пожарные вовремя сбили пламя, не дав ему распространиться еще дальше.

Ранее стало известно, что в страшной аварии под Петрозаводском погибли два человека.

фото: вести35.рф

Локомотив снес автомобиль на железнодорожном переезде в Карелии

ДТП с участием локомотива и легкового автомобиля произошло на железнодорожном переезде в Беломорском районе.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги, в минувший четверг, 26 августа, в 18:23 на железнодорожном переезде 760 км перегона Летний - Сосновец Октябрьской железной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд во время движения локомотива, совершив столкновение с ним. Как утверждают в РЖД, световая и звуковая сигнализация на переезде работала исправно.

К частью, пострадавших в ДТП нет. Поезд с рельсов не сошел. Но в связи с происшествием на 30 минут был задержан поезд №286 Новороссийск — Мурманск.

Октябрьская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

фото: © Владимир Любарский

Глава Петрозаводска пытается реанимировать спортобъект для лыжников, который построили, а к коммуникациям не подключили

Владимир Любарский поручил собрать совещание, чтобы решить судьбу стартового городка для лыжников и ориентировщиков, построенного на Лесном проспекте.

На своей странице в соцсети глава города Владимир Любарский сообщил, что на Лесном проспекте еще в 2017 году за внебюджетный счет был построен стартовый городок для лыжников и ориентировщиков. В помещении есть туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями, комната для подготовки лыж и две раздевалки с отдельными выходами на старт. Но здание не принято спортивной школой № 2. Его эксплуатация невозможна, поэтому спортсмены вынуждены ютиться в двух бытовках. Там же хранится инвентарь.

«Дело в том, что при строительстве здания не было выполнено техприсоединеине к городским сетям водоснабжения. Вокруг не построено ограждение. Из-за этого по территории спортивного объекта беспрепятственно ездят машины. И установкой запрещающего въезд знака тут точно не обойтись», — рассказал Любарский.

Любарский вместе с председателем комитета социального развития Натальей Кармазиной и руководством спортшколы осмотрели объект. Глава поручил организовать совещание с участием депутатов, ресусроснабжающих организаций и всех заинтересованных сторон.

«Объект важный — в парке Радиозавода нарезается лыжня, спортом занимаются ученики школ Перевалки и любители здорового образа жизни», — заключил чиновник.

фото: из архива Татьяны Голдобиной

Производством пастилы из ягод в Карелии заинтересовались в Финляндии

Туристический бум, который в последнее время переживает Карелия, сопровождается ростом интереса ко всему, что называется «местным колоритом».

Это не только памятники деревянного зодчества и карельская кухня с ее калитками, но и продукция из карельских ягод.

В этом на собственном опыте убедились создатели производства ягодной пастилы. По словам главного «двигателя» этого проекта предпринимательницы Татьяны Голдобиной все началось с того, что ей захотелось порадовать свою маленькую дочку чем-нибудь сладким, в чем нет сахара и всякой «химии».

«Дочке понравилось. И не только ей, но и всем, кого я угощала этой пастилой. Я экспериментировала с разными ингредиентами, приходили друзья и хвалили, как вкусно. И вот тут я поняла: а спрос то есть! Поняла, что у нас в Петрозаводске никто такого не делает, и вот тогда я уже посмотрела на это с точки зрения бизнеса», — рассказала предпринимательница.

По ее словам, особенно высокий спрос на пастилу начинается во время туристического сезона.

«Заказы пошли в таком количестве, что мы не справлялись. Очень много было заявок. Очереди на неделю вперед. И мы за полгода заработали больше, чем за весь предыдущий год. В итоге смогли закупить дополнительное оборудование и планируем расширяться… Параллельно я начала работать над темой экспорта. Есть такой проект Центра поддержки экспорта, который помогает искать партнеров в Финляндии. И сейчас у нас есть дистрибьютор в Финляндии, которому мы отправили образцы нашей продукции. Они предложили адаптировать упаковку на финском языке и готовы продавать там», — рассказала Татьяна.

Как ей удалось добиться успеха в этом бизнесе, читайте в интервью «Столице на Онего».

Жесткое ДТП произошло в одном из микрорайонов Петрозаводска (ВИДЕО)

В результате аварии на Ключевой автомобиль развернуло на 180 градусов

В Петрозаводске на перекрестке улиц Ключевая и Корабелов произошло столкновение двух автомобилей. Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо».

Судя по видео, один из автомобилей двигался по улице Ключевая в сторону Вытегорского шоссе. Когда он находился на перекрестке неравнозначных дорог, в него на большой скорости врезался другой участник ДТП, двигавшийся по улице Корабелов в сторону конечной троллейбуса.

Как уточнили в ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

Ранее стало известно о трагическом ДТП в Кондопожском районе, в котором погиб подросток.

фото: Управление по охране объектов культурного наследия РК

Пострадавший от пожара памятник архитектуры в Карелии хочет купить один из бизнесменов

Расположенный в Сортавале комплекс зданий бывшего военного госпиталя, который признан памятником архитектуры начала ХХ века, хочет купить один из российских бизнесменов.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев на совещании, посвященном социально-экономическому положению Сортавальского района.

«Есть представитель российского бизнеса, который проявил интерес и готов участвовать в торгах для того, чтобы развивать территорию зданий бывшего военного госпиталя и прилегающие территории. Состоялось совещание с участием представителя муниципалитета, представителей инвестора, министерства экономического развития. Определили план, как мы будем дальше двигаться в этом вопросе», — сообщил министр.

Инвестор планирует разместить в этих зданиях туристический комплекс.

По словам Ермолаева, памятник архитектуры требует реставрации и значительных капиталовложений, поэтому до сих пор не было желающих его купить.

В прошлом году власти Сортавалы выставили на торги 3 бывших больничных корпуса и здание бывшего овощехранилища — они являются объектами культурного наследия. Кроме того, в комплекс входят 6 построек, у которых нет такого статуса. Также выставлен на торги земельный участок общей площадью 30,8 тыс. кв. метров.

В документации указано, что здания, признанные памятниками архитектуры, находятся в полуразрушенном состоянии, некоторые пострадали в результате пожара. Начальная цена продажи — 40,6 млн рублей.

О ценности этого объекта говорится в материалах Управления по охране объектов культурного наследия Карелии. По данным Управления, комплекс был построен для больницы сестер милосердия. Это один из самых крупных сохранившихся в Сортавале ансамблей общественных зданий начала XX века. С 1948 по 2009 годы там размешался военный госпиталь. После ухода военных пришел в запустение. В 2013 году передан в муниципальную собственность.

Во время пожара, произошедшего в 2018 году, в одном из зданий были частично утрачены крыша и мансардный этаж, междуэтажные перекрытия, стены, перегородки и конструкции лестниц второго этажа. Общее состояние оценивается специалистами как аварийное или неудовлетворительное.

По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, значительная часть памятников архитектуры Сортавалы может использоваться для туристического бизнеса.

«Мы не можем разместить в этих зданиях объекты образования, например. Потому что они ни по каким санитарным нормам не подойдут. Поэтому, если мы хотим видеть город восстановленным, возрожденным, здесь должна кипеть жизнь, и бизнес должен быть заинтересован в том, чтобы эти здания восстанавливать, определять под какие-то цели. Эти цели, в основном связаны с туристической индустрией», — пояснил губернатор.

фото: фото со страницы главы Петрозаводска Владимира Любарского

Рабочие смыли черного человека в тоннеле Петрозаводска

Нарисованный силуэт черного человека в тоннели на улице Горького сильно пугал прохожих.

Как сообщил на своей странице глава Петрозаводска Владимир Любарский, на днях неизвестные изрисовали отремонтированный в прошлом году пешеходный тоннель на улице Максима Горького. Более того, обеспокоенные горожане в социальных сетях отметили, что зависший в воздухе человеческий силуэт в конце подземного перехода выглядит пугающе.

«Сегодня сотрудники Городского комбината благоустройства стёрли художества с белой плитки, - рассказал Владимир Любарский. - Вы логично спросите, зачем об этом на своей странице пишет мэр? А затем, что всё в нашей жизни состоит из мелочей. Одни напакостили и решили, что это круто. А нормально другое - ценить родной город, чужой труд и окружающих людей. Спасибо тем, кто отмыл!».

Ранее в паблике «Подслушано в Петрозаводске» сообщалось, что вандалы изрисовали стену в подземном переходе. Ожна из горожанок пожаловалась на художества хулиганов.

«Шла с работы и очень испугалась, издалека выглядит очень жутко. А если бы вместо меня шли пожилые люди?» - подняла вопрос горожанка.



фото "Подслушано в ПТЗ/Петрозаводск"

фото: кадр из видео

Неадекватный мужчина бросался на машины на Древлянском кольце в Петрозаводске (ВИДЕО)

Странный пешеход ранним утром бегал по Древлянскому кольцу, прыгая на автомобили.

Инцидент произошел сегодня, 27 августа. в 5.38. Неадекватный мужчина в течение 10 минут бегал по Древлянскому кольцу. Бросаясь на грузовые и легковые автомобили. Два водителя вынуждены были остановиться. Они, видимо, пытались привести мужчину в чувство. Но он прыгал на капот, залезал в салон машины. В результате водитель вытолкнул пешехода с проезжей части на газон. Но и это его надолго не успокоило. Странный мужчина предпринял еще несколько попыток забраться в чужой автомобиль.

Видео происшествия выложили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Опасный забег пешехода по Древлянскому кольцу попал в объектив наружной камеры компании «Ситилинк».

Ранее мообщалось, мужчина на перекрестке улиц Мелентьевой и Советской мужчина кидался под колеса автомобилей.

фото: © pixabay.com

На границе таможенники остановили жительницу Петрозаводска с помидорами

Петрозаводчанка, ввозившая из Финляндии овощи без фитосанитарного сертификата, была вынуждена вернуть большую часть продуктов обратно, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора поступила информация о нарушениях фитосанитарного законодательства.

Так, 4 июля жительница Петрозаводска, пересекая границу в МАПП «Вяртсиля», ввозила с собой в Россию почти 30 килограммов овощей (перцы, томаты и огурцы), при том, что разрешено ввозить не более 5 килограммов продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом, а такого документа у петрозаводчанки не было.

В результате излишки продукции жительница Петрозаводска была вынуждена вернуть в Финляндию.

Также в июле житель Ленинградской области перевозил с собой 1,8 килограммов свежего картофеля, а жительница Финляндии попыталась ввезти в Россию 3 упаковки семян томатов. При этом фитосанитарного сертификата, обязательного для провоза семенного и посадочного материала, включая картофель, у них не было. Всю продукцию ее владельцы также вернули обратно в Финляндию.

Управление Россельхознадзора во всех случаях составило протоколы об административном правонарушении.

фото: © Минспорта Карелии

«Просто хочется рыдать»: гонщица из Петрозаводска плачет, потому что пропустит Гран-при Бельгии W Series из-за коронавируса

Российская участница женской серии автогонок W Series Ирина пропустит Гран-при Бельгии W Series из-за коронавируса.

В соцсети на своей странице Ирина Сидоркова написала, что сложившаяся ситуация с положительным тестом на COVID-19 и пропуском гонки довела ее до слез.

«Я просто в это не верю! Это трагедия! У меня сегодня положительный тест на ковид. Ну, как так? В воскресенье в Москве отрицательный, во вторник в Бельгии отрицательный, а сегодня положительный! Симптомов никаких! Чувствую себя замечательно! Но теперь я без гонок! Просто хочется плакать, нет — скорее даже рыдать», — написала Ирина в Facebook.

Ранее сообщалось, что этап W Series в Бельгии пройдет 27–28 августа.

Петрозаводская гонщица Ирина Сидоркова занимает 7-е место в зачете пилотов W Series.

фото: © freepik

Сотрудница ломбарда в Петрозаводске «превращала» недорогую бижутерию в золото

В Петрозаводске будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве на полмиллиона рублей.

Прокуратура города Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении петрозаводчанки, совершившей с использованием своего служебного положения кражу денег в ломбарде, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемая работая в одном из ломбардов в должности товароведа принимала от клиентов в залог их имущество и выдавала ссуды. Она имела доступ к компьютерной программе, в которой содержались сведения о гражданах, ранее сдававших ювелирные изделия в ломбард. Женщина вносила в эту программу недостоверные данные о сдаче ювелирки, распечатывала фиктивные договоры и залоговые билеты. Для того, чтобы скрыть свои махинации, обвиняемая под видом ювелирных изделий упаковывала в пакеты и убирала в сейф организации принадлежащие ей недорогостоящие украшения. Имея доступ к сейфу с наличными деньгами ломбарда, она брала из него различные суммы. Таким образом сейф опустел на 505 744 рублей. Деньги товаровед тратила на свои нужды.

В ходе расследования уголовного дела, обвиняемая возместила организации причиненный ущерб на сумму 20 614 рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Карелии директор фирмы, провернувший махинацию с НДС на 3 млн рублей, получил условный срок.

фото: Столица на Онего

«Духовное воспитание изменилось»: заместитель главного судебного пристава Карелии описал портрет злостного алиментщика

Заместитель главного судебного пристава региона Андрей Ламзин рассказал, чем объясняют свое поведение злостные неплательщики алиментов.

Среди должников есть те, кто не в состоянии платить алименты, и те, кто принципиально отказывается вносить платежи. Неплательщики могут быть ориентированы на получение неофициального дохода. Об этом сообщил врио заместителя руководителя УФССП России по Республике Карелия Андрей Ламзин во время пресс-конференции в Петрозаводске.

«Если исходить из портрета социального, по большей части, это лица, которые не имеют постоянного дохода. Это мужчины старше 30 лет, 35 — даже. На сегодняшний день лица не заинтересованы в получении официального дохода. Лица получают доход неофициально. Я бы не стал говорить, что это какие-то маргиналы, кто злоупотребляет алкогольными напитками. Но, вместе с тем, такие есть, да, но это не характер этого портрета…. Когда люди вступают в брак и в дальнейшем семейные отношения рушатся, это конфликт интересов. И есть люди, которые не выплачивают алименты ввиду того, что они не могут, а есть принципиально конфликтные — которые не хотят выплачивать эти алименты», — рассказал Андрей Ламзин.

Ламзин пояснил, что отношение россиян к институту брака изменилось, при этом наблюдается рост числа разводов. Он связывает частый распад семей с понижением уровня духовности и воспитания.

«На сегодняшний день количество расторжений браков увеличилось. Это больше двух третей. Наверно, представители двух из трех браков прекращают отношения. По большей части, если посмотреть статистику, разваливаются-то браки, в которых люди вступили недавно в отношения. Те люди, которые живут давно уже в браках, у них другой немножко менталитет. Люди, вступившие в брак, может быть, социально не выросли, может быть, не нашли своего места в работе, не понимают той самой ответственности. Уровень духовности, социального воспитания немножко сейчас другой. Если институт брака в советские времена был стабильным, основополагающим, то теперь этого нет больше столпа. И духовное воспитание уже изменилось для многих людей», — пояснил Ламзин.

Как сообщили в службе судебных приставов, одним из популярных аргументов, который приводят в свою защиту неплательщики алиментов, — это нежелание платить деньги экс-супруге, потому что она потратит их «на себя».

«Зачастую мужчины говорят: „Я не буду платить, поскольку женщина тратит деньги на себя“. Частенько такое объяснение бывает… Да, действительно, она может тратить какие-то денежные средства на свое собственное обеспечение, но вместе с тем надо понимать: ребенок находится у нее, и она воспитывает его, она тратит на него денежные средства, она устраивает его жизнь», — рассказал заместитель главного судебного пристава Карелии.

Ламзин также пояснил, что может складываться ситуация, когда должник из-за финансового неблагополучия не в состоянии обеспечивать себя, поскольку он вынужден выплачивать большую сумму алиментов. Согласно закону, алименты могут составлять до 70% от дохода.

Ранее сообщалось, что в этом году сотрудники карельской службы судебных приставов добились от алиментщиков выплат в размере 120 млн рублей.

фото: Николай Смирнов/ ИА «Республика»

Власти Петрозаводска ожидают заключения договора на поставку новых «летающих кораблей» во Вьетнам

Администрация столицы Карелии рассчитывает, что предприятие по производству деталей для экранопланов приступит выпуску изделий для новой модели в ближайшее время, и до конца 2021 года будет заключен договор на поставку техники Вьетнам.

Об этом говорится отчете администрации о выполнении мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года.

В 2020 году на уровне правительства России было принято решение об организации работы по созданию головного образца экраноплана вместимостью до 50 человек с последующей организацией серийного производства.

«Организация производства планируется на двух промышленных площадках в Петрозаводске и Комсомольске-на-Амуре. В Петрозаводске планируется организация модернизации экранопланов, изготовление комплектующих систем с выходом на сборочное производство в Комсомольске-на-Амуре. В Петрозаводске будет создано 80 рабочих мест, организовано обучение экипажей. В 2021 году планируется заключение договора на поставку 10 экранопланов во Вьетнам», — говорится в отчете.

В настоящее время «проводится разработка финансовой модели, бизнес-плана и графика работ», сказано в документе.

Экранопланостроительное объединение «ОРИОН» занимается разработкой и производством нескольких моделей экранопланов в Петрозаводске с 2013 года.

Экраноплан — судно с крыльями, которые, благодаря экранному эффекту, позволяют ему подниматься над водой или ледовым покрытием на несколько метров.

фото: © «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас»

В Карелии разыскивается без вести пропавший 82-летний мужчина (ФОТО)

Пожилой мужчина пропал 26 июля в районе Орзеги в Прионежском районе.

Как информирует «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас», полиция Прионежского района разыскивает без вести пропавшего Ивана Савельевича П., который 26 июля 2021 года в 14.00 вышел из дома в СНТ «Надежда 1» Прионежского района в районе поворота на Орзегу, и с того момента его местонахождение неизвестно.

На мужчине были черные штаны, камуфляжная куртка, черные сапоги, сиреневая фуражка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 14.00 26 июля, просят сообщить по телефону +79114036266.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии за сутки коронавирусом заразились 38 детей

Поправились от коронавирусной инфекции за это же время 32 ребенка, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 38 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6066 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 32 ребенка.

Всего за время пандемии излечились 5662 ребенка в Карелии.

Ранее сообщалось, что еще одна смерть от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки, излечились же за сутки 177 пациентов.

фото: © KARINA BLANKO

Гонщица из Петрозаводска пропустит Гран-при Бельгии W Series из-за коронавируса

Российская участница женской серии автогонок W Series Ирина Сидоркова заразилась коронавирусом.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

«Во время обязательного ПЦР-тестирования перед соревнованиями Гран-при Бельгии 2021 года и связанных с ним мероприятий поддержки Ирина Сидоркова сдала положительный тест на COVID-19. В соответствии с протоколами COVID-19 и принципами органов общественного здравоохранения она продолжит изоляцию в течение необходимого периода и, следовательно, не будет участвовать в уик-энде Гран-при Бельгии», — говорится в сообщении.

Этап W Series в Бельгии пройдет 27–28 августа.

Петрозаводская гонщица Ирина Сидоркова занимает 7-е место в зачете пилотов W Series.

Ранее сообщалось, начинавшая обучение и спортивную карьеру в Карелии Ирина Сидоркова будет выступать за австралийскую команду в азиатской «Формуле-3».

фото: источник - ГКУ РК "ОПС по Калевальскому району"

Агрессивный сокол запугал жильцов дома в районе Карелии - потребовалась помощь спасателей

В Калевальском районе пернатый хищник залетел в подъезд жилого дома и устроил переполох.

Как сообщается в паблике пожарно-спасательного отряда по Калевальскому району, 26 августа в поселке калевала сокол залетел в подъезд жилого 2-этажного дома по улице Советская, 2. Хищная птица металась по лестничным площадкам, вела себя агрессивно по отношению к людям, билась о стекла и не могла вылететь наружу.

Обеспокоенные жильцы дома обратились за помощью в Пожарно-спасательную часть №20 по охране пгт Калевала. На место выехал дежурный караул совместно с начальником отряда.

К моменту прибытия спасателей птица уже выбилась из сил. Когда сокол сел на перила, его поймали. После этого хищника вынесли на улицу. Сокол набрался сил и улетел.

фото: проект Кеми

Три города Карелии получат деньги для создания комфортной среды

Кемь, Сегежа и Медвежьегорск стали победителями V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, что Три города Карелии - Кемь, Сегежа и Медвежьегорск - стали победителями V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, и теперь получат деньги для реализации своих идей в жизнь.

«Конкуренция была серьезная: поступило 307 заявок из 73 регионов страны. Поэтому особенно радостно, что сразу три наших города получат средства на воплощение в жизнь своих идей», - сказал Парфенчиков.

В Сегеже планируют создать семейный парк «Сегежа», в Медвежьегорске – городской парк «Медвежье Заонежье», а в Кеми обустроят городскую площадь.

Кемь

Сегежа

Медвежьегорск

фото: Илья Тимин / «Столица на Онего»

За время пандемии от коронавируса в Карелии излечились более 57 тысяч человек

За сутки в республике от коронавируса выздоровели 177 пациентов, один больной умер, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 27 августа зафиксировано одна смерть от COVID-19. Таким образом, общее число смертей от коронавируса возросло до 767. Об этом сообщает министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки коронавирус был выявлен у 145 жителей Карелии, из них все 145 не были привиты. Заболели также145 человек, в состоянии средней тяжести находятся 32 пациента, двое — в тяжелом состоянии, один — крайне тяжелом, подключен к ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 573 человека, из них 6 крайне тяжелых, двое из которых находится на инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 60457 человек.

За сутки выздоровели еще 177 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 57042 человека.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Судебные приставы рассказали, много ли в Карелии женщин-алиментщиц

В республике неплательщиками алиментов являются чаще всего мужчины, но среди должников есть и женщины.

Женщины в пять раз реже мужчин являются неплательщиками алиментов в Карелии. При этом каждый шестой долг в этой сфере в республике накоплен дамами. Об этом сообщил врио заместителя руководителя УФССП России по Республике Карелия Андрей Ламзин во время пресс-конференции в Петрозаводске.

«На пять мужчин приходится одна женщина. То есть, условно говоря, каждый шестой должник является лицом женского пола», — сказал Ламзин.

Ранее сообщалось, что в этом году сотрудники карельской службы судебных приставов добились от алиментщиков выплат в размере 120 млн рублей.

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

В Карелии должник расплатился с кредитором зданием магазина

Житель Кемского района, задолжавший крупную сумму, за неимением другого имущества расплатился принадлежащим ему зданием магазина, сообщили в УФССП Карелии.

Житель Кемского района задолжал кредитным организациям и физическим лицам более 5 миллионов рублей — сводное исполнительное производство по делу находится в местном отделении судебных приставов. На имущество должника пристав-исполнитель наложил арест, и после оценки состоялась его принудительная реализация.

Вырученной суммы оказалось недостаточно для покрытия долга, и арест был наложен уже на принадлежащее должнику здание, в котором располагался магазин. Здание тоже было выставлено на торги, но покупателя на него не нашлось. Затем процедура оценки и реализации была проведена еще несколько раз.

Судебный пристав предложил взыскателям принять имущество в качестве погашения задолженности.

Поскольку другого имущества у должника не осталось, в конечном итоге здание в счет долга принял один из взыскателей по акту приема-передачи, восстановив тем самым свои права.

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Пьяная жительница Карелии атаковала женщину-полицейского, сорвав с ее одежды видеорегистратор

В Беломорском районе суд наказал местную жительницу, в пьяном виде подравшуюся с представителем власти, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа Беломорский районный суд рассмотрел уголовное дело ранее несудимой местной жительницы, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти во время исполнения им своих должностных обязанностей.

Выяснилось, что представительница полиции пыталась доставить пьяную беломорчанку в отделение. Однако подсудимой такая перспектива не понравилась, как и сама сотрудница правоохранительных органов. В результате пьяная женщина сначала сорвала с полицейской закрепленный видеорегистратор, а потом и вовсе пнула свою визави.

На заседании суда беломорчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Подсудимой был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты сроком на 10 месяцев по 2 тысячи рублей ежемесячно.

Приговор вступил в законную силу.

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«Сделали меньше, заработали больше»: глава Карелии объяснил закон рыночной экономики

Отсутствие роста в промышленности Карелии в первом полугодии глава республики Артур Парфенчиков объяснил объективными причинами, но высказал уверенность, что по итогам года показатели улучшатся.

Текущая ситуация в экономике и прогноз на ближайшие три года обсуждался на заседании правительства республики.

«Экономика Карелия функционирует устойчиво, без сбоев. С хорошим запасом прочности… В первой полугодии у нас индекс производства на уровне прошлого года… Да, мы не снижаемся, но хотелось бы роста несмотря на наличие ряда объективных причин», — сказал Парфенчиков.

В числе таких причин он назвал модернизацию ряда крупных предприятий, которые на период технического перевооружения приостановили производство. Эффект от модернизации отразится на показателях в следующем году.

Кроме того, Парфенчиков объяснил, почему снизился объем производства на ряде экспортных предприятий.

«Ряд предприятий пошел на снижение объемов производства, концентрируя его на наиболее ликвидных экспортных направлениях. Это законы рыночной экономики. Сделали меньше, заработали намного больше», — пояснил губернатор.

Он также отметил влияние погодных условий.

«Есть проблемы и внешнего воздействия. В частности, наши лесоперерабатывающие предприятия из-за сильных морозов этой зимой столкнулись с временным дефицитом сырья. Мы видели снижение производства в зимние месяцы. Ситуация сейчас выравнивается. И я думаю, что по итогам 9 месяцев мы сможем уже вернуться к стабильному росту», — считает глава республики.

О прогнозах развития экономики Карелии читайте в статье «Базовый оптимизм».