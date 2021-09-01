Самые значимые события среды

фото: коллаж © Следком Карелии, «Столица на Онего»

Арестован рабочий из Беларуси, привезший в Карелию «паленую» водку, из-за которой умерли 5 его коллег

Суд в Карелии арестовал гражданина Республики Беларусь, подозреваемого в том, что по его вине после отравления спиртосодержащей жидкостью умерли пятеро рабочих из этой страны.

Как сообщили в пресс-службе карельского управления Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Предварительным следствием установлено, что 31-летний гражданин Белоруссии приобрел у себя на Родине контрафактную спиртосодержащую жидкость, в составе которой содержался метиловый спирт, и привез ее в Карелию.

«Не убедившись в безопасности для жизни и здоровья, купленную спиртосодержащую жидкость передал для употребления внутрь своим знакомым, работающим с ним в одной бригаде. В результате неосторожных действий подозреваемого, пятеро мужчин скончались от отравления», — говорится в официальном сообщении Следкома.

Петрозаводский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

На площади Кирова в Петрозаводске устроят молебен для учащихся

Молебен отслужат в память местного святого, которого дореволюционные гимназисты просили о «небесной помощи в постижении наук».

На площади Кирова в Петрозаводске 3 сентября устроят молебен для учащихся. Его отслужат в память Фаддея Блаженного – местного святого, которого особо почитали в городе до Октябрьской революции. Богослужение пройдет возле здания Музыкального театра, где проводились раскопки под строительство православной часовни.

Как написал в социальных сетях священник Константин Савандер, который является одним из инициаторов возведения этой часовни на площади Кирова, Фаддей Блаженный – «своеобразный покровитель учащихся». «К нему в часовню бегали гимназисты до революции и просили небесной помощи в трудном постижении наук. Продолжаем эту традицию», – отметил священник.

фото: Столица на Онего

Суд оставил в силе приговор экс-министру строительства Карелии Дмитрию Матвийцу, осужденному за мошенничество

Судья горсуда Петрозаводска Елена Голяева рассмотрела апелляционное представление и оставила в силе приговор экс-министру строительства Карелии Дмитрию Матвийцу, осужденному за мошенничество с возвратом НДС.

Как сообщили в Петрозаводском городском суде, в минувший вторник, 31 августа, судья Елена Голяева рассмотрела апелляционное представление прокуратуры на решение горсуда, приговорившего 30 апреля экс-министра строительства Карелии Дмитрия Матвийца к шести годам лишения свободы условно, с 5-летним испытательным сроком и штрафом в размере 1,5 млн рублей за мошенничество с возвратом НДС.

Гособвинение просило суд признать Матвийца виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок до 7 лет со штрафом в 600 тысяч рублей.

Елена Голяева оставила решение от 30 апреля в силе.

Напомним, бывшего министра Дмитрия Матвийца обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Внимание следствия привлекли эпизоды возмещения НДС компанией «Карелэнергоресурс», которую он возглавлял в 2013–2015 годах. По версии следствия, фигурант дела создал компанию «ЛесОптТорг», с которой «Карелэнергоресурс» заключал договоры на поставку дров в некоторые котельные республики. Однако на деле возглавляемое Матвийцом предприятие покупало услуги у индивидуальных предпринимателей. А затем экс-чиновник обращался в налоговые органы на возврат НДС на счет компании. Общая сумма предполагаемого ущерба составляет более 3 млн рублей. Потерпевшей стороной в деле выступает ФНС.

После возбуждения дела Матвиец заявил, что не присваивал эти деньги. Он пояснил, что ранее оформлял документы о возврате НДС по указанию налоговой службы, и все деньги от возврата остались в компании.

фото: © УФССП по РК

В Петрозаводске закрыли популярную сауну за нарушение санитарных норм

Судебные приставы Карелии опечатали вход в помещение сауны, располагающейся в жилом доме.

По сообщению Управления службы судебных приставов Карелии, 30 августа в Межрайонное отделение УФССП России по республике на принудительное исполнение поступило постановление из Петрозаводского городского суда по делу об административном правонарушении. Общество с ограниченной ответственностью признано виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений. В результате деятельность сауны "Уют", расположенной в нежилом подвальном помещении многоквартирного дома, была приостановлена на 30 суток.

Приставы выехали в сауну на улице Гоголя. Установлено, что деятельность здесь не ведется. Сотрудники службы опечатали вход в помещения сауны. Директору ООО вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупреждение об уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, судебным приставам запретят взыскивать долги граждан с их социальных пособий.

фото: © Юля Решеткова/ фото Вконтакте

В Карелии собирают грибы лодками (ФОТО)

Жители Карелии в соцсетях выложили фото лодки, наполненной грибами.

Рекордный урожай грибов этим летом в Карелии привел к тому, что местные жители и туристы собирают дары леса буквально во все, что можно. В данном случае люди пошли на рыбалку, но в итоге грибов оказалось больше, чем рыбы.

"Грибалка", — написали авторы фото в комментариях. — На рыбалке поймали больше грибов".

Ранее на сайте объявлений Петрозаводска появилась запись с предложением бесплатно забрать таз подосиновиков и ведро волнушек, потому что собравшие их жители карельской столицы устали чистить грибы.

фото: кадр из видео

Машина дорожников протащила кроссовер после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием дорожно-фрезерной машины и кроссовера произошло на улице Красноармейская.

Как пишет ДТП ПТЗ, 31 августа в 18.41 на улице Красноармейская, в районе пересечения с Набережной Ла-Рошель, столкнулись кроссовер Nissan Juke и дорожно-фрезерная машина.

ДТП произошло в районе нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, когда кроссовер завершал маневр разворота, а дорожно-фрезерная машина двигалась задним ходом. Дорожная техника подмяла под себя автомобиль и протащила на трассе.

Машины получили механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Ранее жесткое ДТП произошло в одном из микрорайонов Петрозаводска.

фото: © Столица на Онего

Самый сложный участок трассы А-137 в Карелии отремонтируют

Определен подрядчик на выполнение капремонта первого участка автодороги А-137 в Карелии, информирует Упрдор «Кола».

«Обновление самого сложного 25-километрового отрезка трассы «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — граница с Финляндской Республикой», переданной из региональной сети в 2019 году, выполнит АО «ВАД»», — сообщается в пресс-релизе Упрдор «Кола».

В ближайшее время дорожники приступят к земляным работам. Перед этим запланировано фрезерование существующего дорожного покрытия и демонтаж старых водопропускных труб.

Срок окончания работ на участке — октябрь 2022 года.

В ходе капремонта автодороги А-137 предусматривается не только ее полное обновление с усилением основания и укладкой асфальтобетонного покрытия, но и устройство водоотвода, установка новых дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, обустройство остановочных площадок общественного транспорта, кюветов, нанесение разметки.

Упрдор «Кола» просит водителей быть внимательными из-за проведения ремонтных работ на трассе.

Ранее сообщалось, что в Карелии продолжаются работы по гарантийному ремонту региональных автодорог.

фото: © Анна Ларионова

В Карелии сельской воспитательнице предложили вооружиться отбойным молотком

В Карелии сельской воспитательнице выдали землю на месте стоянки древнего человека, а теперь заставляют голыми руками разбирать фундамент недостроенного дома.

Прионежский районный суд признал недействительным договор предоставления воспитательнице Анне Ларионовой из поселка Шуя земельного участка, на котором была обнаружена стоянка древнего человека. Таким образом, Ларионова обязана вернуть эту землю государству, однако теперь чиновники отказываются принимать участок обратно. Сельскую воспитательницу вынуждают демонтировать уже возведенный фундамент, но с ключевой оговоркой: разбирать монументальную конструкцию необходимо без привлечения спецтехники, то есть фактически подручными приспособлениями.

«Я им писала, обращалась: опишите четко, как мне нужно демонтировать фундамент. На что они мне ответили: не привлекая тяжелой техники, дабы не повредить растительному слою земельного участка. И подручными средствами. То есть какие-то молоточки… какие-то инструменты подручные, разрешили какой-то там молотоотбойник», — рассказала Анна Ларионова.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Карелии на трассе «Кола» разбился автомобиль, в котором находились женщина с тремя детьми

Все пострадавшие в результате аварии были доставлены в Сегежскую ЦРБ, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

На 695 километре федеральной трассе «Кола», на территории Сегежского района, в 01.30 ночи 31 августа женщина-водитель на автомобиле Subaru Impreza XV не справилась с управлением, в результате чего машину занесло, она съехала в кювет, опрокинулась и врезалась в дерево.

В автомобиле, помимо 31-летней женщины, находились дети — девочки 6-ти, 9-ти и 12-ти лет. Все они были доставлены в Сегежскую ЦРБ. Машина получила механические повреждения.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Верховный суд России истребовал из Карелии дело Юрия Дмитриева

Исследователь сталинских репрессий из Петрозаводска обжаловал свой обвинительный приговор.

Верховный суд России истребовал уголовное дело известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который в сентябре прошлого года был приговорен в Карелии к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. С жалобой на этот приговор в суд обратился сам Дмитриев, который находится сейчас под стражей в следственном изоляторе Петрозаводска. Таким образом, дело Дмитриева отправится на рассмотрение в Москву.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире задержанного была найдена часть охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. После этого дело Дмитриева пошло в карельских судах по новому кругу.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

В феврале нынешнего года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил апелляционный приговор без изменений. После этого Юрий Дмитриев направил жалобу в Верховный суд России.

фото: © «Столица на Онего»

Первый снег может выпасть в ближайшее время в Карелии

Гидрометеорологический центр «Фобос» прогнозирует выпадение первого снега в ближайшие дни в северной части России, в том числе, в Карелии.

Об этом сообщает сайт «Метеовести».

По прогнозу синоптиков из-за мощного холодного циклона летняя погода сегодня уйдет из европейский части страны.

«Сегодня циклон пробьётся ещё дальше вглубь Евразии. И в его власти окажется уже большая часть Русской равнины. Наиболее интенсивные осадки — местами до трети сентябрьской нормы — ожидаются в центре и на северо-западе России. А в Мурманской области и на севере Карелии из-за вторжения арктического воздуха они даже могут переходить в снег», — говорится в сообщении.

Холодный фронт, которые надвигается акватории Северного Ледовитого океана приведет к понижению температуры воздуха на севере и в центре России будет до +10°.

фото: источник "МК в Карелии"

Сортавала перестала быть столицей карельской оппозиции

Глава Сортавалы Сергей Крупин публично заявил о том, что работает в команде главы Карелии Артура Парфенчикова.

Это произошло в эфире местной телекомпании "Брэвис" 30 августа, когда подводились итоги визита губернатора в Сортавальский район.

Напомним, что Крупин был избран главой Сортавала при поддержке партии "Справедливая Россия", имеющей большинство в городском Совете.

Причины, заставившие мэра города фактически поменять политический окрас, анализируют наши коллеги из сетевого издания "МК в Карелии".

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Глава Минздрава Карелии: «Умирают только не привитые»

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков призывает не упустить последний шанс подготовиться к пику четвёртой волны коронавируса, рассказав о смертях в ковид-центрах республики.

По словам министра, для того чтобы выработался полноценный иммунитет к пику четвёртой волны COVID-19 (через 21 день после второй прививки) остались считанные дни для вакцинации. В последующем вакцинация будет не столь эффективна, потому что пик заболеваемости совпадёт с началом формирования иммунитета. И вы в не полной мере будете защищены от ковида. Об этом глава Минздрава республики Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

«А пока мы видим ситуацию, когда в стационары поступают превалирующее большинство не привитых граждан, а умирают только не привитые», — отмечает министр.

Так, в Медвежьегорской ЦРБ умерла 90-летняя пациентка. По словам главного врача, долгое время она лежала дома. Родственники почти неделю находились дома, не обращаясь за медпомощью. В итоге — все были госпитализированы с тяжёлой формой ковида, а бабушка умерла.

В Республиканской инфекционной больнице находится девушка 19 лет в тяжёлом состоянии на ИВЛ с 80% поражением лёгких. Главный врач сообщила, что девушка долго отказывалась от госпитализации.

«В каждой районной больнице таких случаев — десятки. Сегодня ситуация с распространением ковида усложняется. В стационарах 50-60% тяжёлых больных, те, кто при появлении первых симптомов не обратился к врачу или не привился. Давайте не искушать судьбу! Сегодня для всех доступны качественные вакцины, мы всё делаем для того чтобы можно было быстро вакцинироваться. Используйте последние дни для эффективной вакцинации», — призывает Михаил Охлопков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три смерти пациентов от коронавирусной инфекции. Общее число смертей – 782 человека.

фото: © Паблик ВК «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

В Петрозаводске стали разваливаться тротуары, отремонтированные в прошлом году (ФОТОФАКТ)

Бордюр стал отходить от тротуара на улице Калинина, где менее года назад прошел ремонт за 85 млн рублей.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» опубликовали фото тротуара на улице Калинина, после пересечения с проспектом Александра Невского. В прошлом году здесь до глубокой осени шел ремонт дороги. Но в настоящее время в некоторых местах бордюр стал отходить от тротуара.

«Менее года прошло с обустройства тротуара по улице Калинина от пересечения с проспектом А. Невского вниз к парку „Ямка“, а бордюры уже отходят от тротуара, туда попадает грязь и вода, далее разрушение асфальта. Интересно, гарантия еще не закончилась на тротуар? Мэрия в курсе разрушения тротуара и уже направила требование подрядчику о ремонте в рамках гарантийных обязательств?» — комментируют авторы фото в паблике.

Напомним, улица Калинина стала последним объектом, отремонтированным питерской компанией «АБЗ-Дорстрой» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Здесь отремонтировали проезжую часть и тротуары, заменили бортовой дорожный и газонный камень и люки колодцев, отрегулировав их высоту на уровне дорожного покрытия, восстановили газоны. Стоимость работ — 85 млн рублей.

фото: Владимир Любарский / ВК

Любарский поздравил школьников Петрозаводска с Первым сентября

Мэр карельской столицы Владимир Любарский пришел на школьную линейку и опубликовал поздравление школьникам.

Владимир Любарский посетил торжественную линейку в гимназии № 30 и опубликовал поздравление в соцсети.

«Впереди у школьников, их родителей и педагогов насыщенный учебный год. Пусть это время будет ярким и интересным! В добрый путь!», — заявил он.

По словам Любарского, сегодня более 49 тысяч обучающихся и воспитанников Петрозаводска пришли в детские сады, школы и учреждения дополнительного образования. Обучение начали 3805 первоклассников.

Ранее сообщалось, что клубы веселых и находчивых создадут в школах Петрозаводска.

фото: © кадр из видео

Канализационные стоки в Петрозаводске вырвались наружу и превратились в настоящую реку (ВИДЕО)

Авария на канализационных сетях в петрозаводском микрорайоне Соломенное привела к выходу стоков на поверхность — затопленной оказалась большая территория.

Об этом написал в соцсетях житель Петрозаводска Евгений Антонов.

«Пятые сутки течет канализация — это район Соломенное напротив кладбища через дорогу. Залито примерно с большое футбольное поле с метр глубиной, в том числе, водопроводные колодцы», — написал горожанин.

В подтверждение своих слов он разместил видео с места ЧП.

По его словам, он обращался два дня назад в ЕДДС, а во вторник отправил видеозапись мэру Петрозаводска.

«На 11.30 все также ОНО течет!!!», — возмутился горожанин.

В пресс-службе АО «ПКС», чье подразделение отвечает за состояние этого участка канализации, сообщили, что там произошел прорыв трубы. Стоки были перенаправлены по резервному трубопроводу. По утверждению ПКС, в настоящее время разлив стоков на поверхности ликвидирован. Ремонт основного трубопровода начнется после согласования земляных работ.

фото: © gazeta-petrozavodsk.ru

В Петрозаводске поймали юных вандалов, громивших здание МВД

Полицейские нашли подростков, испортивших водосточные трубы на стенах здания МВД Карелии, с помощью системы видеонаблюдения.

Камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде здания министерства внутренних дел республики, помогают следить за оперативной обстановкой в круглосуточном режиме. Так, благодаря этой системе, на прошлой неделе во время ночного дежурства сотрудники полиции поймали вандалов.

Как рассказали в МВД Карелии, мимо здания проходили трое юношей. Двое из них без видимых причин стали наносить удары руками и ногами по водосточным трубам, установленным на стенах. Полицейские не дали подросткам закончить эту «тренировку».

Нарушителями оказались двое 17-летних петрозаводчан и их 19-летний приятель. Несовершеннолетние рассказали, что отпросились у родителей на ночь в гости к старшему другу, который уже достиг совершеннолетнего возраста, но вместо этого отправились с ним гулять по городу.

В настоящее время в отношении обоих подростков составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». В отношении их родителей — административные материалы по статье «Неисполнение родителем или иным законным представителем несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Мамам и папам вандалов придется ответить за то, что несовершеннолетние в ночное время находились без сопровождения родителей, и оплатить ремонт поврежденного имущества: на водосточных трубах остались вмятины.

Ранее вандалы изрисовали новую остановку в Петрозаводске.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Водитель погиб, перевернувшись на трассе в Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе Р-21 «Кола» «Сортавала» в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в последний день лета, 31 августа, в 07.13 на 413 км автомобильной дороги Р-21 «Кола» «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала 58-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» не справился с управлением, допустил занос автомобиля и улетел в левый придорожный кювет по ходу движения и перевелнулся.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчина был доставлен в Пряжинскую ЦРБ, где позднее от полученных травм скончался.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: @ amur.kp.ru / Виктор Гусейнов

Остановку транспорта запретят на улицах сразу в трех районах Петрозаводска

С 23 сентября изменится схема движения транспорта на Кукковке, в Первомайском районе и центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

На Балтийской улице будет запрещена остановка от Комсомольского проспекта до улицы Генерала Фролова со стороны Президентского Кадетского училища. Сейчас ограничение действует одну ночь в неделю – с 23 сентября его введут на постоянной основе. Новая организация призвана обеспечить встречный разъезд автомобилей, снизить вероятность возникновения конфликтных ситуаций и ДТП.

Для обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка большегрузов в парковочных карманах на Красноармейской улице. Нововведения будут действовать на участках в районе пересечения с улицей Гоголя: после перекрёстка при движении в сторону железнодорожного вокзала, а также возле филиала 442-го окружного военного клинического госпиталя имени З.П. Соловьёва по направлению к Голиковке.

Кроме того, запрет остановки транспорта вводится по чётной стороне Красноармейской улицы от улицы Максима Горького до площади Гагарина за исключением парковки возле Арбитражного суда Республики Карелия. Ограничения призваны увеличить пропускную способность магистрали и уменьшить количество конфликтов при перестроении между полосами движения.

Также запрет остановки транспорта введут с 23 сентября на Первомайском проспекте. Ограничения будут действовать по чётной стороне от дома № 30 до пересечения с Мурманской улицей. Нововведения призваны увеличить пропускную способность и снизить вероятность заторов на дороге.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными на указанных участках, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

Ранее сообщалось, остановку транспорта запретят у воинской части в Петрозаводске.

фото: © facebook.com/pg/rajavartiolaitos

Финские пограничники задержали перебежчика из России

Задержанный признался в незаконном пересечении границы.

В последний день лета финские пограничники задержали очередного перебежчика из России. Инцидент произошел утром в районе Вайниккала на юго-востоке Финляндии.

По сообщению финской пограничной службы, мужчина был задержан в километре от линии границы и уже признался в ее незаконном пересечении. По этому факту начато расследование, о котором проинформирована российская сторона.

фото: © REUTERS/Ilya Naymushin

Более двух с половиной миллионов рублей перевела мошенникам жительница Петрозаводска

Женщина взяла огромные кредиты за три дня непрерывного общения с аферистами, после чего перевела все деньги неизвестным, сообщили в МВД Карелии.

Вечером минувшей пятницы 46-летней жительнице Петрозаводска позвонил якобы сотрудник полиции из Москвы и сообщил, что пойман гражданин, завладевший личными данными петрозаводчанки. «Правоохранитель» сказал, что на воле остались сообщники пойманного, и попросил женщину поучаствовать в их поимке. Для этого надо было никому ничего не рассказывать и следовать инструкциям «работника банка», который вышел на связь после лже-полицейского.

Псевдобанкир рассказал петрозаводчанке, что для того, чтобы поймать преступников, ей необходимо взять как можно больше кредитов, обналичить деньги и перевести их на «безопасные» счета.

Так в течение трех дней, постоянно находясь на связи с мошенниками, жительница Петрозаводска оформила на себя кредиты на общую сумму 2 миллиона 510 тысяч рублей, которые и перевела на посторонние ресурсы. Для убедительности после каждой операции аферисты отправляли женщине скан-копии якобы документов о закрытии вкладов. В конце концов женщину предупредили, что ее якобы вызовут в полицию Петрозаводска, после чего общение прекратилось. Не дождавшись вызова, горожанка сама пошла в полицию, где ей и объяснили, что она обманута мошенниками.

В настоящее время по части 4 статьи: «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере», возбуждено и расследуется уголовное дело.

фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Анна Позднякова: В современном мире нужны новые подходы к профессиональной ориентации школьников

Анна Позднякова считает, что одна из важнейших задач современного образования — подготовка ребят к выбору будущей профессии, и начинать ее необходимо с начальной школы.

На своей странице в социальной сети Вконтакте Позднякова выступила с предложением изменить закон об образовании, ввести единый стандарт и методику в сфере профориентации для учащихся общеобразовательных школ. Кроме того, она считает, что государству необходимо более скрупулезно подойти к решению данной проблемы, не формально на бумаге, а реально с привлечением дополнительных кадров и финансов.

«На мой взгляд, необходимо изменить сложившуюся ситуацию, профориентация необходима в самой школе, и нужна она не только для старшеклассников, но и для тех, кто делает первые шаги в обучении. Необходим комплексный подход к закону об образовании, где нужно четко определить методику и подход к системе школьной профориентации. Сегодня есть государственные программы в этом направлении, но они, скажем так, отделены от первичного звена — от школы, хотя, мне кажется, начинать надо именно со школы. Будущее начинается со школьной скамьи» — написала Анна Позднякова.

Напомним, кандидатами в депутаты Государственной Думы от Карельского одномандатного округа являются Валентина Пивненко («Единая Россия»), Иван Кадаяс (партия «Родина»), Евгений Ульянов (КПРФ), Александр Чаженгин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Денис Базанков (Российская партия свободы и справедливости), Виктор Степанов (партия Справедливая Россия — За правду), Александр Паккуев (ЛДПР), Эмилия Слабунова (Яблоко), Владимир Кванин (партия «Новые люди»), Анна Позднякова (Партия Роста).

фото: © Егор Алеев / ТАСС

Еще три смерти от коронавируса подтверждены в Карелии

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три смерти пациентов от коронавирусной инфекции.

По данным на первое сентября, в Карелии подтверждены еще три смерти пациентов от ковида. Общее число жертв пандемии достигло 782 человек. Эта информация представлена на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки инфицированы 158 человек (155 не были привиты). Из них заболевших 156 человек, средней тяжести — 41, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 575 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 7 человек (из них один на инвазивной ИВЛ).

За день выздоровели после коронавируса 165 человек.

Всего с начала пандемии ковид был обнаружен у 61272 человек. Поправились за все время 57920 человек.

фото: © РКС-Петрозаводск

Все зависит от нас: петрозаводчане смывают в унитазы пакеты и ветошь

«РКС-Петрозаводск» показали, что достали из канализационного колодца одного из домов в городе.

Один из канализационных колодцев засорила ветошь. Ее смыли в унитаз жители двухэтажного дома, расположенного в центре города. Только представьте себе, это колодец на один подъезд двухэтажного дома! А если квартир больше? К сожалению, в разных районах города канализацию ежемесячно засоряют сотни раз. Сотрудники «РКС-Петрозаводск» призывают жителей правильно пользоваться сетями.

По словам работников АО «ПКС-Водоканал», в городе есть колодцы, которые нуждаются в прочистке ежедневно. В канализационных сетях находят пакеты, картонные коробки, ватные палочки, ветошь, мягкие игрушки и автомобильные дворники. Разумеется, это предметы ни в коем случае не должны были попасть в унитаз. В канализацию нельзя смывать пищевые отходы, легковоспламеняющиеся жидкости. На очистные сооружения водоканала приплывали даже автомобильные шины.

Правила пользования канализацией нужно соблюдать всем, это касается и детей. Необходимо показывать детям на своем примере, как нужно пользоваться канализацией. Засор — это всегда неприятности для жильцов дома и тех, кто просто проходит мимо двора, где из-за засора распространяется неприятный запах. Пожалуйста, помните о том, что все начинается с нас! Если вы не хотите жить без канализации, не нужно ее засорять.

фото: © АК (Александр)

Троллейбус № 1 в Петрозаводске возвращается на свой прежний маршрут

Со 2 сентября общественный транспорт вновь будет следовать через улицу Луначарского, сообщили в администрации города.

Напомним, ранее движение электротранспорта там было закрыто в связи с реконструкцией водопровода АО «ПКС-Водоканал».

С четверга, 2 сентября, от улицы «Правды» троллейбус № 1 будет следовать вниз по проспекту Александра Невского, далее сворачивать на улицу Луначарского, по улице Радищева выезжать на улицу Ригачина, после на улицу Онежской Флотилии, Ключевую и Судостроительную улицы до конечной остановки «улица Кемская». Тем же путем электротранспорт будет следовать в обратном направлении, только через улицу Чернышевского.

Троллейбус № 3 продолжит ездить по нынешнему маршруту, т.е. будет поворачивать с проспекта Александра Невского на улицу Калинина и следовать по маршруту троллейбуса № 6 до улицы Корабелов. В обратном направлении после поворота с улицы Калинина он продолжит ходить по своему привычному пути через Комсомольский проспект к железнодорожному вокзалу и далее через Первомайский проспект на Заводскую улицу.

фото: © «Столица на Онего»

Глава Минсельхоза объяснил, почему на прилавках магазинов в Карелии, в основном, привозной картофель

Сельхозпроизводители Карелии не могут конкурировать в выращивании товарного картофеля с предприятиями центральной полосы России из-за климатических условий.

Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Олонецкого района. Он ответил на вопрос, планируют ли государственные совхозы возрождать выращивание картофеля в тех масштабах, которые были в советские времена.

«Обеспечить производительность на уровне 600-700 центнеров с гектара, как это делают сегодня Брянск, Калуга, Орел, у нас невозможно, поэтому конкурировать с товарным картофелем оттуда мы никогда не сможем», — ответил Лабинов.

По его мнению, Карелия могла бы конкурировать с другими регионами в выращивании семенного картофеля — для этого в республике наиболее благоприятные климатические условия.

Его поддержал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Действительно, современное рыночное хозяйство диктует свои условия, мы должны исходить из законов рынка. Я сам разговаривал с фермерами, которые занимаются картофелем, они тоже приходят к пониманию, что карельские условия, северные условия более оптимальны для выращивания семенного картофеля — это качественный семенной материал, который потом используется в других регионах России», — сказал Парфенчиков.

Вместе с тем, он отметил, что фермерский картофель пользуется большим спросом в Карелии и власти региона будут поддерживать такие хозяйства.

В правительстве Карелии задумались, кто должен платить за вывоз мусора, оставшийся от туристов

Рост туристического потока в Карелию привел к увеличению объема твердых коммунальных отходов, которые скапливаются в контейнерах, и в результате выросли затраты предприятий, которые занимаются вывозом мусора.

Эта проблема обсуждалась на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов республики

«Естественно, население не должно платить за те нетарифицированные, по сути дела, отходы, которые образуются от большого наплыва туристов… Механизма взимания платы за мусор образующийся в результате потока туристов, нет», — сказал замминистра природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.

Премьер-министр Карелии Александр Чепик считает, что платить за вывоз мусора должны сами туристы.

«Можно поставить шлагбаум, собирать деньги с людей, которые приезжают на территорию этого озера… Мы такой механизм реализовали на двух или трех пилотных участках. Мне кажется таким механизмом надо попробовать дальше двигаться», — пояснил Чепик.

По мнению главы Карелии Артура Парфенчикова, дополнительные расходы предприятий, которые занимаются вывозом мусора, следует частично компенсировать из бюджета.

«Туризм приносит определенные дивиденды в экономику республики, и мы должны региональному оператору (по обращения с отходами — прим. ред.), его подрядчикам, которые работают, часть затрат компенсировать», — сказал губернатор.

Он поручил правительству подготовить предложения для решения этой проблемы.

фото: © Сергей Юдин / «Столица на Онего»

Глава Карелии распорядился составить «Красную книгу» — кого расселят первыми из аварийного жилья

Третий этап программы расселения аварийных домов в Карелии начнется с семей, которые в первую очередь нуждаются в новом жилье.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

По его словам, людей будут расселять не «в порядке бюрократической очереди», а в индивидуальном порядке.

«По всей республике у нас должна быть такая „Красная книга“, где должно быть написано, кого мы в первую очередь в индивидуальном порядке расселяем. У нас есть квартиры (аварийные — прим. ред.) пустующие, где люди давно не живут. Да, они имеют юридическое право, но у них потолок на голову не падает. А есть ситуации, когда семьи с детьми живут в таких домах, где дверей нет, а где-то уже и крыша провалилась», — сказал Парфенчиков.

Как сообщалось ранее, третий этап программы предусматривает расселение в Карелии около 1 млн кв. метров жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Расселение планируется начать в 2024 году.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

В Петрозаводска иномарка «расплавилась» из-за полыхающей рядом помойки (ФОТО)

В карельской столице повреждена машина, хозяин которой припарковался рядом с контейнерной площадкой, где случился пожар.

Детали корпуса автомобиля «Opel» оказались повреждены жаром от полыхающего вблизи пожара. Хозяин машины припарковался поблизости от мусорной площадки, которая загорелась. Об этом информирует паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Сегодня ночью горела мусорка рядом с домом 8 по улице Калинина. Поплавился пластик на бедном Опеле», — сообщает автор поста.

Ранее сообщалось, как маленькие жители Карелии устроили большую помойку.

фото: © Валерий Матыцин / ТАСC

Объявлены сроки строительства первого в Карелии технопарка пищевой промышленности

Строительство технопарка по производству пищевых продуктов в Карелии планируется завершить во второй половине 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития республики.

«Проектируется технопарк „Карельские продукты“ со специализацией „пищевое производство“, ввод в эксплуатацию которого планируется в 3 квартале 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Родионов на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Карелии говорил, что для строительства технопарка будет привлечено федеральное финансирование.

«Я думаю, что у нас должно получиться, и мы получим федеральное финансирование… Резидентами уже будут производители пищевых продуктов», — сообщил Родионов.

По его словам, концепция технопарка получила одобрение министерства экономического развития России в рамках Стратегии продовольственной безопасности страны.

Этот технопарк станет второй по счету промышленной площадкой, где предприятия Карелии получат возможность арендовать производственные цеха и оборудование на льготных условиях.

В прошлом году в Петрозаводске начал работать технопарк по камнеобработке, а на 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию технопарка «Карелия», где разместятся цеха по камнеобработке, деревообработке и конвейерной сборке.