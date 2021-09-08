Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

Суд над обвиняемым в коррупции экс-спикером Петросовета Боднарчуком начался в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводском горсуде началось рассмотрение дела Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева начала рассмотрение уголовного дела бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017–2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: Столица на Онего

ПКС: Началось теплоснабжение жилых домов Петрозаводска

С сегодняшнего дня в жилые дома Петрозаводска начало поступать тепло — стартовал отопительный сезон.

Как сообщили в пресс-службе ПКС, сейчас АО «ПКС-Тепловые сети» полностью подключило районы Древлянка, Зарека, Ключевая, Сайнаволок, Пески, Птицефабрика, Соломенное, Сулажгорский кирпичный завод и Старая Кукковка. Начался отопительный сезон и в Прионежском районе: подключены поселки Новая Вилга, Шуя и Мелиоративный.

Продолжаются работы ПАО «ТГК-1» по реконструкции основного магистрального трубопровода, снабжающего Первомайский и Октябрьский проспекты, Центр, Голиковку, Кукковку и Сулажгору. Горячее водоснабжение этих районов, а также теплоснабжение социально значимых объектов производится по временной схеме.

Как только ПАО «ТГК-1» закончит реконструкцию, АО «ПКС-Тепловые сети» подключат остальные дома к теплу, предварительный срок — 13 сентября. Дальнейшая скорость подключения жилых домов к отоплению будет зависеть от управляющих компаний. Подробную информацию можно узнать в ЕДДС по номеру 051.

фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

«О каком детском спорте вы все время твердите?»

В Петрозаводске родители юных футболистов возмущены затянувшейся реконструкцией стадиона «Юность» и отсутствием развитой инфраструктуры для занятий детским спортом.

В соцсети «Вконтакте» Елена Березняцкая от лица родителей юных футболистов обратилась к чиновникам петрозаводской мэрии.

Она предложила посмотреть на ситуацию с детским футболом в Карелии, не привязываясь только лишь к проблеме долгостроя на «Юности». Она заявила, что на сегодняшний день юным футболистам в целом играть негде, у них нет доступных полей, и поэтому о развитии детского футбола в регионе говорить бессмысленно. Автор назвала свой пост «Взрослые игры, или похороны детского футбола в Карелии».

«Хотелось бы спросить у нашей администрации, сколько у нас в городе спортивных дворовых площадок, где дети могут бесплатно поиграть в футбол и потренироваться? О каком детском спорте вы все время твердите, если нет элементарного — бесплатных спортивных площадок в шаговой доступности? О каком детском спорте вы все время твердите, если в школах нет нормальных стадионов?», — заявила автор.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

фото: © «Столица на Онего»

Стало известно, почему погиб глава МЧС

Погибший на учениях в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев пытался спасти оператора телеканала, сорвавшегося со скалы во время съемки репортажа.

Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Про Зиничева. Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно – никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень», – написала Симоньян в Telegram.

«Погиб как спасатель. Земля пухом», – добавила она.

фото: © tourotdyh.ru

Парфенчиков поинтересовался судьбой недвижимости главы Минэкономразвития Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков поинтересовался у министра экономического развития Олега Ермолаева, что стало с его домом, который он построил в Пряже, когда руководил районом.

Этот вопрос губернатор задал министру на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Пряжинского района.

Ермолаев отметил, что по-прежнему вникает в социальную и экономическую жизнь этого муниципалитета.

«Район для меня не чужой, район родной, поэтому я владею обстановкой…», — сказал министр.

«Дом у вас в Пряжинском районе?», — спросил глава республики.

«Артур Олегович, сейчас дома в Пряжинском районе, к сожалению, уже нет, но очень много контактов и людей, которых я считаю близкими и родными. Поэтому часто бываю. Работаем», — ответил Ермолаев.

Несколько лет назад после его назначения на должность в правительстве Карелии жители Пряжи рассказывали, что он построил дом в этом поселке — ничем не примечательное одноэтажное здание желтого цвета из пенобетона.

Парфенчиков объяснил, почему он задал вопрос о доме министра.

«Дом нужно было сохранить, конечно. Он не так далеко от Петрозаводска. Но это ладно. Мы сейчас беседовали с некоторыми инвесторами не только в Пряже… Людей, которые приезжают и серьезные деньги вкладывают в Карелию нужно тут же мотивировать на создание места жительства здесь в республике. Привязывать их надо… Нам нужны серьезные пассионарные люди, которые свяжут свою жизнь с Карелией», — сказал глава республики.

фото: © pxhere.com

В Петрозаводске рецидивист избил обидчика до смерти, а потом выкинул труп во двор

Кровавая драма разыгралась в минувшую пятницу на Зареке, сообщили в Следкоме Карелии.

Утром 3 сентября 2021 года во дворе одного из домов по улице Державина в Петрозаводске был обнаружен труп мужчины. На теле были видны травмы. В ходе следствия удалось выйти на подозреваемого в преступлении — ранее судимого местного жителя, которому было предъявлено обвинение причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть.

В ходе предварительного следствия было установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт в одной из квартир жилого дома по улице Державина. Спустя два дня пьяный обвиняемый вновь увидел своего обидчика, напал на него и избил. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Позднее мужчина вынес труп во двор.

Подозреваемый заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС, архив

Девятнадцатилетняя девушка умерла от коронавируса в инфекционной больнице Карелии

В Республиканской инфекционной больнице скончалась девушка, находившаяся в тяжелом состоянии под ИВЛ.

Как стало известно «Столице на Онего», врачи не смогли спасти юную жительницу Пряжинского района. Девушка, находившаяся под ИВЛ, скончалась от коронавируса. Эту информацию изданию подтвердили в Минздраве Карелии.

Ранее сообщалось, в Республиканской инфекционной больнице находится девушка 19 лет в тяжёлом состоянии на ИВЛ с 80% поражением лёгких. В Петрозаводск она была доставлена из Пряжинской ЦРБ.

Напомним, менее 27 процентов молодых людей от 18 до 29 лет в республике сделали прививки от COVID-19.

фото: © Михаил Смирнов / ТАСС

ОМОН устроил облавы на браконьеров в Карелии, многие задержаны

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Карелия совместно с рыбнадзором в течение месяца провели специальную операцию по борьбе с браконьерами на водоемах.

Об этом сообщили в Управлении Росгвардии.

Всего были проверены 356 граждан и 64 маломерных судна. За административные правонарушения задержаны 17 человек., в том числе, 6 человек — за незаконный лов рыбы. Изъято 10 спиннингов и шесть сетей.

У браконьеров изъяли более 140 голов горбуши и семь литров красной икры. Один из нарушителей попался на вылове 15 голов горбуши. Его доставили в районное отделение полиции.

фото: кадр из видео © САМПО ТВ 360º

Владимир Любарский рассказал о «продажном сотруднике полиции» в банде Карлова

Глава Петрозаводска Владимир Любарский, занимавший в 90-е годы должность начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, рассказал подробности спецоперации по поимке «карловской» банды.

Буквально на днях в Петрозаводске была закончена работа над фильмом, посвящённым событиям, происходившим в городе 20 лет назад. Что это были за события? Почему о них решено было снять целый фильм — об этом нам рассказал один из главных героев той давней истории — Владимир Любарский, занимавший в те годы должность начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Любарский рассказал о том, как у сотрудников правоохранительных органов возникла идея внедрить своего агента в банду Карлова.

«О том, что одной из своих специализаций „карловцы“ решили сделать торговлю наркотиками стало известно после того, как со мной на связь вышел Джавид Голубев (Золотарёв), правая рука Карлова. Тот был предельно откровенен, и во время нашей встречи заявил: „Мы собираемся заняться наркобизнесом. С нами или без нас, он всё равно будет существовать. Поэтому, давайте найдём общий язык“. Но находить общего языка с ним я не собирался, собственно, на этом мы и расстались. Однако у меня сложилась твёрдая уверенность в том, что „карловцы“ уже не оставят идею организовать торговлю наркотиками, а значит, наверняка, они будут продолжать искать поддержку в правоохранительных органах», — поделился Владимир Любарский.

«Для начала была запущена легенда о том, что я вскоре ухожу на повышение, и руководителем ОБНОНа, вероятнее всего, станет Павел Николаевский, мой заместитель, с которым у меня очень натянутые отношения. В свою очередь, подтвердил легенду и Харченко („карловцы“ вышли на сотрудника ФСБ Бориса Харченко и предложили ему „крышевать“ их наркобизнес), рассказав бандитам о том, что именно с Николаевским в дальнейшем можно и нужно иметь дело. Бандиты с радостью проглотили наживку. Это и стало, собственно говоря, началом конца всей банды Карлова. Целый год роль продажного сотрудника ОБНОНа играл Павел Николаевский», — рассказал глава Петрозаводска.

Подробнее читайте в интервью Владимира Любарского: «И пришло время массовых арестов».

фото: © Администрация Петрозаводска

Проезд по одной из улиц в центре Петрозаводска будет закрыт

Из-за реконструкции улицы Куйбышева изменится схема движения транспорта на нескольких участках дороги в центре города.

По информации Управление автомобильных дорог республики, 9 сентября изменится схема движения в центре Петрозаводска. Будет закрыт проезд на участке улицы Куйбышева между Неглинской набережной и Городским валом. Движение на пересечении с Малой Слободской улицей также будет запрещено.

Ограничения связаны с работами по реконструкции улицы Куйбышева.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

В администрации города напомнили, строительно-монтажные работы на улице Куйбышева начались весной этого года. Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке появится мост через реку Неглинку, разворотное кольцо в районе Ленинградской улицы, дополнительные остановочные пункты и светофоры.

Проект реализуется в рамках ФЦП к 100-летию Кареоии. Заказчиком работ выступает Управление автомобильных дорог республики.

Ранее изменили схему движения транспорта на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе в Петрозаводске.

фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Глава МЧС России погиб на учениях в Арктической зоне

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека.

«МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека», — пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Окончил экономический факультет и факультет финансы и кредит Санкт-Петербургского института бизнеса и права. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

В 1984—1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. В 1987-2015 годах работал в органах государственной безопасности.



Фото © «Столица на Онего»

Напомним, Евгений Зиничев побывал в Карелии в июле, когда в республике бушевали лесные пожары. Глава МЧС России тогда заявил, что спасатели успешно справились с работой в поселке Найстенъярви, взятым в огненное кольцо.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с двумя фурами на трассе в Карелии

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло в Сегежском районе.

Напомним, 7 сентября на 758 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Сегежском районе столкнулись два грузовых автомобиля. Пожарно-спасательное подразделение района привлекалось для ликвидации последствий ДТП.

По данным Госавтоинспекции Карелии, 40-летний водитель автомобиля Freightliner с полуприцепом допустил столкновением с автомобилем «КАМАЗ». В результате ДТП пострадал водитель Freightliner. Обстоятельства ДТП выясняются.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

В Петрозаводске воспитатели работают на износ после оптимизации в дошкольном образовании

Введенный три года назад график работы в детских садах стал настоящим испытанием для воспитателей.

В редакцию «Столицы на Онего» поступило обращение от петрозаводчан, возмущенных ситуацией с дошкольным образованием. Из детских садов стали увольняться как молодые, так и опытные педагоги из-за существующего графика работы.

«Третий год воспитатели в Карелии работают в тройках, то есть три воспитателя на две группы. График такой: первый день — целый день, второй — вторая смена, третий — первая смена. Раньше два воспитателя работали на одной группе и меняли друг друга посменно.

График три воспитателя возможен, если все педагоги на местах. Но такое бывает редко. Воспитатели вынуждены работать в две смены каждый день, если кто-то из коллег заболел. Работают на износ! Происходит эмоциональное выгорание, страдают семьи педагогов. Деньги за сверх часы смешные», — говорится в обращении.

Горожане требуют от властей города и республики вернуть прежний график работы в дошкольных учреждений, когда два воспитателя занимались одной группой в садике. В противном случае, уверены авторы обращения, детские сады вскоре столкнуться с серьезными кадровыми проблемами.

фото: © Сергей Юрьев / ТАСС

В Петрозаводске нашли пропавшую пенсионерку с деменцией

В столице Карелии прекращен розыск 71-летней женщины, которая пропала вечером во вторник.

Напомним, полиция Петрозаводска разыскивала без вести пропавшую Валентину Б., 1950 года рождения, которая 7 сентября в 18:12 вышла из дома по набережной Ла-Рошель и не вернулась. Женщина является инвалидом первой группы, страдает возрастной деменцией.

«Отбой! Найдена! Всем спасибо за участие!» — пишут в паблике группы поисково-спасательного отряда «Доброспас».

Ранее сообщалось, найдена затопленная лодка рыбака, пропавшего на озере в Карелии 14 августа.

фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Глава ТСЖ в Петрозаводске «потеряла» взносы почти на миллион рублей и осталась на свободе

Суд приговорил женщину к условному сроку и обязал возместить весь причиненный ущерб, сообщили в карельской прокуратуре.

Петрозаводский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении председателя ТСЖ одного из многоквартирных домов в Петрозаводске за хищение чужого имущества в крупном размере.

В суде было установлено, что, будучи в 2016 0 2019 годах председателем ТСЖ, женщина присваивала деньги, поступавшие в качестве уплаты взносов, связанных с содержанием, текущим и капитальным ремонтом, а также оплатой коммунальных услуг. В общей сложности пропало более 877 тысяч рублей. По словам женщины, эти деньги она потеряла.

Суд назначил экс-председателю условное лишение свободы сроком на 2 года, с таким же испытательным сроком, а также обязал возместить весь причиненный ТСЖ ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: © Артур Парфенчиков

Глава Карелии о погибшем руководителе МЧС России: «Ушел из жизни сильный, волевой человек»

Артур Парфенчиков выразил соболезнования родным и близким министра чрезвычайных ситуаций России Евгения Зиничева

«Сегодня пришло сообщение о трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева. В это трудно поверить — ему было всего 55 лет. Еще недавно Евгений Николаевич приезжал в Карелию и очень помог нам в борьбе с лесными пожарами.



Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Ушел из жизни сильный, волевой человек. Он погиб, исполняя свой служебный долг, спасая жизнь другого человека. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким Евгения Николаевича», — пишет глава Карелии на своей странице в соцсети.

Напомним, погибший на учениях в Норильске глава МЧС Евгений Зиничев пытался спасти оператора телеканала, сорвавшегося со скалы во время съемки репортажа.

фото: © pixabay.com

Воспитанников соцучреждения в Петрозаводске чуть не накормили опасными яйцами

В одном из соцучреждений Петрозаводска уничтожили партию яиц после проверки Североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе специалисты Управления обнаружили на пищеблоке социального учреждения города партию яиц без маркировки со сведениями об изготовителе, дате выработки и сроках годности товара, а также условиях хранения. Кроме того, на яйцо отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. Сведения в представленной ветеринарной справке невозможно было соотнести с продукцией, сообщили в ведомстве.

В морозильной камере хранилась говядина, ветеринарные сопроводительные документы на которую также отсутствовали.

Опасные продукты были предназначены для приготовления блюд воспитанникам учреждения.

В результате возбуждено дело об административном правонарушении. Заведующую складом соцучреждения оштрафовали на 3 тысячи рублей.

По требованию прокуратуры Петрозаводска партия яиц в количестве 45 штук уничтожена.

Ранее опасная крупа была найдена в детском саду райцентра Карелии.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии после опасного маневра водителя из Москвы

Житель Москвы устроил ДТП с тремя пострадавшими на трассе «Кола» в Сегежском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник, 7 сентября, в 11.30 на 650 км федеральной трассы «Кола» 47-летний водитель, житель Москвы, управляя автомобилем Chevrolet при совершении обгона выехал на встречную полосу. Когда он обнаружил опасность в движении, вернулся на занимаемую полосу, где столкнулся с автомобилем "УАЗ", двигающимся в попутном направлении.

В результате ДПТ пострадал 61-летний водитель "УАЗ" и его пассажиры: 62-летняя женщина и 32-летний мужчина.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, неожиданным маневром водитель в Петрозаводске поставил свой автомобиль на два колеса.

фото: © Руслан Шамуков / ИТАР-ТАСС

Поезд насмерть сбил мужчину на железнодорожной станции в Карелии

Транспортные полицейские проводят проверку по факту смертельного травмирования на железной дороге в Сортавале.

В минувший вторник, 7 сентября, на железнодорожной станции Сортавала скорый поезд сообщением «Санкт-Петербург – Сортавала» сбил 61-летнего мужчину. На место происшествия выезжали сотрудники линейного пункта полиции на станции Сортавала, сообщили введомстве.

Установлено, что пострадавший переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение и подал сигналы повышенной громкости, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По внешним признакам 61-летний житель Сортавалы находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время транспортными полицейскими Карелии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стадо кабанов попало под грузовой поезд в Карелии.

фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

Прессу не пустили на заседание суда по делу Боднарчука в Петрозаводске

Представителям СМИ запретили присутствовать на первом заседании суда по делу бывшего спикера горсовета Геннадия Боднарчука.

По распоряжению судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой сотрудникам СМИ запретили присутствовать на заседании по делу Геннадия Боднарчука.

О запрете присутствовать в зале заявил прессе секретарь судьи Кирилл Рогинский. Позднее об этом же заявил сопровождавший судью пристав. Сама Голяева не стала разговаривать с прессой и молча прошла в зал заседаний.

Запрет сотрудники суда объяснили необходимостью соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

112 кабинет, в котором началось заседание суда по делу Боднарчука, считается наиболее просторным во всем здании. В нем допустимо размещение присутствующих на расстоянии социальной дистанции.

По решению судьи Голяевой в зал не были допущены сотрудники изданий «Столица на Онего», « Губерния Daily», «Петрозаводск говорит», ИА « Республика», ТАСС и телеканала «Сампо ТВ».

Присутствующий в числе представителей СМИ председатель карельского Союза журналистов Георгий Чентемиров предполагает, что решение отказать репортерам в освещении процесса Геннадия Боднарчука является попыткой скрыть детали уголовного дела.

Издание «Столица на Онего» за сутки уведомляло суд о присутствии на процессе.

Напомним, в Петрозаводском горсуде началось рассмотрение дела Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Число жертв пандемии в Карелии превысило 800 человек

С начала пандемии в республике скончался 801 человек, гласит официальная статистика Минздрава.

По данным на восьмое сентября, в Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии скончался 801 пациент в республике. Эти данные представлены на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки выявлены 127 инфицированных (без прививок были 126 человек). Из них заболевших — 116, средней тяжести — 29, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — 1. За день выздоровели 139 человек.

В стационарах с коронавирусом находятся 588 пациентов. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 8 (из них 1 на инвазивной ИВЛ).

За период пандемии коронавирус был выявлен у 62223 человек. Поправились 58978 человек, по официальным данным на восьмое сентября.

фото: © novostroy.ru

Власти Карелии объяснили, как рассчитывался размер матпомощи населению на ИЖС

Размер единовременных выплат на покупку стройматериалов для ИЖС, которые получат жители Карелии, рассчитывался без учета рыночной стоимости строительства.

Это следует из объяснений представителя правительства в парламенте Юрия Шабанова во время обсуждении законопроекта с депутатами.

По словам Шабанова, расчеты были продиктованы возможностями бюджета. Правительство посчитало сумму сверхплановых доходов, поступивших в казну в 2021 году, и решило, что может выделить на поддержку ИЖС только 40 млн рублей. Потом посчитали, сколько в Карелии семей подпадают под критерии нуждающихся. Таких критериев два. Один из них связан со сроками строительства. Выплаты положены тем, кто уведомил власти о планах ИЖС в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года. Кроме того, ввод дома в эксплуатацию должен состояться не позднее 31 декабря 2021 года. Второй критерий — общая площадь строящегося дома. Она должна быть не меньше 70 кв. метров. Авторы законопроекта посчитали, что в Карелии есть 780 таких семей, и разделили на это количество 40 млн рублей. В итоге многодетным семьям выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс. Еще 168,4 тыс. рублей потребуется, чтобы оплатить работу «Центра социальной работы Республики Карелия» по начислению выплат.

Среди депутатов нашлись те, кто назвали эту инициативу популизмом, связали ее с предстоящими выборами и предложили другие размеры выплат.

Об этом читайте в статье «Деньги на доску!».

фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

Завершилось первое судебное заседание по делу о коррупции экс-спикера Петросовета

Сегодня завершилось первое судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука.

Как сообщалось ранее, он обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий.

Представителям СМИ запретили присутствовать на заседании. Сотрудники суда объяснили это необходимостью соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

На первом заседании началось чтение обвинительного заключения прокуратуры. До конца дня гособвинитель не успел полностью огласить содержание документа.

Следующее заседание назначено на 27 сентября.





фото: © Depositphotos / leungchopan

Две жительницы Петрозаводска перевели мошенникам более 3 млн рублей

Мошенники смогли выманить более трех миллионов рублей у двух жительниц Карелии.

Как информирует МВД, мошенница представилась сотрудницей банка и позвонила 48-летней петрозаводчанке. Злоумышленница сообщила, что на имя женщины незаконно оформлен кредит на сумму 1 млн 300 тыс. рублей. Чтобы исправить ситуацию, мошенница предложила жертве незамедлительно взять в банке такую же сумму, а затем перевести деньги на «безопасные» счета. Для начала собеседница попросила скачать специальное приложение, позволяющее осуществлять бесконтактные платежи. Техническое состояние телефона заявительницы не позволило это сделать — тогда она отправилась в магазин, приобрела новый гаджет, а затем выполнила все рекомендации.

А 32-летней жительнице столицы Карелии звонили мошенники, представившиеся представителями не только финансовых организаций, но и правоохранительных ведомств. В итоге потерпевшая взяла на себя долговые обязательства и перевела мошенникам свыше 2 млн 500 тыс. рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что брокер-любитель из Карелии перевел мошенникам 12 тысяч рублей и на этом закончил инвестиции.

фото: © freepik

Парфенчиков хочет сделать добычу лося частью экономики Карелии, как в Финляндии

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился изучить опыт Финляндии по добыче лося и возможность его использования в Карелии для развития этого вида охоты как важного источника мяса для населения.

Об этом губернатор заявил на одном из совещаний, посвященных социально-экономическому развитию районов Карелии.

«50 тысяч лосей добывается в Финляндии каждый год. Мы с вами здесь с трудом распределили 370 лицензий… Надо понять, почему соседняя система генерирует возможность добычи 50 тыс. лосей. Это тоже серьезная часть экономики и качественного продукта для населения. Даже если бы мы с вами поставили себе задачу добычи 10-15 тыс. лосей, это серьезная прибавка к нашему пищевому балансу. Причем, очень высококачественная прибавка», — сказал Парфенчиков.

Он дал поручение министерству природных ресурсов привлечь ученых для изучения опыта Финляндии и подготовить предложения по его внедрению в Карелии с учетом местных особенностей.

фото: © Максим Смирнов / ТАСС

Политолог назвал большую долю протестного электората в Карелии одним из факторов предстоящих выборов

Результаты предстоящих выборов в Госдуму, парламент Карелии и Петросовет будут зависеть, в том числе, от протестного электората.

Такое мнение высказал политолог, кандидат политических наук Евгений Никульченков, анализируя предвыборную кампанию в республике. Прогнозы итогов выборов обсуждались на заседании «круглого стола», организованного Общественной палатой Республики Карелия при участии Центризбиркома, общественного штаба по контролю за выборами, НКО и экспертов.

Никульченков назвал несколько факторов негативного и позитивного характера, которые могут повлиять на исход выборов.

«Первый — это проведение выборов в период пандемии, что, несомненно, может оказать влияние на явку избирателей… Второй — это наличие большого процента протестного электората в Республике Карелия. Как свидетельствуют статические политологические данные, начиная с конца 80-90 годов прошлого столетия… протестные настроения у жителей нашей республики довольно высоки, что может говорить о существенной включенности их в избирательный процесс, политической активности, продуманности выбора в соответствии с занимаемой ими позицией», — отметил политолог.



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По его прогнозу, в выборах примут участие примерно 48-53% избирателей Карелии. Еще 20-25% избирателей не собираются голосовать, а 15-20% пока не определились.

По мнению Никульченкова, партия «Единая Россия» способна набрать в Карелии 30-32% голосов, КПРФ — 13-15%, ЛДПР — 10-12%, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» -7-9%. Все остальные политические партии, допущенные до выборов, наберут в совокупности примерно 8-10%.

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Троих жителей Беларуси, отравившихся суррогатом в Карелии, выписали из больницы

Выжившие после отравления суррогатным алкоголем жители Беларуси покинули Медвежьегорскую ЦРБ.

Как сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии, трое пациентов, отравившихся паленым алкоголем в Пудожском районе, выписаны по выздоровлению. Их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, 22 августа в Пудожском районе отравились суррогатным алкоголем 8 жителей Белоруссии. Это молодые люди в возрасте от 35 до 43 лет. Один умер до приезда скорой помощи, второй — в Пудожской ЦРБ, третий — в Медвежьегорской больнице. И еще двое скончались в Республиканской больнице имени Баранова.

Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество — метиловый спирт.

Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников суррогатным алкоголем. Арестован рабочий из Беларуси, привезший в Карелию «паленую» водку, из-за которой умерли 5 его коллег.

фото: © Фотоархив Бориса Семенова.

«Комсомол — наш единственный друг»: карельский публицист оценил роль общественных организаций в СССР

Многочисленные общественные организации, действовавшие в СССР, были зеркалом советского общества, и главным из них считался комсомол.

Воспоминаниями о том времени в статье для «Столицы на Онего» поделился известный в Карелии публицист Армас Машин.

«Все мои друзья — школьники, студенты, молодые рабочие и специалисты — были комсомольцами, и получалось, что Комсомол — наш общий, единственный друг. Друзей не-комсомольцев среди сверстников у меня не было. Будучи политической организацией, Комсомол был прежде всего молодежной организацией, союзом молодежи в возрасте от 14 до 28 лет. Нас в Комсомол никто не загонял, вступать не заставлял», — пишет автор.

По его словам, большинство общественных организаций в СССР были по-настоящему массовыми и активно работали повсюду «от Москвы до самых до окраин». Объединений по национальному, расовому, религиозному или «местечковому» признаку в СССР не существовало.

Как работали это объединения, читайте в статье Армаса Машина «Много организаций — хороших и разных».

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Молодежь в Карелии не спешит прививаться от коронавируса

Менее 27 процентов молодых людей от 18 до 29 лет в республике сделали прививки от COVID-19.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал на своей странице в соцсети о ситуации с вакцинацией в республике среди разных возрастных групп.

Так, на сегодняшний день больше всего процент вакцинированных в своей возрастной группе — у граждан старше 60 лет — 45%. На втором месте жители республики от 50 до 59 лет — 43,7% от общего числа граждан этого возраста. Тройку лидеров замыкают люди от 40 до 49 лет — 42,0%. Процент привитых среди жителей республики от 30 до 39 лет — 34,7. А последнем месте находится молодежь от 18 до 29 лет — 26,8%.

«Вывод очевиден: молодые люди наиболее легкомысленно относятся к вакцинации. При этом ковид „молодеет“, и мы в последние недели стали регистрировать случаи тяжелого течения заболевания у молодых людей», — пишет министр здравоохранения республики.

По словам Охлопкова, вакцины в медицинских организациях сейчас предостаточно. Привиться можно как двукомпонентным «Спутником V», так и однокомпонентным «Спутником Лайт».

Всего в Карелии привиты против коронавируса почти 195 тысяч человек, более 3600 человек вакцинировались повторно.

В ближайшие недели в республику поступит еще более 42 тысяч доз противоковидной вакцины, уточнил глава Минздрава.

Напомним, за сутки выявлены 127 инфицированных, зарегистрированы еще три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 62223 человек, умер 801 пациент с ковидом.

фото: © Правительство Карелии

Власти Карелии планируют построить новый больничный комплекс в Лахденпохье

В современном здании, включающем в себя поликлинику и стационар, медпомощь будет оказываться взрослым и детям, сообщили в правительстве рсепублики.

Об этом решении рассказал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с работниками районной больницы Лахденпохья.

Новый больничный комплекс планируется возвести на месте старого здания больницы на ул. Красноармейская, 3. Также под стройку будут использованы близлежащие земельные участки, которые сейчас находятся в частной собственности.

− Я считаю вопрос о строительстве нового учреждения правильным, с учетом его обсуждения и с населением. При всей сложности решения оно наиболее очевидно с точки зрения перспектив − поликлиника и больница будут служить многим поколениям жителей города, − подчеркнул глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, на строительство и обустройство учреждения потребуется 3-4 года. На это время будут найдены временные варианты размещения медслужб для оказания медицинской помощи населению.

Глава республики также отметил, что место, где расположится новый комплекс — удобное. Это центр города, здесь есть вся необходимая инфраструктура, и жители к нему привыкли.

Руководитель Общественной приемной главы Карелии в Лахденпохском районе, директор Центра занятости населения района Елена Алипова поблагодарила руководителя региона за это решение.

− Прежний вариант предполагаемого размещения больницы не вызвал одобрения жителей. Добираться туда было бы не удобно, особенно пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Я благодарна Главе Карелии, что наше предложение о переносе места строительства комплекса принято и рассмотрено, − сообщила Елена Алипова.

Лахденпохская больница − структурное подразделение Сортавальской Ц. Б. Сейчас в учреждении продолжается дооснащение и замена медицинского оборудования. В этом году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Республике Карелия» в больницу поставлен 12-канальный электрокардиограф. В 2022 году планируется приобретение еще одного такого аппарата, а также системы ультразвуковой визуализации. А сегодня учреждение получило новый аппарат У. И. Также по поручению Главы Карелии будет решен вопрос о приобретении для поликлиники новой стоматологической установки. О ее замене попросила на встрече врач-стоматолог.

В районе продолжится строительство новых ФАПов. Они появятся в поселках Тиурула, Эстерло и Мийнала. В п.Хийтола в 2023 году запланировано строительство нового здания врачебной амбулатории, а в 2024 году − в п. Куркиёки.