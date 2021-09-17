Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска получили деньги на покупку новых троллейбусов

Петрозаводску выделена субсидия на социально-экономическое развитие, в числе прочих задач планируется приобретение новых троллейбусов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

На этой неделе депутаты Заксобрания выделили субсидию на социально-экономическое развитие столицы республики. Уже в этом году Петрозаводск получит дополнительно 1 миллиард 364 тысячи рублей.

«Деньги пойдут на решение самых разных вопросов. У нас появится возможность провести ремонт кровель образовательных учреждений, а также обустроить спортивные площадки и футбольные поля на их территории. Мы сможем продолжить капитальный ремонт сетей наружного освещения. У нас появилась возможность приобрести остановочные комплексы, приступить к ликвидации несанкционированных свалок и продолжить благоустройство дворовых территорий, - написал на своей странице Глава Петрозаводска Владимир Любарский . - Но отдельно мне бы хотелось поблагодарить республиканское правительство и депутатов за выделение 300 миллионов рублей на закупку новых троллейбусов».

Сейчас специалисты комитета ЖКХ и ПМУП «Городской транспорт» определяют сколько троллейбусов удастся приобрести уже в этом году для обновления парка. Новый подвижной состав позволит, в частности, возобновить работу маршрута №6.

фото: Столица на Онего

Стартовал второй день голосования

Избирательные участки в Карелии будут открыты в субботу, 18 сентября, с 8.00 до 20.00.

Трехдневное голосование продолжается в Карелии. В Карелии избиратели голосуют за депутатов Государственной Думы и Законодательное собрание республики. В также регионе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

По всей республике открыты 468 избирательных участка. Кроме того, образованы 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

Голосование на выборах в Карелии проходит с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Пришедшим проголосовать выдают средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, а также одноразовые ручки. При входе замеряется температура. Также предусмотрены возможности для обработки рук антисептиком и соблюдения социального дистанцирования. По завершении голосования в помещениях проводится дезинфекция, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей.

Выборы проходят в условиях тотального контроля. В Карелии работают 243 наблюдателя от кандидатов и 1543 наблюдателя от политических и избирательных объединений. «Единая Россия» выставила 485 наблюдателей, КПРФ – 14, ЛДПР – 53, «Партия Роста» – 416, партия «Справедливая Россия – За правду» – 181, партия пенсионеров – 394. Также за выборами наблюдают 552 субъекта общественного контроля.

Новинка выборов 2021 года – блогеры-наблюдатели. Они ведут свои каналы в соцсетях и мессенджерах и включены республиканской Общественной Палатой в число официальных наблюдателей. Они делятся информацией о происходящем на избирательных участках с подписчиками.

фото: Центр общественного наблюдения Карелии

Избиратель устроил скандал на выборах в Петрозаводске

Новая система видеонаблюдения помогла оперативно разобраться в конфликтной ситуации.

В минувшую пятницу, 17 сентября, когда проходил первый день голосования, в Общественную палату Карелии позвонил житель Петрозаводска и сообщил, что наблюдатели, дежурившие на петрозаводском избирательном участке № 22 на Древлянке, вели себя по-хамски по отношению к нему. И на этом основании он требовал наказать наблюдателей, сообщив ему о принятых мерах, пишет Центр общественного наблюдения.

Для Общественной палаты Карелии ситуация чрезвычайная, поскольку это она формировала корпус общественных наблюдателей и потому несёт за наблюдателей ответственность. Можно сказать, что они являются полпредами на избирательных участках.

В Центре общественного наблюдения оперативно создали группу проверки сигнала, поступившего от избирателя. И тут, как отмечает зампредседателя общественной палаты Анатолий Цыганков, вживую поняли, насколько хороший инструмент контроля за процессом голосования создали в России, обеспечив Центры общественного наблюдения специальной техникой, позволяющей не только в режиме онлайн виртуально посещать участки для голосования, но и любой произошедший на участке инцидент отсмотреть.

Гражданин, позвонив в Общественную палату РК, указал примерное время, когда его, как он утверждал, оскорбили наблюдатели на участке. Фрагмент записи быстро отыскали. Так как в помещении уика находились две камеры видеонаблюдения, то картинку с участка получили объёмную и полную.

«На видео чётко видно и слышно, как гражданин, проголосовав, подходит к наблюдателям и начинает их оскорблять. Процитирую некоторые его фразы: «Что вы здесь наблюдаете? … рожи свои снимаете», и прочие отвратительные ругательства полетели в адрес четырёх наблюдателей, трое из которых – это молодые женщины. На начавшийся разгораться конфликт быстро отреагировал сотрудник полиции, дежуривший на участке. Он окоротил хама и вывел его из помещения», - сообщили в Центре общественного наблюдения.

Гражданин, удалённый с участка, позвонил в Общественную палату РК и в телефонном разговоре дело представил так, будто это его оскорбили наблюдатели, а не он их.

«Одним словом, работа Центра общественного наблюдения с его техническими возможностями – это отличный инструмент контроля. Сам проверил это, подтверждаю», - сказал Анатолий Цыганков.

фото: © pixabay

Трое дорожников в Карелии вывезли начальника в лес и пытали, чтобы получить деньги

Следственный комитет Карелии рассказал подробности похищения человека в Муезерском районе.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года в квартиру жилого дома в поселке Муезерский, где проживал руководитель фирмы по обслуживанию и ремонту дорожного хозяйства, ворвались трое мужчин. Они напали на предпринимателя, требовали от него 3,5 млн. рублей якобы существующей перед ними задолженности, нанесли ему множественные удары руками и ногами, угрожали убить.

Поскольку потерпевший не располагал такой суммой, его посадили в автомобиль и вывезли в лес.

В Следкоме рассказали, что в автомобиле один из похитителей проткнул ножом руку начальника. Требуя денежные средства, угрожая убийством и уничтожением имущества, трое пьяных рабочих получили от супруги начальника денежный перевод. Удостоверившись, что деньги пришли на карту, потерпевшего отпустили и скрылись с места происшествия. Приговором суда подсудимым назначены наказания более 8 лет лишения свободы каждому, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура Карелии сообщала, что пьяные рабочие взяли личное имущество начальника и имущество строительной организации на сумму 128 тысяч рублей. Кроме того, один из нападавших незаконно проник в квартиру потерпевшего, откуда украл документы организации.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Блогеры-наблюдатели рассказали о происходящем на выборах в Карелии

За первый день голосования в Карелии около 300 блогеров-наблюдателей поделились со своей аудиторией всем происходящем на избирательных участках.

Новинка выборов 2021 года – блогеры-наблюдатели. Их основная задача – это вести свои каналы в соцсетях и мессенджерах, делясь информацией о происходящем на избирательных участках с подписчиками. Блогеры-наблюдатели включены республиканской Общественной Палатой в число официальных наблюдателей.

За первый день голосования в Карелии около 300 блогеров-наблюдателей в режиме реального времени делились со своей аудиторией всем происходящем на избирательных участках. Опубликовано более 1300 постов, вот некоторые из них.

Карина Красных: «Избирателей, наблюдателей, избирательную комиссию охраняет сотрудник полиции. ОМВД по Кондопожскому району следит за административными правонарушениями. Голосовать не страшно!»

Анастасия Грудина: «Члены участковой избирательной комиссии готовятся к выездному голосованию».

Юлия Ищаулова: «На УИК 532 продолжается голосование, особенно приятно наблюдать, как приходят голосовать с детьми. Дети – это наше будущее. Приходите и голосуйте:)».



Напомним, выборы в Государственную Думу, Заксобрание Карелии и муниципальные советы, в том числе в Петросовет, проходят в республике в условиях тотального контроля наблюдателей и общественных организаций. В Карелии на выборах работают 243 наблюдателя от кандидатов в депутаты, 1543 – от политических и избирательных объединений. ЕР выставила 485 наблюдателей, КПРФ – 14, ЛДПР – 53, «Партия Роста» – 416, партия «Справедливая Россия – За правду» – 181, партия пенсионеров – 394. Также за выборами наблюдают 552 субъекта общественного контроля, среди которых большая часть – это блогеры-наблюдатели, которые делятся результатами своей работы в соцсетях и мессенджерах.

фото: читатель Столицы на Онего

Потоки воды хлынули на улицу в Петрозаводске из-за аварии на сетях

На Кукковке по улице Ровио течет река.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запечатлел потоп на улице Ровио, у дома №21.

В ЕДДДС Петрозаводска рассказали, что на ул.Ровио, 21 произошла авария на сетях АО «Водоканал».

Холодное водоснабжение отключено в 10.10. Ведется устранение повреждения.

фото: Подслушано в Петрозаводске

Темнота городского парка пугает жителей и гостей Петрозаводска

Горожане интересуются, кто в Петрозаводске отвечает за уличное освещение?

В паблике «Подслушано в Петрозаводске» опубликован пост с фотографиями парка «Ямка» в центре города.

«Интересует вопрос, кто в Петрозаводске отвечает за уличное освещение? Время 20.10, но в парке "Ямка", который освещается только фонариками редких прохожих и собак, страшновато даже взрослому!» - написано в комментариях к фото.

фото: GQ.RU

Модный журнал признал олимпийского чемпиона из Карелии мужчиной года

Тхэквондист Владислав Ларин – в числе победителей премии «GQ Мужчины года» 2021.

Журнал GQ Russia объявил победителей 2021 года в различных номинациях. «Спортсменами года» стали пять российских молодых людей, которые завоевали «золото» на Олимпийских играх в Токио. Это Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов, Никита Нагорный.

«Российский спорт в последние годы оказался в сложном положении из-за череды скандалов. Изначально казалось, что отсутствие флага и гимна сделает наших олимпийцев в Токио только слабее. Но этот фактор придал атлетам дополнительную мотивацию. В очередной непростой год GQ чествует тех, кто помог нам снова научиться радоваться и верить в российский спорт» , - отметили организаторы премии GQ.

Напомним, тхэквондист из Карелии Владислав Ларин является победителем Олимпийских игр в Токио. Ранее сообщалось, победитель Олимпийских игр в Токио Владислав Ларин получил государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей, от училища олимпийского резерва в Кондопоге — 500 тысяч рублей, а также Олимпийский комитет вручил чемпиону в подарок за победу дорогую иномарку.

Ночью в Петрозаводске сотрудники полиции устроили погоню за нарушителем (ВИДЕО)

Преследование попало на камеру наружного наблюдения.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал видео погони, которая произошла в 2.23 в ночь на 18 сентября.

"Бешеная погоня в 2.23, автомобили промчались по Московской, Варкауса, Краснофлотской, Шотмана, Чапаева", - написал автор видео в комментарии.

фото: © Егор Алеев / ТАСС

Коронавирус в Карелии унес жизни еще четырех человек

Всего с начала пандемии в Карелии умерло 827 ковидных больных.

По данным на 18 сентября, в Карелии подтверждены еще 4 смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 827, сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 150 инфицированных, из которых 148 были не привиты. Из 150 инфицированных заболевших — 146, средней тяжести —39, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 607 пациентов с коронавирусом. Пять пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них один на инвазивной ИВЛ.

За сутки 169 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63691 человека. За все время выздоровел 60521 пациент.

фото: транспортная прокуратура Северо-Запада

В Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в опору моста и затонул – пострадавшие госпитализированы

Прогулочный катер сегодня в 5 утра влетел в опору моста на Большой Невке, трое пассажиров госпитализированы с серьезными травмами.

Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры, 18 сентября катер «Премьера», получивший повреждения при столкновении с опорой Гренадерского моста около 5 утра, смог дойти до Кантемировского, где затонул.

Все находившиеся на борту люди — четыре человека — спаслись, но трое после осмотра скорой были увезены в больницу.

Разлива нефтепродуктов, уточняет ведомство, не произошло.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта после ДТП на воде.

Как стало известно «Фонтанке», самые серьезные травмы получила одна из двух дам, которые были на «Премьере» в момент столкновения. С переломом челюсти и разрывом губы её увезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Не исключено, что ей может потребоваться помощь пластического хирурга. Вторую женщину госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Помимо подозрения на травму головы, медики зафиксировали у нее небольшое переохлаждение. Четвертого участника ночной прогулки — мужчину с переломом кисти — увезли в Мариинскую больницу.

Ранее сообщалось, что за штурвалом катера «Премьера» был его владелец, который обычно катает на нем туристов, а в этот раз устроил прогулку для друзей.

фото: УФСИН Карелии

Названо число проголосовавших на выборах в Карелии к 15 часам 18 сентября

Явка на выборах в Карелии 18 сентября на 15.00 составляет 19,28%.

Жители Карелии выбирают депутатов Госдумы, Заксобрания РК. Также в регионе проходит ряд выборов муниципального уровня, в частности, выборы в Петрозаводский городской совет.

Выборы проходят 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00.

По данным ЦИК, явка на 18 сентября на 15.00 составляет 19,28% (98170 чел.).

Напомним, голосование на выборах в Карелии организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности. Пришедшим проголосовать жителям при необходимости выдают средства индивидуальной защиты - маски и перчатки, а также одноразовые ручки. При входе на участки проводится термометрия. Также предусмотрены возможности для обработки рук антисептиком и соблюдения социального дистанцирования. По завершении голосования в помещениях проводится дезинфекция, в течение дня проходит санитарная обработка контактных поверхностей.

фото: ГИБДД Карелии

Пассажир иномарки в Петрозаводске пострадал при встрече с женщиной на ВАЗе

В центре Петрозаводска произошла авария с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую пятницу, 17 сентября, в 21.30 на ул. Правды, в районе дома №46, в Петрозаводске 49-летняя водитель автомобиля LADA при повороте налево не предоставила преимущество и допустила столкновение с автомобилем Renault.

В результате ДТП травмирован 28-летний пассажир автомобиля Renault.

Лето в Петрозаводске пролетело за 5 минут (ВИДЕО)

Семья фотографов в Петрозаводске создала 5-минутный ролик о летнем городе.

В Петрозаводске семья фотографов – Алиса и Николай Смирновы – создали 5-минутный ролик, в котором показали летний Петрозаводск с воздуха.

«Собрали кино из всего, что налетали за лето. 5 минут медитативного Петрозаводска с воздуха. Наслаждайтесь...» - написали авторы видео.

фото: ЦИК Карелии

Алексей Бахилин: «Первый день голосования прошел в Карелии достаточно активно»

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин подвел итоги первого дня голосования.

В Карелии завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Итоги дня подвел председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин.

«Первый день голосования завершен. Он прошел достаточно активно, многие жители Карелии воспользовались возможностью многодневного голосования и сделали свой выбор уже в пятницу, чтобы освободить выходные. Сегодня за ходом голосования в Карелии следили около двух тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий . Явка составила более 13%. Впереди еще два дня, надеюсь, что они пройдут на таком же подъеме», - сказал Бахилин.

Проголосовать на выборах в Госдуму и Заксобрание Карелии можно из дома

Этим правом можно воспользоваться, если на участок не позволяет прийти состояние здоровья.

Людям, которые не могут по уважительным причинам прийти на избирательный участок, предоставляется возможность проголосовать на дому. Для это необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию, рассказали в Центризбиркоме Карелии. На дом к избирателям придут члены участковой избирательной комиссии (УИК) с переносным ящиком для голосования.

Для того, чтобы проголосовать на дому, необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию (УИК) по месту регистрации. Сделать это можно по телефону или в письменной форме. Просьбу можно передать через родственников, знакомых, социального работника, иных лиц. Заявления о голосовании на дому УИКи принимают до 14.00 19 сентября.

Уважительные причины:

– состояние здоровья;

– инвалидность;

– уход за больным человеком;

– уход за маленьким ребенком;

– иные обстоятельства (рассматриваются индивидуально).

Добавим, что голосование на дому организовано со всеми мерами санитарной безопасности. Избирателю надо будет предъявить паспорт (его можно показать в раскрытом виде на расстоянии), заполнить письменное заявление о возможности проголосовать вне избирательного участка. Избирателя также попросят указать номер и серию своего паспорта и поставить подпись о получении бюллетеня. Голосование проходит бесконтактным способом, члены УИК с ящиком для голосования, куда нужно будет опустить бюллетень, будут ожидать на лестничной клетке.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской Совет. Голосование проходит в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки открыты ежедневно с 8.00 до 20.00.

В Петрозаводске ищут девушку, подозреваемую в краже (ВИДЕО)

Предполагаемая преступница попала в объектив камеры наблюдения в магазине, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 по Петрозаводску устанавливается личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Она может быть причастна к хищению товара из магазина.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефону: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Правительство РК

Жители и гости Петрозаводска могут сделать прививку от гриппа в медпункте на колесах

Передвижной медицинский пункт будет работать в центре Петрозаводска два дня, сообщили в Минздраве Карелии.

Прививку против гриппа можно сделать в передвижном медицинском пункте, который 18 и 19 октября будет работать у Медицинского института ПетрГУ на улице Красноармейской, 31.

Вакцина Ультрикс квадри (Ultrix Quadri) – расщеплённая инактивированная вакцина от гриппа нового поколения, содержащая высокоочищенные антигены вирусов гриппа, культивированные на курином белке – два группы А и два группы В. Вакцина является отечественной разработкой.

Антитела к вирусам гриппа типов А и В появляются в течение двух недель после вакцинации, а специфический иммунитет сохраняется на протяжении года.

Мобильный пункт работает с 12.00 до 18.00.

фото: Правительство Карелии

Муниципалитеты в Карелии наградили за хорошую работу местных властей

За эффективную деятельность органов местного самоуправления Лахденпохья, Питкяранта и Костомукша получили гранты.

Как сообщается в официальном паблике Костомукши, правительство Карелия подвело итоги деятельности монопрофильных муниципальных образований в 2020 году. По итогам деятельности Лахденпохья, Питкяранта и Костомукша получили гранты.

Минэкономразвития РК проведена комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 11 моногородов, по результатам которой определены 3 муниципальных образования, достигших наивысших значений показателей оценки.

В соответствии с распоряжением Правительства РК по итогам деятельности за 2020 год гранты получили:

- Лахденпохское городское поселение – 1 350 000 рублей,

- Питкярантское городское поселение – 1 050 000 рублей,

- Костомукшский городской округ – 600 000 рублей.

При подведении итогов оцениваются показатели социально-экономического развития, в том числе это темп роста субъектов МСП, уровень зарегистрированной безработицы, темп роста самозанятых в районе, миграционный прирост.

Гранты выделяются в целях содействия достижения и поощрения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления моногородов.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Блогер-наблюдатель подтвердил, что Коибы на скандальном УИК-65 работают исправно

Блогеры ответили одному из карельских телеграмм каналов, который написал, что на избирательном участке № 65 в Карелии опять не работают Коибы.

Блогеры ответили "Карельской телеге".

Коибы действительно утром не запустились, но вскоре работа была восстановлена. Об этом сообщил ЦИК Карелии в своем официальном телеграмм канале.

После этого перебоев не было. Это подтвердил и блогер-наблюдатель, который работает на 65 избирательном участке.

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Следком Карелии начал проверку по факту падения девочки со второго этажа школы искусств в Кондопоге

Первый «арктический гектар» выдан в Карелии



Фото: © Администрация Кеми

Управление Росреестра по Республике Карелия зарегистрировало первый земельный участок, выданный на бесплатной основе по государственной программе «Арктический гектар».

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Фото: © Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

Будущие матери возмущены состоянием здания женской консультации, находящегося в столице Карелии.

фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

За сутки в Карелии коронавирус выявили у 30 детей

Всего с начала пандемии медики обнаружили коронавирус у 6631 ребенка в республике, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

За сутки заразились коронавирусом 30 детей в Карелии, выписался по выздоровлению 31 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6335 детей.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 150 инфицированных, зарегистрировано еще 4 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 63691 человека, выздоровел 60521 пациент, умерли 827 человек.

фото: © freepik

В России число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 20 тысяч человек

За сутки в стране выявлено 20 329 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 254 754 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 485 264.

За прошедшие сутки выздоровели 16 247 человек.

За сутки был зарегистрирован 799 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 197 425.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 186,1 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 510 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 сентября остаются 1 140 167 человек.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 150 инфицированных, зарегистрировано еще 4 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 63691 человека, выздоровел 60521 пациент, умерли 827 человек.

фото: ЦИК Карелии

Шесть избирательных участков работают в местах временного пребывания граждан в Карелии

Участки открыты в медучреждениях, на ж/д вокзале и на острове Кижи.

В Карелии на выборах в Госдуму и Заксобрание Карелии открыты 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи.

Как рассказали в ЦИК РК, на острове Кижи голосуют по месту пребывания 100 человек. Это работники Росгвардии, сотрудники МЧС и музея-заповедника "Кижи".

В первый день голосования, 17 сентября, проголосовало более половины. Сегодня - во второй день - голосование на острове Кижи продолжится. К работникам, обслуживающим остров, подключатся учащиеся учебного центра по реставрации, которые приезжают на Кижи на практику.

фото: pixabay

Школьников отдаленного района Петрозаводска отправят в музей из-за работ на электросетях

На следующей неделе будет временно отключено электричество на Птицефабрике из-за плановых работ на сетях, сообщили в администрации Петрозаводска.

На Птицефабрике на следующей неделе будет временно приостановлено электроснабжение нескольких улиц. Неудобства связаны с плановыми работами на объектах, принадлежащих АО «Прионежская сетевая компания».

Так, 20 сентября с 10.00 до 17.00 от электричества отключат дома, расположенные в районе улиц Птицефабрика и Пайская, а также Рядового проезда.

В школе № 19 не будет света с 10.00 до 14.00. Плановое отключение согласовано с администрацией образовательного учреждения. В понедельник для младшеклассников организуют музейный день. Остальные школьники будут заниматься в обычном формате, но без использования технических средств обучения.

Работы на сетях продолжатся и 22 сентября. В следующую среду с 10 до 14 часов приостановят электроснабжение домов, расположенных в районе улиц Птицефабрика, Уваровская и Старосельгского проезда.

Ресурсоснабжающая организация просит потребителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

фото: © freepik

Авария устранена – вода больше не льется по улице Петрозаводска

Холодное водоснабжение на улице Ровио, 21 восстановлено, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Сегодня вечером, 18 сентября в 19.40, холодное водоснабжение на улице Ровио, 21 восстановлено.

Ранее в редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото, на которых запечатлел потоп на улице Ровио, у дома №21.

В ЕДДДС Петрозаводска рассказали, что на ул.Ровио, 21 произошла авария на сетях АО «Водоканал».

фото: Следком Карелии

Житель Карелии убил работника строительной организации и сбежал

В Сегеже мужчина совершил убийство в строительной бытовке, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, 15 сентября в строительной бытовке, расположенной вблизи дома №2 по ул. Лейгубская в Сегеже, мужчина в ходе конфликта по причине личных неприязненных отношений нанес потерпевшему кухонным ножом два удара в грудь, после чего скрылся с места преступления.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан 43-летний житель Медвежьегорского района.

В настоящее время подозреваемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.

Прогноз погоды на субботу



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фото: © bashinform/Андрей Старостин

Предприниматель в Петрозаводске рискует потерять свободу за то, что не выплатил зарплату увольнявшемуся работнику

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия установлено, что руководство общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в городе Петрозаводске, при осуществлении коммерческой деятельности не выплатило работнику заработную плату, полагающуюся при увольнении, при этом имело возможность своевременно и в полном объеме производить необходимые выплаты. Сумма невыплаченной заработной платы составила более 134 тысячи рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

фото: Сергей Юдин / Столица на Онего

ЦИК назвала регионы России с наименьшей явкой на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала регионы России с наименьшей явкой на выборах Государственную Думу.

В перечень попали Санкт-Петербург, Республика Хакасия, а также Калининградская область, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову.

По ее словам, максимальная активность на выборах зарегистрирована в Кемерове, Карачаево-Черкесии и Туве, там явка составляет 46,86 процента, 52,85 процента и 56,14 процента соответственно. А в Санкт-Петербурге, Хакасии и Калининградской области явка составила около 15 процентов.

«В Петербурге — 14,84 процента, в Хакасии — 14,53 процента, в Калининградской области — 14,48 процента», — уточнила Памфилова.

Ранее сообщалось, что в субботу, 18 сентября, по состоянию на 15:00 по московскому времени явка на выборах в Государственную Думу по всей России превысила 25 процентов.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде регионов выбирают глав субъектов и депутатов законодательных органов государственной власти.