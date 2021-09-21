Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: ИА «Республика» / Николай Смирнов

Два ведущих молокозавода Карелии могут остановиться из-за нехватки сырья

«Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат» отказались покупать молоко у карельских производителей по повышенной цене, и сырье стало уходить в Вологодскую область.

Как пояснили в Министерстве сельского хозяйства Карелии, на российском рынке повысились закупочные цены на молоко. Причиной стал рост стоимости комбикормов примерно на 30%, что привело к увеличению себестоимости производства молока.

Как следует из официального пресс-релиза министерства, в этой связи крупнейшие карельские производители молока - «Племенное хозяйство «Ильинское» и «Племсовхоз «Мегрега» направили предложения о повышении закупочной цены молокоперерабатывающим предприятиям «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат», от которых был получен официальный отказ в пересмотре цены.

«В ходе переговоров с потенциальными покупателями Вологодской области была выявлена возможность реализации молока по существенно более высокой стоимости (увеличение до 10%), в связи с чем было принято решение о частичном перенаправлении сырья за пределы Республики Карелия», - сообщили в региональном Минсельхозе.

До настоящего времени договоренности о рыночной цене между карельскими производителями молока и крупнейшими переработчиками не достигнуты.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Политолог оценил возможность назначения главы Минздрава Карелии на пост в Якутии

В Якутии обсуждается возможность возвращения в республику министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова и назначения его на пост в правительстве.

Об этом сообщило якутское издание Sakhaday.ru со ссылкой на местного политолога, который прокомментировал возможные кадровые перестановки в правительстве Якутии.

«Что касается Минздрав, то проблемы с ковидом, бардак, на который жалуется население, не должен пройти незамеченным. Лучше пригласили бы Михаила Охлопкова на уровне вице-премьера, но Карелия вряд ли отпустит», — сказал собеседник издания.

Охлопков возглавлял Минздрав Якутии с 2016 по 2018 годы, после чего был назначен на аналогичную должность в Карелии.

фото: © gov.karelia.ru

Имя экс-мэра Петрозаводска Мирошник прозвучало в суде по коррупционному делу Боднарчука

Сторона обвинения считает, что бывший спикер Петросовета Геннадий Боднарчук мог оказывать влияние на прежнего сити-менеджера карельской столицы Ирину Мирошник.

В декабре 2018 года депутату Валерию Матвееву понадобилось влияние Геннадия Боднарчука в кабинетах мэрии Петрозаводска. Требовалось убедить руководство города в необходимости проведения публичных слушаний по вопросу строительства в Петрозаводске. Предположительно, Матвеев действовал в интересах застройщиков, возводивших в карельской столице жилой комплекс «Черника».

По данным следствия, Матвеев просил Боднарчука «убедить главу Петрозаводского городского округа Мирошник организовать проведение в администрации Петрозаводского городского округа повторных публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования „многоквартирные жилые дома до пяти этажей включительно“ для земельного участка .. площадью 7185 кв. метров, находящегося по адресу: Республика Карелия, город Петрозаводск, в районе улицы Балтийской». Геннадий Боднарчук ответил на просьбу согласием.

Как установлено следователями, затем Геннадий Боднарчук обратился к Ирине Мирошник по вопросу, который волновал Матвеева. Мэр города, в свою очередь, организовала совещание, после которого решение о проведении повторных слушаний было принято.

Примечательно, что гособвинение в целом признало сам факт внушительного влияния Геннадия Боднарчука на чиновников мэрии Петрозаводска и конкретно на экс-главу карельской столицы Ирину Мирошник. По оценке обвинителя, воздействовать на первое лицо Петрозаводска подсудимому позволял авторитет и статус спикера горсовета.

«Боднарчук мог оказывать воздействие на должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа, в том числе на главу Петрозаводского городского округа, и склонять их к совершению различных действий и бездействия по службе в интересах определенных лиц», — говорится в тексте обвинения.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего»

фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков предлагает дать название для новой дорожной развязки в Петрозаводске

Глава Карелии предложил горожанам найти название для новой транспортной развязки, которая возникла после реконструкции улицы Куйбышева.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что посетители его страницы могут принять участие в поиске названия для дорожной развязки, которая образовалась после проведения реконструкции улицы Куйбышева в карельской столице.

«В сети, том числе и в комментариях на моей странице, жители Петрозаводска активно обсуждают новую развязку на стыке улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса. Горожане уже назвали ее „осьминогом“. Действительно, похоже. Правда, „ног“ не восемь, а поменьше. Одна из них — новая улица Михаила Иссерсона, которая стала продолжением Куйбышева… И согласен с подписчиками, которые считают, что у новой развязки должно быть название. Как вы думаете, какое было бы наиболее подходящим?», — заявил Парфенчиков.

Глава Карелии пояснил, что реконструкция магистрали должна завершиться в декабре. В настоящее время рабочие укладывают асфальт, на 50% смонтировано освещение, началась установка бордюров.

«В целом проект позволит разгрузить центр города, выстроить работу маршрутов общественного транспорта и направить поток автомобилей скорой помощи по отдельной дороге со стороны озера. Это очень важно, учитывая, что в дальнейшем здесь планируется строительство современного хирургического корпуса», — пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что реконструкция улицы Куйбышева в Петрозаводске потребует перекладки сетей из-за высокого риска аварий.

фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозавосдка и Карелии»

Стало известно о состоянии водителя, который устроил ДТП, где погибла женщина с детьми из Петрозаводска

Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, водитель автомобиля Nissan Almera, уснувший за рулем и попавший в смертельное ДТП, получил травмы и на данный момент находится на стационарном лечении – жив.

Напомним, 28 сентября ночью на 160 км трассы «Кола», у деревни Потанино столкнулись Nissan Almera и Ford Transit.

По словам очевидца, 33-летний водитель Nissan Almera уснул за рулём. Сам остался жив, два ребенка погибли, одному 1 год, второму 5 лет, 30-летняя жена была в критическом состоянии и умерла… Семья ехала из Петрозаводска в аэропорт Пулково, чтоб улететь отдохнуть в Турцию.

фото: @Николай Смирнов / Столица на Онего

В Карелии следователи установили, как экс-депутаты Боднарчук и Матвеев могли прятать взятки

По версии следствия, Валерий Матвеев устроил Геннадия Боднарчука в фирму, чтобы под видом зарплаты перечислять взятки.

27 сентября в Петрозаводском городском суде прошло второе заседание по делу Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в нескольких преступлениях коррупционной направленности. На состоявшемся процессе бывший председатель Петрозаводского городского совета выслушал обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в определенный момент спикер горсовета Геннадий Боднарчук предложил своему заместителю Валерию Матвееву фиктивно оформить его на работу в одну из принадлежащих тому коммерческих организаций. Это якобы было связано с тем, что у стороны предполагаемого взяткодателя пропала возможность платить наличными. Новая схема позволяла бы по-прежнему выплачивать взятку, но процесс происходил бы под видом начисления заработной платы и шел бы уже в безналичном формате. Так председатель Петросовета Геннадий Боднарчук в феврале 2019 года стал юрисконсультом фирмы «ФСО» с зарплатой 90 тыс. рублей в месяц.

«При этом, заведомо для Матвеева, Боднарчук работать не собирался», — сделала уточнение гособвинитель, подчеркнув также, что и сама фирма «ФСО» тоже не вела никакой деятельности.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

фото: кадр из видео

МВД Карелии: Никакого похищения людей не было (ВИДЕО)

В МВД Карелии прокомментировали видеозапись, где неизвестные люди в центре Петрозаводска провели силовой захват двух мужчин.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сегодня утром, 29 сентября, была опубликована видеозапись, на которой было запечатлено, как на проспекте Ленина, ночью, в 00.30, неизвестные люди подъехали на белом автомобиле Volkswagen и провели силовое задержание двух мужчин, долго стоявших и беседовавших на углу дома №37.

В паблике в комментарии к видео было написано: «Лихие 90-е возвращаются. Стали очевидцами, как скрутили двух ребят и увезли в неизвестном направлении... В полицию заявили».

В МВД Карелии пояснили «Столице на Онего», что никакого похищения в Петрозаводске не было, как и заявления о пропаже людей.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии будут судить киллера, расстрелявшего предпринимателя Расторопова 16 лет назад

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о заказном убийстве, совершенном в 2005 году.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в заказном убийстве.

По версии следствия, в июне 2005 года во дворе дома в Петрозаводске он произвел из автомата не менее 29 выстрелов в выходившего из автомобиля мужчину, который скончался на месте преступления.

Как пояснили в прокуратуре, в ходе расследования обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Карелии для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении заказчика убийства продолжается.

Как сообщало наше издание 29 июня 2005 года, ночью в Петрозаводске был убит директор ООО «Лига» Вячеслав Расторопов. Он был расстрелян из автомата Калашникова во дворе дома № 18 а по улице Красноармейской. Известно, что погибший имел отношение к развлекательному бизнесу, в частности, к дискотеке "Метелица", расположенной в здании кинотеатра "Калевала".

Как сообщили в УВД Петрозаводска, тридцатипятилетний бизнесмен подвергся нападению около часа ночи. Неизвестный расстрелял его машину из автомата и скрылся, оставив после себя 19 гильз. Директор ООО «Лига» от полученных ран скончался. Водитель бизнесмена успел выскочить из машины и скрыться. Неподалеку от места происшествия обнаружен брошенный АК-74, перчатки и маска.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске ищут девушек, подозреваемых в краже дорожного знака за 17 тысяч рублей (ФОТО)

Полицейские в карельской столице просят помочь в розыске девушек, причастных к краже дорожного знака на улице Чапаева, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности молодых женщин, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к краже дорожного знака на улице Чапаева, совершенного в начале прошлой недели. Ущерб составил 17 тысяч рублей.

Всех, кому что-либо известно об их личностях и местонахождении, полиция просит сообщать по телефону полиции: 8 953 545 37 48. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее в Петрозаводске обвиняемый в преступлении мужчина скрылся от суда.

фото: © agentpremier.ru

Налоговая служба предупредила об изменении кадастровой стоимости недвижимости в Карелии

Собственники объектов недвижимости, в том числе, физические лица в Карелии почувствуют в 2021 году изменения в кадастровой стоимости и размере налога на имущество.

Об этом сообщили в Управлении ФНС по Карелии.

«Начиная с 2021 года, правоприменительной практикой учтены существенные изменения, которые неизбежно отразятся на ситуации в целом, в том числе, и начислении налога на имущество. В Карелии очередной тур кадастровой оценки по объектам капитального строительства был проведен по состоянию на 01.01.2020 года. По большинству объектов капитального строительства произошло изменение кадастровой стоимости в ту или иную сторону, что повлекло за собой изменения налогооблагаемой базы и — соответственно размера налога на имущество», — пояснили в УФНС.

Если эти изменения привели к увеличению налога на имущество, то собственники недвижимости могут подать заявления о пересчете кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.

Кадастровую стоимость своего объекта собственник может узнать на сайте Росреестра по его кадастровому номеру. Заявление об установлении рыночной стоимости объектов недвижимости подаются в Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия «Центр государственной кадастровой оценки».

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

Следователи считают, что источником финансирования «Справедливой России» в Карелии стали взятки

В ходе судебного процесса стали известны скандальные подробности уголовного дела по обвинению в коррупции бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

27 сентября в Петрозаводском городском суде прошло второе заседание по делу Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в нескольких преступлениях коррупционной направленности. На состоявшемся процессе бывший председатель Петрозаводского городского совета выслушал обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Из слов государственного обвинителя следовало, что экс-спикер горсовета оказывал внушительное влияние на ключевых городских чиновников, а также на своих политических оппонентов, которые, по версии следствия, обращались к нему за финансовой помощью.

По версии следствия, в период с февраля по март 2018 года к Геннадию Боднарчуку, который являлся секретарем петрозаводского отделения партии «Единая Россия», обратился председатель регионального отделения «Справедливой России» Ройне Изюмов и попросил денег. Изюмов сообщил, что у местных справедливороссов сложилось «тяжелое финансове положение». Он попросил Геннадия Боднарчука оказывать ежемесячную финансовую помощь отделению в размере 150 тыс. рублей. Единоросс Боднарчук поддержал идею справедливоросса Изюмова. Как указывает следствие, мотивом подсудимого было стремление укрепить свое влияние в Петросовете и городской мэрии.

«Боднарчук преследовал личные политические и корыстные цели, выраженные в желании получить контроль над указанным региональным отделением партии и, как следствие, депутатами Петрозаводского городского совета, являющимися членами партии «Справедливая Россия», и тем самым дополнительно укрепить свои позиции, должностное положение председателя Петрозаводского городского совета, что позволяло ему дополнительно усилить свое влияние на должностных лиц администрации Петрозаводского городского округа в их служебной деятельности», - говорится в тексте гособвинителя.

При этом следователи считают, что источником финансирования «Справедливой России» стали взятки, которые Геннадий Боднарчук мог получать от своего коллеги Валерия Матвеева. Иными словами, чтобы выдать деньги Ройне Изюмову, сперва предстояло их получить у Валерия Матвеева.

«Боднарчук … обратился к Матвееву. Предложил на регулярной основе передавать Боднарчуку в качестве взятки денежные средства в сумме 150 тыс. рублей ежемесячно», - гласит текст обвинения. Эти деньги, по версии следствия, могли идти Боднарчуку за неофициальное продвижение в мэрии Петрозаводска интересов Матвеева и представляемых им лиц. Бывший заместитель председателя горсовета преступное предложение принял, нуждаясь в инструментах лоббирования, которыми владел его коллега Боднарчук.

«При этом, учитывая вышеуказанные договоренности с Изюмовым, денежные средства, получаемые от Матвеева в качестве взятки, Боднарчук … планировал направлять сразу же на оказание финансовой помощи региональному отделению партии «Справедливая Россия», о чем Матвееву не было известно», - сообщила гособвинитель.

По версии следствия, Геннадий Боднарчук не рисковал сам забирать взятки, а свел Матвеева со сторонником Изюмова, которому предстояло выдавать деньги. Матвеев, в свою очередь, назначил своего представителя для ежемесячной передачи денег справедливороссам.

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фото: © Госавтоинспекция Карелии

Участок трассы в Карелии, где произошло смертельное ДТП, перекроют для следственных действий

В Пудожском районе перекроют дорогу, где из-за сломавшегося грейдера погибла 57-летняя жительница Санкт-Петербурга.

В управлении автодороги «Кола» сообщили, что сегодня вечером, 29 сентября в 20.00, движение транспорта на 447-м километре дороге А-119 «Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола» в Пудожском районе республики будет остановлено на полчаса.

«Временное перекрытие дороги сотрудниками ГИБДД предусмотрено в рамках расследования уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия. Просим водителей быть внимательными и учитывать это обстоятельство при планировании поездок», - сообщает Управдор «Кола».

Напомним, на участке трассы «Вологда — Медвежьегорск — автодорога Р-21 «Кола», в Пудожском районе, 22 сентября, в 20.08 водитель фургона Ford Transit наехал на остановившийся из-за технической неисправности автогрейдер. В результате ДТП погибла 57-летняя пассажирка автомобиля Ford Transit, 63-летний водитель госпитализирован с травмами.

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Еще четыре человека в Карелии стали жертвами коронавируса

Всего с начала пандемии в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 865 человек.

По данным на 29 сентября, в Карелии подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 865, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 195 инфицированных, из которых 190 были не привиты. Из 194 заболевших средней тяжести — 51 пациент, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ ИВЛ — один пациент.

В стационарах находятся 789 пациентов с коронавирусом. Четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них двое находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки 197 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 65636 человек. За все время выздоровели 62509 пациентов.

Жители Карелии, ожидающие расселения аварийных домов, не верят, что доживут

Анонс совещания правительства Карелии по проблемам расселения аварийного жилья на странице Артура Парфенчкова Вконтакте вызвал шквал комментариев жителей республики.

Многие подписчики, живущие в аварийных домах, опасаются, что строения рухнут раньше, чем их расселят.

«На втором этаже провалился потолок, как бы теперь не провалиться на первый, так как протекает крыша», — написала Дина Шапутько из деревни Куйтежа.

«Дом признан аварийным и подлежащий сносу 27.12.2017 года. Продолжительность расселения в 10 лет, то есть в 2027 году. Дом у ужасном состоянии, ему 10 лет не простоять. С каждым годом он уходит под землю», — пожаловалась Евгения Лазарева из Пудожа.

«Да пока дождёмся начала 2024, часть аварийных домов рухнет. Хорошо, если ни кому-то на головы», — согласна Ольга Романова из Петрозаводска.

«Дом в ужасном состоянии, стены с плесенью, крыша течёт. Минстрой ответил, что дом будут сносить не раньше 2023 года, до этого времени вышеуказанный дом, скорее всего, развалится, а собственники останутся на улице», — опасается еще одна петрозаводчанка Светлана Миронова.

«Деревянный барак 1936 года постройки, многоквартирный дом практически разрушен, его деревянные стены в дырах… Срок отселения до 2027 года. Маневренный фонд администрацией района не предложен. Впереди зима, а как пережить её инвалиду с дырами в довоенном бараке остаётся вопросом», — написал Александр Патроев из Пудожского района.

«В администрации мне объявили сроки расселения декабрь 2031 года! Вы действительно верите, что дом простоит 10 лет, и мы дождёмся!? С такими темпами строительства (а оно полностью отсутствует в ближайшем будущем) это расселение превращается в утопию», — считает Светлана Дементьева из Кеми.

На большинство таких обращений Минстрой Карелии отвечает, что дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года, начнут расселять только в 2024 году.

фото: Telegram-канал «Mash» / скрин видео

«Бьемся в закрытые двери»: опека забрала детей-двойняшек у жительницы Петрозаводска из-за синяков на коже

Жительница Петрозаводска заявляет, что синяки, из-за которых у нее забрали приемных детей, на самом деле являются особенностями кожи, а не следами избиений.

Лариса Винярская в августе была лишена права опеки над приемными детьми-двойняшками. Опека забрала 11-летних мальчика и девочку из семьи в январе, поскольку получила сообщение из школы о том, что у одного из них зафиксированы синяки. Пятна на коже были обнаружены на коленях и локтях мальчика.

Мать утверждает, что пятна на теле приемного сына обусловлены особенностями его кожи, а не травмами. В доказательство она демонстрирует справку от врачей, где говорится, что у мальчика «кожные покровы бледно-розового цвета, склонность к «мраморности». Также на локтях и коленях ребенка медиками был обнаружен гиперкератоз — кожное заболевание, проявляющееся в виде загрубевшей кожи на стопах, коленях и локтях. Копия медицинской справки есть у «Столицы на Онего»

Лариса Винярская заявила, что в настоящее время готовит заявление в горсуд с требованием отмены постановления о лишении ее опекунства. Она также намерена жаловаться в кассационный суд Санкт-Петербурга.

Сейчас оба приемных ребенка находятся в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда».

Винярская рассказала «Столице на Онего», что не может добиться возврата детей в семью. «Бьемся в закрытые двери», — заявила она. По словам приемной матери, прежде жалоб на нее и ее семью никогда не поступало.

Лариса Винярская утверждает, что ранее могла видеться с детьми по графику, она передавала им вещи и лакомства. После того, как в августе ее лишили опекунства, ей запретили любые встречи. По словам Винярской, дети звонят ей и просятся домой.

Telegram-канал «Mash» подготовил материал о ситуации в семье Ларисы Винярской, у которой опека изъяла детей.

фото: © Валентина Певцова / ТАСС

Риелторы обнаружили резкое увеличение спроса среди жителей Петербурга на квартиры в Карелии

Эксперты рынка недвижимости заметили рост миграции населения Санкт-Петербурга в регионы Северо-Запада России, в том числе, в Карелию.

Об этом сообщил РБК руководитель направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.



По его словам, в августе текущего года число запросов петербуржцев на съемное жилье в Карелии увеличилось в 1,7 раза относительно августа прошлого года.

Экономия на аренде квартиры по сравнению с Петербургом будет примерно двукратной, отмечают эксперты рынка недвижимости.

«Если в Северной столице средняя „однушка“ обойдется в 23,5 тыс. руб. в месяц, то в Пскове, Великом Новгороде и Петрозаводске — в 14, 11 и 10 тыс. руб. соответственно. То есть, сдавая „однушку“ в Питере, в этих городах можно рассчитывать и на полноценную двухкомнатную, а в ряде случаев и на трехкомнатную квартиру», —подсчитал руководитель аналитического центра Циан Алексей Попов.



Он также отметил интерес жителей Петербурга к покупке недвижимости в Петрозаводске.

«В Санкт-Петербурге сейчас квадратный метр в готовых домах стоит в среднем 160 тыс. руб., а в столицах соседних субъектов СЗФО — значительно меньше: от 70 тыс. руб. за кв. м в Петрозаводске, до 55 тыс. руб. за кв. м. в Пскове и Великом Новгороде. Правда, и выбор качественных объектов в региональных центрах будет меньше», — резюмировал руководитель аналитического центра «Циан».

Главный мотив переезда связан с новой моделью поведения людей, считают эксперты. Запрос на более спокойную и размеренную жизнь в сельской местности и небольших городах, где есть необходимая для жизни социальная инфраструктура (магазины, школы, детские сады и поликлиники) появился до пандемии, но коронавирус, с введением локдауна и массовым переходом на удаленную работу, повысил интерес к переезду поближе к природе. К тому же на переезде в глубинку можно существенно сэкономить или позволить себе более просторное жилье.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии о расселении аварийного жилья: «Каждую судьбу надо рассматривать отдельно»

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился при расселении аварийного жилья в первоочередном порядке представлять квартиры или компенсации тем, кто в этом больше всех нуждается.

Об этом губернатор заявил сегодня на совещании, посвященном программе расселения.

По его словам, владельцы многих квартир в аварийных домах решили свои жилищные проблемы самостоятельно. Они тоже получат новое жилье или компенсации. Но немало и тех, у кого нет другой крыши над головой, а их дома непригодны для проживания. По мнению Парфенчикова, именно этим людям, особенно если у них есть дети, надо давать новое жилье в первую очередь.

«Каждую судьбу надо рассматривать отдельно», — сказал глава республики.

Это относится и к тем, кто переехали в другие города и районы и не хотят возвращаться на родину, где у них есть квартиры в аварийных домах. По мнению главы Карелии, таким людям надо давать жилье там, где они сейчас фактически проживают.

Парфенчиков напомнил, что в 2023 году будет завершено расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. С 2024 года начнется расселение домов, получивших такой статус с 1 января 2017 по 1 января 2021 года — это около 1 млн кв. метров жилья.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Более 7 тысяч детей в Карелии заразились коронавирусом

С начала пандемии число инфицированных коронавирусом детей достигло 7043, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 27 детей в Карелии.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 7043 человек.

За сутки выздоровели 29 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6705 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 195 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 197 пациентов.

фото: © Правительство Карелии

«Команда Парфенчикова» может рассчитывать в Карелии на долгую перспективу

В России собираются отменить ограничения на срок исполнения губернаторских полномочий.

В конце сентября в Государственную Думу страны был внесен законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», авторами которого выступили два «единоросса» – сенатор Андрей Клишас и председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект снимает действующее ограничение для глав российских регионов занимать губернаторскую должность более двух сроков подряд, но при этом упраздняет само название «губернатор».

Очевидно, что вслед за установлением несменяемой власти на федеральном уровне Россия переходит к формированию такой власти в регионах. Причем, Карелия оказалась для этого одним из самых подготовленных субъектов федерации.

Почему – читайте в статье «Регионы готовят к несменяемой власти».

фото: © Игорь Георгиевский

Земли в туристической Мекке Карелии зарастают сорняками и кустарником

Земли сельхозназначения на островах Кижских шхер заросли травой, сообщили в Россельхознадзоре.

В августе 2021 года инспекторы Россельхознадзора приняли участия в контрольно-надзорных мероприятиях, организованных музеем-заповедником «Кижи».

Специалисты обследовали пять участков сельхозназначения и выяснили, что земли не используются для сельскохозяйственного производства. Участки покрыты плотной подстилкой из трав прошлых лет, зарастают сорняками, кустарником и деревьями.

В соответствии с Федеральным законом Управление Россельхознадзора инициировало проверку в отношении собственника земельных участков. Проверка согласована с органами прокуратуры.

фото: кадр из видео © Лида Панасюк

«Мы не поверили!» – в библиотеке Петрозаводска открылась выставка картин Бадри Топурия

В петрозаводской библиотеке имени Клюева неожиданно открылась персональная выставка Бадри Топурия.

То, что мастер, чьи работы хранятся в российских и зарубежных музеях, принял предложение библиотеки выставиться в их скромном читальном зале, в учреждении считают почти чудом. На открытии выставки заведующая библиотекой Татьяна Петрова не скрывала радости.

«Мы не верили в то, что Бадри Отарович согласится: все-таки помещение не предусмотрено для того, чтобы повесить картины. Освещение, конечно, не то, картин немного (можно вместить). Но, вы знаете, он сразу же согласился. И еще сам все монтировал, помогал нам. Спасибо вам, Бадри Отарович!» — сказала Татьяна Петрова.

До официального открытия, добавила Татьяна Петрова, выставку посетили уже около 200 человек. Люди звонят в библиотеку, интересуются, сколько она будет работать, боятся пропустить. Все-таки не каждый день выпадает возможность посмотреть картины художника такого уровня, не выезжая за пределы своего микрорайона (библиотека имени Клюева находится на Кукковке).

Всего экспонируется 10 работ.

Какие это работы и как сам Бадри Топурия комментирует выставку в библиотеке, читайте в тексте Лидии Панасюк «Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно».

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске обвиняемый в преступлении мужчина скрылся от суда (ФОТО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске обвиняемого, сообщает МВД республики.

Полиция Петрозаводска разыскивает 37-летний Илью Алексеевича С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 314 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера), и скрывшегося от суда.

Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемом, полиция просит сообщать по номеру телефона: 8 981 402 06 14. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © ПКФ СЛОВО

Обновленный Outlander и 30-летний юбилей Mitsubishi в России

В этом году Mitsubishi отмечает 30 лет присутствия на рынке России, и в этом же году появился официальный дилер компании в Петрозаводске.

Автомобили Mitsubishi давно стали символами надежности и качества.

Так получилось, что выход обновленного Mitsubishi Outlander совпал с юбилеем присутствия марки на рынке России.

Mitsubishi Outlander — самая востребованная модель компании в России. Во многом это объясняется высоким качеством автомобиля и продуманной ценовой политикой.

С открытием официального дилера Mitsubishi в Петрозаводске и на дорогах Карелии начали появляться Outlander 2021 модельного года.

Внешне автомобиль можно узнать по черной решетке радиатора, черным рейлингам и 18» колесным дискам нового дизайна. Также бросаются в глаза и внутренние изменения — комбинированный салон. Это сочетание кожи по бокам и синтетического материала, напоминающего замшу, в центральной части сидений. Такое сочетание нашло очень позитивный отклик у клиентов, купивших специальную версию Outlander Black Edition, представленную в прошлом году. Поэтому было принято решение предложить комбинированный салон и для автомобилей не только специальной серии.

Объем изменений и улучшений в Outlander за последние три года довольно внушительный: менялась подвеска - амортизаторы увеличенного объема позволяют еще лучше сопротивляться ямам, перенастраивался электроусилитель руля, передние тормоза стали мощнее, появилась 7-местная версия.

С обновленный Outlander уже сегодня можно ознакомиться в официальном дилерском центре Mitsubishi по адресу: Лососинское шоссе, д. 39, тел 44-44-03

Не стоит забывать и о появившейся возможности обслуживания автомобилей у официального дилера Mitsubishi в Петрозаводске:

гарантийное и постогарантийное обслуживание;

аксессуары, оригинальные запчасти и масла;

до 2-х лет гарантии и регламентированное качество работ.

Также в Официальном дилерском центре Mitsubishi действуют специальные «юбилейные» программы сервиса:

«Программа 3+2»

для владельцев автомобилей старше 3 лет с выгодой до 30% на оригинальные запасные части и смазочные материалы Mitsubishi и на работы по их замене;

«Mitsubishi. Добро пожаловать домой!»

покупателям автомобилей с пробегом полный бак моторного масла Mitsuoil предоставляется в подарок.

Напоминаем, что Официальный дилерский центр Mitsubishi расположен по адресу: Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 39, стр. 2

Телефон для записи: 8 (8142) 44-44-03

Сайт: https://mitsubishi-pkfslovo.ru

фото: пресс-служба Segezha Group

Сегежский ЦБК обещает прекратить вредные выбросы в атмосферу на 99%

Содорегенерационные котлы Сегежского ЦБК, которые являются одним из основных источников вредных выбросов в атмосферу, будут полностью модернизированы к концу 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Segezha Group, которая владеет комбинатом.

«К концу следующего года все содорегенерационные котлы Сегежского ЦБК будут модернизированы и оборудованы современными электрофильтрами… По его завершению, выбросы твердых частиц с СРК в атмосферу будут сведены к минимуму– совокупная эффективность улавливания всех трех фильтров превысит 99%», — говорится в сообщении.

Общая сумма инвестиций в проект модернизации котлов и установки фильтров, начиная с 2016 года, составила более 1,1 млрд рублей.

Подробнее об этом проекте читайте здесь.

фото: Минэкономразвития Карелии / ВК

В Карелии производитель пиломатериалов и щепы получит 50 млн на модернизацию

Фонд развития промышленности РФ одобрил заем на 50 млн рублей карельской компании «Промлес», сообщает Минэк региона.

Экспертный совет Фонда развития промышленности России одобрил инвестиционный проект карельской компании ООО «Промлес». Теперь по федерально-региональной программе «Проекты лесной промышленности» предприятию будет выдан заем на сумму 50 млн рублей под 1% годовых. Об этом информирует Минэк региона со ссылкой на республиканский Фонд развития промышленности.

ООО «Промлес» производит строганые и нестроганые пиломатериалы, а также технологическую щепу в Прионежском районе.

Инвестиционный проект направлен на модернизацию оборудования. Предполагается замена изношенных кранов на современные портальные краны TDKP-10.300. Ключевая производственная задача состоит в удержании объемов производства.

Портальные краны способствуют увеличению скорости перемещения сырья и продукции внутри производственного цикла, увеличению скорости производства и объемов продаж, снижению риска убытков из-за приостановки производства, поясняют в министерстве.

Бюджет проекта составляет 65,5 млн рублей, из которых 15,5 млн рублей — это инвестиции ООО «Промлес», а 50 млн рублей — займы Фондов развития промышленности: 45 млн рублей — ФРП РФ и 5 млн рублей — ФРП РК. В результате реализации проекта будет создано 4 новых рабочих места, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 154,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что увеличился перечень видов бизнеса, которым дают займы под 1%.

фото: Минсельхоз Карелии

В поселке Карелии отремонтировали пешеходную дорожку за 1,2 млн рублей

Возле Дома культуры в поселке Новая Вилга за счет бюджетных средств и денег местных жителей отремонтировали и подсветили пешеходную дорожку.

Министерство сельского хозяйства Карелии совместно с администрацией Нововилговского сельского поселения реализовали проект благоустройства территории возле Дома культуры.

Общая стоимость проекта составила 1 217 299 рублей, из которых средства федерального бюджета и карельской казны – 839 936 рублей, средства администрации сельского поселения – 316 497 рублей и внебюджетные источники финансирования – 60 865 рублей.

Как пояснили в Минсельхозе Карелии, внебюджетные источники - это средства жителей поселения.

В рамках проекта произведен ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки, выложен бордюрный камень, сделан ливневый сток, проведено освещение территории.

фото: © МВД по Республике Карелия / ВК

Минсельхоз Карелии назвал форелеводческие хозяйства, прошедшие проверку на чистоту воды

Специалисты министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии совместно с сотрудниками КарНЦ РАН взяли пробы воды и грунта на участках форелеводческих хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера.

Их список опубликован на официальном сайте министерства.

«Отобраны пробы воды, донного грунта и планктона на рыбоводных участках ИП Гутыро Г.Д., ИП Апроду Л.Г., ИП Федоренко Н.В., ООО «Парад-плюс» и ООО «Стройфасад», — сообщили в Минсельхозе Карелии.

Исследование проводилось дважды – в июне и в сентябре.

Результаты покажут влияние деятельности этих хозяйств на качество воды в Кондопожской губе.

Мониторинговые исследования по изучению состояния акватории Кондопожской губы проводятся в рамках соглашения с Ассоциацией форелеводов Карелии по изучению влияния рыбохозяйственной деятельности предприятий аквакультуры на качество воды.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что предоставление участков для рыбоводства станет невозможным без научного обоснования. Такое заявление он сделал после череды протестов населения против форелеводческих хозяйств.

фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Управление труда и занятости объяснило причины двукратного снижения безработицы в Карелии

Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии с начала года сократилась более чем в 2 раза, что объясняется «нормализацией ситуации в экономике».

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

По состоянию на 1 сентября 2021 года на учёте в службах занятости состояло 6,5 тыс. безработных, и это на 6,8 тысяч меньше, чем в начале года.

«Тенденция снижения уровня безработицы в регионе сохраняется и в октябре. Этому способствуют нормализация ситуации в экономике, принятие и реализация пакета антикризисных мер российским и региональным правительствами, а также слаженная работа органов службы занятости», — пояснили в Управлении.

Работодатели в Карелии предлагают через службы занятости предлагают 8045 вакансий.

Свободные рабочие места есть на АО «Сегежский ЦБК» — 120 человек, ООО «АЕК» — 113 человек, Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводск — 79 человек, АО «Кондопожский ЦБК» — 73 человека, АО «ПСК» — 63 человека, ООО «ЛДК Сегежский» — 57 человек, АО «Карельский окатыш» — 53 человека, ООО «Карельская фанера» — 48 человек, ООО «Соломенский лесозавод» — 44 человека, ООО «Петрозаводский машиностроительный завод «АВАНГАРД» — 52 человека, АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» — 31 человек ООО «РК-Гранд» — 27 человек.

Полный перечень востребованных специалистов размещен на сайте: https://mintrud.karelia.ru/vacancy.

фото: © hrlider.ru

Исследование показало, что здоровый образ жизни не очень популярен в Карелии

Карелия заняла 56 место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.

Результаты исследования опубликовало агентство РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление спиртного и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда. Подсчеты велись по статистике 2020 года.

Рейтинг Карелии ухудшился по сравнению с 2019 годом, когда республика заняла 55 место.

«Несмотря на сложный 2020 год, количество вовлеченных в жизнь по принципам ЗОЖ по-прежнему достаточно велико, хотя по отдельным показателям и наблюдается негативная динамика. Тем не менее, стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и возвращение к привычной жизни, должно привести к увеличению доли населения, ведущей здоровый образ жизни, как и более активная работа по распространению его принципов», — говорится в комментарии к результатам исследования.

фото: © Роман и Дарья Нуриевы / livejournal

День народного единства россияне готовятся провести на юге Карелии

Лахденпохья вошла в число самых популярных направлений для отдыха в начале ноября.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать отдохнуть на четыре дня в начале ноября.

В 2021 году россияне отдыхают на 4 ноября, День народного единства, четыре дня ― с 4 по 7 ноября.

В число самых популярных городов для поездок на ноябрьские выходные, помимо Санкт-Петербурга, Кисловодска, Казани, Ялты, Сочи, Калининграда, Москвы, Великого Новгорода и Ростова-на-Дону вошел также карельский город Лахденпохья.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют жильё на ноябрьские праздничные выходные от 2 до 10 ночей и тратят от 1,7 до 5,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в ноябре в Калининграде, дороже — в Великом Новгороде.

Отдых в Лахденпохье также является одним из самых дорогих — за сутки отдыха туристы оставят в Приладожье около 5 тысяч рублей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с 4 по 7 ноября 2021 года.

Десять популярных городов для путешествий на День народного единства:

Санкт-Петербург — 2708 ₽ / 5 ночей *

Кисловодск — 1748 ₽ / 10 ночей

Казань — 4830 ₽ / 3 ночи

Ялта — 1764 ₽ / 9 ночей

Сочи — 2287 ₽ / 8 ночей

Калининград — 1673 ₽ / 6 ночей

Москва — 4248 ₽ / 2 ночи

Великий Новгород — 5945 ₽ / 2,5 ночи

Лахденпохья — 4800 ₽ / 2 ночи

Ростов-на-Дону — 1900 ₽ / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха