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В Петрозаводске пройдет IV Форум по социальному предпринимательству

Новости. Общество
15:30, 12 Декабря 2022
фото: предоставлены Центром «Мой бизнес»

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16 декабря в Петрозаводске пройдет IV Форум по социальному предпринимательству Республики Карелия «Твори добро».

На одной площадке соберутся представители социального бизнеса, органов власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства региона. 

Организатором форума выступают Центр «Мой бизнес» Республики Карелия при поддержке Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия и Центр инноваций в социальной сфере. Генеральный партнер мероприятия — Банк ВТБ (ПАО).

Участники мероприятия обсудят, какие проблемы могут возникать в работе социальных предпринимателей региона и как их решить. Спикеры поделятся профессиональным опытом и расскажут о том, как создать личный бренд, привлечь клиентов и управлять продажами с помощью аналитики. Бонус — истории успеха от действующих социальных предпринимателей и возможность задать им любые вопросы!

На форуме пройдет торжественная церемония награждения участников и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2022».

Конкурс «Лучший социальный проект года» проходит в Карелии с 2019 года. Его цель — найти проекты, направленные на улучшение условий жизни людей и достижение общественно полезных целей, и дать им максимальную информационную поддержку.

В конкурсе принимают участие предприниматели, реализующие проекты в социальной сфере. В 2022 году в региональном этапе приняли участие 27 предпринимателей, 9 из которых были выбраны жюри в качестве победителей в различных номинациях.

Также среди присутствующих на мероприятии участников состоится розыгрыш туристической путевки! Победители проведут незабываемый день на базе «Хитрый лис» на берегу Онежского озера.

Ждем вас в 11.00 в отеле «Фрегат» по адресу: пр. Карла Маркса, 1А. От нас — полезная информация, праздничное настроение и вкусные угощения! Регистрация с 10.30.

Участие бесплатное, необходимо заранее зарегистрироваться.
Ознакомится с проектом программы можно уже сейчас.

Контакты для связи:
Центр инноваций в социальной сфере,
или по телефонам: (88142) 44-45-00 (доб. 160, 141 и 169).

Реклама / ИП Ломовский Борис Михайлович / ИНН773580282411

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