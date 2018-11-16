Что случилось в Петрозаводске и Карелии 16 ноября

фото: Следком Карелии

Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту халатности полицейских, которые могли задержать Антона Ипатова и тем самым предотвратить убийства двух девушек в Петрозаводске.

Как стало известно изданию "Вести Карелии", и это подтвердили в республиканской прокуратуре, 13 ноября карельский Следком возбудил уголовное дело по статье 293 часть 3 Уголовного кодекса: "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Наказание по данной статье - до 7 лет лишения свободы.

На одном из допросов Ипатов сказал: "Если бы меня не остановили, я бы продолжил убивать".

Напомним, вечером 19 сентября у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. Он дал признательные показания.

Подробности читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Фото: ОНФ

ФОТО: ОНФ выявил очередную несанкционированную вырубку на территории "зеленого щита" Петрозаводска

Незаконная вырубка произведена на территории парка "Южная Кукковка", размер ущерба составил около 1,5 миллионов рублей, сообщили в ОНФ.

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии обратились жители Петрозаводска, обеспокоенные незаконной вырубкой лесов на окраине города. Активисты ОНФ совместно с представителями администрации Петрозаводского городского округа и слушателями "Школы общественных экологических инспекторов" выехали в район ТИЗ "Усадьба", недалеко от которого обнаружили около 2 га площади вырубленных зеленых насаждений. В ходе рейда было установлено, что вырубка произведена на территории парка "Южная Кукковка", включенного в лесопарковый зеленый пояс города, постановление о создании которого было принято Законодательным собранием республики в апреле 2018 года, сообщается на сайте ОНФ.

На месте вырубки общественники обнаружили два трактора, обогревающий домик, легковой автомобиль с прицепом, а также спиленную и складированную в штабеля древесину. Как выяснили общественники, некая организация в этом месте вела строительство дороги, при этом разрешительных документов на заготовку древесины, проектно-сметной документации на строительство дороги у компании не было.

"Сомневаться в том, что эта вырубка несанкционированная, не приходится. Работы в районе ТИЗ "Усадьба" проводились с нарушением действующего законодательства. И ущерб они нанесли немалый. По предварительным подсчетам экспертов, размер ущерба составил около 1,5 миллионов рублей. И, как отметили представители лесничества, хищение деловой древесины в этом квартале идет с 2016 года. За это время было вырублено порядка 70% древесины. Сейчас лесорубы собрали сосну, ель, березу и осину на недорубленных участках", – рассказал член регионального штаба Народного фронта, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Карелии Владимир Кванин Кванин.

Как отметили общественники, похожий случай незаконной рубки был выявлен активистами ОНФ в конце мая 2018 гоа. Тогда эксперты Народного фронта совместно с администрацией Петрозаводска выехали на улицу Университетскую, где обнаружили массовую вырубку зеленых насаждений общей площадью около 81 га. 62 га приходились на территорию городских лесов, которые также включены в «зеленый щит» Петрозаводска. По подсчетам республиканского министерства по природопользованию и экологии, размер ущерба составил около 209 милиионов рублей. По факту вырубки управлением МВД России были возбуждены уголовные дела. Однако до сих пор виновные лица не установлены и не привлечены к уголовной ответственности.

"За последние пять месяцев мы второй раз сталкиваемся с несанкционированными вырубками на территории "зеленого щита" Петрозаводска, решение о создании которого было принято депутатами карельского парламента еще в апреле 2018 года. Почему органы власти до сих пор не установили границы лесопаркового зеленого пояса? Согласно законодательству, на эту процедуру отводится не более 180 дней. Пока представители власти и контролирующих органов бездействуют, "черные лесорубы" чувствуют себя абсолютно безнаказанными. Леса тают на глазах. От лесопаркового пояса вскоре ничего не останется", – считает Кванин.

Активисты ОНФ вновь обратились в министерство внутренних дел Карелии и к главе республики с просьбой принять экстренные меры для привлечения виновных в уничтожении "зеленого щита" к ответственности. Кроме того, по мнению общественников, руководство региона должно взять на особый контроль работу по установлению границ лесопаркового зеленого пояса Петрозаводска.

Модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов отметил, что все случаи нарушения природоохранного законодательства на территории "зеленых щитов" Общероссийский народный фронт берет на особый контроль.

"Мы требуем, чтобы все виновные в незаконных вырубках деревьев в границе созданного "зеленого щита" в Петрозаводске были наказаны, а вырубки остановлены. Необходимо, чтобы в эту ситуацию как можно скорее вмешались все региональные органы власти, в том числе глава Республики Карелия. Мы ждем результата уже в самое ближайшее время", – резюмировал Миронов.

фото: maxpixel.net / CC0 Public Domain

В Петрозаводске женщина помогла остановить укатившийся с детьми автомобиль

Инцидент произошел 15 ноября на Ключевой.

Как рассказала участник паблика "ДТП Петрозаводска" Aliss Aliss, в 17 часов около детского сада неравнодушная девушка помогла остановить покатившийся под горку автомобиль, в котором находились двое детей.

"Изначально машина стояла на ручнике на относительно ровной поверхности и ничего не предвещало, как говорится.... но "ручник" подвел. Как только дети сели в машину - она покатилась!!! К счастью, все закончилось благополучно благодаря помощи проходившей мимо девушки!" – написала владелец авто Aliss Aliss.

"Испытав сильнейший стресс, забыла сказать спасибо! Благодарю сейчас", - добавила участница паблика.

фото: "Столица на Онего"

Синоптики рассказали, когда температура в Карелии опустится ниже нуля

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, когда завершится аномально теплая погода и наступят холода.

По словам Елены Ишкиной, в этом году в ноябре температура воздуха превышает норму на 4-5 градусов.

Завтра в Карелии температура достигнет отметки +7. А уже в ночь на 18 ноября начнет холодать. Столбик термометра опустится до -5 градусов.

Направление ветра сменится с юго-западного и южного на северный и северо-восточный.

Арктический циклон, надвигающийся на республику, принесет небольшие осадки в виде снега. Дожди закончатся. Над озерами и реками возможен туман.

"Аномально теплая погода в ноябре должна завершиться в третьей декаде месяца", – сказала Ишкина.

После 20 ноября ночная температура достигнет отметки -10, а днем опустится до -4 градусов.

фото: dtpptz.ru

ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник снес ограждения

На улице Чапаева продолжают сносить ограждения.

В минувший четверг 15 ноября в 7.11 на пересечении ул.Чапаева и ул.Муезерской автомобиль Chevrolet Niva наехал на бордюрный камень и врезалась по касательной в леерное ограждение.

После наезда на препятствие автомобиль отбросило в сторону и развернуло. Транспортное средство получило механические повреждения.

К счастью, обошлось без жертв, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: petrosovet.info

Петрозаводск постепенно превращается в "город-призрак", считает депутат Петросовета

Члены постоянной комиссии по образованию включились в дискуссию о проекте бюджета Петрозаводска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Проект бюджета представила руководитель комитета финансов мэрии Елена Логинова. Согласно документу, в следующем году доходы и расходы бюджета будут равны и составят 4 944,1 млн. рублей. Прогнозируемый объем муниципального долга ожидается в 2 млрд 300, 8 млн. рублей.

Выслушав доклад, члены комиссии высказали предложения по его изменению. Так, зампредседателя постоянной комиссии по образованию Елизавета Васильева предложила увеличить статью расходов на проведение спортивных, культурных и молодежных городских мероприятий, сообщила пресс-служба Петросовета.

"Петрозаводск постепенно превращается в "город-призрак", в котором мероприятий катастрофически не хватает, организовать новые мы не можем из-за нехватки бюджетных средств. В итоге складывается впечатление, что мы все живем только мостами и дорогами, что не совсем правильно", - отметила депутат.

Елизавета Васильева также затронула вопрос летнего отдыха юных петрозаводчан, в частности, ситуацию с "законсервированными" детскими лагерями. По мнению депутата, на следующий год необходимо предусмотреть средства на ввод в эксплуатацию детского загородного лагеря "Уя".

"На сегодняшний день у нас функционирует только один лагерь "Старт" в местечке Кончезеро, остальные четыре - законсервированы. Нужно приложить совместные усилия, чтобы в следующем году хотя бы еще один загородный лагерь привести в соответствие с требованиями надзорных органов и открыть для наших ребят", - считает депутат.

Другой член комиссии, депутат Галина Васильева отметила, что в главном финансовом документе следующего года необходимо также предусмотреть дополнительные деньги на содержание бюджетных учреждений, возможно, и за счет субсидий из республиканской казны.

фото: Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Карелии малообеспеченным семьям выплатят компенсации на приобретение цифрового телеоборудования

Льготники республики смогут рассчитывать на компенсационную выплату, которую можно потратить на приобретение спутникового приемного телевизионного оборудования.

Депутаты карельского парламента проголосовали на вчерашнем заседании ЗС за выделение средств из бюджета республики на выплату компенсаций на приобретение спутникового приемного телевизионного оборудования отдельным категориям населения. Таким образом парламентарии поддержали предложение главы Карелии Артура Парфенчикова.

"Необходимо обеспечить равный доступ к трансляции общероссийских обязательных теле- и радиоканалов тем, кто проживает за пределами зоны охвата цифровым эфирным телерадиовещанием", - написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте", комментируя свою инициативу.

Малообеспеченным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам из числа тех, кто оказывается вне зоны охвата, теперь запланирована выплата компенсации на приобретение и установку спутникового приемного телевизионного оборудования. Выплату получат более 1200 человек. Всего на эти цели в бюджете республики предусмотрено 7,5 миллионов рублей, отметил Парфенчиков.

В минувший четверг глава правительства РФ Дмитрий Медведев объявил о поэтапном отключении аналогового телевещания. Как сообщает РБК, на заседании правительства РФ Медведев заявил о том, что переход на цифровой формат (телевещания) начнется с февраля следующего года и продлится полгода.

"Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объеме, в тестовом режиме", - сказал глава правительства.

Изначально планировалось, что аналоговый сигнал будет отключен по всей стране в середине января. Однако в последние месяцы в целесообразности такого решения появились сомнения. Как сообщал РБК, по экспертным оценкам, представленным в Минпромторг, от 13,5 до 30,6% всех используемых в стране телевизоров способны принимать только аналоговый сигнал. Во ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (обеспечивает техническое распространение и аналогового, и цифрового телесигнала) признавали, что к переходу на "цифру" готово 82% домохозяйств. Оставшимся 18% необходимо будет приобрести либо новый телевизор, либо специальную цифровую приставку стоимостью 0,8–2 тысяч рублей, пишет РБК.

фото: stav.kp.ru / Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Петрозаводске хотят построить онкологический центр в "зеленом поясе"

Власти столицы Карелии намерены отдать часть территории, включенной в "зеленый пояс" Петрозаводска под строительство нового онкологического центра в связи "большой социальной значимостью" объекта.

Онкологический центр хотят построить в "зеленой зоне" города, где запрещена вырубка леса.

Участок расположен в районе Лососинского шоссе неподалеку от Республиканской больницы.

Эта территория включена в перечень парков, бульваров, лесопарков, заказников, скверов, садов и аллей Петрозаводска и входит в "зеленый пояс" города.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: pixabay.com / jarmoluk

"Застрявшие" в банкомате деньги вернут главе Корпорации развития Карелии

"МТС Банк" провел внутреннее расследование по обращению генерального директора Корпорации развития РК Юрия Савельева о том, что с его счета была списана крупная сумма денег, но на руки он их так и не получил.

Ранее мы писали, что Савельев попытался снять деньги в одном из банкоматов. Ему это не удалось, а через некоторое время он получил уведомление, что сумма списана с его счета. Обращения в службу поддержки банка не дали результатов, сообщил Савельев.

После того, как эта история получила огласку в СМИ, бакн заявил, что деньги будут возварщены на карту клиента до 19 ноября.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести-Карелии".

фото: кадр из видео

ВИДЕО: Модный показ устроили на ж/д вокзале Петрозаводска

В столице Карелии организовали показ коллекций финно-угорских дизайнеров и дизайнеров, работающих с темой Русского Севера.

Как сообщается в паблике "Карельский ремесленный кластер", публике показали коллекции дизайнеров: Маши Андриановой, Валентины Сундуковой-Решетниковой и Mademoiselle Oudmourte / Дарели Лели, а также коллекции от Беломорского Лоскута и Пряжинских ткачих / совместно с Машей Андриановой и Евгенией Маккоевой.

"Вишенкой на торте стал танец от Традиционного костюма Карелии", - отметили организаторы.

Карельский ремесленный кластер объединяет ремесленников, дизайнеров, экспертов, поставщиков материалов и точки продаж.

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