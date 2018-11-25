Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Житель Петрозаводска упал в трубу в центре города

По неизвестным причинам мужчина взобрался на крышу многоэтажки в центре Петрозаводска и рухнул в огромную трубу.

ЧП произошло в ночь с 23 на 24 ноября на углу домов по ул. Куйбышева, 19 и пр. Ленина, 4.

В три часа ночи мужчина поднялся по лестнице на крышу здания и упал в шахту. Об этом сообщает МЧС по Карелии.

На место выехали оперативные службы. Чтобы обеспечить пострадавшему доступ кислорода и затем достать его из трубы, спасателям пришлось разрушить кирпичную кладку.

Человек был извелечен из трубы и передан в руки полиции.

На месте работали МЧС, скорая помощь и сотрудники МВД.

фото: "Столица на Онего"

К чему привел "минутный эмоциональный срыв" Парфенчикова?

Пара неосторожных фраз, написанных руководителем региона Артуром Парфенчиковым в социальной сети и затем объяснённых "минутным эмоциональным срывом", предельно интересна в контексте протекающих изменений в медиа-производстве и медиа-потреблении, считает политолог.

За последние полтора года в республике сформировалась небольшая, но устойчивая группа внимательных читателей губернаторской страницы в ВК. Они обращают внимание на то, когда посты или комментарии готовятся и появляются усилиями помощников, отвечающих за сетевое присутствие, а когда сам обладатель аккаунта предпочитает общаться с аудиторией. Очевидно, что помощники не могут себе позволить выйти за пределы довольно чётко определённого регламента. А вот сам "автор" и "комментатор", конечно, не ограничен в своих высказываниях. По форме и по содержанию.

Именно на отличительных свойствах генерируемых им текстов, часть которых появляется в поздневечернее или ночное время и характеризуется стандартными стилевыми особенностями, присущими при наборе на смартфоне, акцентируют своё внимание лидеры общественного мнения.

Текст политолога Олега Реута читайте далее.

ФОТО: В Петрозаводске родители боятся водить юных спортсменов на погрузившийся во тьму стадион "Спартак"

Жители столицы Карелии жалуются на плохое освещение территории "Спартака" и утверждают, что находиться там в вечернее время опасно.

Территория, на которой располагается стадион "Спартак", плохо освещена и небезопасна, утверждают родители воспитанников местных спортивных секций.

"Теннисисты и футболисты должны быть бесстрашными и уметь видеть в темноте", - сообщает читательница "Столицы на Онего", приславшая в редакцию несколько снимков спортивного объекта в вечернее время.

"В петрозаводске при такой освещенности нужно из спорта боевые искусства давать", - считает автор фотографий.

фото: Академик архитектуры Вячеслав Орфинский. Фото Валерия Поташова

"Я был ошарашен этим диким варварством, которое совершил мальчишка…"

Академик архитектуры Вячеслав Орфинский пожертвовал крупную сумму на восстановление Успенской церкви после пожара.

Вячеслав Орфинский принял решение о личном вкладе в восстановление Успенской церкви

"Понимаете, для меня это личная трагедия, - сказал Вячеслав Петрович. – Я был ошарашен этим поджогом, этим диким варварством, которое совершил мальчишка… Его даже осудить за это нельзя, ведь он несовершеннолетний… И, конечно, я не мог не присоединиться к тем людям, которые сегодня жертвуют на восстановление Успенской церкви. Мы должны воссоздать этот памятник. Это наш долг, наша обязанность".

Академик архитектуры, профессор, Почетный гражданин Петрозаводска Вячеслав Орфинский всю жизнь занимался изучением Успенской церкви, побывав в ней впервые еще в студенческие годы. В его известной монографии "Логика красоты", посвященной памятникам деревянного зодчества Карелии, Успенской церкви посвящена отдельная глава. В ней Орфинский назвал Успенскую церковь "лебединой песней народной культовой архитектуры".

Подробности- в материале "Столицы на Онего".

фото: фото: Валерий Поташов

Зачем Ширшина написала письмо Парфенчикову?

Директор АО "Олонецкий молочный комбинат" Галина Ширшина направила письмо главе Карелии Артуру Парфенчикову с вопросом о судьбе предприятия.

Галина Ширшина добивается участия губернатора в решении вопроса о выкупе имущества предприятия.

Она направила письмо губернатору, где попросила Парфенчикова высказать свою позицию по вопросу дальнейшей судьбы предприятия.

Как пояснила Ширшина, комбинат неоднократно обращался в карельское министерство имущественных и земельных отношений и Фонд государственного имущества республики с просьбой предоставить предприятию в собственность занимаемые им площади, которые сейчас принадлежат государству.

Директор компании напомнила руководителю региона, что по действующему законодательству она обладает правом преимущественного выкупа этого объекта региональной собственности, поскольку на протяжении многих лет он находится в аренде АО "Олонецкий молочный комбинат", однако, как сообщила Галина Ширшина, в августе нынешнего года она получила ответ на свое обращение от руководства Фонда госимущества, которое, по утверждению директора, немотивированно отказало предприятию в удовлетворении его права.

Подробности- далее.

фото: duma.gov.ru

Большинство проектов к столетию Карелии не будут реализованы, предполагает эксперт

По оценке политолога Олега Реута, к юбилею Карелии удастся закончить лишь два проекта.

В рамках подготовки 100-летнего юбилея Карелии федеральным центром с высокой вероятностью будут реализованы всего два проекта, и оба – в Петрозаводске.

Уже на следующей неделе Государственная дума примет законопроект о федеральном бюджете в третьем, окончательном чтении. Как следует из находящейся в открытом доступе информации, законопроект "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" не содержит прямой возможности предоставления государственных субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой (ФЦП) "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

Материал политолога Олега Реута читайте далее.

фото: petrosovet.info

На публичные слушания по бюджету Петрозаводска студентов привел "куратор"

В администрации Петрозаводска состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 год.

Прошедшие накануне в администрации Петрозаводска публичные слушания по проекту городского бюджета на 2019 год в очередной раз подтвердили – высказывать свою гражданскую позицию представители общественности предпочитают в социальных сетях: в обсуждении главного (и весьма спорного) финансового документа приняло участие меньше 200 человек. И, как обычно, примерно половина из них – студенческого возраста - пришла стройными рядами под руководством "куратора". На вопрос, по какому поводу они здесь собрались и как сами оценивают параметры будущего бюджета, ребята, улыбаясь, предпочли отмолчаться. Впрочем, такая картина в зале на публичных слушаниях выглядит предпочтительнее, чем 10-20 сотрудников администрации, которые обычно составляют кворум при обсуждении менее актуальных вопросов.

Подробности- далее.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии связал сокращение техникумов с ростом преступности

Геннадий Сараев заявил на встрече с журналистами о том, что не поддерживает активную оптимизацию учебных заведений, идущую в Карелии.

На брифинге карельского детского омбудсмена Геннадия Сараева журналисты поинтересовались, поддерживает ли он проводимую в республике оптимизацию образовательных учреждений.

"Я ее не поддерживаю, – решительно заявил Геннадий Сараев. – Я еще раз говорю: я ее не поддерживаю, и буквально на той неделе, когда я выступал на комиссии по вопросам образования, культуры и молодежи города Петрозаводска, я свою позицию высказал по поводу оптимизации специалистов дошкольных учреждений и школ. Оптимальное количество специалистов – это увеличение специалистов, а не их уменьшение. Для меня оптимизация – это оптимальное количество специалистов, которое может обеспечить ту потребность, которая есть у общества. Я против сокращения расходов, я за оптимизацию, как разумный подход к тому, чтобы общество получило все необходимое".

Уполномоченный по правам ребенка высказался против урезания затрат на школьных логопедов и психологов и предупредил, что сокращение техникумов в районах республики, в частности – в Пудоже и Суоярви, может привести к тому, что на улице окажутся десятки молодых людей. "К чему это может привести? Далеко ходить не надо: мы можем прогнозировать рост преступности, мы можем прогнозировать рост злоупотребления алкоголем, токсикомании. По сути, это тенденция, которая в мире есть", – сказал Сараев.

Материал Валерия Поташова с брифинга карельского детского омбудсмена читайте далее.

фото: "Столица на Онего" / Школа в поселке Деревянка

Почему у власти нет денег на окна в карельских школах?

Региональные власти предлагают народу скинуться на ремонт образовательных учреждений Карелии.

Когда первые лица Карелии предлагают жителям республики, где каждый шестой находится за чертой бедности, скинуться на установку новых окон в общеобразовательных учреждениях, это напоминает "добровольно-принудительные" сборы на "ремонт класса" или "в фонд школы", с которыми, думаю, сталкивался каждый родитель еще с советских времен.

Причем, просьбы школьной администрации о финансовой помощи хотя бы объяснимы – кому из педагогов не хотелось бы учить детей в теплых классах, оборудованных современными компьютерной техникой и приборами, а во многих образовательных учреждениях Карелии нет денег даже на нормальную уборную. Но призыв выступить спонсорами своих школ, который адресовало выпускникам руководство республики, выглядит, по меньшей мере, странно.

Читайте материал Валерия Поташова далее.

фото: Сайт Государственной Думы ФС РФ

Пивненко продолжит борьбу за пенсии жителей Карелии

Депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что еще поборется за пенсионные права жителей Карелии.

- Валентина Николаевна, когда Госдума утверждала повышение пенсионного возраста, жители Карелии все-таки надеялись, что нас это не коснется. Почему не удалось оставить для северян 50 и 55 лет?

- Когда шло обсуждение этого вопроса, мы с коллегой, депутатом Тарасенко вносили поправку, чтобы пенсионный возраст для жителей Севера не повышали. И за эту поправку профильный комитет проголосовал. Но потом подключилось правительство, и, в конце концов, депутатов убедили переголосовать, и поправку отклонили. При этом нас обвинили в том, что на реализацию поправки потребуется огромная сумма - чуть ли не 100 миллиардов рублей министр труда Максим Топилин называл, и говорил, что таких денег у государства нет. Хотя на самом деле цифра появилась, по большому счету, с потолка – расчетов представлено не было.

- Есть ли надежда восстановить пенсионные права жителей Карелии в будущем?

- Надежда есть, именно этой работой я сейчас и занимаюсь. Речь идет о сохранении пенсионных прав в части выхода на пенсию по возрасту для категории населения, проживающего на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Чтобы у нас все вернулось, как было, - 50 и 55 лет выхода на пенсию.

Сейчас готовится аналитический материал для того, чтобы убеждать правительство и президента определить преференции для северных территорий, учитывая малую численность населения, высокий отток населения и низкий уровень жизни людей.

Полный текст интервью Валентины Пивненко читайте здесь.

О погоде на 26 ноября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 25 ноября. Подробнее

В минувшие выходные в Музыкальном театре Карелии прошла мировая премьера оперы "Карельский пленник", написанной по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля". Подробнее

Девятый марафон ползунков "Маленький Чемпион" ждет детей от 6 до 12 месяцев. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

Женщина за рулем не справилась с управлением и попала в ДТП в Питкярантском районе. Подробнее

Автолюбители Петрозаводска недовольны хозяевами машин, которые оставляются свой транспорт посреди дороги. Подробнее

Глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев заявил, что губернатор имеет право проявлять эмоции в переписках с населением. Подробнее

В Карелии горели жилой дом и неэксплуатируемая постройка Подробнее

Утром 24 ноября ушел из жизни мастер фотографии Виктор Васильевич Трошев. Подробнее

Подробнее

В преддверии Дня матери дошкольники и сотрудники ГИБДД поздравили мам с праздником. Подробнее

Телеведущая Ольга Орлова рассказала о том, как заботится о фигуре и поделилась мнением о любимом виде спорта. Подробнее

Актер поделился главными подробностями родов своей супруги. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 26 ноября. Подробнее