Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © РИА Новости / Илья Тимин

Авиасообщение с Петрозаводском оказалось под угрозой срыва в разгар сезона отпусков

Депутат Госдумы Валентина Пивненко на сессии парламента Карелии сообщила о риске срыва авиационного сообщения с Петрозаводском из-за ремонта полосы.

Авиасообщение с Петрозаводском может быть сорвано в августе из-за ремонта взлетной полосы аэрокомплекса "Бесовец". Работы проводит Минобороны.

Депутат Валентина Пивненко обратилась к представителям карельского правительства с требованием вмешаться в ситуацию, которая грозит срывами отпусков граждан и проблемами для авиакомпаний.

"Что предпринимает правительство на те действия, которые предполагает министерство обороны по проведению работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы? Дело в том, что эти работы министерство обороны планирует проводить с первого августа по 31 августа, и неоднократно с марта месяца уведомляло об этом правительство республики Карелия. Это следует закрытие вообще авиационного сообщения", - сказала Валентина Пивненко.

Депутат заявила, что аваиакомпании продали более 8 тысяч билетов на рейсы, которые попали под угрозу срыва.

Что ответили на это в правительстве, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: http://monuments.karelia.ru

Власти Карелии не нашли желающих отреставрировать Дом горного начальника

На аукцион по реставрации старейшего деревянного здания Петрозаводска никто не вышел.

Конкурс по выбору подрядчика для реставрации Дома горного начальника, построенного в стиле классицизма в 1770-х годах для директора Александровского завода и управляющего Олонецким горным округом Чарльза Гаскойна, не состоялся. На аукцион не вышла ни одна фирма, сообщила в четверг ТАСС начальник отдела сохранения Республиканского центра Карелии по государственной охране объектов культурного наследия Ирина Макарова.

Как отметила Макарова, новую заявку должны сформировать до середины июля: специалистам необходимо время внести изменения в документы из-за вступивших в силу поправок в федеральное законодательство.

Реставрацию памятника деревянного зодчества ранее оценили в 63,5 млн рублей. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчик должен обладать опытом восстановления памятников истории и культуры, а также иметь в послужном списке за последние три года успешные примеры исполнения подобных контрактов, сообщает ТАСС.

В Доме горного начальника необходимо укрепить фундамент, заменить оконные и дверные заполнения, все инженерные сети, а также пришедшие в негодность элементы. В деревянной части корпуса поменяют и покрасят тес обшивки, восстановят декоративные элементы фасада. Кроме того, победителю нужно восстановить исторический выход из дома в Губернаторский парк, благоустроить территорию вокруг и привести в порядок экспозицию Национального музея Карелии под открытым небом, посвященную продукции Александровского завода.

Восстановление исторического здания проходит в рамках подготовки к столетию Карелии. Ранее начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова заявляла, что реставрационные работы закончат в 2020 году.

фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Петрозаводске после жалоб горожан закрыли бар

Горожане писали жалобы на владельцев кафе на улице Пробной в разные ведомства, сообщили в управлении судебных приставов по Карелии.

На работу кафе-бара давно жаловались жильцы близлежащих домов, которая была настолько "шумной", что не давала людям полноценно отдыхать в ночное время суток. С их стороны были обращения с жалобами в различные инстанции и организации, которые призваны защищать права потребителей и заботиться о благополучии граждан, в том числе к мэру города Ирине Мирошник.

Одна из женщин обратилась с иском в суд. Суд встал на сторону взыскателя. Исполнительный лист поступил на исполнение в службу судебных приставов.

Владельцы бара не хотели закрывать заведение и были оштрафованы.

После этих мер бар закрылся. Приставы неоднократно выезжали на место с проверками.

Найден спонсор, готовый отремонтировать испорченный танками асфальт в Петрозаводске

Замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова назвала сроки ремонта участков дорог, где тяжелая военная техника повредила верхний слой асфальта во время парада на День города.

В минувший четверг 10 июля в ходе выездного совещания заместитель главы Петрозаводска, руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова рассказала о ходе ремонта дорог в городе, который выполняет подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой".

Ведется ремонт асфальтобетонного покрытия как тротуаров, так и проезжей части.



Столица на Онего

"Часть тротуаров отремонтирована на улице Пушкинской, завершен ремонт на улице Шотмана, - пояснила Юлия Мизинкова, - начались работы на проспекте Карла Маркса и после бригада перейдет на проспект Ленина. Параллельно с пешеходной зоной ремонтируется и проезжая часть. Ведется асфальтирование Лососинского шоссе, после подрядчик перейдет на Первомайский проспект".

Дороги ремонтируются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Часть проезжих частей в центре города была повреждена гусеничными танками 29 июня во время парада в честь 75-й годовщины освобождения Петрозаводска от оккупации.

"Есть небольшие фрагменты повреждения верхнего слоя асфальта танками в местах разворотов и маневров, - признала Юлия Мизинкова. – Что-то будет отремонтировано подрядчиком в рамках контракта, те участки, которые не вошли в проект, будут восстановлены безвозмездно спонсорами".

По словам замглавы города Мизинковой, к таким участкам, которые не попали в рамки контракта, относится фрагмент дороги при подъезде к Советскому мосту.

"Уже есть организация, которая безвозмездно выполнит восстановление верхнего слоя асфальта у Советского моста, - заверила Юлия Мизинкова. – Работы будут завершены до конца июля".



Столица на Онего

Напомним, в Петрозаводске в 75-ю годовщину освобождения города от оккупации, 29 июня, прошел парад военной техники.

В нем приняли участие более 500 военнослужащих. Механизированную колонну возглавлял танк Т-34, за ним шли боевые автомобили УАЗ и "Тигр", танки Т-72Б-3, реактивные системы залпового огня "Град".

В ходе парада гусеничные танки частично повредили верхний слой асфальта на центральных дорогах города. Ирина Мирошник пообещала, что все асфальтобетонное покрытие будет восстановлено – что-то в рамках контракта по ремонту дорог, участки, не попадающие в проект, отремонтируют за счет спонсоров.

фото: 10.мвд.рф

Оперативник из Карелии стал начальником полиции в Сургуте

Бывший замначальника полиции по оперативной работе в .УМВД по Карелии получил должность в Сургуте.

На сайте ugra-news.ru сообщается, что начальником сургутского УМВД назначен Руслан Кондрашов, который ранее работал в республике Карелия.

На новую должность Кондрашов назначен с 10 июля главным полицейским Югры Василием Романицей.

С января 2019 года был замначальника полиции по оперативной работе в УМВД по республике Карелия.

фото: https://www.instagram.com/fandeevinfo/

Замминистра Карелии опять ушел в горы

Григорий Фандеев после трекинга в Тибете отправился на Эльбрус.

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии Григорий Фандеев проводит свой отпуск в горах. На этот раз карельский чиновник отправился в Приэльбрусье. Отчет о своем восхождении Фандеев размещает в социальной сети Instagram.

Напомним, это уже не первый горный поход карельского замминистра. Весной Григорий Фандеев совершал трекинг по предгорьям Гималаев в Непале.

фото: @ РИА Новости / Рамиль Ситдиков. Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак). Архивное фото

Националиста по прозвищу Тесак доставили в колонию Карелии

Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, ранее осужденный на 10 лет, прибыл в исправительную колонию №1 по Республике Карелия для отбывания наказания.

Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Краснов.

"Как мне стало известно от родственников, Максим прибыл в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Республике Карелия для отбывания наказания", - рассказал адвокат.

Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима в конце декабря 2018 года за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В конце мая этого года решение суда вступило в силу.

Марцинкевич обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами. Как утверждают следователи, все это делалось в 2012-2014 годах в рамках организованного ими движения, связанного с борьбой против торговцев "спайсами".

Марцинкевич также был лидером скандального проекта, заявленной целью которого являлась борьба с педофилами.

Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

фото: мвд.рф

В Финляндии задержали петрозаводчанина, объявленного в международный розыск

Обвиняемый в присвоении крупной денежной суммы житель Петрозаводска экстрадирован в Россию из Финляндии, сообщается на сайте МВД России.

"В Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставлен Александр С., который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 160 УК РФ.

По имеющейся информации, в период с 2010 по 2012 годы в городе Петрозаводске злоумышленник обманным путем присвоил более 5 миллионов рублей. Он предложил ряду предпринимателей свои услуги по приобретению и поставке грузовых автомобилей и прицепов к ним. По условиям сделки заказчики перечислили денежные средства авансом, но оплаченный товар так и не получили.

На основании запроса МВД по Республике Карелия Александр С. был объявлен в международный розыск и в январе 2019 года задержан на территории Финляндии.

Фигурант должен был быть доставлен в Москву в феврале текущего года, однако он обратился в иммиграционные органы Финляндии с ходатайством о предоставлении ему статуса беженца, в связи с чем экстрадиция была отложена. Сегодня разыскиваемый экстрадирован в Россию", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

фото: Валерий Поташов

В материалах расстрельных дел Большого террора в Карелии заклеены фамилии

В период с августа 1937 года по ноябрь 1938 года в республике было уничтожено более 10 тысяч человек.

"Изобличается в том, что состоит участником контрреволюционной диверсионно-повстанческой организации и ведет в ней контрреволюционную деятельность". Это слова из постановления об избрании меры пресечения и предъявления обвинения уроженцу поморской деревни Шижня Ивану Суворову, который был арестован в конце зимы 1938 года, а в начале апреля расстрелян в Сандармохе.

По оценке историков, всего в период Большого террора – с августа 1937 года по ноябрь 1938 года – в Карелии было уничтожено более 10 тысяч жителей республики. Почти половина из них оказалась расстреляна в ходе "операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов", начало которой дал приказ народного комиссара внутренних дел СССР Николая Ежова. Примечательно, что он сам впоследствии был обвинен в подготовке государственного переворота и расстрелян.

Имена тех, кто входил в карельскую Тройку НКВД, также известны – от помощников прокурора до секретарей обкома. Известны даже те, кто приводил приговоры в исполнение, по крайней мере – в Сандармохе. Остались в тайне лишь заклеенные фамилии в расстрельных делах.

Читайте полностью в статье "Заклеенная история".

фото: "Столица на Онего"

Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии отказаться от пластиковой упаковки

Таким образом жители республики смогут сделать вклад в сохранение карельской природы, отметил руководитель региона.

Глава республики Артур Парфенчиков призвал жителей Карелии отказаться от использования пластиковой тары и упаковки. Это позволит каждому сделать вклад в сохранение экологической безопасности региона, заявил руководитель республики на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".



"Самое простое, что можно для этого сделать, – начать ходить в магазин с многоразовой, например тканевой, сумкой, чтобы не брать полиэтиленовые пакеты на кассе. Я сам так и делаю", –отметил Парфенчиков.



Отказ от использования пластика в торговле и сфере общественного питания стал трендом во многих странах мира, подчеркнул глава Карелии. В России это движение может возглавить Карелия. В частности, качественную альтернативу пластику стране способен предложить Сегежский ЦБК, который является лидером в производстве бумажной упаковки. Отказ от пластиковой тары, таким образом, должен позитивно сказаться на карельской экономике.



Депутаты Заксобрания республики сегодня приняли в первом чтении внесенный Артуром Парфенчиковым проект закона, расширяющий список компаний, которые имеют право на господдержку со стороны правительства Карелии. Меры поддержки коснутся предпринимателей, занимающихся раздельным сбором мусора и производством саморазлагающейся тары или бумажной упаковки.



Также глава региона поручил разработать для таких производителей меры поддержки в области налоговой политики. Это позволит сделать производство экологичной упаковки более выгодным с экономической точки зрения.



"Экоупаковка – важный и нужный для Карелии тренд, и мы готовы сегодня продвигать его на федеральном уровне", –резюмировал Артур Парфенчиков.

Напомним, 8 июля глава Карелии провел в социальной сети "ВКонтакте" прямую линию, посвященную вопросам мусорной реформы в регионе. Запись трансляции посмотрели более 95 тысяч человек. В течение полутора часов Артур Парфенчиков рассказал жителям республики о главных целях и приоритетах создаваемой в карелии новой системы обращения с отходами и ответил на наиболее актуальные вопросы пользователей.

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