Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Петров

Тарифы на электричество для населения Карелии вырастут

Тарифы на электроэнергию для населения Карелии вырастут в 2020 году не менее, чем на 4,1%, а для организаций возможно их снижение на 2,5%, прогнозирует правительство республики.

Об этом говорится в пояснительной записке к "Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

В прогнозе даны три варианта развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "реалистичный" базовый и "оптимистичный" целевой. В зависимости от сценария составлен прогноз изменения тарифов. Все сценарии - в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Очередной усовершенствованный светофор вызвал "пробки" в центре Петрозаводска

Водители возмущены работой нового светофора на пересечении улицы Лыжной и Ключевского шоссе.

После праздников работа светофора на пересечении улицы Лыжная и Ключевского шоссе была изменена: появилась дополнительная стрелка.

Теперь водителям предлагается совершать поворот направо по включенной стрелке.

По словам сотрудника Госавтоинспекции такое новшество было введено для безопасности, чтобы разделить потоки пешеходов и транспорта.

В связи с тем, что стрелка горит недолго, в час пик на перекрестке собирается "пробка". Водители недовольны.

Соцсети завалены гневными посланиями тем специалистам, которые таким образом изменили работу светофора.

"Немного офигиваю от "новых решений" в плане светофоров, выезд с Кукковки обложили со всех сторон, теперь и на Лыжной светофор с допсекциями, как мне и людям на работу ехать или у нас теперь пытаются умышленно создать пробки из ничего данными идеями, приблизив нас к СПБ и Мск?"

"Давай теперь весь город светофорами перекроем - и будет счастье выезжать на работу в 6 утра если тебе к 8, зато со светофорами ...будем по московским питерским меркам приравнены по дороге до работы))) у нас же город миллионник... Ну там уж точно допсекция не нужна была, да и много где в городе светофоры-абсурды..."

"Зачем искусственно создаёте пробки в городе!? Не для людей всё, а во вред, чтобы только хуже сделать водителям!"



В Госавтоинспекции Петрозаводска корреспонденту "ГТРК "Карелия" сообщили, что за работой нового светофора "осуществляется мониторинг, по результатам которого будут внесены изменения в существующий режим работы светофорного объекта".

Напомним, что такая же ситуация возникла в сентября на перекрестке лесной проспект-улица Сыктывкарская. Тогда в мэрии пообещали принять меры и отрегулировать работу светофора.

На сегодняшний день в часы пик "пробка" на улице Сыктывкарской сохраняется. Водители ищут пути объезда по дворам, разрушая асфальтовое покрытие, которое и без того находится в плачевном состоянии.

фото: УМВД РФ по Мурманской области

Путин присвоил звание генерал-майора сыну депутата Заксобрания Карелии

Указом президента РФ от 4 ноября 2019 начальнику УМВД России по Мурманской области Виталию Николаевичу Зайкову присвоено специальное звание, сообщили в МВД по Мурманской области.

Начальнику УМВД России по Мурманской области Виталию Николаевичу Зайкову присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Виталий Зайков является сыном депутата Законодательного собрания Карелии Николая Зайкова.

Виталий Зайков был назначен начальником УМВД по Мурманской области в августе 2018 года. Ранее Зайков занимал пост заместителя министра внутренних дел – начальника полиции МВД по Республике Карелия.

Виталий Зайков в 2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1994 года работал в отделении уголовного розыска отдела внутренних дел Лоухского района МВД Карелии. С 2000 года был на руководящих должностях. В 2005 году назначен на должность начальника отдела внутренних дел Лоухского района МВД Карелии, в 2007 году – на должность начальника отдела внутренних дел по городу Костомукша.

С 2009 по 2011 год возглавлял Управление уголовного розыска МВД по Республике Карелия. В июне 2011 года был назначен на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе МВД по Республике Карелия.

С 2014-го работал начальником полиции МВД по Республике Карелия.

фото: © ОАО "РЖД"

"Ласточка" из Петрозаводска в Санкт-Петербург задерживается на три часа

О задержке движения поездов из-за непогоды сообщили в ОЖД.

В среду, 6 ноября, в регионах Октябрьской железной дороги продолжают наблюдаться неблагоприятные погодные явления в виде гололеда и усиленного ветра, которые послужили причиной задержек движения поездов минувшей ночью.

На текущий момент в пути следования на ОЖД задерживаются поезда:

№ 22 Санкт-Петербург – Мурманск – более пяти часов

№ 803 Петрозаводск – Санкт-Петербург – более трех часов

№ 804 Санкт-Петербург – Петрозаводск – порядка двух часов

№ 92 Москва – Мурманск – более часа

№ 218 Петрозаводск – Сортавала – более двух часов

№ 16 Мурманск – Москва – более часа

№ 92 Москва – Мурманск – около часа

Для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника – локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства, также привлекаются дополнительные человеческие ресурсы. Устройства контактной сети обрабатываются антиобледенительной жидкостью.

Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, организовано питание.

Также в течение дня на территории ОЖД возможны задержки движения поездов пригородного сообщения.

Специалисты диспетчерского аппарата предпринимают все необходимые меры для нормализации графика движения.

Уважаемые пассажиры, приносим извинения за доставленные неудобства. Внимательно следите за объявлениями на станциях и в поездах.

Получить актуальную информацию о движении поездов можно на официальном сайте ОАО "РЖД" "Пассажирам" (вкладка "Фактическое движение поездов"), а также по телефону Единого информационно-сервисного центра – 8-800-775-00-00.

Мэрия Петрозаводска пообещала отрегулировать работу светофора, вызвавшего возмущение у водителей

Светофор на пересечении четырёх автомагистралей в Петрозаводске отрегулируют, сообщили в администрации города.

На светофорном объекте на пересечении улиц Правды, Калинина, Лыжной, а также Ключевского шоссе подключили дополнительные поворотные секции. Разделение транспортных и пешеходных потоков призвано сделать пересечение проезжей части безопаснее. Изменение циклов регулирования стало необходимым для приведения его к нормам федерального законодательства, а также во исполнения судебного решения.

Подобные работы проводятся и на других городских объектах.

В настоящее время специалисты администрации и ГИБДД отслеживают ситуацию для настройки оптимальных интервалов движения.

"Чтобы оптимизировать работу светофора нужно, чтобы он поработал какое-то время в расчётном режиме, – сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. – Точечная регулировка, безусловно, будет проведена. Таким же образом, например, настраивался новый объект на пересечении Лесного проспекта и Сыктывкарской улицы. После точечной регулировки жалоб на светофор в администрацию не поступало. Мы стараемся балансировать между интересами пешеходов и автолюбителей, но жизнь и здоровье горожан в приоритете".

Администрация Петрозаводска просит с пониманием отнестись к необходимости проведения дополнительной настройки, а также призывает водителей и пешеходов быть внимательными и руководствоваться сигналами светофоров, установленными дорожными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что водители возмущены работой нового светофора на пересечении улицы Лыжной и Ключевского шоссе.

фото: Аукционный дом Christie's / © GLOBAL LOOK PRESS

Написанную в Карелии картину продают в Лондоне на аукционе за 2 млн фунтов стерлингов

25 ноября на аукционе в британской столице будут торговать живописью и прикладным искусством.

Как сообщает robb.report, топ-лоты — полутораметровое полотно "Ярилины зовы" Николая Рериха, написанное в 1919 году в Карелии, где он скрывался от бурь революции перед окончательным отъездом в Индию (£1,5−2 млн), портрет Фешина (£2−3 млн) и редкий советский фарфор. На отдельном аукционе русских книг выставят полное прижизненное издание "Евгения Онегина" (£100−150 тыс.).

"Ярилины зовы", Николай Рерих, 1919 г.

фото: Столица на Онего

"Ласточка" до Петрозаводска задержалась в пути из-за непогоды

Поезда дальнего следования и пригородным электрички задерживались в пути из-за плохой погоды в Северо-Западном регионе, сообщили на сайте ОЖД.

С вечера 5 ноября на территории ряда регионов прошел мокрый снег с дождем, в результате неблагоприятных погодных условий произошло обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава.

В связи с этим поезда дальнего следования и пригородного сообщения двигались со значительным отставанием от графика на направлениях Волховстрой – Бабаево, Гатчина – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Тосно.

"Ласточка", двигавшаяся из Санкт-Петербурга до Петрозаводска, также задержалась на несколько часов.

Для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника – локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства.

Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, было организовано питание.

Ранее дополнительную "Ласточку" запустили 2 ноября в горный парк "Рускеала".

Полиция Петрозаводска заподозрила в краже женщину с младенцем (ВИДЕО)

Полицейские ведут розыск подозреваемой в краже женщины, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность женщины, запечатленной на видеозаписи. Она может быть причастна к краже из магазина.

Если вам известно что-либо о ее личности или местонахождении, полиция просит сообщить информацию по телефонам: +7-921-220-08-35, +7-953-532-49-59.

Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сотрудники Росгвардии поймали на краже женщину, находящуюся в розыске.

фото: pixabay.com / Pexels

Свинокомплекс-банкрот испортил статистику Минсельхозу Карелии

Минсельхоз Карелии объяснил причину серьезного спада в производстве сельхозпродукции прекращением деятельности местного свинокомплекса.

Ранее Карелиястат зафиксировал сокращение производства сельхозпродукции в Карелии на 8,2% за девять месяцев. При этом поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,3%, свиней - на 39,4%.

В Минсельхозе региона сообщили, что спад в производстве произошел из-за прекращения деятельности ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский". Расположенное в поселке Березовка предприятие признано банкротом, там идут конкурсные процедуры, пояснили в министерстве. Свинокомплекс находится в стадии ликвидации с апреля 2018 года, но до ноября минувшего года компания еще производила продукцию.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: lesprominform.ru

Крупнейшая компания из ФЦП развития Карелии заподозрена в налоговых махинациях

Один из лидеров ЛПК Карелии - компания ДОК "Калевала", которую демонстрируют высоким федеральным чиновникам как образец промышленности республики, попала под подозрения в махинациях с налогами.

Это следует из решения Арбитражного суда Карелии по жалобе ДОК "Калевала" на результаты налоговой проверки за период работы с 2013 по 2015 годы.

Налоговая служба пришла к выводу, что ДОК "Калевала" неправомерно получила вычет по НДС на сумму 41,4 млн рублей. По мнению ФНС, чтобы получить налоговую выгоду, компания участвовала в "фиктивном документообороте" с многочисленными "фирмами-однодневками", которые выступили под видом поставщиков лесоматериалов. Ряд доказательств был получен в рамках расследования уголовных дел против руководителей этих фирм. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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