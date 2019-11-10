Главные новости сегодняшнего дня

фото: МЧС Карелии

Министр здравоохранения Карелии рассказал о состоянии мальчика, упавшего с 5 этажа (ВИДЕО)

Михаил Охлопков рассказал о состоянии ребенка, который упал с 5 этажа в Костомукше.

Минувшим вечером 9 ноября борт МЧС с 12-летним мальчиком, получившим серьезные травмы при падении с 5 этажа в Костомукше, приземлился в Петрозаводске.

"Мальчик перенес транспортировку удовлетворительно, - сообщил Михаил Охлопков "Столице на Онего". - Стояние ребенка стабильно тяжелое. Получает лечение в ИТАР (палата интенсивной терапии – ред.)".

Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа в Костомукше. Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, ребенок находился в шоковом состоянии.

фото: vk.com/o.a.kuvshinnikov

Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась

Руководители Минзрава Карелии посетили поселок Коткозеро Олонецкого района, где многодетная фельдшер со скандалом написала заявление об увольнении.

Заместитель министра здравоохранения Республики Карелия Сергей Седлецкий 9 ноября совершил рабочий выезд в Олонецкий район.

В рамках визита Сергей Седлецкий побывал в поселке Коткозеро, где вместе с главой сельского поселения Надеждой Рубец пообщался с жителями, оценил организацию медицинской помощи населению и условия для проживания специалиста ФАПа.

Встретиться с фельдшером ФАПа, которая ранее написала заявление об увольнении, не удалось, так как она выехала за пределы поселка. Сергей Седлецкий осмотрел служебное жилье, предоставленное медицинскому работнику. Это двухкомнатная благоустроенная квартира в хорошем состоянии. Как рассказала Надежда Рубец, фельдшеру предлагалось и другое жилье, но она от него отказалась. Пока семья фельдшера проживает в квартире, которую выбрала самостоятельно, но в любое время может переехать в служебную квартиру, закрепленную за ФАПом.

Специалисту выплачены "подъемные" в размере полмиллиона рублей, компенсируется стоимость аренды жилья.

Со слов главного врача ЦРБ, фельдшер написала заявление об увольнении, но в течение двух недель у нее еще есть возможность изменить это решение и остаться работать в поселке. Администрацией сельского поселения и Олонецкой ЦРБ будет направлено обращение в администрацию Олонецкого района, с тем чтобы социальные службы оказали помощь семье, если она находится в трудной жизненной ситуации.

Напомним, многодетная Светлана Корешкова приехала с семьей из Иркутска в Карелию и устроилась работать фельдшером в поселке Коткозеро Олонецкого района. Но на минувшей неделе приняла решение уволиться, высказав в соцсети претензии к властям Карелии.

Суть ее претензий к карельским властям состоит в том, что она приехала в Олонецкий район под твердое обещание о покупке частного дома с приусадебным участком - ей и ее большой семье. Вместо дома многодетной семье выделили 40-метровую квартиру, в которой течет крыша, а коммуналка составляет минимум 11 тысяч рублей в месяц.

Светлана обращалась к главе Карелии, но ответ ее, видимо, не устроил. Тогда она пригрозила перекрыть трассу "Кола", а 5 ноября подала заявление об увольнении.

По словам главврача Олонецкой ЦРБ Надежды Кюршуновой, трагедии из-за увольнения данного фельдшера не ожидается. Летом Корешкова не работала полтора месяца – брала отпуск за свой счет в связи с переездом. Последние три недели она также отсутствовала, на этот раз в связи с жилищными проблемами.

фото: ГУ МЧС Карелии

Мальчик, упавший с 5 этажа в Костомукше, пришел в сознание

Родственники пострадавшего ребенка сообщили о положительной динамике в состоянии 12-летнего мальчика, упавшего с 5 этажа в городе горняков в Карелии.

Как сообщили "Столице на Онего" родственники пострадавшего при падении с высоты 12-летнего мальчика в Костомукше, ЧП произошло в пятницу 8 ноября вечером: "ребенок упал с крыши пятиэтажного дома" и получил серьезные травмы.

Вертолетом МЧС России 9 ноября ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводске.

Врачи боролись за его жизнь.

"Сейчас у мальчика положительная динамика, снят с медикаментозного состояния, отключили аппарат искусственного дыхания, дышит сам, пришёл в сознание, контактен. Родители ждут разрешения пройти к нему", - сообщила родственница пострадавшего ребенка "Столице на Онего".

Ранее министр здравоохранения Карелии михаил Охлопков сообщал, что состояние мальчика стабильно тяжелое, он получает лечение в палате ИТАР.

фото: Артем КИЛЬКИН/"Комсомольская правда"

В убийстве студентки, которую расчленил преподаватель, будет разбираться мать девушки - подполковник МВД

Мама погибшей от рук преподавателя студентки СПбГУ работает в полиции Краснодарского края, она уже прилетела в Петербург.

Убитая 24-летняя возлюбленная преподавателя СПбГУ Анастасия Е. оказалась дочерью сотрудницы полиции, пишет "Комсомольская правда".

После кровавой расправы мать девушки подполковник МВД Галина Е. решила сама приехать в Санкт-Петербург.

Убийство произошло в квартире кавалера Ордена почетного легиона Олега Соколова. Педагог поссорился со своей возлюбленной, предварительно, из-за ее ревности к дочерям историка. После этого учитель вспылил и расправился со своей возлюбленной. Пытаясь скрыть следы преступления, он и попался.

Накануне преподавателя СПбГУ выловили из реки Мойка. Олег Соколов плавал вместе со своим рюкзаком, в котором лежали отрезанные руки девушки. Историк пытался утопить части тела и сам упал в реку. После этого полицейские нагрянули к Соколову домой, где и нашли расчлененный труп девушки.

Предварительно, после расправы преподаватель хотел покончить с собой. Олег Валерьевич считается одним из основоположников исторической реконструкции в России. Историк сам часто принимал участие в создании исторических образов. Он был влюблен в образ Наполеона.

Теперь же Олег Соколов, который просил своих коллег называть себя сир, дает показания сотрудникам полиции.

Галина Е. - начальник отделения по работе с личным составом Отдела МВД России по Калининскому району Краснодарского края. Раньше Галина Е. работала в школе, была учителем начальных классов, затем психологом и заместителем директора по научно-методической работе. В МВД она пришла в 2005 году.

"За период службы зарекомендовала себя положительно в таких должностях как: инспектор паспартно-визового отделения, психолог отделения кадров, инспектор отделения по работе с личным составом, начальник отделения по делам несовершеннолетних. Ответственна, инициативна, дипломатична при разрешении служебных вопросах, настойчива в решении поставленных задач", - передает "МК" слова полиции.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 9 ноября задержан доцент СПбГУ Олег Соколов, его поймали при попытке утопить пакет с женскими руками.

Появилось видео поиска останков студентки СПбГУ, расчлененной профессором

На кадрах видно, как водолазы вытаскивают из реки Мойки черные пакеты.

Издание "Невские новости" опубликовало видео поиска останков убитой выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Е., пишет РИА Новости.

На кадрах видно, как водолазы вытаскивают из реки Мойки черные пакеты. Часть набережной оцеплена полицией.

Накануне спасатели вытащили из Мойки мужчину, который пытался утопить пакет и сам упал в воду. В пакете были найдены отрубленные женские руки и пистолет.

Спасенным оказался преподаватель СПбГУ, кандидат исторических наук Олег Соколов. В его квартире нашли останки его бывшей студентки и возлюбленной Анастасии Е. Руки, по предварительным данным, также принадлежат ей.

Водолазы обследовали дно Мойки и обнаружили в воде пакет с женскими ногами — скорее всего, это также останки убитой девушки — и неизвестный череп.

Соколов задержан по подозрению в убийстве, решается вопрос об аресте. По словам адвоката историка Александра Почуева, он раскаивается в содеянном и оформил явку с повинной. При этом он подчеркнул, что его подзащитный находится в шоковом состоянии.

Олег Соколов — кандидат исторических наук, специалист по военной истории Франции. С 2000 года он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ.

фото: семейный альбом Иры Вихреялехто / Ira Vihreälehdon perhealbumi

Внучка советского военнопленного нашла своего дедушку в Петрозаводске

Жительница Финляндии Ира Вихреялехто, долгие годы искавшая своего дедушку, нашла своих родственников в Карелии.

Пять лет жительница Тампере Ира Вихреялехто искала следы своего дедушки, бывшего советского военнопленного, и наконец нашла, пишет новостная служба Yle.

"Его зовут Иван Анашкин, 1923 года рождения. Жил в Петрозаводске. Во время войны-продолжения осенью 1941 года его взяли в плен и отправили на хозяйственные работы в училище Отава, недалеко от Миккели. Там он в 1943 году познакомился с моей бабушкой Лемпи", - сообщила Ира.

Заводить романы между местными жителями и военнопленными было чревато неприятностями: это каралось законом, поэтому Иван и Лемпи встречались тайно. Весной 1944 года бывший советский солдат карельского происхождения снова попал на фронт, но уже в составе батальона соплеменников финской армии*. 18 июня Иван пропал бесследно. Больше влюбленные друг друга не видели.

«А бабушка на Иванов День (Юханнус) родила моего отца Юхани. После этого ей пришлось два года скрываться от правоохранительных органов, чтобы не объяснять, откуда ребенок. Ситуация успокоилась лишь в 1946 году, когда она вышла замуж за финна.

Только после смерти бабушки в 1968 году Юхани из ее завещания узнал, что он сын военнопленного. При жизни Лемпи ничего не рассказывала, но хранила несколько старых фотографий. На одной из них было трое мужчин. Но кто они? Кусок фотографии с нижнего края был оборван, словно для того, чтобы навсегда скрыть подпись. Я догадывалась, что один из этих ребят может быть моим дедушкой», - говорит Ира Вихреялехто.

Ира задалась целью – во что бы то ни стало найти следы деда и его родственников.

"Во многом я делала это ради отца, который мучился от того, что не знал, кто его настоящий папа", - призналась Ира.

Поиски затянулись на несколько лет. Женщина изучала все возможные варианты, несколько раз шла по ложному следу, пока снова не вернулась к той самой фотографии с тремя мужчинами. Ей подсказали – у того, что справа, схожие с Юхани телосложение и форма лица.

"Я выяснила, что этого человека звали Иван, - рассказала Ира. - Оставалось самое сложное – найти родственников Анашкина и сделать тест на ДНК. Долгое время Ире этого не удавалось, но потом случилось чудо".

Живущая в Финляндии Мария Гурина приехала к маме погостить в Петрозаводск, где случайно увидела передачу карельского телевидения на финском языке – в ней женщина по имени Ира Вихреялехто рассказывала о поисках дедушки.

"Я телевизор вообще не люблю, но тут просто из-за финского языка решила посмотреть. И вдруг такая история. Сразу подумала, что могу этой женщине помочь, - вспоминает Мария. - Связалась с ней, и мы договорились, что я разузнаю информацию об Анашкине через российские соцсети. Не прошло и нескольких дней, как родственники Ивана нашлись.

Оказалось, что был еще жив 88-летний Николай Анашкин – родной младший брат Ивана. Близкие Николая отозвались на просьбу и успели до эго кончины сделать тест ДНК".

"Это удивительно, - говорит Мария Гурина. - Три года назад умерла его жена, и он умер в тот же день. Такое ощущение, что последние годы Николай держался только ради того, чтобы помочь нам установить родство. Да, результаты теста позволили собрать всю мозаику, - говорит Ира, - мы нашли моего дедушку".

О послевоенных годах жизни Ивана Анашкина известно немного. Попал ли он в сталинские лагеря или избежал наказания, которому подвергались многие советские военнопленные? Известно лишь то, что он, к большому удивлению близких, поселился у самой финской границы. Как знать, может быть, надеялся, что границу откроют и он снова увидит свою Лемпи?

Чуть позже Иван женился на местной финке, и у него родилась дочь Ира (Ирина) – очередное удивительное совпадение. К сожалению, он не обрел счастья в жизни. Послевоенная жизнь была временами тяжелой, не всем удавалось справиться с психологическим грузом. Иван злоупотреблял алкоголем и умер в 60-е годы от аппендицита.

По словам Иры, она очень горит желанием познакомиться со своими российскими родственниками – с тетей и троюродной сестрой. Пока они переписываются по интернету и планируют встречу, хотят вместе сходить на могилу Ивана.

Ира Вихреялехто полагает, что в Финляндии около трех сотен потомков советских военнопленных. Специально для этих людей она открыла в Фейсбуке страницу.

"Это что-то вроде группы поддержки, ведь долгое время тема умалчивалась, и дети советских военнопленных старались не раскрывать своей родословной – это было позорно. Я вообще надеюсь, что эта страница военного времени наконец-то будет в полной мере освещена. Воевали правители, а простые люди, такие как Иван и Лемпи, прекрасно ладили, влюблялись друг в друга. Об этом надо больше писать, когда речь касается войны", - рассказала женщина.

Воскресенье 2019 года – особенный день в жизни Иры Вихреялехто и Юхани Каутиайнен. Они впервые пойдут на кладбище и поставят свечу в память об Иване Анашкине – родном отце и дедушке, которого они так долго искали.

"Я особенно рада за своего папу. Я вижу, насколько это ему важно. Мы теперь знаем, кто мы и где наши корни", - призналась жительница Финляндии.

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Обнаружены грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске

В Петрозаводске решили перебрать брусчатку у Вечного Огня, но так и не исправили ошибки на городских мемориалах.

Глядя на масштабную реконструкцию мемориального комплекса "Вечный Огонь", затеянную в Петрозаводске под первые морозы, невольно задаешься вопросом, так ли необходимо было разбирать брусчатку и снимать газон, чтобы уложить под снег новый, но уже в рулонах. Может быть, достаточно было привести в порядок Могилу Неизвестного солдата и памятные плиты расположенных по соседству с ней захоронений, а часть средств из выделенных на эти цели миллионов направить на ремонт других городских мемориалов? В частности - на исправление грамматических ошибок в надписях на этих памятниках, которые куда больше режут глаз, чем неровная брусчатка.

Самым ярким примером таких ошибок является "Аллея памяти и славы", открытая неподалёку от Вечного Огня - на улице Гоголя - весной 2015 года, накануне 70-летия Победы. Аллея стала памятником всем воинским и партизанским подразделениям, сражавшимся на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. Но, видимо, городские и республиканские власти так спешили открыть мемориал к очередному юбилею Победы, что не обратили внимания на то, как высечено в камне название одного из боевых соединений Карельского фронта - Медвежьегорской оперативной группы.

Какие еще грамматические ошибки есть на мемориалах в Петрозаводске, читайте в статье Валерия Поташова.

фото: Александр Гнетнев/Столица на Онего

Как расселяют опасное жилье в Карелии и Швеции

Отношение и к комфорту, и к безопасности в Скандинавии и России отличаются в корне, сообщил журналист "Столицы на Онего" из Швеции.

Зачем жители самого северного города Швеции решили заняться массовым расселением горожан; как оберегают от сноса архитектурные памятники в Скандинавии и для чего шведам понадобился дом на солнечных батареях.

В начале 2019 года Карелия попала в число регионов, которые не выполнили программу расселения аварийного жилья. В февральском списке аутсайдеров, составленном Фондом содействия реформирования ЖКХ, Карелия оказалась вместе с еще пятью субъектами.

Задача расселения людей из потенциально опасных условий жизни в разрушающихся зданиях была поставлена федеральным центром. В период с 2008 по 2018 г.г. на эти цели государство выделило 929,9 млрд рублей. Стоит также отметить, что аварийное жилье – это не просто ветхие и неудобные дома; речь идет о постройках, жить в которых стало опасно из-за рисков обрушений и прочих коммунальных аварий. То есть программа расселения "аварийки" направлена, главным образом, на обеспечение не просто комфорта, а, скорее, безопасности граждан.

Отношение и к комфорту, и к безопасности в Скандинавии и России отличаются в корне. Так, в Швеции местные власти решили передвинуть здания небольшого города Кируна из-за угроз обрушения земли, которые возникли там из-за действий компании, добывающей железную руду. Чиновники посчитали, что населению угрожает опасность и решили запустить масштабный и дорогой проект переселения людей из опасных домов. В общее дело включились и чиновники, и крупный бизнес.

В октябре объединение "Баренц-Пресс" организовало поездку в Швецию, в которой приняли участие российские журналисты. Город Кируна стал первой точкой на карте медиа-тура.

Читайте большой репортаж из Швеции журналиста "Столицы на Онего".

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный водитель вылетел с трассы в Карелии

В Медвежьегорском районе пьяный водитель пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу 9 ноября в 22.02 в Медвежьегорском районе, на автодороге "Вологда - Медвежьегорск", 35-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Opel Vectra, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего совершил съезд с проезжей части дороги в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля Opel получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: Столица на Онего

Росздравнадзор отправил в прокуратуру материалы проверки скорой помощи в столице Карелии

Росздравнадзор выявил недоукомплектованность бригад скорой помощи в Петрозаводске.

Росздравнадзор в результате внеплановой выездной проверки больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске, где бастуют фельдшеры и водители, выявил несоблюдение укомплектованности бригад скорой помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с поступившими обращениями сотрудников скорой помощи из Петрозаводска по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой территориальным органом Росздравнадзора по Республике Карелия проведена согласованная с прокуратурой республики внеплановая выездная проверка контроля за соблюдением ГБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" лицензионных требований. В ходе проверки выявлено несоблюдение порядка оказания скорой медицинской помощи в части укомплектованности бригад", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по итогам проверки выдано предписание и составлен протокол по статье об "осуществлении деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение обязательно" Кодекса РФ об административных правонарушениях. "Материалы направлены главе Республики Карелия и в прокуратуру", - добавили в пресс-службе.

С 15 сентября 38 фельдшеров и 37 водителей станции скорой медицинской помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку: медперсонал заявил об отказе работать сверх нормы и намерен оказывать помощь только в том объеме, который предполагает одна ставка. Протестующие требуют увеличить зарплату за счет роста компенсационных выплат, а также увеличить количество выездных бригад.

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