Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Столица на Онего / pxhere.com

Опасную для человека инфекцию нашли у мертвых птиц в Карелии

Жители Сегежи могут заразиться инфекцией через воздух или контакт с мертвыми птицами, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

При проведении исследований в трех образцах была выявлена ДНК возбудителя орнитоза.



О результатах исследований письменно проинформирована администрация Сегежского муниципального района.



Орнитоз – инфекционная болезнь человека и птиц. Основными хранителями возбудителя орнитоза в природе являются дикие и домашние птицы, у которых он вызывает острые, хронические или латентные формы заболевания.



Заражение людей орнитозом происходит при общении с больными птицами, носителями орнитозной инфекции или объектами внешней среды, инфицированными возбудителями орнитоза. Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Заражение может произойти контактным путем через поврежденные кожные покровы и слизистые, а также с загрязненными продуктами питания.



Профилактика орнитоза для граждан заключается в ограничении контакта с дикими птицами, соблюдении правил содержания домашних декоративных птиц и правил личной гигиены.

Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.

Администрация Сегежского района обнародовала результаты проверки комиссии по предупреждению ЧС в связи с массовой гибелью птиц на территории районного центра.

По сообщению Минсельхоза, обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в печени птиц.

Что происходит в Сегеже, читайте в репортаже.

фото: Столица на Онего

Лицей Петрозаводска закрыли на профилактику из-за пневмонии (СРОЧНО)

В Петрозаводске лицей №1 на Древлянке закрыли на 10 дней для проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения массового распространения внебольничной пневмонии.

Как стало известно "Столице на Онего", с 22 ноября по 1 декабря учащиеся лицей №1, расположенного на Березовой аллее, 42, перешли на дистанционное обучение, то есть домашнее. Произошло это по причине проведения профилактических работ в здании школы.

"В целях предупреждения массового распространения внебольничной пневмонии среди обучающихся, усиления ответственности по обеспечению мер по охране жизни и здоровья детей, на основании санитарно-эпидемиологических правил, в целях проведения профилактических мероприятий в здании по адресу ул. Берёзовая аллея, 42 с 22.11 по 01.12.19 для обучающихся 6-11 классов будет организовано дистанционное обучение", - сообщили в лицее родителям.

фото: © Коллаж из фотографий ИТАР-ТАСС

Бывший замначальника МЧС Карелии арестован по подозрению в покушении на мошенничество (СРОЧНО)

Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Карелии Александр Фролов арестован по подозрению в покушении на мошенничество.

Как стало известно "Столице на Онего", 21 ноября первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Карелии Александр Фролов заключен под стражу до 18 января 2020 года.

Такое решение принял судья Петрозаводского городского суда Александр Смирнов.

Арестованного экс-сотрудника МЧС Карелии подозревают в покушении на мошенничество. Ему вменяются ч3 ст 30 УК РФ и ч4 ст 159 УК РФ.

Задержан Фролов был в результате совместной операции ФСБ и МЧС Карелии, отметили в ведомстве, а также пояснили, что на момент задержания Александр Фролов уже не являлся сотрудником МЧС.

фото: © Коллаж/Валерий Шарифулин/ТАСС / соцсеть

Николай Валуев высказался о чиновнице, обозвавшей жителей Петрозаводска "мразями"

Начальник управления культуры мэрии столицы Карелии Анна Лесонен обозвала горожан из-за мусора около дома.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Николай Валуев подчеркнул, что человек, облеченный властью, "даже в праведном гневе" должен следить за своим лексиконом, пишет Daily Storm.

"Увольнение с работы по причине какого-то высказывания, по-моему, в Трудовом кодексе никак не обозначено, для этого нужно найти какие-то причины, которые формально бы соответствовали увольнению. В любом варианте, человек, облеченный властью, должен следить, даже в праведном гневе, за своим лексиконом", – подчеркнул Валуев.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.



Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

фото: © со страницы ВКонтакте

Чиновница из мэрии Петрозаводска объяснила слова про "мразей"

Начальник управления культуры Анна Лесонен объяснила свои нелицеприятные высказывания в адрес неаккуратных жителей Петрозаводска, которые не смогли донести мусор до помойки.

"Это мой любимый город. Считаю, что я вела себя, как нормальный гражданин. Уже наверно после того можно говорить, где я работаю, какое место занимаю. Рядом с домом грязно, моя первая реакция - взять и убрать. Я считаю, что такой поступок - пример жителям Петрозаводска", - передает "РЕН ТВ" слова Лесонен.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.

Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

фото: © dtpptz.ru

Пешеход пролетел несколько метров после столкновения с автомобилем в Петрозаводске

Жесткое ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло на улице Кирова, в районе пересечения с улицей Свердлова.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла в минувший четверг в 15.10. Легковой автомобиль двигался по улице Кирова со стороны проспекта Карла Маркса. Пешеход пересекал проезжую часть улицы Кирова слева направо по ходу движения транспортного средства.

Удар был такой силы, что мужчину сначала подробило на капот машины, а затем он пролетел несколько метров, упав на проезжую часть.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее серьезное ДТП с участием пешехода и кроссовера КИА (Kia Sportage) произошло в Петрозаводске на улице Красноармейской. Мужчина был госпитализирован.

фото: © Кадр из репортажа "Сампо ТВ 360"

Чиновница мэрии Петрозаводска, оскорбившая горожан, назвала себя патриотом

Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска Анна Лесонен прокомментировала недопустимые высказывания в адрес горожан.

Анна Лесонен в эфире карельского регионального телеканала "Сампо ТВ 360" сказала, что лично никого не называла словом "мразь".

"Я не думала, что называть вещи своими именами – это нехорошо... Это – поступок, прежде всего, горожанина, если хотите – патриота своего города, и уже только после этого чиновника", – отметила руководитель управления культуры администрации.

По словам корреспондента, письменного уведомления об увольнении Анна не получала, и обо всем узнала от друзей.

Напомним, 20 ноября Анна Лесонен (Левашова) пошла выносить мусор из дома и увидела рядом с контейнером для пластиковых бутылок разбросанные водочные бутылки, окурки, огрызки и др.



Возмущенная таким бардаком, начальник управления культуры администрации столицы Карелии убрала раскиданный мусор, а после пришла домой и написала в соцсети гневный пост, в котором допустила нелестные высказывания в отношении горожан, замусоривших территорию, назвав их "мразью".

За недопустимые высказывания в адрес жителей города администрация столицы Карелии приняла решение прекратить трудовые отношения с начальником управления культуры.

На данный момент Лесоснен удалила свой пост о неаккуратных жителях города, хотя ранее писала, что ей "совсем не стыдно за те выражения и мысли, которыми выстреливало во вселенную ее сознание".

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Стало известно, сколько детей заболели пневмонией в закрывшемся лицее в Петрозаводске

Шести ученикам Лицея №1 поставлен диагноз пневмония, один школьник попал в больницу.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в управлении Роспотребнадзора по Республике Карелия.

С 1 ноября в лицее было зарегистрировано шесть случаев заболевания пневмонией. Такой диагноз был поставлен двум девятиклассникам, одному десятикласснику и трем семиклассникам, которые учатся в одном классе. Лицеисты проходят лечение при поликлиниках, один ребенок был госпитализирован.

Карельское Управление Роспотребнадзора направило в школу предписание о медицинском наблюдении учащихся, проведении дезинфекции. Кроме того, руководство учреждения обязано было сообщить о случаях заболеваемости пневмонией родителям учащихся.

"Речи о закрытии школы сегодня нет. Мы бьем тревогу, когда в течение одной недели регистрируем сразу несколько случаев. А здесь случаи выявлялись с 1 ноября. По санитарным правилам школа должна провести массовую дезинфекцию. И считаю, что руководство учреждение приняло правильное решение перевести детей на 10 дней на дистанционное обучение. Школа сделает уборку, проведет кварцевание, проветривание", - отметила начальник отдела эпидемиологического надзора карельского управления Роспотребнадзора Юлия Гвоздева.

По мнению специалистов, родители часто грешат тем, что отправляют детей в школу больными, с кашлем. Микоплазменная пневмония, которая протекает с небольшой температурой, сухим кашлем, опасна для школьников. Она требует длительного лечения. В лицее зарегистрирован один случай такой пневмонии.

"Сегодня нет превышения показателей по росту забоеваемости пневмонией ни по Петрозаводску, ни в целом по республике. Регистрируются единичные случаи. Но родители должны внимательнее относиться к здоровью детей, с кашлем в школу отправлять нельзя", - считает Юлия Гвоздева.

Напомним, с 22 ноября лицей №1 на Древлянке закрыли на 10 дней для проведения профилактических мероприятий в целях предупреждения массового распространения внебольничной пневмонии. Учащихся перевели на домашнее обучение.

фото: ДТП ПТЗ

Отвалившееся у грузовика колесо врезалось в пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Грузовой автомобиль потерял на ходу два колеса на перекрестке улиц Ровио и Фролова, одно из них травмировало женщину.

ДТП произошло в минувший четверг в 17.52. Грузовой автомобиль двигался по улице Ровио в сторону Комсомольского проспекта. Перед перекрестком у фургона отсоединились задние левые сдвоенные колеса - возможно, что-то из крепежа оказалось не затянуто, сообщает ДТП ПТЗ.

В результате одно колесо выкатилось вправо за перекресток, через газон на тротуар и врезалось в 58-летнюю женщину, которая получила травмы. Второе колесо выкатилось влево на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного происшествия. Свидетелей ДТП просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Днем ранее в Петрозаводске пешеход стал жертвой автоледи. Женщина, двигаясь на автомобиле задним ходом, сбила пенсионерку.

фото: Столица на Онего

Прокуратура потребовала пожизненный срок "петрозаводскому маньяку"

В Верховном суде Карелии начались прения по делу Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

В пятницу, 22 ноября, во время судебного заседания прокурор Сергей Скворцов потребовал приговорить Ипатова к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщает журналист "Столицы на Онего" из зала суда.

По словам прокурора, это дело резонансное, Ипатов цинично совершил за сутки два убийства.

В качестве смягчающих обстоятельств обвинение просит учесть помощь Ипатова пострадавшим, наличие у него малолетнего ребенка, состояние здоровья подсудимого, полное признание вины по совершенным преступлениям и помощь следствию.

В качестве отягчающих обстоятельств – рецидив и состояние алкогольного опьянения в момент преступлений. Также обвиняемый является лицом с устойчиво опасным поведением для общества.

Родители погибших девушек поддержали требования прокурора.

Напомним, 29-летнему Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек. По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Ипатов нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.



Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.

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