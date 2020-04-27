Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Сергей Петров/ТАСС

Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и составило 62, сообщает оперштаб в Карелии.

Еще шесть новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петрозаводске. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых мы сообщали 26 апреля – все они представители одной из национальных диаспор. Среди заболевших были дети двух, четырех, восьми и 16 лет.

"Люди пренебрегли ограничительными мерами и предписаниями врачей, не раз говоривших о том, что сейчас не время для больших семейных праздников с приглашением гостей. Оценку этой ситуации теперь дадут правоохранительные органы", – сообщается в паблике оперштаба.

Два человека выздоровели, в Петрозаводске и Сегеже. Итого на сегодня в республике семь вылечившихся от COVID-19.

Всего проведено 12127 исследованией(+526 за сутки).

На самокарантине находится 1942 человека (-103 за сутки).

В местах обсервации содержатся 28 человек (0 за сутки).

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Здание прокуратуры Карелии дезинфицировали в связи с выявленным заболевшим коронавирусом

Исполняющая обязанности руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович подтвердила проведение противоэпидемических мероприятий в республиканской прокуратуре в связи с выявленным заболевшим сотрудником.

Как стало известно "Столице на Онего", сотрудник отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Карелии заразился коронавирусом.

Предположительно, заражение вирусом сотрудника надзорного ведомства могло произойти в момент празднования Пасхи, когда он и его близкие собирались вместе на торжество в кафе, куда приехал в гости и родственник из Москвы.

По закону, если в коллективах имеется случай заболевания, то Роспотребнадзор проводит расследование с целью определения круга контактов и инициирует проведение противоэпидемиологических мероприятий.

"Противоэпидемиологические мероприятия включают в себя наблюдение за этими контактами, медицинское обследование их, лабораторное исследование материалов от них, проведение дезинфекции помещений, где присутствовал заболевший", - пояснила и.о. управления Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович.

"Столица на Онего" обратилась в управление Роспотребнадзора за получением информации о том, проводились ли в прокуратуре Карелии взятие проб и мероприятия по дезинфекции из-за заболевшего коронавирусом?

- Во-первых, прокуратура как юрлицо также выполняет все противоэпидемические мероприятия, которые необходимо провести при выявлении случая, поэтому все, что надо, прокуратура делала, ответили в Роспотребнадзоре.

- Сегодня? – уточнил корреспондент.

- Они работать начали уже с пятницы, поэтому все сделано как положено, все предписания даны, все организовано.

- Они эти мероприятия провели в связи с выявленным заболевшим?

- Все мероприятия проводятся, если имеется случай заболевания, во всех организованных коллективах.

- Прокуратура проводила их уже в пятницу?

- Я не знаю, когда она их проводила, но она все, что необходимо для любого юрлица, выполнила.

В самой же прокуратуре Карелии пояснили, что не уполномочены отвечать на вопросы, не касающиеся надзорной деятельности.

"Сотрудник, который вас интересует, находится с 20 апреля в очередном отпуске, - ответили в пресс-службе ведомства. – Предоставление иных сведений граничит с нарушением закона "О персональных данных", это же касается и медицинской тайны".

Информацию о том, что в связи с выявленным случаем заболевания у сотрудника надзорного органа, в ведомстве не работают два отдела, пресс-секретарь прокуратуры Карелии также не стала подтверждать.

"Могу сказать, что прокуратура республики функционирует в штатном режиме", - ответили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Напомним, что 25 апреля произошел резкий скачок заболеваемости – выявлено сразу 12 заразившихся, при этом 10 – это люди из одного круга контактов.

Сегодня, 27 апреля, список заболевших пополнили еще 6 человек. Как возмутился глава Карелии Артур Парфенчиков: "6 новых случаев коронавирусной инфекции – это петрозаводчане из того же круга контактов, что и 10 человек, заболевших накануне. Они пренебрегли элементарными правилами безопасности, нарушили ограничительные меры, которые сейчас действуют в республике. Итог - 16 человек в больнице!"

Также Парфенчиков потребовал дать правовую оценку большому количеству заболевших из одного круга общения, отметив, что люди, нарушившие предписание, все совершеннолетние: "кто-то решил, что ему никакой вирус не страшен".

фото: читатель Столицы на Онего

В Петрозаводске начало разваливаться отремонтированное за 7,4 млн рублей здание издательства "Периодика" (ФОТО)

Отремонтированное год назад на улице Германа Титова,3 здание издательства "Периодика" за 7,4 млн рублей начало разрушаться.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель и неравнодушный петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел разрушение здания "Периодика", расположенного на улице Титова,3.

"Это здание ремонтировали всего год назад, - написал автор фото. – А оно уже разрушается. Что же будет дальше?"

Напомним, что в 2019 году на сайте госзакупок была размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту здания АУ РК "Издательство "Периодика". Максимальная цена контракта составляла 7 млн 472 тыс. 644 рубля.

Согласно документации рабочим необходимо произвести ремонт крыши водосточной системы, ремонт фасадов здания, а также организовать эвакуационный выход на боковом фасаде дома.

фото: © Столица на Онего

Около 50 жителей Карелии грубо нарушили режим самоизоляции

В суды поступило 49 материалов в отношении нарушителей.

На 26 апреля в районные и городские суды Карелии поступили административные материалы в отношении местных жителей, которые грубо нарушили режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Из 49 административных материалов судами уже рассмотрено 20, по всем из них вынесены постановления о назначении административного наказания, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Административные материалы рассматриваются в семи судах республики:



– Петрозаводский городской суд – 20 материалов (рассмотрено – 13);

– Кондопожский городской суд – 6 материалов (рассмотрено –2);

– Беломорский районный суд – 7 материалов;

– Костомукшский городской суд – 9 материалов;

– Суоярвский районный суд – 5 материалов (рассмотрено – 3);

– Сотравальский городской суд – 1 материал (рассмотрен);

– Питкярантский районный суд – 1 материал (рассмотрен)

Статья 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", санкция по части 1 статьи – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее суд Петрозаводска выписал предупреждения нарушителям режима самоизоляции.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии назовет адреса заболевших коронавирусом

Список адресов будет опубликован сегодня в течение дня.

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение сделать онлайн карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома, сообщил он на своей странице "ВКонтакте".



"Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест. Списки адресов опубликую сегодня в течение дня. Далее, как только будет готова интерактивная карта, будем ее ежедневного обновлять в соответствии с оперативной сводкой", – отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и составило 62. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось ранее.

фото: © Правительство Карелии

Парфенчиков разрешил открыться строительным магазинам в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому на территории республики разрешается работа магазинов, торгующих стройматериалами и садово-огородными товарами.

Об этом руководитель региона сообщил на своей странице в "ВКонтакте". Магазины смогут открыться накануне дачного сезона при соблюдении социальной дистанции и всех противоэпидемиологических мер.

Так, согласно документу магазины должны иметь отдельный вход с улицы. Одновременно в торговой точке может находиться не более 1 посетителя на 50 кв. м. Посещать магазин можно только в защитной маске. При скоплении очереди перед кассами дистанция между покупателями должна быть не менее 4 метров, такая же - и при ожидании на улице у входной зоны.

Кроме того, такие же нормы социального дистанцирования определены и для объектов розничной торговли продуктами, товарами первой необходимости, аптек, пунктов связи.

Для этих объектов, за исключением работающих круглосуточно, рекомендовано установить время работы с 7.00 до 00.00. Мы увеличиваем время работы с тем, чтобы избежать скопления людей, говорится в документе.

"Еще одно важное изменение, о котором много просили. Мы разрешаем на территории всей Карелии работу автошкол, также при условии дистанционных теоретических занятий. При обучении вождению в салоне автомобиля могут находиться только инструктор и ученик, а сами автомобили должны обрабатываться дезсредствами", - пишет Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса до 30 апреля.

фото: © Министерство обороны РФ

Офицер Минобороны обокрал банкомат в центре Петрозаводска

Петрозаводский гарнизонный военный суд признал виновным капитана, похитившего деньги из банкомата.

Как сообщил заместитель руководителя 301 военного следственного отдела СК России по Западному военному округу майор юстиции М. Шелпаков около 20.00 23 июля 2019 года офицер Минобороны РФ украл из банкомата на проспекте Ленина семь тысяч рублей.



В ходе следствия мужчина полностью признал вину и добровольно возместил ущерб.



Постановлением Петрозаводского гарнизонного военного суда служащему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее пожилая жительница Карелии украла деньги из банкомата.

фото: © Столица на Онего

Парфенчиков требует дать правовую оценку большому количеству заболевших из одного круга общения

В Петрозаводске за два дня выявлено 16 заразившихся коронавирусной инфекции, все заболевшие были из одного круга контактов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети опубликовал данные о заболевших короновирусом за сутки.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и на 27 апреля составило 62.

"6 новых случаев коронавирусной инфекции – это петрозаводчане из того же круга контактов, что и 10 человек, заболевших накануне, - возмущен Артур Парфенчиков. - Они пренебрегли элементарными правилами безопасности, нарушили ограничительные меры, которые сейчас действуют в республике. Итог - 16 человек в больнице! Как уже писал, этому будет дана правовая оценка".

Ранее Парфенчиков предупреждал, что 25 апреля произошел резкий скачок заболеваемости – выявлено сразу 12 заразившихся, при этом 10 – это люди из одного круга контактов.

"Правоохранительные органы дадут оценку действиям тех людей из одного круга контактов, которые, будучи совершеннолетними, пренебрегли всеми предписаниями, в результате чего мы получили такой резкий рост заболеваемости", - предупредил Артур Парфенчиков.

фото: © Столица на Онего

Обвиняемый в избиении заключенного экс-начальник колонии Карелии Иван Савельев освобожден из-под стражи

Верховный суд Карелии освободил из-под стражи экс-начальника исправительной колонии №9 Ивана Савельева, обвиняемого в избиении заключенного.

Об этом нашему изданию сообщил его адвокат Михаил Шогин.

"27 апреля судья Верховного суда Карелии Никита Гадючко, рассмотрев нашу апелляционную жалобу на решение судьи Петрозаводского городского суда Марины Носовой заключить Ивана Савельева под стражу до 8 июня, отменил это решение", - рассказал Михаил Шогин.

При этом Верховный суд вынес другое решение: запретить Ивану Савельеву заниматься определенными действиями (это новая мера для обвиняемых, так называемая ЗОД – запрет определенных действий, появилась в Уголовно-процессуальном Кодексе весной 2018 года).

По информации Михаила Шогина, Ивану Савельеву, в частности, запрещено посещать ИК-9, общаться со свидетелями по делу, получать письменную корреспонденцию. При этом Иван Савельев может продолжить работу в должности начальника ЛИУ №2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больнички.

Напомним, уголовный скандал, участниками которого стали экс-начальник ИК-9 Иван Савельев и его бывший заместитель Иван Ковалев, начался осенью прошлого года. Тогда в СМИ появилась видеозапись, на которой предположительно Савельева и Ковалев избивают осужденного.

По данному факту карельский Следком в октябре 2019 возбудил уголовное дело. В результате 10 апреля 2020 задержанным Савельеву и Ковалеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, с применением насилия (ст 286. ч3 п "а" УК РФ). В тот же день городской суд работавшего до этого времени начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске Савельева взял под стражу до 8 июня.

А ставшему заместителем начальника ИК-7 Ковалеву суд назначил домашний арест до 8 июня, который он обжаловать не стал. Апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии не подала и республиканская прокуратура.

По информации Михаила Шогина, на допросах Савельев и Ковалев утверждают, что видеозапись – это фейк, и настаивают на своей полной невиновности.

Ранее сообщалось, что 9 апреля Савельев и Ковалев были задержаны на своих рабочих местах.

Так, 11 октября 2019 в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного. По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев. Иван Савельев успешно поднимался по служебной лестнице и к 2019 году уже стал начальником ИК-9, а его сослуживец Ковалев занял должность заместителя.

После появления в интернете видеозаписи с избиением и начавшейся проверки Савельев покинул пост начальника ИК-9 и был назначен начальником ЛИУ № 2 в Медвежьегорске, так называемой тюремной больницы, а Ковалев стал замначальника ИК № 7 в Сегеже.

фото: Паблик "Коронавирус. Оперштаб Карелии"

Управление Роспотребнадзора Карелии инициирует проверку правоохранительными органами из-за роста заболеваемости COVID-19 в Петрозаводске

Управление Роспотребнадзора по республике направит материалы в правоохранительные органы в связи с резким увеличением количества заражений COVID-19, сообщает оперштаб.

Рост заболеваемости вызван тем, что группа людей проигнорировала ограничительные меры. В их действиях усматриваются признаки административного правонарушения.

Об этом сегодня заявила врио руководителя ведомства Людмила Котович.

На сегодняшний день в Карелии зарегистрировано 62 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 16 случаев, подтвержденных за минувшие двое суток, у людей, которые до этого контактировали с тремя ранее заболевшими лицами. Итого 19 человек, которые заболели вследствие близких контактов. В том числе это дети и люди преклонного возраста.

"Заражение произошло вследствие нарушения ограничительных мер, которые были введены распоряжением главы Карелии. Мы продолжаем устанавливать, с кем еще контактировали данные граждане. Не исключено, что круг их контактов значительно шире", - добавила Людмила Котович.

После того, как правоохранительные органы получат материалы от управления Роспотребнадзора, будет дана правовая оценка ситуации.

Ранее Людмила Котович подтвердила информацию о том, что в прокуратуре Карелии была проведена дезинфекция в связи с выявлением случаем заболевания одного из сотрудников.

Предположительно, заражение вирусом сотрудника надзорного ведомства могло произойти в момент празднования Пасхи, когда он и его близкие собирались вместе на торжество в кафе, куда приехал в гости и родственник из Москвы.

фото: © Андрей Махонин/ТАСС

Таксисты наживаются на жителях поселка Карелии во время коронавируса

Жителям деревни Тулокса Олонецкого района за поездку в город Олонец во время коронавируса приходится платить таксистам 700 рублей только в одну сторону.

Корреспондент "Столицы на Онего" в минувшие выходные побывала в деревне Тулокса Олонецкого района. Жители там информацию о коронавирусе узнают по телевизору и из газет. Но насущные проблемы никто не отменял: посещение врача, получение документов и прочие важные дела, которые невозможно отложить даже из-за коронавируса.

А так как Тулокса – такая же деревня, как и большинство в Карелии, где нет ничего: ни медицинской помощи – ФАП работает раз в неделю, ни парикмахерских, ни школ, ни детсадов, ни клуба, то за всеми услугами приходится ездить в город Олонец.

До пандемии коронавируса и введения режима повышенной готовности местные жители добирались до Олонца, что в 30 км от них, на автобусах, которые транзитом шли через деревню, а если автобуса не было или по времени не попадали, то вызывали такси.

"Раньше такси возьмешь за 100 рублей и едешь в Олонец, - рассказала местная жительница Людмила, - туда-обратно 200 рублей получалось, а теперь с этим коронавирусом автобусы вообще не ходят, а таксисты за поездку в одну сторону просят 700 рублей – это 1400 надо отдать, чтобы к врачу съездить. Так еще и вдвоем не берут, говорят, что нельзя – можно заразиться вирусом".

Напомним, что Артур Парфенчиков внес корректировки в Распоряжение о введении на территории республики режима повышенной готовности в части правил работы такси в период пандемии. С 16 апреля водителям такси необходимо обеспечить перевозку одновременно не более двух пассажиров.

А это означает, что в машине могут находиться одновременно сразу два пассажира и водитель.

фото: pixabay

Число районов Карелии, где разрешена работа парикмахерских и бань, увеличилось до пяти

Глава республики Артур Парфенчиков добавил Пудожский и Беломорский районы к "чистым" территориям по коронавирусу.

Руководитель региона подписал распоряжение, согласно которому к трем "чистым" территориям (Калевальский, Муезерский и Суоярвский) добавились еще два – Пудожский и Беломорский.

"Таким образом, сегодня в Карелии уже в пяти районах снято ограничение на работу парикмахерских, косметических и массажных салонов, бань, а также непродовольственных магазинов, торгующих товарами не первой необходимости. Естественно, требуется соблюдение определенных условий: прием посетителей в салонах допускается только по предварительной записи, площадь магазинов должна быть до 200 кв. м. и сами торговые точки должны иметь отдельный вход с улицы", - пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Как отметил Парфенчиков, в этих пяти районах разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием. Теоретические занятия должны проходить дистанционно, индивидуальные занятия допускаются, если в помещении находятся не более 2 человек. При этом дезинфекция помещений обязательна.

Ранее глава республики разрешил открыться строительным магазинам.

фото: ©Столица на Онего

Сотни россиян, проживающих в Финляндии, не могут покинуть Россию из-за распоряжения федерального правительства

Финляндия готова принять своих жителей, но их не выпускают российские пограничники.

Сотни проживающих в Финляндии россиян не могут вернуться в свои дома из-за распоряжения правительства РФ от 27 марта 2020 года. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, наложил "временное ограничение" на "движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Правда, российская граница оказалась закрыта не полностью: запрет на ее пересечение не действует в отношении дипломатов и работников консульских учреждений РФ, членов официальных делегаций и сотрудников межправительственной фельдъегерской связи, водителей международных грузовых перевозок и поездных бригад международного железнодорожного сообщения, а также – цитирую – "граждан Российской Федерации, выезжающих из Российской Федерации в связи со смертью близкого родственника, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства".

Собственно, предлог "из" и стал барьером для возвращения в Финляндию многих жителей Карелии и других российских регионов, которые постоянно проживают в соседнем государстве и приезжали на родину на похороны своих близких. Российские пограничники отказываются выпускать соотечественников из страны, ссылаясь на распоряжение Мишустина. При этом финская сторона готова принять россиян, имеющих гражданство Финляндии или хотя бы вид на жительство.

Читайте подробнее в статье "Ничего больше не просим от этого государства!"

фото: © паблик "Клубный Отель "Прионежский"/vk.com/prionezhskyclubhotel

Виталий Красулин: "Мы хотели помочь с открытием обсерватора в отеле "Прионежский", но это невозможно"

Депутат Законодательного собрания Карелии, собственник здания отеля "Прионежский" Виталий Красулин прокомментировал информацию администрации Петрозаводска об открытии обсерватора на базе отеля.

На прошлой неделе власти столицы Карелии заявили о том, что администрация приступила к подготовке в городе еще одного обсерватора. По данным мэрии, помимо обсерваторов в Доме сестринского ухода и гостинице "Маски" пункт изоляции на 36 койко-мест будет открыт на базе отеля "Прионежский" на улице Федосовой.

По словам собственника здания отеля Виталия Красулина, администрация города поспешила дать непроверенную информацию.

"Мы очень хотели помочь городу в это непростое время из-за пандемии коронавируса. Планировали открыть обсерватор в отеле "Прионежский". Но как выяснилось, здание гостиницы по многим параметрам для этого не подходит. Обсерватор – это не шутки. И вряд ли какой другой отель подойдет по СанПиНам и СНиПам под обсервацию", - считает Виталий Красулин.

Как отметил депутат Законодательного собрания, гостиницу "Маски " смогли сделать пунктом изоляции, потому что ее передали на баланс Минздрава республики. Министерство поставило там своих работников с медицинским образованием, оснастило отель медоборудованием.

"У нас в "Прионежском" нет таких возможностей: мы не можем взять на работу медиков, поставить специальное оборудование, которым не умеем пользоваться. Кроме того, в здании отеля нельзя сделать дополнительные шлюзы с так называемыми чистыми и грязными зонами. Мы хотели помочь с открытием обсерватора в отеле "Прионежский", но это невозможно по объективным причинам", - подытожил собственник здания отеля.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска все еще ликвидируют аварию около Гоголевского моста (ФОТО)

Специалисты очистили коллектор, отвели в него воду и отремонтировали трубопровод, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На территории Железнодорожного сквера в районе Гоголевского моста продолжается устранение аварии и её последствий.

Сегодня сотрудники МКУ "Служба заказчика" очистили коллектор, отремонтировали трубопровод и оборудовали колодцы крышками люков.





В сквере сносят усохшие из-за аварии деревья. Работы выполняются в рамках действующего муниципального контракта.

Ранее на оперативном совещании было принято решение после устранения аварийной ситуации провести на территории сквера планировочные работы. Территорию планируется подготовить к последующему озеленению с сохранением дорожки вдоль железнодорожного полотна.

фото: © кадр из видео

Водитель на ходу выскочил из автомобиля и убежал от полицейских (ВИДЕО)

Инцидент произошел 26 апреля в Сегеже.

В 3.16 вблизи пешеходного перехода на бульваре Советов в Сегеже водитель внедорожника, не успев остановить автомобиль, выскочил из машины и убежал от полицейских, которые следовали за ним на служебном авто.

На записях видеокамер не видно, догнали ли мужчину.

Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлели момент произошедшего.

фото: © shutterstock.com

Обрушившийся потолок насмерть придавил жителя Карелии

В Суоярвском районе мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следком Карелии.

По версии следствия, 20 апреля 2020 года мужчина вместе со своим знакомым в поселке Ляппесюрья разбирали старый деревянный дом.



В ходе разбора деревянной конструкции, при использовании подозреваемым бензопилы, произошло обрушение потолка.



В результате его напарник скончался на месте происшествия.

Проводятся следственные действия.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ранее Следком возбудил дело против водителя "КамАЗа", случайно задавившего экскаваторщика в Карелии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

На улицах Петрозаводска очень много людей, показал индекс самоизоляции

Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске 27 апреля на 13.40 составил 2,4 – на улице очень много людей. Вчера показатель был 3,8.

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и на 27 апреля составило 62. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось ранее.

фото: © REUTERS/Eric Thayer

Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске

Пожар произошел 26 апреля на улице Фурманова, сообщили в МЧС Карелии.

В 5.54 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по на ул. Фурманова, 67. В 6.49 пожар ликвидирован.

Сгорела веранда и кухня на площади 20 кв м.

Из горящего дома вынесли тело женщины. Спасенного мужчину доставили в БСМП, сообщил нашему изданию осведомленный источник.

Ранее человек погиб на пожаре в Надвоицах.

фото: © ЦСК

Строительные гипермаркеты ЦСК начинают свою работу с 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, в Петрозаводске открываются строительные гипермаркеты ЦСК.

В 8.00 гипермаркет ЦСК на Попова, 7 и другие гипермаркеты (Правда 4, Заводская, 4) открывают свои двери для жителей Петрозаводска.

Приходит дачный сезон, а полки "ломятся" от семян, саженцев и грунтов.

фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

За сутки 12 жителей Карелии были госпитализированы с пневмонией

С 1 апреля уже 228 человек попали в больницы республики с внебольничной пневмонией.

За последние сутки 12 человек госпитализировали в Карелии с внебольничной пневмонией. Летальных исходов за это время не зарегистрировано. Всего с 1 апреля умер от пневмонии 31 человек.

Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте". Он напомнил, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что внебольничными пневмониями люди болели всегда.

фото: Пряжинская ЦРБ/ фото Михаил Охлопков

Резервные ковид-центры в Карелии готовы принять больных с легкой формой коронавируса

Два резервных центра, организованные на базах стационара Республиканского наркологического диспансера и Пряжинской центральной районной больницы, готовы к приему пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Михаил Охлопков рассказал, что Минздрав завершил развертывание всех основных перепрофилированных коек под лечение COVID-19.



Пряжинская ЦРБ/фото Михаил Охлопков

"Параллельно подготовлен проект маршрутизации больных в резервные ковид-центры, - уточнил руководитель карельского Минздава. - Мы прекрасно понимали, что потоки тяжёлых и лёгких больных с минимальными симптомами должны быть разграничены. Не прерывая процесс оказания медицинской помощи, учреждения здравоохранения подготовили такие резервные отделения. Развитие эпидситуации показывает, что мы были правы, когда предусмотрели возможность перенаправления больных в стационары по степени поражения. Сегодня оперативным штабом решено госпитализировать в резервные ковид-центры больных из семейных очагов инфекции".



Пряжинская ЦРБ/фото Михаил Охлопков

В минувшие выходные Охлопков поверил готовность двух резервных центров, организованных на базах стационара Республиканского наркологического диспансера и Пряжинской центральной районной больницы. Оба, по его мнению, максимально готовы к приему пациентов.



стационар Республиканского наркологического диспансера/фото Михаил Охлопков

"При их организации учтены все требования к подобным стационарам, включая наличие шлюзов на вход и выход, душевых кабин, помещений для питания медицинских работников, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, а также требования к утилизации мусора, - пояснил Михаил Охлопков. - Первыми пациентами станут больные с легкой формой коронавирусной инфекции, заразившиеся в очаге, насчитывающем 19 заболевших".



стационар Республиканского наркологического диспансера/фото Михаил Охлопков

фото: pixabay

Выплаты пострадавшим от эпидемии ИП в Карелии будут меньше пособий по безработице

Индивидуальным предпринимателям в Карелии в период эпидемии будут выплачивать по 12130 рублей и никаких районных коэффициентов им не положено.

Это следует из разъяснений, опубликованных на официальном сайте Управления труда и занятости республики.

Согласно распоряжению главы Карелии, размер выплат установлен исходя из федерального МРОТ. В отличие от пособий по безработице, выплаты ИП рассчитаны без районного коэффициента. "Предприниматель должен быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя на территории Карелии до 11 марта этого года и состоять на учете в налоговых органах региона. Первую выплату индивидуальные предприниматели смогут получить за апрель месяц. Данная мера будет действовать до отмены режима повышенной готовности", - пояснили в Управлении труда и занятости Карелии. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Объявлены условия назначения пособий по безработице в Карелии в период эпидемии

Жители Карелии, ставшие безработными после 1 марта, когда разразился экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, смогут получать максимальное пособие, но на определенных условиях.

Перечень этих условий опубликован на официальном сайте Управления труда и занятости республики.

Чтобы получить статус безработного гражданам достаточно подать заявление на портале "Работа в России" и заполнить резюме. Остальные сведения службы занятости проверят путем межведомственного взаимодействия. "В течение 10 дней службы занятости при наличии будут предлагать гражданину трудоустройство на те вакансии, которые соответствуют уровню его образования и квалификации. Если предложенные вакансии не подойдут, на 11-й день после обращения ему автоматически будет назначено пособие по безработице", - пояснили в Управлении. О других условиях и размере пособия с учетом районного коэффицента читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столицы на Онего

Руководство издательства "Периодика" объяснило разрушения здания в центре Петрозаводска плановым ремонтом

Житель Петрозаводска сфотографировал, как здание "Периодики", которое ремонтировали в прошлом году, частично начало разрушаться, но руководство издательства объяснило всё продолжающимися ремонтными работами.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел разрушение здания "Периодика", расположенного на улице Титова,3.

"Это здание ремонтировали всего год назад, - написал автор фото. – А оно уже разрушается. Что же будет дальше?".

Выяснилось, что в 2019 году на сайте госзакупок была размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту здания АУ РК "Издательство "Периодика". Максимальная цена контракта составляла 7 млн 472 тыс. 644 рубля. Согласно документации рабочим необходимо произвести ремонт крыши, водосточной системы, ремонт фасадов здания, а также организовать эвакуационный выход на боковом фасаде дома.







Публикацию прокомментировало руководство издательства "Периодика".

"В 2019 году здание на ул. Германа Титова, 3, в котором располагается издательство "Периодика", было отремонтировано за счет средств бюджета РК, - написала гендиректор АУ Карелии "Издательство "Периодика" Наталья Синицкая. - В прошлом году был произведен ремонт крыши, водосточной системы, ремонт фасадов здания, а также был организован эвакуационный выход на боковом фасаде дома. В этом году ремонтные работы продолжаются. До июня 2020 года должен быть укреплен фундамент здания, сделана его гидроизоляция и дренаж по периметру, благоустроена прилегающая территория. Строители в настоящее время разбирают временную отмостку, сделанную для того, чтобы в весенне-осенний период вода не подтекала под здание".

По словам Синицкой, издательство располагается в здании 1951 года постройки в самом центре города, а его капитальный ремонт никогда не производился, поэтому эти работы назрели уже давно.

Руководство издательство порадовал факт, что неравнодушные горожане проявляют беспокойство и следят за ситуацией.

"Однако, в данном случае, беспокоится не о чем", - заявила Синицкая (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

фото: © train-photo.ru

Жители карельского Приладожья требуют восстановить движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное

Движение поезда между Карелией и Ленинградской областью отменено из-за угрозы распространения коронавируса.

Жители карельского Приладожья начали сбор подписей под обращением к главе республики Артуру Парфенчикову с требованием восстановить движение пригородного поезда Сортавала-Кузнечное, которое было отменено из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как говорится в обращении, такая карантинная мера выглядит странно на фоне железнодорожного сообщения Петрозаводска с Москвой и Санкт-Петербургом, которое осуществляется через приладожский город Сортавала.

"Это единственный доступный транспорт в Приладожье! – напомнил губернатору автор петиции, известный гражданский активист из Сортавалы Александр Талья. – Мне кажется, у вас нет полномочий запретить людям навещать, например, одиноко проживающих пожилых родителей без введения официального режима чрезвычайной ситуации. Много людей, особенно в Лахденпохском районе, работают на предприятиях, продолжающих функционировать при режиме введенных ограничений. Кто им возместит поездки на такси (единственный доступный в Карелии вид транспорта, согласно вашему распоряжению) к месту работы? "

Как отмечается в обращении к главе республики, в карельском Приладожье есть поселки, где не организован завоз продуктов. Местные жители вынуждены идти за едой по железнодорожным путям в соседние населенные пункты.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Жителей Петрозаводска просят стать донорами крови

Неравнодушных горожан просят подойти на станцию переливания крови.

Необходима донорская кровь 0 (I) Rh (+) и Rh (-), а также AB (IV) Rh(-), сообщается на карельской станции переливания крови.

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают. Забор плазмы временно приостановлен.

Принимают только доноров из Петрозаводска и пригорода.

Напомним, Петрозаводская станция переливания крови с 21 апреля не принимает доноров из районов республики из-за угрозы распостранения коронавируса.

фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив

Более 87 тысяч человек в России заразились Covid-19

На сегодняшний день в России зарегистрировано 87147 случаев коронавируса.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 6198, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 6361 новых случаев Covid-19 в 83 регионах.

За последние сутки от вируса скончались 50 человек. Всего умерли 794 зараженных.

Выздоровели – 7346 (+579 за сутки).

Напомним, число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии за сутки выросло на 6 человек и на 27 апреля составило 62. Все заболевшие из того же самого круга контактов, что и 10 человек, о которых сообщалось ранее.

фото: © shutterstock.com

В Карелии борьба на руках довела братьев до поножовщины

Житель Калевальского района обвиняется в причинении брату тяжкого вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в конце января текущего года родственники поехали на рыбалку. Вечером в лесной избушке в процессе совместного распития алкоголя мужчины стали бороться на руках и поссорились. В ходе конфликта обвиняемый нанес брату ножом пять ударов в область живота и один удар по левому колену.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее житель Петрозаводска ударил друга ножом в живот и помог ему добраться до больницы.

фото: © Минкультуры Карелии

Шесть книг издадут к юбилею Карелии

Всего к 100-летию республики выйдет шесть книг – об истории, природе, культуре, сообщили в Минкультуры Карелии.

Книги будут изданны по поручению государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, возглавляемой Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

Два издания уже вышли из печати, это альбом "Петроглифы Карелии" и книга "Народы Карелии: историко-этнографические очерки", подготовленная коллективом авторов Петрозаводского госуниверситета и посвященная трем народам, издревле населяющим Карелию, – карелам, вепсам и русским.

Альбом "Петроглифы Карелии" был издан по заказу Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия и Республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия. Богато иллюстрированное издание рассказывает о древних наскальных изображениях на двух языках – русском и английском. Автор текстов – Надежда Лобанова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Карельского научного центра РАН. Фотографии и иллюстрации, а также общая концепция издания принадлежат фотографу Игорю Георгиевскому.





В настоящее время ведется работа над другими книжными подарками республике.

Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия в год юбилея презентует альбом "Деревянное зодчество Карелии". Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН в сотрудничестве с издательством "Периодика" и Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия готовит два издания – сборник русских былин, адаптированных для детского чтения, и книгу "100 лет литературе Карелии: время, поиски, портреты". Рукопись последней передана в издательство "Периодика и проходит допечатную подготовку. Эта книга представит историю и тенденции развития литературы Карелии последних ста лет и расскажет о писателях, создававших произведения на четырех национальных языках республики: русском, карельском, финском и вепсском.

Национальный архив работает над книгой "Карелия вечная и новая. К 100-летию Республики Карелия", в этом издании история республики предстанет в документах и фотографиях, хранящихся в Национальном архиве.

Стоит сказать, что книгоиздательские проекты традиционно поддерживаются на республиканском уровне. Так, министерство культуры Карелии ежегодно проводит конкурс в области книгоиздания, а его победителям предоставляет субсидии. Для участия в конкурсе необходимо представить книгоиздательский проект, имеющий социальные значимость. Победителей конкурса определяет экспертная комиссия, в состав которой входят представители учреждений культуры, искусства, образования и науки, общественных объединений, министерства культуры, а также люди, обладающие высокой квалификацией и признанным авторитетом в области литературы, культуры и искусства.

В прошлом году на конкурс заявились 17 книгоиздательских проектов, экспертная комиссия определила 5 победителей, чьи проекты были поддержаны субсидиями. Общая сумма поддержки составила 1 миллион рублей. Вышли в свет книги: В. Верхоглядов "Петрозаводск Валерия Верхоглядова. Записки краеведа", Ю. Шлейкин, С. Чиненов "Воинская слава Карелии", М. Петрова "Я шла с ним вместе. Воспоминания жены Тойво Вяхя", Н. В. Скрицкий "Неон Васильевич Антонов и освобождение Петрозаводска", К. В. Гнетнев "XX век. Карелы".

В 2020 году также будут выделены субсидии на издание книг на общую сумму 1 миллион рублей. Представить на конкурс свой проект можно до 19 июня. Подробнее здесь.