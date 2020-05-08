Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Провал образовался под клумбой, установленной вместо Биг Бена в центре Петрозаводска (ФОТО)

Площадка под цветником на площади Гагарина начала разрушаться.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел разрушения мощеной площадки под цветником на площади Гагарина, где ранее возвышался Биг Бен.

"Под клумбой у ж/д вокзала образовался провал глубиной 20-25 см, уходящий вглубь, плитка разъехалась", - отметил фотокорреспондент.

Напомним, что модульный цветник установили на площади Гагарина в августе 2019 года. Общая стоимость проекта составила около полутора миллионов рублей, так сообщали в мэрии Петрозаводска.

Установку выполняла компания "Северин". При подготовке территории сквера специалисты демонтировали основание предыдущего монумента, выровняли, а также замостили поверхность под конструкцией.



фото администрации Петрозаводска

Ранее на этой площадке стоял "Биг Бен", который убрали 28 января прошлого года. Надземная часть стелы с часами была демонтирована, подземная часть – законсервирована. По сообщению администрации Петрозаводска, конструкция представляла опасность из-за деформации и трещины.

фото: © Столица на Онего

Салюта в День Победы в Петрозаводске не будет

Праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как стало известно "Столице на Онего", в этом году 9 мая в Петрозаводске, городе воинской славы, салюта не будет. Он был отменен вместе со всеми массовыми мероприятиями, посвященными Дню Победы из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В администрации города эту информацию подтвердили. Власти решили не проводить праздничный салют, чтобы не провоцировать петрозаводчан, желающих поближе посмотреть на яркое зрелище.

Салют прогремит 9 мая в 22.00 в Москве, городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Приказ о праздничном салюте отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс.

Ранее глава Карелии призвал население региона воздержаться в День Победы от посещения Вечного огня.

фото: © shutterstock.com

Женщина с ребенком в Карелии оказалась "на грани голода" из-за коронавируса

Жительница Карелии с 5-летним сыном из-за коронавируса оказалась без средств к существованию и уже второй месяц выживает на 1,5 тысячи рублей.

Директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина сообщила на своей странице в соцсети, что в фонд поступило 12 писем от семей, которые ждут помощи.

В одном из писем была история женщины, которая 26 лет проработала в сфере культуры, а сегодня с ребенком оказалась на грани нищеты и голода.

"Здравствуйте, уже обращалась во все организации от Путина до Парфенчикова ...и никакой помощи! – написала жительница Карелии. - Живу с сыном 5 лет . Документы о разводе и алиментах подала в конце марта, но все это зависло в суде (не рассматривает эти дела сейчас мировой суд из-за вируса), по истечении только 3 месяцев и подтверждения справки о доходах (я с 25 марта состою на службе занятости, но не как уволенная из-за карантина, а сама по себе встала на учёт, и нет официальной справки за 6 месяцев, значит, и пособие только минимальное начисляют 1500). До этого 26 лет работала в сфере культуры, после закрытия предприятия и декрета работала в разных организациях, где график совпадал с режимом работы садика, так как ребенка забирать некому: дедушек-бабушек и других родственников нет. Статус малоимущая смогу оформить только после вступления в силу судебного приказа об алиментах, тогда же и взять справку о доходах для получения пособий на ребенка, до этого времени вот уже второй месяц мой единственный доход - 1500 рублей со службы занятости, устроиться на официальную работу или даже временные подработки никак: садик не работает, оставить ребенка не с кем, транспорт не работает, пройти медкомиссию в большинстве случаев в ее требуют не на что и негде .Что делать, как жить просто крик отчаянья, на грани голода с ребенком".

Сегодня директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина сообщила, что благодаря перечислениям добрых людей она везет помощь этой семье и ещё десяти с похожими историями...

Если вы хотите помочь людям, которые оказались в сложной ситуации из-за коронавируса, то это можно сделать через фонд "Доброе сердце".

фото: © Илья Питалев

Три новых случая Covid-19 подтверждено в Карелии

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за минувшие сутки увеличилось на 3 и составило 128 человек.

Подтверждено еще 3 новых случая заражения Covid-19 на территории республики, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Все заболевшие – жители Петрозаводска. Двое из них контактировали с ранее заболевшими сотрудниками фельдъегерской службы.

Напомним, четверо сотрудников фельдъегерской службы заразились коронавирусом. После контакта с ними заболели фельдшер и водитель скорой помощи.

Общее число выздоровевших в Карелии достигло 29 человек (+7 за сутки).

Всего проведено 19874 исследований на коронавирус (+397 за сутки).

В местах обсервации находятся по-прежнему 23 человека. На самокарантине – 6152 человека, их число за сутки выросло на 175.

фото: Столица на Онего

Власти Карелии будут добиваться, чтобы жители реже ходили в магазины

Обязательный "масочный режим", который вводится в Петрозаводске и ряде других городов Карелии с 10 мая, подразумевает ответственность не только граждан, но и организаций, которые пускают на свою территорию людей без масок.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы будем достаточно жестко это контролировать вплоть до того, что будем инициировать закрытие тех организаций, в том числе, торговых, которые будут допускать появление на их пространствах людей без масок", - сказал Парфенчиков. Кроме того, власти будут добиваться от торговых точек, чтобы они побуждали посетителей покупать продукты вперед на несколько дней и таким образом реже бывать в магазинах. Как они собираются это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © фото предоставлены Следкомом Карелии

Убийца 12-летней девочки в поселке Карелии писал подростку любовные письма

Жители поселка Рабочеостровск знали о "нездоровом интересе" к детям пенсионера, который был осужден за зверское убийство девочки.

Стали известны подробности убийства, которое произошло 12 сентября 2018 года в поселке Рабочеостровск Кемского района. Тогда от рук соседа-пенсионера Александра Лебедева погибла 12-летняя девочка. Педофил в декабре прошлого года был приговорен к 21 году лишения свободы. Но как выяснили следователи - и это подтвердилось в суде, - многие местные жители знали о "нездоровом интересе" Лебедева к несовершеннолетним детям. Однако вовремя его не остановили.

Так, в показаниях суду одной из свидетельниц говорится, что когда ей было 12 лет, Лебедев в лесу напал на нее, частично снял куртку, пытался трогать за грудь. Об этом она рассказал родителям, но в правоохранительные органы они обращаться не стали.

Другой свидетель сообщил следствию и суду, что, когда он учился в 7-8 классе, "к нему в квартиру пришел их сосед Лебедев, предложил ему заработать денег и заняться с ним сексом, схватил его сзади, но он вырвался". Сестра этого молодого человека рассказала, что во время ее учебы в школе ей стали поступать письма любовного содержания с предложениями о личной встрече с их неизвестным автором. На встречу с ним девочка пришла вместе с встревоженной матерью и в назначенном автором писем месте они с изумлением заметили соседа Лебедева. Однако увидев, что девочка не одна, пенсионер убежал.

Подробности чудовищной истории убийства читайте в материале Светланы Лысенко "По следам педофила".

фото: © "Новости Костомукши"

Электронные пропуска начинают вводить в Карелии в связи с пандемией коронавируса

С 12 мая в Костомукше начинает работу электронная система пропусков на въезд и выезд из города.

До 12 мая въезд и выезд из города осуществляется в прежнем режиме. Чтобы отсутствие пропуска не стало препятствием для реализации ваших планов, вы можете сделать его заранее и пользоваться им уже сейчас, сообщается на официальной странице органов местного самоуправления Костомукши.

Пропуск оформляется самостоятельно гражданином в личном кабинете после регистрации на сайте.



Если вы по каким-либо причинам не можете зарегистрироваться в личном кабинете и самостоятельно создать пропуск, обратитесь к оператору ЕДДС в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по телефону: +7 (911) 050-14-92.

Разработчики системы предусмотрели несколько типов пропусков:

1) Выезд без намерения вернуться. Пропуск является разовым (ограничен одной проверкой), указывается только дата начала действия пропуска;

2) Въезд в город. Пользователь указывает период, на который будет рассчитан пропуск, но он будет ограничен двумя проверками сотрудниками ГИБДД. Пропуск перестает действовать в момент выезда с территории;

3) Обращение к врачу-специалисту. Пользователь указывает дату начала действия пропуска, дата окончания остается открытой, но пропуск ограничен двумя проверками сотрудниками ГИБДД. Пропуск перестает действовать в момент возвращения на территорию;

4) Уход за больным/пенсионером/инвалидом. Пользователь указывает дату начала действия пропуска, дата окончания остается открытой, количество въездов/выездов не ограничено;

5) Посещение дачи. Пользователь указывает дату начала действия пропуска, дата окончания остается открытой, количество въездов/выездов не ограничено.

Обратите внимание, что при себе необходимо иметь оригиналы или скан-копии документов, подтверждающих причину перемещения.

Номер телефона для справок: +7 (911) 050-14-92, обращаться в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Ранее сообщалось, что контрольно-пропускные пункты установлены из-за короновируса при въезде в Костомукшу, Кондопогу и Сегежу.

фото: https://vk.com/id215360796

"Получается, что частный бизнес, который не может добиться господдержки, проспонсировал убыточные предприятия"

Предприниматель прокомментировал решение властей Карелии о выделении финансовой помощи республиканским санаториям.

Карельский общественник, создатель паблика "Предприниматели Карелии. Группа взаимопомощи" в социальной сети "Вконтакте" Роман Никиткин выразил удивление решением республиканского руководства о выделении финансовой помощи санаториям "Марциальные воды" и "Белые ключи" на общую сумму 32 миллиона рублей. Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил это решение необходимостью сохранения карельских курортов, которые прекратили прием посетителей из-за карантинных мер.

"Давайте думать, а за чей счет банкет? – прокомментировал ситуацию Роман Никиткин. – Только в прошлом году "Марциальные воды" получили субсидий на 20 миллионов, плюс в этом году. А бюджет формируется из чего? Из налоговых поступлений, в том числе частного бизнеса. Получается, что частный бизнес, который не может добиться государственной поддержки, проспонсировал убыточные предприятия? И это в то время, как работники частного сектора не могут получить даже МРОТ!".

Как считает карельский предприниматель, такие действия республиканских властей делят представителей малого и среднего бизнеса на тех, кто "достоин" господдержки, и тех, кто ее "не достоин".

фото: © Столица на Онего

В Карелии подозреваемые в мошенничестве три полковника в отставке признали свою вину

Карельский Следком возбудил уголовные дела по мошенничеству в отношении трех полковников в отставке.

Напомним, что, по версии следствия, бывший заместитель начальника УФСИН Карелии Никуленков, также бывший замначальника уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Поляков и экс-начальник штаба МВД республики Лебедев накануне своего выхода на пенсию нарушили закон. Они выписались из своих петрозаводских квартир и зарегистрировались в одной двухкомнатной квартире непригодного для проживания 5-квартирного барака (на фото) в поселке Чупа Лоухского района.

В результате всем трем полковникам в отставке, как зарегистрированным в приравненном к районам Крайнего Севера Лоухском районе, была начислена более высокая пенсия. Например, пенсия экс-замначальника уголовно-исполнительной инспекции составила не 37 тысяч рублей, как если бы он проживал в Петрозаводске, а на 10 тысяч больше. Однако, как установили сотрудники УФСБ Карелии, и это подтвердило следствие, в действительности полковники в отставке в Чупе не проживали и зарегистрировались там фиктивно.

Как сообщили нам в карельском Следкоме, все три полковника в отставке признали свою вину и уже начали возмещать нанесенный государству ущерб.

фото: Ильи Тимина

Коронавирусом в Карелии чаще заражаются молодые мужчины, говорит статистика

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков привел статистику заразившихся коронавирусом в республике.

По информации министра здравоохранения Михаила Охлопкова, которую он озвучил на заседании Оперативного штаба, на 7 мая коронавирус в республике подтвержден у 13 детей и 112 взрослых.



Среди заболевших в Карелии: 45 человек в возрасте от 18 до 40 лет, 44 человека - от 41 до 60 лет и 23 человека старше 60 лет.



"Это говорит о том, что люди старшего возраста ответственно относятся к соблюдению изоляции", - отметил на заседании Оперштаба правительства республики по борьбе с коронавирусом Михаил Охлопков. Данная группа относится к группе риска по частоте инфицирования и заболеваемости.



Среди заболевших - 69 мужчин и 56 женщин, 55% и 45% соответственно.



Пневмония, вызванная коронавирусом, диагностирована у 32 человек, или 26%.



В состоянии средней тяжести находятся 28 пациентов, в тяжелом состоянии – 3 человека. К аппарату ИВЛ подключены 2 человека, еще 1 пациент - на неинвазивной оксигенации (кислород подается через лицевую маску).

Большинство госпитализированных пациентов – 38 человек - находятся в монопрофильном центре по лечению коронавируса на базе Госпиталя для ветеранов в Петрозаводске, еще 22 человека – в Республиканской инфекционной больнице, 12 – в других учреждениях здравоохранения.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Митрополит Константин: В 1945 году русский народ осуществил мечту Николая Второго

Глава Карельской митрополии Русской православной церкви выступил с посланием к жителям Карелии, в котором дал оригинальные оценки Сталину, Гитлеру и даже последнему российскому императору.

Накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне митрополит Петрозаводский и Карельский Константин обратился с посланием к жителям республики, в котором поделился своими мыслями об исторической дате. В этом послании глава Карельской митрополии Русской православной церкви дал весьма оригинальные трактовки событий войны, а также ролей Сталина и Гитлера.

"Сталин, если можно так сказать, объединил " красных" и "белых", людей разных социальных взглядов и национальностей в одном порыве – в деле защиты Отечества. Отсюда и война – Великая и Отечественная, – считает митрополит Константин. – Но не только политически изменилось мировоззрение руководителя советского государства. Постепенно происходило еще и духовное его преображение. Сталин послушал старицу Матрону и остался в Москве, хотя правительство было эвакуировано. Таким образом, если Гитлер и высшие эсесовцы получали энергетическую подпитку от общения с демоническими силами, то Верховный Главнокомандующий и многие из генералитета обращались к Богу, Пресвятой Богородице и православным подвижникам".

Не забыл глава Карельской митрополии РПЦ и последнего российского императора Николая Второго.

"Сегодня мы понимаем, что ради русской Победы над немцами, которая наступила только 9 мая 1945 г., Главнокомандующий Государь принес себя в жертву в 1917 году и был убит 17 июля 1918 года. А 17 июля 1944 года в Москве состоялся "марш побежденных", на котором под конвоем провели почти 60 тысяч немецких военнопленных группы армии "Центр", разгромленных в ходе операции "Багратион", – отметил митрополит Константин. – Вспомним, что Германия много способствовала сокрушению Российской империи в 1917 году. Мы видим, что Царская жертва ради победы над немцами была не напрасной. Русский народ нашел в себе такие духовные силы, что одолел непобедимую по человеческим меркам силу – германский рейх и водрузил Победное знамя над Рейхстагом, осуществив мечту Николая Второго через четверть века. Нужно сказать, что Царь Николай Второй внес и существенный материальный вклад в нашу Великую Победу. Многие его прижизненные технические новшества, как, например, железные дороги, корабли, укрепления сослужили службу и во время Отечественной войны, многие командующие были выпускниками николаевских военных училищ".

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Кроссовер жестко протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием кроссовера и легкового автомобиля произошло накануне вечером на пересечении Первомайского проспекта и улицы Шотмана в Петрозаводске.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии авария случилась на регулируемом перекрёстке около восьми часов вечера.

Кроссовер, двигаясь по Первомайскому проспекту в сторону центра, наехал сзади на легковой автомобиль. Сила удара была такова, что его отбросило на несколько метров вперед. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске "легковушка" вылетела на "встречку" и устроила жесткое ДТП (ВИДЕО)

Авария с участием автомобилей Lada Largus и Toyota Carina произошла сегодня на улице Халтурина в Пятом поселке, сообщает ДТП ПТЗ.

8 мая в 08:46 на участке автодороги между улицей Боровая и Суоярвским шоссе столкнулись две "легковушки". Двигающийся со стороны улицы Боровая Largus выехал на полосу встречного движения, где врезался в Toyota Carina. От встречного касательного столкновения бортами иномарку отбросило вправо. Двум шедшим за Toyota автомобилям удалось "увернуться" от столкновения с Largus.

Причина выезда водителем "Lada Largus" на полосу встречного движения, пока непонятна.

Происшествие обошлось без жертв, сообщает ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее кроссовер жестко протаранил "легковушку" на перекрестке в Петрозаводске.

фото: © shutterstock.com

Кроме паспорта при выходе из дома потребуются документы на жилье: советы судебных экспертов

Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян при выходе из дома во время режима самоизоляции носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

"Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой", - говорится сообщении пресс-службы СЭП.

Какие еще документы лучше носить с собой во время эпидемии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

Жительница Карелии перевела мошенникам почти 3 млн рублей и на всякий случай обратилась в полицию

Петрозаводчанка верит, что ее деньги в безопасности и скоро вернутся, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что ей поступали звонки от "работников банка". Звонившие рассказали, якобы неизвестные пытаются взять на ее имя кредит.



Для "защиты" денег ей предложили самой оформить кредит и перевести их на "резервные" счета. Горожанка сообщила, что для начала хотела бы защитить собственные сбережения 900 тысяч рублей. Она сняла их со счета и перевела мошенникам суммами по 15 тысяч рублей по различным реквизитам (60 операций). После петрозаводчанка подала заявки и оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму 1,9 млн рублей. Все кредитные средства также перевела на счета аферистов, операциями по 15 тысяч рублей (126 операций).

В полицию горожанка обратилась на всякий случай, так как все еще надеется, что деньги действительно находятся в безопасности и скоро к ней вернутся.

По данному факту проводится проверка.

Ранее мошенники не дождались обещанные пенсионеркой из Петрозаводска 900 тысяч рублей.

фото: © Константин Михальчевский/РИА

Коронавирус, обнаруженный у жителя "чистого" района Карелии, пока не подтвердился

По словам пресс-секретаря главы Карелии, первый тест на коронавирус у медика из Костомукши показал положительный результат, однако он пока еще не подтвержден.

Ранее сообщалось, что 7 мая был получен положительный результат анализа на новую коронавирусную инфекцию у жителя Костомукши, это "чистый" район.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк на своей странице "ВКонтакте" написала, что коронавирус был обнаружен у медика.

"Поясняем по Костомукше. Здесь у медработника первый тест на коронавирус показал положительный результат, однако он пока не подтвержден. Сейчас медик и все контактные лица изолированы, всем проводится тестирование", – отметила Марина Кабатюк.

фото: © паблик "Вести Приладожья"

Мэр Сортавалы: Горсовет оставил поселение без бюджета

Решение нового депутатского корпуса Сортавальского городского поселения поставило под угрозу реализацию в муниципалитете федеральных программ.

Мэр Сортавалы Сергей Крупин намерен обжаловать в суде решение апрельской сессии городского совета, которая отменила бюджет муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы. Основной финансовый документ был принят прежним составом Сортавальского горсовета, распущенным властями Карелии в конце прошлого года. В марте в этом приладожском городе был избран новый депутатский корпус, который на своем заседании 30 апреля проголосовал за отмену целого ряда решений прежнего горсовета, в том числе о бюджете поселения.

"Если этому придать статус нормативно-правового акта, наше городское поселение останется на нынешний год без бюджета, – рассказал мэр Сортавалы "Столице на Онего". – В этой связи все федеральные целевые программы, которые работают в нашем городе, а их большое количество, останутся без финансирования. Это и федеральная целевая программа "Чистая вода", это и благоустройство городской набережной, на которое мы выиграли 54 миллиона, и "Комфортная городская среда", в рамках которой мы планировали благоустроить в этом году семь территорий. Основное условие участия в этих программах – софинансирование со стороны местного бюджета, а теперь все они будут подлежать отмене".

По словам Крупина, он пока не подписал принятые депутатами постановления. "Мы сейчас эту ситуацию анализируем и, скорее всего, будем обращаться в суд, потому что отменить принятые и исполненные обязательства технически не представляется возможным, тем более что акты бюджетного законодательства не имеют обратной силы. А неисполнение бюджетных обязательств влечет наложение административных санкций на муниципальное образование. Ну представьте: мы подрядчиков наняли, но заплатить им по факту выполненных работ не сможем. Естественно, подрядчики предъявят нам и пени, и неустойки. Я думаю, это какое-то скоропалительное и необдуманное решение", – сказал мэр.

Напомним, вскоре после того, как в Сортавале был избран новый состав горсовета, Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие прежнего горсовета Сортавалы, выразившееся в – цитирую – "непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд". Эти решения карельских судов и послужили формальным поводом для принятия республиканским парламентом в ноябре прошлого года закона о роспуске прежнего состава Сортавальского горсовета, после чего в районном центре были назначены досрочные выборы в представительный орган местного самоуправления.

Читайте подробнее в статье "Получили два совета".

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Появились кадры с места аварии в Олонецком районе (ФОТО)

В ДТП на трассе в Карелии 7 мая пострадал пассажирка Nissan.

Ранее в ГИБДД Карелии сообщили, что 19.30 на 295 км федеральной автодороги "Кола" водитель съехал в кювет. В результате пострадала 33-летняя пассажирка.

"На место ДТП выезжал личный состав ПЧ-35 по охране Олонца 5 человек. Проводимые работы: отключение АКБ, вытаскивание автомобиля при помощи буксировочного троса на дорогу, стабилизация транспортного средства", – отмечается в паблике "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району".

Там же появились фото с места аварии.

фото: © Администрация Петрозаводска

Стелу "Город воинской славы" в Петрозаводске установят к 19 мая (ФОТО)

Гранитную стелу воинской славы установят вблизи площади Кирова 19 мая, сообщили в администрации Петрозаводска.

Напомним, накануне в Петрозаводск привезли из Санкт-Петербурга стелу "Город воинской славы". В настоящее время ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" ведет работы по установке монумента вблизи площади Кирова. Подрядчик приступил к армированию подпорной стеки, занимается подготовкой фундамента для монумента, рассказали в мэрии города.

"Через несколько дней мы приступим к монтажу основной конструкции – будем устанавливать саму стелу. 19 мая она будет стоять. Срок выполнения всех работ по контракту – до 20 августа. Это целый комплекс работ, который включает в себя не только установку стелы, но и полное благоустройство территории: замену дренажной системы, устройство освещения и подходных путей, восстановление газона, лестницы, подпорной стенки. Это довольно серьезный комплекс работ. Сейчас все работы идут в графике, предусмотренным контрактом", - сообщил председатель комитета градостроительства и землепользования администрации Евгений Перов, который сегодня вместе с депутатом Петросовета Александром Антиповым проинспектировал ход работ.

В мэрии напомнили, что проектная документация разработана ООО "Основа" в соответствии с эскизным проектом архитектора Александра Савельева.

фото: © shutterstock.com

Семь жителей Карелии госпитализированы с пневмонией за минувшие сутки

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 320 человек.

За этот же период 40 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее), сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Карелии за последние сутки число госпитализированных внебольничной пневмонией выросло на семь человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее от пневмонии умерла 39-летняя женщина со специфической бронхолегочной патологией.

фото: Avito.ru

В Петрозаводске здание бывшего кинотеатра "Победа" подешевело почти на 30 млн рублей

Хозяин исторического здания в центре карельской столицы снизил цену объекта, который не удается продать с 2016 года.

Здание бывшего кинотеатра "Победа", расположенного на проспекте Ленина в Петрозаводске, выставлено на продажу на сайте объявлений "Avito". Новая цена объекта – 89 млн рублей. В конце прошлого года историческое здание продавалось за 118 млн 950 тыс. рублей. Хозяином недвижимости является холдинг "Лотос".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

На чем вы экономите в период всеобщей самоизоляции? (ОПРОС)

Более месяца жители Карелии находятся на самоизоляции из-за коронавируса.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков с 1 апреля из-за коронавируса ввел в республике режим всеобщей самоизоляции.

С этого дня передвижение по улицам стало ограниченным. Из дома разрешено выходить в строго определенных случаях.

Общественный транспорт не ходит, большинство магазинов закрыто, организации перевели сотрудников на удаленную работу, кого-то отправили в вынужденный отпуск – где-то в оплачиваемый, а где-то нет, многие фирмы просто закрылись, люди лишились заработка.

Вот уже более месяца жители Карелии находятся на самоизоляции. Все учатся жить в новых условиях, все реже заглядывая в будущее, все больше, решая вопросы сегодняшнего дня.

"Столица на Онего" интересуется: На чем вы экономите в период всеобщей самоизоляции?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © pixabay.com

Мечтавший о сигарете житель Карелии получил ножевое ранение в живот

Вчера в полицию поступило сообщение от работников больницы в Кондопоге, сообщили в МВД Карелии.

В приемный покой был доставлен 38-летний пациент с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Его госпитализировали.

Установлено, что телесные повреждения мужчина получил еще 6 мая. Вечером он находился на улице и попросил у прохожего сигарету. Тот отказал в грубой форме. Произошел конфликт, в ходе которого незнакомец достал из кармана нож и ударил оппонента в живот. После чего нападавший скрылся. Пострадавший не стал обращаться за помощью и отправился домой. Он надеялся, что рана окажется несерьезной, однако к утру его самочувствие резко ухудшилось.

Подозреваемым оказался 48-летний ранее судимый кондопожанин. В настоящее время злоумышленник задержан.

Ранее в Карелии борьба на руках довела братьев до поножовщины.

фото: Столица на Онего

Власти Карелии выделят десятки миллионов рублей на поддержку двух закрывшихся из-за коронавируса санаториев

Финансовую помощь получат "Марциальные воды" и "Белые ключи", сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Двум главным санаториям Карелии окажем финансовую поддержку, - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - С 28 марта в связи с ограничительными мерами в условиях пандемии коронавируса, санаторий "Марциальные воды" приостановил прием и лечение гостей. Предприятие несет большие убытки. Для того, чтобы сохранить первый российский курорт, принято решение предоставить ему субсидию из резервного фонда правительства в размере 22 млн рублей.

Еще 10 млн направим для поддержки санатория "Белые ключи", которые также прекратил прием граждан на санаторно-курортное лечение в период с 28 марта по 1 июня".

Глава Карелии напомнил, что обо всех мерах поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса можно узнать на сайте, который был создан специально для этого - https://help.kr-rk.ru. Здесь собрана самая полная и актуальная информация о видах помощи бизнесу, а также подробные инструкции для получения всех мер поддержки.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В России число заболевших коронавирусом превысило 187 тысяч

На 8 мая в России зарегистрировано 187 859 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 10699, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вчера было выявлено 11231 новых случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 98 человек. Всего умерли 1723 зараженных.

Всего выздоровели – 26608 человека (+2805 за сутки).

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за минувшие сутки увеличилось на 3 и составило 128 человек.

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин распорядился не перегибать палку санитарными требованиями к бизнесу из-за эпидемии

Президент России Владимир Путин призвал федеральные ведомства не оказывать давление на бизнес с формальными и избыточными требованиями по профилактике коронавируса.

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли.

"Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями", — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля. Что еще сказал глава государства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Житель Карелии исполнил песню "День Победы" на вепсском языке (ВИДЕО)

Информация об этом появилась на официальной странице главы Прионежского района Вадима Сухарева "ВКонтакте".

Сотрудник Шелтозерского вепсского этнографического музея Евгений Фотеев спел "День Победы" на вепсском языке, написал Вадим Сухарев.

В Карелии стартовала акция "День Победы на разных языках", в рамках которой каждый может исполнить легендарную песню на своем родном языке. Для этого надо зайти на сайт pobeda-2020.ru, где размещена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (всего – более 100 языков).

Участники акции также смогут записать на сайте видеоролик с собственным исполнением песни и разместить его на своих страницах в соцсетях.

Напомним, праздничный салют в столице Карелии не прогремит в честь 75-летия Победы из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

фото: © Администрация Петрозаводска

В администрации Петрозаводска рассказали, какие дороги встали на ремонт (ФОТО)

Подрядчик продолжает ремонтировать автомагистрали и тротуары столицы Карелии.

ЗАО "АБЗ-Дорстрой" сейчас ведет работы на Перевалке и в Октябрьском районе. На Муезерской улице продолжается фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, а на набережной Варкауса идет замена бортового камня. Ранее подрядчик завершил ремонт дорожного покрытия на Гвардейской улице. За всеми этапами работ следят специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска, сообщили в мэрии города.

Всего в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2020 году восстановят 11 дорог и три тротуара, общей протяженностью 27 и 18 километров соответственно. Среди них – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская. Со всеми планами по ремонту в Петрозаводске в 2020 году можно ознакомиться на сайте администрации города.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске решили усилить надзор за ремонтом дорог.

Парфенчиков сослался на Лондон, описывая будущее интернет-торговли в Вокнаволоке

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о "беспрецедентных мерах" господдержки развития интернет-торговли в республике.

Об этом он говорил в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте, рассказывая о помощи бизнесу в период эпидемии.

"Важно, чтобы житель не только Петрозаводска, не только Кондопоги, но и отдаленных поселков… чтобы мог через интернет заказать любой необходимый ему для жизни товар…Это равные возможности и для жителей Вокнаволока и для жителей Петрозаводска... Мы, возможно, сегодня готовы предложить меры поддержки, связанные с компенсацией транспортных расходов при работе с определенным списком населенных пунктов", - заявил губернатор. Причем тут Лондон, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

Фасады жилых домов начали ремонтировать в центре Петрозаводска (ФОТО)

До осени в карельской столице планируется привести в порядок 48 многоквартирных жилых домов.

В Петрозаводске начался ремонт фасадов жилых домов в центральной части города, сообщили в городской администрации.

Ход работ на улице Свердлова, 1 проверили наканунепредседатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев и начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.

По итогам аукциона работы на этом объекте выполняет ООО "Люмакс". Контрактом предусмотрено оштукатуривание, очистка плитки, ремонт балконных плит, карниза, водосточной системы, окраска нижней части фасада. Выполнить эти работы планируется в течение трех недель. Контроль осуществляет МКУ "Служба заказчика".

"Всего планируется привести в нормативное состояние 48 домов: 29 домов будут в ремонте по соглашениям с управляющими компаниями и ТСЖ, а по 19 домам заказчиком выступает муниципальное учреждение "Служба заказчика". В срок до 15 сентября работы по всем объектам должны быть выполнены и сданы", - пояснил Андрей Бекелев.

Администрация обращает внимание, что владельцы вывесок, размещенных на фасадах многоквартирных домов, обязаны демонтировать их на время ремонтных работ.