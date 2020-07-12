Все, что случилось сегодня

фото: Pixabay

В Карелии за сутки число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших

Как сообщили в региональном Оперштабе по коронавирусу, за сутки подтверждено 15 новых случаев заболевания, выздоровело 24 человека.

Как сообщили в Оперативном штабе, 15 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: в Петрозаводске – 10 человек, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, село Толвуя -1), в Прионежском районе – 1 человек (поселок Кварцитный), в Кондопожском районе – 1 человек (деревня Готнаволок).



Еще 24 человека выздоровели: в Петрозаводске - 2, в Прионежском районе - 2, в Муезерском районе - 15, в Пряжинском районе – 1.



Также выписаны еще 4 строителя Белопорожской ГЭС.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 282,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,7 раза выше и составляет 491 случай, по Северо-Западу – 461,6.

Напомним, что накануне в республике был зарегистрирован десятый летальный случай у пациента с COVID-19.

фото: поисковый отряд "Доброспас"

Поиски ушедшего с дачи пенсионера с потерей памяти продолжаются в окрестностях Петрозаводска

К поискам 80-летнего Вениамина Фрагина подключились волонтеры, но пока их помощь не принесла результата.

"Закончился поисковый день. К сожалению, он не увенчался успехом. Но так бывает. Мы просто выполняли поставленную задачу, закрывая одно из возможных направлений движения потерявшегося дедушки. Мы внесли еще несколько пазлов в общую картину поиска, убирая с карты темные пятна. На призыв помочь откликнулись сегодня 26 человек. Спасибо отзывчивым, спасибо неравнодушным людям", - написали в группе поискового отряда "Доброспас".

Напомним, в минувший понедельник, 6 июля, в районе 16 часов пожилой мужчина вышел из дачного дома в кооперативе "Эфир", что в Прионежском районе за Орзегой, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет в синие спортивные штаны, тельняшка с длинным рукавом, сверху коричневая рубашка, сверху камуфляжный жилет.

Страдает потерей памяти. Есть вероятность, что уехал на попутном транспорте в Петрозаводск.

Как сообщила дочь потерявшегося пенсионера Елена Фрагина, накануне около 10 утра (9.50-10.30) мужчина, по описанию похожий на Вениамина Фрагина, был замечен около кольца на выезде из города в сторону Бесовца.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его, полиция просит сообщить по телефону: +79095678382.

фото: © Джи-Эм АВТОВАЗ

"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому

Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде трехмерной ладьи, сообщил "АвтоВАЗ".

"Лада Запад Тольятти" (бывшее СП GM-Avtovaz), входящее в "группу АвтоВАЗ", начало выпускать внедорожники Niva под маркой Lada. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде трехмерной ладьи, поясняет "АвтоВАЗ".

"АвтоВАЗ" в декабре 2019 года закрыл сделку о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz у американской компании. Таким образом производственная площадка, позднее переименованная в "Лада Запад Тольятти", стала на 100% принадлежать "АвтоВАЗу", а модель Niva вернулась в продуктовый портфель Lada.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска

Сотрудники администрации Петрозаводска провели очередной рейд в общественном транспорте и проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В ходе очередного рейда сотрудники администрации Петрозаводска обследовали автобусы и троллейбусы, проходящие через остановку "Площадь Кирова", сообщили в мэрии. Особое внимание в ходе инспектирования уделялось вопросам правильного использования пассажирами средств индивидуальной защиты. Некоторые горожане по-прежнему носят маски, не полностью закрывая органы дыхания, что является нарушением действующих требований.

В мэрии напомнили, что в соответствии с распоряжением главы республики от 12.03.2020 № 127-р при нахождении в общественном транспорте пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Маска, при этом, должна закрывать нос, рот и подбородок.

По итогам проверки 42 автобусов и троллейбусов, специалисты администрации не выявили грубых нарушений. Некоторым пассажирам были сделаны замечания по неправильному ношению масок.

Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены.

Напомним, сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно круглосуточно по номеру телефона 051.

фото: администрация Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска потребовала снести шлагбаум и торговую палатку – смотрим адреса

Администрация Петрозаводска призвала владельцев незаконно установленных объектов демонтировать их самостоятельно.

Администрация Петрозаводска призвала владельцев незаконно установленных объектов освободить земельные участки в срок до 24 июля.





Владельцев металлического контейнера и гаражей, расположенных на Комсомольском проспекте в районе дома № 19 "б", торговой палатки, установленной у дома № 28 на улице Горького, а также шлагбаума на улице Паустовского у дома № 11 "б", администрация города призывала освободить занятые земельные участки.

Демонтаж указанных объектов необходимо произвести самостоятельно до 24 июля (в двухнедельный срок с момента размещения на объекте соответствующего требования), сообщили в мэрии.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Частный жилой дом загорелся ночью на Перевалке

В Петрозаводске ночью 12 июля произошел пожар в частном жилом доме на улице Муезерской.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в 00:19 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Муезерская д. 28.

В 02:34 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что десантники пожарной службы Карелии поехали спасать от пожаров леса Красноярского края.

Cвой 70-летний юбилей сегодня отмечает генеральный директор компании "КСМ" Николай Макаров

Крупнейшее строительное предприятие Карелии он возглавляет более 30 лет.

С юбилеем Николая Макарова поздравил президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев.

"От имени Российского Союза строителей и от себя лично поздравляю Вас со знаменательным событием – 70-летием со дня рождения!

Вы встречаете эту дату с огромным жизненным и профессиональным опытом, успешно реализуя сложные современные проекты. Ваш трудовой стаж насчитывает 52 года, и все они отданы строительной отрасли, а Ваш трудовой путь может служить примером для нынешних молодых представителей профессии. За 20 лет Вы прошли путь от мастера до управляющего трестом и вот уже более 30 лет возглавляете крупнейшую строительную компанию Республики Карелия.

Именно под Вашим руководством предприятие растёт и развивается, реализует сложнейшие проекты, работает в разных сегментах строительного рынка. На протяжении многих лет компании "КСМ" присваивается почётное звание "Элита строительного комплекса России" по итогам Всероссийского конкурса на лучшее строительное предприятие. Это говорит о том, что Вам удалось собрать команду настоящих профессионалов, любящих своё дело и умеющих работать.

Строители России знают Вас, как большого профессионала, взвешенного в решениях и настойчивого в достижении цели, дальновидного и прагматичного руководителя, умеющего работать с людьми.

За достойный вклад в развитие строительной отрасли Вы удостоены высоких наград, имеете звания "Заслуженный строитель России", "Заслуженный работник строительного комплекса Республики Карелия", "Почётный строитель", "Почётный гражданин Республики Карелия" и другие.

Уверен, что Ваши деловые и человеческие качества, солидный управленческий опыт позволят и в будущем эффективно трудиться на благо отрасли и экономики всей страны.

От всей души желаю вам, уважаемый Николай Иванович, крепкого здоровья, энергии, благополучия, успехов в работе и реализации всех намеченных планов.

Большого счастья Вам и Вашим близким!"

фото: Столица на Онего / Валерий Поташов

Власти Карелии не предоставляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции"

У истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

В конце июня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, заявителями иска выступили 30 человек. Они потребовали признать недействительным и незаконным пункт 8.4 распоряжения главы республики N127-р от 12 марта 2020 года в редакции от 31 марта 2020 года. Этим пунктом карельский губернатор обязал население региона не покидать места проживания до отмены режима повышенной готовности, за исключением обращения за неотложной медицинской помощью, похода в магазин, выноса мусора или выгула домашних животных, а также осуществления деятельности, которая не приостановлена распоряжениями республиканского руководства.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса. Однако уже на первом заседании у истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

Подробности – в материале Валерия Поташова.

фото: Столица на Онего

"Камнеобработка в гараже и без уплаты налогов должна навсегда уйти в прошлое"

В Карелии предприятия, которые занимаются добычей и обработкой камня, решили объединиться для выявления и решения общих проблем, а также выработки единых принципов работы.

Главная задача Ассоциации – защита интересов камнеобработчиков и изыскание необходимых инструментов для успешного ведения предпринимательской деятельности..

В правление Ассоциации камнеобработчиков вошли руководители пяти крупных отраслевых компаний, которые занимают ведущие позиции в этом секторе экономики. Возглавил Ассоциацию директор компании "Петрагранит" Дмитрий Фабрикантов, который много лет работает в камнеобработке – с момента создания своего первого предприятия.

"Конечно, все участники индустрии камнеобработки заинтересованы в том, чтобы существовали единые правила игры, - заявил Дмитрий Фабрикантов. - Чтобы государством были созданы такие условия, при которых станет невыгодно работать в серой зоне, как это делают сейчас некоторые частники. Камнеобработка в гараже и без уплаты налогов, такой подход должен навсегда уйти в прошлое.

Наша задача – это формирование цивилизованного и структурированного рынка камнеобработки в Карелии, который основывается, в том числе, на взаимном доверии и деловом партнерстве во взаимоотношениях всех участников рынка".

Подробнее читайте здесь.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяных водителей ловят по всей Карелии (ФОТО)

В ГИБДД Карелии сообщили об очередных пьяных водителях, которых автоинспекторы остановили в Костомукше и в дачном кооперативе "Лучевое-2".

В Костомукше 11 июля в 03:45 на улице Антикайнена у дома № 20 автоинспекторы остановили автомобиль «ВАЗ». При поверке документов выяснилось, что 32-летний водитель повторно сел за руль транспортного средства в состоянии опьянения. В отношении водителя составлены материалы по статье 264 УК РФ.





Пьяному нарушителю в дачном кооперативе "Лучевое 2" Кондопожского района, который управлял автомобилем "ГАЗ", грозит лишение прав - 43-летний водитель находился в состоянии опьянения.

фото: Столица на Онего

"Я работаю с ребенком на полу, вместе с ним ползаю"

Мы провели один день с социальными работниками – теми, кто заменяет одиноким семью, помогает больным людям.

Отделение социальной реабилитации, которое занимается с детьми-инвалидами, работает на базе бывшего муниципального центра "Родник". Поскольку все подопечные центра – это дети с серьезными заболеваниями, которым требуется особая помощь, здесь большой штат сотрудников: 14 ребят обслуживают 18 социальных работников. Это отделение, куда детей привозят утром и отвозят домой вечером.

Дети, с которыми занимаются сотрудники центра, имеют множественные нарушения развития, практически все – колясочники. Из 14 ребят, которые сейчас посещают центр, только один умеет говорить. У многих проблемы с глотанием и приемом пищи, - они не могут самостоятельно кушать. Поэтому уход и занятия в центре требуют от социальных работников специальных знаний. Ну и, конечно, - особого человеческого отношения. Потому что никакими должностными обязанностями не измерить ту степень любви, которую они испытывают к своим маленьким и беспомощным подопечным.

"Я работаю с ребенком на полу, вместе с ним ползаю, - рассказывает Валерия Юшкевич, инструктор по адаптивной физкультуре. – Чтобы научить ребенка ходить, иногда целый город строю из модулей. Придумываю, как заинтересовать и добиться нужных движений. Поэтому научить чему-то ребенка можно только через игру".

Специалисты центра творят чудеса – благодаря их стараниям больные ребятишки начинают фокусировать взгляд, понимать обращенную к ним речь, кто-то учится держать ложку. В отделении у детей также проводятся индивидуальные занятия с логопедом, учителем-дефектологом, психологом, социальным педагогом и, конечно, мероприятия, в которых обязательно участвуют родители.

Особая гордость отделения – теплица, где сотрудники выращивают цветы и овощи. Некоторые воспитанники видят их впервые – могут рассмотреть и потрогать зеленый огурец или красный помидор. Так, их жизнь насыщается красками и эмоциями.

Подробнее о социальных работниках и их непростом труде – читайте в материале "Родные люди".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

В России за сутки умерло 130 человек с диагнозом COVID-19

Всего за время пандемии в России зарегистрировано 11 335 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 6 615 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 491 случай (22,5%) выявлен у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 727 162 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 501 061.



За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 615 человек.

За последние сутки подтверждено 130 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время: 11 335.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 23 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 322 тысячи тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.07.2020 года остаются 277 702 человека.



Полная информация о ситуации тут.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 15 ЛЕТ КОЛОНИИ ДЛЯ ДМИТРИЕВА, ДВЕ СМЕРТИ ПАЦИЕНТОВ С СOVID-19 И НАВКА НА ОСТРОВЕ КИЖИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима

Гособвинение запросило для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери, 15 лет колонии строгого режима.

После завершения прений сторон на процессе по "делу Дмитриева" обвиняемый выступил с последним словом.

Приговор п делу Дмитриева огласят в Петрозаводске 22 июля.

В Карелии зафиксирован девятый летальный случай пациента с коронавирусной инфекцией



© Валерий Шарифулин/ТАСС

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 10 июля составило 1684, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 850 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Жена пресс-секретаря Путина побывала в Карелии (ФОТО)

Татьяна Навка вместе с младшей дочерью Надеждой Песковой отправилась в речной круиз по России и побывала в музее-заповеднике "Кижи". Татьяна Навка выложила очередную серию снимков с острова Кижи в Карелии

Суд да дело

Верховный суд Карелии решит, отменить либо нет оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Судебная коллегия Верховного суда Карелии рассмотрит апелляционное представление петрозаводской прокуратуры и жалобу родителей убитых Ипатовым девушек на оправдательный приговор городского суда полицейским.

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы бывшему замглавы Госкомимущества Карелии, обвиняемому во взятках

Прокуратура запросила 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

Розыск

Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым

Молодой мужчина, который 5 июля выехал в сторону Деревянного и пропал, найден мертвым в Ленобласти.

Семейная пара пенсионеров пропала на Ладожском озере в Карелии

Пожилые супруги пропали без вести, оправившись на лодке на рыбалку. Спасатели обнаружили в Лахденпохском районе тело пенсионерки из Петербурга, поиски ее супруга продолжаются.



МВД Карелии

Для поиска пропавшего у дачного поселка в Карелии пенсионера нужны добровольцы

Третьи сутки под Петрозаводском ищут пропавшего без вести 80-летнего мужчину, который страдает потерей памяти.

Мужчина ушел из дачного кооператива в Карелии и не вернулся. Поисковики собираются 11 июля для проведения поисковых работ в лесной зоне в районе поселка Орзега. Необходима помощь добровольцев.

Туризм в действии

Туристам, прибывающим в Петрозаводск, выделили всего два часа на посещение магазинов

В сложившейся эпидемиологической обстановке организованные группы приезжающих могут находиться в торговых точках в определенные часы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Дополнительные "Ласточки" пустят в Карелию

ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Ласточка" №827/828 по маршруту Санкт-Петербург–Сортавала по субботам и воскресеньям в июле и августе, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +14 ° …+20 ° 4 м/с З 754 мм.рт.ст. 72% день Пасмурно, +20 ° …+22 ° 4 м/с З 756 мм.рт.ст. 45% вечер Пасмурно, +15 ° …+21 ° 2 м/с З 757 мм.рт.ст. 63% ночь Пасмурно, +12 ° …+14 ° 1 м/с ЮЗ 757 мм.рт.ст. 85%

фото: ГИБДД Карелии

Водитель снес дорожное ограждение ночью в Петрозаводске

Водитель не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение в Петрозаводске на набережной Варкауса.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 11 июля в 00:01 в районе дома №7 по наб. Варкауса в Петрозаводске, 38-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet klan, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дорожное ограждение).

На месте происшествия водителю была оказана разовая медицинская помощь, от госпитализации он отказался, лечение назначено не было. После ДТП мужчина самостоятельно обратилась в БСМП, где ему была оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в России предложили изменить водительские штрафы.

фото: pixabay.com

Девушка скончалась на собственной свадьбе во время банкета

Трагедией закончилось свадебное торжество в одном из ресторанов Москвы.

Как сообщает РЕН ТВ, невеста скончалась во время банкета в субботу, 11 июля.

Как стало известно, во время застолья невесте стало плохо. Девушке было около 25 лет. Гости торжества на юге Москвы вызвали в ресторан скорую помощь. Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей анафилактический шок.

Состояние пострадавшей потребовало приезда второй бригады медиков-реаниматологов.

Реанимационные мероприятия не дали результатов, невеста скончалась.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяная девушка без прав каталась ночью по Сегеже

В Сегеже автоинспекторы поймали пьяную 19-летнюю девушку за рулем , сообщили в ГИБДД Карелии.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, 11 июля в 02 ч. 48 мин. инспекторы в Сегеже на улице Советской остановили 19-летнюю автоледи в состоянии опьянения. Девушка управляла автомобилем Lada, не имея права управления транспортными средствами.

Автомобиль был перемещен на спецстоянку.

Составлены материалы по ч.3 ст.12.8 административного кодекса (управление автомобилем в состоянии опьянения и не имея такого права).

Водителя ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

За передачу руля лицу, не имеющему права управления, к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ привлечен собственник транспортного средства.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Жители Карелии продолжают попадать в больницы с пневмонией

За сутки 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в региональном Оперштабе.

Как сообщили в Оперштабе, за сутки в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 7 человек.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 864 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, ранее сообщалось, что всех переболевших коронавирусной инфекцией в Карелии будут отправлять на реабилитацию.

фото: © shutterstock.com

Житель Карелии взял два кредита, чтобы заплатить 300 тысяч мошеннику

Житель Сегежи отправил лже-полицейскому почти 300 тысяч рублей и даже взял для этого кредиты.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию обратился 35-летний сегежанин. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Лже-полицейский попросил помочь в установлении и изобличении мошенников. Для этого жителю Карелии необходимо было переводить средства на различные номера мобильных телефонов. Под диктовку звонившего он оформил два кредита. Эти средства также отправились по различным счетам. Всего мужчина перевел 284 700 рублей, из них 225 000 рублей - кредитные средства.



Когда все деньги исчезли на неизвестных счетах, мошенник сообщил, что необходимо перезвонить по следующему номеру и продиктовал мужчине телефон дежурной части МВД по Республике Карелия. Только после звонка дежурному, мужчина понял, что попался на уловки похитителя.

В МВД Карелии напоминают, что полицейские никогда не используют средства граждан для раскрытия преступлений и не просят куда-либо переводить деньги.

Мотоциклист попал в больницу после столкновения с УАЗиком в поселке Карелии

Водитель без прав на незарегистрированном мотоцикле стал участником ДТП в поселке Ладва Прионежского района Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, накануне вечером, в 20:05 у дома № 150 по улице Советской в поселке Ладва Прионежского района 45-летний водитель без удостоверения на мотоцикле "WELS" без государственных регистрационных знаков совершил столкновение с автомобилем "УАЗ 3962-01". Водитель УАЗа расположил свое транспортное средство перпендикулярно проезжей части и относительно движения мотоцикла с целью движения задним ходом для парковки на территории своего дома.

В результате происшествия телесные повреждения получил мотоциклист, был доставлен в БСМП Петрозаводска, где был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняются.

фото: © Максим Слуцкий/ТАСС, архив

Жителям Карелии предлагают поехать в Чечню и зарабатывать от 40 тысяч руб. в месяц

Управление Росгвардии по Карелии приглашает на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.

Военная служба будет проходить в городе Грозный.

Требования к кандидатам:

- возраст - от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);

- образование - не ниже основного (общего) - 9 классов;

- физическая развитость;

- кандидат не должен быть ранее уволенным по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны Российской Федерации.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющих категории водительских прав С, D, E или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники.

Условия прохождения службы и социальные гарантии:

- денежное довольствие от 40 тысяч рублей и выше;

- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);

- перспектива получения жилья (за счет накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;

- возможность получения бесплатного образования;

- страхование жизни и здоровья; пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги

Желающие могут обращаться по адресу: Управление Росгвардии по республике Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская д.22, тел: 8(8142)35-35-77.

фото: Столица на Онего

Комфортная летняя погода ожидается в Карелии в понедельник

Синоптики прогнозируют до +21 градуса тепла.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник 13 июля на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью местами небольшой дождь, днём на большей части кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью западный, северо-западный 4-9 м/с, днём восточный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11, днём +16…+21 градусов.

фото: pixabay.com

Полицейский поймал выпрыгнувшую из окна 80-летнюю бабушку

Сотрудник полиции Петербурга успел подхватить пожилую женщину, почему-то решившую выпрыгнуть из окна, но покалечился сам.

Как сообщил питерский портал "Фонтанка", около 19 часов 11 июля один из жителей дома № 70 по проспекту Просвещения позвонил в дежурную часть полиции, рассказав, что в окне второго этажа сидит престарелая женщина и хочет спрыгнуть. Вскоре на месте был наряд полиции, а прапорщик полиции Евгений Беляков успел подбежать под окно.

По данным "Фонтанки", он пытался хоть что-то объяснить женщине, но она была непреклонна и спрыгнула. В этот момент полицейский успел так встать, чтобы поймать ее.

"Фонтанке" известно, что полицейский получил увечья мышц спины и коленных суставов. Что касается, спасенной, то ей 80 лет. Она при падении ушибла спину, судя по всему, о руки сотрудника. Ее тоже забрали на скорой.

Прапорщику Белякову 43 года, родился в Ленинграде, в органах служит 21 год.