Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: читатель Столицы на Онего

Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере

Трагедия произошла сегодня днем, сообщили в МЧС Карелии.

На Ключевском карьере сегодня днем, в районе 13.00, утонул подросток, который пришел купаться с друзьями.

Тело мальчика достали из воды спасатели.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Неглинке на глазах у мамы утонула 9-летняя девочка.

фото: Столица на Онего

Добрые люди собрали 500 тысяч рублей на жилье выселенной на улицу учительнице в Петрозаводске

Неравнодушные люди помогли купить комнату Нине Туга, которую собственник выселил на улицу из общежития, где она прожила почти четверть века.

В группе помощи Нине Туга, которую создали друзья и коллеги, сообщается, что благодаря помощи неравнодушных людей удалось собрать полмиллиона рублей для приобретения жилья выселенной на улицу учительнице Нине Туга.

"505300 – сбор закрыт!" - сообщают организаторы.

По словам активистов, на сегодняшний день удалось оформить все документы на покупку комнаты в 13 кв.м для Нины Туга.

"Теперь у меня есть свое жилье – маленькая комната – своя, из которой меня никто не выгонит", - сказала Нина Туга и обратилась со словами благодарности ко всем, кто помогал собирать деньги, поддерживал ее в трудную минуту и верил в успех и доброту.

Напомним, Нина Туга всю жизнь проработала учителем начальных классов в Петрозаводске. После тяжелой болезни вынуждена была уйти с работы. Более 20 лет она прожила в общежитии на Володарского, 44.

На сегодняшний день собственник общежития - компания "Петрозаводскстрой" начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.

Первой, кто отправился на улицу, стала 61-летняя Нина Туга, единственным источником дохода которой является пенсия в 13 тысяч рублей.

Купить жилье или снять квартиру с таким доходом нет возможности, кредит также не дают.

Друзья и коллеги создали в Сети группу помощи Нине Туга, где объявили сбор денег на покупку ей постоянного жилья, а пока общими усилиями неравнодушных людей и при поддержке министра образования Карелии Романа Голубева удалось найти бывшей учительнице временный угол.

Как Нина Туга оказалась в такой ситуации, читайте здесь.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

За сутки в Карелии выявлено 19 случаев заболевания коронавирусом

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1940 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки подтверждено 19 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске – 14 человек, в Пряже – 1 человек, в Костомукше – 1 человек, в Кондопоге – 1 человек, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Шуя и деревня Верховье). Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 1940 человек.

За время пандемии коронавируса выздоровели 1209 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 22 человека: в Петрозаводске – 12, в Питкярантском районе – 3, в Лахденпохском районе – 2, в Беломорском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Всего в Карелии проведено 101280 исследований на коронавирус (+1593).

На самокарантине находится 953 человека (+48 за сутки).

В местах обсервации пребувают 12 человек (+7 за сутки).

Под Петрозаводском ходит медведь (ВИДЕО)

Грибников и ягодников предупреждают, что под Петрозаводском ходит медведь.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, как медвежонок сидит в траве.

"Прионежский район. Деревянное-Деревянка 10-й км", - сообщает автор видео, призывая грибников и ягодников быть острожнее.

Ранее сообщалось, что огромный медведь напугал водителей на трассе в Карелии.

фото: личный архив Андрея Малафеева

Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Андрей Малафеев, главный внештатный кардиолог Минздрава Карелии, заместитель главного врача по терапевтической помощи Республиканской больницы им. Баранова, рассказал, что может помочь в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Когда я был интерном, работал одно время терапевтом в поликлинике. Тогда и сейчас я уверен, что основной врач, который продлевает жизнь людей, это терапевт поликлиники, - рассказал Андрей Малафеев. - Ведь когда пациент доставляется в больницу с инфарктом или инсультом, что уже ни делай, здоровье потом всегда будет хуже, чем до этой сосудистой катастрофы.

Определение факторов риска (высокое давление, курение, ожирение, повышенный холестерин, диабет, нарушение функции почек и пр.), коррекция основных факторов риска – это первичная профилактика у тех, у кого еще нет атеросклероза, и медикаментозное лечение уже заболевших – это также задачи поликлинических врачей.

Скажу интересную мысль, что есть три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения (и это вовсе не ангиограф или томограф): тонометр, который измеряет давление, глюкометр, измеряющий уровень сахара крови, и прибор для определения холестерина крови.

Почему мужчин называют кардиологическим слабым полом, читайте здесь.

Медведь напугал водителя на подъезде к Петрозаводску (ВИДЕО)

Недалеко от объездной медведь выбежал на дорогу.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео с авторегистратора, на котором запечатлен медведь, перебегающий дорогу.

"За 1 км до объездной", - поясняется в комментариях к видео.

Ранее грибников и ягодников предупреждали о том, что медведь гуляет по Петрозаводском.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Житель Костомукши привез домой из Петрозаводска коронавирус

У костомукшанина после поездки в столицу Карелии был обнаружен коронавирус.

Как сообщается в паблике межрайонной больницы Костомукши, в минувшую субботу, 18 июля, пришел результат лабораторного анализа - у еще одного костомукшанина выявлена коронавирусная инфекция.

"Был обследован в связи с появлением симптомов ОРВИ, - сообщается в паблике больницы. - Отмечает, что ранее выезжал в Петрозаводск. Течение заболевания легкое. Проводится обследование контактных лиц".

Напомним, что в Карелии на 18 июля коронавирусная инфекция выявлена у 1940 человек.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Пенсионерка, заболевшая внебольничной пневмонией, скончалась в Карелии

В Карелии за 3,5 месяца от внебольничной пневмонии умерли 65 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы три человека и зарегистрирован один летальный исход: умерла 81-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID -19 отрицательный

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 917 пациентов, 65 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Столица на Онего

Жителям Университетского городка удалось спасти кусочек леса

Корреспондент "Столицы на Онего" побывала на одном из ночных дежурств и встретилась с жителями.

В коттеджном микрорайоне Петрозаводска – Университетском городке – ПетрГУ, получив в введение участок земли рядом с учебным корпусом, решил вырубить зеленые насаждения на вверенной территории и построить там легкоатлетический манеж. Жители Университетского городка, увидев технику, которая начала валить деревья, встали на защиту зеленой зоны, предупредив, что против строительства ничего не имеют, но сплошную рубку не одобряют. Работяги-вальщики в тонкости не вникали. Началось противостояние.

Подробности о том, как жителям Университетского городка все-таки удалось спасти лес от вырубки, читайте здесь.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

На севере Карелии хотят бесплатно раздавать землю гектарами

Федеральный центр намерен бесплатно предоставлять землю россиянам в Арктике.

Как утверждают в федеральном министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство России ответило на "просьбы из регионов" разработкой законопроекта, который позволит гражданам бесплатно получить до гектара земли на территории арктических регионов, к которым частично относится и Карелия. Примечательно, что в своем обосновании этой законодательной инициативы министерские чиновники даже сослались на эпидемию коронавируса.

"По сведениям арктических региональных властей, в условиях ограничительных мер, направленных на сдерживание коронавирусной инфекции, у городского населения значительно вырос спрос на загородные земельные участки и индивидуальные жилые дома", – говорится на официальном сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Кроме того, в министерстве напомнили, что до конца лета в России должны вступить в силу законы о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике, которые дадут стимул местному населению заняться бизнесом на своем земельном участке.

Если эта инициатива получит поддержку Госдумы и Совета Федерации, под действие нового закона попадут пять северных районов Карелии – Лоухский, Кемский, Калевальский, Беломорский и Сегежский, а также территория Костомукшского городского округа. Предполагается, что региональные власти смогут сами определить, какие земли могут быть переданы под "арктический гектар". Но очевидно, что в республике, где до сих пор не могут обеспечить земельными участками многодетные семьи, реализация новой федеральной инициативы может привести к социальным и экологическим конфликтам.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

фото: читатель Столицы на Онего

Автомобилистов и шиномонтажников просят не засорять Петрозаводск старыми покрышками (ФОТО)

Горожанин попросил автолюбителей и владельцев шиномонтажей не выкидывать покрышки на помойки Петрозаводска.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин, который прислал фото контейнерной площадки, заваленной старыми покрышками.

"Уважаемые автолюбители, владельцы шиномонтажей и просто проезжающие мимо площадки для сбора ТКО, - написал автор фото в комментарии. – Убедительная просьба: не бросайте покрышки. Давайте все-таки любить свой город и не создавать искусственные свалки. Для этой цели есть специально отведенные места. Подумайте, каково жителям квартир, окна которых имеют вид на площадку. Давайте уважать друг друга! И начинать нужно с себя!"

Напомним, Автоспецтранс принимает авторезину от жителей карельской столицы на переработку бесплатно. Сдать шины можно по адресу: Вытегорское шоссе, 82 (вторая проходная предприятия).

фото: РИА Новости / Антон Денисов

Российский Минстрой планирует снижать стоимость жилья в стране

По словам главы ведомства Владимира Якушева, себестоимость можно снизить за счет уменьшения процентных ставок и уменьшения административных процедур, над чем сейчас работает правительство

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.

"Нужно сделать все, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость", - сказал Якушев.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Анна Никандрова

В поселке Карелии свалку мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам

В поселке Сергиево Медвежьегорского района свалку бытового мусора устроили по соседству с памятным крестом спецпереселенцам.

В конце прошлого года правительство Карелии утвердило региональную схему обращения с отходами, которая, по оценке республиканского руководства, является для региона оптимальной. Карельские чиновники пообещали очистить республику от несанкционированных свалок и навести порядок с вывозом бытового мусора. Однако картина, которую можно наблюдать сегодня в лесном поселке Сергиево, свидетельствует, скорее, об обратном.

Кучи мусора возвышаются здесь чуть ли не в самом центре поселка, на краю главной дороги, встречая всех, кто проезжает или проходит мимо. Как рассказали местные жители, раньше свалка располагалась в лесу, в нескольких километрах от Сергиево, но с началом мусорной реформы отходы стали собирать прямо в населенном пункте.

Причем, тех, кто организовал эту свалку – а в администрации Челмужского сельского поселения, к которому относится Сергиево, подчеркивают, что неорганизованных свалок на территории муниципалитета больше нет – не смутило то, что она соседствует с деревянным памятным крестом. По словам жителей поселка, когда-то здесь находилось старое кладбище, где были похоронены спецпереселенцы, основавшие этот населенный пункт в Медвежьегорском районе.

Памятный крест стоит всего в полустах метрах от свалки.

"Столица на Онего" связалась по телефону с главой Челмужского сельского поселения Александром Абрамовым и поинтересовалась у него, как так получилось, что в поселке Сергиево устроили свалку мусора по соседству с памятным крестом.

Что ответили в администрации, читайте здесь.

фото: © pixabay.com

В России за 24 часа заразились коронавирусом более 6 тысяч человек

За последние сутки в России выявлено 6 109 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил в оперштабе РФ.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 771 546 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 550 344. За прошедшие сутки выздоровели 3 481 человек.

Летальных случаев за все время: 12 342. За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 24,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки выполнено 314 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 19 июля остаются 273 737 человек.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАДЕРЖАНИЕ БОДНАРЧУКА, ДЕБОШИРКА В САМОЛЕТЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ КРУПИНА В КРЕСЛО МЭРА СОРТАВАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Карелии 17 июля задержали председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука.

Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Закурившая пассажирка устроила вынужденную посадку самолета в Петрозаводске

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно сел в Петрозаводске из-за дебоширки.

Девушку, из-за которой пришлось посадить в Петрозаводске самолет, ждет уголовное наказание.

В Карелии удаленный в отставку глава Сортавалы восстановлен в должности

Сортавальский городской суд отменил решение местного горсовета об удалении в отставку избранного главы муниципального образования Сергея Крупина.

Коронавирус не отступает

От коронавируса в Карелии скончалось уже 12 человек

Обще число заболевших коронавирусом в Карелии на 17 июля составило 1882 человека. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 903 пациента, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Парфенчиков разрешил открыться кинотеатрам в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о дальнейшем снятии ранее введенных ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Работа кинотеатров разрешается при условии строгого соблюдения рекомендаций, специально разработанных для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении иска о незаконности режима самоизоляции

Республиканские власти так и не представили суду оригинал губернаторского распоряжения или его аутентичную копию с подписью главы региона.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Тем временем

В Карелии дети смогут отдохнуть только в пришкольных лагерях

Первые детские лагеря открылись с 13 июля, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Детские лагеря палаточного типа – "Большое приключение" и база отдыха "Нурмолица" – в этом году из-за пандемии коронавируса работать не будут. Не примет этим летом детей и единственный в республике стационарный лагерь "Старт", расположенный в Кондопожском районе.

Подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска

В среду, 15 июля, в 17.00 на углу проспекта Ленина и улицы Дзержинского при выкапывании поребриков крупногабаритным трактором с ковшом рабочие повредили знаменитые яблони, которые простояли 60-70 лет.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +17 ° …+25 ° 1 м/с З 760 мм.рт.ст. 60% день Пасмурно, +26 ° 1 м/с В 759 мм.рт.ст. 46% вечер Пасмурно, +18 ° …+25 ° 1 м/с В 758 мм.рт.ст. 65% ночь Малооблачно, +13 ° …+17 ° 0 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 78%

фото: © REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Молодые люди на иномарке врезались в дерево под Петрозаводском

В Прионежском районе участникам ДТП пришлось выпрыгивать из горящего авто, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 18 июля, в 2.30 в Прионежском районе, на 1 км автодороги "Петрозаводск-Суоярви", 20-летний водитель автомобиля Lifan неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на дерево.

После наезда автомобиль загорелся, водитель и два пассажира покинули салон автомобиля.

В результате происшествия пассажиры, молодые мужчины 21 года и 19 лет, получили травмы.

Парфенчиков рассказал, как безработные в Карелии становятся предпринимателями (ВИДЕО)

Молодая жительница села Карелии получила деньги от службы занятости и открыла свой бизнес, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Александра Кочанова ещё два года назад была безработной. В 2018 году она получила от службы занятости Карелии 100 тысяч рублей на открытие своего бизнеса и занялась выращиванием клубники в селе Крошнозеро Пряжинского района", - написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Как сообщил глава Карелии, через год Минсельхоз республики выделил 3 миллиона рублей на развитие дела. И сегодня у молодой мамы и успешного фермера уже 10 гектаров клубничных полей разных сортов.

С 2009 года в Карелии стали предпринимателями более пяти тысяч бывших безработных. Большинство продолжили развивать свой бизнес, открыли новые рабочие места и получили дополнительную помощь, отметил Артур Парфенчиков.

"Мы и дальше будем помогать нашим жителям заниматься любимым делом, поэтому в этом году увеличили размер финансовой поддержки", - заверил Парфенчиков.

Подробную информацию о том, как безработному начать собственный бизнес, можно получить в Агентствах занятости населения: https://vk.cc/ameh72.

фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov

Пожилая петрозаводчанка устояла перед мошенниками и осталась при деньгах

В Петрозаводске мошенники попытались обмануть 80-летнюю женщину, но у них ничего не получилось, сообщили в МВД Карелии.

Ночью в квартире пожилой женщины раздался телефонный звонок. Она узнала, что ее внук стал участником ДТП, за что ему грозит уголовная ответственность. Чтобы урегулировать ситуацию, требовалось заплатить 200 тысяч рублей.

Женщина была проинформирована о таких способах мошенничества и сразу прекратила разговор. Спустя время незнакомец перезвонил вновь и сообщил, что с минуты на минуту к дому пенсионерки подъедет курьер, которому следует передать деньги.

Это требование она также оставила без внимания, но сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Молодого водителя в Карелии госпитализировали после падения с трассы в кювет

В Прионежском районе 22-летний водитель пострадал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 18 июля, в 17.20 в Прионежском районе, на 1 км автодороги "Петрозаводк-Ошта" 22-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил съезд в кювет.

В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

фото: © pixabay.com

Мужчина в Карелии выбил челюсть незнакомцу, который подменил друга в драке

В Олонецком районе мужчина мужчина не рассчитал силу удара и выбил челюсть незнакомцу, сообщил в МВД Карелии.

В отдел полиции по Олонецкому району поступило от 28-летнего жителя местного жителя. Молодой человек рассказал, что в результате конфликта малознакомый человек сломал ему челюсть.

Оперативники установили детали произошедшего. В вечернее время в поселке Ильинский компания молодых людей выясняла отношения. От каждой компании в круг вышло по одному человеку. С первого же удара один из соперников сломал челюсть другому и на этом инцидент был исчерпан. Заявитель направился в больницу.

Полицейские установили личность подозреваемого – 22-летнего жителя района. По его словам, он не рассчитал силу удара. Мужчина рассказал, что конфликт произошел из-за девушки. Участники драки не были знакомы, потерпевший вышел вместо своего друга.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Большой спортивный праздник пройдет в Петрозаводске

В субботу 8 августа Петрозаводск отметит День физкультурника, сообщили в администрации города.

Так, 8 августа в карельской столице пройдет первый (после частичного снятия ограничений) массовый спортивный праздник. День физкультурника и Всероссийский Олимпийский день планируют провести на стадионе "Спартак". Подготовка к мероприятию ведется с учетом эпидемиологической обстановки.

В рамках праздника любителей спорта и активного образа жизни ждут соревнования по баскетболу 3х3 "Оранжевый мяч", турнир по бадминтону, фестиваль "Лето с ГТО", соревнования по дворовому футболу и другие интересные мероприятия.

фото: Столица на Онего

В понедельник воздух в Карелии прогреется до +28

О погоде на 20 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 20 июля будет переменная облачность. Без осадков. Ветер переменный слабый.

Ночная температура составит +13, +15 градусов, днем воздух прогреется до +23, +25.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер переменный слабый.

Ночью похолодает до +11, +16, местами до +5 градусов, днем потеплеет до +23, +28.

фото: МЧС Карелии

Сотрудники МЧС прошлись по пляжам Петрозаводска, где запрещено купаться, и раздали отдыхающим памятки о безопасности

МЧС с общественниками провели плановое обследование состояния мест отдыха населения у водоемов, которые расположены на территории Петрозаводска.

Как сообщается на сайте МЧС Карелии, инспекторское отделение Петрозаводска Центра госинспекции по маломерным судам МЧС Карелии совместно с представителями Всероссийского общества спасания на водах провели плановое обследование состояния мест отдыха населения у водоемов, которые расположены на территории Петрозаводска.

Был обследован пляж "Пески", расположенный на Соломенском шоссе.

В ходе обследования проверены установленные знаки безопасности "Купаться запрещено" и "Оказание первой помощи пострадавшим на воде", проведены беседы с отдыхающими на тему соблюдения правил охраны жизни людей на водных объектах. Кроме фотофиксации состояния проверяемых объектов, инспекторы распространили памятки с правилами безопасного поведения на водоемах и способами помощи утопающим.

В МЧС апомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в единую службу спасения по телефону - 01 (с сотовых телефонов – 010, 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного Управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

Ранее депутаты отмечали, что в Петрозаводске нет ни одного специально оборудованного пляжа, что является острой проблемой для жителей в летние месяцы. Согласно исследованию Роспотребназдора вода в излюбленных местах отдыха не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. В связи с этим данные пляжи признаны небезопасными и непригодными для купания.

фото: Столица на Онего

Обслуживание контейнеров для раздельного сбора отходов возобновляется в Петрозаводске

Перебои с вывозом вторсырья специализированной организацией были вызваны неисправностью производственного оборудования, сообщил в администрации Петрозаводска.

Организация, обслуживающая в Петрозаводске контейнеры для раздельного сбора мусора, возобновляет свою работу. Ранее ООО "Калипсо", которое безвозмездно вывозило вторсырье, временно приостановило данную деятельность: у организации сломался кран для выгрузки отходов.

Сейчас работа производственного оборудования восстановлена. На этой неделе компания вновь приступила к обслуживанию контейнеров. К настоящему времени вторсырье вывезено с площадок на Древлянке, на улицах Лесная, Калинина, Красноармейская, Боровая, Пограничная, Халтурина, Жуковского, а также на проспекте Александра Невского.

Емкости для раздельного сбора вторсырья предоставлены администрацией города.

Также ООО "Калипсо" обращает внимание горожан на то, что для переработки принимаются только определенные виды отходов: https://vk.com/topic-175277149_39534663.

фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Женщина в Карелии не справилась с управлением авто и попала в ДТП

В Муезерском районе 27-летняя женщина пострадала в ДТП, которое сама и совершила, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 19 июля, в 19.30 в Муезерском районе, на 124 км автомобильной дороги "Кола" - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндией" 27-летняя женщина, управляя автомобилем "ВАЗ-21124", не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате происшествия пострадала водитель.

фото: ГИБДД Карелии

Подросток на питбайке попал в ДТП на лесной дороге в Карелии

В Костомукше подростка упал на мопеде в лесу и получил травмы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 18 июля, в 20.00 16-летний водитель питбайка, двигаясь по лесной автодороге, не справился с управлением и допустил опрокидывание мопеда.

В результате происшествия подросток получил травмы.

Водительских прав на управление транспортным средством подросток не имеет, отметили в ГИБДД.

фото: ГИБДД Карелии

Житель Санкт-Петербурга лишился прав в Карелии за пьяную езду

В Сегежском районе гость из Санкт-Петербурга устроил пьяное катание по деревне, и был наказан, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 18 июля, около 21.00 в деревне Бор Сегежского района автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Toyota Corolla нетрезвого водителя, жителя Санкт-Петербурга.

Нарушитель ожидает решения суда, ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

Всего, по информации ГИБДД, за минувший субботний день инспекторы ДПС в республике пресекли 12 нарушений нетрезвыми водителями. Трое из нарушителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, им предстоит понести уголовную ответственность.

фото: news.mail.ru

Дети заигрались в музее и разбили самую большую в мире скульптуру из дутого стекла

Дети случайно разбили стеклянный замок из сказки о Золушке за 65 тысяч.

Испанский стеклодув Мигель Аррибас потратил около 500 часов на то, чтобы изготовить самую большую в мире скульптуру из дутого стекла — причудливый замок из сказки о Золушке. Но паре детей понадобилось всего несколько секунд, чтобы его разрушить, пишет news.mail.

Играя в музее, дети пробрались за заграждение и столкнули скульптуру. Вдребезги разбился основной шпиль, другие участки тоже получили различные повреждения, сообщил Шанхайский музей стекла.

Стеклянный замок весом 60 кг с позолоченными шпилями подарили музею в 2016 году. Его стоимость оценивалась в 450 тыс. юаней (65 тыс. долларов).

фото: Столица на Онего

Синоптики прогнозируют в России холодную зиму после жаркого лета

Аномальная летняя жарa, установившаяся в регионах России, может свидетельствовать o грядущей холодной зимe, предупредила климатолог Екатерина Пестрякова.

Аномальная жарa, установившаяся на Уралe, в Сибири и на Дальнем Востокe, может свидетельствовать o грядущей холодной зимe. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на слова климатолога Екатерины Пестряковой.

По словам климатолога, жаркоe летo в регионах с контитентальным климатом обычно «свидетельствует о том, что «континентальность усиливается». Потом за ним следует холодная зима, пояснила она, уточнив, что вероятность такого прогноза составляет примерно 90 процентов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал россиянам жару во второй половине лета. При этом, добавил он, лето будет неоднородным, и в разных регионах погода будет изменчивой.

Также, по словам Вильфанда, продолжительная жаркая погода в следующие месяцы может привести к тому, что 2020 год станет самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.