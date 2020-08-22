Самое важное за сегодня

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

От коронавирусной инфекции в монопрофильном центре на базе Госпиталя для ветеранов войн скончался 67-летний петрозаводчанин, которого были сопутствующие заболевания, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки подтверждено еще 39 случаев коронавируса: в Петрозаводске – 19 человек, в Кондопоге – 3 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (поселки Чална и Кинелахта), в Суоярви – 2 человека, в Беломорске – 1 человек, в Костомукше – 4 человека, в Сегеже – 1 человек, в Калевальском районе – 3 человека (Калевала – 2, поселок Куусиниеми – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (поселок Харлу).

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии за время пандемии составило 2873 человека.

Всего выздоровели 2115 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 20 пациентов: в Петрозаводске – 8, в Питкярантском районе – 1, в Кемском районе – 4, в Лоухском районе – 5, в Прионежском районе – 1, также выписан еще 1 работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

В Карелии умерло за время пандемии 26 человек с коронавирусной инфекцией (+1 за сутки).

На самокарантине находятся 828 человек (-10 за сутки).

В местах обсервации пребывают 5 человек (+3 за сутки).

Всего в Карелии проведено 136015 исследований на коронавирусную инфекцию (+1148 за сутки).

По данным оперштаба Карелии, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в республике – 467,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 645,3 случая, по Северо-Западу – 662,7.

фото: Администрация Петрозаводска

Разгромившим Петрозаводск подрядчикам отправлены претензии за нарушение условий контракта

Всем без исключения подрядчикам, нарушившим условия контракта, направлены претензии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Глава карельской столицы и премьер-министр правительства республики осмотрели ход работ по благоустройству Голиковского парка.

В пятницу в ходе объезда объектов, которые благоустраиваются в рамках подготовки к 100-летию Карелии, Ирина Мирошник и Александр Чепик посетили Голиковский парк.

Обновление этой общественной территории ООО "СМС" начало в конце июня. В рамках муниципального контракта модернизируется пешеходная инфраструктура. Однако подрядная организация допустила нарушения подготовки строительного процесса.

По заключению специалистов, вопреки условиям контракта подрядчики зачастую экономят на привлечении геодезистов, что негативно сказывается на устройстве уклонов, бордюров и других элементов проекта. Некачественные работы необходимо переделать.

"Претензии направлены уже всем без исключения подрядчикам, кто нарушил в какой-то части условия контракта. И будем рассматривать, конечно, и расторжение контрактов, потому что в этом случае будут серьезные выплаты по ранее оговоренным банковским гарантиям. Рассчитываем, что такие финансовые наказания мотивируют подрядчиков в следующем году уже задумываться, когда они выходят на муниципальные контракты и берут большие объемы работ", - отметила в ходе осмотра объекта Ирина Мирошник.

Напомним, согласно проекту, по периметру собора Александра Невского подрядчик должен замостить дорожки габбро-диабазом, демонтированным в рамках реконструкции Онежской набережной. Использование имеющегося материала значительно снизило стоимость благоустройства. Остальные пешеходные дорожки, ведущие к храму, замостят бетонной брусчаткой. Вдоль них установят урны и скамейки. Помимо этого, в рамках проекта отремонтируют тротуар вдоль проспекта Александра Невского от улицы Варламова до Калинина. Срок завершения работ, согласно муниципальному контракту, 30 сентября. Стоимость объекта - около 15 млн рублей.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Парфенчиков: Граждане старше 60 лет смогут посещать магазины в любое удобное для них время

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение о смягчении ограничительных мер, введенных в республике из-за коронавируса, сообщается на сайте карельского правительства.

В распоряжение главы Карелии внесены изменения, которые отменяют ряд пунктов.

В частности, отменён пункт, по которому в магазинах с 9:00 до 11:00 часов обслуживались только граждане старше 60 лет. Это связано с тем, что в настоящий момент ситуация с распространением коронавируса имеет тенденцию к стабилизации, среднесуточный показатель темпов прироста заболеваемости за две недели составляет 0,9%. Это позволило принять решение, которого ждали многие люди старшего поколения. Теперь они смогут выбрать удобные для себя часы посещения торговых организаций.

В правительстве отмечают, что это решение особенно актуально для работающих пенсионеров. Согласно внесенным изменениям, лица старше 65 лет теперь могут не соблюдать режим самоизоляции: без ограничений вернуться к своим рабочим обязанностям, выходить на улицу, посещать общественные места.

Также отмечается, что, несмотря на смягчение ограничительных мер, для всех жителей Карелии остается строго обязательным соблюдение масочного режима, социального дистанцирования и иных мер профилактики коронавирусной инфекции.

Распоряжение Главы Карелии вступает в силу с понедельника, 24 августа.

фото: © Архив EPA/AXEL HEIMKEN

Ливневые дожди идут в Карелию

МЧС предупреждает о надвигающейся непогоде.

По информации карельского Гидрометцентра, со второй половины ночи и днём 23 августа местами, преимущественно по западным, северо-западным районам Карелии ожидаются ливни.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Калевальский, Лахденпохский, Муезерский, Питкярантский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах.

фото: МВД Карелии

Девочка-подросток в парике пропала в Петрозаводске

В Петрозаводске разыскивают 14-летнюю девочку, которая пропала 20 августа, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 в Петрозаводске устанавливают местонахождение 14-летней девочки.

Ее местонахождение неизвестно с 20 августа.

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 см., худощавого телосложения. Волосы короткие, русые. Носит парик коричневого цвета.

Возможно, была одета: шорты короткие бело-голубого цвета. Остальная одежда неизвестна.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам полиции: +7911-415-25-87, +7911-402-49-26, 739-154 или 02, с мобильного - 102.

фото: Валерий Поташов/Столица на Онего

Карелия обречена на вымирание

Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.

Росстат обнародовал летом ежегодный прогноз численности населения Карелии на ближайшие 15 лет. Если сравнить его с предыдущими сценариями развития демографической ситуации в республике, придется признать, что особых улучшений в нем не появилось. И без того малонаселенный приграничный регион обречен на обезлюдение: по нескольким вариантам прогнозной оценки размер потерь населения составит к 2036 году от 26 тысяч до 92 тысяч человек, что сравнимо с исчезновением сразу нескольких карельских городов, таких, как Кондопога, Сегежа и Костомукша.

Судите сами: высокий вариант прогнозной оценки – назовем его самым оптимистичным – предусматривает сокращение численности населения Карелии в 2021-2036 годах с 611 535 человек до 585 085 человек, по среднему варианту количество жителей республики в указанный период снизится с 610 472 человек до 554 507 человек, а по низкому – наиболее пессимистичному – варианту оценки – с 609 412 человек до 517 353 человека. Причем терять население приграничный регион будет из-за его вымирания, и эти потери не сможет покрыть даже улучшение миграционной ситуации, на которое в Росстате по оптимистичному сценарию рассчитывают уже в 2021 году.

Подробнее о ситуации привлекательности Карелии читайте здесь.

фото: © скриншот трансляции / ВКонтакте

Глава Карелии разрешил возобновить работу кружков и секций при одном условии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение о смягчении ограничительных мер, введенных в республике из-за коронавируса, сообщается на сайте карельского правительства.

В распоряжение главы Карелии внесены изменения, которые отменяют ряд пунктов.

В документе отмечено, что разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием (учебные занятия, тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятия для личного роста) в полном объёме.

Теоретические занятия при подготовке водителей автотранспортных средств разрешено проводить не дистанционно, а в очной форме, при условии нахождения в помещении лиц в средствах индивидуальной защиты (масках) с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра и обязательной периодичной дезинфекцией используемого помещения.

Распоряжение главы Карелии вступает в силу с понедельника, 24 августа.

Ранее сообщалось, что с 24 авгута пожилые граждане Крелии могут посещать магазины когда захотят.

фото: Столица на Онего

Роспотребнадзор Карелии рекомендует не собирать переросшие грибы

В управлении Роспротребнадзора Карелии рассказали, как не отравиться грибами.

Ежегодно в России регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами, отметили в ведомстве.

Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Роспотребнадзор напоминает, что отравиться грибами могут не только дети, но и взрослые. Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности.

Правила грибника

Чтобы предупредить отравление грибами, важно соблюдать следующие правила:

- Не знаешь - не бери! Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.

- Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест, в экологически чистых районах.

- Собирайте грибы в плетёные корзины — так они дольше будут свежими.

- Срезайте каждый гриб с целой ножкой.

- Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.

- Не забывайте о том, что грибы – это белок, а любой белок очень быстро портится. Поэтому грибы необходимо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, предварительно рассортировав их по видам, если не готовите грибное ассорти или грибную икру.

Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя:

- Собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче и повреждению ножки грибов, что значительно затруднит последующую переборку и сортировку и может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов;

- Собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы;

- Пробовать грибы во время сбора;

- Подвергать грибы кулинарной обработке через день и более после сбора;

- Мариновать или солить грибы в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;

- Хранить грибы в тепле — это скоропортящийся продукт.

Советы покупателям

- Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

- Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Навального перевезли на лечение в Германию

Российского блогера Алексея Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Несколько автомобилей скорой помощи в сопровождении полиции и машин пожарной службы прибыли к клинике около 10.30 (11.30 мск). Навального на носилках занесли внутрь, сообщает корреспондент РИА Новости.

Немецкие СМИ ранее сообщали, что блогер находится в стабильном состоянии. Члены семьи пообещали выступить с заявлением о его самочувствии после обследований.

Напомним, в четверг, 20 августа, утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.

Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.

По данным авиакомпании S7, на борту он ничего не ел и не пил. Перед вылетом блогер выпил чай в кофейне аэропорта.

Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.

фото: © ТАСС/ Юрий Машков

В Карелии будут судить директора фирмы, шантажировавшего рабочих

В Пудожском районе ведется расследование уголовных дел, которые были возбуждены в отношении руководителя местной фирмы, нарушившего Трудовое законодательство, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте прокурор Пудожского района обратился в Пудожский районный суд с заявлениями о взыскании с ООО «Гран ПСМ» в пользу работников заложенности по заработной плате и компенсации морального вреда за период с ноября 2019 года по февраль 2020 года.

Исковые заявления прокурора судом были полностью удовлетворены, но руководитель предприятия, не согласившись с решением районного суда, направил в Верховный суд Карелии три апелляционные жалобы, приложив к ним документы о якобы имевшем место увольнении работников по собственному желанию с декабря 2019 года.

Вместе с тем, при прокурорской проверке установлено, что увольнение было оформлено руководителем организации не в декабре прошлого года, а в июле текущего, то есть "задним" числом, а согласие работников на такое увольнение было получено работодателем под условием выдачи трудовых книжек, а также выплаты им незначительной части денежной суммы в счёт задолженности по заработной плате.

Таким образом, руководитель ООО "Гран ПСМ" после вынесения решений Пудожского районного суда о взыскании заработной платы за 4 месяца на общую сумму 283 тыс. рублей, совершил неправомерные действия по фальсификации документов об увольнении работников более ранней датой, в результате чего уменьшилась бы сумма его задолженности по выплате заработной платы.

По результатам проверки прокуратура района вынесла постановления о направлении материалов в следственный отдел Медвежьегорска, по результатам рассмотрения которых в отношении руководителя ООО "Гран ПСМ" возбуждено три уголовных дела за фальсификацию доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, и или его представителем, санкция которой предусматривает минимальное наказание в виде штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Расследование данных уголовных дел находится на контроле прокуратуры района.

фото: правительство Карелии

Парфенчиков изменил время пребывания вахтовиков в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал очередное распоряжение о смягчении ограничительных мер, введенных в республике из-за коронавируса, сообщается на сайте карельского правительства.

В распоряжение главы Карелии внесены изменения, которые отменяют ряд пунктов.

Одно из изменений касается организации работ вахтовым методом. До настоящего момента продолжительность вахты для работников, прибывающих в Карелию из других субъектов РФ, должна была составлять не менее двух месяцев.

Учитывая, что вахтовые работы, как правило, сопряжены с тяжелым физическим трудом, принято решение изменить длительность вахты – не менее одного месяца, так же, как и для работников, которые привлекаются работодателями из числа жителей республики. При этом сохраняются требования по тестированию работников на коронавирус перед вахтой, а также неукоснительному соблюдению мер санитарной безопасности в вахтовых поселках.

Распоряжение главы Карелии вступает в силу с понедельника, 24 августа.

Ранее сообщалось, что вахтовиков предложили прививать от гриппа.

фото: администрация Петрозаводска

Названа дата открытия стелы воинской славы в Петрозаводске

Благоустройство территории вокруг стелы "Город воинской славы" планируется завершить к концу августа, сообщили в администрации Петрозаводска.

В пятницу, 21 августа, объект, который благоустраивается в рамках подготовки к 100-летию Карелии, посетили Ирина Мирошник и Александр Чепик.

"Благоустройство будет завершено до конца августа. Останутся еще очень важные элементы – барельефы, отражающие исторические события и более чем 300-летнюю историю города Петрозаводска. Заслуженный художник России Салават Щербаков продолжает работу над ними. Как только отольют, мы в сентябре их разместим. Я думаю, что стелу уместно открыть в День освобождения Республики Карелия 30 сентября и запланировать здесь торжественные мероприятия", - сказала Ирина Мирошник.

В настоящее время подрядная организация ООО "Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом" завершает мощение дорожек, устройство лестничного спуска к реке Лососинке. Ранее выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации, установке подпорных стенок и многие другие. Вдоль аллеи уже высажены кусты. Работы находятся в завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что работы должны быть завершены к 20 августа.

Менее трех недель назад Ирина Мирошник уже проверяла ход работ на месте установки стелы.

Напомним, памятный знак "Дерево дружбы", располагавшийся прежде на месте установки стелы, демонтирован и передан на ответственное хранение в ООО "Петрозаводскмаш-Сервис". В настоящее время проводится подготовка конкурсной документации на проведение ремонтно-восстановительных работ с сохранением первоначальных архитектурно-скульптурных решений. Также разрабатываются проектные решения по установке памятного знака "Дерево дружбы" на набережной Онежского озера в Парке Победы в районе улицы Пушкинской с благоустройством прилегающей территории.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

фото: Столица на Онего

Карелия не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников

Бесплатное питание школьников начальных классов для Карелии будет платным.

Министерство образования Карелии 15 августа подписало соглашение с Минпросвещения РФ о выделении средств из федерального бюджета на организацию горячего питания учащихся начальных классов. Об этом сообщил на заседании правительства республики глава минобра Роман Голубев. Правда, субсидия выделена на бесплатные завтраки для учеников только тех школ, где полностью готовы организовать горячее питание.

Образовательные учреждения, к которым есть замечания Роспотребнадзора, будут выполнять поручение президента России за счет средств республиканского бюджета.

До 12 августа Карелия рисковала остаться вообще без федеральной помощи. Согласно правилам, принятым в июне, на господдержку могли рассчитывать только регионы, в которых абсолютно все школы имеют столовые и пищеблоки и готовы обеспечивать школьников горячим питанием. Территории, где не было 100% готовности, включая Карелию, не могли рассчитывать на выплаты. Но после заседания правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в документ с правилами предоставления субсидий.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

В Карелии пожарные спасли здание Госпожнадзора от огня (ФОТО)

В Олонце пожарные вовремя потушили загоревшееся рядом с Госпожнадзором и ГИМС здание.

Как сообщается в паблике пожарных спасателей по Олонецкому району, 21 августа в 23.18 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на ул.Володарского, у дома №20 произошел пожар в бесхозном эксплуатируемом строении.

Для ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава ПЧ-35 по охране Олонца, а также две единицы спецтехники.

Руководитель тушения пожара начальник части сообщил, что в 23.26 пожар был ликвидирован. Спасено здание, где расположены помещения магазина, Госпожнадзора и ГИМС.

фото: Минприроды Карелии

Чиновники в Карелии очистили берег Лососинки от мусора (ФОТО)

Участники акции собрали вдоль реки Лососинки в центре Петрозаводска около 6 мешков мусора, сообщается в паблике Минприроды Карелии.

В минувшую пятницу, 21 августа, по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Карелии сотрудники министерства и ГКУ РК "Карелприрода" вышли на субботник.

С соблюдением всех ограничительных мер участники акции собрали вдоль реки Лососинки в центре Петрозаводска около 6 неполных мешков мусора.

Минприроды напомнило, что Карелия участвует в реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта "Экология". В этом году в Карелии будет очищено от мусора 143 км прибрежных полос водных объектов.

Следующая акция запланирована на 4 сентября текущего года. Уборка мусора будет произведена на территории городского пляжа в Песках.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков: Взмывающий вверх российский триколор вызывает чувство гордости в наших сердцах

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил всех в днем государственного флага.

На своей странице в соцсети глава Карелии написал:

- 22 августа в России отмечается День государственного флага. Флаг Родины – символ единства, достоинства, трудолюбия и славы страны.

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. В бело-сине-красном стяге отражены главные духовные и нравственные ценности нации, мощь и величие державы.

Любые значимые события сопровождаются поднятием государственного флага. Пусть таких событий будет больше, и взмывающий вверх российский триколор вызывает чувство гордости в наших сердцах!

фото: паблик "Чтобы лучше было жить"

Соцсети: житель Карелии разбил нос на дырявом мосту по дороге к храму

В Олонце из-за провала на мосту молодой человек упал и получил травмы, сообщается в соцсети.

В паблике Олонца "Чтобы лучше было жить" сообщается, что на днях на мосту, ведущему к храму, произошел несчастный случай.

"Дорога к храму становится всё небезопаснее, - написали в паблике. – Администрация не успевает латать на мосту дыры, появляющиеся ежедневно. На днях очередной несчастный случай произошёл на этом мосту. Жертвой провала стал молодой человек: как результат - разбитый нос, губы и сломанные очки".

Автор сообщения отметил, что, по неизвестным причинам, пострадавший не стал обращаться за медицинской помощью.

Остальных горожан просят быть более бдительными.

"Строительство нового моста внесено в проект "Народный бюджет", на который городу выделено 20 млн рублей. Так что, ждём новый мост", - напоминается в сообщении городского паблика.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска и и.о. председателя Петросовета от всей души поздравили всех с Днем флага

Ирина Мирошник и Александр Ханцевич поздравили горожан с Днем Государственного флага Российской Федерации, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Дорогие петрозаводчане! От всей души поздравляем вас с днем Государственного флага Российской Федерации!

Флаг - один из символов государства. Он отражает его историю, вековые традиции многонациональной державы. Триколор объединяет граждан нашей страны где бы они не находились, наполняет сердца трепетом и гордостью, придает сил и мужества для новых побед и свершений.

Российский триколор - это олицетворение благородства, верности и чести, смелости и мужества нации. Ведь главная сила любого государства — это его граждане, трудящиеся на благо страны, укрепляющие ее мощь, составляющие силу и опору государственного строя.

Дорогие земляки, от всей души желаем вам, успехов и процветания, динамичного развития и осуществления самых грандиозных планов.

фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

Вахтовиков в Карелии предложили прививать от гриппа

Руководителям предприятий в Карелии предложат вакцинировать рабочих-вахтовиков от гриппа, сообщает оперштаб по коронавирусу в РК.

Такое предложение прозвучало на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в Карелии готовятся к вакцинации против гриппа. В этом эпидсезоне она приобретает особое значение с учетом пока еще продолжающейся пандемии коронавируса и риска возникновения микст-инфекций.

Несмотря на то, что перед вахтой рабочие сдают тест на коронавирусную инфекцию, санитарно-эпидемиологическая обстановка в вахтовых поселках требует особого внимания. Роспотребнадзор рекомендовал регионам рассмотреть вопрос о том, чтобы работодатели обеспечили вакцинацию рабочих против гриппа. Обсудить эту тему с руководителями предприятий планируется на одном из ближайших заседаний регионального оперштаба.

Как уже сообщалось, в целом по региону вакцинацией против гриппа должно быть охвачено свыше 60 процентов населения - больше, чем в предыдущие годы. В первую очередь бесплатно будут прививать группы риска – медицинских, педагогических, социальных работников.

Также в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ Минздрав Карелии первым в России на основе практического опыта борьбы с коронавирусом уже организовал пять видов инфекционных стационаров. Это связано в тем, что при госпитализации больных с осложнениями необходимо оперативно установить, инфицирован ли человек COVID-19 или нет. И в зависимости от этого определить маршрутизацию пациента. Если это не ковидная инфекция, то при госпитализации необходимо дополнительно разделить больных по этиологии: вирусная или бактериальная инфекция. В каждом случае предусмотрен отдельный протокол лечения и должно быть строго отдельное размещение в стационаре.

Жители района Карелии просят власти отремонтировать мост, чтобы школьники не упали в зловонную реку (ВИДЕО)

В Кемскойм районе местные жители попросили власти отремонтировать мост у школы №2.

В паблике "Общественный контроль Кемь" опубликовано видео, на котором запечатлен с старый покосившийся мост.

"Уважаемая администрация, а так же глава администрации Кемского района Петров Дмитрий Александрович, посмотрите, в каком состоянии находится мост у школы №2. Там ходят люди, а в первую очередь школьники, которые легко могут поскользнуться и упасть в зловонную реку Пуэтку. Мамочки с колясками с трудом помещаются и проезжают там. Что должно там случиться, чтобы власти зачесались и хоть что-то сделали?" - говорится в сообщении паблика.

Ранее жители Кеми сняли фильм, как в их городе рабочие разрыли дороги и бросили все.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в Карелии 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией

Летальных исходов за последние 24 часа от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1123 пациента, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ, ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА "ПЕТРОЗАВОДСК" И "КОРОНАВИРУСНОЕ" 1 СЕНТЯБРЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Доходы главы Карелии выросли в прошлом году на 1,6 миллиона рублей

От сдачи в аренду своей квартиры губернатор получил около 2,4 миллиона.

За прошлый год доход премьер-министра Карелии вырос на 1,5 миллиона рублей

В собственности руководителя республиканского правительства – две квартиры, жилой дом с участком и внедорожник.

Самым богатым членом правительства Карелии оказался вице-премьер Дмитрий Родионов

В тройку высокодоходных республиканских чиновников вошли глава карельского Минздрава Михаил Охлопков и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева.

Доход пресс-секретаря главы Карелии в прошлом году превысил 1,6 миллиона рублей

Прошлогодний доход начальника управления губернаторской пресс-службы достиг почти двух миллионов.

Стало известно, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии

Бизнес-омбудсмен в республике Елена Гнетова стала лидером по доходам, уполномоченные по правам ребенка Геннадий Сараев и правам человека Лариса Бойченко по заработкам отстают.

Первые пассажиры улетели из нового аэровокзального комплекса Петрозаводска в Симферополь под музыку (ФОТО)

В аэропорту Петрозаводска сегодня открыли для пассажиров современный терминал, который был возведен в рамках подготовки к 100-летию Карелии за миллиард рублей.

Линейки 1 сентября пройдут не для всех учащихся школ, сообщил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, для учащихся каких классов пройдут 1 сентября торжественные линейки.

Студенты ПетрГУ начнут год в очном формате, но маски все же носить заставят.

Вирус не отступает

Глава Карелии назвал слухами сообщения о возобновлении карантинных мер с 20 сентября

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство и население республики принять все меры, чтобы с 20 сентября в регионе не пришлось снова вводить жесткие ограничения для экономики и социальной сферы из-за второй волны коронавируса.

Тем временем, число инфицированных коронавирусом в Карелии на 21 августа составило 2834 человека, умерло за время пандемии 25 человек, выздоровело 2095.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1115 пациентов, 72 человека умерли.

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Объекты скорректированной ФЦП развития Карелии в 2021 году должны доделать за счет региона

Федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября.

Комиссия Минкультуры России не подписала акт приемки реставрационных работ на Преображенской церкви Кижей

Торжественное открытие храма после реставрации перенесено на следующий год.

Артисты Петрозаводска подготовили праздничный видеоконцерт "Мой флаг, моя история!"

Городской дом культуры подготовил подарок ко Дню государственного флага Российской Федерации, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага.

В связи с праздником Городской дом культуры подготовил видеоконцерт. В концертную программу "Мой флаг, моя история!" включены известные песни о России, такие как "Ты живи, моя Россия!", "Широка страна моя родная", "Я лечу над Россией..." и другие.

Песни исполняют лучшие петрозаводские солисты и творческие коллективы: Валентина Моисеева, Виктория Льдинина, Иван Трифанов, Илья Дмитриев, Дарья Христофорова, вокально-хореографическая студия "Поколение", солисты вокальной студии "SOLO".

фото: TASS/imago images/photothek

Число зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 4921 человек

За 24 часа в России выявлен 4 921 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число заболевших COVID-19 в России на 22 августа составило 951 897 человек.

Выздоровели за время пандемии коронавируса 767 477 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 6 147 пациентов.

Летальных случаев за все время: 16 310, за сутки подтвержден 121 летальный случай с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 34,1 млн тестов на коронавирус, за сутки - 316 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 22 августа остаются 220 288 человек.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 22 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +12 ° …+23 ° 2 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 65% день Пасмурно, +23 ° …+24 ° 4 м/с ЮЗ 751 мм.рт.ст. 42% вечер Пасмурно, +15 ° …+22 ° 2 м/с Ю 750 мм.рт.ст. 62% ночь Пасмурно, +15 ° …+16 ° 3 м/с Ю 748 мм.рт.ст. 76%

фото: Столица на Онего

В Карелии 23 августа будет тепло и дождливо

О погоде на воскресенье рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 августа будет облачно с прояснениями.

Пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью похолодает до +13,+15 градусов, днем воздух прогреется до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Пройдут дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, при грозе порывистый.

Ночная температура составит +10, +15 градусов, днем потеплеет до +17, +22.

фото: ГИБДД Карелии

Суд лишит прав жителя Карелии за пьяную езду

В Лахденпохье водитель кроссовера остался без водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Водителю автомобиля Kia на ближайшие 1,5-2 года предстоит стать пешеходом. Решение за управление автотранспортом в состояние алкогольного опьянения вынесет суд.

В выходные дни автоинспекторы проверят водителей на трезвость.

Если заметили нетрезвого водителя, звоните незамедлительно по телефонам - 102 или 112, возможно, именно ваш звонок спасет жизнь.

фото: ГИБДД Карелии

Гостей Карелии ждет наказание за пьяную езду по дорогам республики

Двух мужчин, приехавших из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ждет наказание за пьяную езду по Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

В Лахденпохском районе в пятницу вечером, 21 августа, отстранен от управления автомобилем нетрезвый 30-летний житель Ленинградской области.

А субботним утром, 22 августа, был отстранен от управления автотранспортом 45-летний петербуржец, он так же в состоянии опьянения управлял автотранспортом.

Наказание нарушителям определит суд: им грозит крупный административный штраф и лишение водительских прав.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей к трезвости за рулем!

"Если увидели пьяного водителя, звоните - 102 или 112", - сообщают в ГИБДД.

фото: Цент молодежи Петрозаводска

Ленточки с триколором раздавали на улицах Петрозаводска

В честь Дня государственного флага на улицах Петрозаводска прошла акция по раздаче ленточек с триколором.

"У каждого россиянина белый, синий и красный четко ассоциируются с флагом нашей страны", - сообщается в паблике Центра молодежи Петрозаводска.

Накануне Дня государственного флага, вечером 21 августа, команда Центра молодежи провела акцию "Три цвета России" - прохожим на улице раздавали ленточки с триколором.

Напомним, 22 августа в России отмечается День государтсвенного флага.

фото: pixabay

Предпринимателя в Карелии наказали за торговлю сигаретами около образовательного учреждения

В Сортавале владелец магазина получил штраф за торговлю табачными изделиями рядом с образовательным учреждением, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы выявила, что в нарушение закона в магазине, расположенном в центре города, осуществлялась деятельность по продаже табачной продукции в 100-метровой зоне от образовательной организации.

Надзорное ведомство обязало руководство магазина прекратить продажи табачной продукции. Кроме того, руководитель юридического лица был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч руб.

Но, несмотря на предписание прокуратуры, магазин продолжил торговать сигаретами. По данному факту прокурор Сортавалы обратился в суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, с требованием обязать юридическое лицо прекратить деятельность по осуществлению розничной продажи табачных изделий в магазине.

Решением Сортавальского городского суда исковые требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время незаконная торговля табачными изделиями прекращена.