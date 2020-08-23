Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к трем тысячам

Еще 17 человек в Карелии заразились коронавирусной инфекцией, таким образом, официально подтверждено уже 2890 случаев заражения COVID-19 в республике.

По данным на воскресенье, в Карелии подтверждены еще 17 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 16 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля). Об этом информирует оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.



Выздоровели еще 10 человек: в Петрозаводске – 3, в Кондопожском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 2, в Питкярантском районе – 1.



"Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 470,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 648,7 случая, по Северо-Западу – 663,2", - говорится в заявлении штаба.

Ранее сообщалось, что Карелия вошла в "светло-зеленую зону" по коронавирусу.

фото: Столица на Онего

Власти Петрозаводска объяснили разрушение набережной особым характером Онежского озера

В мэрии Петрозаводска обещают приступить к реконструкции набережной Онежского озера, на которой регулярно образуются провалы асфальта.

В пресс-центре администрации Петрозаводска сообщили, что премьер-министр правительства республики Александр Чепик и глава карельской столицы Ирина Мирошник осмотрели ход работ в створе проспекта Ленина. На данный момент ведется благоустройство Онежской набережной.

Ирина Мирошник заявила, что в дальнейшем предполагается продолжить работы по приведению в порядок прибрежной полосы в Петрозаводске.

"Необходимо будет продолжение работ и полноценная реконструкция набережной в части акватории, которую в силу своего характера Онежское озеро постоянно повреждает. Здесь мы будем заказывать серьезные проекты и это более длительная перспектива двух-трех лет. Думаю, что по завершению набережная будет полностью оформлена", - пообещала Мирошник.

Напомним, асфальт на петрозаводской набережной регулярно разрушается. Так, в мае 2014 года под землю ушла значительная часть покрытия. Асфальт столичной набережной проваливался в июле 2017 года и продолжал разрушаться в июне 2019 года.

фото: Игорь Ярохович

Деньги инвесторов, вложенные в теплоснабжение города в Карелии, "вылетели в трубу"

Как частные инвесторы вложили миллионы в теплоснабжение районного центра в Карелии и что из этого получилось.

Шесть лет назад частная компания "Сити Сервис" построила в карельском городе Суоярви котельную и теплотрассу, которые должны были обеспечить теплом микрорайон под названием "Парк". По словам местного предпринимателя Игоря Яроховича, который являлся тогда учредителем компании, он вложил вместе со своим бизнес-партнером в этот проект около 9 миллионов рублей.

"Нас попросило заняться теплоснабжением микрорайона "Парк" правительство Карелии: в Суоярви закрывалась котельная картонной фабрики, которая прежде отапливала большую часть городского жилфонда, и республиканские власти искали инвесторов для строительства новых котельных, – вспоминает Игорь Ярохович. – Мы выкупили здание бывшей бани с земельным участком, сделали к нему пристройку и установили котлы, работавшие на дровах и угле, а наши подрядчики проложили 300 метров теплотрассы, чтобы мы могли подключиться к действующей сети".

Однако теплоснабжением Суоярви компания "Сити Сервис" занималась всего один год. Республиканский комитет по жилищно-коммунальному хозяйству решил отключить построенную компанией котельную, поскольку другая теплоснабжающая организация города – ООО "Питэр Пит" – захотела увеличить свои мощности, и вложенные частными инвесторами деньги, образно говоря, вылетели в трубу.

Продолжение читайте далее.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии перебегавшая дорогу старушка оказалась под колесами дорогой иномарки

83-летняя женщина пыталась перебежать дорогу, но ее сбил водитель иномарки с прицепом.

В субботу, 22 августа, в 10:30 в Прионежском районе на трассе "Кола" была сбита женщина. Об этом сообщает ГИБДД.

56-летний водитель автомобиля "Toyota Land Cruiser" в составе с прицепом МЗСА совершил наезд на 83-летнюю женщину-пешехода, которая перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в БСМП Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что дама за рулем сбила пенсионерку на пешеходном переходе в Петрозаводске.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Почему Карелии предсказывают медленное вымирание

Естественную убыль населения республики в ближайшие полтора десятка лет не покроют даже мигранты.

Росстат обнародовал летом ежегодный прогноз численности населения Карелии на ближайшие 15 лет. Если сравнить его с предыдущими сценариями развития демографической ситуации в республике, придется признать, что особых улучшений в нем не появилось. И без того малонаселенный приграничный регион обречен на обезлюдение: по нескольким вариантам прогнозной оценки размер потерь населения составит к 2036 году от 26 тысяч до 92 тысяч человек, что сравнимо с исчезновением сразу нескольких карельских городов, таких, как Кондопога, Сегежа и Костомукша.

Подробности читайте далее.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Семьи из Петрозаводска показали высокую готовность к труду и обороне (ФОТО)

Петрозаводчане стали победителями республиканского этапа Фестиваля ГТО среди семей.

Две команды из карельской столицы показали лучшие результаты соревнований. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.



В Петрозаводске состоялся республиканский этап Фестиваля ГТО среди семей. Состязания прошли на территории центрального стадиона "Спартак". Среди дисциплин – упражнения на пресс, подтягивание, наклон, рывок гири, а также бег на длинные и короткие дистанции.



"Первые места заняли команды из карельской столицы. "Золото" завоевала семья Кустовых. Общими усилиями мама Ольга, папа Дмитрий, дочь ....... и дедушка Сергей Львович Мошков набрали наибольшее количество баллов на станциях соревнований. Команда регулярно участвует в городских спортивных мероприятиях. В прошлом году Кустовы представляли республику на Всероссийском Фестивале ГТО в Сочи и вошли в десятку сильнейших. Серебряные медали республиканского этапа выиграла семья Бездорожевых. В составе их команды выступили мама Елена, папа Юрий, дочь ...... и дедушка Александр Леонтьевич Экало", - говорится в сообщении мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ выбрал официальным поставщиком оборудования для программы ГТО компанию из Карелии.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Одиночный пикет в поддержку народа Белоруссии прошел в Петрозаводске (ФОТО)

В центре столицы Карелии мужчина вышел на одиночный пикет в поддержку граждан Белоруссии, выступающих против итогов выборов президента страны.

Участник пикета держал в руках бело-красно-белый флаг с надписью "Живе, Беларусь!", ставшей лозунгом протестующих граждан Белоруссии, несогласных с результатами президентских выборов. Акция прошла у фонтана и скульптуры «Молекула фуллерена» на проспекте Ленина в Петрозаводске.

Напомним, в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК страны Лукашенко набрал 80,1%, его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10,1%.





Когда избирательные участки были закрыты, на улицы белорусских городов начали выходить протестующие, выражая несогласие с результатами выборов. Люди считают, что итоги голосования были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Белорусские силовики приступили к жестким разгонам протестующих и массовым задержаниям. Есть пострадавшие и погибшие.

фото: © Министерство финансов Карелии

Не провалили, а скорректировали: что происходит с программой развития Карелии

Федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

4 сентября в Москве состоится итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии. Там оценят семилетнюю работу республики по реализации федеральной целевой программы по развитию региона. Судя по последнему заседанию рабочей группы Госкомиссии по транспорту, которое состоялось под руководством министра транспорта РФ Евгения Дитриха в режиме видеосвязи, вопросы к властям республики-юбиляра остаются, а ФЦП будет продлена на один год.

Подробности читайте далее.

фото: © Николай Смирнов

Грозы прогремят в Карелии в понедельник

О погоде на понедельник рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 24 августа, по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах - грозы. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +10, +15 градусов. Днем: +17, +22 градуса.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшие кратковременные дожди. Утром и днем - гроза. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +13,+15 градусов. Днем: +19, +21 градусов.

фото: Столица на Онего

В Карелии за сутки еще пять пациентов оказались в больнице с пневмонией

Оперштаб правительства республики Карелия по борьбе с коронавирусом опубликовал официальную информацию о заболеваемости пневмонией в регионе.

За сутки в Карелии госпитализированы 5 человек с внебольничной пневмонией.



Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1128 пациентов, 72 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



В оперштабе сообщают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к трем тысячам.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В России за сутки выявлено 4 852 заболевших COVID-19

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России по данным на 23 августа.

За последние сутки в России выявлено 4 852 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране зарегистрировано 956 749 случаев заражения коронавирусом.

За день подтверждено 73 летальных случая с коронавирусом. За весь период от коронавируса умерло 16 383 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 162 человека. За весь период - 770 639 человек.

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к трем тысячам.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

Смертельное ДТП произошло на трассе "Кола": в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека, еще трое госпитализированы.

В воскресенье, 23 августа, на 573 км. федеральной автодороги "Кола" в Кондопожском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД по Карелии.

По предварительным данным, около 12:30 водитель автомобиля "KIA Optima" 1982 года рождения допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Volkswagen Polo".

В результате происшествия погибли 2 человека - водитель "Volkswagen" 1985 года рождения и его пассажир - мужчина 1966 года рождения. Еще 2 пассажира "Volkswagen" (9-летний ребенок и женщина) и водитель "KIA" доставлены в больницу (характер травм пострадавших уточняется).

Фото и видео с места трагедии опубликованы в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © правительство Карелии

Жители Карелии могут помочь попавшим в беду семьям собрать детей в школу

Социальный Центр "Попечение" просит неравнодушных жителей республики помочь нуждающимся семьям собрать детей в школу.

Социальный Центр "Попечение" ведет сбор вещей и учебных принадлежностей для школьников. Оказавшиеся в сложной жизненной ситуации дети нуждаются в тетрадках, ручках, линейках, красках и прочих товарах. Также дети испытывают потребность в одежде. Требуются носки и колготки, школьная и спортивная обувь, спортивные костюмы и футболки.

"Все сложить в пакетик , подписать - попечение, 1 сентября. И принести в наш центр. Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученицы Екатерины. Мы ждём вас ежедневно с 10 до 15.... Также вы можете оставить подписанные пакеты у кассира в магазине "Букинист", на Шотмана, 3 . Часы работы магазина- пн.-пт. 10:00–19:00; сб. 11:00–18:00; вс. 12:00–17:00", - говорится в сообщении Центра "Попечение" в соцсети. Там же опубликована подробная информация по проведению акции.

Ранее уже сообщалось, что неравнодушных жителей Карелии просят помочь собрать детей в школу.

фото: pixabay

Подсчитано, на сколько снизились цены на авиарейсы по России

Крупные авиакомпании снизили стоимость билетов на авиарейсы в города России на сентябрь-октябрь.

Как сообщают "Ведомости", например, S7 Airlines вдвое снизила цену перелета из Москвы в Уфу, на 40% упали цены на перелеты в Краснодар, Пермь, Сочи и Новосибирск, на 25-35% — в Самару, Казань, Екатеринбург и Красноярск.

Не упали цены только на перелеты в Санкт-Петербург и Минеральные Воды. "Аэрофлот" также снизил цены на сентябрь—октябрь. Рейсы в Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар подешевели примерно на 40% по сравнению с началом лета, в Самару, Пермь и Иркутск — на 30%, в Омск, Казань, Минеральные Воды и Красноярск — примерно на 20%, в Санкт-Петербург и Сочи — примерно на 15%. О причнах снижения цен читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ДОХОДЫ ЧИНОВНИКОВ, ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА "ПЕТРОЗАВОДСК" И "КОРОНАВИРУСНОЕ" 1 СЕНТЯБРЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Доходы главы Карелии выросли в прошлом году на 1,6 миллиона рублей

От сдачи в аренду своей квартиры губернатор получил около 2,4 миллиона.

За прошлый год доход премьер-министра Карелии вырос на 1,5 миллиона рублей

В собственности руководителя республиканского правительства – две квартиры, жилой дом с участком и внедорожник.

Самым богатым членом правительства Карелии оказался вице-премьер Дмитрий Родионов

В тройку высокодоходных республиканских чиновников вошли глава карельского Минздрава Михаил Охлопков и руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева.

Доход пресс-секретаря главы Карелии в прошлом году превысил 1,6 миллиона рублей

Прошлогодний доход начальника управления губернаторской пресс-службы достиг почти двух миллионов.

Стало известно, сколько заработали в прошлом году омбудсмены в Карелии

Бизнес-омбудсмен в республике Елена Гнетова стала лидером по доходам, уполномоченные по правам ребенка Геннадий Сараев и правам человека Лариса Бойченко по заработкам отстают.

Первые пассажиры улетели из нового аэровокзального комплекса Петрозаводска в Симферополь под музыку (ФОТО)

В аэропорту Петрозаводска сегодня открыли для пассажиров современный терминал, который был возведен в рамках подготовки к 100-летию Карелии за миллиард рублей.

Линейки 1 сентября пройдут не для всех учащихся школ, сообщил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, для учащихся каких классов пройдут 1 сентября торжественные линейки.

Студенты ПетрГУ начнут год в очном формате, но маски все же носить заставят.

Вирус не отступает

Глава Карелии назвал слухами сообщения о возобновлении карантинных мер с 20 сентября

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал правительство и население республики принять все меры, чтобы с 20 сентября в регионе не пришлось снова вводить жесткие ограничения для экономики и социальной сферы из-за второй волны коронавируса.

Тем временем, число инфицированных коронавирусом в Карелии на 21 августа составило 2834 человека, умерло за время пандемии 25 человек, выздоровело 2095.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1115 пациентов, 72 человека умерли.

Без комментариев

Объекты скорректированной ФЦП развития Карелии в 2021 году должны доделать за счет региона

Федеральную целевую программу к 100-летию Карелии продлят еще на один год, но на ее реализацию средства федерального бюджета привлекаться не будут.

Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября.

Комиссия Минкультуры России не подписала акт приемки реставрационных работ на Преображенской церкви Кижей

Торжественное открытие храма после реставрации перенесено на следующий год.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 23 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +14 ° …+15 ° 4 м/с Ю 745 мм.рт.ст. 81% день Небольшой дождь, +15 ° …+17 ° 5 м/с ЮЗ 744 мм.рт.ст. 89% вечер Пасмурно, +16 ° …+17 ° 4 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 89% ночь Небольшой дождь, +15 ° …+16 ° 3 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 92%

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков рассказал, на каких предприятиях Карелии требуются сотрудники

Глава республики сообщил в соцсети о предприятиях в Карелии, которые готовы принять на работу новых сотрудников.

Парфенчиков заявил, что на сегодняшний день в республике есть более 5 тысяч вакансий, 46% из них открыты для представителей рабочих специальностей. Об этом губернатор сообщил в соцсети.

По информации Парфенчикова, инженерному центру пожарной робототехники "ЭФЭР" дополнительно требуются операторы станков с программным управлением, токари-универсалы, фрезеровщики, а также работники инженерных специальностей: конструктор, программист, схемотехник. Работодатель готов предложить зарплату от 30 до 50 тыс. руб.

27 августа ярмарку вакансий планирует провести Литейный завод "Петрозаводскмаш". Предприятие испытывает потребность в 200 специалистах. Это формовщики ручной и машинной формовки, транспортировщики, слесари, плавильщики, станочники широкого профиля, электрики, механики, технологи, электросварщики и другие. Зарплата - до 60 тыс. руб.

Предприятию "Славмо" требуются оператор линии розлива, слесари и электромонтеры, машинист холодильных установок. На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе нужны слесари-ремонтники, слесари по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, токари.

Глава региона сообщает также, что почти 90 работников готов принять филиал "Сегежского ЦБК" по лесным ресурсам, в "ЗАПКАРЕЛЛЕСе" открыты вакансии рабочих и инженерных специальностей. В частности, зарплата машиниста трелевочной машины составляет 80 тысяч рублей.

В Костомукше на предприятии "АЕК" ждут водителей, инженеров, машинистов экскаватора, электромонтеров, рассказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, сколько работников попали под сокращение на предприятиях Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Петрозаводске водитель отвлекся от дороги и пошел на таран

Водитель отечественной легковушки протаранил иномарку из-за своей невнимательности.

Авария произошла в субботу, 22 августа, в дневное время на подъезде к Петрозаводску от дороги "Кола", передает ГИБДД.

25-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21074" отвлекся от управления и совершил наезд на стоящий автомобиль «Geely».

В результате ДТП 24-летний пассажир "ВАЗ-21074" получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Карелии перебегавшая дорогу старушка оказалась под колесами дорогой иномарки.

фото: ГИБДД ЛОУХИ / ВК

В Карелии пьяный водитель без прав попался инспекторам ГИБДД

Инспекторы поймали очередного пьяного водителя на дорогах Карелии.

21 августа в 00.25 на улице Гористая в поселке Чупа отстранен от управления автомобилем "ВАЗ 21140" 34-летний водитель в состоянии опьянения. Ранее мужчина был лишен права управления за пьяное вождение. Об этом сообщает ГИБДД по Лоухскому району.

"В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, решение по которому примет суд", - говорится в сообщении инспекции в соцсети.

Ранее сообщалось, что инспекторы отстранили от управления пьяного водителя иномарки.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии юный водитель мопеда сбил пенсионерку

Пенсионерка после случившегося оказалась в больнице.

Авария произошла в субботу, 22 августа, в пудожской деревне Куганаволок, информирует ГИБДД.

В полдень 14-летний водитель мопеда "Альфа" совершил наезд на 68-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в ГБУЗ РК "Пудожская ЦРБ".

Ранее сообщалось, что в Карелии перебегавшая дорогу старушка оказалась под колесами дорогой иномарки.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии машина пьяного водителя оказалась на штрафстоянке

Инспекторы отстранили от управления пьяного водителя иномарки.

В субботу, 22 августа, инспекторы ГИБДД в селе Кончезеро отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя.

Автомобиль отправлен на специализированную стоянку, нарушителя ждет крупный штраф, сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что у любителя пьяной езды забрали машину в Петрозаводске.

фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Карелия оказалась не готова к организации бесплатного питания школьников

Республика не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников начальных классов с 1 сентября.

Министерство образования Карелии подписало соглашение с Минпросвещения РФ о выделении средств из федерального бюджета на организацию горячего питания учащихся начальных классов. Об этом сообщил на заседании правительства республики глава минобра Роман Голубев. Правда, субсидия выделена на бесплатные завтраки для учеников только тех школ, где полностью готовы организовать горячее питание. Образовательные учреждения, к которым есть замечания Роспотребнадзора, будут выполнять поручение президента России за счет средств республиканского бюджета.

Подробности читайте далее.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Парфенчиков проверил готовность школ в Карелии к суровым зимам

Глава республики Артур Парфенчиков проверил, как готовы к учебному году районные школы Карелии.

Парфенчиков посетил семь школ в Беломорском, Сегежском, Медвежьегорском, Кондопожском и Прионежском районах. Об этом губернатор сообщил в соцсети.

"В этом году серьезные средства мы направили на наши северные школы. Модернизация теплоузлов, утепление фасадов, замена окон, – это залог комфорта учеников и педагогов в условиях суровых зим. Так, в беломорской школе № 1 весь этот объем работ уже выполнен. Теперь здесь можно приступать к решению других вопросов. В сосновецкой школе сейчас завершается ремонт кровли основного здания. Часть старых окон заменены на стеклопакеты. Задача на будущий год – привести в порядок кровлю над пристройкой, в которой расположены столовая и спортзал. Стены в школе основательные, поэтому утепление фасадов не требуется, а вот замену окон обязательно продолжим", - рассказал Артур Парфенчиков.

Глава региона заявил о планах приведения в порядок образовательных учреждений в Сегежском районе. Власти республики намерены привлечь для этих целей компанию "АФК-Система".

"В следующем году будем планировать целевое выделение средств на все сегежские школы и детские сады. Кроме того, в Сегеже реализуется крупнейший в республике инвестпроект – модернизация ЦБК. Конечно, он не может рассматриваться отдельно от социальной сферы. Мы рассчитываем на поддержку компании «АФК-Система». В ближайшее время планируем проработать совместный комплексный план развития по всем направлениям жизни города, в том числе и по объектам системы образования", - заявил он.

Также Парфенчиков заявил о планах возвести в Медвежьегорске школу на 1100 учеников к 2022 году. Также, по его словам, проведены работы в сунской школе.

"В сунской школе завершается ремонт кровли. Кроме того, здесь модернизирована система отопления и установлена большая часть новых окон. Школа перспективная, рассчитана на 300 учеников, хотя первого сентября туда придут учиться 70 ребят. Но мы готовимся к тому, что в ближайшее время школьников в Янишполе станет гораздо больше. С запуском рыбоперерабатывающих заводов, а также выделением 140 участков под ИЖС, сюда приедут многие семьи с детьми, в том числе и многодетные", - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Карелия не смогла подготовить все школы к реализации закона о бесплатном горячем питании учеников.

фото: ©Игорь Георгиевский

Почему комиссия Минкультуры России не приняла реставрацию Преображенской церкви

В музее "Кижи" ждут повторного приезда членов комиссии, но он оказался под вопросом из-за эпидемии коронавируса.

За месяц до планировавшегося открытия Преображенской церкви на острове побывала комиссия территориального управления министерства культуры России, которая должна была принять выполненные реставрационные работы. Но комиссия отказалась подписывать акт приемки работ.

По словам заместителя директора музея Татьяны Незвицкой, в "Кижах" не ожидали, что территориальное управление Минкультуры РФ заинтересует отчет не только о завершающем этапе реставрации 2018-2019 годов, но и о том, что происходило с Преображенской церковью за последние полвека – от эпохи знаменитого советского исследователя деревянной архитектуры Александра Ополовникова до скончавшегося в декабре 2019-го архитектора Владимира Рахманова, по проекту которого были выполнены нынешние реставрационные работы.

Подробности читайте далее.

фото: pixabay

Ужесточились правила въезда иностранных туристов в Египет

Для въезда в Египет и на курорты Красного моря с 1 сентября туристам необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

С 15 августа отрицательный тест на коронавирус требовался только при прибытии в Каир и другие аэропорты страны, за исключением Шарм-эль-Шейха, Хургады и Марса-Матрух. Под действие новых правил теперь попадают и россияне, прилетающие в Египет транзитом через третьи страны, в том числе через Турцию и Белоруссию. Подробностич читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Навальный в немецком госпитале находится под круглосуточной охраной

Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится политик Алексей Навальный.

Алексея Навального доставили на лечение в Берлин в качестве "гостя канцлера". Такой статус ему предоставили для того, чтобы обеспечить круглосуточную охрану возле клиники. Об этом сообщает "LIFE" со ссылкой на телеканал "ZDF", который, в свою очередь, получил информацию от полиции ФРГ.

Там отметили, что данный шаг не является политическим сигналом для России, а лишь "бюрократической хитростью". Телеканал также добавил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поручил выяснить причину резкого ухудшения состояния Навального.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиарейса Томск — Москва. Самолёт совершил вынужденную посадку в Омске, после чего Навальный впал в кому. Сейчас политик находится в немецкой клинике "Шарите", куда он был доставлен спецрейсом.

фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области

Кошка спасла спящих людей от пожара

В российском городе Биробиджан кошка спасла спящих хозяев от пожара.

В воскресенье, 23 августа, в 1:52 по местному времени на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании частного деревянного дома в поселке Заречье. Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на сайт регионального главка МЧС России.

Спасателей вызвали хозяева дома. Жившая в нем женщина проснулась, услышав как кошка просится на улицу и скребется в дверь. Она выпустила животное и увидела, что веранда здания охвачена огнем. Россиянка немедленно разбудила сыновей и выбежала на улицу, проснувшиеся мужчины позвонили пожарным.

К месту происшествия прибыли 13 спасателей и две пожарные машины. Пламя стремительно распространялось, однако спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание и не допустить, чтобы соседние хозяйственные постройки тоже сгорели. В результате пожара сгорели крыша и веранда дома, никто не пострадал.

По факту пожара проводится проверка, на месте происшествия работают сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы. Причины возгорания и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются.