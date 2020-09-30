Что случилось в Петрозаводске и Карелии 30 сентября

фото: © "Столица на Онего"

Елена Аскерова оставляет адвокатскую деятельность

Бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова, последнее время работавшая защитником, решила прекратить свой статус адвоката.

Об этом "Столице на Онего" рассказала сама Елена Алексеевна.

Она сообщила, что 30 сентября Совет адвокатской палаты Карелии рассмотрит ее просьбу о прекращении статуса адвоката, которая, очевидно, будет удовлетворена.

Елена Аскерова будет генеральным директором гостиницы "Питер Инн" с персоналом 200 человек.

Напомним, что проработавшая 26 лет в надзорном ведомстве республики Елена Аскерова 21 октября 2018 года добровольно оставила должность прокурора карельской столицы. И уже на следующий день была назначена заместителем гендиректора гостиницы "Питер Инн", где трудилась до февраля 2019 года.

После этого она занялась адвокатской деятельностью. В ее багаже защитника – оправдательный приговор гендиректору Кольского ДРСУ в Медвежьегорске Юрию Гугалинскому, которого карельский Следком обвинял в злоупотреблении полномочиями. А также непонятное для многих согласие представлять интересы председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого в получении взятки.

"Я по-белому завидую Елена Аскеровой. Она, по моему мнению, успешно работала как прокурором, так и адвокатом, - сказал нашему изданию известный в Карелии защитник Михаил Шогин. – Уверен, что Елена Алексеевна так же успешно будет трудиться и в новой должности руководителя гостиницы".

На наш вопрос, почему она решила оставить адвокатскую деятельность, Елена Аскерова ответила, что ее "возвращение в юриспруденцию, в данном случае занятие адвокатской деятельностью, по-видимому, было ошибочным".

"Не случайно говорят, что в одну реку дважды не входят", - сказала Елена Аскерова, по понятной причине, не пожелавшая публично объяснить истинные мотивы своего ухода из адвокатуры.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В посольстве США возмущены приговором Юрию Дмитриеву

Пресс-секретарь американского посольства назвала новый срок заключения исследователю сталинских репрессий, осужденному по педофильской статье, "еще одним шагом назад для прав человека и исторической правды в России".

Решение Верховного суда Карелии об изменении срока заключения для известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева вызвало возмущение пресс-секретаря посольства США в России Ребекки Росс. После того, как о судебном вердикте стало известно в американской дипломатической миссии, Ребекка Росс написала на своей странице в социальной сети Twitter:

"Решение Верховного суда Карелии продлить и без того несправедливый приговор историку Юрию Дмитриеву еще на возмутительные 10 лет – это еще один шаг назад для прав человека и исторической правды в России".



Твиттер Ребекки Росс

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"

Парфенчиков высказался о введении дистанционного обучения в школах Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что не представляет себе школу, в которой ученик и педагог не могли бы общаться лично.

Артур Парфенчиков считает, что традиционное обучение в школах, предполагающее прямой контакт учителей и учеников не исчезнет, несмотря на развитие дистанционных форм образования.

Об этом Парфенчиков заявил в ходе прямой линии в соцсети, которая состоялась во вторник, 29 сентября.

"Конечно, дистанционное образование имеет право на жизнь. Оно будет развиваться. Оно будет дополнять основное образование. Это веяние времени, в этом нет ничего предосудительного. Но, конечно, представить школу, процесс обучения без личного общения учителя с учеником - это уже что-то из ряда вон выходящее", - сказал губернатор.

"Нужно держаться. Не надо опять-таки эмоционально реагировать на вопросы карантина точечного, когда мы какие-то классы отправляем на карантин. Мы как раз еще раз говорили вчера с министром образования о том, что надо где-то, может быть, и школы, когда есть вот как, скажем, в Хийденсельге сейчас ситуация, в Ляскеля, - может быть, на какое-то время и школы отправлять на карантин. На несколько дней, пока идет тестирование", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков назвал истерией слухи о введении карантина в Карелии.

фото: "Мегаполис"

Экс-глава Карелии Худилайнен устроил ДТП в Петербурге и скрылся (ФОТО)

Бывший глава республики Александр Худилайнен попал в ДТП в Санкт-Петербурге на автомобиле "Toyota Land Cruiser".

Авария произошла в Адмиралтейском районе Петербурга, информирует издание "Мегаполис" со ссылкой на пострадавшего в ДТП автовладельца.

Как сообщил пострадавший, он припарковал свою машину на набережной реки Мойки, а черный внедорожник экс-губернатора выезжал на дорогу из подземного паркинга и при повороте зацепил белый автомобиль мужчины, оставив на нем повреждения. Пострадавший сделал снимки и заявил, что его оппонент покинул место ДТП.

"Я стоял и никому не мешал. Выезжающий чёрный Toyota Land Cruiser, госномер О269МР98, совершил столкновение, после чего скрылся с места ДТП", - написал он.

"Перед тем как уехать, водитель Land Cruiser вышел из салона и в грубой форме "объяснил", что в случившемся виноват сам потерпевший, а также почему он виноват. После этого агрессивный мужчина сел в автомобиль и уехал с места ДТП. Владелец пострадавшего авто, уже когда просматривал снимки, понял, что перед ним был бывший губернатор соседнего региона Александр Худилайнен", - передает издание.

Напомним, глава Карелии Александр Худилайнен ушел в отставку в феврале 2017 года. Он был назначен главой Карелии в мае 2012 года. Худилайнен первым из руководителей регионов России получил выговор от президента Владимира Путина за фактический срыв программы расселения аварийного фонда в республике.

фото: группа "Живой Петрозаводск" / https://vk.com/wall-68154971_106793

"С таким общественным транспортом надо заканчивать"

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал состояние общественного транспорта в Петрозаводске, назвав его "роем каких-то организаций".

В ходе прямой линии в соцсети, состоявшейся 29 сентября, Артур Парфенчиков высказал негативную оценку состоянию общественного транспорта в Петрозаводске. Он заявил, что получает соответствующие жалобы от горожан.

"К сожалению, наш общественный транспорт исторически превратился…. Как говорится, "обнять и плакать", вот по-другому не сказать. Много ко мне приходит обращений по общественному транспорту", - сказал Парфенчиков.

Губернатор напомнил, что власти республики заявляли о готовности принять от муниципалитета полномочия по управлению общественным транспортом для исправления ситуации. Однако, как заявил Парфенчиков, Петрозаводский горсовет соответствующего решения не принял.

"Мы готовы здесь сегодня взяться за общественный транспорт Петрозаводска, но для этого соответствующим образом эти полномочия должны быть муниципалитетом переданы на региональный уровень. У нас есть ряд предложений в том числе и от ряда банков. И, в первую очередь, - от "Внешэкономбанка". Мы этот вопрос обсуждали. Есть различные программы. По-моему, если не ошибаюсь, в Твери соответствующая реформа была проведена. Но главное условие: полномочия должны быть переведены на региональный уровень. Мы соответствующее обращение практически год назад направляли в муниципалитет. Но пока вот такое решение депутатами Петросовета не принято. Поэтому здесь же нужно решать вопрос в комплексе. Это большие деньги. И есть возможность кредитования. Но, конечно, тяжело работать, вот когда общественный транспорт представляет собой рой каких-то различных организаций, фирм", - пояснил глава республики.

На прямой линии Парфенчикову также передали информацию, что в общественном транспорте вместо антисептика для обработки рук в специальные емкости была залита вода.

"Это хамство. И, конечно, с таким общественным транспортом надо заканчивать", - сказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что повышение цен на проезд в "маршрутках" Петрозаводска стало поводом для судебных тяжб

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Парфенчиков назвал истерией слухи о введении карантина в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что пик заболеваний коронавирусом в Карелии может произойти зимой, однако власти не планируют вводить карантин.

Об этом Парфенчиков заявил в ходе прямой линии в соцсети, состоявшейся 29 сентября, во вторник.

"Вирусология говорит о том, что мы сейчас находимся на пороге естественного сезонного роста всех заболеваний, в том числе и коронавируса. И надо понимать, что действительно где-то, может быть, в ноябре, декабре мы выйдем на определенный пик. У нас нет никаких планов по карантину. Вот эти все немножко эмоциональные такие прогнозы, которые были в начале сентября, что сейчас всех закроют, все опять на карантин - ну источники этой истерии, наверно, где-то понятны. Ничего, конечно, такого в планах у нас нет", - заявил Артур Парфенчиков.

"Наша задача все-таки сделать все, чтобы эти карантинные мероприятия, если они и случатся, чтобы они были минимальны. Мы, конечно, должны дать возможность работать экономике. Дети должны учиться", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков разрешил проводить массовые мероприятия в Карелии в период пандемии

фото: © AP Photo/Sergey Ponomarev, архив

Ребенок и 82-летний мужчина погибли в ДТП на трассе в Карелии

В Лахденпохском районе 82-летний водитель устроил смертельное ДТП, где два человека погибли и двое пострадали, сообщил в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 30 сентября в 12.00, в Лахденпохском районе, на 168 км федеральной автодороги А-121"Сортавала", 82-летний водитель автомобиля Lada Рriora совершил съезд в кювет. В результате происшествия пожилой водитель и 11-летний ребёнок погибли, две женщины - пассажирки с травмами госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники специальных служб.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными и выбирать только безопасную скорость движения, которая позволит контролировать дорожную обстановку и предпринять необходимые меры в случае возникновения опасности.

фото: © кадр из видео/камера "Сампо.ру"

ГИБДД Петрозаводска ищет, кто посмел нарушить ПДД в центре города под прицелом камер наблюдения

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска ищут свидетелей нарушения ПДД на площади Кирова.

Ранее сообщали, что сегодня утром, 30 сентября в 9.55, камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела, как белый внедорожник, выезжая с проспекта Карла Маркса к площади Кирова, пересек улицу Правды по пешеходному переходу, проехал по тротуару и торжественно въехал на главную площадь города, припарковав автомобиль рядом с аллеей героев, где в 10.00 начиналось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

В паблике Госавтоинспекции Петрозаводска отмечается, что по данному факту нарушения проводится проверка.

"Просим помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44", - написано в сообщении Госавтоинспекции.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии/dtpptz.ru

Появилось фото с места смертельного ДТП, где погиб ребенок и пожилой мужчина

В Лахденпохском районе сегодня днем произошло смертельное ДТП, в котором погиб 11-летний ребенок и 82-летний водитель, еще два человека пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщали, что сегодня днем, 30 сентября в 12.00, в Лахденпохском районе, на 168 км федеральной автодороги А-121"Сортавала", 82-летний водитель автомобиля Lada Рriora совершил съезд в кювет. В результате происшествия пожилой водитель и 11-летний ребёнок погибли, две женщины – пассажирки с травмами госпитализированы.



© МЧС по Республике Карелия

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось фото с места смертельного ДТП.

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Зарплата бюджетников Карелии увеличится с 1 октября

Соответствующее распоряжение подписал сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщили в пресс-службе правительства республики.

С 1 октября зарплаты бюджетникам будут проиндексированы на 3 процента.

Повышение коснется работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета.

По информации Минфина Карелии, увеличение зарплат затронет более 13 тысяч человек.

Решение о повышении принято в соответствии с аналогичным документом, принятым на федеральном уровне. Согласно распоряжению правительства РФ с 1 октября 2020 года на 3 процента проиндексируют заработные платы работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

фото: © кадр из видео/камера "Сампо.ру"

Большой белый внедорожник, нарушив правила ПДД, въехал на главную площадь Петрозаводска (ВИДЕО)

Момент нарушения ПДД водителем внедорожника попал в объектив камеры наружного наблюдения на площади Кирова в Петрозаводске.

Сегодня утром, 30 сентября в 9.55, камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела, как белый внедорожник, выезжая с проспекта Карла Маркса к площади Кирова, пересек улицу Правды по пешеходному переходу, проехал по тротуару и торжественно въехал на главную площадь города, припарковав автомобиль рядом с аллеей героев, где в 10.00 начиналось торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

фото: Лиля Кончакова / ИА "Республика"

Торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске

В день освобождения Карелии от фашистских захватчиков и в год 75-летия Победы в столице республики состоялось торжественное открытие стелы города воинской славы.

Стела "Город воинской славы" открыта в среду, 30 сентября, в карельской столице. На мероприятии присутствовали ветераны, представители органов власти и горожане. Церемония завершилась возложением цветов к монументу.

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда. Место выбрано очень правильно, очень органично. И давайте не забывать, что здесь у нас проходят и торжественные построения, военные парады. Мы здесь проводим "Бессмертный полк". И, конечно, очень важно, что с правого фланга здесь сегодня будет находиться эта стела, эта святыня, которая действительно по праву определена в городе воинской славы Петрозаводск", - заявил глава Карелии Артур Парфенчиков на открытии монумента.

"Это достойнейшее признание заслуг жителей города за многовековую историю по охране рубежей нашей великой родины. Более трех веков Петрозаводск является форпостом России на Северо-Западе. Сегодня уже говорили о том, что много оружия, изготовленного здесь, участвовало в победоносных сражениях и во многих победоносных войнах, проводимых российским государством. И это говорит о том, что здесь жили и живут очень умелые, очень достойные своего отечества люди, которые всегда готовы встать на его защиту", - сказал заместитель секретаря Совета безопасности России Сергей Вахруков.

В апреле 2015 года президент России Владимир Путин присвоил Петрозаводску звание города воинской славы. Установка аналогичных монументов является традиционной для городов, получивших подобное звание.

Памятная стела "Город воинской славы" - гранитная колонна высотой 11,8 метров с двуглавым бронзовым орлом - возвышается вблизи площади Кирова. На лицевой стороне пьедестала в бронзовом картуше размещён текст Указа Президента России о присвоении Петрозаводску почётного звания "Город воинской славы", на обратной стороне - герб Петрозаводска. Рядом, на гранитных стенах, установлены тематические бронзовые барельефы, отображающие сюжеты из истории воинской славы города: от Петра Первого до освобождения Петрозаводска. Эскизный проект монумента создан архитектором Александром Савельевым.

фото: страница главы РК Вконтакте

Парфенчиков возмутился фирмой, которая "плачется" из-за нехватки денег на реконструкцию БСМП

Глава Карелии Артур Парфенчиков раскритиковал подрядную организацию, которая возводит пристройку к Больнице скорой медицинской помощи, за то, что она жалуется на нехватку денег и может сорвать сроки строительства.

Эту проблему губернатор затронул в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

По словам Парфенчикова, он выслушал жалобы подрядчика во время визита на стройплощадку. "Чего мне рассказывать про твои проблемы? Ты пришел на конкурс, ты сбил цену…ты опередил тех подрядчиков, которые не готовы были сбивать цену, понимая ее объективность. Тебе обязательно надо было получить этот объект, ты сбил цену на конкурсе. Чего ты сейчас плачешься, что денег не хватает?.. Сейчас что хочешь делай – продавай имущество, бери в долг, что хочешь делай, но ты должен достроить…Иначе, конечно, мы будем направлять материалы в правоохранительные органы, расторгать контракт и включать тебя в "черный список", - заявил глава республики. По его словам, у властей Карелии появились возможности "очистить рынок" от таких строительных организаций. Как они собираются это сделать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Евросоюз потребовал незамедлительного и безоговорочного освобождения Юрия Дмитриева

Представительство ЕС в России распространило заявление в поддержку исследователя сталинских репрессий, осужденного в Карелии по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери.

Поводом для заявления послужил приговор Верховного суда республики, который признал накануне Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Европейский Союз считает, что причиной уголовного преследования господина Дмитриева стала его правозащитная деятельность и изучение политических репрессий советских времен. Этот необоснованный и несправедливый приговор неизбежно усугубит ухудшающуюся ситуацию в сфере прав человека и еще сократит пространство для деятельности гражданского общества и выражения независимого мнения в России. Это очередной вопиющий пример оказания неоправданного и неприемлемого правового давления на правозащитников в нарушение международных обязательств", - говорится в заявлении представительства ЕС в России.

Европейский Союз потребовал незамедлительного и безоговорочного освобождения известного исследователя сталинских репрессий. "Мы также ожидаем, что господин Дмитриев будет освобожден по гуманитарным соображениям, в силу его возраста и состояния здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - отметили в ЕС.

фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Парфенчиков: "Попробуйте во Франции пройти в маске с открытым носом..."

Глава Карелии Артур Парфенчиков рекомендовал сотрудникам магазинов и других учреждений с массовым скоплением людей вызывать полицию, если посетитель отказывается надеть маску и ведет себя "не адекватно".

Об этом губернатор заявил в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

"Ну попробуйте сегодня в европейском супермаркете, во Франции пройти даже с маской с открытым носом. Будете объяснять полицейскому французскому про какие-то свои философии...", - сказал глава Карелии.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

В столице Карелии от коронавируса скончался 69-летний пациент больницы

В республиканской инфекционной больнице от коронавирусной инфекции скончался пенсионер, имевший сопутствующие заболевания, сообщили в оперштабе Карелии.

В минувшие сутки в Карелии подтверждены 44 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 34 человека, в Лоухи – 2 человека, в Сегеже – 2 человека, в Пряже – 1 человек, в Кондопожском районе – 2 человека (Кондопога и деревня Чеболакша), в Прионежском районе – 3 человека (село Заозерье – 2, поселок Ладва – 1).

Общее число заболевших в Карелии на 30 сентября составляет 3997 человек.

Выздоровели за время пандемии 3343 человек, за минувшие сутки выписался по выздоровлению 31 пациент: в Петрозаводске – 22, в Пряжинском районе – 1, в Костомукше – 1, в Кондопожском районе – 2, в Лахденпохском районе – 3, в Питкярантском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1.

Число умерших за сутки увеличилось на один и составило 37 человек.

На самокарантине находятся 1112 человек (+7 за сутки).

В местах обсервации пребывает два человека (+1 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 650,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 795,8 случая, по Северо-Западу – 813,1.

Всего за время пандемии в Карелии проведено 176630 исследований, за минувшие сутки – 1139 тестов.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Антивандальные остановки без крыш и с ржавыми урнами не нравятся жителям Петрозаводска (ФОТО)

Житель Петрозаводска рассказал о недостатках остановочного комплекса на Первомайском проспекте.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин который интересуется, будет ли благоустроена остановка общественного транспорта "Хлебозавод" на пр. Первомайском.

"Это у всех новых павильонов ожидания транспорта старые ржавые урны в комплекте установить планируется?" – спрашивает горожанин, прилагая фото остановки с ржавой старой урной.

"И где кровля и деревянная скамейка на остановке, которую установили уже более двух недель с назад?".

Ранее сообщалось, что в этом году в Петрозаводске появится 20 новых остановочных павильонов. Их установят на Кукковке, Ключевой, Зареке, Перевалке, Древлянке, а также в Центре, Первомайском и Октябрьском районах. Работы выполняет ООО "СтройИндустрия-С".

фото: Сергей Коньков / ТАСС

Названы условия, при которых в Карелии не будут снова закрывать предприятия из-за коронавируса

Организации торговли, общепита и других сфер бизнеса в Карелии могут избежать закрытия из-за второй волны коронавируса, если перестанут нарушать масочный режим и другие требования по профилактике.

Об этом сообщили участники "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте – глава Карелии Артур Парфенчиков и вице-премьер Дмитрий Родионов.

"Сейчас самый задаваемый вопрос, будет ли вторая волна жестких ограничений, когда бизнес встанет?.. Первое, что задаешь предпринимателю в ответ, а вы сегодня соблюдаете те меры, которые были приняты?.. Я хочу сказать, что в последнее время эти требования не соблюдаются. Если перчатки еще есть, то, например, про лицевые экраны и очки вообще забыли", - сказал Родионов. Какие санкции ждут предпринимателей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

Пять классов и группа колледжа переведены в Карелии на дистанционное обучение из-за коронавируса

О ситуации с коронавирусом в Карелии рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в минувшие сутки еще 5 классов переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса: один класс (25 человек) в Петрозаводской школе №9, один класс (28 человек) в петрозаводской школ школе № 25, два класса (33 человека) в школе в Деревянке и один класс (20 человек) в Заозерской школе. Также на дистанционное обучение переведена еще одна группа (19 человек) в медицинском колледже.

По данным оперштаба Карелии, общее число заболевших коронавирусом в республике на 30 сентября составляет 3997 человек, выздоровели – 3343 пациента. За сутки общее число умерших от COVID-19 в Карелии составило 37 человек.

Ранее сообщалось, что на карантине по COVID-19 находятся 40 дошкольников (2 группы, 1208 школьников (56 классов), 139 студентов (7 групп), на карантине по ОРВИ - 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Пикеты в Петрозаводске: "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" (ФОТО)

В карельской столице прошла акция в поддержку исследователя сталинских репрессий, осужденного по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери.

В Петрозаводске днем 30 сентября прошли одиночные пикеты в поддержку известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, приговоренного накануне Верховным судом Карелии к 13 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Жители карельской столицы и гражданские активисты из Москвы, приехавшие на суд, вышли на Студенческий бульвар с плакатами "Приговор Юрию Дмитриеву – торжество зла" и "Не допустим повторения Сандармоха!".



Пикет в Петрозаводске. Фото: Валерий Поташов

"Приговор – чудовищный! Приговор, которого не должно быть! – рассказала одна из участниц акции, библиотекарь из Москвы Каринэ Старостина. – Тот, кто хоть чуть-чуть следил за этим делом, понимает, что дело – чисто политическое, что это – месть за то, что человек пытался напомнить нам нашу историю, за то, что он боролся, чтобы мы помнили о наших предках, которые погибли в страшные 30-е годы. Может быть, это сейчас самое страшное для наших властей?".

По словам Каринэ Старостиной, в ее семье в те годы сидели почти все, и из сталинских лагерей вернулась только ее бабушка.







Библиотекарь из Москвы Каринэ Старостина. Фото: Валерий Поташов

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.



Акция в поддержку Юрия Дмитриева. Фото: Валерий Поташов

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам задержанный свою вину не признал, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: kremlin.ru

Путин поручил ввести полный запрет вывоза из России необработанной древесины

Экспорт "круглого леса" предполагается прекратить к началу 2022 года.

Президент России поручил ввести полный запрет вывоза из России необработанной древесины с 1 января 2022 года. Такой срок был определен главой государства на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса, которое российский президент провел вечером 29 сентября в режиме видеоконференции.

На этом совещании Путин потребовал "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины".

"Много раз уже об этом говорим, много раз. Но для этого следует еще активнее использовать современные, цифровые технологии (полностью согласен со сделанными здесь предложениями), запустить федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов федерации правилам. В единой системе должен производиться учет древесины и сделок с ней. Сегодня же звучало: сделки – на один объем, а вырубка – на другой объем. Сделать это нужно для того, чтобы было возможно проследить всю цепочку: от рубки леса до изготовления готовой продукции и ее вывоза за пределы Российской Федерации. Это позволит ликвидировать всякого рода лазейки, серые схемы, избавиться от криминальной составляющей лесного бизнеса и притом сделать более удобной работу добросовестных компаний и предприятий", – заявил Владимир Путин.

Как подчеркнул президент, в пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.

Кроме того, глава государства высказался за введение еще более жестких мер в лесном комплексе.

"Считаю, что пора установить жесткий, однозначный принцип. А именно: если у компании или предпринимателя нет права на хозяйственное использование леса, то и находиться на лесных участках с заготовительной техникой им должно быть запрещено, – сказал Путин. – Также необходимо пересмотреть подходы к работе таможни, настроить ее таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался, в конце концов, "кругляк". При этом поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород".

фото: © Alexei Stepanov/ДТП Петрозаводска и Карелии

Самосвал с песком перевернулся на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

На Пряжинском шоссе груженный песком самосвал упал на повороте.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", сегодня, 30 сентября, на третьем километре Пряжинского шоссе, у дома №5, за кольцом у "Силикатного завода", груженный песком самосвал при выезде с прилегающей территории опрокинулся.

К счастью, обошлось без жертв.

фото: ©Столица на Онего

"Кто бы мог подумать, что дворы без асфальта – это современная городская среда"

Во дворе одного из домов Петрозаводска сняли асфальтобетонное покрытие "в рамках программы "Формирование современной городской среды".

Полторы недели назад во дворе дома N5 по Октябрьскому проспекту в Петрозаводске был снят асфальт. Как пояснило жильцам руководство потребительского кооператива по эксплуатации жилья "Дружба-2", к которому относится этот дом, демонтаж асфальтобетонного покрытия произведен в рамках программы "Формирование современной городской среды".



Объявление на подъезде дома. Фото жильца.

С тех пор никаких работ во дворе не ведется, и многочисленные пенсионеры и мамы с детьми, проживающие в доме, вынуждены каждый день проходить по камням и кускам асфальта. "Кто бы мог подумать, что дворы без асфальта – это современная городская среда. В общем, как говорил один высокопоставленный карельский чиновник, "асфальта нет, да он и не нужен", – написал один из жильцов дома в соцсетях.

По иронии судьбы в этом же доме располагается Управление муниципального контроля администрации Петрозаводского городского округа.

фото: Прямая линия главы Карелии / скриншот

Глава Минздрава Карелии рассказал, будут ли остановлены плановые операции в случае "второй волны" COVID-19

Министр здравоохранения республики Карелия Михаил Охлопков рассказал о перспективах проведения плановых операций в случае прихода в регион "второй волны" коронавируса".

Михаил Охлопков заявил, что в Карелии не предполагается приостанавливать проведение плановых операций в период предполагаемой "второй волны" коронавируса. Об этом глава карельского Минздрава сообщил на прямой линии губернатора во вторник, 29 сентября.

"Приостановка плановых операций - ее не будет. Мы научились работать в новых условиях. Я думаю, что мы справимся с этой ситуацией", - заявил Охлопков.

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что поставил задачу развивать оказание общей медпомощи. При этом губернатор допускает, что ограничения, связанные с пандемией, могут быть.

"Конечно, какие-то ограничения все равно будут. Это надо признать. Невозможно в условиях пандемии все-таки работать так, как мы работали раньше. Конечно, мы все надеемся, что эта зараза скорее уйдет, потому что тяжело. И были случаи, когда, к сожалению, мы не могли обеспечить - там человек поступает с инфарктом или с каким-то серьезным заболеванием и получает коронавирус.... Поставил задачу, конечно, максимально развивать и продолжать оказание общей медицинской помощи", - сказал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что аппарат для спасения пациентов с COVID-19 поступил в Карелию.

фото: © "Столица на Онего"

Игорь Зубарев: "Музей Карельского фронта должен стать центром патриотического воспитания детей и молодёжи" (ФОТО)

Сенатор принял участие в открытии Музея Карельского фронта в Беломорске.

Как отметил парламентарий, идея о создании музея в Беломорске принадлежит ветеранам. В 2006 году к сенатору обратились представители совета ветеранов с просьбой помочь. Обращения были направлены во все инстанции. Инициативу поддержала Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии, а затем и президент РФ Владимир Путин. На реализацию проекта ушло около трех лет.

"Здание 1930 года постройки, где во время Великой Отечественной войны располагался Штаб Карельского, находилось в аварийном состоянии. Требовались масштабные работы, включая замену инженерных сетей, чтобы привести помещения в порядок. Реконструкция вдохнула новую жизнь в историческое здание, а экспозиция музея, созданная с помощью экспонатов Национального музея Карелии и частных колекций, вернула нам память о войне", - сказал сенатор.

По мнению Зубарева, музей Карельского фронта должен стать центром патриотического воспитания детей и молодёжи.

"На базе учреждения необходимо создать поисковый отряд, которого ещё нет в Беломорском районе. Думаю, что поисковики, представители Карельского Фонда "Эстафета поколений", чью помощь в создании музея трудно переоценить, окажут поддержку в решении этого вопроса", - считает парламентарий.

В ходе торжественной церемонии открытия музея глава региона Артур Парфенчиков вручил члену Совета Федерации Игорю Зубареву медаль "За заслуги перед Республикой Карелия". Сенатор был отмечен за большой вклад в социально-экономическое развитие республики и активную работу в составе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

фото: Петр Ковалев/ТАСС

Досрочное погашение кредита дает право на возврат страховки: разъяснения Нацбанка Карелии

Вступившие в силу с 1 сентября изменения в федеральном законодательстве позволяют заемщику при досрочном погашении вернуть часть стоимости страховки, которую он покупал при получении кредита.

Разъяснения на этот счет подготовила пресс-служба регионального Отделения Северо-Западного главного управления Центробанка РФ - Национального банка по Республике Карелия.

"Если человек оформил страховку на год, а кредит погасил за 6 месяцев, ему вернут половину стоимости страховки. Закон обязывает страховщика выплатить заемщику деньги в семидневный срок с момента подачи заявления, при условии, что страховые случаи отсутствовали", - пояснили в региональном отделении Центробанка. Подробнее об изменениях законодательства в этой сфере читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Казаки в Карелии получат землю без торгов для "сохранения традиционного образа жизни"

Власти Карелии подготовили проект перечня муниципальных образований Карелии, где объединения казаков смогут получать земельные участки в аренду без проведения торгов.

Перечень содержится в проекте закона "О некоторых вопросах реализации в Республике Карелия подпункта 17 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации".

Документ внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

Земельные участки будут предоставляться без торгов "для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ", говорится в пояснительной записке к документу.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Вандалы вновь выломали часть ограждения на мосту в Петрозаводске (ФОТО)

На Советском мосту в центре Петрозаводска неизвестные спилили часть ограждения.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась горожанка, которая сообщила, что на Советском мосту неизвестные выломали часть ограждения.

"Ограждение на Советском мосту кто-то сломал, - сказала петрозаводчанка. – Очень опасно – проем прямо над рекой. Люди рискуют упасть в реку".

Обеспокоенная горожанка прислала фото сломанного ограждения.

Ранее петрозаводчанка уже сообщала о вандализме на Пименовском мосту. Тогда ограждения были быстро восстановлены.

фото: пресс-служба правительства Карелии

В Беломорске открылся Музей Карельского фронта (ФОТО)

Музей создан к 100-летнему юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития региона. Уже первого октября музей приглашает всех на День открытых дверей, сообщает пресс-служба главы Карелии.

Идея создать музей, посвященный истории Карельского фронта, была предложена Советом ветеранов Карелии и поддержана Государственной комиссией по подготовке к 100-летию образования республики. В декабре 2017 года эта инициатива получила одобрение президента России Владимира Путина.

На торжественной церемонии открытия, состоявшейся в день освобождения Карелии от фашистской оккупации, с появлением нового музея республику поздравили глава региона Артур Парфенчиков, заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, представитель Карелии в Совете Федерации Игорь Зубарев, председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

"Уникальная экспозиция создана в память о наших великих предках, для нас, для наших детей, внуков, правнуков, для наших потомков, чтобы они всегда помнили, какой ценой досталась нам наша мирная жизнь. Мы не можем без памяти о великом прошлом смотреть в будущее. И сегодня, воссоздав эту память, мы можем смело идти в будущее, развивать Карелию, развивать наше Беломорье, всегда помня, какую роль сыграла и беломорская земля, где была фронтовая столица Карелии, в общей победе над врагом", - сказал Артур Парфенчиков.

Заместитель министра обороны Андрей Картаполов передал новому музею знамя 31-й отдельной олене-лыжной бригады, которая воевала в составе Карельского фронта на севере, а также копии личных дел командующих фронтом и два тома архивных документов, рассказывающих о Великой Отечественной войне.

Музей разместился в двухэтажном историческом здании 1930 года постройки, где в годы Великой Отечественной войны находился Штаб Карельского фронта. Здание на ул. Банковской, 26 несколько лет пустовало, находилось в аварийном состоянии и требовало проведения масштабных работ, в том числе замены всех инженерных сетей.

В фонды музея вошли артефакты военного времени, семейные реликвии, точные копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы - всего около тысячи экспонатов. Предметы в коллекцию музея поступили из многих источников: фонды Национального музея Республики Карелия, находки поисковиков, частные собрания. Экспозиция включает не только музейные предметы, но и диорамы, панорамы, инсталляции, а также мультимедийный контент. Посетители могут увидеть в музейных залах и представить, как выглядел в реальности кабинет командующего фронтом, блиндажи, ДОТы, как жили партизаны и узники концлагерей.

Выставочное пространство размещается на 620 квадратных метрах, в девяти залах, каждый из которых посвящен определенной тематике: боям на разных направлениях фронта, тылу, концлагерям на оккупированной территории. Последний девятый зал посвящен параду Победы. Музейную экспозицию завершает "Галерея героев" – портреты героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, отличившихся на Карельском фронте.

Во дворе музея установлена военная техника, предоставленная Министерством обороны РФ, – пушки и гаубицы, которые были на вооружении советских войск в Великую Отечественную войну.

Музей Карельского фронта получил статус филиала Национального музея Карелии. Он будет обладать своим фондохранилищем, проводить временные выставки.

На церемонии открытия государственные награды республики были вручены внесшим большой вклад в создание музея.

фото: © "Столица на Онего"

Число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии достигло сегодня 1361

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1361 пациент, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки 6 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 1361 пациент, 78 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.