Самые читаемые новости за 2 ноября

фото: Столица на Онего

"Дело Дмитриева" третий раз начнут рассматривать в горсуде Петрозаводска

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания поисковику Юрию Дмитриеву, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Стало известно, что 18 ноября в 10.30 начинается новое рассмотрение "дела Дмитриева" в горсуде по тем обвинениям, по которым его ранее оправдали.

Так, 29 сентября Верховный суд Карелии ранее ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Защита планирует подать кассацию на 13-летний срок в колонии.

Кроме того, изначально Петрозаводский городской суд признал его невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия – в этой части решение теперь отменено.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)

На Шуйском шоссе автомобиль врезался в опору ЛЭП и загорелся – погибли три человека, сообщили в МЧС Карелии.

На Шуйском шоссе автомобиль врезался в опору ЛЭП и загорелся – погибли три человека, сообщили в МЧС Карелии.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места смертельного ДТП на Шуйском шоссе.

Ранее сообщалось, что авария произошла 2 ноября в 1.10 на 14-м километре Шуйского шоссе, в районе железнодорожного переезда у посёлка Мелиоративный.

Автомобиль "ВАЗ-112" на железнодорожном переезде, в районе S-образного поворота, выехал за пределы дорожного полотна вправо и врезался в опору контактной сети.

После столкновения с препятствием автомобиль загорелся.

В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: ИА "Республика"/Николай Смирнов

Артур Мяки вернулся в Карелию

Экс-председатель Госкомитета по ценам и тарифам Карелии Артур Мяки вернулся в Карелию.

Так, 29 октября на своей странице в соцсети Артур Мяки сообщил: "Ура! Я снова работаю в Карелию!".

По данным нашего издания, вероятно, 57-летний уроженец Карелии, депутат Госдумы в 1999-2004 годах Артур Мяки возглавит филиал ООО "Петербургтеплоэнерго" в Карелии, который с 2011 года обеспечивает теплом и горячим водоснабжением Сортавальский, Лахденпохский, Питкярантский и Олонецкий районы.

Напомним, что с 2010 по март 2017 года Мяки возглавлял региональную энергетическую комиссию – ныне госкомитет по ценам и тарифам республики. Однако после назначения в феврале 2017 года врио главы Карелии Артура Парфенчикова, который выразил недовольство тарифной политикой в республике, в частности, высокими ценами на электроэнергию для промышленных предприятий, Артур Мяки уволился. По его словам, "по собственному желанию". После этого, как мы ранее сообщали, он был назначен генеральным директором ООО "Газпром Теплоэнерго Псков", которое продолжает возглавлять и сегодня.

Однако Артур Мяки никогда не скрывал, что хотел бы вернуться в родную Карелию, где у него живут супруга и двое несовершеннолетних детей.

фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии

Полиция просит помочь установить личности пассажиров, сгоревших в машине после страшного ДТП под Петрозаводском

Ночью в ДТП на Шуйском шоссе погибли три человека – 46-летний водитель "ВАЗ" и двое пассажиров, которых не смогли достать из горящей машины.

Полиция Прионежского района просит помочь установить личности погибших в ДТП пассажиров.

Ночью 2 ноября произошло дорожное происшествие, в котором три человека погибли. Происшествие произошло на железнодорожном переезде в районе поселка Мелиоративный (2км автодороги "Кола" 435-Петрозаводск").

46-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21124" (госномер Е150АХ10) предположительно двигался из п. Чална-1 в направлении Петрозаводска, не справившись с управлением, совершил наезд на опору линии электропередач. После наезда произошло возгорание автомобиля. Очевидцу происшествия удалось извлечь из автомобиля водителя, но мужчина скончался до приезда бригады СМП. В автомобиле также находились два пассажира, которых не удалось извлечь после возгорания.

Сотрудники полиции устанавливают личности погибших людей.

Всех, кому что-либо известно о погибших, просят обратиться в ОМВД России по Прионежскому району по телефону 8(8142)73-90-22, 8(8142)57-96-16.

Ранее были опубликовано фото с места смертельного ДТП.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

В ковид-центре Петрозаводска скончался прославленный карельский футболист

Советский футболист, нападающий, ветеран карельского футбола Поташев Борис Иванович скончался от коронавируса на 73 году жизни.

Как стало известно, 1 ноября в госпитале для ветеранов от СOVID-19 скончался Поташев Борис Иванович.

Борис Иванович Поташёв родился в 1947 году. Советский футболист, нападающий, ветеран карельского футбола. В 1970 году выступал за московский ЦСКА, который в том сезоне стал чемпионом СССР. Привлекался на товарищеские матчи сборной РСФСР.

Карьеру начал в петрозаводском "Онежце" в 1965 году. Впоследствии выступал за ульяновскую "Волгу", хабаровский СКА. В 1970 году был приглашён в московский ЦСКА, где играл за дубль, а также провёл 4 матча за первую команду, выигравшую в том году золотые медали. В 1971 году вернулся в Петрозаводск, где продолжил выступления за родную команду, к тому времени переименованную в "Спартак". В 1973 году, после расформирования "Спартака", выступал за мурманский "Север".

Всю жизнь, за исключением футбольной карьеры, Борис Поташев работал на петрозаводском автотранспортном предприятии "Автоколонна 1126". Фубольный клуб предприятия является многократным чемпионом Карелии и Петрозаводска, многократным обладателем кубка Карелии.

фото: © shutterstock.com/saiko3p

Три человека погибли ночью в страшной аварии в Петрозаводске

На Шуйском шоссе автомобиль "ВАЗ" врезался в опору ЛЭП, погибших вырезали из искореженной машины сотрудники МЧС Карелии.

Сегодня ночью, в 2.10, на Шуйском шоссе произошло смертельное ДТП. Автомобиль "ВАЗ" врезался в опору ЛЭП. Погибли три человека.

От удара "Жигули" превратились в груду металла. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, врачи скорой помощи и следователи.

Чтобы достать погибших из автомобиля, пришлось срезать крышу, рассказали в МЧС Карелии.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

фото: © ДТП ПТЗ

Жесткое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись на улице Гоголя.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием двух автомобилей произошла в минувшее воскресенье в 20:30 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Антикайнена.

Машины двигались по улице Гоголя во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Антикайнена. В это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.

От встречного столкновения машины получили механические повреждения.

Информация о пострадавших устанавливается.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

Ранее пьяный водитель снес дорожное ограждение в Петрозаводске.

фото: © Столица на Онего

Непогода обрушится на Карелию

МЧС предупреждает жителей республики о мокром снеге, дождях и ветре.

По сообщению МЧС Карелии, ночью 03 ноября по северным районам Карелии ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Кроме того, в течение суток 3 ноября сохранится сильный ветер южного, юго-западного направления порывами 15-20 м/с, ночью на большей части республики, днем в отдельных районах.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (троса, буксировочные устройства), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: © кадр из видео

Шоумен Петрозаводска Максим Мазуровский требует власти прекратить "строительный позор" у детсада №99 (ВИДЕО)

Предприниматель, музыкант и шоумен Петрозаводска Максим Мазуровский продолжает требовать от местных властей завершить благоустройство территории у детского сада №99.

Очередное видеобращение записал Максим Мазуровский к местным властям, пригрозив, что, если этот "строительный позор" не прекратится, то он, парень упрямый, и дойдет до федеральных СМИ.

Ранее Максим Мазуровский обратился к местным властям с просьбой завершить ремонт территории у детского сада, начатый 3 месяца назад.

С момента его обращения, 23 октября, прошла неделя, но на месте благоустройства у детского сада практически ничего не изменилось: разве что выпал снег.

На своей странице в соцсети Максим Мазуровский разместил видеообращение к местным властям, где возмущается грязью и бардаком, который устроили рабочие, начавшие ремонт территории у детского сада три месяца назад.

"Понимаю, что у вас там "пандемия", и вы всё валите на вирус, как на мёртвого, и уже, кажется, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно. Закончите уже, наконец, эту вакханалию! Доделайте, пожалуйста, эту работу! – возмущался Мазуровский. - Раз вы организовать процесс не можете за те баснословные деньги, наши и мои деньги, которые вы на всё это тратите, уже давно можно было просто взять в руки лопату и убрать эту грязь за собой!"

Напомним, в Петрозаводске в рамках программы Комфортная городская среда" запланировано благоустроить 71 дворовую территорию многоквартирных домов. На эти цели выделено порядка 140 млн рублей.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Двое взрослых и маленький ребенок госпитализированы с места аварии в Петрозаводске

ДТП с пострадавшими произошло в центре Петрозаводска.

В воскресенье, 1 ноября, в 20.30 на пересечении улиц Антикайнена и Гоголя 40-летний водитель автомобиля Hyundai при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу встречному автомобилю Daewoo Nexia, допустив с ним столкновение.

В результате ДТП в автомобиле Daewoo Nexia травмы получили 3 человека - 62-летний водитель, 33-летняя женщина и 2-летняя девочка. Все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что момент страшного ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети "Сампо.ру".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии выросло на 91 человека

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в республике на 2 ноября составляет 6795, сообщили в оперштабе Карелии.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 91 человека. Из этого числа заболевших – 79 человек, из них 13 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 52 человека, в Медвежьегорском районе – 6 человек (Медвежьегорск – 4, поселок Пиндуши – 2), в Кондопоге – 4 человека, в Прионежском районе – 3 человека (СНТ "Фонтан", поселок Шуя, село Заозерье), в Костомукше – 1 человек, в Сортавале – 1 человек, в Сегеже – 2 человека, в Суоярвском районе – 4 человека (поселок Райконкоски – 3, село Вешкелица – 1), в Пряже – 2 человека, в Лахденпохском районе – 15 человек (Лахденпохья – 10, поселок Куркиеки – 3, поселок Мийнала – 1, поселок Ихала – 1), в Беломорске – 1 человек.

Выздоровели за время пандемии 4488 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 96 пациентов: в Петрозаводске – 58, в Сортавальском районе – 8, в Сегежском районе – 2, в Питкярантском районе – 4, в Суоярвском районе – 1, в Пряжинском районе – 4, в Кондпожском районе – 3, в Прионежском районе – 12, в Лахденпохском районе – 2, в Медвежьегорском районе – 2.

Число умерших больных с коронавирусом в Карелии составляет 50 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1106,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1115,4 случая, по Северо-Западу – 1556,3.

фото: © Semenov.m7 / ru.m.wikipedia.org

Почти сотня вакансий появилась на "Петрозаводскмаше"

Филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" объявил о наборе специалистов на 98 вакансий.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии.

Предприятию необходимы работники по таким специальностям, как сварщик (ручная и автоматическая сварка), слесарь по сборке металлоконструкций, оператор (наладчик) станков с программным управлением, токарь-карусельщик, стропальщик, машинист крана. Также предприятию требуются контролер сварочных работ, контролер станочных и слесарных работ (отдел технического контроля), термист, дефектоскопист по неразрушающему контролю, мастер производства. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Избитого отцом четырехмесячного мальчика вновь подключили к аппарату ИВЛ

Врачи Детской республиканской больницы в Петрозаводске продолжают бороться за жизнь младенца, которого около месяца назад жестоко избил отец.

Как сообщили в "Столице на Онего" в Минздраве Карелии, мальчик вновь не может самостоятельно дышать.

"Маленький пациент очень тяжелый, находится в реанимации. Снова подключен к аппарату ИВЛ", - уточнили в ведомстве.

Напомним, четырехмесячный мальчик почти месяц находится в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Ранее Следком сообщал, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

фото: © ГИБДД Карелии

Четырехлетняя девочка получила травмы в ДТП с грузовиком в Петрозаводске

"КАМАЗ" столкнулся с "легковушкой", пострадали женщина и 4-хлетний ребенок.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье в 14:52 в районе дома № 47 по улице Ригачина 37-летний водитель грузового автомобиля "КАМАЗ" при выезде с прилегающей территории задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с легковым автомобилем "Toyota Camry".

В результате ДТП травмы получили два человека – 33-летняя водитель-женщина автомобиля "Toyota Camry" и её 4-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее двое жителей Карелии на мопеде столкнулись с "КАМАЗом".

фото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС

Жилье в Карелии дорожает втрое быстрее его фактической стоимости

Фактическая стоимость строительства многоквартирных домов в Карелии выросла в 2020 году на 1,08%, а цены на квартиры – на 3,6%.

Это следует из сравнения данных официальной статистики о ценах на квартиры и фактической стоимости строительства.

По информации Карелиястата, фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (без индивидуальных), введённых в январе-сентябре 2020 года составила 41789 рублей. За аналогичный период прошлого года эта сумма равнялась 41344 рублям. То есть рост составил 1,08%. При этом цены на новое жилье в третьем квартале 2020 года составили в среднем 53058 рублей за кв. метр. Это на 3,6% больше, чем в начале года. Чем это объясняется, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Спасатели в Карелии достали телку, провалившуюся в колодец (ВИДЕО)

Необычную спасательную операцию провели спасатели Пудожа, сообщили в Госкомитете по охране жизнедеятельности.

Так, 27 октября в 15.04 на центральный пункт пожарной связи Пудожского пожарно-спасательного гарнизона поступил необычный вызов. Дежурный караул ПЧ №50 Пудожа привлекался к проведению аварийно-спасательных работ по извлечению крупного рогатого скота.

Во дворе дома в колодец провалилась годовалая телка.

К месту происшествия прибыли два пожарных расчета городской части и приступили к проведению спасательной операции.

В ходе работ по спасению коровы пожарным пришлось откачивать воду из колодца, мастерить сходни, делать подкоп и проводить другие вспомогательные работы.

Необычная спасательная операция увенчалась успехом. Через час корова была извлечена из колодца.

фото: pixabay

Чем беднее страна, тем меньше смертность от коронавируса, считают ученые

Уровень смертности от коронавируса заметно больше в странах с высоким уровнем дохода населения, чем в странах с низким уровнем дохода.

К такому выводу пришли специалисты из Имперского колледжа Лондона.

О результатах исследования сообщило RNS. Согласно данным ученых, в странах с высоким уровнем дохода населения уровень смертности составляет 1,15%, в странах с низким уровнем - 0,23%. По мнению специалистов, это связано со средним возрастом населения. В странах с низким уровнем дохода оно моложе, с высоким уровнем - старше. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © госкомитет по строительству Карелии.

В Карелии продезинфицировали 447 домов, где проживают коронавирусные больные

Специализированными организациями проведена заключительная дезинфекция в 447 многоквартирных домах, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в госкомитете по строительству Карелии.

Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору в соответствии с Распоряжением Парфенчикова сообщает о проведенных на территории республики мероприятиях по дезинфекции в подъездах многоквартирных домов.

С 23 по 30 октября специализированными организациями проведена заключительная дезинфекция в 447 многоквартирных домах, где были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, в том числе: в Петрозаводске по 350 адресам, в районах республики по 97 адресам.

Всего в октябре текущего года в соответствии с предписаниями регионального отделения Роспотребнадзора мероприятия по заключительной дезинфекции мест общего пользования проведены в многоквартирных домах Петрозаводска по 1075 адресам и в районах республики по 278 адресам.

фото: © Илья Тимин

Количество свободных коек для больных с COVID-19 продолжает сокращаться в Карелии

За сутки доля свободных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией уменьшилась на 1,1 %.

По сообщению главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, на 2 ноября доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 32,7 %. Сутками ранее этот показатель был 33,8 %.

На сегодняшний день в стационаре находятся 414 коронвирусных больных, 408 из которых – в состоянии средней тяжести, 3 в тяжелом состоянии и еще за жизнь троих пациентов, подключенных к ИВЛ, борются врачи.

Напомним, за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии выросло на 91 человека.

фото: pixabay

Детские пособия малообеспеченным семьям выплачивают по новым правилам

Упрощенный порядок оформления пособий на детей трех-семи лет из малообеспеченных семей вступил в силу в России с 1 ноября.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия", — сообщается на сайте правительства. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Местные жители просят власти Карелии отремонтировать дорогу в одну из красивейших деревень России (ФОТО)

Дорога в деревню Кинерма изрыта ямами.

В редакцию "Столицы на Онего" местные жители прислали фото разбитой дороги на Кинерму.

"Посмотрите, как выглядит дорога в одну из красивейших деревень России – Кинерму, - написали авторы обращения. - Красиво рассказывают власти о ней в новостях, но никто не говорит о дороге к ней! Писали в прокуратуру и министерство дорожного строительства, но, увы, положительного результата нет! Одни отписки: денег, как всегда, нет на нашу дорогу. Дорога "Ведлозеро-Кинелахта". Куда ещё обратиться, чтобы нас услышали".

фото: © ГИБДД Карелии

Автомобиль отбросило на силовое ограждение после ДТП на севере Карелии

Авария с пострадавшим произошла на федеральной трассе "Тикша – Костомукша" в Сегежском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшее воскресенье в 16:00 на 51 км + 901 м федеральной автодороги "Тикша – Костомукша" пьяный 33-летний водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения (под запрещающую дорожную разметку 1.1 ПДД РФ) и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. От удара Skoda откинуло на силовое ограждение, Kia перевернулся.

В результате ДТП 36-летнему водителю Skoda Octavia потребовалась медицинская помощь.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске пройдут общественные слушания по новым требованиям к установке вывесок

Власти столицы Карелии готовы устранить замечания Второго апелляционного суда, отменившего решение Петросовета с требованиями к установке вывесок на фасадах зданий из-за несоблюдения процедуры их утверждения.

Администрация Петрозаводска, получив определение судебной коллегии Второго апелляционного суда из Санкт-Петербурга, готова продолжить работу над изменением облика города. Суд, отменивший решение Петросовета, установившего требования к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории города, не нашел нарушений в самом документе. Замечания касаются лишь процедурной части. Данный документ должен был пройти обсуждение на общественных слушаниях. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель управления архитектуры и градостроительства Никита Стрельников.



© Столица на Онего

"На сегодняшний день, к сожалению, по решению суда к документу Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа" имеются претензии с точки зрения того, что процедурно не все мероприятия были выполнены. К самой редакции документа замечаний нет. Мы в кратчайшие сроки планируем возобновить процедуру утверждения документа в полном соответствии с решением суда. Общественные слушания пройдут в этом году", – отметил руководитель управления архитектуры и градостроительства городской администрации.

Депутат Петросовета, член рабочей группы по правилам благоустройства, которая занималась подготовкой документа с требованиями по установке наружной рекламы, Ирина Шарипова, напомнила, что работа по упорядочиванию вывесок на фасадах зданий была начата еще в 2017 году.



© Столица на Онего

"Почему мы обратились к этому вопросу? Потому что к депутатам поступали многочисленные нарекания от жителей города, которые были недовольны состоянием фасадов. Мы понимали, что впереди – 100-летие республики. В 2018 мы приступили к разработке документа. Работа была сложная. Проходила долго, в несколько этапов. Проводились консультации с представителями общественности, с архитектурным сообществом и предпринимателями. У всех была возможность высказаться, поделиться своими предложениями. В конечном итоге родился этот документ. Депутаты предложили переходный период для всех предпринимателей города. Для центральной части города был установлен срок для приведения вывесок в соответствие регламенту в три месяца, для остальных районов города – шесть месяцев", – сказала Ирина Шарипова.

По словам руководителя управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска, в адрес предпринимателей ушло более 800 рекомендательных писем. С сентября 2019 года было составлено более 300 протоколов об административных правонарушениях при размещении вывесок. Предупреждения и штрафы получили около 270 нарушителей.

"У нашей работы сегодня есть результаты. Облик города изменился после того, как убрали несуразные вывески и рекламу. И мы планируем, что эта работа будет продолжена", – подытожил Никита Стрельников.

Напомним, второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал недействующим решение Петрозаводского городского Совета от 5 июля 2019 года "Об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий, строений и сооружений на территории Петрозаводского городского округа". Об этом сообщила бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

Блогер Илья Варламов возмутился позицией предпринимателей Петрозаводска, которые добились в суде отмены утвержденных в городе требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

фото: © "Столица на Онего"

Скандальную свалку в Пряже забрали у арендатора

Свалку в Пряже, куда свозили отходы из Санкт-Петербурга и где произошел пожар, забрали у арендатора и вернули собственнику, сообщили в Управлении службы судебных приставов по Карелии.

С конца 2019 года в отделении судебных приставов по Пряжинскому району находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении ООО "Полигон" на основании судебного решения. Организация-должник в течение месяца с момента вступления судебного акта в законную силу обязана была освободить земельный участок площадью почти 62 тыс. кв.м в Пряжинском районе и вернуть его собственнику. За неисполнение решения суда предусматривалась неустойка в сумме одной тысячи рублей за каждый календарный день в пользу администрации Пряжинского района.

Данный участок представляет собой свалку твердых коммунальных отходов. Летом 2018 года мусорная свалка попала в центр скандала, связанного с завозом отходов из Ленинградской области. В то же время под Пряжей был обстрелян большегрузный мусоровоз Mercedes, который привез отходы из соседней Ленинградской области. В октябре этого же года свалка загорелась и тлела в течение недели.

ООО неоднократно было оштрафовано судом за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Общая сумма штрафов, взысканная за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования в 2019 году, составила 884 000 рублей.

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия обратилось в суд с заявлением об освобождении земельного участка, на котором расположена скандальная свалка, для передачи его в аренду более добросовестной компании.

Судебный пристав-исполнитель принял весь комплекс мер принудительного характера, но руководитель общества с ограниченной ответственностью продолжал уклоняться от исполнения решения суда. Когда возникла реальная угроза уголовного наказания, руководитель исполнил решение суда.

Земельный участок возвращен министерству имущественных и земельных отношений Республики Карелия. Кроме того, ООО заплатило неустойку в бюджет Пряжинского района в размере 251 тяс. рублей.

Впервые у стен музея в Петрозаводске пройдет спектакль-променад (ВИДЕО)

Во вторник, 3 ноября, у стен Национального музея Карелии впервые пройдет спектакль-променад "Площадь необъятных перспектив", сообщили в Минкультуры Карелии.

Спектакль-променад – это особый жанр театрализованного действия, привязанного к определенной местности, где зритель в наушниках путешествует по физическому пространству и с помощью звукового сопровождения знакомится со смыслами локации на заданном маршруте.

Спектакль-променад "Площадь необъятных перспектив" будет проходить на площади Ленина и ее окрестностях. Зрители станут активными участниками и в слове, звуке, архитектурных объектах и скрытых от глаз городских слоях найдут те общие места, которые и составляют ткань идентичности настоящего петрозаводчанина.

Во вторник, 3 ноября, состоится три сеанса променада: в 19.00, 20.00 и 21.00. Группы в каждом сеансе будут не более 10 человек. Участие в спектакле-променаде бесплатное, но необходима предварительная регистрация:

3 ноября в 19:00 https://forms.gle/Zd6kFJfjCc7bDd8dA

3 ноября в 20:00 https://forms.gle/nwP4DppMFwxcfNvNA

3 ноября в 21:00 https://forms.gle/trvQLdP8W2k6dw736

Для тех, кто решил прийти на спектакль вдвоем, необходима регистрация каждого участника. После регистрации на электронную почту придет письмо с подробными инструкциями.

Для участия в спектакле необходимо иметь при себе смартфон с работающим интернетом, собственные наушники, теплую одежду и обувь и желание принять участие в уникальном спектакле-променаде. Продолжительность спектакля – 30-40 минут.

В создании спектакля-променада "Площадь необъятных перспектив" принимали участие: драматург Алина Журина (Калининград), режиссер Леонид Прокофьев, саунд-дизайн Евгений Марков (Санкт-Петербург), музыкальное оформление - Владислав Дёмин, артисты озвучания - Владислав Тимонин и Виктория Федорова.

Над спектаклем также работали: сотрудник Национального музея Карелии Екатерина Логвиненко, куратор Мила Бузова, продюсер Софья Алексеева, координатор Полина Башарова.

Спектакль-променад "Площадь необъятных перспектив" создан в рамках проекта КА3022 "ИнтерАктивная История" (CBC-Karelia/ Программа приграничного сотрудничества "Карелия").

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

В районе Карелии погиб человек

В поселке Ладва Прионежского района на пожаре в дыму задохнулся мужчина, сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 1 ноября, в 13.06 в поселке Ладва Прионежского района произошло возгорание жилого частного деревянного дома.

На место происшествия выезжали пожарные поселка Ладва и Пай.

По информации МЧС, открытого огня не было, шел дым, тлела ветошь в подвальном помещении дома.

Там и было обнаружено тело мужчины. Причины смерти устанавливают следователи.

Дом в результате пожара почти не пострадал, выгорело 2 кв.м подвального помещения.

фото: fotobus.msk.ru

Объект ФЦП в Карелии, запланированный на 2020 год, до сих пор не построили

УФАС снова приостановило заключение контракта на строительство станции для междугородних пассажирских автобусов в поселке Пряжа, которая должна стать первой в сети автостанций в Карелии.

Это следует из уведомления о рассмотрении жалобы, поступившей в УФАС от одного из претендентов на заключение контракта.

ООО "Монолит" пожаловалось на действия Управления капитального строительства при проведении электронного аукциона по строительству автостанции. "УФАС приостанавливает заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу", - говорится в уведомление. Аукцион на строительство должен был состояться еще весной, а открытие автостанции было запланировано на осень 2020 года. Эти работы включены в программу создания сети автостанций в районных центрах Карелии в рамках федеральной программы подготовки к 100-летию республики. Почему один из объектов ФЦП так и не начали строить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © АО "ПСК"

Прионежская сетевая компания сообщает о предстоящих неотложных ремонтах электрических сетей

В целях повышения надежности энергоснабжения потребителей и в рамках подготовки энергообъектов к предстоящему зимнему сезону неотложные ремонты ведутся по всей зоне ответственности АО "ПСК".

Ремонтные работы в электрических сетях зачастую невозможны без временных отключений потребителей. Энергетики приносят извинения за временные неудобства.

Временные отключения с 2 по 6 ноября – кроме 4 ноября - возможны:

Кондопожский муниципальный район:

- 2 ноября с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы

Онежская набережная, Надежды, Радужная.

- 2 ноября с 14.00 до 14.30. Город Кондопога: улица Кондопожская, (дома 31-74).

- 5 ноября с 10.00 до 14.00. Деревня Сюрьга, СОТ "Солнечный Берег".

- 5 ноября с 13.30. до 14.30. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 11,13), Пролетарская (дома 38, 40, 42, 42-А, 38-А), переулок Коммунальный (дома 2, 4).

- 2 и 5 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Кондопожская, Западная, Лесная, объекты ЖКХ, насосная станция.

- 6 ноября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Габозерская, Северная, Болотная, Весенняя, Пионерская, Подгорная, Карельская, Пашкова, Советов (дома 49-89), Нигозерская набережная, переулок Каменистый (дома 3, 7, 12, 14).

Кемский муниципальный район:

- 2 ноября с 13.00 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 40).

- 2 ноября с 9.00 до 14.00. Город Кемь: улица Гидростроителей.

- 3 ноября с 7.00 до 7.30 и с 17.00 до 17.30. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34-А, 36).

- 3 ноября с 9.00 до 16.00. Поселок Панозеро, здания водозабора и пожарного депо; город Кемь: улицы Некрасова (дома 42-64), Бланки (дома 20-42).

- 5 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Авнепорог.

- 6 ноября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Пуэтная, Свердлова, Пролетарский проспект (дома 62, 64, 66), Пуэтная (дома 10-15), 6-й километр (жилфонд); поселок Рабочеостровск: улицы Октябрьская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Пионерская, Южная, Молодежная, Лесная, Строителей, Ручьевая, Заводская, Новая, Комсомольская (дома 44, 46, 48, 50, 53), Юбилейная (дома 1, 3-А, 15-А, 15-Б, 19, 28-33), переулки Октябрьский, Юбилейный (дома 2, 3, 5, 6), здания бани, "Почты России", детского дома, средней школы, хлораторной.

Лоухский муниципальный район:

- 2, 3, 6 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Совхозная, Набережная.

- 3 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Хетоламбино: улицы Шахтерская, Заречная, Школьная, здания "Почты России", "Ростелеком", насосной станции, котельной.

- 5 ноября с 11.00 до 16.00. Поселок Амбарный; поселок Энгозеро: улицы Верхняя, Школьная, Пионерская; поселок Пяозерский.

Олонецкий национальный район:

- Со 2 по 6 ноября с 9.00 до 19.00. Деревни Нинисельга, Тигвера.

Прионежский муниципальный район:

- 2 ноября с 9.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа (потребитель Алексеев В.П.); деревня Педасельга: улица Радиоцентр; деревня Виданы; деревня Шуйская Слобода: улицы Береговая, Сиреневая, Березовая, Рябиновая, Лососевая.

- 3 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхние Виданы: улица Пушкина; станция Падозеро; местечко Падозеро; поселок Деревянка: улицы Привокзальная, Мира (обе – частично).

- 3 ноября с 10.00 до 14.00. Деревни Новые Виданы, Кузьминки.

- 5 ноября с 9.00 до 11.00. Село Деревянное: улица Онежская.

- 5 ноября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Городская, Пролетарская (дома 1, 5); поселок Деревянка: улицы Привокзальная, Посадочная, переулки Дорожный, Ручейный.

- 5 ноября с 14.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Пушкина, Новая, Школьная, Лесная, Железнодорожная, Светлая, Набережная, Хвойная, Комсомольская, Дружинина, Березовая, Кленовая, Цветочная, Сущевича, Северная; местечки Урозеро, Намоево, Порожки, Сургуба.

- 6 ноября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: улица Верхняя; поселок Деревянка: улицы Привокзальная, Посадочная, переулки Дорожный, Ручейный; поселок Чална: улицы Титова, Гусева (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

- 5 ноября с 10.00 до 16.00. Поселки Паданы, Евгора, Чёбино, Падун, Маслозеро, Венгигора, Шалговаара, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондолы; деревни Сельги, Погост, Терманы, Сеесъярви.

Сортавальский муниципальный район:

- С 2 по 4 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Нукутталахти.

- 5 ноября с 9.00 до 16.00. Поселки: Нукутталахти, Токкарлахти, Оявойс, Ламберг.

Лахденпохский муниципальный район:

- 2, 3, 5, 6 ноября с 9.00 до 16.00. Город Лахденпохья: улица Ленина.

Сегежский муниципальный район:

- 5 ноября с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома: улица Лесная.

фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Выявлены нарушения моратория на проверки бизнеса в Карелии

В Карелии после жалоб ряда предпринимателей выявлены факты нарушения моратория на проведение проверок бизнеса со стороны надзорных органов.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

До конца 2020 года в России введён мораторий на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства с целью снижения административного давления на бизнес в условиях пандемии. Жалобы предпринимателей оперативно обрабатываются центральными аппаратами контрольных (надзорных) органов, информация незамедлительно проверяется, а в случае подтверждения нарушений принимаются соответствующие меры. Куда жаловаться и какие это дает результаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Где в Карелии есть свободные земли для сельского хозяйства, можно узнать из базы данных

Все желающие заниматься сельским хозяйством в Карелии получат доступ к базе данных о наличии свободных земельных участков.

Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская на совещании с сельхозпроизводителями, которое провел в режиме видеоконференцсвязи глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам Свидской, физические или юридические лица смогут посмотреть в администрации того или иного поселения базу данных о наличии свободных земельных участков, узнать о возможностях их использования. Сейчас местные власти завершили инвентаризацию земель сельхозназначения, чтобы выявить свободные участки. Когда база данных будет доступна для ознакомления, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".