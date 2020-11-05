Что случилось в Петрозаводске и Карелии 6 ноября

фото: © житель Чалны Даниил Жигалов/ИА "Республика"

Огонь охватил здание поселковой администрации в Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в здании администрации поселка Чална, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня в 12.30 на улице Первомайской в Чалне загорелось деревянное здание поселковой администрации. Крыша горит открытым пламенем по всему периметру здания 6х15.

На месте происшествия работают 35 сотрудников МЧС и 11 единиц техники.

По словам пресс-службы ведомства к 13.20 огонь удалось локализовать.

"На пожаре погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, не исключено, что произошло замыкание проводки", - отметили в ведомстве.

фото: © ИА "Республика" / Николай Смирнов

Сумма взятки, в получении которой обвиняется зампредседателя Петросовета, увеличилась вдвое

Прокурор Карелии утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева и руководителя строительной организации Александра Ивина, сообщили в прокуратуре республики.

Согласно материалам уголовного дела, с октября 2018 года по май 2019 года чиновник при посредничестве своего знакомого получил от руководителя строительной организации, действовавшего в интересах последней, взятку в размере более 1,9 млн рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей.

Валерий Матвеев, используя свое должностное положение заместителя председателя Петросовета и городского парламентария, помог руководителю строительной компании Александру Ивину с получением от администрации решения о проведении повторных публичных слушаний. Цель слушаний - "предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на территории города". Однако по не зависящим от Матвеева причинам он не смог получить от администрации данного разрешения.

Заместителю председателя Петросовета предъявлено обвинение в получении взятки, руководителю строительной организации - в даче взятки должностному лицу через посредника.

После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовные дела будут направлены для рассмотрения по существу в Петрозаводский городской суд.

Напомним, зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта. 20 марта он был арестован по обвинению в получении взятки в 2 млн рублей. Ее, по версии карельского Следкома, зампредседателя Петросовета Матвееву с 2018 по 2019 год передали Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк-Реновация" Николай Кротов.

Ивин и Кротов, как считает следствие, очевидно, с целью получения большей прибыли, хотели на запланированных ими ранее четырехэтажных зданиях в жилом комплексе "Черника" на улице Балтийской в Петрозаводске надстроить еще один этаж. Между тем, на состоявшихся ранее двух общественных слушаниях жители этого микрорайона не дали добро на дополнительный пятый этаж. Однако Кротов и Ивин, подконтрольная которому фирма "Полит-Консалт" получила разрешительные документы на строительство домов, вероятно, рассчитывали решить этот вопрос. Кстати, по имеющейся информации, Александр Ивин передачу им лично взятки Матвееву отрицает. В этом, по нашим данным, были задействованы некие посредники

Матвеев признал свою вину.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

На месте аварии на Белопорожской ГЭС-2 в Карелии вновь работают спасатели

Глава Карелии Артур Парфенчиков продолжает держать в курсе работ по ликвидации последствий аварии на строящихся Белопорожских ГЭС.

"На место размыва дамбы вновь выехали наши спасатели, сотрудники специализированной организации "СМАРП". После определения источника появившихся на воде маслянистых пятен, они повторно установили на реке боновые заграждения, которые не позволят распространяться остаткам нефтепродуктов дальше по воде", - сообщил Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, причиной пятен стали так называемые порубочные остатки, то есть, ветки, куски стволов, строительные бруски, которые впитали в себя загрязняющие вещества и которые выделяют их при малейшем волнении воды.

Спасатели собирают их в одном месте ‒ в зоне боновых заграждений, достают, а затем обрабатывают воду абсорбентами.

Губернатор напомнил, что для контроля за ликвидацией разлива и последствий его негативного воздействия на окружающую среду в Кемский район также выехали сотрудники Управления Росприроднадзора. Совместно со специалистами лаборатории и МЧС они проводят обследование акватории. Пробы воды, взятые повторно, покажут, насколько уменьшилась концентрация вредных веществ после всех предпринятых мер.

Отбор проб был сделан в 16 точках на протяжении 40 километров по течению от Белопорожской ГЭС-2 до Кривопорожской ГЭС.

Ранее сообщалось, что вечером 24 октября на ГЭС-2 прорвало дамбу. Длина прорыва – около 20 метров. Из поврежденного трансформатора в реку Кемь вылилось 600 литров масла. На сегодняшний день ведутся работы по устранению последствий аварии, а также идет локализации и ликвидации загрязнения реки Кемь трансформаторным маслом.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в ПТЗ"

Соцсети: В Петрозаводске мужчина и женщина живут в старом микроавтобусе у помойки

Жители Ключевой обеспокоены соседством с парой, обитающей в брошенном микроавтобусе.

Как сообщают петрозаводчане в паблике "Подслушано в ПТЗ", на Ключевой у помойки рядом с домами по улице Сусанина, 6 и Гвардейской, 17, недалеко от сетевого магазина, стоит старый микроавтобус. Там живут мужчина и женщина асоциальной наружности.

"Реально живут там! Видно, что внутри развешены вещи. Периодически они совершают вылазки на свежий воздух, к помойке и что-то оттуда регулярно тащат в свое жилище. Также ждут по вечерам, когда из Магнита привезут "просрочку"", - пишут в паблике.

По словам жителей Ключевой, они обращались в полицию, но соседи по-прежнему обитают в микроавтобусе.

"Не знаю, приезжали ли полицейские, но сегодня всё тоже самое, только дети рассказывают ещё , что видели, как эти "люди" испражняются прямо около своего автобуса. На минуточку, это не где-то на окраине в лесу, это прямо посреди улицы, где постоянно ходят люди! Совсем рядом детская площадка! Почему дети, да и взрослые люди должны это наблюдать?!" - возмущаются горожане.

фото: © Виталий Тимкив

Родители учеников, переведенных на дистанционное обучение в Карелии, готовят обращение к властям

Родители требуют от властей организовать нормальный учебный процесс, а не перекладывать все на их плечи.

Петрозаводчанка Ирина Петрова на своей странице в соцсети написала большой пост о том, что она как мама школьника недовольна переводом детей на дистанционное обучение.

"Родители детей 5-8 и 10 классов и педагоги! Прошло 6 месяцев после первого опыта дистанционного обучения, 6 месяцев, за которые можно было разработать и подготовить рабочий вариант обучения, с использованием современных ресурсов и возможностей онлайн площадок, - написала Ирина. - В связи с нынешней необходимостью перехода на дистанционное обучение с 9 ноября, как оказалось, за этот период вообще ничего не было сделано в этом направлении. Во всяком случае, у нас в Карелии. Учебный план, расписание, техническая возможность, подготовленные электронные учебные материалы - ничего! А самое главное - отсутствует понимание у самих учебных учреждений - что нужно делать. Они не готовы. Ни у кого нет понимания, каким образом будет проходить дистанционное обучение. Педагогам отдано на откуп принимать решения, каким образом им удобнее вести занятия для наших детей. И никто не спрашивает у родителей согласия на такую форму обучения".

Ирина считает, что перевод на дистанционное обучение вызван не проблемой распространения короновирусной инфекции, а, скорее, отсутствием необходимого количества педагогов, в виду их болезни.

"Это системная проблема бездействия органов власти, и перекладывание ответственности на плечи родителей и образовательных учреждений, - возмутилась родительница. - Полное бездействие властей как с технической, так и правовой точки зрения!Сейчас уже не волнует вопрос: "Кто виноват?".

Волнует вопрос: "Что делать?" Поэтому я прошу поддержать этот пост и присоединиться к требованию в кратчайшие сроки".

Автор обращения требует:

- решить вопрос по организации технической доступности к дистанционной форме обучения для школ, а так же семей, у которых отсутствует возможность организовать процесс самостоятельно (или обеспечить им возможность обучения по очной форме)

- разработать единый подход по организации, внедрению и проведению доступной системы дистанционного обучения, то есть посредством онлайн платформ, а не самостоятельного изучения материалов;

- ознакомить все заинтересованные стороны с требованиями, правилами и обеспечить их выполнение.

По ее словам, в ближайшее время будет подготовлено обращение к властям, учитывая действующие ограничения, скорее всего, это будет в электронном формате, для сбора подписей.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число умерших от коронавируса в Карелии увеличилось до 57 человек

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще два человека, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Умерли 65-летняя жительница Костомукши и житель 64-летний Кеми. Они скончались в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали уже 57 человек.

Напомним, накануне от коронавируса в Карелии скончались также два пациента.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Еще 168 человек заразились COVID-19 в Карелии

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 7444, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За минувший сутки коронавирусная инфекция выявлена у 168 человек. Из этого числа заболевших – 138 человек, из них 47 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 89 человек, в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, поселок Пиндуши – 1), в Костомукше – 1 человек, в Сортавале – 4 человека, в Муезерском – 1 человек, в Олонецком районе – 4 человека (Олонец – 3, деревня Рыпушкалицы – 1), в Калевале – 2 человека, в Пудоже – 11 человек, в Лоухи – 8 человек, в Сегеже – 3 человека, в Кондопожском районе – 16 человек (Кондопога – 14, поселок Спасская Губа – 1, поселок Марциальные воды – 1), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Поросозеро), в Беломорске – 1 человек, в Прионежском районе – 14 человек (поселок Мелиоративный – 2, ДНТ "Северные просторы" – 1, поселок Новая Вилга – 8, село Заозерье – 3), в Пряжинском районе – 4 человека (село Святозеро – 1, поселок Эссойла – 2, поселок Сяпся – 1), в Лахденпохском районе – 6 человек (Лахденпохья – 3, поселок Эстерло – 1, поселок Куркиеки – 2).

Всего с начала пандемии короанвирусная инфекция выявлена у 7444 человек.

За сутки выздоровели еще 19 человек: в Петрозаводске – 11, в Пряжинском районе – 4, в Сортавальском районе – 3, в Питкярантском районе – 1.

С 1 апреля справились с болезнью 4704 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1191,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1167,2 случая, по Северо-Западу – 1574,2.

Напомним, абсолютный рекорд по заражению COVID-19 был достигнут в Карелии 5 ноября.

фото: © Илья Зимин

В Карелии врачи борются за жизни восьми больных коронавирусом, находящихся в крайне тяжелом состоянии

Восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 6 ноября госпитализированы 526 человек, заболевших COVID-19, 508 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 10 – в тяжелом и 8 человек – в крайне тяжелом.

Доля свободных коек на 6 ноября увеличилась с 34,0 до 32,7.

Напомним, что минувшие сутки было зарегистрировано беспрецедентное число инфицированных коронавирусом в Карелии – 168 человек. Два человека скончались.

фото: НОВАборцы за Старую Кукковку / ВК

В Петрозаводске жители Старой Кукковки пожаловались на подкоп со стороны строителей многоэтажки (ФОТО)

Противники уплотнительной застройки, проживающие на Старой Кукковке, заявили, что строители разрушили забор частного дома в процессе проведения работ.

Жители частного сектора Старой Кукковки, выступающие против возведения по соседству с ними многоэтажек, заявили, что строители повредили имущество одной из их построек. По оценке жильцов, рабочие обрушили забор частного дома.

"Застройщик устроил перепад высоты без устройства подпорной стенки. Как следствие, забор частного домика упал. Откуда такое отношение к чужой собственности? Если бы у владельца компании-застройщика у его дома сделали подкоп, как он бы себя вёл? Просим "Нова-Инвест" за собой убрать!", - говорится в заявлении жильцов, размещенном в паблике "НОВАборцы за Старую Кукковку".

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек. Строительные работы организованы компанией "Nova". Противники строительства утверждают, что застройщик нарушает их права. Так, девятиэтажный дом ЖК "Мончегорский" строители возводят в нескольких метрах от участка, на котором находится частная постройка. Местные жители считают, что строители вторглись в их быт, подвергли их жизнь опасности и лишили покоя.

фото: © Столица на Онего

Волна холода накроет на несколько дней Карелию

Синоптики рассказали о кратковременном похолодании, которое ожидается в республике с воскресенья.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, на Карелию постепенно надвигается кратковременное похолодание. В субботу, 7 ноября, в республике будет еще тепло, Днем температура воздуха составит +4, +9 градусов. А в воскресенье похолодает, сначала температура снизится в северных районах, затем на остальной территории республики. Днем в воскресенье будет 0, +5 градусов.

"Сначала пройдут дожди, а потом ожидается снег. Сильных морозов пока не будет. Ночью в северных районах температура воздуха может снизиться до -5 градусов", - рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, похолодание продлится всего несколько дней. С 10 по 12 ноября среднесуточные температуры будут отрицательными.

В целом же температура ноябре ожидается на 2 градуса выше нормы.

"Настоящей зимы пока не ждем. В ноябре сохранится неустойчивая погода", - отметили синоптики.

фото: © кадр из видео

ГИБДД Петрозаводска ищет водителя-нарушителя, который чуть не сбил пешеходов (ВИДЕО)

ГИБДД просит помочь найти водителя, который на Первомайском проспекте в Петрозаводске проехал на "красный" и чуть не сбил пешеходов, которые начали переходить дорогу.

В паблике ГИБДД Петрозаводска сообщается, что 1 ноября в 17.14 на пересечении пр. Октябрьского и ул. Мурманская неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения - совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку.

Просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Момент нарушения попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Умер Михаил Жванецкий

Писатель и сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни.

О смерти Михаила Жванецкого сообщил ряд федеральных изданий. Писатель скончался в возрасте 86 лет.

Месяц назад Михаил Жванецкий принял решение о прекращении концертной деятельности. Он ушел со сцены из-за возраста. Сообщается, что писатель также жаловался на плохое самочувствие.

Жванецкий родился шестого марта 1934 года в Одессе. Он был известнейшим писателем-сатириком.

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Глава штаба по борьбе с коронавирусом в Карелии заболел COVID-19

Заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии, а также глава оперштаба по борьбе в с коронавирусом в республике Игорь Корсаков заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время прямой линии, посвященной ситуации с коронавирусом в регионе.

"Корсаков, к сожалению, вышел из строя. У него ковид", - сказал Парфенчиков в начале прямой линии.

Прямую линию можно увидеть здесь.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Три группы детсадовцев в Карелии закрыли на карантин

За минувшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции выявлены в дошкольных учреждениях Петрозаводска и Лоухи.

Как сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте", на карантин из-за коронавируса выведены две группы в детском саду поселка Лоухи, одна группа в петрозаводском детском саду № 115.

Также одна группа в детском саду поселка Кааламо закрыта на карантин из-за случая ОРВИ.

К очной форме обучения вернулась одна группа студентов Колледжа технологии и предпринимательства и одна группа студентов Петрозаводского автотранспортного техникума.

Глава Карелии напомнил, что с 9 по 30 ноября на дистанционное обучение переводят учеников с 5 по 8 классы, а также 10-классников. Детские сады и техникумы продолжают работу в обычном режиме с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Интервьюеры ходят по домам жителей Карелии и спрашивают об условиях жизни

Карелиястат проводит обследование условий жизни населения Карелии, согласно постановлению правительства России – выводы будут сделаны на основании ответов жителей республики.

Планируется опросить 320 домохозяйств в городской и 128 - в сельской местности.

В выборку попали Петрозаводск, Костомукша, Медвежьегорск, Сегежа, Кондопога, Питкяранта, посёлок городского типа Хелюля Сортавальского района, а также посёлки – Огорелыши Медвежьегорского района, Софпорог Лоухского района, деревня Куйтежа Олонецкого района и село Рыбрека Прионежского района. Семьям, проживающим в этих населённых пунктах, предлагают оценить свои жилищные и бытовые условия, условия труда, социальное обеспечение, состояние здоровья и доступность медицинского обслуживания, качество и доступность социальной инфраструктуры (транспортного обеспечения, торгового и бытового обслуживания), работу органов государственного управления. Такое обследование проводится раз в два года. Что отвечали участники опроса в прошлый раз, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Вынесен приговор офицерам полиции, обвиняемым в Карелии в злоупотреблении полномочиями

Олонецкий суд приговорил экс-начальника райотдела полиции Федора Калинина и его бывшего заместителя по охране общественного порядка Владимира Крупина за присвоение денег.

Сотрудники ФСБ установили, что Калинин при пособничестве Крупина неоднократно незаконно изготавливал и предоставлял в бухгалтерию своего отдела ложные финансовые отчеты и другие командировочные "документы". Из них следовало, что некоторые сотрудники отдела якобы ездили в командировки в Санкт-Петербург с проживанием в гостинице "Янина", где администратором работала знакомая Калинина. В результате эти его подчиненные, получившие за "командировки" 57 тысяч рублей, по указанию Калинина передали деньги лично ему, считает следствие и это подтвердилось в суде.

Крупин, по данным следствия, незаконно начислял подчиненным премии с условием, что часть денег они отдадут ему, и таким способом получил более 100 тысяч рублей. Кроме того, в суде несколько участковых уполномоченных подтвердили и другие факты нарушений Крупиным уголовного закона. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

В Карелии районный чиновник захотел искупаться на месте аварии на Белопорожских ГЭС

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров заявил, что планировал искупаться в районе аварии на Белопорожских ГЭС, однако сотрудники МЧС пообещали его не спасать.

Дмитрий Петров на своей странице в соцсети рассказал о своем участии в инспекции на участке в районе Белопорожских ГЭС, где ранее произошел прорыв дамбы, что привело к масштабному загрязнению акватории реки Кемь трансформаторным маслом.

Глава администрации Кемского района заявил, что вода в реке в настоящее время очищена. Петров в этой связи испытал желание искупаться в речке, пострадавшей после экологического ЧП.

"Вчера в составе комиссии участвовал в осмотре и отборе проб в районе Белопорожских ГЭС. Масляных пятен не обнаружено. Осуществлён забор анализов в 6 местах. Защитные боны установлены. По берегам местами имеются элементы плавучего мусора. (В основном это деревья, топляки и порубочные остатки). Вода чистая настолько, что решил даже искупаться, но сотрудники МЧС сказали, что спасать не станут. Поэтому решил отложить это мероприятие до лучших времён", - написал Дмитрий Петров.

Ранее глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров сообщал, что не менее 600 литров трансформаторного масла попало в реку Кемь после аварии на ГЭС.

Напомним, вечером 24 октября чрезвычайная ситуация произошла на ГЭС-2, которая расположена на левом берегу реки Кемь. Дамбу прорвало с левой стороны электростанции. Длина прорыва – около 20 метров.

фото: © Музей-заповедник "Кижи"

"Это потеря для республики": глава Карелии выразил соболезнования родным архитектора Куспака

Артур Парфенчиков почтил память ушедшего из жизни бывшего главного архитектора столицы Карелии, главного архитектора музея-заповедника "Кижи" Владислава Куспака.

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост в соцсети, в котором принес соболезнования родным и близким Владислава Куспака, скончавшегося после тяжелой болезни.

"Много лет Владислав Николаевич работал в проектной организации "Карелпроект", был главным архитектором Петрозаводска. Он вызывал уважение своим отношением к делу, профессионализмом, стремлением сделать нашу республику красивее, интересней, сохраняя при этом ее уникальность. Бережно относился к историко-культурному наследию Карелии, запечатленному в памятниках деревянного зодчества. Владислав Николаевич работал над реконструкцией Национальной библиотеки, музея "Кижи", другими проектами. Его заслуги были признаны не только в нашей республике, но и на всероссийском уровне, а также за рубежом. Владислав Николаевич скончался после тяжелой продолжительной болезни. Уход такого профессионала – это потеря для республики. И невосполнимая утрата для родных людей", - написал Парфенчиков.

Владислав Куспак ушел из жизни пятого ноября. Куспак скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Он проходил лечение в больнице.

фото: © instagram.com/kirill.tl

Дело гонщика Сортланда, устроившего смертельное ДТП в Петрозаводске, передали в суд

В Петрозаводском городском суде рассмотрят дело лихача Кирилла Сортланда, устроившегося летом смертельное ДТП.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня дело Сортланда передано в Петрозаводский городской суд. Его будет рассматривать судья Ольга Ильичева. Пока дата рассмотрения не назначена.

Согласно материалам уголовного дела, 14 июня 2020 года Кирилл Сортланд, управляя BMW, мчался по Петрозаводску со скоростью 176 км/ч и на Комсомольском проспекте совершил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz. После ДТП 23-летний водитель малолитражки в крайне тяжелом состоянии был доставлен больницу, где на следующий день от полученных травм скончался, говорится в сообщении прокуратуры Карелии.



В ходе расследования уголовного дела гонщик Кирилл Сортланд, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, полностью признал свою вину, и сообщил, что готов возместить причиненный моральный вред.

Прокуратурой Петрозаводска в интересах Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии заявлен гражданский иск о взыскании 26 тысяч рублей, которые были потрачены на лечение молодого человека.

Также гражданские иски на сумму более 20 млн рублей заявлены близкими родственниками погибшего.

Кириллу Сортланду грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован. Через три дня он был освобожден. Адвокат Леонид Автухович пояснил прессе, что, по наркотикам Сортланд оказался чист. "Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование", - заявлял Автухович.

фото: © ЯндексКарты

Петрозаводчане негодуют и требуют ответить: когда уже закончится ремонт разрытой дороги у школы на Ключевой

Подрядчик летом разрыл дорогу у школы №33 на Ключевой и до сих пор не может доделать ремонт. Петрозаводчане устали от этого бардака.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин с просьбой помочь узнать, когда подрядчик завершит ремонт на улице Ключевой.

"Когда закончится ремонт автомобильной дороги по адресу: г.Петрозаводск, ул. Ключевая, начатый в связи с установкой светофора для пешеходов у школы №33 и переноса автобусных остановок, - написал горожанин. - Ремонт продолжался почти все лето, проезжая по этой улице создавалось впечатление, что ремонт делают 2-3 человека с тачкой и лопатами, что странно для такого объема работ. Несмотря на столь продолжительный срок выполнения работ, они так и не были доведены до конца".

Петрозаодчанин также рассказал, что "карманы автобусных остановок не заасфальтированы, сейчас из-за перепада высот между асфальтовым покрытием и углублением со щебенкой в этих карманах, автобусы не могут подъехать к остановкам и высаживают и забирают пассажиров где придется но только не на остановках, при этом полностью перекрывая полосу движения для другого транспорта. Также не заделаны канавы по краям проезжей части, образовавшиеся при замене бордюрного камня и имеющие опасную глубину и ширину как для автомобилей, так и для пешеходов. На данный момент никаких работ на этом участке не выполняется".

Горожане интересуются: когда будут устранены указанные выше недостатки?

Редакция по поводу данной ситуации обратилась за комментарием в администрацию, где сообщили, что "подрядчику осталось только заасфальтировать все. Сроки подрядчик постоянно сдвигает. За каждый просроченный день по контракту ему будут начислены пени после завершения всех работ, которые должны были сдать еще в середине августа".

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска обнаружили опасные деревья в парке "Беличий остров"

В парке "Беличий Остров" удаляют деревья с глубокими стволовыми повреждениями, сообщили в мэрии столицы Карелии.

На территории парка "Беличий Остров" идет снос аварийных, сухостойных и зависших деревьев, которые имеют глубокие стволовые повреждения, а также повреждения грибами. Эти растения представляют опасность для посетителей парка, заявляет пресс-центр администрации Петрозаводска.

"В данный момент преимущественно удаляют растения, расположенные вдоль пешеходных дорожек, около арт-объектов, тренажеров и беседок. Они могут представлять угрозу жизни и имуществу граждан. Аварийные деревья удаляют на территории парка поэтапно, ежегодно. Специалисты отмечают здесь их частое падение. Только за этот год на общественной территории упало пять аварийных деревьев", - гласит заявление мэрии.

Сообщается, что в парке запланирован снос 40 деревьев с уборкой порубочных остатков. Ветви будут измельчены и оставлены на территории. Их выравняют по поверхности земли, чтобы улучшить состав почвы. Стволы ранее упавших деревьев также будут сохранены для создания условий развития подлеска и естественного возобновления. Кроме того, это уменьшит вытаптывание парка за пределами тропинок, считают в мэрии. В настоящее время в зелёной зоне необходимо проводить работы по сохранению участков с естественным возобновлением ели. Для них нужно организовать условия, создать "световые окна", сообщают в администрации города.

Ранее сообщалось, что более 600 стеклянных бутылок вынесли с территории парка "Беличий остров".

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Строительство производственных зданий планируется в промпарке в Петрозаводске

Управление капстроительства Карелии объявило о проведении аукциона на строительство производственных зданий на территории промышленного парка в Петрозаводске.

Согласно документации, начальная цена контракта составляет 1,3 млрд рублей.

Министр экономического развития республики Олег Ермолаев сообщил, что планируется возведение трех производственных цехов, где разместятся профильные предприятия города. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Служебные автомобили из автопарка правительства Карелии задействованы для помощи медорганизациям

По поручению главы республики служебные автомобили используются для помощи медицинским организациям и волонтерам.

В Карелии, как и по всей стране, фиксируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Растет нагрузка на первичное звено здравоохранения. Большую поддержку медработникам оказывают волонтеры, студенты Петрозаводского базового медицинского колледжа.

По поручению главы Карелии для обеспечения деятельности медицинских организаций, в том числе для работы волонтеров, которые доставляют лекарственные препараты пожилым, маломобильным и имеющим хронические заболевания людям, из автопарка республиканского правительства выделены служебные автомобили, включая автомобиль руководителя региона. Машины задействованы со 2 ноября, сообщили в правительстве региона.

Кроме того, ряд территориальных органов федеральной исполнительной власти также принял решение направить автомобили из служебного автопарка для доставки медработников, которые оказывают помощь пациентам на дому.

Республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом выражает благодарность за эту поддержку Главному федеральному инспектору по Карелии Ивану Сивину, МВД по Республике Карелия, управлению МЧС по республике, Карельской таможне, управлению Росгвардии по Карелии. Дополнительные машины уже начали работать для нужд медучреждений.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Впервые число инфицированных COVID-19 в России за сутки превысило 20 тысяч человек

За прошедшие сутки в России выявлено 20 582 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 20 582 человека, заболевших коронавирусной инфекцией.

Всего инфицированных коронавирусом 1 733 440.

Выздоровели за время пандемии 1 296 124 человека, за сутки выписано по выздоровлению 16 955 человек.

Летальных случаев за все время: 29 887, за последние 24 часа скончались 378 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 63,5 млн тестов на коронавирус, за сутки - 524 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 6 ноября остается 407 174 человека.

фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Миннац Карелии разъяснил инициативу по предоставлению земельных участков казакам без торгов

В министерстве ответили на вопросы, поднимаемые в ряде СМИ в отношении республиканского законопроекта, касающегося передачи земельных участков религиозным организациям и казачьим обществам без проведения торгов.

Как отметили в Миннаце республики, условия предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, регулируется Земельным кодексом Российской Федерации, в котором пунктом 2 статьи 39.6 определено более 30 случаев, когда договора аренды земельных участков заключаются без проведения торгов. В ряде перечисленных случаев Земельным кодексом Российской Федерации определено требование по принятию законодательных актов субъектов Российской Федерации.

Вместе с тем, Земельным кодексом Российской Федерации определен и перечень случаев, когда земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, передаются гражданам и организациям в безвозмездное пользование.

Например, в безвозмездное пользование сроком на 10 лет предоставляются земельные участки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ). Одновременно, данная норма не требует принятия дополнительных законодательных и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Земельный участок, передаваемый в безвозмездное пользование лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, можно использовать для размещения зданий, сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов. Для иных целей такие лица и их общины используют земельные участки на основании разрешения, выдаваемого органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Принимаемый в настоящее время закон Республики Карелия во исполнение требований норм Земельного кодекса Российской Федерации, принятых в 2014 году, определяет только перечень территорий, где возможна передача земельных участков на условиях аренды религиозным организациям и казачьим обществам для сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни.

Вид использования предоставленного земельного участка не может быть изменен и не освобождает религиозные организации и казачьи общества от арендной платы в бюджеты муниципальных образований в Карелии.

фото: © Столица на Онего

Зубопротезный кабинет закрывают в больнице на севере Карелии

В Беломорской центральной районной больнице ликвидируют зубопротезный кабинет.

Информация о сокращении штата зубопротезного кабинета в Беломорской ЦРП появилась в паблике "Беломорск".

"Сразу после новогодних праздников приказом и. о. главврача А. Кушта о сокращении штата будут уволены: врач-стоматолог-ортопед, два зубных техника, медицинская сестра, уборщик, - пишет Евгений Антипин. - Ежегодно за услугой зубопротезирования в ЦРБ обращаются около 400 человек: в 2018 - 418, в 2019 - 376. При этом в настоящее время очередь в кабинет составляет более 550 человек".

По словам главного врача Беломорской ЦРБ Марины Анисимовой, жители района от ликвидации зубопротезного кабинета в ЦРБ не пострадают.

"Жители Беломорского района, как и раньше, будут получать эту помощь в полном объеме. Просто делать это будет другая медицинская организация, которая забирает эту услугу. Льготная категория граждан по-прежнему сможет сделать протезирование бесплатно", - прокомментировала ситуацию "Столице на Онего" Марина Анисимова.

По словам главврача ЦРБ, сведения по количеству персонала, попавшего под сокращение, неверные. Будут уволены три человека.

"Там люди пенсионного возраста. Одной почти 70 лет. Всего три человека. Одна санитарка. Она будет трудоустроена, вакансии в больнице есть", - сообщила руководитель районной больницы.

фото: Никита Попов / RBC / TASS

"Деньги до зарплаты" предлагают полностью запретить: подготовлен законопроект

Депутаты от "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить в стране деятельность микрофинансовых организаций (МФО).

Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта предлагают признать утратившим силу Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". "Актуальность отмены данного федерального закона обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию", – говорится в пояснительной записке к документу. Там приводятся данные статистики, характеризующие финансовое рабство населения. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Минимущества согласилось снизить кадастровую стоимость ряда объектов недвижимости в Карелии

Комиссия при министерстве имущества Карелии согласилась снизить кадастровую стоимость ряда объектов недвижимости от 20% до 60%.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, участвовавшая в работе комиссии.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в соответствии с законодательством оспорить результаты определения кадастровой стоимости недвижимости и воспользоваться возможностью установления кадастровой стоимости недвижимости равной рыночной, направив соответствующее заявление в комиссию. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Полиция Карелии пресекла канал наркотрафика в Кеми

Два наркодилера задержаны в Кемском районе, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Кемскому району поступила оперативная информация о распространении синтетических наркотиков на территории города. По предварительным данным, к преступной деятельности были причастны двое мужчин, приехавших на север республики из крупного соседнего региона на заработки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция пресекла наркотрафик - подозреваемые задержаны оперативниками при силовой поддержке сотрудников отряда "Гром". При проведении обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты приготовленные к сбыту синтетические наркотические средства в крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые 35 и 30 лет заказывали запрещенные вещества в нелегальном интернет-магазине. После они забирали товар в родном городе и на автомобиле доставляли в Кемь, где распространяли среди недавно появившихся знакомых.

Возбуждены уголовные дела за незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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Подсчитана сумма выплат за отстрел волков в Карелии

Карельские охотники в 2020 году добыли 131 волка, получив вознаграждение из бюджета на общую сумму 1,3 млн рублей.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

Размер вознаграждения за каждого взрослого волка составляет 10 тыс. рублей, за волчонка – 5 тыс. рублей. По оценке министерства, почти такое же количество было добыто в прошлом году. Объем финансирования из бюджета не изменился. Подробнее об условиях выплаты вознаграждения читайте в интернет-газете "Вести Карелии".