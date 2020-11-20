Важные новости 20 ноября

фото: Столица на Онего

Автовокзал Петрозаводска ввел приоритеты посадки пассажиров

В связи с ограничениями по наполняемости автобусов вводятся приоритеты посадки пассажиров, сообщается на сайте автовокзала.

"Уважаемые пассажиры! В связи с ведением ограничений по наполняемости автобусов (только сидячие места) на основании Распоряжения главы Республики Карелия в пригородных автобусах вводятся приоритеты посадки пассажиров", - написано в объявлении.

Приоритетными пассажирами являются инвалиды, дети и пенсионеры.

Первыми в пригородные автобусы будут пускать инвалидов I и II группы, вторыми зайдут дети до 16 лет, а после сидячие места смогут занять пенсионеры.

Руководство автовокзала предупреждает, что при посадке пассажиры должны предъявить соответствующие подтверждающие документы (паспорт, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и т.д.).

Напомним, из-за роста числа заболеваний коронавирусом в Карелии глава республики Артур Парфенчиков издал Распоряжение, в соответствии с которым разрешено перевозить пассажиров по количеству мест в общественном транспорте.

фото: © Михаил Солунин/ТАСС

Почти полсотни детей заразились в Карелии коронавирусом за сутки

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 19 ноября по статистике в Карелии был 11410 инфицированный коронавирусом, из общего числа 1199 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 20 ноября, – уже 11769 ковидных больных, из которых 1248 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 49 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 359 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 11410 человек. Выздоровели 6037 пациента. Умерли 80 человек.

фото: © instagram.com/kirill.tl

Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, грозит до 5 лет лишения свободы

Дело обвиняемого в смертельном ДТП Сортланда рассмотрит зампредседателя Петрозаводского суда Мерков.

Так, 26 ноября заместитель председателя Петрозаводского городского суда Александр Мерков начнет рассматривать резонансное уголовное дело 29-летнего Кирилла Сортланда.

Напомним, что проводившая предварительное следствие полиция обвиняет его в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Как ранее рассказывала "Столица на Онего", 14 июня управлявший автомобилем BMW Сортланд на Комсомольском проспекте в Петрозаводске совершил столкновение с Daewoo Matiz. В результате водитель "малолитражки" 23-летний Владимир Вишневский получил травмы, несовместимые с жизнью, и на следующий день скончался в больнице. Автотехническая экспертиза установила, что тогда BMW под управлением Сортланда двигался со скоростью 176 км в час. И это при разрешенных в городе не более 60 км.

Задержанный 16 сентября Сортланд, который спустя два дня был арестован, во время допроса в качестве подозреваемого свою вину не признал, от дачи показаний отказался.



Однако 14 октября, после предъявления ему следователем полиции обвинения, вину признал полностью. По мнению следствия, "это уголовное дело имеет широкий общественный резонанс в связи с тем, что в СМИ неоднократно публиковались видеоролики, которые Сортланд размещал на своей интернет-странице в социальной сети Instagram как до указанного ДТП, так и после, на которых он на принадлежащем ему BMW, двигаясь по улицам Петрозаводска с превышением установленного ограничения скорости, грубо нарушает ПДД, подвергая других лиц опасности, а также проявляя явное неуважение к обществу".

Был и еще один эпизод, характеризующий Сортланда: поздним вечером 7 сентября на улице Красной его задержали сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Карелии, но Сортланду удалось вырваться из рук полицейских. На бегу Сортланд успел вытащить из кармана джинсов небольшой сверсток и проглотить его. Полицейским ничего не оставалось, как надеть на него наручники. От медицинского освидетельствования он отказался. За все эти нарушения Мировой суд назначил Сортланду арест на трое суток и оштрафовал на 900 рублей.

Сортланду грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: © УФССП Карелии

Черный Cadillac, выставленный на продажу приставами, принадлежал экс-главе Карелии

На автомобиле класса "люкс" до ареста разъезжал экс-глава Карелии, бывший директор музея "Кижи" Андрей Нелидов.

Как стало известно "Столице на Онего", Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии выставило на продажу арестованный Cadillac Escalade EXT, который ранее принадлежал осужденному за взятки Андрею Нелидову.

Находящиеся в собственности экс-главы республики автомобили Cadillac и BMW были арестованы еще в сентябре 2018 года. Судебные приставы изъяли для реализации машины в счет погашения долга. По решению суда Андрей Нелидов был оштрафован на 27,5 млн рублей.

Машины были оценены специалистом и выставлены на продажу. BMW купили сразу, а Cadillac тогда не нашел своего покупателя. Первоначальная стоимость составляла 1 687 000 рублей, сейчас его стоимость — 1 284 000 рублей.

Дебаркадер, на котором плавал Нелидов, продавали в Карелии за 17,5 млн рублей.

Напомним, 2 марта Петрозаводский городской суд приговорил экс-дидектора музея "Кижи" Андрея Нелидова за взятки к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 млн рублей штрафа. Также суд постановил лишить его государственной награды.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей в качестве взяток порядка 4,6 млн рублей. За это он предоставлял бизнес-леди Татьяне Астратенок возможность торговать на острове Кижи.

фото: © shutterstock.com/Kwangmoozaa

Мужчина в Карелии заманил к себе в коттедж конфетами девочку из многодетной семьи и подверг ее сексуальному насилию

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал о ситуациях, в которых дети оказываются беззащитными перед взрослыми.

Уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев провел пресс-конференцию с журналистами, где ответил на самые актуальные вопросы.

В рамках обсуждения "дела Дмитриева" Геннадий Сараев рассказал историю о сексуальном насилии, которая произошла в Карелии с ребенком из многодетной семьи.

"Многодетная семья получила землю и построила дом, где и проживала. Рядом стоял коттедж, в котором жили мужчина с женщиной уже в возрасте. Мама девочки из многодетной семьи заметила, что дочка стала часто капризничать, агрессировать. Женщина отвела ребенка к психологу. Психолог на встрече с девочкой выяснил, что она подвергалась сексуальному насилию со стороны соседа, который завлекал ее к себе игрушками, конфетами, щенком... Когда началась проверка, жена этого мужчины заявила, что ее мужа оклеветали, что они как соседи просто мстят. Тогда мы обратились в прокуратуру с требованием выйти на арест мужчины, так как они проживают на одной улице, дома находятся рядом и девочка все время видит своего насильника. Он находился под домашним арестом, то есть спокойно выходил во двор. Многодетной семье поступали угрозы за то, что подали заявление. Когда началась проверка, выяснилось, что не только эта девочка стала жертвой, но еще и внучка, и подружка девочки. Когда появились три пострадавшие, только после этого мужчину арестовали".

Геннадий Сараев объяснил, что задержание подозреваемого в сексуальном насилии произошел только тогда, когда число жертв достигло трех. А до этого момента слова ребенка не воспринимались всерьез.

"Со стороны близких и коллег мужчины была выстроена защита: все говорили, что его оклеветали, он хороший человек, профессионал, он воробушка не обидит. Это политика дискриминационная, потому что у взрослого есть широкий круг знакомств и поддержка. У ребенка этого круга нет. У нас по умолчанию верят взрослому и не верят ребенку: ребенок фантазирует, ребенок может оклеветать, ребенок может повторять чьи-то чужие слова..."

Отметим, что на сайте Следкома Карелии в этом году данная история не публиковалась.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

За сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии увеличилось на 359 человек

Общее количество зараженных COVID-19 в республике достигло 11769 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии за минувшие 24 часа подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умерла 70-летняя петрозаводчанка, скончалась в Республиканской инфекционной больнице скончалась 93-летняя жительница Петрозаводска. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса составило 80 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 359 человек. Из этого числа заболевших – 292 человека, из них 67 имеют симптомы средней тяжести, 2 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее количество зараженных COVID-19 в республике достигло 11769 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 231 человек, в Кондопожском районе – 19 человек (Кондопога - 15, поселок Нелгомозеро – 2, село Кончезеро – 2), в Медвежьегорске – 7 человек, в Костомукше –16 человек, в Кемском районе – 18 человек (Кемь – 17, поселок Рабочеоствровск – 1), в Калевальском районе – 3 человека (Калевала – 2, поселок Боровой – 1), в Пряжинском районе – 6 человек (Пряжа – 1, поселок Чална – 2, поселок Эссойла – 1, село Ведлозеро - 2), в Прионежском районе – 13 человек (село Деревянное – 1, деревня Вилга -1, поселок Новая Вилга – 4, поселок Шуя – 3, поселок Мелиоративный – 2, СНТ "Загородное" - 1, поселок Ладва – 1), в Пудожском районе –14 человек (Пудож - 12, поселок Пудожгорский – 2), в Сегежском районе – 13 человек (Сегежа – 11, поселок Надвоицы – 1, поселок Каменный Бор - 1), в Питкяранте – 2 человека, в Муезерском районе – 2 человека (Муезерский – 1, поселок Тумба – 1), в Олонецком районе – 14 человек (Олонец – 8, поселок Ильинский – 1, деревня Путилица – 2, село Видлица -2, деревня Тукса – 1), в Беломорске – 1 человек.

Выздоровели за время пандемии 6037 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 523 человека: в Петрозаводске – 357, в Костомукше – 3, в Пудожском районе –13, в Медвежьегорском районе – 14, в Муезерском районе – 1, в Прионежском районе – 34, в Пряжинском районе – 5, в Кондопожском районе – 28, в Суоярвском районе – 7, в Беломорском районе – 4, в Кемском районе – 13, в Лахденпохском районе – 10, в Лоухском районе – 18, в Олонецком районе – 3, в Питкярантском районе – 3, в Сегежском районе – 4, в Сортавальском районе – 6.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1802,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1373,5 случая, по Северо-Западу – 1712,3.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Карелия вновь вошла в топ-10 регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом

Карелия заняла шестое место в рейтинге регионов с самыми высокими показателями суточной заболеваемости COVID-19.

По данным оперштаба по борьбы с коронавирусом, первое место в списке регионов-лидеров занимает Москва (6902 случая), второе – Санкт-Петербург (2394) а третье – Московская область (887).

Карелия с показателем в 343 стала шестой в этом списке. Республика уступила лишь Нижегородской области, где за сутки заболели 444 человека, и Свердлвской области, где выявили 372 случая COVID-19.

Замыкает десятку регионов-лидеров по коронавирусу Ростовская область (311).

Ранее сообщалось, что в России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом.

фото: © УФССП Карелии

Приставы в Карелии продают Cadillac должника по сниженной цене

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии выставило на продажу арестованный автомобиль класса "люкс".

По сообщению пресс-службы Управления, 27 ноября состоятся публичные электронные торги по продаже автомобиля Cadillac Escalade EXT 2012 года выпуска. Торги проводит ООО "Трейд-Групп".

Машина принадлежала петрозаводчанину, которому в качестве наказания за уголовное преступление в 2018 году был назначен штраф в 27,5 млн рублей. Автомобили Cadillac и BMW должника попали под арест приставов после того, как мужчина в 60-дневный срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа штраф не оплатил.

Машины были оценены специалистом и выставлены на продажу. BMW купили сразу, а Cadillac тогда не нашел своего покупателя. Первоначальная стоимость составляла 1 687 000 рублей, сейчас его стоимость — 1 284 000 рублей.

По вопросам приобретения автомобиля, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить по номеру телефона ООО "Трейд-Групп" (999) 531 54 49.

Ранее Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте "прайс-лист" на автомобили, арестованные у жителей республики.

фото: © pixabay.com

После смерти матери три приемные девочки в Карелии стали жертвами отца-насильника

В Кондопоге 59-летний мужчина два года насиловал трех приемных дочерей, двое из которых были несовершеннолетними, а одна еще и инвалидом.

На пресс-конференции детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев после вопроса по "делу Дмитриева" вспомнил историю об изнасиловании, когда мужчина надругался над тремя приемными дочерьми. По словам Сараева, часто происходит так, что когда отец остается с приемными девочками, то выявляются случаи насилия.

"Буквально в этом году у нас такой случай выявился, уголовное дело заведено, мужчина арестован. Там круг пострадавших - три ребенка, три девочки, причем одна из них инвалид. Приемные родители взяли на воспитание трех сестер, одна девочка-инвалид. Приемная мать умирает, совершеннолетняя приемная дочь, оставшись наедине с приемным отцом, в разговоре высказывает опасения в плане действий приемного отца в отношении себя и сестер. Когда стали разбираться в истории, выяснилось, что мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек".

Следком Карелии ранее сообщал, что в Кондопоге будут судить мужчину, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней, 14-летней и 15-летней приемных дочерей, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2019 год 59-летний житель Кондопоги, проживая вместе с приемными детьми, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки, а также совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней и 15-летней девочек.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

фото: © Столица на Онего

В компьютере Дмитриева обнаружены порномультфильмы и порнофильмы с участием подростков

Уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал, почему "дело Дмитриева" в части изготовления порнографии вернули на пересмотр.

На пресс-конференции детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев рассказал, что в компьютере Дмитриева, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетней приемной дочерью, были обнаружены порномультфильмы и порнофильмы с участием подростков.

"Помимо фотографии обнаженного ребенка, - отметил Сараев. – В компьютере Дмитриева были обнаружены порнографические фильмы и порномультфильмы, которые, по показанию свидетелей, он активно просматривал. Если раньше был не понятен мотив и те снимки обнаженного ребенка, где были видны гениталии девочки, рассматривались и представлялись стороной защиты как дневник здоровья, то сегодня уже их относят к порнографическим материалам, так как они находились рядом с порнофильмами и порномультфильмами. Здесь уже понятен мотив. Именно это стало основанием для возвращения дела по изготовлению порнографии в Петрозаводский городской суд".

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил поисковика Дмитриева к 3, 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: Спортивный Петрозаводск/https://vk.com/wall-90607514_4226

Шквалистый ветер повалил деревья на трассе "Фонтаны" в Петрозаводске (ФОТО)

На трассе "Фонтаны" во время непогоды упали три ели, повредили трансформатор, порвали электропровода, сломали ограждения.

Как сообщается в паблике "Спортивный Петрозаводск", сильный порывистый ветер от 18 до 23 м/с в Карелии принёс немало неприятностей.

В результате разбушевавшейся стихии пострадала трасса "Фонтаны" в Петрозаводске. На трассе под силой ветра рухнули три ели и сильно повредили трансформатор. Объект спорта остался без света.

В дирекции спорта Петрозаводск, куда начали звонить обеспокоенные горожане, о ситуации знают и срочные меры принимаются.

"Никто не ожидал от погоды таких "сюрпризов" накануне открытия фестиваля, - прокомментировал ситуацию руководитель Дирекции спорта Василий Филин. – Любителям «Фонтанов» не стоит волноваться, надо пока потерпеть без света. Специалисты уже приступили к устранению неполадок, но потребуется не меньше недели, чтобы всё исправить. Придётся разобрать трансформатор и отремонтировать его. Кроме того, установить на стоянке три столба".

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

В Карелии от коронавируса умерли уже 80 человек

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали две жительницы Петрозаводска.

На 20 ноября в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Умерли две петрозаводчанки. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась 70-летняя женщина, а в Республиканской инфекционной больнице – 93-летняя пациентка.

Женщины имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 80 человек.

Сутками ранее коронавирусная инфекция унесла три жизни в республике.

фото: "Столица на Онего"

Глава Минстроя Карелии объяснил, кого переселяют из аварийного жилья вне очереди

Очередность расселения аварийного жилья в Карелии зависит от даты, когда тот или иной дом был включен в программу расселения, но из этого правила могут быть исключения.

Об этом сообщил министр строительства Карелии Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по государственному устройству и местному самоуправлению.

"В ряде случаев – например, при наличии детей-инвалидов, при угрозе проживания в доме к каждому случаю подходим индивидуально. И у нас есть немало примеров, когда в ускоренном порядке расселяются наиболее нуждающиеся семьи", - сказал глава Минстроя.

Какие проблемы и даже конфликты возникают при расселении, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © управление пресс-службы главы Карелии

В Карелии открылся Центр управления регионом

Сегодня, 20 ноября, в республике официально открыт Центр управления регионом (ЦУР) – структура, созданная по поручению президента России Владимира Путина, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Главная цель ЦУРа – обеспечение коммуникации жителей с органами власти для оперативного решения проблем в регионе. Задачами ЦУРов, созданных по всей стране, является сбор, обработка и аналитика сообщений, жалоб и предложений, поступающих от жителей республики. Это касается всех сфер жизни: здравоохранения, образования, социальной защиты, состояния дорог, транспорта, энергетики, ТКО и ЖКХ.

Сегодня, помимо официальных порталов органов власти, соцсети и мессенджеры становятся основной площадкой, где граждане оставляют сообщения о проблемных вопросах. И безусловно, все эти обращения должны попадать в работу органов власти, на эти обращения необходимо оперативно реагировать, предоставлять жителям обратную связь и решать проблемы. ЦУР будет немедленно доводить все обращения до прямых исполнителей органов власти и следить за тем, чтобы ситуация разрешалась в кратчайшие сроки. Также, в его задачи входит формирование "тепловой карты" региона. По сути, это комплексная картина проблем граждан и территорий, которая создается с помощью агрегирования обращений пользователей из всех доступных источников. На основе данных "тепловой карты" руководство региона сможет принимать стратегические решения по острым проблемам.

В республике уже успешно функционируют цифровые платформы обратной связи с населением: Инцидент Менеджмент, Активный гражданин и другие системы органов власти. ЦУР станет единым координационным центром, который объединит все имеющиеся в регионе цифровые сервисы по работе с обращениями граждан.

"Благополучие граждан и оперативное решение возникающих проблем – главный приоритет в работе нового президентского проекта, – отмечает куратор ЦУРа Карелии, заместитель Главы Республики Карелия –руководитель администрации главы Республики Карелия Татьяна Игнатьева. – Людей нужно слушать, слышать и своевременно решать обозначенные ими задачи, тем более сейчас, в сложный из-за пандемии для страны период. В правительстве Карелии назначены ответственные лица по каждому из актуальных направлений общественной жизни, с ними у ЦУРа налажено плотное взаимодействие, что ускоряет оперативное решение всех проблемных вопросов".

Надо отметить, что финансирование центров ведется напрямую из федерального бюджета по целевой субсидии. Деньги на создание и обеспечение функционирования в субъектах РФ центров управления регионов выделены некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог Регионы", которая и курирует работу ЦУР во всех субъектах. Как отметил исполнительный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Туровцев, "Карелия находится в зеленой зоне по открытию ЦУР, проект на 90% реализован и регион полностью готов к работе".

ЦУР Карелии на данный момент укомплектован и приступил к выполнению поручений президента РФ с соблюдением всех ограничений, связанных с пандемией.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

"Легковушка" улетела в кювет после столкновения с пикапом на шоссе в Петрозаводске (ФОТО)

На Соломенском шоссе произошло столкновение пикапа и легкового автомобиля, после которого одна из машин вылетела в кювет.

Авария с участием пикапа и легкового автомобиля произошла на Соломенском шоссе, в районе пересечения с улицей Фабричная в Петрозаводске утром в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке.

По одной из версий, автомобили двигались по Соломенскому шоссе во встречных направлениях. Столкновение произошло, когда один из автомобилистов совершал левый поворот на улицу Фабричная, в это же время второй участник ДТП двигался прямо. Подчеркивается, что такая версия не окончательная.

После удара пикап развернуло на проезжей части, а легковой автомобиль развернуло и отбросило на угол перекрёстка и опору ЛЭП.

Машины повреждены. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что женщина с трехлетним ребенком пострадали в ДТП с грузовиком на трассе в Карелии.

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске нашли место для "Дерева Дружбы"

Работы по установке памятного знака "Дерево Дружбы" начались в Парке Победы.

В Петрозаводске начали устанавливать памятный знак "Дерево Дружбы". Скульптурная композиция появится в Парке Победы напротив здания Петрозаводского государственного университета на лице Пушкинская, сообщили в администрации города.

Работы в соответствии с муниципальным контрактом выполняет ООО "Возрождение Торговый Дом" из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 14,5 млн рублей.

Сейчас подрядчик приступил к установке заводского фундамента, на котором будет смонтирована опорная часть скульптуры. Территорию вокруг памятного знака благоустроят. Здесь установят декоративную стенку с наименованиями городов-побратимов, оборудуют освещение, пешеходные дорожки и цветники, установят скамейки и урны.

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы, которое ранее располагалась на Аллее городов-побратимов рядом с площадью Кирова. Они назвали недопустимым размещение Стелы воинской славы на месте Дерева дружбы, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

фото: © photosight.ru

Жители района Петрозаводска вторые сутки сидят без света из-за аварии

Сильный ветер стал причиной ряда аварий на сетях в Петрозаводске: жители Соломенного до сих пор находятся в квартирах без света.

Мощный ветер стал причиной аварий на электрических сетях Петрозаводска. Об этом "Столице на Онего" сообщили в пресс-центре мэрии карельской столицы.

Из-за непогоды пострадали несколько районов Петрозаводска. В их числе: Соломенное, Сайнаволок, Кукковка и Старая Кукковка, Древлянка (несколько домов по Лесному проспекту), Зарека (пять домов на улицах Калинина и Варламова), Сулажгорский кирпичный завод.

В Соломенном у людей по-прежнему нет света. По информации "Столицы на Онего", электричество было отключено в четверг, 19 ноября, в районе 16 часов.

В мэрии Петрозаводска сообщают, что аварийные бриагады компании АО "ОРЭС-Петрозаводск" на данный момент направились в Соломенное из Сайнаволока, где также устраняли аварию. Жителям Соломенного обещают вернуть свет в течение суток.

Как поясняют в мэрии, в карельской столице работают пять мобильных бригад и три автоподъемника. К утру пятницы силами АО "ОРЭС-Петрозаводск" устранено три аварии (на Зареке, СКЗ и в Сайнаволоке).

Ранее сообщалось, что жители Соломенного мерзли на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просили водителей брать их попутчиками.

фото: Александр Кряжев / Коммерсантъ

"Смеются в глаза": в парламенте Карелии рассказали о бессилии власти перед недобросовестным бизнесом

Сроки выполнения государственных и муниципальных контрактов в Карелии зачастую срываются по вине недобросовестных подрядчиков, потому что власть не имеет на них рычагов влияния.

Об этом заявили участники сегодняшнего заседания комитета по экономической политике парламента Карелии.

На заседании обсуждалась инициатива депутата Петросовета Александра Анишина по увеличению штрафных санкций к недобросовестным подрядным организациям. По словам депутата, в 2020 году в Петрозаводске были сорваны сроки выполнения порядка 30 муниципальных контрактов, в том числе, по благоустройству города. По его мнению, подрядчики не выполняют свои обязательства потому, что не боятся санкций. "Они смеются в глаза нашим бедолагам специалистам. То есть рычагов практически у власти и муниципальной и государственной, я считаю, на подрядчиков этих нет", - сказал депутат. Как власти собираются с этим бороться, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Пенсионную систему России назвали банкротом

В России нужно вернуться к выплатам пенсий из бюджета, заявил председатель "Справедливой России" Сергей Миронов.

"Надо признать, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась. Средняя страховая пенсия в России едва превышает прожиточный минимум, на который, на самом деле, невозможно прожить...Пришло время признать: действующая пенсионная система не обеспечит достойных пенсий, она банкрот", — приводятся слова Миронова на сайте партии.

Что предлагает Миронов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Детский омбудсмен Карелии рассказал о создании проекта реконструкции жизни и быта финских лагерей

Уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев провел пресс-конференцию, где ответил журналистам региональных СМИ на самые актуальные вопросы.

На пресс-конференции Геннадий Сараев рассказал о новом повороте в деле Юрия Дмитриева, о соблюдении законности при передаче карельского ребенка в волгоградскую приемную семью, о судьбе подростка, сжегшего Успенскую церковь в Кондопоге, и другие.

Также речь зашла о проекте по созданию исторической реконструкции жизни и быта финских лагерей 1941-1944 годов, который реализует детский благотворительный фонд "Открытые возможности". Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил финансирование в размере почти 3 млн рублей.

Идея реализовать такой проект возникла у фонда, в том числе после опроса школьников, проведенного после показа весной 2019 года фильма "Весури". Грантовое направление – сохранение исторической памяти. При оценке заявки проект получил достаточно высокий рейтинг - 77,25 баллов.

Геннадий Сараев рассказал, что на конкурс подается огромное количество проектов – более 10 тысяч, часть из них снимается с конкурса сразу же. Порядка 75% - не соответствуют условиям финансовой поддержки, так как не представляют особой социальной значимости.

"Оценивают проекты, поданные в Фонд Президентских грантов, несколько тысяч экспертов, - отметил Геннадий Сараев, который также пояснил, что решение по победителям уже принято, и организации, получившие поддержку, обязаны реализовать свой проект.

По посещениям проект фонда "Открытые возможности" рассчитан на 375 человек, в рамках которого предусмотрена историческая и образовательная часть, проживание, питание, трансфер. Реконструкция представляет собой несколько бараков, смотровых вышек и элемент забора с колючей проволокой. Программа рассчитана на 1,5 дня, в которую войдут уроки мужества, экскурсия по экспозиции, а также просмотр документального фильма, который основан на воспоминаниях бывших узников концлагерей. В начале декабря инсталляцию увидят первые посетители.

В проекте предполагается участие школьных групп, при этом, как отметил Геннадий Сараев, решение об участии в проекте – абсолютно добровольное, его будут принимать родители или законные представители ребенка.

"У каждого ребенка есть родитель, законный представитель, который может разрешить туда везти ребенка, а может и отказаться, - объяснил Геннадий Сараев. - Никто насильно детей туда не повезет, это я гарантирую как человек, который защищает права ребенка".

фото: © Илья Тимин

Число свободных коек для больных COVID-19 сократилось в Карелии

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции снизилась за сутки на 2,2 процента, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным Минздрава республики, на 20 ноября в Карелии свободно 36,2 процента коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 38,4 процентам.

На сегодняшний день в стационарах с COVID-19 находятся 653 жителя республики. Из них 598 - в состоянии средней тяжести, 41 тяжелобольных и 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, за сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии увеличилось на 359 человек.

фото: © pixabay.com

Жителю Карелии грозит 6 лет колонии за съеденные тайком у соседки малосольные огурцы

В Калевале местный житель украл у спящей соседки продукты и съел их с братом, теперь ему грозит наказание, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Калевальского района закончено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя поселка Боровой. Он является фигурантом уголовного дела.

По данным следствия, мужчина проник в квартиру своей соседки, когда та спала, и совершил кражу. Его незаконной добычей стали продукты из холодильника - 2,5 килограмма мяса, сыр и банка малосольных огурцов. Все это он впоследствии употребил с братом, которому предусмотрительно о краже не рассказал.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

В России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 24 318 случаев COVID-19.

В России коронавирус установил новый абсолютный максимум – за сутки в 85-ти регионах заболели 24 318 человек. Накануне этот показатель был на уровне 23 610. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в общей сложности в России заразились COVID-19 2 039 926 человек.

За последние сутки умер от коронавируса 461 человек. Летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 1,73 процента.

В связи с выздоровлением за сутки выписано 24 758 человек. В результате с болезнью справились уже 1 551 414 пациентов.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии увеличилось на 359 человек.

фото: pixabay

Принято окончательное решение о продлении "дачной амнистии"

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон, который продлевает "дачную амнистию" до 1 марта 2026 года.

"Принят в третьем чтении закон, продлевающий до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на жилые или садовые дома, возведенные на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также указывается, что до 1 марта 2021 года будет действовать переходный период для тех граждан, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка и не получали разрешение на строительство. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Карелиястат подсчитал рост реальной зарплаты в Карелии

Реальная зарплата в Карелии с учетом инфляции выросла в сентябре 2020 года на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Такие данные опубликовал Карелиястат.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в республике за сентябрь 2020 года увеличилась на 9,4%. Средний размер начисленной зарплаты составил 44403 рубля. Какие сферы лидируют по росту зарплат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Павел Пахоменко

Коренные народы должны получить право на землю без торгов: в Карелии подготовят законопроект

Представители коренных народов, в том числе, в Карелии должны получить право арендовать земельные участки сельхозназначения без конкурсных процедур – законодательную инициативу подготовят в карельском парламенте.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике его председатель Лариса Жданова.

Соответствующие изменения необходимо внести в Земельный кодекс РФ, согласно которому земельные участки сельхозназначения могут предоставляться в аренду без проведения торгов религиозным организациям и объединениям казаков. По словам Ждановой, представители коренных народов должны получить такие же права. Она также отметила, что является карелкой по национальности и обсуждала необходимость такой законодательной инициативы с другими представителями народа карелов. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Автомобиль сбил мужчину на трассе в Карелии

Пешеход попал в больницу после ДТП в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района выясняют обстоятельства автонаезда на пешехода на 418 км + 260 м федеральной автодороги М-18 "Кола".

По предварительным данным, в минувший четверг в 19:35 55-летний водитель автомобиля Lada в деревне Вилга совершил наезд на 39-летнего мужчину, который неожиданно вышел на проезжую часть.

В результате происшествия пешеход с полученными травмами был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее появились кадры с места ДТП в Медвежьегорске, где сбили 81-летнюю женщину на дороге.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

В Карелии пожарные спасли жилой дом от огня за пять минут (ФОТО)

Пожар произошел в двухвартирном деревянном доме в Олонце.

Как сообщается в паблике "ОПС по Олонецкому району", сотрудники пожарной части №35 в минувший четверг привлекались для тушения пожара в жилом доме. Сообщение о возгорании одной из двух квартир дома №4 на улице Садовая в Олонце поступило на пульт ЕСС-01 в 13:02. На место пожара выехали 7 пожарных на двух машинах.

Через пять минут пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске на пожаре в квартире, где сгорел 1 кв. м стены, найдено тело мужчины.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Международный проект позволит Петрозаводску избавиться от загрязнения Онежского озера нефтепродуктами в районе популярного Приозерного парка

Проект финансируется в рамках программы приграничного сотрудничества Кarelia CBC.

В конце прошлого года в карельской столице и финском городе Каяни началась реализация совместного российско-финляндского проекта PeatStop, направленного на очистку городских ливневых стоков. По словам руководителя проекта Оути Лаатикайнен из Университета прикладных наук Каяни, в течение двух с половиной лет на проведение наблюдений за нагрузкой на окружающую среду, разработку оптимальных очистных систем и строительство фильтров в двух городах планируется потратить более 400 тысяч евро. Эти средства выделены в рамках программы приграничного сотрудничества Karelia CBC, которую финансируют Европейский Союз, Финляндия и Россия.

Читайте подробнее в статье "Торфяной щит для Онего".

фото: © shutterstock.com

Жительница Карелии взыскала с управляющей компании более 150 тысяч рублей за сломанную ногу

В Пудожском районе местная жительница привлекла управляющую компанию к ответственности за плохо убранный двор, где она на гололеде сломала ногу, сообщил в прокуратуре Карелии.

Пудожский районный суд рассмотрел иск местной жительницы к управляющей компании о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба.

В феврале пудожанка возвращалась с работы домой, а когда подошла к подъезду, то около входной двери поскользнулась и упала. В результате падения женщина получила множественные переломы костей правой ноги, что потребовало проведения не менее трех операций и длительного лечения.

В судебном заседании была установлена обязанность управляющей компании своевременно выполнять работы по уборке от снега и льда придомовой территории, а также посыпать все противогололедными материалами. Вместе с тем, в день происшествия данные работы управляющей компанией проведены не были, территория около подъезда была покрыта льдом, что и явилось причиной падения истицы.

В соответствии с заключением прокурора суд Пудожского района вынес решение об удовлетворении иска и взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей, материальных затрат на приобретение лекарств в сумме более 4,5 тыс. рублей, также на компанию наложен штраф в размере 50% присужденной суммы в размере более 75 тыс. рублей.

Кроме того, по ходатайству прокурора судом было вынесено частное определение в адрес администрации Пудожского района, которая не приняла надлежащих мер к привлечению руководителя управляющей организации к административной ответственности, что повлекло нарушение прав заявительницы.

В судебном заседании установлено, что после падения истица обращалась с письменным заявлением в администрацию с просьбой провести проверку в отношении управляющей компании и привлечь руководителя к ответственности. Однако пострадавей был дан формальный ответ с разъяснением о ее праве на обращение в суд.

Не согласившись с указанным решением Пудожского суда, управляющая компания обжаловала его в вышестоящий суд. На жалобу прокурором, участвовавшим в рассмотрении дела, были подготовлены мотивированные возражения.

По итогам рассмотрения гражданского дела Верховный Суд Карелии признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным.