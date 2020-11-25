Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Столица на Онего

Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Задержание, пожалуй, самого известного в Карелии предпринимателя Леонида Белуги наделало много шума. Поскольку ни одна из силовых структур не дала даже краткого комментария по уголовному делу, возникла почва для самых разнообразных слухов и домыслов. Остались вопросы, в каком статусе находится Леонид Белуга, в чем конкретно его подозревают, сотрудничает ли он со следствием. И вот, какую информацию удалось получить.

Задержанный 17 ноября и почти двое суток содержавшийся в ИВС полиции Петрозаводска известный карельский предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания во время его допросов. Эту информацию нам подтвердили, как в окружении самого Белуги, так и наши источники в правоохранительных органах. По словам его знакомых, Белуга сообщил, что его допрашивали по факту дачи им взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку, однако он этого правоохранителям не подтвердил.

Аналогичную информацию об отказе Леонида Белуги давать показания нам подтвердили и источники в правоохранительных органах. Наши собеседники сообщили, что Белуга остался подозреваемым. Обращаться в суд с ходатайством об аресте Леонида Белуги либо избрании ему другой меры пресечения, следствие не стало.

В чем конкретно подозревают Леонида Белугу, читайте в материале Светланы Лысенко.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 100

Еще три жителя Петрозаводска скончались от C0VID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн умер 66-летний мужчина, в Республиканской инфекционной больнице скончались 93-летний пациент и 85-летняя женщина. Все трое – жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Карелии стали 92 человека.

Накануне от COVID-19 в республике умерли пожилые женщина и мужчина.

фото: © duma.gov.ru

Би-би-си включила уроженку Карелии в топ-100 влиятельных женщин года

Британская телерадиокомпания Би-би-си включила в топ-100 влиятельных женщин двух россиянок - депутата Госдумы от "Единой России" Оксану Пушкину и активистку Юлию Цветкову.

От России в топ-100 были включены депутат Госдумы от "Единой России" Оксана Пушкина и активистка Юлия Цветкова, пишет РБК.

В профиле Пушкиной сообщается, что она вступилась за нескольких журналисток, которые обвинили депутата Леонида Слуцкого в домогательствах. О Юлии Цветковой сообщается, что из-за откровенных рисунков женских тел, опубликованных в соцсетях, активистке грозит до шести лет лишения свободы.

В текущем году в список Би-би-си также вошли правозащитницы из разных стран, политики, актрисы и многие другие. В их числе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, премьер-министр Финляндии Санна Марин, малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Йео, получившая известность благодаря роли в картине "Аватар-2", а также фильмах Marvel "Шанг-Чи и легенда десяти колец", микробиолог Сара Гилберт, которая руководит разработкой вакцины от COVID-19 в Оксфорде, а также актриса Джейн Фонда, которая является активисткой по борьбе с изменением климата.

Ранее уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина записала видеообращение для земляков из больницы, где она проходит лечение от коронавируса.

фото: © shutterstock.com/Photographee.eu

Труп мужчины обнаружен в автомобиле в Петрозаводске

В одном из дворов на улице Советской в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, двое мужчин выпивали во дворе на улице Советской. Во время распития алкоголя между собутыльниками возникла ссора.

А утром 23 ноября в автомобиле, стоявшем во дворе, было обнаружено тело пожилого мужчины – одного из участников пьянки – со следами насильственной смерти. По информации источника, мертвого мужчину нашел в машине его сын.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Карелии, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

фото: © страница Вконтакте Константина Логинова/vk.com/id121595972

Оперштаб Карелии попытался оправдаться за смерть ученого Логинова

Известный ученый-этнограф Константин Логинов, заразившийся коронавирусом, скончался в ковид-центре Карелии.

На минувшей неделе, 18 ноября, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн на 69-ом году жизни скончался карельский ученый-этнограф Константин Логинов.

Незадолго до своей госпитализации ученый пожаловался в социальных сетях на то, что не может вызвать врача.

"Карельская медицина решила меня уморить, - написал Константин Логинов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". - С 5 ноября супруга не может вызвать врача на дом из поликлиники номер два. Ни одного ответа. При температуре 38,5 меня лихорадит стучу зубами и коленками. Хорошо, что бывает 37. Запахи пропали сегодня с утра жена звонит и без толку. Скорой до меня дела нет. Кто-то знает, где выход?".

Запись датируется 9 ноября, а 18-го Константина Кузьмича уже не стало.

О смерти отца на своей странице в соцсети 20 ноября Дмитрий Логинов оставил запись: "Сегодня мне сообщили, что отец скончался в реанимации. Короновирус спровоцировал ишемический инсульт".

И сегодня, 25 ноября, оперштаб Карелии неожиданно опубликовал пост о том, что стала известна причина смерти известного ученого-этнографа Констанитна Логинова

"Напомним, Константин Кузьмич Логинов скоропостижно скончался 18 ноября в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. У него был диагностирован коронавирус. Однако причиной смерти по результатам экспертизы стало другое тяжёлого заболевания неинфекционного характера".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Снежная буря надвигается на Карелию

Непогода придет в Карелию в ночь на 26 ноября, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, с 00.00 до 3.00 в четверг, 26 ноября, начиная с западных районов Карелии ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с, ночью местами метель.

Общие рекомендации:

- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

- не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

- ограничить поездки на личном автотранспорте;

- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: © РИА Новости / Кирилл Брага

За сутки в Карелии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 351 человека

Общее количество инфицированных COVID-19 в Карелии на 25 ноября составляет 13498 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки подтверждены три летальных исхода. Таким образом, число умерших от коронавируса в Карелии достигло 92 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 351 человека. Из этого числа заболевших – 340 человек, из них 72 имеют симптомы средней тяжести, 13 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 25 ноября составляет 13498 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 205 человек, в Пряжинском районе – 4 человека (поселок Матросы – 3, село Святозеро – 1), в Сегежском районе – 11 человек (Сегежа – 10, поселок Волдозеро – 1), в Кондопожском районе – 38 человек (Кондопога – 26, поселок Березовка - 2, поселок Гирвас – 1, село Спасская Губа – 1, деревня Готнаволок – 1, село Кончезеро – 7), в Прионежском районе – 8 человек (поселок Ладва – 2, деревня Косалма – 1, поселок Новая Вилга – 1, поселок Шуя – 2, СНТ "Сфера" – 1, СНТ "Бесовец" –1), в Костомукше – 57 человек, в Пудожском районе – 6 человек (Пудож– 5, поселок Кривцы – 1), в Сортавальском районе – 8 человек (Сортавала – 5, поселок Вяртсиля – 3), в Питкярантском районе – 7 человек (Питкяранта – 3, поселок Ляскеля – 2, поселок Харлу – 1, деревня Янис – 1), в Кеми – 1 человек, в Калевальском районе – 6 человек (Калевала – 4, поселок Боровой – 2).

Выздоровели – 7131 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 303 пациента: в Петрозаводске - 186, в Пудожском районе –10, в Калевальском районе – 4, в Кемском районе – 2, в Кондопожском районе – 35, в Медвежьегорском районе – 7, в Прионежском районе – 12, в Сортавальском районе – 1, в Сегежском районе –12, в Костомукше – 10, в Муезерском районе – 1, в Олонецком районе – 2, в Беломорском районе – 2, в Лахденпохском районе – 2, в Питкярантском районе – 2, в Пряжинском районе – 13, в Суоярвском районе – 2.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2082 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1457,5 случая, по Северо-Западу – 1823,6.

фото: Евгения ГУСЕВА/Комсомольская правда

Ради экономии бюджета надо сокращать госучреждения, считают в парламенте Карелии

Депутаты парламента Карелии намерены обратиться к правительству с предложением рассмотреть возможность сокращения ряда государственных учреждений с целью экономии денег в условиях острого дефицита бюджета.

Такое решение было принято сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету.

"Если кто внимательно изучал бюджет, то можно наглядно увидеть, что у нас все больше и больше становится всяких Фондов, учреждений. Вот я вам приведу пример по расходам на программу энергосбережения. Есть такая организация "Центр компетенции по вопросам городской среды и электроснабжения"… На его содержание – 24 млн, и всего 44 млн на мероприятия в области энергоснабжения", - сказал депутат Николай Зайков. Он перечислил целый ряд учреждений и Фондов, на содержание которых предусмотрено финансирование в проекте бюджета на 2021 год. Какую сумму на них собираются потратить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии растет число тяжелых пациентов с коронавирусом

В стационарах республики находится 64 больных COVID-19, состояние которых оценивается медиками как тяжелое.

По данным на 25 ноября, в стационарах находятся 715 жителей Карелии, заболевших коронавирусом. Из них 642 - в состоянии средней тяжести, 64 тяжелобольных и 9 человек подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети. Сутками ранее тяжелых пациентов было 49, а кране тяжелых - 13.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 34,2,6%. Накануне этот показатель был на уровне 37,8%.

Ранее сообщалось, что за сутки в Карелии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 351 человека.

фото: © страница Вконтакте Константина Логинова/vk.com/id121595972

Родные ученого Логинова возмущены заявлением оперштаба Карелии, что он умер не от коронавируса

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Карелии заявил, что ученый Константин Логинов скончался в ковид-центре не от коронавируса, родные это опровергают.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились родные Константина Логинова, ученого-этнографа, скончавшегося 18 ноября на 69-ом году жизни в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции.

Родственники ученого возмущены опубликованной в оперштабе Карелии информации, где говорится, что, несмотря на выявленный коронавирус, "причиной смерти по результатам экспертизы стало другое тяжёлое заболевание неинфекционного характера".

Родные ученого Логинова не понимают, почему Оперштаб пытается опровергнуть диагноз, явившийся причиной смерти Константина Кузьмича.

"У нас на руках есть справка о смерти, в ней указаны диагнозы, явившиеся причиной смерти, среди них значится COVID-19", - сообщили родные и в доказательство прислали в редакцию копию документа о смерти.

Также родственники рассказали, что при получении тела из больницы им был дан на подпись документ Роспортребнадзора, в котором прописаны правила захоронения человека, умершего от коронавирусной инфекции.

"Надежда Михайловна, жена Константина Логинова, в этом документе от Роспотребнадзора расписывалась, - рассказали родные. – Она хотела попрощаться, хоть посмотреть, но гроб открывать не разрешили, сказали, что тело помоют, а одежду положат сверху, гроб закроют, открывать будет нельзя. А теперь говорят в Оперштабе, что он не от коронавируса умер?!"

Напомним, что незадолго до своей госпитализации ученый пожаловался в социальных сетях на то, что не может вызвать врача.

"Карельская медицина решила меня уморить, - написал Константин Логинов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". - С 5 ноября супруга не может вызвать врача на дом из поликлиники номер два. Ни одного ответа. При температуре 38,5 меня лихорадит стучу зубами и коленками. Хорошо, что бывает 37. Запахи пропали сегодня с утра жена звонит и без толку. Скорой до меня дела нет. Кто-то знает, где выход?".

Так как Константин Логинов был известным ученым, его знали многие, поэтому его смерть, а впоследствии и пост о том, что не может дождаться врача, вызвали общественный резонанс.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске автомобиль жестко сбил мужчину, выбежавшего на красный свет (ВИДЕО)

ДТП с участием пешехода произошло на перекрестке улиц Красноармейской и Горького.

По сообщению ДТП ПТЗ, 23 ноября в 18:13 на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Горького, пешеход выбежал под автомобиль.

"Легковушка" двигалась по улице Красноармейская со стороны площади Гагарина. В это же время пешеход перебегал проезжую часть улицы Красноармейская слева направо по ходу движения автомобиля, судя по видео, на запрещающий сигнал светофора.

"Как можно так не ценить свою жизнь!" – цитирует ДТП ПТЗ очевидца происшествия.

К счастью, обошлось без жертв.

Момент ДТП запечатлели видеорегистратор очевидца и видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее женщина попала под колеса иномарки в Петрозаводске.

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Парфенчиков разрешил молодым пенсионерам приходить в магазины в часы для лиц старше 65 лет

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес очередные изменения в распоряжение о противоэпидемических мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе.

Как сообщил Артур Парфенчиков, корректировка произошла в результате его общения с жителями республики и анализа сообщений в социальных сетях.

Новые изменения касаются жителей старше 65 лет, и тех, кто оказывает им помощь:



Работникам организаций социального обслуживания при предъявлении служебного удостоверения разрешается посещать магазины в часы, отведенные для представителей старшего поколения.



Напомним, сейчас все жители республики старше 65 должны максимально соблюдать режим самоизоляции. При этом в Петрозаводске, Костомукше и районных центрах республики для них установлено время посещения магазинов и объектов сферы услуг: в будни с 10.00 до 13.00.



Если в эти часы магазины предоставляют скидки пенсионерам и инвалидам, граждане этих категорий моложе 65 лет также могут прийти за покупками. Главное предъявить на входе соответствующее удостоверение или справку о назначении пенсии.



Почтовые отделения и финансовые организации могут самостоятельно определить время посещения для лиц старше 65. При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и исключить контакт пожилых людей с посетителями другого возраста.

фото: © AP Photo/Matthias Schrader

Лидера преступной группировки в Карелии отправили за решетку на 19 лет

Верховный суд Карелии вынес обвинительный приговор в отношении руководителя влиятельного в республике в "нулевые" годы организованного преступного сообщества "Кузинские" Сергея Кузнецова.

Как сообщили в прокуратуре республики, приговор в отношении 51-летнего петрозаводчанина, руководившего ОПС "Кузинские", вынесен судом сегодня, 25 ноября. Сергей Кузнецов признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, убийстве и незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд приговорил криминального авторитета к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима.

В прокурате отметили, осужденный, ранее входивший в состав другой криминальной группировки, освободившись из мест заключения, сумел занять в криминальном мире Петрозаводска и Карелии один из самых высоких неформальных статусов – так называемого "смотрящего". В 1999 года он начал создавать собственную преступную группировку, которая к 2001 году переросла в полноценное преступное сообщество.

За время своего существования ОПС "Кузинские" стало самым многочисленным, организованным, жестоким и опасным преступным коллективом на территории республики. Ее участники занимались мошенничествами, вымогательствами, разбойными нападениями и убийствами. С 2001 по 2005 годы ими было совершено не менее 30 преступлений. В составе "Кузинских" было более 40 человек.

В 2002 году лидер сообщества Сергей Кузнецов организовал убийство одного из членов своей группировки, который пошел на сотрудничество с правоохранительными органами. Данная расправа также преследовала цель устрашения других членов организованного преступного сообщества.

Кроме того, Сергей Кузнецов признан виновным в том, что, не имея соответствующих разрешений, незаконно приобрел огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в гаражном боксе в Петрозаводске.

Преступная деятельность сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в 2005 году.

С 2005 по 2014 годы осужденный находился в федеральном розыске, был задержан на территории Ленинградской области.

Напомним, в октябре 2015 года Кузнецов получил 9 лет колонии строгого режима.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

В центре Петрозаводска загорелись гаражи (ФОТО)

Пожар в гаражах вспыхнул на улице Машезерской.

Очевидцы сообщили "Столице на Онего", что сегодня днем, 25 ноября в 13.00, произошел пожар на улице Машезерской: у дома №14 загорелись гаражи.

На место происшествия прибыли две пожарные машины, сотрудники МЧС приступили к ликвидации огня.

фото: © ТАСС / Новодережкин Антон

Водительские удостоверения теперь станут другими

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства (ПТС).

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Так, в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения появятся надписи "Водительское удостоверение" на русском, английском и французском языках. Ранее такая надпись делалась только на русском языке. "Надписи: "Водительское удостоверение", Permis de conduir, Driving Licence, выполненные сиреневым цветом, размещенные в три строки в указанной последовательности", — говорится в документе. Какие еще изменения внесены, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ДТППТЗ

Предпринимателям разрешили ставить ларьки под окнами жилых домов в Петрозаводске

Городской совет Петрозаводска отменил запрет на размещение ларьков и других некапитальных нестационарных сооружений ближе 20 метров от окон жилых домов.

Это следует из решения Петросовета о внесении изменений в Правила благоустройства города.

Согласно прежней редакции Правил, было запрещено размещать киоски ближе 20 метров от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, и ближе 3 метров от стволов деревьев. Ранее, этот запрет было признан незаконным по решению суда. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

"Без объяснений": бюджет Карелии по некоторым направлениям сокращается в 5 раз

Проект бюджета Карелии на 2021 год предусматривает сокращение расходов по ряду направлений в 3-5 раз.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету депутат Владимир Семенов.

"Если кто-то сможет мне объяснить все эти коллапсы, которые происходят со снижением бюджета...Я могу понять, когда происходит снижение на 10%, на 15% - где-то мы экономим. На самом деле надо экономить бюджет – он ниже, чем бюджет этого года. Но как можно снижать в 3, в 5 и более раз без объяснений, без заслушивания, я этого не понимаю", - сказал Семенов. На заседании комитета депутаты не получили ответа на эти вопросы. Какие расходы сократятся больше всего, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Арбитражный суд Карелии обязал коммерсантов покинуть "Невский пассаж"

Судебным приставам пришлось обращаться в арбитраж, чтобы освободить торговые помещения перед сносом незаконной пристройки к жилому дому в Петрозаводске.

Арбитражный суд Карелии вынес в ноябре решение, которое обязало коммерсантов, занимающих нежилые помещения на первом этаже дома номер 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, освободить эти помещения. С таким иском в карельский арбитраж обратился судебный пристав-исполнитель при директоре Федеральной службы судебных приставов Андрей Васильев, и, хотя решение суда еще не вступило в законную силу, можно сказать, что в затянувшейся истории со сносом скандальной торговой пристройки, более известной в Петрозаводске как "Невский пассаж", наметились подвижки. По крайней мере, со стороны приставов, которые более шести лет не могут исполнить судебное постановление о демонтаже этой пристройки.

Читайте подробнее в статье "Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход".

фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Стало известно, кто погиб на пожаре в поселке Карелии

По факту гибели трех человек на пожаре в Лахденпохском районе Карелии возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следкоме Карелии, по факту гибели людей на пожаре в поселке Ласанен Лахденпохского района возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.



По версии следствия, 24 ноября 2020 года в деревянном доме в поселке Ласанен Лахденпохского района произошел пожар. При тушении пожара в доме обнаружены тела хозяина дома, а также мужчины и женщины, которые там находились. Причины пожара и гибели людей устанавливаются.



В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в поселке Ласанен сгорел частный жилой дом. На пожаре погибли три человека.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Дети в Карелии продолжают заражаться коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 24 ноября по статистике в Карелии было 14147 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1438 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 25 ноября, – уже 13498 ковидных больных, из которых 1458 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 20 детей.





Напомним, за минувшие сутки в Карелии 351 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 13498 человека. Выздоровели 7131 пациента. Умерли 92 человек.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Бывший торгпред РФ в Финляндии предложил закрепить в Конституции Карелии название республики "Карьялан Тазавалду"

В карельском парламенте собран пакет поправок в Основной закон региона.

Бывший торговый представитель России в Финляндии, а ныне научный руководитель Института североевропейских исследований Петрозаводского государственного университета Валерий Шлямин считает необходимым закрепить в Конституции Карелии название республики на карельском и финском языках Karjalan Tazavaldu и Karjalan Tasavalta, правда, в написании кириллицей – "Карьялан Тазавалду" и "Карьялан Тасавалта". Напомним, сейчас первая статья Основного закона Карелии гласит, что "наименования "Республика Карелия", "Карелия" и "Карьяла" равнозначны".

Предложение бывшего торгпреда РФ в Финляндии вошло в пакет конституционных поправок, которые планируется вынести на обсуждение депутатов Законодательного собрания Карелии. Со своими инициативами по изменению карельской Конституции выступили также руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева, региональный омбудсмен Лариса Бойченко, председатель совета уполномоченных IX съезда карелов Раиса Самодаева, директор карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Роман Пивненко и сами депутаты.

Читайте подробнее в статье "Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам".

Госавтоинспекция Петрозаводска наказала водителя, чуть не сбившего мужчину с ребенком (ВИДЕО)

Водитель нарушил правила дорожного движения на пешеходном переходе на Лесном проспекте.

В минувшую пятницу, 20 ноября, в паблике ДТП ПТЗ опубликовали видео, на котором очевидец запечатлел, как мужчина с мальчиком, пересекающие Лесной проспект неподалеку от строительного гипермаркета "Леруа Мерлен", чуть не оказались под колесами иномарки. Водитель нарушил правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, 23 ноября водитель автомобиля Skoda был привлечен к административной ответственности. Он был оштрафован за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

Ранее водитель, злостно нарушивший правила в Петрозаводске, лишился автомобиля.

фото: https://www.facebook.com/katja.memo.3

У посольства России в Берлине открылась фотовыставка, посвященная Юрию Дмитриеву

Вернисаж оказался приурочен к началу нового рассмотрения уголовного дела исследователя сталинских репрессий в городском суде Петрозаводска.

В Берлине открылась фотовыставка "Сторож истории", посвященная известному исследователю сталинских репрессий из Карелии Юрию Дмитриеву, который сейчас находится под арестом по обвинению в педофилии. Вернисаж состоялся на бульваре Унтер-ден-линден у здания посольства России. Открытие выставки, автором которой стала журналист и режиссер из Санкт-Петербурга Светлана Кульчицкая, оказалось приурочено к началу нового рассмотрения уголовного дела Юрия Дмитриева в городском суде Петрозаводска. В сентябре с этой выставкой могли познакомиться жители карельской столицы в арт-пространстве Agriculture Club.

Напомним, в конце сентября Верховный суд Карелии приговорил Юрия Дмитриева к 13 годам лишения свободы по обвинению в действиях сексуального характера по отношению к его приемной дочери. Судья Верховного суда Алла Раць также отменила оправдательные решения городского суда Петрозаводска по ранее выдвинутым против Дмитриева обвинениям в детской порнографии и незаконном хранении оружия и направила уголовное дело исследователя сталинских репрессий на новое рассмотрение.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Автоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем на севере Карелии (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции Сегежи задержали нетрезвого водителя внедорожника, за которым пришлось гоняться по ночному городу, сообщили в МВД Карелии.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД при патрулировании Сегежи заметили внедорожник, водитель которого вел себя подозрительно. Полицейские через громкоговоритель потребовали от мужчины остановиться для проверки документов. Однако водитель не выполнил требование инспекторов и, увеличивая скорость, попытался скрыться. Автопатруль пришлось преследовать нарушителя.

Уходя от погони, на перекрестке с круговым движением водитель иномарки, съехав с проезжей части, промчался напрямую через газон, в результате чего были повреждены два колеса автомобиля. Водитель попытался продолжить движение, но неудачно, машина остановилась.

За рулем автомобиля находился 37-летний житель Сегежи. Освидетельствование, проведенное при помощи алкотестера, показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку. Мужчину ждет суд. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Также гонщик привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Ранее пьяный водитель на "Ниве" въехал в забор в поселке Карелии.

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Бесплатные лекарства для лечения больных коронавирусом поступили в медучреждения Карелии

На сегодняшний день лекарства направили в центральные районные больницы Пудожа, Беломорска, Сегежи, Костомукши, Суоярви, Кондопоги, а также в петрозаводские поликлиники №1,2 и №4 и клинику "РЖД-Медицина", распределение препаратов продолжается.

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о ситуации с обеспечением медучреждений республики бесплатными лекарственными препаратами для больных коронавирусом.

Накануне вице-премьер правительства России Татьяна Голикова назвала Карелию в числе регионов, которые не произвели закупки лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

Глава Карелии заявил, что лекарства республика закупила.

"Основанием для заявления стали некорректные данные отчетности. Информация о заключенных контрактах была своевременно занесена в реестр государственных контрактов, но на момент выступления Татьяны Голиковой в отчетности не был отражен заключительный этап – постановка контракта на бюджетные обязательства в Управлении федерального казначейства, - пояснил Парфенчиков.- Мы урегулировали этот момент с федеральным центром и уже сегодня на совещании министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что Карелия вошла в число регионов, где сегодня началась раздача бесплатных лекарств и республики нет в списке регионов риска по данному вопросу".

По словам главы Карелии, лекарства закуплены и в республику уже поступили, в том числе фавипиравир и парацетамол, интерферон альфа-2b, амоксициллин+клавулановая кислота.



"Минздрав сейчас распределяет их по медучреждениям. Так, вчера и сегодня лекарства направили в центральные районные больницы Пудожа, Беломорска, Сегежи, Костомукши, Суоярви, Кондопоги, а также в петрозаводские поликлиники №1,2 и №4 и клинику "РЖД-Медицина". В ближайшее время их получат и остальные медучреждения", - написал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также сообщил, что, конечно, на сегодняшний день есть проблемы с приобретением лекарств в аптеках.

Если вы столкнулись с ситуацией, что какой-либо препарат отсутствует, его можно заказать на сайте apteka.ru или по телефону, провизор сориентирует, когда поступит нужное лекарство.

Телефоны всех аптек можно найти на сайте правительства республики: gov.karelia.ru/coronaviridae/7282/

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Детский омбудсмен в Карелии считает незаконным требование школ о создании аккаунтов учеников в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев обратился к учителям в связи с новыми требованиями к школьникам, которых перевели на "дистант".

В адрес детский омбудсмена поступают жалобы от родителей детей, находящихся на дистанционном обучении по вопросу требования учителей о создании личной страницы ребенка в социальных сетях. С помощью соцсетей педагоги сегодня общаются с учениками и обмениваются учебными материалами.

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в республике, данное требование противоречит действующему законодательству.

"Только родитель может оценить степень готовности ребенка к социальной коммуникации в интернет-пространстве и возможность самостоятельного безопасного использования ребенком ресурса социальных сетей, в связи с чем, считаю недопустимым понуждение к ребенка к регистрации аккаунтов в соцсетях и предлагаю в случае острой необходимости использовать аккаунты законных представителей школьников", - пишет детский омбусмен.

Ранее сообщалось, что глава Карелии оставил школьников на "дистанте" до Нового года.

фото: © Железнодорожная больница Петрозаводска

Еще одна больница в Карелии ищет волонтеров с автомобилями

Железнодорожная больница Петрозаводска просит добровольцев возить на своих авто врачей из отдаленных микрорайонов города на работу.

В штаб помощи "Мы вместе" обратился коллектив Железнодорожной больницы. Им нужна помощь в трансфере медицинского персонала и врачей из отдаленных районов Петрозаводска и Прионежского района в больницу (пр. Первомайский, 17), сообщается в паблике "Госавтоинспекция Петрозаводска".

"Если у вас есть автомобиль, вы едете на работу к 8.00 (8.30) в Петрозаводск и по пути вы можете взять с собой 1-2 пассажиров, будет очень здорово!" – говорится в сообщении.

Чтобы стать автоволонтером, нужно зарегистрироваться на портале Добро.ру.

Ранее сообщалось, что Межрайонной больнице в Карелии не хватает машин для обслуживания вызовов.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

В Карелии число смертей от пневмонии сравнялось с количеством летальных исходов от коронавируса

С начала пандемии от внебольничной пневмонии в Карелии умерли 92 человека.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умер 78-летний мужчина, имеющий сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

С начала пандемии это 92 смерть от пневмонии (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Столько же пациентов скончались в Карелии от коронавируса.

За сутки 44 человека попали в больницы республики с пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2467 пациентов.

Всем пациентам с таким диагнозом неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее пневмония в Карелии унесла жизнь 81-летнего мужчины.

фото: ТОС "Топозерье"/vk.com/public200125286

Жители северного поселка в Карелии сами отремонтировали уличные колонки (ФОТО)

В поселке Кестеньга Лоухского района местные жители своими силами построили четыре водоколонки.

Всего месяц потребовался инициативной группе, чтобы построить новые четыре уличные колонки. В конце прошлой неделе активные жители Кестеньги завершили работу над последней водоколонкой.

"Всего за 1 месяц мы смогли построить 4 колонки в Кестеньге, ведь нас поддержало более 150 человек и местные жители, и с других посёлков, с других городов! Вместе можно осилить любые задачи!!!" - пишут в паблике ТОС "Топозерье" поселка Кестеньга.

"Спасибо огромное за труд! Много-много лет таких хороших народных дел не было в Кестеньге, пожалуй, с советских времён. Вы подали отличный пример, даёте уверенность и надежду на хорошее будущее села. Здоровья вам, успехов и удачи в реализации ваших планов и задумок", - пишут жители поселка в паблике.

"Спасибо земляки. Когда есть такие люди и хорошие идеи, посёлок будет жить. Молодцы", - благодарят подписчики активных участников территориального общественного самоуправления "Топозерье".

В сентябре в северном поселке по инициативе и силами местных жителей отремонтировали детскую площадку у Дома культуры.

Напомним, в прошлом году жители острова Соролансаари в Лахденпохском сами построили мост.

фото: © shutterstock.com/Zorro 999

Карельский город Лахденпохья попал в топ банного туризма России – детокс и релакс

Город Лахденпохья – в топ 8 самых популярных банных направлений у туристов на Новый год.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил топ 8 самых популярных банных направлений у туристов 2020.

Красная Поляна, Ялта, Суздаль, Банное, Шерегеш, Лахденпохья, Кисловодск, Краснодар. Чаще всего туристы при бронировании жилья на Новый год запрашивают наличие бани и сауны, что на 20% больше, чем в прошлом году.

Во многих городах России баня и сауна - это самая популярная услуга и они встречаются в каждом небольшом отеле. Детокс и релакс сейчас пользуются большой популярностью.

Список составлен на основании 4140 броней, созданных на новогодние даты.

Восемь популярных банных направлений:

Красная Поляна 29%

Ялта 14%

Суздаль 11%

Банное 9%

Шерегеш 8,5%

Лахденпохья 8%

Кисловодск 8%

Краснодар 6%

Вместе с баней запрашивают кедровую бочку, целебные парения, ароматерапию, травяные чаи, обертывание, массаж, скрабирование, мангал и бассейн.