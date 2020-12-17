Самые читаемые новости за 18 декабря

фото: © РИА Новости / Алексей Наумов

Глава Карелии назвал кафе, которым будет разрешено работать всю новогоднюю ночь

Артур Парфенчиков уточнил некоторые требования эпидбезопасности в новогодние праздники.

На своей странице в соцсети Парфенчиков пояснил про работу объектов общественного питания.

- Кафе, бары и рестораны, расположенные в гостиницах, хостелах, мотелях, на турбазах могут работать всю новогоднюю ночь. 1 января их работа разрешена до 23.00.

- Все остальные пункты общественного питания в ночное время должны быть закрыты. Разрешена лишь работа кафе при объектах дорожного сервиса, которые находятся вне населенных пунктов, а также на железнодорожных и автостанциях, вокзалах, в аэропорту "Петрозаводск". Также после 23.00 могут работать столовые предприятий, которые обслуживают своих сотрудников.

- Предоставлять услуги питания дистанционным способом, в том числе с доставкой, разрешено круглосуточно.

- Еще одно уточнение касается детского досуга. Запрет на пользование игровыми центрами и комнатами в торговых комплексах городов и крупных населенных пунктов республики теперь распространяется и на организации, которые оказывают там услуги по присмотру и уходу за детьми.

Напомним, 17 декабря Парфенчиков внес очередные изменения в Распоряжение от 12 марта, они коснулись работы пунктов общепита в объектах дорожного сервиса и пребывания детей в торговых центрах.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Как получить обещанные Путиным 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 5 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте до 8 лет (до 7 лет включительно).

Документ опубликован на сайте Кремля.

"Произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до восьми лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 5000 рублей на каждого такого ребенка", — говорится в указе.

На сайте Госуслуг разъяснен порядок получения выплаты.

Заявление подавать не нужно:

Выплата будет произведена по реквизитам счёта, указанного по предыдущим выплатам на детей в 2020 году:

— до 3 лет

— от 3 до 16 лет

Заявление подавать нужно:

Если указанный ранее счёт был закрыт, заполните заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счёт.

Если у вас родился ребёнок 1 июля 2020 года и позже или у вас есть дети до 8 лет, на которых вы не получали ранее вышеуказанные выплаты.

Напомним, в завершении своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин сказал, что семьям с детьми в возрасте до семи лет ключительно к Новому году выплатят по 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Пенсионерам разрешили посещать офисы Сбербанка в Карелии ежедневно

С сегодняшнего дня снимаются ограничения по обслуживанию жителей республики старше 65 лет в большинстве офисов Сбербанка, сообщил глава Карелии.

Напомним, пенсионеры могли посещать Сбербанк только во вторник, четверг и субботу с 9 до 11 утра. Такие ограничения компания ввела в соответствии с распоряжением главы республики.

"С сегодняшнего дня жители райцентров республики, а также Петрозаводска и Костомукши старше 65 лет смогут посещать отделения Сбербанка с понедельника по субботу с 9 до 11 часов. Такой режим работы будет действовать до конца этого года", - сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, часы работы банк изменил по многочисленным просьбам. Ранее представители старшего поколения могли посещать отделения банка три раза в неделю с 9.00 до 11.00, однако это вызвало очереди и ажиотаж в отделениях.

"Напомню, сейчас все банковские организации, а также почтовые отделения и отделы многофункционального центра республики могут определить часы посещения для жителей категории 65+ по своему усмотрению. Единственное обязательное условие – ограничить контакт таких посетителей с людьми другого возраста", – пишет Парфенчиков.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего

Петросовет отказался повысить стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска

Городской совет Петрозаводска по согласованию с администрацией отказался поднять стоимость проезда в троллейбусах с 1 января, как это планировалось ранее.

Такое решение было принято сегодня на сессии Петросовета.

Согласно проекту решения, предлагалось повышение стоимости разовой поездки до 27 рублей, и проездных билетов для студентов и школьников - до 500 рублей. Власти мотивировали этот тем, что выросли затраты МУП "Городской транспорт" на перевозку пассажиров. Однако на сессии в проект была внесена поправка, согласно которой стоимость разовой поездки останется в размере 25 рублей, а проездных для студентов и школьников – 400 рублей. Как собираются компенсировать выросшие расходы МУП "Городской транспорт", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

В Петрозаводске состоялись торги на аренду земельного участка, который расположен в Прионежском районе на берегу озера.

Аукцион на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 10:20:0000000:11039 и площадью 935 кв.м, который расположен в деревне Царевичи на берегу озера Укшозеро, состоялся накануне. Его провело Управление земельными ресурсами. Землю разрешено использовать для индивидуального жилищного строительства.

Заявленная начальная цена - 15 тыс. 478 рублей 57 копеек, шаг аукциона была установлен в 464 рубля.

Один из участников торгов рассказал "Столице на Онего", что на аукцион заявились порядка 30 человек.

"За первые 14 минут цена возросла до 300 тысяч рублей, далее она увеличивалась каждые две минуты на 100 тысяч рублей. Через час за почти 10 соток предлагали 3 миллиона рублей. В конце битва за лот развернулась между двумя участниками. Итоговая цена годовой арендной платы составила 4 миллиона 2 тысячи 630 рублей 57 копеек", - сказал собеседник.

Победителем аукциона стал гражданин, ФИО которого совпадает с одним из высокопоставленных работников правоохранительных органов республики.

Пять автомобилей столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Красноармейская произошло массовое ДТП.

В Петрозаводске на пересечении ул.Красноармейская и Древлянская набережная 16 декабря в 16.52 столкнулись пять автомобилей.

"ДТП произошло, когда один из участников движения начал маневр перестроения из правой в левую полосу. В это же время второй автомобиль двигался в левой полосе и со всего маху снес выехавшее перед ним авто. От удара перестраивавшийся автомобиль отбросило на другие машины", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Транспортные средства получили механические повреждения.

В ДТП, по информации на сайте, никто не пострадал.

фото: © кадр из видео

Водителю трактора, насмерть задавившего ребенка в Костомукше, грозит три года тюрьмы

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 8-милетней девочки под колесами трактора в Костомукше.

Следственным отделом по городу Костомукша Следкома Карелии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Напомним, трагедия произошла 17 декабря по Костомукше. По версии следствия, подозреваемый, управляя трактором и производя расчистку улиц от снега в городе горняков, при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и допустил наезд на 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок умер на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет, уточнили в ведомстве.

Напомним, момент смертельного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще три жителя Петрозаводска стали жертвами коронавируса

За минувшие сутки число умерших от COVID-19 в Карелии увеличилось до 136.

За сутки в Карелии зарегистрировано еще три смерти от коронавирусной инфекции. В Республиканской инфекционной больнице скончалась 88-летняя женщина, в Больнице скорой медицинской помощи – 66-летняя женщина, а в Центре паллиативной помощи – 63-летний мужчина. Все трое – жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 136 человек.

Напомним, накануне в Карелии был подтвержден один летальный исход от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице умерла 64-летняя жительница Петрозаводска.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске 47-летняя женщина вышла из дома и не вернулась (ФОТО)

Разыскивается женщина 47 лет, пропавшая на Перевалке, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает 47-летнюю Елену Родюкову, которая ушла из дома, расположенного на улице Суоярвской, и не вернулась. Была одета в красную куртку, черные джинсы, обута в кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона: 8 981 402 06 14.

фото: © ТАСС / Александр Щербак

В Карелию идут дожди

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об изменении погоды на европейской части России.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, на север ЦФО в течение всей следующей недели будет поступать атлантический воздух, отклонения от нормы достигнут 6-8 градусов со знаком плюс.

"Поэтому там очень часто будут такие явления, как сильный снег, мокрый снег, гололед. На юге Карелии не только мокрый снег, но и дождь. Гололедные явления в республике Коми, на юге сильный снег, ветер до 21 метра в секунду. В Ненецком АО даже до 23 метров в секунду", – цитирует синоптика РИА Новости.

Он уточнил, что значительное понижение и аномальные холода придут на юг европейской России в воскресенье, 20 декабря, там температура будет ниже, чем в Москве.

"В Ростове ночные температуры будут -4, -8 градусов в воскресенье, в понедельник; вторник – уже от -5-10 градусов. Для юга это прохладная погода, ниже нормы на 4-6 градусов", – добавил Вильфанд.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии число заразившихся коронавирусом превысило 23 тысячи человек

На 18 декабря в Карелии общее число инфицированных COVID-19 составило 23032 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии трое больных коронавирусом скончались, у 394 человек выявлен вирус COVID-19.

Из 394 зарегистрированных случаев коронавируса 348 заболели, из них 64 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 18 декабря составило 23032 человека.

Выздоровели 15229 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 416 пациентов.

Умерли за время пандемии коронавируса в Карелии 136 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3629,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1882,6 случая, по Северо-Западу – 2833.

фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Путин высказался о повышении пенсий работающим пенсионерам

Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам зависит от бюджетной обеспеченности в России, власти думают над этим вопросом, заявил в ходе пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

"Условие простое — бюджетная обеспеченность. В сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна", — ответил он на вопрос, при каких условиях может быть возвращена индексация пенсий работающим пенсионерам.

"По направлению, по которому вы сказали, конечно, мы об этом думаем. Пенсионеры этого заслуживают, это точно", — добавил глава государства. Что еще об этом сказал президент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: из проекта изменений в Генплане Петрозаводска

Петросовет проголосовал за проект жилой застройки бывшей промзоны на берегу Онего

Городской совет Петрозаводска поддержал концепцию строительства жилого комплекса в бывшей промышленной зоне на прибрежной территории Онежского озера.

Необходимые для этого изменения в Генеральном плане Петрозаводска обсуждались на сегодняшней сессии Петросовета.

Концепцию застройки представил председатель комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгений Перов.

По его словам, застройка планируется в рамках второго этапа международного проекта "Город у воды", разработанного в 2011-2013 годы архитекторами Петрозаводска и Финляндии. Проект предусматривает реновацию бывших промышленных зон вдоль всей набережной Онежского озера и застройку их объектами жилого, социального и культурного назначения.

Первым этапом стало строительство жилого комплекса "Курс" на набережной Варкауса, которое близится к завершению.

Второй этап проекта предусматривает застройку бывшей промышленной зоны завода ДСК в районе улицы Заводская и Соломенского шоссе. По словам Перова, кроме жилых домов на территории комплекса планируется строительство детского сада и школы, спортивных и детских площадок, большого парка и благоустроенной для прогулок набережной.

По словам Перова, ранее этот проект получил поддержку на публичных слушаниях, в которых могли участвовать все желающие жители города.

Большинство депутатов также поддержало концепцию, отметив ее значение для создания комфортной городской среды.

По словам депутата Дмитрия Данильева, территория будущей застройки входит в его избирательный округ. Вместе с избирателями он участвовал в субботниках по уборке прибрежной зоны и увидел там горы мусора, полуразрушенные здания бывшего завода.

Столица на Онего

"Бутылки повсюду, асоциальные личности. Эта территория просто опасна, если кто-то решит там пойти прогуляться", - рассказал депутат.

Депутаты поддержали проект реновации, отметив, что это лишь первый шаг к началу строительства. В дальнейшем планируется разработка детального проекта, который также потребуется согласовывать с властями.

фото: © Fotolia / Tomasz Zajda

Внедорожник предпринимательницы из Карелии угнали с парковки в Санкт-Петербурге

У предпринимательницы из Петрозаводска в Санкт-Петербурге угнали автомобиль Mitsubishi Pajero.

Как стало известно "Фонтанке", утром 16 декабря в полицию Московского района Петербурга обратился 48-летний житель Петрозаводска, работающий водителем в фирме своей жены, которая торгует игрушками. Он рассказал, что в период с 16.30 9 декабря до 11.00 16 декабря с парковки ТЦ "Торговый двор" на Московском шоссе, 7, пропал автомобиль Mitsubishi Pajero 2012 года выпуска.

Черный внедорожник принадлежит 41-летней супруге заявителя.

Сумма ущерба устанавливается.

фото: Столица на Онего

Теперь правоохранителям совсем не обязательно ловить чиновников с поличным с мечеными деньгами

Бывший чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии строгого режима за взятки на основании показаний свидетелей.

В Петрозаводске огласили приговор по громкому коррупционному делу. Бывший начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Виталий Рохманюк, которого уволили с должности в феврале 2019 года, как только им заинтересовались правоохранительные органы, отправится в колонию строгого режима на 9 лет.

В истории Рохманюка обращает на себя внимание, во-первых, большой срок, который он получил за взятки в размере менее миллиона рублей, во-вторых, то, что обвинение основывалось на свидетельских показаниях. Их дали заплатившие взятку петрозаводчане: благодаря явке с повинной и сотрудничеству со следствием, они, согласно закону, были освобождены от уголовной ответственности. В Карелии в последнее время сложилась судебная практика, когда для вынесения сурового приговора за коррупцию этого оказывается достаточно - теперь правоохранителям совсем не обязательно ловить чиновников с поличным с мечеными деньгами.

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фото: © страница "ВКонтакте" Галины Васильевой

Власти Петрозаводска закрыли молодежный клуб на Древлянке

Помещения подростково-молодежного клуба "Дорога" на Лососинском шоссе займет библиотека №22.

Библиотека №22 покидает здание ТЦ "Столица" (Лососсинское шоссе,26), чтобы расположиться в бывших помещениях подростково-молодежного клуба "Дорога" на Лососинском шоссе, 31.

"Сейчас в здании оборудуют отдельные комфортные залы для взрослых и детей. Также будут организованы зоны для творчества и самостоятельной работы с интернет-ресурсами. Для мероприятий выделят отдельное помещение, позволяющее встречаться с интересными людьми, писателями, проводить мастер-классы и прочие активности. Там же будут проходить занятия подростковых и молодежных кружков и секций", - сообщили в администрации города.

До конца года библиотека будет обслуживать читателей по старому адресу: в доме № 26 на Лососинском шоссе. С 21 декабря учреждение будет только принимать ранее выданную литературу от читателей. В новом помещение планируется начать работу с февраля 2021 года с соблюдением противоэпидемиологических требований, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска решили оптимизировать молодежный клуб и библиотеку на Древлянке.

"О закрытии клуба по адресу Лососинское шоссе, 31/5 депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политики и спорту узнали накануне заседания 18 ноября. В адрес некоторых депутатов пришли письма от молодых ребят с просьбой защитить клуб и не закрывать по причине его значимости для молодежи микрорайона. Депутаты, присутствующие на комиссии, отрицательно отреагировали на планы мэрии. Как оказалось, по информации Л. Иконниковой, председателя комитета, помещения клуба хотят передать библиотеке, а клуб рассредоточить по школам или как-то по-другому… Такая схема закрытия подростковых клубов в городе уже знакома: на словах одно, а на деле другое. Считай, пропал клуб!" – написала депутат Петросовета Галина Васильева на своей странице в "ВКонтакте".

фото: © pxhere.com

Пьяные подростки в Карелии до полусмерти избили сверстника

В Костомукше перед судом предстанут трое несовершеннолетних, обвиняемых в причинении тяжкого вреда своему сверстнику, сообщил Следком Карелии.

По версии следствия, днем 8 июля трое подростков, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице в Костомукше, спровоцировали конфликт с 16-летним молодым человеком и избили его руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью.

В результате потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

фото: © EPA-EFE/LUCA ZENNARO

Полсотни детей заразились коронавирусом в Карелии за одни сутки

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 50 случаев заболеваний коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 17 декабря по статистике в Карелии было 22638 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2304 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 18 декабря, – уже 23032 ковидных больных, из которых 2354 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 50 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три пациента, 394 человека заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 23032 человек. Выздоровели – 15229. Умерли 136 пациентов.

фото: ГТРК "Карелия"

Разрушение исторического здания школы в Петрозаводске - на совести экс-губернатора, считает депутат

Власти Петрозаводска могли сохранить здание бывшей школы 1939 года постройки, если бы не отказались от ее ремонта, когда Карелией руководил Сергей Катанандов – он входил в попечительский совет школы.

Об этом заявила сегодня на заседании Петросовета депутат Галина Васильева при обсуждении вопроса о приватизации здания.

Петросовет принял такое решение, согласившись с позицей администрации города. Власти мотивируют это тем, что здание невозможно использовать по назначению, а его ремонт обойдется дороже, чем строительство новой школы. После приватизации здание может пойти под снос. По словам Васильевой, в 2006 году проводился ремонт здания – менялись перекрытия и кровля – но все работы были прекращены. "Пусть это останется на совести власти – Сергея Леонидовича Катанандова, который сам инициировал ремонт этого здания, потому что он был в попечительском совете этой школы, и сам же и прекратил. Это очень печально, когда школа с крепкими стенами пойдет под разрушение", - сказала депутат. Что может появиться на месте школы после ее сноса, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске

В Петрозаводске в деревянном доме загорелась квартира, на месте происшествия был обнаружен труп женщины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 17 декабря, в 20.16 произошел пожар в жилом 2-этажном деревянном доме.

Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.

По информации МЧС, в результате пожара огнем была повреждена стена на кухне на площади 0,1 кв.м. Возможной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В результате возгорания погибла женщина.

Причины произошедшего устанавливаются.

фото: Дмитрий Беленихин

Мэрия не оплатит подрядчику работы по укладке асфальта в снег на набережной Петрозаводска

Администрация не примет работы по благоустройству некоторых участков Онежской набережной, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Компания "Онего-строй" завершила ремонт Онежской набережной. В этом году в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия подрядчик обновлял более 30 участков на одной из главных достопримечательностей Петрозаводска.

Однако не все работы на объекте будут приняты специалистами. Из-за того, что подрядчик затянул сроки реконструкции, некоторые участки выполнены с нарушением технологии, а именно в неподходящих для этого погодных условиях.

Таким образом, асфальтирование тротуара и устройство газонов принято и оплачено администрацией не будет. Подрядчик восстановил разобранное покрытие за свой счёт. Остальные участки сейчас находятся на стадии приёмки.

В мэрии напомнили, что в 2020 году натуральным камнем замостили площадки в створе проспекта Ленина, в створе улицы Свердлова, брусчатку уложили возле арт-объектов, отремонтировали отрезок эспланады со стороны Петровского сквера, восстановили облицовку Ротонды, заменили покрытие входной зоны во Дворец торжественных церемоний и выполнили множество других работ.

Весной, по информации администрации, серьёзные проверки пройдут на всех объектах благоустройства после зимней эксплуатации. Гарантийный срок работ составляет три года. В течение этого времени, специалисты будут постоянно следить за сохранностью объектов и, в случае обнаружения недостатков, предъявлять подрядчикам для исправления.

За нарушение прописанных в муниципальных контрактах условий, а также сроков исполнения работ, всем без исключения организациям выставляют штрафные санкции. Принимают и оплачивают только работы надлежащего качества.

Напомним, фотограф Дмитрий Беленихин запечатлел, как дорожники заасфальтировали часть набережной в снегопад.

фото: © страница Вконтакте Галины Васильевой

Депутат Петросовета: "Все поизносились в городской мэрии…" (ФОТО)

Депутат городского совета Галина Васильева возмущена состоянием кресел в большом зале заседаний в администрации Петрозаводска.

Галина Васильева выложила на своей странице в соцсети фото кресел, установленных в большом зале мэрии. Обшивка мебели имеет неприглядный вид: ткань расползлась, нитки торчат в разные стороны.

"Не стыдно? Здесь проходят публичные слушания, совещания руководителей муниципальных учреждений, заседания депутатов Петросовета в период пандемии и др. Всё поизносилось в городской мэрии... Кто хозяин? Не пора ли сдать кресла на перетяжку?" – возмущается депутат Петросовета.

Ранее сообщалось, что "Зодчий" из Санкт-Петербурга вырыл траншеи и набросал кучи камней у мэрии Петрозаводска. Подрядчик сорвал все сроки выполнения работ по благоустройству сквера горсовета, оставив территорию у мэрии в разрушенном состоянии.

фото: © паблик Вконтакте "Горный Парк Рускеала"

Топ-модель Наталья Водянова слепила снеговика в горном парке Карелии (ФОТО)

Наталья Водянова побывала в Рускеале, где продолжила съемки трэвел-шоу "Русские каникулы".

Модель вместе с тремя детьми прокатились на ретропоезде "Рускеальский экспресс", прогулялись по заснеженному парку, посетили маршрут "Подземная Рускеала", устроили битву снежками и слепили на память веселого снеговика. По словам героев трэвел-шоу, Россия поражает их своей красотой и гостеприимством, а на протяжении всего пути им встречаются очень добрые и открытые люди, пишут в паблике горного парка Рускеала.

Ранее топ-модель гостила на острове Кижи.

Напомним, сервис Premier в 2021 году запустит шоу "Русские каникулы", его автором выступает филантроп и супермодель Наталья Водянова. Топ-модель вместе со своими тремя детьми, 13-летним Виктором, 14-летней Невой и 18-летним Лукасом, выросшими в Европе, отправится в путешествие по России.

"Русские каникулы" – это документальный сериал о том, как героиня возвращается в Россию, чтобы увидеть ее глазами своих детей, утративших связь с исторической Родиной.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Вид улиц Петрозаводска федеральный инспектор назвал "усладой для взора перфекциониста"

Городской совет Петрозаводска сегодня принял решение о новых требованиях к внешнему виду и конструкции вывесок на фасадах домов и других сооружениях.

Документ содержит целый ряд требований к "эстетическим качествам" вывесок.

Участвовавший в заседании Петросовета главный федеральный инспектор по Республике Карелия Иван Сивин похвалил власти города за уже проделанную работу по наведению порядка с вывесками. "Шесть лет назад, когда я приехал в Петрозаводск, он мне немного напоминал Москву времен Лужкова… Сегодня, конечно, мы видим, что город абсолютно преобразился, видны фасады, видна вся эта красота. Все гости, которые приезжают, это отмечают, все видят. Особенно, подсветка в этом году, которую сделали на многих зданиях, выглядит вообще великолепно… Я думаю, все горожане обращают на это внимание, отмечают с положительной стороны. Я еще ни разу не слышал ни одного отрицательного отзыва со стороны жителей города Петрозаводска… Такая, знаете, услада для взора перфекциониста", - сказал федеральный инспектор. Новые требования вызвали претензии со стороны предпринимателей. Чем они недовольны, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © А. Рубцов/паблик Вконтакте "Сегежа LIVE" vk.com/sgzlive

Жители райцентра Карелии, устав ждать установки главной елки, сами украсили новогодний городок (ВИДЕО)

Жители Сегежи установили мини-елку и на площади Мира.

Сегежа осталась одним из немногих карельских райцентров, где до сих пор не украсили главную площадь к Новому году. Об этом рассказали в эфире радио ГТРК "Карелия".

"В отличие от других городов Сегежа не спешит устанавливать главную елку. И правильно – ель ставится накануне, а не заранее, так объяснили в администрации, по мере заключения контракта. Однако праздничная иллюминация сверкает во всей красе на обновленной площади Мира", – сообщили в эфире радио.

Местные жители, видимо, не согласны с тем, что город должен быть украшен накануне Нового года. И на площади Мира появилась маленькая елка.

Ранее комичный процесс установки елки в Кеми стал хитом TikTok.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске мужчина сбежал с "подарком" из магазина бытовой техники (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, укравшешего гаджет из магазина бытовой техники.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в краже из магазина бытовой техники. Причиненный ущерб оценивается в сумму более 11 тыс. рублей.

Полицейские просят всех, кто обладает информацией о местонахождении подозреваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8 911 426 81 77 или 8 911 050 98 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Государственное регулирование цен на продукты раскритиковали в Центробанке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции заявила, что не поддерживает административные меры правительства по регулированию цен на продукты.

"Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер. Я понимаю, что их можно рассматривать как крайнюю меру, когда были уже использованы, исчерпано влияние рыночных механизмов. Но в данном случае просто рыночные механизмы нужно создать. А здесь получилось, что у нас сразу применяются административные меры", — сказала Набиуллина, чьи слова цитирует RNS.

Набиуллина добавила, что административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе, так как их продление приведет к "очевидным негативным эффектам". Почему глава Центробанка против государственного регулирования цен, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © poluostrov-kamchatka.ru

В райцентре Карелии хотят закрыть единственную билетную ж/д кассу из-за малорентабельности

Единственная билетная ж/д касса в Суоярви оказалась под угрозой закрытия из-за малорентабельности и малодеятельности.

Как сообщается в паблике городского поселения Суоярви, на прошедшей сессии Суоярвского городского совета депутаты рассмотрели письмо, направленное главе города Н.В.Неборской начальником Северо-Западного железнодорожного агентства М.Ю. Рямзиным. В письме сообщается о том, что станция "Суоярви-1" по реализации проездных документов признана малорентабельной и малодеятельной. В связи с этим планируется закрытие единственной билетной кассы дальнего следования на железнодорожной станции "Суоярви-1".

В качестве альтернативных источников оформления проездных документов пассажирам предлагается заказывать билеты на электронную почту в интернете и объясняется, как это можно сделать. Станция "Суоярви-1" будет включена в перечень станций, на которых производится посадка пассажиров с дальнейшим прохождением электронной регистрации или приобретением проездного документа у начальника пассажирского поезда.

Кроме того, агентство готово рассмотреть возможности работы билетной кассы при заключении договора, позволяющего компенсировать убытки перевозчика, в части возмещения затрат по фонду оплаты труда кассира и отчислений во внебюджетные фонды. При этом сообщается, что подобная практика взаиморасчетов с органами местного самоуправления и АО "ФПК" практикуется на сети российских дорог.

Депутаты единодушно высказались о том, что билетная касса в Суоярви нужна. Без нее трудностей у жителей района прибавится. Особенно сложно будет пожилым гражданам. Не все могут сделать заказ, оплатить его и получить билет в электронном виде. Устойчивая связь есть не на всей территории района. Кроме того, в сети активно действуют многочисленные мошенники, которых следует опасаться.

У городского Совета нет возможности компенсировать расходы по возмещению средств на зарплату кассира, поскольку у представительного органа нет таких полномочий. Бюджет города, проект которого на 2021 год рассматривался на сессии, и предстоит принимать в ближайшее время, будет дефицитным.

В решении непростого вопроса, затрагивающего интересы жителей города и района, необходимо искать приемлемые решения, в том числе и с помощью железнодорожного ведомства.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Какие отрасли поднимают экономику Карелии: статистика показала резкий рост производства

Промышленное производство в Карелии за 11 месяцев 2020 года выросло на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет целого ряда отраслей экономики.

Лидеры названы в отчете Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности.

Добыча полезных ископаемых без учета металлических руд увеличилась в 5,7 раза, переработка и консервирование фруктов и овощей – в 2,2 раза, производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности - в 3,3 раза, производство текстильных изделий - в 2,1 раза. Какие еще отрасли демонстрируют рост производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Строительные компании в Карелии ожидают сокращения сотрудников

Многие строительные компании в Карелии в первом квартале 2021 года ожидают сокращения объемов производства и численности работников.

Это следует из проведенного Карелиястатом опроса руководителей организаций отрасли.

Уменьшение численности работников прогнозирует 40% компаний, сокращение объемов работ – 45%. Также руководители строительных компаний дали общую оценку ситуации в отрасли в конце 2020 года. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".