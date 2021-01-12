Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Сергей Мятухин

Осужденный за взятки экс-глава Госкомимущества Карелии Денис Косарев вышел из колонии

Бывший председатель госкомитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев покинул колонию в Мордовии и вернулся в Петрозаводск.

Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия, на территории которой отбывал наказание экс-чиновник Денис Косарев, в декабре удовлетворил его ходатайство, заменив неотбытую часть реального срока на другой вид наказания. Косарев прибыл в Петрозаводск.

Об этом "Столице на Онего" рассказал адвокат Михаил Шогин. В суде Шогин представляет интересы предпринимателя Степана Морозова, который ранее был осужден за дачу взятки руководству Госкомимущества Карелии в лице Дениса Косарева и Сергея Максимова.

Михаил Шогин заявил, что Косарев на данный момент вернулся в карельскую столицу.

"На сегодняшний день Косарев находится дома", - сказал Михаил Шогин корреспонденту "Столицы на Онего".

По словам адвоката, Косарев был освобожден из колонии сразу после того, как обвинительный приговор выслушал его предполагаемый взяткодатель Степан Морозов.

"Вроде бы как, руководил всем этим (схемой получения взяток – ред.) Косарев Денис Борисович. Только вынесли приговор (Степану Морозову – ред.), через два месяца после этого его освободили из колонии", - заявил Михаил Шогин.

Адвокат отмечает, что это решение кажется странным, если учесть то обстоятельство, что в предполагаемой схеме получения взяток Денис Косарев занимал организаторскую позицию.

"Ему заменили неотбытую часть наказания другим видом, не связанным с реальным лишением свободы. Если такая система преступлений страшных, почему Максимову дали 12 лет, Морозову дали семь лет. А Косарев отсидел год и вышел. Хотя он – организатор. Я в такое не верю, так не бывает", - пояснил Михаил Шогин.

Экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Срок бывший чиновник отбывал в Мордовии.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Сергея Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

В поле зрения следствия за дачу взятки экс-руководителям Госкомимущества республики попал предприниматель Степан Морозов. Его обвинили в двух эпизодах дачи взяток: одна из них была в размере 350 тыс. рублей, вторая – в размере 720 тыс. рублей. По версии следствия, эти деньги бизнесмен передал через посредника руководителям Госкомимущества с целью получения кредита и приобретения здания в Петрозаводске.

По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы в августе 2020. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. В сентябре 2020 года он был вновь приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей по второму эпизоду. Второй приговор учитывает уже отбытое бизнесменом наказание по первому эпизоду.

Бывший заместитель председателя Госкомимущества республики Сергей Максимов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

фото: Столица на Онего

Глава Карелии из-за морозов отменил ограничение на перевозку пассажиров в общественном транспорте (СРОЧНО)

В связи с низкими температурами воздуха и предупреждениями МЧС о надвигающихся в Карелию сильных морозах принято решение снять ограничения на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте, сообщил Артур Парфенчиков.

Как написал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков, ограничения сняты для того, чтобы предотвратить длительное ожидание транспорта на остановках и связанное с переохлаждениями увеличение заболеваемости ОРВИ.

Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 13 января.

"Однако еще раз прошу по возможности воздержаться от поездок в переполненном общественном транспорте", - предупредил Парфенчиков.

При этом некоторые другие ограничения продлеваются до 1 февраля. Так, по-прежнему в республике запрещается проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе. До этой даты не будут работать детские игровые центры, расположенные в торговых центрах на территории городов Петрозаводска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Пудожа, Сортавалы, Костомукши, Олонца, Беломорска, Медвежьегорска, Питкяранты, Сегежи, Суоярви, поселков городского типа Калевала, Лоухи, Муезерский, Пряжа.

Также до 1 февраля торговые центры должны обеспечивать пребывание детей до 16 лет только в сопровождении взрослых.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии назвал недостроенный ФОК в Медвежьегорске главной неудачей "спортивного года"

Для продолжения строительства многострадального физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске вновь ищут нового подрядчика.

Руководитель республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях рассказал об итогах нацпроекта "Спорт – норма жизни". По его словам, в 2020 году по этому направлению многое сделано – установлены площадки ГТО в Калевале, Олонце, поселке Пяозерский, Суоярви, Медвежьегорске, Костомукше, Сортавале и селе Деревянное, продолжено оснащение спортобъектов и спортивных учреждений оборудованием и инвентарем, закуплено искусственное покрытие для футбольного поля и легкоатлетических дорожек на стадион "Юность".

"Однако были у нас и неудачи. Говорю об этом прямо и открыто. И главная из них – строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Медвежьегорске, которое до сих пор не завершено. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 65 процентов. Из-за нарушения сроков работ договор с подрядчиком был расторгнут 29 декабря 2020 года. К нему, конечно, будем применять штрафные санкции, но главное сейчас – провести оперативно новый конкурс и определить компанию, которая доведет до ума этот важный для жителей района спортобъект. Поручил Министерству строительства до 1 марта представить подробный план работ по завершению строительства", - сообщил Артур Парфенчиков.

Ранее глава Карелии обещал, что ФОК Медвежьегорска будет достроен и введен в эксплуатацию, но произойдет уже во втором полугодии 2021 года.

Напомним, в 2019 году Минстрой сообщал, что при строительстве ФОКа были выявлены нарушения при монтаже металлоконструкций, поэтому потребуются дополнительные работы по демонтажу и монтажу металлоконструкций. Открытие объекта перенесли на 2020 год.

фото: экс-директор школы №43 Александр Ханцевич/фото из личного архива

Уволился молодой директор, со скандалом назначенный на пост руководителя школы №43 в Петрозаводске

Александр Ханцевич уволился с поста директора школы №43, проработав в должности всего два года.

Как стало известно "Столице на Онего", накануне новогодних праздников 31-летний Александр Ханцевич написал заявление об увольнении.

Сегодня, 13 января, журналист "Столицы на Онего" обратился в школу №43 за комментарием. Секретарь учебного заведения сообщила, что не может соединить с директором Александром Ханцевичем, так как он уволился 11 января. Сейчас исполняющим обязанности директора является Любовь Харичева, замдиректора по УВР начальной школы.

Напомним, что Александр Ханцевич стал директором школы №43 в апреле 2018 года. Тогда 19 апреля в управлении образования администрации Петрозаводска состоялось подведение итогов конкурса на замещение должности директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов.

В финале на пост руководителя школы претендовали два кандидата: Наталья Никольская, завуч по учебной части школы №43, являвшаяся на тот момент исполняющим обязанности директора, и Александр Ханцевич, работающий замдиректора по АХЧ в школе №25.

При подведении результатов конкурса 29-летний Ханцевич набрал 409 баллов, а 53-летняя Никольская – 408.

В результате Ирина Мирошник, выбирая между опытным руководителем Никольской и молодым Ханцевичем, отдала предпочтение второму, отметив, что "молодость – это недостаток, который быстро проходит".

По словам главы Петрозаводска Ирины Мирошник, она умышленно сделала такой выбор.

"Дело в том, что в образовательном учреждении было достаточно нарушений, в том числе и финансовых - коррупционного характера. Я полагаю, что выходцу из школы все-таки не следует занимать место директора, чтобы все эти нарушения и коррупционные явления были пресечены. У нас по этому поводу есть представление прокуратуры. Александру Ханцевичу поставлена задача, помимо работы и успешного развития учебного заведения, это устранение этих выявленных нарушений, которые связаны с фондом оплаты труда", - сказала Мирошник.

Выполняя поставленные задачи, Ханцевич попал еще в один скандал: он уволил двух учителей школы, которые позже по суду восстановились на работе, доказав свою правоту и неправомерность решения руководителя. Отметим, что суд также обязал учебное заведение выплатить восстановленным в должности педагогам заработную плату, за все время, которое они вынуждены были не работать.

Таким образом, проработав всего два года, Александр Ханцевич, уволился. Но узнать причины такого решения, нам не удалось, так как он не выходит на личный контакт.

фото: © страница Вконтакте Инна Гордевич/vk.com/id57773253

Умер житель Сегежи, жена которого в соцсети умоляла Минздрав Карелии спасти его

В ковид-центре Карелии скончался больной пневмонией 52-летний житель Сегежи.

Как сообщила на своей странице в соцсети сегежанка, 12 января в госпитали в Петрозаводске умер ее муж, которого в тяжелом состоянии на вертолете санавиации из Сегежи доставили в столицу Карелии.

Напомним, в социальных сетях 9 января жительница Сегежи сообщила, что ее 52-летний супруг заболел пневмонией и находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По словам сегежанки, спасти ее мужа в Сегеже не могут, с каждым днем ему становится все хуже и хуже.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - написала жительница Сегежи.

Крик о помощи услышал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, который связался с женщиной и пообещал сделать все возможное для спасения заболевшего.

Как сообщили в Минздраве республики, срочно был собран консилиум реаниматологов, которые обсудили ситуацию и приняли решение, что как только позволит состояние больного, он будет перевезен в Петрозаводск.

В результате 10 января вертолет санавиации доставил сегежанина в ковид-центр Карелии.

Врачи боролись за его жизнь, но болезнь оказалась сильнее.

фото: © ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский

На комбинате в Карелии погиб 19-летний сотрудник

Проводится доследственная проверка по факту гибели работника Сегежского ЦБК, сообщили в Следкоме Карелии.

Установлено, что 9 января молодой человек, находясь на рабочем месте и выполняя работы на оборудовании по производству бумаги, получил травмы несовместимые с жизнью.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

фото: © паблик вконтакте "ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"/vk.com/club155792879

После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы

Сегодня в Сегежской ЦРБ работают специалисты отдела государственного и ведомственного контроля Минздрава Карелии.

В паблике Минздрава Карелии сообщается, что сегодня, 13 января, в Сегежской ЦРБ работают специалисты отдела государственного и ведомственного контроля министерства здравоохранения республики.

"Проверка проводится по вопросам качества и организации медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в паблике.



Напомним, что проверка выехала в Сегежскую ЦРБ сразу после смерти 52-летнего мужчины, который ранее в тяжелом состоянии был перевезен из больницы Сегежи в Петрозаводск.

Еще 9 января жительница Сегежи в соцсетях написала буквально крик о помощи, что ее 52-летний супруг заболел пневмонией и находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По словам сегежанки, спасти ее мужа в Сегеже не могут, с каждым днем ему становится все хуже и хуже.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - написала жительница Сегежи.

К сожалению, врачи ковид-центра в Петрозаводске не смогли спасти жителя Сегежи, 12 января он умер.

фото: Фото: ИА "Республика" / Максим Смирнов

Судья, рассматривавший резонансные дела в Петрозаводске, ушел в отставку

Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых покинул свой пост накануне новогодних каникул.

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Михаил Шогин. По его словам, отставка судьи была неожиданной, ее не афишировали.

"У него прощания никакого не было. Просто вот 30 декабря – последний рабочий день. И человек пропал", - рассказал Шогин "Столице на Онего".

Отставка Дмитрия Хромых, по оценке адвоката, кажется внезапной, поскольку судья был на хорошем счету в профессиональной среде.

"Это вообще такой монстр юриспруденции… На сайте квалификационной коллегии Республики Карелия есть только решение, что прекращены его полномочия с 31 декабря на основании его личного заявления. То есть перевожу на русский язык: человек ушел в добровольную отставку. А как так вот? Он 17 лет отработал судьей. Ему до максимальной пенсии года два-три осталось. Человек работает. Всё, вроде бы, хорошо. Его всё устраивает. Его все хвалят. Взял и вдруг в отставку ушел", - рассказал Михаил Шогин.

Информация о прекращении полномочий судьи Дмитрия Хромых подтверждается квалификационной коллегией судей республики.

"Прекращены полномочия в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" судьи Петрозаводского городского суда Республики Карелия Хромых Д.Н. (с 1 января 2021 года)", - гласит текст на официальном сайте коллегии.

Адвокат Михаил Шогин также сообщил, что незадолго до своей отставки судья Дмитрий Хромых вынес резонансные решения по громкому делу о взятках в госкомитете по управлению госимуществом Карелии. Так, в сентябре 2020 года к 12 годам колонии строгого режима был приговорен бывший заместитель председателя главы Госкомимущества Сергей Максимов.

В это же время семь лет колонии общего режима получил предприниматель Степан Морозов, которого осудили за дачу взяток экс-руководству Госкомимущества. Интересы Морозова в суде представляет адвокат Михаил Шогин.

Судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых вел ряд резонансных процессов в карельской столице. В частности, он принимал решение по делу экс-директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, осужденного за получение взяток. Хромых вел процесс по делу священника Ивана Петунова, который насмерть сбил сотрудницу ПетрГУ.

фото: с официальной страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

У коттеджного городка в Петрозаводске начали строить детсад (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о строительстве детских дошкольных учреждений в республике.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков подвел первые итоги реализации в Карелии национальных проектов. Начал с детских садов.

Благодаря нацпроекту "Демография» в республике уже создано более 1600 мест для дошкольников, отметил глава Карелии.

- В 2020-м мы построили три садика: два в Петрозаводске и один в Чалне. Городские сады уже оснащены всем необходимым и начнут работать после получения всех необходимых разрешительных документов. В Чалне предстоит закупить оборудование и также получить лицензию.

- В селе Заозерье детский сад на 200 мест уже открылся. В конце прошлого года мы завершили его оснащение всем необходимым и получили документы, разрешающие работу учреждения.

- Началось строительство еще двух детсадов: на улице Хейкконена в Петрозаводске и в Сортавале. Оба должны быть возведены к осени текущего года.

- Администрация Петрозаводска выкупила здание детсада, построенного несколько лет назад в микрорайоне "Древлянка-8". Сейчас все предписания надзорных органов устранены, здание полностью отвечает современным требованиям, которые предъявляются детским садам.

- Удалось возобновить работы по строительству детского сада на 200 детей в поселке Ильинский Олонецкого района. Этому предшествовали расторжение контракта с предыдущим подрядчиком, новый конкурс, доработка проекта. Компания "КСМ" должна завершить все строительные работы к осени этого года.

- Будет построен и детский сад в поселке Ляскеля Питкярантского района, он рассчитан на 110 детей. Конкурс на проведение работ выиграла компания "СК ГАРАНТ".

- Продолжаются работы по строительству садика на Ключевой в Петрозаводске, где строители уже возводят первый этаж. Садик сможет принять 280 ребят.

- Отдельный вопрос – по садику на улице Ленинградской в Петрозаводске. В январе республиканский Центр гигиены и эпидемиологии должен провести экспертизу. После того, как будет получено положительное заключение, начнется процедура лицензирования.

- В планах еще один сад в столице Карелии, на улице Чехова. Сейчас завершается его проектирование. Также очень нужен садик в поселке Мелиоративном Прионежского района. Будем строить с учётом перспектив развития посёлка.

фото: © Законодательное собрание Республики Карелия.

В Управлении по туризму Карелии сменился руководитель

Новым начальником Управления по туризму РК стала Анна Борчикова, ранее занимавшая должность первого замминистра строительства республики.

Как стало известно "Столице на Онего", 12 января новым начальником Управления по туризму РК указом Артура Парфенчикова была назначена Анна Борчикова, до этого времени с 2018 года работавшая первым заместителем министра строительства, ЖКХ и энергетики республики.

Предыдущий руководитель Управления по туризму Иван Кипрухин, который трудился в этой должности около года, перешел на работу в Корпорацию развития РК.

Почему Анна Борчикова оставила должность первого замглавы Минстроя или по каким-то причинам ей пришлось так поступить? Этот вопрос 12 января мы по телефону задали самой Анне Борчиковой, разговоры о возможном уходе которой из Минстроя ходили уже довольно давно.

- Я самостоятельно приняла такое решение, - сообщила Анна Борисовна. – Многие люди периодически меняют место работы, и я оказалась в их числе.

- Из вашего ответа непонятно, с чем все-таки связано такое ваше решение.

- Меня привлекла область туризма, и больше я ничего не могу сказать, - сообщила Анна Борчикова.

- Расскажите о ваших планах в новой должности начальника Управления по туризму.

- В первую очередь, я познакомлюсь с коллективом, стоящими перед ним задачами по развитию туристической отрасли.

Вопрос, с чем на самом деле связан уход Анны Борчиковой из Минстроя, мы задали и возглавившему министерство ровно год назад Виктору Россыпнову, по отзывам его подчиненных, требовательному, довольно строгому руководителю.

- Никаких подводных камней здесь нет, - ответил министр Россыпнов. – Она (Борчикова – прим. ред.) получила хорошее предложение и приняла его.

- А если бы такое предложение Борчиковой не сделали, что тогда?

- Она продолжила бы работать в Минстрое.

Как сообщил "Столице на Онего" Виктор Россыпнов, на должность своего нового первого заместителя он рассматривает кандидатуру Александра Федоричева, ныне – первого заместителя председателя республиканского Госкомитета по строительному, жилищному и архитектурному надзору. Федоричева, отметил глава Минстроя, ему рекомендовали многие.

Отметим, что Анна Борчикова до своего прихода в Минстрой работала в Госкомитете по строительному, жилищному и архитектурному надзору вместе с Александром Федоричевым. А теперь он, очевидно, заменит ее уже в Минстрое.

фото: © паблик Вконтакте "ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"

Появились фото с места страшного ДТП в Карелии, унесшего жизнь водителя из Мурманской области

В аварии на трассе "Кола" в Лоухском районе один человек погиб, два пострадали.

Напомним, в минувший вторник, 12 января, в 15:24 на 1018 км + 950 м федеральной автодороги "Кола" 39-летний житель Мурманской области, управляя автомобилем Nissan, выехал на полосу встречного движения. На встречке он допустил столкновение с автомобилем Audi A8.

Для ликвидации происшествия привлекалось подразделение ПЧ № 57 по охране Лоухи "ОПС по Лоухскому району" (6 человек, 1 единица техники). Как пишут в паблике отряда, в результате ДТП пострадали три человека, один из которых оказался зажат в салоне своего автомобиля. Пожарные применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в больницу поселка Чупа.

Ранее в Госавтоинспекции Карелии сообщили, водитель автомобиля Nissan скончался в больнице.

фото: © кадр из видео

Говорящий пес живет в Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорске живет пес, который умеет говорить.

В редакцию "Столицы на Онего" житель Медвежьегорска прислал видео, на котором запечатлел говорящую собаку.

Автор видео попросил сказать слово "мама", и пес повторил, а на вопрос: как дела, четвероногий друг ответил: нормально.

фото: © ГИБДД Карелии

Житель Мурманской области погиб в страшном ДТП на севере Карелии

Смертельное ДТП произошло на трассе "Кола" в Лоухском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По предварительным данным, в минувший вторник, 12 января, в 15:24 на 1018 км + 950 м федеральной автодороги "Кола" 39-летний житель Мурманской области, управляя автомобилем Nissan, выехал на полосу встречного движения. На встречке" он допустил столкновение с автомобилем Audi A8.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan получил травмы, от которых он скончался в больнице. Водитель Audi, 43-летний мужчина, и его 41-летняя пассажирка, оба жители Санкт-Петербурга, были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что семья на внедорожнике попала под фуру в Карелии – водитель погиб.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске ограждение спасло пешеходов от вылетевшего после ДТП автомобиля (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке улицы Московская и Октябрьского проспекта.

В минувший вторник, 12 января, в 17.20 два автомобиля столкнулись на перекрестке улицы Московская и Октябрьского проспекта. Один участник ДТП, двигаясь по проспекту в сторону центра города, поворачивал налево, на Московскую. Вторая машина направлялась от центра по Октябрьскому. От удара последний автомобиль отбросило на тротуар, где стояли пешеходы. От трагедии людей спасло ограждение, которое остановило участника ДТП.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, житель Мурманской области погиб в страшном ДТП на севере Карелии.

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

За минувшие сутки в Карелии скончались еще двое пациентов, зараженных коронавирусом

За время пандемии в Карелии 190 человек умерли от коронавируса, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались жители Петрозаводска 82-х и 60 лет. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии достигло 190 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 281 человека. Из этого числа заболевших – 267 человек, из них 81 имеют симптомы средней тяжести, 11 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано 31403 человека, выздоровели 25585, за сутки выписан по выздоровлению 301 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5028,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2349,7 случая, по Северо-Западу – 3952,9.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Заседание комитета по бюджету и налогам парламента Карелии продолжалось три минуты

Члены профильного комитета подержали соглашение между республиканским министерством финансов и Минфином России о реструктуризации региональной заложенности.

Комитет по бюджету и налогам Законодательного собрания Карелии рекомендовал 13 января республиканскому парламенту одобрить дополнительное соглашение между карельским министерством финансов и Минфином России, касающееся реструктуризации региональной задолженности по кредитам из федерального бюджета. Это соглашение было заключено в конце ноября прошлого года в Москве, и теперь его должны утвердить своим законодательным актом депутаты карельского парламента.



К подписанному соглашению прилагается график погашения реструктурированной задолженности республики до 2029 года. Согласно этому графику, общая сумма к уплате составляет почти 3,4 миллиарда рублей.

Заседание профильного комитета карельского парламента продолжалось 13 января всего три минуты. Депутаты приняли решение без обсуждения.

фото: © кадр из видео

Паровозный круг для "Рускеальского экспресса" появился в горном парке Карелии (ВИДЕО)

В Горном парке "Рускеала" открылся первый построенный в современной России паровозный круг.

Появившийся в парке поворотный круг позволяет развернуться ретропоезду "Рускеальский экспресс", пишут в паблике "Рускеалы".

Напомним, ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий между Санкт-Петербургом и Карелией, был запущен 1 июня 2019. За первый год работы он перевез более 50 тысяч пассажиров.

Северное сияние озарило небо Карелии (ВИДЕО)

Ночью в Сегеже в небе над городом полыхало северное сияние.

В редакцию "Столицы на Онего" Александр Воробьев прислал видео, на котором запечатлел ночное северное сияние в Сегеже.

"Пока все спят…" - написал Александр в комментарии к видео.

фото: © vk.com/ilyavarlamov

Восхищавшегося Карелией блогера задержали в Африке

Илья Варламов арестован вместе с несколькими туристами из России.

Популярный российский блогер Илья Варламов задержан в городе Капоэта в Южном Судане. Как сообщил сам блогер, он прибыл в Африку вместе с женой и еще несколькими россиянами в качестве туриста.

"Мы приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в Джубу, столицу Южного Судана. Потом приехали какие-то военные или чекисты местные, которые начали обыскивать наш багаж. И они увидели пульт от дрона, а дрон у меня забрали в аэропорту города Энтеббе в Уганде. И они почему-то решили, что мы запускали дрон, хотя мы его не запускали, в итоге они сняли нас с самолета и задержали, мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны", – рассказал Варламов на своем сайте.

Позднее россиянам объявили об их аресте.



Напомним, в прошлом году Илья Варламов побывал в Карелии в рамках пресс-тура, организованного республиканскими властями. Популярный блогер остался впечатлен увиденным и с восхищением рассказал в Интернете о карельских красотах.

фото: © Валерий Поташов

Глава Минприроды Карелии встретится с жителями поселков, требующими остановить варварскую вырубку леса

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра правительства Карелии, министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин проведет в Пудожском районе встречу по вопросам рубок леса около поселков Водла и Кубово.

Встреча Алексея Щепина с представителями актива, главами района и поселения, арендаторов лесных участков в администрации Кубовского сельского поселения состоится 15 января. Об этом сообщили в Минприроды республики.

Напомним, как сообщил "Столице на Онего" секретарь Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов, жители поселков Водла и Кубово Пудожского района написали главе Карелии Артуру Парфенчикову обращение, в котором потребовали остановить рядом с ними варварскую рубку леса, так как лесорубы-варяги оставляют после себя пустыню и разбитые дороги, нарушая таким образом права местных жителей на традиционное пользование природными ресурсами.

"Заготовку леса ведут "варяги". От их деятельности ни бюджет Пудожского района, ни бюджет Республики Карелия не получают ни копейки. При этом в поселках Водла и Кубово процветает тотальная безработица. Люди бегут из района и республики. Местные жители, имея многолетний опыт работы в лесной промышленности, вынуждены перебиваться случайными заработками за пределами Пудожского района и Карелии, что не добавляет благополучия в семейной жизни. Распадаются семьи, растет социальное сиротство. Вырубка лесов вокруг поселков, где мы родились и выросли, где жили наши родители, ничего не дает ни нам, ни бюджету, оставляя после себя пустыню и разбитые дороги", - написали пудожане в обращении.

фото: © кадр из видео

Водитель, уходя от столкновения, протаранил ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла на пересечении улиц Красноармейская и Горького.

Два автомобиля не поделили перекресток 12 января. По сообщению ДТП ПТЗ, легковой автомобиль двигался по улице Красноармейская со стороны центра. Объезжая выехавшую на перекрёсток для завершения маневра "легковушку", водитель не справился с управлением и вылетел вправо за пределы дорожного полотна. Он снес ограждение.



© Александр Глушанок/паблик Вконтакте ДТП Петрозаводска и Карелии

Видеокамеры компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

Ранее в Петрозаводске ограждение спасло пешеходов от вылетевшего после ДТП автомобиля.

фото: © Столица на Онего

Судебное заседание по делу председателя горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука не состоялось

Из-за болезни судьи Петрозаводского городского суда рассмотрение ходатайства о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука перенесли.

Сегодня, 13 января, судья петрозаводского горсуда Татьяна Петина должна была рассмотреть ходатайство Следкома о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Следствие просит суд продлить срок его ареста, который заканчивается 16 января, еще на два месяца.

Но заседание не состоялось, потому что судья Татьяна Петина заболела. Рассмотрение ходатайства о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука перенесли на 15 января. Его рассмотрит судья Олег Грабчук.

Напомним, 49-летний спикер Петросовет Боднарчук был задержан 17 июля 2020 года, и уже на следующий день судья Марина Носова арестовала его на два месяца, до 16 сентября. После этого арест на аналогичный срок продлевался еще два раза.

Геннадий Боднарчук обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ). Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, которого 23 декабря прошлого года приговорили к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Такой небольшой за это серьезное коррупционное преступление срок Матвеев получил благодаря заключенному им досудебному соглашению со следствием и признанию вины.

В отличие от Матвеева Боднарчук, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, вину в получении полуторамиллионной взятки не признает.

фото: коллаж © карты 2ГИС, © схема Баренц Групп

Еще одну школу на 1200 мест построят в Петрозаводске

Земельный участок под новую школу в районе жилой застройки на промплощадке бывшего ДСК компания "Баренц Групп" предоставляет бесплатно.

В середине декабря на общественных слушаниях в Петрозаводске участники одобрили внесение изменений в Генплан, согласно которым на побережье Онежского озера в районе улицы Заводской, там, где находится промзона бывшего советского Домостроительного комбината, появится новый жилой район комплексной застройки. Соответствующее решение приняли на сессии и депутаты Петросовета.

Освоение этого земельного участка, который принадлежит известной в Карелии строительной компании "Баренц Групп", должно начаться в ближайшее время.

Освоение этой территории планируется начать со строительства школы: учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами. Как нам стало известно, компания "Баренц Групп" обратилась в правительство Карелии и официально предложила выделить под школу земельный участок на безвозмездной основе. Кроме этого, выразила готовность бесплатно подвести к ней все коммуникации. Об этом говорится в письме, направленном в адрес министра строительства Карелии Виктора Россыпнова в конце прошлого года.

Также в центре жилого района разместится парк площадью 1,5 га, а вокруг него – разновысотные жилые дома примерно на 4 тыс. квартир. Они будут расположены так, чтобы между ними оставалось много свободного пространства, где можно разместить детские и спортивные площадки, пешеходные зеленые зоны. Из каждой квартиры будет открываться вид на озеро.

Подробнее о строительстве нового жилого комплекса читайте здесь.

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

Пневмония унесла жизни еще двух пожилых мужчин в Карелии

Число смертей от внебольничной пневмонии увеличилось до 106.

За минувшие сутки от внебольничной пневмонии умерли два 71-летних мужчины, с сопутствующей соматической патологией, тесты на COVID-19 отрицательные. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии от пневмонии скончались уже 106 человек.

За сутки 36 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом больницы попали 4044 пациента.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Сутками ранее 30 человек были госпитализированы с пневмонией в Карелии.

фото: © МВД Карелии

В Карелии бесследно исчез мужчина с татуировкой в виде дерева на руке (ФОТО)

Житель Сортавалы 23 декабря прошлого года вышел из дома и пропал, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Сортавальского района разыскивает без вести пропавшего 23-летнего Глеба С. Молодой человек ушел из дома в Сортавале на улице Дорожной в ночь на 23 декабря. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза карие. На внутренней стороне предплечья правой руки имеется татуировка – рисунок, изображающий дерево.

Пропавший не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке.

Был одет, предположительно: шапка черная вязаная, зимняя толстовка с капюшоном темно-коричневого или темно-зеленого цвета, спереди на куртке надпись большими английскими буквами, джинсы черного цвета, кроссовки также черные с подошвой ярко зеленого цвета.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его 23 декабря или позднее, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(81430) 4-41-50 или 02 (с мобильного – 102).

фото: © Илья Тимин

Мест для больных коронавирусом в стационарах Карелии становится все меньше

За сутки доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 19,1%.

На 13 января в ковид-центрах Карелии осталось всего 19,1% свободных коек для лечения больных коронавирусом, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, сутками ранее этот показатель составлял 19,9%.

По данным на 13 января, в стационарах находятся 693 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 545 - в состоянии средней тяжести, 142 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 281 человека, два человека умерли. Всего с начала пандемии инфицировано 31403 человека, выздоровели 25585, умерли 190 пациентов.

фото: коллаж: © ТАСС/ Юрий Машков/ © страница Алексей Кайдалов/ vk.com/id479595931

Начался суд по делу обвиняемого во взяточничестве бывшего замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игоря Волчека

В суде, как и во время следствия, Игорь Волчек признал свою вину.

В понедельник, 11 января, судья петрозаводского городского суда Наталья Федичева начала рассматривать уголовное дело бывшего гендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека. Ранее, 30 декабря, эта же судья по ходатайству республиканской прокуратуры продлила срок содержания Игоря Волчека под стражей еще на полгода.

Обвинителем на процессе выступает прокурор отдела по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства прокуратуры РК Максим Геньба.

После зачитанного прокурором обвинительного заключения судья Наталья Федичева спросила Игоря Волчека, признает ли он свою вину, и получила утвердительный ответ. На этом первое судебное заседание завершилось и следующее запланировано на 18 января.

Напомним, что, по версии карельского Следкома, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве дал Кайдалову и Волчеку взятку в миллион рублей. В сделанной им следователю явке с повинной, этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректору Волчеку трех миллионов рублей он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, обвиняемые поделили пополам.

И если, по нашим данным, Алексей Кайдалов по-прежнему показаний не дает и вину не признает, то Игорь Волчек, как ранее мы рассказывали, в октябре заключил соглашение со следствием. В этом случае суд вправе назначить ему не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания до 15 лет лишения свободы.

У Игоря Волчека сейчас два защитника - Олег Нескоромный из Петрозаводска и Александр Федчун из Санкт-Петербурга.

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяный водитель грузовика врезался в дерево на севере Карелии

Водитель получил травмы после ДТП в Сегежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла 12 января в 16:14 на 6 км + 800 м федеральной автодороги Тикша - Ледмозеро – Костомукша. Водитель грузовика Mercedes съехал в кювет, а затем врезался в дерево и перевернулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, водитель, 43-летний житель Костомукши, находился в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что две аварии устроили пьяные водители на новогодних каникулах в Карелии.

фото: © Столица на Онего

Заключенные из Карелии вырвались в лидеры по производству светильников

Производство светодиодных светильников в ЛИУ-4 УФСИН Карелии занимает лидирующие позиции в России.

Лечебное исправительное учреждение №4 УФСИН России по Карелии вышло на первое место по стране из 668 поставщиков светодиодного осветительного оборудования для нужд государственных и муниципальных заказчиков страны. Критерием определения лидирующего производителя является "объем поставок продукции для государственных нужд". Об этом заявляют в УФСИН со ссылкой на информацию интернет-портала "Russia ОПТ – анализ государственных контрактов 44-ФЗ".

Сообщается, что ЛИУ-4 выпускает энергосберегающие светильники "Кarjala" с 2016 года. В результате проделанной работы по реализации продукции объемы выпуска светодиодных светильников в учреждении значительно выросли.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Профильный комитет парламента Карелии поддержал введение в республике курортного сбора

Республиканским властям захотелось принять участие в российском эксперименте, который завершится в конце 2022 года.

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике карельского парламента поддержал 13 января инициативу главы республики Артура Парфенчикова о включении Карелии в число российских регионов, где проводится эксперимент по введению курортного сбора. Напомним, сейчас в этом эксперименте участвуют Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и Республика Крым, правда, в Крыму курортный сбор пока не введен.

Как отметила на заседании парламентского комитета новый руководитель республиканского управления по туризму Анна Борчикова, взимание с гостей Карелии курортного сбора позволит привлечь дополнительные средства на развитие туристской инфраструктуры региона. Однако чиновница не смогла ответить на вопросы депутата Эмилии Слабуновой, в каких муниципальных образованиях республики планируется введение курортного сбора, как будет осуществляться администрирование этих платежей и какую инфраструктуру планируется на них развивать.

Слабунова напомнила, что в отличие от Краснодарского и Ставропольского края в Карелии имеется всего один курорт – Марциальные воды, который расположен на территории Петровского сельского поселения Кондопожского района. Депутат обратила внимание коллег и представителей республиканского правительства на тот факт, что в период коронавирусной пандемии курортный сбор в южных регионах страны был обнулен, а сам эксперимент проводится до конца 2022 года. Однако члены парламентского комитета не прислушались к этим доводам и проголосовали за то, чтобы Законодательное собрание Карелии обратилось в Госдуму с инициативой о включении республики в перечень регионов, которые участвуют в эксперименте.