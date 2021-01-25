Главные новости сегодняшнего дня

фото: ГИБДД Петрозаводска

После открытия моста в Петрозаводске на нескольких улицах изменилось движение (ФОТО)

После открытия автомобильного моста на улице Кирова в Петрозаводске на прилегающих улицах изменилась схема движения транспорта.

ГИБДД Карелии подготовило наглядную памятку для водителей, чтобы выбирали правильные маршруты.

"Перед началом новой трудовой недели напоминаем об изменении организации дорожного движения на улицах Кирова, Вольной, Дзержинского, Малой Слободской, Федосовой в связи с возобновлением движения по мосту через р. Неглинка. Обращаем внимание родителей учащихся МОУ "Гимназия № 17". Продумайте свой маршрут движения!", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

фото: © Столица на Онего

Бизнесмена, давшего взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Матвееву, отправили в колонию на 3 года

Руководителя строительной компании Александра Ивина, который дал взятку в размере 1,9 млн рублей заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 12 млн рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации ООО "Полит-Консалт" Александра Ивина. Петрозаводский городской суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу.

В суде установлено, что с октября 2018-го по май 2019 года осужденный Ивин через посредника передал заместителю председателя Петрозаводского городского Совета Валерию Матвееву взятку в сумме более 1,9 млн рублей. При этом общая оговоренная сумма взятки составляла 4 млн рублей. За данное вознаграждения Матвеев, используя свое должностное положение, организовал для руководителя организации принятие администрацией Петрозаводска решения о проведении повторных публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на использование земельного участка на территории города, однако, по не зависящим от него причинам, не смог выполнить обещания.

Осужденному Ивину, признавшему вину в даче взятки и согласившемуся сотрудничать со следствием, назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 12 миллионов рублей.

По словам адвоката Александра Ивина – Светланы Вечерской, осужденного взяли под стражу в зале суда.

"Мой подзащитный признал вину и сотрудничал со следствием, - сказала Вечерская. – В связи с этим я считаю, что ему назначили неоправданно суровое наказание. Суд мог назначить ему штраф или дать условное наказание. У него трое маленьких детей, один из которых инвалид. Они остались без поддержки отца. Да и сам Александр Ивин имеет серьезное заболевание".

Супруга осужденного Ивина плакала в зале суда.

Ранее Петрозаводский городской суд вынес приговор заместителю председателя Петросовета Валерию Матвееву, обвиняемому в получении взятки в 4 млн рублей, и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей.

И Ивин, и Матвеев признали вину и подписали досудебное соглашение, сотрудничали со следствием, надеясь таким образом получить более мягкий приговор.

Матвеев взял деньги от руководителей двух компаний за содействие в строительстве жилья. По мнению правоохранителей, таким способом предприниматели хотели добиться разрешения на увеличение этажности жилых домов.

По версии следствия, Матвееву передали 2 млн рублей, и еще столько же планировали. В итоге в обвинительном заключении фигурирует сумма взятки в размере 4 млн рублей.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Девушка в Петрозаводске выпала из окна многоэтажки

Помощь спасателей и врачей потребовалась 25-летней девушке, упавшей с четвертого этажа, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 24 января, около 8.30 на пульт дежурной службы МЧС поступил звонок с просьбой помочь полиции.

В доме на проспекте Ленина из окна четвертого этажа выпала молодая женщина, ее необходимо было снять с козырька подъезда.

Спасатели МЧС достали пострадавшую с крыши подъезда и передали сотрудникам скорой помощи. Девушка получила множественные травмы и была госпитализирована.

На данный момент проводится проверка по факту произошедшего.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

"Людей используют как пушечное мясо в этой войне"

Почему КПРФ в Карелии не поддерживает Навального и считает, что людям навязывают ложный выбор - заявление бюро республиканского комитета партии.

Бюро республиканского комитета КПРФ выступило с заявлением после акций в поддержку Алексея Навального.

- 23 января по всей России прошли акции в поддержку арестованного Алексея Навального. Была она и в Петрозаводске, и закончилась задержанием более 20 человек. Почему КПРФ не поддержала митингующих?

Потому что все это – попытка организации в России верхушечного переворота, а не смены политического и экономического курса в стране. Это не борьба между "красными и белыми", как в Октябре 1917-го, а грызня за власть внутри "белых" - дележка ее между двумя буржуазными группировками. Одна хочет удержать кормушку, другая пытается забрать. При этом народ ставят перед ложным выбором: Путин или Навальный. А на самом деле, при капиталистической системе, какая существует в России, это как поменять шило на мыло.

С одной стороны, олигархи во власти, которые призывают нищающих граждан к стабильности и порядку, с другой – либералы в оппозиции, которые кормят народ обещаниями перемен и байками, что вот они-то построят "правильный" капитализм. Но "правильного" капитализма не бывает. И тем, и другим народ нужен лишь ради власти и наживы. Именно поэтому они пытаются устроить передел собственности и доходов внутри уже существующей капиталистической системы, а людей используют как пушечное мясо в этой войне.

Подробнее читайте здесь.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Посадил на капот: в ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пострадал пешеход

Девушка попала под колеса иномарки, когда пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на Лососинском шоссе, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувшее воскресенье в 19.08 в районе дома № 22/1 по Лососинскому шоссе 28-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Петрозаводска призывает водителей быть внимательнее при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что ДТП на Лососинском шоссе попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру".

фото: коллаж © карты 2ГИС, © схема Баренц Групп

"Город у воды" начнут строить со школы

В Карелии впервые за десятилетия начали строить новые школы – с просторными кабинетами, холлами и спортзалами.

В нашей республике новые школы не строили десятки лет. И только начиная с 2019 года ситуация изменилась, во многом благодаря нацпроекту "Образование". По информации правительства Карелии, в ближайшее время по нацпроекту в республике будет создано 2750 новых мест для школьников.

В Петрозаводске на Древлянке возводится самая большая школа в Карелии, рассчитанная на 1350 детей. Сейчас там идут кровельные и электромонтажные работы, строители уже приступили к внутренней отделке и облицовке фасадов здания.

Дети смогут пойти в новую школу с 1 сентября. Еще одно учреждение образования на 1200 мест строится сейчас на севере республики – в Кеми.

Кроме этого, новая школа появится в поселке Деревянка Прионежского района, в планах правительства также строительство еще трех образовательных учреждений – в Заозерье, Суоярви и Медвежьегорске (проекты готовятся или проходят госэспертизу).

В Петрозаводске со строительства школы планируется начать освоение территории жилого района "Город у воды": учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами. Компания "Баренц Групп" предоставляет земельный участок бесплатно и готова подвести к зданию все коммуникации.

Подробнее читайте здесь.

фото: Медвежьегорск Online / ВК

"Нужна помощь, сгорело всё": в Карелии начался сбор помощи пострадавшей в пожаре семье

Многодетная семья, оставшаяся без дома после пожара в Медвежьегорске, нуждается в помощи.

В Карелии начался сбор помощи для многодетной семьи из Медвежьегорска, которая лишилась дома. Деревянная постройка на улице Подгорной, где проживала семья, сгорела в пожаре.

Информация о сборе помощи опубликована в сообществе "Медвежьегорск Online".

"Нужна любая помощь, сгорело всё", - сообщается в паблике.

Необходимы вещи для матери и троих детей - девочки 14 лет, девочки пяти лет и трехлетнего мальчика. Также необходима финансовая помощь.

Размеры вещей, реквизиты для перечисления материальной помощи, а также телефоны для связи указаны в посте паблика.

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил деревянное строение на улице Подгорная в Медвежьегорске, пожарным удалось спасти домашний скот и птицу.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала результаты проверки ГУП "КарелКоммунЭнерго"

Проверка выявила неэффективное и нецелевое использование бюджетных средств на десятки миллионов рублей.

В последние дни декабря Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала отчет о проверке государственного унитарного предприятия "КарелКоммунЭнерго", которое в прошлом году было включено в Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике. Аудиторов КСП интересовали законность и результативность использования предприятием средств республиканского бюджета, которые оно получило на подготовку и проведение отопительного сезона в 2019 и первой половине 2020 года.

По словам руководителя Контрольно-счетной палаты Алексея Дорохова, допущенные ГУП РК "КарелКоммунЭнерго" недостатки при расходовании полученных им субсидий привели к неэффективному расходованию средств в размере 114 миллионов рублей и к нецелевому в размере 48 миллионов.

Читайте подробнее в статье "Системообразующий бардак".

фото: © segozero.jimdofree.com

Суд оштрафовал главу Паданского поселения Карелии за мошенничество и подделку документов

В Медвежьегорском районе глава Паданского поселения Геннадий Тарасов осужден за мошенничество и покушение на присвоение, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Медвежьегорского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении главы Паданского сельского поселения Геннадия Тарасова.

Установлено, что в 2018 году глава поселения Тарасов при проведении ремонтных работ в одном из муниципальных учреждений ввел в заблуждение директора учреждения относительно фактического выполнения подрядчиком работ.

Директор учреждения поверил обещаниям Тарасова, что подрядчик выполнит работы, и подписал документы о приемке фактически не выполненных работ, на основании которых подрядчику была произведена оплата из бюджета поселения в сумме 55 тысяч рублей. В последующем работы выполнены так и не были.

Допущенные нарушения были выявлены в ходе проведенной прокуратурой района проверки, по результатам которой следственным органом было возбуждено уголовное дело.

Также глава Паданского сельского поселения признан виновным в покушении на присвоение.

Установлено, что чиновник утвердил семь авансовых отчетов на сумму более 50 тысяч рублей о не имевших места фактах хозяйственной деятельности поселения, которые в дальнейшем направил работникам бухгалтерии района для расчетов с ним а качестве компенсации якобы затраченных личных средств.

Благодаря бдительности начальника отдела бухгалтерского учета оплата по предъявленным авансовым отчетам не была произведена.

Суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

фото: © "Столица на Онего"

Парфенчиков задумался о судьбе поезда до Костомукши после ремонта автодороги и запуска авиации

Планируемая реконструкция автодороги от Костомукши до трассы "Кола" и запуск регулярного авиасообщения с Петрозаводском приведет с снижению потребности в рейсах поездов на данном направлении.

Об этом сообщил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Костомукши.

По словам губернатора, реконструкция автодороги, которая в прошлом году перешла в федеральную собственность, позволит организовать там движение комфортабельных пассажирских автобусов и сократить время в пути. Реконструкция аэродрома в Костомукше и регулярное авиасообщение с Петрозаводском планируется в рамках федеральной программы господдержки местных авиаперевозок. "Надо смотреть, что остается для поезда, кто поедет на этом поезде..,", - сказал Парфенчиков. Означает ли это закрытие железнодорожного сообщения, читайте в интернет-газете "Вести Карлеии

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция Петрозаводска ищет мужчину в кепке с иностранным логотипом (ВИДЕО)

Полиция устанавливает личность мужчины, подозреваемого в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность и местонахождение гражданина. Он подозревается в хищении.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефону: 8-911-426-81-77. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © кадр из видео

Пешеход попал под колеса автомобиля на "зебре" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу в Петрозаводске.

ДТП произошло в воскресенье вечером на кольцевой транспортной развязке в Петрозаводске.

Несколько автомобилей остановились перед "зеброй", чтобы пропустить группу пешеходов, но водитель машины в соседнем ряду не обратил на это внимание, продолжил движение и сбил человека.

В результате, пешехода отбросило на проезжую часть. Какие он получил травмы, будет известно по результатам проверки ГИБДД Карелии.

Видеозапись происшествия, снятая камерой камерой уличного наблюдения компании "Сампо.ру", опубликована в группе "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия на ралли в Карелии, где автомобиль смял зрителей

Прокуратура республики организовала проверку по факту происшествия на ралли "Карелия - 2021" в Лахденпохском районе, где во время гонки один участник соревнований вылетел с трассы на зрителей.

По предварительной информации, 22 января автомобиль одного из участников ралли, перевернувшись на сложном участке вблизи поселка Ласанен, вылетел с трассы. В результате автомобиль сбил двух зрителей, которые с травмами средней тяжести были госпитализированы в Сортавальскую ЦРБ, сообщили в ведомстве.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям уполномоченных лиц, предпринятым для обеспечения безопасности при проведении спортивного соревнования. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, 22 января один из участников ралли в Лахденпохья вылетел с трассы на зрителей, которые стояли на обочине. В результате наезда пострадавшие - 63-летний мужчина и 38-летняя женщина - госпитализированы.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии рассекречена часть документов Совета министров Карело-Финской ССР и Карельской АССР

Документы находятся на хранении в Национальном архиве республики.

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил акты по рассекречиванию части документов Совета министров Карело-Финской ССР и Карельской АССР. Эти документы находятся на хранении в Национальном архиве республики.

Согласно губернаторскому распоряжению, грифы секретности сняты с части документов правительства бывшей союзной республики СССР, датированных периодами 1951-1952 и 1954 годов. Кроме того, открытой стала часть документов Совмина Карельской автономной республики в составе РСФСР периодов 1959, 1968, 1970, 1985 и 1990 годов.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии приближается к 35 тысячам

За сутки коронавирусная инфекция выявлена в республике еще у 230 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 230 человек. Из этого числа заболевших – 216 человек, из них 31 имеют симптомы средней тяжести, 8 – в тяжелом состоянии.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 34697 жителей республики

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5574,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2534,5 случая, по Северо-Западу – 4402,2.

За сутки выздоровели еще 210 человек. Всего выписанных по выздоровлению – 29105.

За минувшие сутки летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано. Всего с начала пандемии умерли 214 человек.

Накануне в Карелии были подтверждены два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

фото: © Виталий Белоусов/ТАСС

Опрос показал, какую зарплату хотят получать студенты в Карелии

Накануне Дня российского студенчества эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter проанализировали, как часто публикуют резюме студенты в Карелии, какие профессиональные сферы им наиболее интересны и на какую зарплату они рассчитывают.

Средняя ожидаемая заработная плата, которая указана в резюме студентов из Карелии составляет 25 тыс. рублей.

При этом средняя нижняя планка ожидаемой зарплаты у местных студентов находится на уровне 20 тыс. рублей, а верхняя – 30 тыс. рублей.

Какую работу они готовы ради этого выполнять, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Русское радио

Александр Маршал поздравил жителей Карелии с открытием "Радио Шансон"

В петрозаводском эфире зазвучала станция, входящая в ТОП-7 по России.

Известный российский певец и музыкант Александр Маршал сообщил жителям Карелии, что популярную станцию можно слушать в Петрозаводске на волне 98.4 FM. Своё голосовое сообщение Маршал прислал в петрозаводскую редакцию станции в мессенджере WhatsApp.

Многие поклонники FM-вещания давно ждали появления в нашем регионе этой легендарной станции. Она пользуется огромной популярностью среди жителей России и звучит в эфире более 800 городов. Музыкальный формат станции - современная популярная и авторская песня, городской романс, рок, джаз, песни из любимых кинофильмов. Станция входит в ТОП-7 по России и в ТОП-5 музыкальных радиостанций по Москве*.

25 января 2021 года на карте "Радио Шансон" появился Петрозаводск!

Частота станции "Радио Шансон" в Карелии - 98,4 FM.

* Mediascope. Radio Index – Россия: Апрель - Сентябрь 2020; Москва: Октябрь - Декабрь 2020, Аудитория 12+

фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

Жильцы многоквартирных домов в Петрозаводске все еще остаются без воды из-за аварий на сетях

Ремонтные работы по разморозке сетей водоснабжения и водоотведения в Петрозаводске завершаются, сообщили в администрации Петрозаводска.

В настоящее время большая часть заявок выполнена.

В январе в связи с установлением стабильно низких температур наружного воздуха по жилищному фонду Петрозаводска ежедневно поступали обращения по возникновению заморозок на внутридомовых инженерных сетях водоснабжения и водоотведения, преимущественно в деревянных многоквартирных домах. Ввиду того, что собственниками помещений большинства указанных многоквартирных домов не выбран способ управления домом, они находятся на обслуживании МУП "ПетроГиц".

На сегодняшний день в работе у предприятия находится менее 20 стояков холодного водоснабжения в многоквартирных домах. Большинство заявок поступило повторно. Отметим, что полностью отключенных домов нет.

Предприятием были задействованы все имеющиеся внутренние резервы для принятия оперативных мер по устранению заморозок. Помощь оказывают сотрудники МЧС Карелии и АО "ПКС-Тепловые сети", а также иные управляющие организации.

Ранее сообщалось, что Власти Петрозаводска велели жильцам ветхого фонда не закрывать кран с водой 24 часа, чтобы не замерзли трубы.

фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Более 800 пенсионеров в Карелии привились от коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ходе массовой прививочной кампании против коронавирусной инфекции в регионе.

На 25 января первым компонентом привились 3215 человек, вторым – 448 жителей республики. В Карелии прививки начали делать и пожилым людям: привились уже 822 человека старше 60 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ближайшее время Минздрав ожидает очередную партию вакцины "Спутник V". Всего в Карелию поступило 3442 дозы.

Для выработки популяционного иммунитета в Карелии планируется привить около 300 тысяч человек, уточнил министр.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена в республике у 230 человек. Всего с начала пандемии инфицированы 34697 жителей республики.

фото: ОПС Медгора / ВК

В Карелии сгорел деревянный дом: пожарные спасли корову и кур (ФОТО)

Огонь уничтожил деревянное строение в Медвежьегорске, пожарным удалось спасти домашний скот и птицу.

Пожар произошел сегодня ночью в жилом частном доме на улице Подгорная в Медвежьегорске. Об этом информирует "ОПС Медгора" в соцсети.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану в половине седьмого утра. К месту пожара были направлены дежурные караулы пожарный частей из Медвежьегорска и поселка городского типа Пиндуши. К моменту прибытия первого пожарного подразделения весь дом уже был охвачен огнем.

Сообщается, что для тушения пожара спасатели использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе. На тушение было подано три ручных пожарных ствола. Всего в тушении пожара участвовало одиннадцать человек личного состава и было задействовано три пожарных автоцистерны.

Более часа понадобилось пожарным на ликвидацию горения и еще почти два часа ушло на разборку и проливку завалов для исключения повторного возгорания. Дом выгорел практически полностью, пострадавших нет. Пожарные вывели корову и кур, которые содержались в хлеву-пристройке к дому.

Ранее сообщалось, что на севере Карелии сгорел гараж с самодельной печкой.

фото: youtube.com/ ДТП Петрозаводска и Карелии

ГИБДД ищет водителя, едва не сбившего группу пешеходов в Петрозаводске (ВИДЕО)

Госавтоинспекция столицы Карелии просит горожан оказать помощь в розыске водителя, который подверг риску жизни пешеходов.

Инспекторы ищут водителя, который 23 января в 16.37 на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Маршала Мерецкова в Петрозаводске не пропустил пешеходов, едва не протаранив их.

Предположительно, водитель управлял машиной "Daewoo Nexia".

"По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку. Просим помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пешеход попал под колеса автомобиля на "зебре" в Петрозаводске.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Арестантов в Петрозаводске окропили святой водой (ФОТО)

Представители РПЦ поздравили содержащихся в следственном изоляторе граждан с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками.

Подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в следственном изоляторе Петрозаводска, получили подарки в рамках ежегодной благотворительной акции "Воля сердца", которую проводит социальный центр "Попечение".

Представители общественного совета - помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими протоиерей Леонид Леонтюк и иерей Храма Святой великомученицы Екатерины Николай Белов - поздравили арестантов с прошедшими новогодними и рождественскими праздниками.

"Совместно с руководством учреждения, священнослужители обошли камеры режимного корпуса, окропив подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, по желанию, святой водой. Гражданам, содержащимся под стражей, вручили небольшие подарки (чай, сладости, средства личной гигиены, письменные принадлежности, теплые носки и другое), пожелав всем здоровья, осмысления своих деяний и исправления", - говорится в сообщении УФСИН.

Сообщается, что верующие задавали вопросы о проведении обряда крещения в часовне при СИЗО, просили принести иконы, а также организовать возможность передать письма для имама и организовать встречу с ним.

Ранее сообщалось, что торжественное богослужение прошло в Крещение в колонии Карелии.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Врачи ковид-центров Карелии борются за жизни 112 тяжелобольных

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 25 января, в стационарах находятся 675 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 553 - в состоянии средней тяжести, 112 тяжелобольных и 10 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии свободно 27,3% коек для лечения больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились 230 человек. Всего в республике за время пандемии инфицированы 34697 человек. Выздоровели – 29105. Умерли 214 пациентов.

фото: Камера наблюдения / скрин видео

Сосульки с крыши Заксобрания собьют за 145 тысяч рублей

Карельский парламент ищет компанию, которая займется уборкой снега и наледи на крыше здания, в котором заседают депутаты.

Законодательное собрание республики выступает заказчиком услуг по очистке крыши здания на улице Куйбышева, 5 от снега и наледи. Выполнять работы предстоит с момента заключения контракта по 27 декабря текущего года.

Максимальная цена контракта составляет 145 тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок. Источником финансирования служит карельский бюджет.

В документации указаны подробности сделки и детали ее оплаты. Так, заказчиком введено понятие одной условной единицы, которая соответствует оказанию услуг по очистке от снега и наледи поверхности крыши размером 1 м. (в длину свеса) х 1,5 м. (от края свеса). Начальная цена такой условной единицы составляет 119,80 рублей.

Указано, что платить подрядчику будут за объем фактически выполненных работ.

"Оплата оказанных услуг будет осуществляться по цене единицы услуги (час, условная единица), исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта", - говорится в документах.

"Очистка крыши от снега и наледи (в том числе снежных навесов, сосулек) производится по периметру крыши на расстоянии 1,5 метра от нижнего края крыши (включая ходовые мостки)", - указано в техническом задании.

Ранее сообщалось, что парламент Карелии планировал заказать розы, гвоздики и хризантемы почти на 100 тыс. рублей.

фото: pixabay

Минсельхоз объяснил, почему ряд с/х предприятий Карелии "застрял" в 70-х годах прошлого века

Министерство сельского хозяйства Карелии связывает сокращение производства на ряде предприятий с их отказом от модернизации.

Это следует из отчета министерства о результатах государственной программы поддержки сельского хозяйства. Такую поддержу предприятия получают при условии, что они проведут техническое переоснащение и увеличат производство молока.

"Развитие сельскохозяйственных предприятий зависит от решений их собственников. Вместе с тем не все из них хотят улучшать условия труда своих работников за счет автоматизации производственных процессов, предпочитая вести производство в условиях 70-х годов прошлого века…", - пояснили в Минсельхозе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Количество выявленных за сутки случаев COVID-19 в России снизилось

За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 19 290 случаев COVID-19 в 84 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 738 690 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 3 150 763 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 19 003 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 456 летальных исходов жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 69 918 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 335 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России на 25 января остаются 648 332 человека.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За время пандемии в Карелии коронавирусом заразились 3254 ребенка

О ситуации с детской заболеваемостью коронавирусом рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 24 января по статистике в Карелии было 33467 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3241 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 25 января, – уже 34697 ковидный больной, из них 3254 – это дети, то есть за сутки в Карелии 13 детей заразились коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии коронавирусом заразились 230 человек. Всего в республике за время пандемии инфицированы 34697 человек. Выздоровели – 29105. Умерли 214 пациентов.

фото: © Фотохроника ТАСС

Инициатива Карелии о жилье труженикам тыла не нашла поддержки в Москве

Министерство труда и социальной защиты России дало отрицательный ответ на обращение парламента Карелии, предложившего снять с региональных властей обязанность по обеспечению жильем тружеников тыла.

Это следует из письма Минтруда РФ, поступившего в Законодательное собрание Карелии.

Карельские депутаты предлагали снять с региональных бюджетов нагрузку, связанную с расходами на покупку жилья труженикам тыла, и финансировать эти расходы из федерального бюджета. "Ежегодно количество тружеников тыла, проживающих в Российской Федерации, уменьшается. В целях упрочения авторитета оставшихся в живых лиц и учитывая повышенное внимание Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации к решению вопросов социальной политики, направленной на исполнение правовых гарантий защиты ветеранов Великой Отечественной войны, подчеркивая их заслуги перед страной, – обеспечение тружеников тыла, нуждающихся в улучшении жилищных условий, комфортным жильем стало бы для них наиболее эффективной мерой социальной поддержки", - говорится в обращении парламента Карелии. Какой ответ пришел из федерального министерства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Дмитрий Петров / ВК

Глава администрации Кемского района заявил о восстановлении водоснабжения в Рабочеостровске

В поселке Рабочеостровск, где был заморожен водопровод, восстановлено водоснабжение, заявил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров.

Петров заявил, что последствия крупной коммунальной аварии, вызванной заморозкой труб, в Рабочеостровске ликвидированы.

"Водоснабжение в Рабочеостровске восстановлено полностью. К воде подключены школа, жилые дома, центр помощи детям. Ещё продолжаются работы по утеплению и укреплению проложенных участков", - заявил Дмитрий Петров в соцсети.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Было принято решение построить резервный водопровод.

фото: Новости компании

На что тратят деньги: путешествия по России, онлайн-знакомства и еда на дом

МТС Банк проанализировал траты жителей Республики Карелия в первую половину января.

Результат исследования оказался любопытным: большой популярностью в наступившем году пользовались онлайн-знакомства, услуги курьеров и доставка готовой еды на дом.

Например, в новогодние каникулы многие жители Карелии традиционно отправляются в путешествия. Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в этой категории в первые десять дней нового года увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж жители региона стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 2,9 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 2,5 раза.

Оставшиеся дома предпочли онлайн-шоппинг

Общее количество онлайн-транзакций в первые дни 2021 года увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой популярностью пользовались онлайн-знакомства – количество платежей на подобных сервисах выросло в 4,1 раза. Услуги курьеров оплачивали в 3,6 раза чаще, а готовую еду заказывали на дом в 3,2 раза чаще. При этом количество офлайн транзакций в ресторанах уменьшилось на 23%, а в заведениях фастфуда – уже в 2,1 раза. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 27%, а в супермаркетах – всего на 12%.

Длинные выходные позволили уделить внимание домашним делам – количество транзакций в магазинах товаров для дома и ремонта в регионе выросло на 18%.

В начале 2021 года количество транзакций по покупке билетов уменьшилось в 3,9 раза по сравнению с прошлым годом. Жители Карелии смотрели кино дома – покупки в онлайн-кинотеатрах выросли на 20%.

Азарт и благотворительность

На 21% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество транзакций в категории азартные игры – жители Карелии покупали лотерейные билеты и делали ставки.

Год к году в 2,1 раза увеличилось количество благотворительных пожертвований – жители региона не только надеются на чудо, но и дарят его другим.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республики Карелия.

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