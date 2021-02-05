Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Коронавирус оборвал жизни четырех мужчин в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано четыре смерти больных коронавирусом, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще четыре летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Кондопожской ЦРБ скончался 83-летний житель Кондопоги, в Республиканской инфекционной больнице умерли 87-летний петрозаводчанин и 75-летний житель Медвежьегорска, в Олонецкой ЦРБ скончался 84-летний житель села Видлица. Все четверо пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии скончались 244 больных коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 229 человек. Из этого числа заболевших – 219 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированныйх коронавирусом в Карелии составляет 37290.

Выздоровели 32175, за сутки выписан по выздоровлению 301 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5996,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2669,8 случая, по Северо-Западу – 4693,9.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Верховный суд Карелии оставил под стражей обвиняемого во взятке Боднарчука

Верховный суд Карелии оставил в силе решение петрозаводского суда о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука до 16 февраля включительно.

В пятницу 5 февраля апелляционная инстанция Верховного суда республики оставила без изменений решение судьи петрозаводского городского суда Олега Грабчука, 15 января продлившего арест председателя Петросовета Геннадия Боднарчука еще на месяц, до 16 февраля включительно. При этом Верховный суд, как ранее городской, отклонил ходатайство троих адвокатов Боднарчука о назначении ему домашнего ареста либо внесения залога в три миллиона рублей.

Напомним, что предварительное следствие карельского Следкома обвиняет 49-летнего Геннадия Боднарчука в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса РФ). Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей Боднарчуку, по версии следствия, передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев. В этой связи напомним, что 23 декабря прошлого года судья Роман Парамонов признал заключившего досудебное соглашение со следствием Матвеева виновным в получении четырехмиллионной взятки от строителей и приговорил к 3,5 года лишения свободы и штрафу в 20 миллионов рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

Поскольку ни поддерживавшая обвинение республиканская прокуратура, ни защита Матвеева в положенный срок этот приговор не обжаловали, 12 января он вступил в законную силу.

16 февраля уже приближается, поэтому можем предположить, что накануне этой даты следствие направит в суд очередное ходатайство о продлении ареста Геннадия Боднарчука. Тем более, что, по имеющейся у "Столицы на Онего" неофициальной информации, в его уголовном коррупционном деле скоро могут появиться новые эпизоды.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Жителям Карелии предписано во время массовых мероприятий носить маски даже на улице

Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение, согласно которому жители республики должны носить маски не только в закрытых помещениях, но и на улице при проведении массовых мероприятий.

Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией.

"При проведении мероприятий на открытом воздухе теперь необходимо не только соблюдать социальную дистанцию, но и обязательно носить маски", - говорится в сообщении.

Кроме того, граждане в возрасте 65 лет и старше имеют право продлить больничные на новый срок – с 6 по 19 февраля.



Новые правила распространяются на жителей Петрозаводска, Беломорска, Кеми, Кондопоги, Лахденпохьи, Медвежьегорска, Олонца, Питкяранты, Пудожа, Сегежи, Сортавалы, Костомукши, Суоярви, Калевалы, Лоух, поселков Муезерский и Пряжа.



Также, согласно распоряжению, внесены изменения, связанные с деятельностью образовательных учреждений.

"Вузы, колледжи, техникумы могут проводить мероприятия, связанные только с основной целью деятельности этих учреждений", - пояснили в оперативном штабе.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

"Сегодня вышли на Женин след": родственники пропавшего в лесу Прионежья мужчины просят не останавливать поиски

В социальной сети волонтеры вновь собирают добровольцев, чтобы помочь родным пропавшего 8 января в Прионежье Евгения С. найти его.

"Друзья! Спасибо каждому, кто не остался равнодушным, спасибо от меня, от родственников Евгения, от друзей. Каждая поездка даёт свои плоды: да, мы не нашли его, но картина складывается в единое целое, и мы все ближе и ближе к цели! Поэтому просим вас не остаться равнодушными и сейчас. В субботу мы снова планируем выехать на поиски нашего брата. Нам нужна помощь. Любая помощь. Транспорт, собаки, снегоходы, квадрокоптеры, лыжи. И люди! Нам нужны люди. Часть пойдёт по деревне, часть в лес. Скажу честно, есть надежда, что Женя жив. Время идёт на часы. Времени почти нет", - написала сестра пропавшего в соцсети.

Также на странице одного из организаторов поиска появилась информация, что останавливаться нельзя: "Ребята, кто может поехать? Пожалуйста, последний шанс! Ребята сегодня вышли на Женин след! Нужна техника, снегоходы. Без техники очень тяжело пробираться! Помогите!".

Сбор в Ладва-Ветка в 8.00 в субботу 6 февраля.

Напомним, в Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и женщины. По версии следствия, 8 января этого года мужчина и женщина на машине выехали в направлении поселка Пай Прионежского района. Впоследствии сгоревший автомобиль, на котором передвигались пропавшие, был обнаружен в лесном массиве в 30 километрах от поселка Пай.

фото: © кадр из видео

Внедорожник в Петрозаводске пошел налево и устроил групповую аварию (ВИДЕО)

На Зареке столкнулись три автомобиля.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попало ДТП, которое произошло сегодня днем, 5 февраля в 12.24, на пересечении ул.Луначарского и наб.Гюллинга.

На кадрах видно, как внедорожник, пытавшийся повернуть налево, не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся в прямом направлении. После столкновения легковушку отбросило на третий автомобиль, который стоял на встречной полосе.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Парфенчиков попросил у Минтранса РФ деньги на второе транспортное полукольцо в Петрозаводске

Министр транспорта РФ Виталий Савельев обсудил с главой Карелии Артуром Парфенчиковым развитие транспортной инфраструктуры республики.

На совещании шла речь о выделении средств из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения, в том числе участка автодороги Олонец − Вяртсиля и второго транспортного полукольца в Петрозаводске, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Как пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, один из наиболее значимых проектов – реконструкция трассы Олонец – Вяртсиля, очень важной не только для жителей республики, но и для наших гостей.

"За 2019-2020 год сделано многое, однако для завершения реконструкции требуются дополнительные финансовые средства. Нужна поддержка из федерального бюджета", – пояснил руководитель республики.

Необходимы федеральные средства и для строительства петрозаводской магистрали – продления Комсомольского проспекта до II транспортного полукольца. На эту дорогу уже подготовлена проектно-сметная документация, отметил глава Карелии.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска планируют начало строительства в 2021 году автодороги, которая свяжет новые микрорайоны на Древлянке.

фото: © Fotolia/ Anna Baburkina

Типовые квартиры в новостройках в Карелии стали дороже жилья более высокого класса

Средняя цена на новые типовые квартиры в Карелии к концу 2020 года превысила стоимость жилья "улучшенного качества".

Это следует из данных Карелиястата о средних ценах на жилье в 4 квартале 2020 года.

Официальная статистика разделяет жилье в новостройках по трем категориям – "среднего качества (типовые)", "улучшенного качества" и "элитные". Цены на типовые квартиры в 4 квартале росли быстрее чем, на жилье "улучшенного качества". В результате стоимость квартир "среднего качества" достигла 53500 рублей за кв. метр, а жилья более высокого класса - 51674 рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Как повлияла на Карелию отмена двух питерских "Ласточек"

Жителей Карелии просят принять участие в опросе о сокращении поездов.

Больше месяца между столицей Карелии и Санкт-Петербургом ходит вдвое меньше электропоездов, чем мы привыкли. "МК в Карелии" решил выяснить, насколько сильно это сказалось на нашей жизни.

Анонимный опрос закреплен в паблике "Карелия сегодня", его итоги будут подведены через неделю.

"Просим всех неравнодушных граждан принять участие в исследовании общественного мнения", - пишет "МК в Карелии".

фото: Столица на Онего

Власти Петрозаводска ищут руководителя для школы, откуда ушел молодой директор

В Петрозаводске объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №43: прежде этот пост занимал 31-летний Александр Ханцевич.

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школа №43 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Школа располагается по адресу ул. Попова, 8.

Документы от соискателей будут принимать до 5 марта. Заседание конкурсной комиссии состоится 12 марта в администрации города.

Напомним, ранее эту должность занимал 31-летний Александр Ханцевич. 11 января он уволился по собственному желанию, отработав в учебном заведении два года.

фото: © паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

На перекрестке в Петрозаводске брошенный после ДТП автобус уже сутки мешает проезду (ВИДЕО)

Водители в Петрозаводске возмутились, что уже 20 часов никто не убирает пассажирский автобус, брошенный после ДТП на перекрестке города.

В минувший четверг, 4 февраля, в 13.50 на пересечении ул.Балтийская-ул.Лыжная сломался автобус: черный дым, вырвавшийся из выхлопной трубы общественного транспорта, напугал пассажиров, и они спешно покинули салон.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент происшествия.

Автобус покинули не только пассажиры, но и водитель.

В результате вечером в четверг в час пик на перекрестке образовалась "пробка", так как водители вынуждены были объезжать препятствие в виде брошенного автобуса.

Прошло 20 часов, ничего не изменилось.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", сегодня утром, 5 февраля, автомобилисты вновь встали в "пробке" из-за оставленного автобуса.

"Автобус стоит с 14 часов 4 февраля, водитель бросил и ушел, проезжал экипаж ППС, машина ГИБДД. Никому нет дела, полный пофигизм, а что, никому ведь не мешает!", - возмущаются водители.

фото: © СКР по Свердловской области

Уроженец Карелии, которому в 90-х отменили смертному казнь, убил заводчицу собак

В Екатеринбурге житель Карелии убил заводчицу мопсов.

В апреле 2020 года 51-летний уроженец Карелии в Екатеринбурге убил топором 44-летнюю знакомую после ссоры. Орджоникидзевский районный суд на днях приговорил Аркадия Белова к девяти годам колонии особого режима. Погибшая занималась разведением мопсов. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Подробности страшной истории рассказал корреспондент издания URA.RU. События происходили в апреле 2020 года, когда пьяный Белов повздорил с потерпевшей и затем решил убить женщину. "Подсудимый дождался, когда женщина ляжет отдыхать, после чего вооружился топором и обухом данного орудия нанёс потерпевшей удар по голове", — уточнили в следственном комитете. 44-летняя заводчица мопсов умерла на месте. После расправы Белов покинул дом работодателя, но через несколько дней сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

В полиции агентству сообщили, что Белов ранее был неоднократно судим. "В свое время, на заре "лихих девяностых", Верховный Суд Республики Карелия приговорил его к смертной казни за ряд преступлений, предусмотренных еще Уголовным кодексом РСФСР. Благодаря начавшейся гуманизации уголовного права, смертный приговор был заменен на лишение свободы сроком на 25 лет", — сообщил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. По его словам, освободившись из колонии в Ивделе в 2018 году, мужчина перебрался в Екатеринбург, где познакомился с будущей жертвой и до расправы помогал по хозяйству.

фото: © "Столица на Онего"

Самолеты из Петрозаводска в Казань и Минводы пока не полетят

Авиамаршруты из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани, Минеральных Вод и Мурманска не попали в перечень субсидируемых в 2021 году.

Вопрос включения четырех маршрутов из аэропорта Петрозаводска в перечень субсидируемых в 2021 году обсуждался на встрече главы Карелии Артура Парфенчикова с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Речь идет о рейсах из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани, Минеральных Вод и Мурманска.

"С учетом существующей приоритизации маршрутов в 2021 году в перечень субсидируемых включены направления из Петрозаводска в Анапу, Сочи и Симферополь. Вопрос включения в перечень четырех заявленных маршрутов может быть рассмотрен при высвобождении средств федерального бюджета и наличии заявлений от авиаперевозчиков на осуществление таких перевозок", - сообщили в Минтрансе России.

Пи этом глава Карелии надеется, что авиамаршруты из Петрозаводска в направлении Калининграда, Казани, Минеральных Вод и Мурманска все-таки будут включены в перечень субсидируемых.

"Сейчас прорабатываем вопрос организации авиасообщения с Казанью и Минеральными Водами – именно эти города оказались приоритетными у большинства участников опроса, проведенного ранее на официальном сайте правительства", - пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось, что власти Карелии рассчитывают пустить поезда и самолеты в Пудож.

фото: Евгений Белянчиков/runaruna.ru

Как изменилась стоимость жилья на вторичном рынке в Карелии: статистика

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Карелии за 2020 год выросла на 10,3% и достигла к концу года 50676 рублей.

Это следует из данных Карелиястата о средних ценах на жилье в 4 квартале 2020 года.

Больше всего на вторичном рынке подорожали квартиры улучшенного качества – на 11,8%. Цена за квадратный метр в среднем составила 52480 рублей. На сколько изменилась стоимость других типов квартир, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

фото: pixabay

Арестованные за долги автомобили в Карелии снова распродаются по ценам ниже рыночных

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов обновило перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.

"Путем комиссионной продажи ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация", - говорится в сообщении УФССП.

В список включены 15 легковых и грузовых автомобилей. Самый дешевый лот - ВАЗ21093 1998 г.в. за 16019 рублей, самый дорогой - грузовой седельный тягач SKANIA NEDERLAND за 325550 рублей. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Кущь

Житель Карелии, зарезавший человека в полицейской машине, выслушал приговор суда

Петрозаводский городской суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве в автомобиле патрульно-постовой службы.

Суд приговорил 47-летнего петрозаводчанина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фигурант уголовного дела зарезал ножом человека, вместе с которым оказался в одном отсеке для задержанных в полицейской машине. Об этом информирует прокуратура Карелии.

Суд установил, что 28 февраля 2020 года мужчина был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы за совершение административного правонарушения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские поместили его в отсек для задержанных служебного автомобиля управления МВД России по Петрозаводску.

В машине фигурант дела в ходе внезапно возникшего конфликта нанес удар имевшимся при себе ножом другому задержанному, также находившемуся в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал. Он пояснил, что был вынужден защищаться от противоправного поведения потерпевшего.

"Столица на Онего" сообщала детали этой криминальной истории. Напомним, родственники убитого молодого человека заявляли, что вина в его гибели лежит на сотрудниках МВД, не обеспечивших безопасность при перевозке задержанных.

Однако летом прошлого года Следком Карелии прекратил уголовное дело, возбужденное ранее по факту халатности сотрудников ППС, в чьей машине был убит задержанный.

фото: © "Столица на Онего"

Автовокзал Петрозаводска отменил часть пригородных и междугородних рейсов

Внесены изменения в пригородное и междугороднее расписание автовокзала столицы Карелии.

Как сообщается в паблике автовокзала, 4 февраля выполнение рейса по маршруту № 122 "Петрозаводск – Вилга" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 21:00 переносится на 21:30.

Кроме того, с 10 февраля 2021 приостанавливается выполнение рейсов по маршруту № 119 "Петрозаводск - Крошнозеро" временем отправления с автовокзала столицы Карелии в 6:30 и 16:00 (по вторникам, пятницам и воскресеньям).

Также 3 по 28 февраля отменяется рейс маршрута № 613К "Петрозаводск - Каскесручей", отправлением с автовокзала Петрозаводск в 13:45 по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Ранее автовокзал Петрозаводска предупредил о повышении стоимости проезда на пригородных автобуса.

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Глава Карелии попросил не записывать совхоз "Ведлозерский" в банкроты

Артур Парфенчиков прокомментировал информацию о готовящемся банкротстве принадлежащего правительству совхоза "Ведлозерский", на который ранее власти возлагали большие надежды.

Парфенчиков подтвердил, что совхоз "Ведлозерский" накопил крупную задолженность, после чего налоговая служба обратилась в арбитражный суд с требованием признать государственное сельхозпредприятие банкротом. При этом, по словам губернатора, совхоз уже погасил часть долгов, а иск возвращен заявителю.

"Действительно, у предприятия накопилась задолженность в размере более 4,5 млн рублей, в связи с чем налоговая служба подала иск в Арбитражный суд РК о признании его банкротом. Однако часть задолженности уже погашена – по состоянию на 4 февраля она составляет 2,5 млн рублей. Руководство совхоза предпринимает все необходимые меры для того, чтобы в ближайшее время погасить остаток и выполнить требования налоговой службы в полном объеме. В настоящее время иск о банкротстве суд вернул заявителю", - сообщается на странице Парфенчикова в соцсети.

По словам главы республики, предприятие работает в штатном режиме, животные обеспечены кормами, завершены работы по восстановлению части производственных помещений в поселке Пряжа.

Артур Парфенчиков считает, что перспективы предприятия будут зависеть от успехов грядущей посевной кампании.

"В совхозе готовятся к весенней посевной кампании, которая начнется уже через пару месяцев. От того, насколько успешно она пройдет, во многом зависит работа предприятия в дальнейшем: "Весенний день год кормит" – это знает и ребенок. Поэтому сейчас нужны средства для того, чтобы приобрести посевной материал, ГСМ, привести в порядок технику – что-то отремонтировать, что-то докупить", - заявил он.

Глава республики пояснил, что в совхозе планируется увеличение дойного стада и собственная кормозаготовка. По словам Парфенчикова, проект строительства в Пряже роботизированного молочного комплекса должен быть готов летом.

Ранее сообщалось, что АО "Совхоз "Ведлозерский", которое принадлежит правительству Карелии, оказалось под угрозой банкротства, хотя в прошлом году получило из бюджета более полумиллиарда рублей на модернизацию и отчиталось о росте производства. Иск в суд подала налоговая служба. Размер финансовых претензий ФНС составлял 4,7 млн рублей.

Напомним, несколько лет назад правительство Карелии планировало приватизировать принадлежащие ему 100% акций АО "Совхоз "Ведлозерский". Власти объясняли это убыточностью предприятия. Аукцион не дал результата – на конкурсы не было подано ни одной заявки. После этого Минсельхоз предложил оставить предприятие в госсобственности и провести там полную модернизацию.

В конце января глава Карелии Артур Парфенчиков заявлял, что у совхоза "есть все шансы стать крепким предприятием".

фото: pixabay

Появился новый прогноз по добыче алмазов на юге Карелии

Министерство природных ресурсов Карелии раскрыло результаты предварительной работы по изучению возможностей разработки месторождения алмазов в Приладожье.

О прогнозах добычи рассказал заместитель министра Алексей Павлов на сегодняшнем совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Карелии.

По его словам, появились данные об объеме ресурсов алмазов на так называемой Сортавальской площади, 68% которой находится на территории Суоярвского района. "Прогнозные ресурсы алмазов категории Р2, а это уже основано на положительной оценке в ходе поисков рудопроявлений, геофизических и геохимических аномалий, оцениваются в 15 млн карат", - сообщил Павлов. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске заброшенная дворниками лестница превратилась в "горнолыжный склон" (ФОТО)

Лестница на улице Фрунзе покрылась снегом и стала непроходимой для пешеходов.

Лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске, ведущая от территории карельской телерадиокомпании к железной дороге, покрыта толстым слоем снега. Дворники не чистят объект.

В частности, полностью под снегом оказался пандус для спуска детских колясок.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию этой лестницы в рамках подготовки к 100-летию Карелии из регионального бюджета было направлено 15 миллионов рублей. Объект на Фрунзе - самая дорогая из восьми лестниц в столице республики, на которых летом и осенью проводились ремонтные работы. В начале января отремонтированная лестница разрушилась под воздействием воды и снега. Затем подрядчик устранил повреждение лестничного спуска.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Автомобилисты столкнулись на встречной полосе на севере Карелии

Водитель иномарки выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.

Авария произошла четвертого февраля в Калевальском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 11:00 на 109 км. дороги "Кепа - Костомукша" 24-летний водитель автомобиля "Ford" при повороте направо не учел дорожные условия и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем "Chevrolet".

Пассажир "Ford" (43-летний мужчина) и пассажирка "Chevrolet" (40-летняя женщина) были травмированы. Обоим пострадавшим оказана медпомощь.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске четыре автомобиля раскидало по шоссе после ДТП.

фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

Военный мемориал в районе Петрозаводска утонул под завалами снега (ФОТО)

Местные жители предполагают, что военный мемориал закидали снегом местные дворники.

В Соломенном военный мемориал утопает под снежным завалом. Местные жители полагают, что дворники забрасывают стелу снегом.

"Обращаюсь к дворникам, убирающим мемориал. Зачем вы кидаете снег на обелиск? Неужели в округе нет территорий для этого?", - пишет читательница паблика "ТОС СОЛОМЕННОЕ".

Также внимание местной жительницы привлек фрагмент конструкции, торчащей из сугроба рядом с мемориалом. Люди предполагают, что это сломанная гирлянда.

"Что за инсталляция в сугробе и кто ответит за порчу?", - возмущается местная жительница.

В декабре сообщалось, что подрядчик обновил облицовочную плитку на мемориале Великой Отечественной войны в Соломенном.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Врачи в Карелии борются за жизни 14 крайне тяжелых больных коронавирусом, которые не могут самостоятельно дышать

В ковид-центрах республики на лечении от коронавируса находятся 593 человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 5 февраля, в стационарах находятся 593 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 408 - в состоянии средней тяжести, 81 тяжелобольной и 14 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В ковид-центрах Карелии 4 февраля было 23,1% свободных коек для лечения больных коронавирусом, за сутки это число снизилось до 20,8%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии скончались четверо больных коронавирусом и заразились COVID-19 229 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 37290 человек. Выздоровели – 32175. Умерли 244 пациента.

фото: "Россия 24. Карелия"

Новый владелец приватизированного хлебозавода обнадежил власти Карелии

Собственник приватизированного в прошлом году Суоярвского хлебозавода пообещал расширение производства.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев на сегодняшнем совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Суоярвского района.

"Сейчас у нового собственника есть серьезные планы. Первое, конечно, нужно сохранить коллектив. Второе - модернизировать производство, выпускать новые виды продукции. Мы уже с новым собственником встречались и обсуждали эти вопросы… Также планируется открытие новых торговых павильонов для продажи продукции, которая будет выпускаться на Суоярвском хлебозаводе", - рассказал Ермолаев. По его словам, собственник хлебозавода хочет также заняться бизнесом в другой сфере. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сакари Пялси/ https://www.wikiwand.com/fi/Karjalan_mets%C3%A4sissit#

"Восставшие намеревались выступить от всей Карелии с обращением к Лиге Наций"

В нынешнем году исполняется 100 лет Карельскому восстанию.

Это восстание стало последним крупным выступлением карелов против Советской власти.

"Был определенный план: поднимается восстание, изгоняется вся Советская власть, и тут нужно сказать, что во время этих событий происходили и убийства, и сожжение заживо забаррикадировавшихся коммунистов. Не стоит забывать, что это была Гражданская война. После изгнания Советской власти – а план был дойти до Белого моря – восставшие намеревались выступить от имени всей Карелии с обращением к Лиге наций, в котором собирались указать на нарушение Советской Россией положений Тартуского мирного договора 1920 года с Финляндией", – рассказал "Столице на Онего" научный сотрудник Университета Восточной Финляндии Александр Осипов.

О том, что заставило население северных карельских волостей взяться в 1921 году за оружие, и чем закончилось это восстание, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Мужчина в камуфляжных штанах подозревается в хищении денег в Петрозаводске (ВИДЕО)

Уголовный розыск ищет мужчину, запечатленного на видеозаписи, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины. Он запечатлен на видеозаписи одного из магазинов на улице Ровио. Мужчина подозревается в хищении денег в конце января этого года.

Всех, обладающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефонам: 8 (906) 209-60-90, 8 (999) 210-79-97, 8 (981) 402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Бизнес-омбудсмен объяснила, почему можно отменить запрет на работу общепита по ночам в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова обратилась к главе республики Артуру Парфенчикову и вице-премьеру Дмитрию Родионову с предложением отменить запрет на работу заведений общепита в ночное время.

Об этом бизнес-омбудсмен сообщила на своем официальном сайте.

По ее словам, она поддерживает просьбы предприятий общественного питания Карелии снять ограничения на их работу с 24.00 до 6.00, которые были введены для профилактики коронавируса. Бизнес-омбудсмен отметила, что сейчас проходит вакцинация населения, снижается количество фиксируемых случаев заболевания коронавирусом, а предприятия готовы неукоснительно соблюдать санитарные нормы и требования. Как уполномоченный мотивирует необходимость отмены запрета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Из-за неубранных дорог работникам мусоровоза приходится таскать 100-килограммовые контейнеры по снегу (ВИДЕО)

Мусоровоз не смог подъехать из-за снежных завалов к контейнерной площадке в Соломенном, и сотрудникам "Автоспецтранса" пришлось самим тащить тяжелые мусорные баки к машине.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали видео, на котором запечатлели нелегкий труд работников мусоровозов, которым из-за плохой уборки снега приходится вручную таскать 100-150-киллограммовые контейнеры, прорываясь сквозь снежные завалы.

"Вот в таких условиях приходится работать операторам по вывозу мусора. Снежные завалы в Соломенном. Из-за нечищеных дорог мусоровозы не могут припарковаться к контейнерным площадкам, работникам приходится тащить бак весом более 100-150 кг к машине. И таких баков за смену порядка 300, - написал в комментарии автор видео. - Мусоровозы вязнут в снегу, мусорные баки на себе таскать невозможно, но и график вывоза срывать нельзя. Если никто снег не уберет, то с вывозом мусора могут возникнуть проблемы".

Ранее сообщалось, что на Перевалке лестница превратилась в "горнолыжный склон".

Ее уборку начали только после публикации СМИ.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

В Петрозаводске дворники очищают от снега лестницу, ставшую опасной для пешеходов

Подрядная организация, занимающаяся уборкой Петрозаводска, приступила к очистке от снега и льда лестницы на улице Фрунзе.

Сотрудники "Городского комбината благоустройства" очистили от наледи и снега лестницу на улице Фрунзе. Прежде передвигаться по этому лестничному спуску было опасно, а пандусы для колясок были завалены снегом.

"Важнейшими элементами пешеходной инфраструктуры города являются лестницы. Спуски регулярно расчищают и посыпают. Всю неделю на улице Фрунзе скалывают образовавшуюся наледь. Активные работы ежедневно ведутся на проспектах Карельском, Октябрьском и Александра Невского, улицах Антикайнена, Корабелов, Гвардейской, Ключевой, Правды, Калинина, Вольной, в парках Ямка и Зарецком и других лестницах. В данный момент подрядчик расчищает от снега пешеходные дорожки и площадки в скверах Вечный Огонь, Гиперборейском, Центральном, Ивана Сенькина, на улице Еремеева, в Зарецком парке и на других общественных территориях", - сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В администрации утверждают, что во время продолжительных осадков подрядчик усилил работы: уборка снега и борьба с наледью проходят в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что лестница на улице Фрунзе в Петрозаводске покрылась снегом и стала непроходимой для пешеходов.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Пешеходная зона появится в центре Петрозаводска в субботу из-за "Гипербореи"

Схема движения изменится завтра в центре Петрозаводска в связи с проведением Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2021".

Как сообщили в администрации города, 6 февраля с 10.00 до 21.00 изменится схема движения транспорта в центре карельской столицы. Будет запрещен въезд на улицу Еремеева с улицы Куйбышева. На время мероприятий, связанных с Международным фестивалем "Гиперборея", здесь будет организована пешеходная зона. Она охватит небольшие участки дорог на улице Еремеева, Онежской набережной и проспекте Ленина.

В мэрии напомнили, что до 21.00 7 февраля изменена схема движения вдоль Гиперборейского сквера со стороны озера, где располагаются площадки с ледяными и снежными фигурами. На этом участке Онежской набережной запрещена остановка транспорта.

Администрация Петрозаводска просит водителей быть внимательными.

Ранее сообщалось, что жителей Петрозаводска приглашают сфотографироваться на троне бога ветров Борея.

фото: © Строительная компания КСМ

Стало известно, какими будут новые школы в Карелии

По информации правительства Карелии, в ближайшее время по нацпроекту в республике будет создано 2750 новых мест для школьников.

В нашей республике новые школы не строили десятки лет. И только начиная с 2019 года ситуация изменилась, во многом благодаря нацпроекту "Образование". В Петрозаводске на Древлянке возводится самая большая школа в Карелии, рассчитанная на 1350 детей. Сейчас там идут кровельные и электромонтажные работы, строители уже приступили к внутренней отделке и облицовке фасадов здания. Дети смогут пойти в новую школу с 1 сентября. Еще одно учреждение образования на 1200 мест строится сейчас на севере республики - в Кеми.

Кроме этого, новая школа появится в поселке Деревянка Прионежского района, в планах правительства также строительство еще трех образовательных учреждений – в Заозерье, Суоярви и Медвежьегорске (проекты готовятся или проходят госэспертизу).

В Петрозаводске со строительства школы планируется начать освоение территории жилого района "Город у воды" (на берегу Онежского озера в створе улицы Заводской, где сейчас находится промплощадка бывшего ДСК): учреждение образования будет возводиться одновременно с жилыми домами. Компания "Баренц Групп" предоставляет земельный участок бесплатно и готова подвести к зданию все коммуникации.

Отметим, что школы строятся в республике в соответствии с современными требованиями. Здания – с просторными кабинетами, холлами и коридорами, вместительной столовой, актовым и спортивным залом. В таких школах – много места и много света. Обязательное условие – большая пришкольная территория с зонами отдыха и сооружениями для занятий спортом.

Подробнее читайте здесь.